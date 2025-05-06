ทางเลือกและคู่แข่งของ ClickUp 13 อันดับแรกในปี 2025

ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบงานและชีวิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เวลา และประหยัดเงินไปพร้อมกัน
60.2% ของลูกค้า ClickUpประหยัดเวลาได้มากกว่า 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่เกือบ 41% ได้แทนที่เครื่องมือ 3 ชิ้นหรือมากกว่านั้นตั้งแต่เปลี่ยนมาใช้ ClickUp
นอกจากนี้ ClickUp ยังคงปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม บางทีมอาจยังคงค้นหาทางเลือกอื่น ๆ อยู่—อาจเป็นเพราะพวกเขากำลังมองหาความซับซ้อนที่น้อยลงสำหรับทีมขนาดเล็ก หรืออาจเป็นเพราะพวกเขาต้องการโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครของพวกเขา
ด้วยเหตุนี้ การเปรียบเทียบที่ครอบคลุมและซื่อสัตย์นี้จะมอบมุมมองที่เป็นกลางให้คุณเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของ ClickUp
ทางเลือกยอดนิยมของ ClickUp ที่คุณควรรู้
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|การกำหนดราคา
|Monday. com
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|27+ การดูงาน, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อมากกว่า 200 รายการ
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน;ทดลองใช้ฟรี; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|อาสนะ
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|ผู้สร้างเวิร์กโฟลว์, เทมเพลตมากกว่า 140 แบบ, การจัดการทรัพยากร
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ
|Trello
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|มุมมองหลายงาน, พาวเวอร์อัพมากกว่า 150 รายการ, การผสานรวมมากกว่า 200 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนเสียค่าใช้จ่ายให้บริการ
|Wrike
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|แดชบอร์ดแบบภาพ, มุมมอง Gantt/Kanban/ปฏิทิน, การเชื่อมต่อมากกว่า 400 รายการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|Airtable
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์, การสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี; ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กร
|Nifty
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์, และการสร้างแอปโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|แผนฟรีพร้อมใช้งาน; ทดลองใช้ฟรี
|สมาร์ทชีต
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|อินเทอร์เฟซคล้าย Excel, มุมมองหลายแบบ, ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับองค์กร
|รังผึ้ง
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การร่วมมือด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์, การติดตามเวลา, มุมมองโครงการหลายแบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ
|ทีมเวิร์ค.คอม
|บริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
|การติดตามเวลา, การร่วมมือกับลูกค้า, รายงานอย่างละเอียด
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เบสแคมป์
|ทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
|อินเตอร์เฟซที่เรียบง่าย, การทำงานร่วมกันเป็นทีม, การจัดระเบียบโครงการ
|ทดลองใช้ฟรี; แผนชำระเงินมีให้บริการ
|nTask
|บุคคลทั่วไปและฟรีแลนซ์
|มุมมองโครงการหลายแบบ, การติดตามงาน, การผสานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
|บริษัทขนาดกลางถึงองค์กรขนาดใหญ่
|แนวคิด
|บุคคลทั่วไปถึงบริษัทขนาดกลาง
|สถาปัตยกรรมแบบบล็อก, เอกสารที่ผสานรวม, การจัดการความรู้
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้เลือก; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|จิรา
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร
|การติดตามปัญหาและบั๊ก, กระดาน Agile, การผสานกับที่เก็บโค้ด
|มีแผนฟรีให้บริการ; มีแผนชำระเงินให้บริการ; ราคาปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
คุณควรพิจารณาอะไรเมื่อมองหาทางเลือกแทน ClickUp?
ClickUpช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการ งาน เป้าหมาย และเกือบทุกกระบวนการทางธุรกิจ ดังนั้น หากฉันกำลังมองหาทางเลือกอื่น ฉันจะให้ความสำคัญกับคุณสมบัติหลักต่อไปนี้:
- การทำงานร่วมกันเป็นทีม: เครื่องมือต้องรวมศูนย์การสื่อสารและเสนอพื้นที่ทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ทุกคนในทีมของคุณได้รับข้อมูลและอัปเดตอยู่เสมอ
- การปรับแต่ง: มองหาการดูข้อมูลที่ยืดหยุ่น, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และเทมเพลต. เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีควรปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ ไม่ใช่คุณที่ต้องปรับให้เข้ากับเครื่องมือ
- ระบบอัตโนมัติ: ฉันใช้ ClickUp เพื่อทำให้งานและกระบวนการที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด; ทางเลือกที่คุณเลือกต้องสามารถทำเช่นนั้นได้ (ไม่อย่างนั้นจะมีประโยชน์อะไร?)
- การรายงานและการวิเคราะห์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์และรายงานที่สามารถแชร์ได้เพื่อวัดความสำเร็จของโครงการและให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย—คุณไม่ควรต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลนี้ด้วยตนเอง
- การกำหนดราคาแบบปรับขนาดได้: แผนที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของทีมคุณเป็นสิ่งจำเป็น เพราะค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มองหาแผนที่สามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเหมาะกับทั้งความต้องการปัจจุบันของคุณและการเติบโตในอนาคต
- ความปลอดภัยของข้อมูล: แอปที่คุณเลือกควรมีระบบควบคุมผู้ดูแลที่แข็งแกร่ง, การอนุญาตความเป็นส่วนตัว, และระดับการเข้าถึงเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: ควรทำงานร่วมกับชุดเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงานและลดการสลับแอปที่ไม่จำเป็น
- การเข้าถึงผ่านมือถือ: หากคุณและทีมของคุณจัดการงานขณะเดินทาง การมีเวอร์ชันมือถือที่สะดวกจะช่วยให้ชีวิตราบรื่น
- การเริ่มต้นและการตั้งค่าที่ง่ายดาย: ยิ่งง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน ทีมของคุณก็จะยิ่งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเร็วขึ้น กระบวนการเริ่มต้นที่ใช้งานง่าย พร้อมการทดลองใช้ฟรี บทแนะนำ และคู่มือสำหรับการใช้งานอย่างรวดเร็ว คือสิ่งที่คุณควรมองหา
สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนมองหาทางเลือกอื่นสำหรับ ClickUp
ก่อนที่จะสำรวจทางเลือกอื่น ๆ ควรพิจารณาว่าอะไรที่ทำให้ ClickUp เป็นผู้นำในตลาด และสิ่งที่คุณอาจพลาดไปหากคุณตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้ระบบอื่น:
การบรรจบกัน: ทุกงาน ความรู้ และการสนทนาของคุณ—ในแพลตฟอร์มเดียว
ในฐานะแอปสำหรับทุกงาน *(และเป็นแอปเดียวในประเภทนี้) ClickUp ผสานการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแบ่งปันความรู้ และการสื่อสารของทีมเข้าด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียว สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการขับเคลื่อนและเสริมประสิทธิภาพหลายเท่าด้วย AI ที่ทำงานโดยรู้บริบทในตัว
ตัวอย่างเช่นClickUp Chatรวมงานและการสนทนาของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ลดการสลับบริบท และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ความเป็นไปได้นั้นไม่มีที่สิ้นสุด แต่เพื่อให้คุณเห็นภาพรวม นี่คือสิ่งที่การบรรจบกันนี้นำเสนอ:
- การสนทนาสะท้อนถึงพื้นที่ทำงานของคุณ—แชทโดยตรงใน ClickUp Spaces และ Lists เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาในแชทสอดคล้องกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
- แปลงข้อความแชทใด ๆ เป็นงาน ได้เพียงคลิกเดียว ด้วยความสามารถของ AI จาก ClickUp คุณลักษณะนี้จับบริบทของการสนทนาและสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้ ช่วยขจัดความจำเป็นในการสร้างงานด้วยตนเองและมั่นใจได้ว่าไม่มีการสนทนาที่สำคัญสูญหาย
- ใช้ AI CatchUp ซึ่งสรุปบทสนทนาที่คุณพลาดไป และ AI CleanUp ซึ่งระบุรายการที่ต้องดำเนินการจากข้อความของคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด ลดภาระข้อมูลที่มากเกินไป
- ร่วมมือแบบเรียลไทม์ด้วย การโทรวิดีโอสดและการแชร์หน้าจอผ่าน SyncUps นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดเวลาการประชุมและดูปริมาณงานของสมาชิกในทีมได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท ซึ่งช่วยให้การสื่อสารราบรื่นขึ้นและการจัดการโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึง 4 เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพด้วยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่ 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
ทุกโมเดล AI ที่คุณใช้—ในแพลตฟอร์มเดียว
แน่นอน ClickUp มีเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังในตัวในรูปแบบของClickUp Brain และใช่ มันสามารถดึงรายละเอียดทุกประการ คำตอบ การตัดสินใจ และสรุปกิจกรรมจากพื้นที่ทำงานของคุณได้ รวมถึงสร้างเนื้อหาใหม่ตั้งแต่ต้นได้เช่นกัน แต่นั่นไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ ClickUp เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับเวิร์กโฟลว์ AI
เข้าถึง Calude 3. 7 และโมเดล ChatGPT ระดับพรีเมียม รวมถึง GPT-4o, o1 และ o3-mini ได้โดยตรงจาก ClickUp ซึ่งรวมอยู่ในส่วนเสริม ClickUp Brain ของคุณแล้ว ด้วย LLM ที่เพิ่มขึ้นในรายการ คุณจึงมี AI ล่าสุดอยู่เสมอโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกภายนอก (และราคาแพง)
สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น? ClickUp Brain มีราคาเพียง $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (คิดค่าบริการรายปี) ซึ่งต่ำกว่า Claude และ ChatGPT ที่ราคา $20 ต่อเดือนอย่างมาก
และมั่นใจได้ว่าข้อมูล Workspace ของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อฝึกฝนโมเดลเหล่านี้อย่างเด็ดขาด เนื่องจากเรามีข้อตกลงที่เข้มงวดกับบุคคลที่สามทั้งหมดเพื่อป้องกันการใช้งานดังกล่าว
ปฏิทินทั้งหมดของคุณ—ในแพลตฟอร์มเดียว
ถ้าเราบอกคุณว่าคุณสามารถจัดการ Google Calendar ของคุณจาก ClickUp ได้ล่ะ? (ใช่, Microsoft 365/Outlook ก็กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้เช่นกัน!)
ด้วยปฏิทิน ClickUp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ล่าสุด คุณสามารถจัดการกิจกรรมได้อย่างราบรื่น กำหนดเวลาสำหรับงานต่างๆ โดยอัตโนมัติ และเข้าร่วมการประชุมครั้งถัดไปได้อย่างรวดเร็วจากภายใน ClickUp ป้องกันการสลับแท็บ รักษาบริบท และบอกลาการใช้เครื่องมือที่มากเกินไป
ใช้ AI เพื่อจัดตารางงานในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงานอีกต่อไป ยิ่งไปกว่านั้น หากคุณไม่ทำงานเสร็จในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ AI จะจัดตารางใหม่ให้คุณโดยอัตโนมัติ! แน่นอนว่าคุณสามารถทำสิ่งนี้ด้วยตนเองได้เช่นกัน โดยการลากและวางงานลงในปฏิทินเพื่อกันเวลาไว้สำหรับทำงานให้เสร็จ
โบนัส? ลองดูปฏิทินของเพื่อนร่วมทีมของคุณ ค้นหาเวลาว่างที่ตรงกัน และนัดหมายการโทรได้ในไม่กี่วินาที โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp เลย
และนี่ก็ยังไม่ใช่แค่ส่วนเล็ก ๆ ของปัญหาทั้งหมด!
การอัปเดต ClickUp ล่าสุดที่เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิงที่คุณอาจพลาดไป
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ล่าสุดอื่น ๆ ที่เราได้เปิดตัว:
- ทำให้บันทึกการประชุมของคุณเป็นอัตโนมัติ:ClickUp AI Notetakerจะถอดเสียง สรุป และสร้างรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติสำหรับการประชุม เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่โดยไม่พลาดรายละเอียดใดๆ เชื่อมโยงบันทึกกับคำเชิญในปฏิทิน งาน เอกสาร และการแชท เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมของคุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ
- ใช้คำสั่งสนทนาใน ClickUp AI: ตอนนี้คุณสามารถขอให้ ClickUp AI ดำเนินการต่างๆ แทนคุณได้ เช่น สร้างงานที่มีรายละเอียด อัปเดตเอกสาร ส่งข้อความแชท และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างคำสั่งหลายขั้นตอน เช่น "ตั้งค่างานสำหรับการเปิดตัวเดือนหน้า สร้างงานย่อย และแจ้งทีมในแชท" แล้ว ClickUp AI จะดูแลแต่ละขั้นตอนให้คุณเอง
- รับข้อมูลเชิงลึกด้วยแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดและสวยงามยิ่งขึ้น: ทำมากกว่าการเก็บข้อมูล—นำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้วยประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์มใหม่ที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย การสร้างแบบฟอร์ม ClickUpจึงง่ายกว่าที่เคย ซึ่งหมายความว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เชื่อมโยงกันมากขึ้น ข้อเสนอแนะที่รวมศูนย์ และการวิเคราะห์ด้วย AI
โดยการทำความเข้าใจปัจจัยที่แตกต่างเหล่านี้ คุณสามารถประเมินได้ดีขึ้นว่าเครื่องมืออื่นอาจเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณมากกว่า หรือ ClickUp ได้ให้บริการตามที่คุณต้องการแล้ว
ฉันเคยใช้ Trello, Jira, Smartsheet, monday.com และ Basecamp และดูอีกหลายตัว แต่มีเพียง ClickUp เท่านั้นที่มีความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ผสมผสานกันได้ดีพอที่จะช่วยให้ฉันจัดการงานของตัวเองในเครื่องมือเดียวกันกับหลายทีมที่แบ่งปันงานบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ฉันเคยใช้ Trello, Jira, Smartsheet, monday.com และ Basecamp และดูอีกหลายตัว แต่มีเพียง ClickUp เท่านั้นที่มีความยืดหยุ่นและโครงสร้างที่ผสมผสานกันได้ดีพอที่จะช่วยให้ฉันจัดการงานของตัวเองในเครื่องมือเดียวกันกับหลายทีมที่แบ่งปันงานบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
ราคาของ ClickUp
ทางเลือกที่ดีที่สุด 13 อย่างสำหรับ ClickUp
เราได้คัดสรรรายชื่อทางเลือก ClickUp ที่ดีที่สุด 13 อันดับ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทำงานได้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว
1. Monday.com (ดีที่สุดสำหรับการแสดงภาพกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง)
Monday.com เป็นทางเลือกยอดนิยมของ ClickUp สำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะมันมีมุมมองแบบเรียลไทม์ของงานที่เคลื่อนที่ผ่านองค์กรของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณระบุคอขวด ผลกระทบที่ตามมา และปัญหาด้านความสามารถได้อย่างรวดเร็ว วิดเจ็ต Workload จะแสดงมุมมองความสามารถของทีมแบบเรียลไทม์พร้อมรหัสสี ในขณะเดียวกัน Board Views ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองได้ โดยรวบรวมไทม์ไลน์ งบประมาณ และปริมาณงานเข้าด้วยกัน
แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยอัตโนมัติการทำงานของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานแบบกำหนดเองได้ในศูนย์การอัตโนมัติ (Automation Center) นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้แบบ템เพลตการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อต้องจัดทำแผนโครงการ, เอกสารกำหนดขอบเขต, รายงาน, เป็นต้น
สิ่งที่โดดเด่นจริง ๆ คือ Column Center ของมัน คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณเพิ่มคอลัมน์ลงในตารางเพื่อติดตามความคืบหน้าหรือดึงข้อมูลจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ
คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้เครื่องมือนี้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งเมื่อเราเปรียบเทียบ Monday.com กับเครื่องมืออย่าง ClickUpและ Asana
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- จัดการโครงการไม่จำกัดบนอินเตอร์เฟซแบบภาพพร้อมมุมมองการทำงานมากกว่า 27 แบบ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดต ความคิดเห็น และการแชร์ไฟล์
- ใช้แบบฟอร์มงานที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
- ซิงค์ข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 200 แบบ
- เข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือสำหรับทีมระยะไกล
ข้อจำกัดของ Monday.com
- การจัดวางอาจทำให้ผู้ใช้บางคนสับสน
- บางครั้ง ระบบอัตโนมัติล้มเหลว และการแจ้งเตือนอาจล่าช้า
Monday.com ราคา
มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 14 วัน หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกหนึ่งในแผนต่อไปนี้:
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุดสองท่าน
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Monday.com อย่างไร
ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากกว่า Monday.com โดยไม่เพียงแค่จัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังรวมถึง การสร้างเอกสารและการจัดการความรู้ที่แข็งแกร่งในแพลตฟอร์มเดียวกัน ในขณะที่ Monday.com เหมาะสำหรับการแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ClickUp มอบสิ่งนี้ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ พร้อม ฟังก์ชันแชทในตัว การทำงานอัตโนมัติที่ครอบคลุม และความช่วยเหลือจาก AI ผ่าน ClickUp Brain—ทั้งหมดนี้ภายในระบบเดียว
สำหรับ $12/เดือนต่อผู้ใช้ คุณจะได้รับเพียงคุณสมบัติพื้นฐานใน Monday ในขณะที่ AI ขั้นสูง, มุมมอง, และการทำงานอัตโนมัติถูกจำกัดไว้ที่ตัวเลือกระดับสูงกว่า ในราคาเดียวกัน ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติพร้อมขีดจำกัดการทำงานอัตโนมัติที่กว้างขวาง, พื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด, และ AI ที่ช่วยเหลือในตัว—คุ้มค่ากว่ามาก!
2. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงาน)
Asana มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการโครงการและงานเท่านั้น โดยไม่มีฟีเจอร์เสริมเพิ่มเติม เช่น เอกสารหรือไวท์บอร์ด Work Graph ของมันเชื่อมโยงงาน ไฟล์ ข้อความ และเป้าหมายเข้าด้วยกัน แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงงานหนึ่งสามารถส่งผลกระทบต่องานอื่นๆ อย่างไร นอกจากนี้ยังแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากบริบทการทำงานของคุณ เช่น การแจ้งเตือนผู้ตรวจสอบเมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์
เช่นเดียวกับ Monday.com ซอฟต์แวร์จัดการงานนี้มีความชาญฉลาดในการวางแผนกำลังการผลิตเช่นกัน ฟีเจอร์ Workload Intelligence ของมันให้เส้นเวลาที่สมจริงมากขึ้นโดยอิงจากประสิทธิภาพการทำงานจริง ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้นและเส้นเวลาโครงการที่เป็นจริง
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ใช้มุมมองโครงการหลายรูปแบบ เช่น บอร์ด รายการ และไทม์ไลน์
- ใช้เทมเพลตสำหรับการจัดการงาน
- ทำงานร่วมกันจากระยะไกลด้วยเครื่องมือพื้นเมือง
- สร้างกระบวนการทำงานโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือรายงาน
- ผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 200 รายการ รวมถึง ClickUp
- เข้าถึงผ่านแอปมือถือสำหรับ Android และ iOS
ข้อจำกัดของอาสนะ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- โครงการขนาดใหญ่สามารถจัดการได้ยาก
- ไม่มีระบบจัดการเอกสารและความรู้ในตัว (ต่างจาก ClickUp)
ราคาของ Asana
- ส่วนบุคคล: ฟรี (สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน)
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กำหนดเอง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Asana อย่างไร
Asana's Work Graph เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดเรียงงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย แต่หากทีมของคุณต้องการที่สำหรับเขียนและเก็บเอกสารล่ะ? คุณอาจต้องผิดหวัง เพราะ Asana ไม่มีเอกสารแบบเนทีฟให้บริการ—คุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือเช่น Google Docs หรือ Notion เพียงเพื่อให้เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานของคุณเป็นระเบียบ
ClickUp, ในทางกลับกัน, มาพร้อมกับ เอกสารที่สร้างขึ้นในตัว คุณสามารถสร้าง แก้ไข และเชื่อมต่อเอกสารได้โดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน—เพื่อให้ทีมของคุณมีบริบทที่ต้องการเสมอ และด้วยการค้นหาที่เชื่อมต่อใน ClickUp คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันทีจากเอกสาร งาน ความคิดเห็น และแม้แต่แอปภายนอกที่เชื่อมโยง มันเหมือนกับสมองที่สองของทีมคุณ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวถึงเรื่องนี้:
ความคิดเห็นของผมคือ Clickup คือ Asana ที่ถูกเสริมพลัง มันมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าเยอะ มีหลายกรณีเฉพาะที่ใน Asana คุณมักจะคิดว่า "อืม ฉันสงสัยว่าฉันจะทำได้ไหมนะ..." ซึ่งใน Clickup มักจะเป็น "ทำได้" สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันมักจะพบปัญหาเสมอใน Asana คือ งานสามารถอยู่ในที่เดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่อาจถูกจัดเป็นเมทริกซ์ – ทั้งตามหน้าที่และตามโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการ A มีพื้นที่หนึ่งและการตลาดมีพื้นที่หนึ่ง งานการตลาดสำหรับโครงการ A ควรอยู่ในที่ใด?.... ฉันเชื่อว่า Clickup มีราคาเท่ากันหรือถูกกว่า...
ความคิดเห็นของผมคือ Clickup คือ Asana ที่ถูกเสริมพลัง มันมีฟังก์ชันการทำงานมากกว่าเยอะ มีหลายกรณีเฉพาะที่ซับซ้อนซึ่งคุณมักจะคิดว่า "อืม ฉันสงสัยว่าฉันจะทำได้ไหมนะ..." ซึ่งใน Asana มักจะเป็น "ไม่ได้" แต่ใน Clickup กลับเป็น "ได้" สิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันมักจะพบปัญหาเสมอใน Asana คือ งานสามารถอยู่ในที่เดียวเท่านั้น ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่อาจถูกจัดเป็นเมทริกซ์ ทั้งในเชิงหน้าที่และโครงการ เช่น โครงการ A มีพื้นที่หนึ่งและการตลาดก็มีพื้นที่หนึ่ง งานการตลาดสำหรับโครงการ A ควรอยู่ในที่ใด?... ฉันเชื่อว่า Clickup มีราคาเท่ากันหรือถูกกว่า...
ผู้ใช้รายอื่นได้แสดงความคิดเห็นในกระทู้เดียวกัน:
ฉันลองมาเกือบทุกอย่างแล้ว ทั้ง Asana, Notion (ใช้มาเกือบสองปี), Trello, Rock. และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ Clickup ตามที่คนอื่นบอกไว้ว่ามันคือ Asana ที่ถูกเสริมพลัง...ตอนที่ฉันใช้ Notion ฉันจะบอกว่ามันคือ Notion ที่ถูกเสริมพลังอีกที ปริมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้มันบ้ามาก ทุกครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรที่เป็นแบบกำหนดเองใน Notion และ Asana มักจะมีอุปสรรคเสมอ แต่ Clickup สามารถทำสิ่งส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการสำหรับเอเจนซี่การตลาดวิดีโอของฉันได้ นอกจากนี้การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมและพวกเขายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นทุกวัน ฉันไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่ทุ่มเทในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อน พวกเขายังรับฟังคำขอฟีเจอร์จากลูกค้าและนำไปพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกด้วย มันดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน
ฉันลองมาเกือบทุกอย่างแล้ว ทั้ง Asana, Notion (ใช้มาเกือบสองปี), Trello, Rock. และอื่นๆ อีกมากมาย สุดท้ายก็ตัดสินใจใช้ Clickup ตามที่คนอื่นบอกว่ามันเหมือน Asana ที่เสริมพลัง...ตอนที่ฉันใช้ Notion ฉันจะบอกว่ามันเหมือน Notion ที่เสริมพลังอีกที ปริมาณสิ่งที่คุณสามารถทำได้มันบ้ามาก ทุกครั้งที่ฉันต้องการทำอะไรที่เป็นแบบกำหนดเองใน Notion และ Asana มักจะมีอุปสรรคเสมอ แต่ Clickup สามารถทำสิ่งส่วนใหญ่ที่ฉันต้องการสำหรับเอเจนซี่การตลาดวิดีโอของฉันได้ นอกจากนี้การสนับสนุนก็ยอดเยี่ยมและพวกเขายังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้ดีขึ้นทุกวัน ฉันไม่เคยเห็นบริษัทไหนที่ทุ่มเทในการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้มาก่อน พวกเขายังรับฟังคำขอฟีเจอร์จากลูกค้าและนำไปพัฒนาอย่างรวดเร็วอีกด้วย ทุกอย่างดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือน
3. Trello (ดีที่สุดสำหรับความเรียบง่าย)
กระดานคัมบังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และ Trello ได้กลายเป็นที่รู้จักในฐานะเครื่องมือสำหรับรายการแบบคัมบัง ในขณะที่เครื่องมือจัดการโครงการแบบคัมบังส่วนใหญ่มีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกัน ฉันชอบกระดานคัมบังที่มีสีสันและใช้งานง่ายใน Trello
สิ่งที่โดดเด่นคือเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ชื่อว่า Butler ซึ่งสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยใช้การทริกเกอร์ตามกฎเกณฑ์
การทำให้บัตรเก่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าสนใจ มันเน้นงานที่ถูกละเลยโดยทำให้งานเหล่านั้นจางลงและแตกเหมือนกระดาษเก่า มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน แต่คุณสามารถมองเห็นงานที่หยุดนิ่งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงานหรือตั้งการเตือน
ความเรียบง่ายของ Trello ทำให้เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นและองค์กรที่ดำเนินงานขนาดเล็ก
คุณสมบัติพื้นฐานของ Trello
- เลือกมุมมองงานที่แตกต่างกัน รวมถึงปฏิทิน ไทม์ไลน์ ตาราง และอื่นๆ
- ใช้ Power-ups หรือมินิอินทิเกรชันมากกว่า 150 รายการ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการตลาด, การเพิ่มประสิทธิภาพ, และการสื่อสารมากกว่า 200 รายการ
ข้อจำกัดของ Trello
- ฟีเจอร์ขั้นสูงที่จำกัดสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน ในขณะที่ ClickUp มีมุมมองตารางและ Gantt ในตัวที่ครอบคลุมสำหรับการมองเห็นโครงการที่ดีขึ้น
- การแจ้งเตือนอาจสร้างความสับสนเมื่อใช้บอร์ดหลายบอร์ด
- ขาดระบบจัดการเอกสารและความรู้แบบบูรณาการที่ ClickUp ให้บริการโดยตรงภายในแพลตฟอร์มเดียวกัน
ราคาของ Trello
- ฟรี (อนุญาตสูงสุด 10 กระดาน)
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Trello อย่างไร
ตารางเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นว่า ClickUp มีฟีเจอร์ทุกอย่างที่ Trello มี—และยังมีมากกว่านั้น:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Trello
|กระดานคัมบัง
|✅
|✅
|มุมมองหลากหลาย (มากกว่า 15 ประเภท)
|✅
|❌
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|✅
|✅ (จำนวนจำกัด)
|สถานะงานที่กำหนดเอง
|✅
|❌
|อีเมลฝังตัว
|✅
|❌
|มุมมองแบบรวมศูนย์ 'ทุกสิ่ง'
|✅
|❌
|ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน
|✅
|❌
|เอกสารและวิกิแบบดั้งเดิม
|✅
|❌
|การติดตามเวลาและการประมาณการ
|✅
|❌
|แดชบอร์ดพร้อมวิดเจ็ต
|✅
|✅ (จำนวนจำกัด)
|การติดตามเป้าหมาย
|✅
|❌
|งานในหลายรายการ
|✅
|❌
|การทำงานอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข
|✅
|✅ (จำนวนจำกัด)
|สเปรดชีตฝังตัว
|✅
|❌
|สปรินต์ & เครื่องมือ Agile
|✅
|❌
|ถาดงาน (เข้าถึงด่วน)
|✅
|❌
|บริการช่วยเหลือฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
|✅
|❌
|การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
|✅
|❌
|แชทแบบเรียลไทม์
|✅
|❌
|หน้าหลัก
|✅
|❌
4. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและรายงานประสิทธิภาพขั้นสูง)
Wrike เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในวงการการจัดการโครงการมานานกว่าสองทศวรรษ และเห็นได้ชัด มันครอบคลุมคุณสมบัติมาตรฐานทั้งหมดที่คุณคาดหวังและนำเสนอเครื่องมือที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การทำงานแบบยืดหยุ่น การตรวจสอบงาน และการวางแผนโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน
Wrike AI ซึ่งวิเคราะห์รูปแบบการทำงานเป็นทีมนั้นน่าประทับใจมาก ตัวอย่างเช่น มันสามารถระบุได้ว่าทีมออกแบบของคุณต้องการเวลาเพิ่มอีก 20% สำหรับโปรเจกต์วิดีโอ และจะปรับกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ
การรายงานของเครื่องมือก็ยอดเยี่ยมเช่นกัน มันสร้างลายนิ้วมือของประสิทธิภาพที่แสดงวิธีการทำงานที่เหมาะสมของแต่ละทีม แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เป็นอีกหนึ่งข้อดี มันปรับให้เข้ากับผู้ที่กำลังดูอยู่: ผู้บริหารจะเห็น KPI ภาพรวม ในขณะที่หัวหน้าทีมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกประจำวัน
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูบทวิจารณ์โดยละเอียดของ Wrike
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแดชบอร์ดโครงการแบบภาพพร้อมรายงานที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ร่วมมือข้ามทีมด้วยฟีเจอร์ที่เอื้อต่อการให้ข้อเสนอแนะ
- ดูโครงการและงานในรูปแบบแผนภูมิแกนต์ แคนบาน หรือปฏิทิน
- วิเคราะห์ความคืบหน้าด้วยรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ละเอียด
- เชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 400 ระบบ
ข้อจำกัดของ Wrike
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับผู้ใช้บางคน
- คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการจัดทำงบประมาณมีให้เฉพาะในแผนการชำระเงิน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Wrike อย่างไร
แม้ว่าทั้ง ClickUp และ Wrike จะมีฟังก์ชันแผนภูมิแกนต์ที่แข็งแกร่ง แต่การปรับปรุงล่าสุดของ ClickUp มอบประสบการณ์ที่โต้ตอบได้และปรับแต่งได้มากกว่า ClickUp ช่วยให้คุณ แสดงและกำหนดรหัสสีให้กับงานตามฟิลด์ที่กำหนดเองได้โดยตรงในมุมมองแกนต์ นอกจากนี้ สเกลเวลาบนแผนภูมิแกนต์ของคุณจะคงอยู่แม้เมื่อซูมเข้าและออก ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับการแสดงภาพโครงการขั้นสูง
แผนธุรกิจของ Wrike ที่ราคา $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ มีคุณสมบัติขั้นสูง แต่ขาดอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งเดียวที่ ClickUp มอบให้ หลายทีมพบว่าเส้นทางการเรียนรู้ของ Wrike มีความชันมากกว่า ที่จำเป็นสำหรับความต้องการของพวกเขา สำหรับทีมที่ต้องการโซลูชันแบบครบวงจรที่มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ราบรื่นกว่า ClickUp มอบความคุ้มค่าที่ดีกว่า
อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างแผนงานโครงการใน 5 ขั้นตอน
5. Airtable (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่)
Airtable สามารถเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องพึ่งพาฐานข้อมูลที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่เกินกว่าเครื่องมืออย่าง Excel และ Google Sheets จะรองรับได้
Airtable โดดเด่นจากทางเลือกอื่นด้วยการเชื่อมต่อฐานข้อมูลของคุณอย่างเข้าใจง่าย ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ Relationship Engine ของมันเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าเข้ากับคำสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง และซัพพลายเออร์แบบเรียลไทม์ ทำให้ข้อมูลทั้งหมดสอดคล้องกันอยู่เสมอ
คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้โดยตรงจากข้อมูลของเราโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว สร้างเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนการผลิตภัณฑ์และระบบการเรียกเก็บเงิน ด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวาง เช่น แผนภูมิ ตาราง และรูปภาพ
ซึ่งหมายความว่าทีมขายของฉันสามารถใช้เป็นระบบ CRM ได้ ทีมคลังสินค้าสามารถใช้สำหรับการจัดการสินค้าคงคลัง และทีมการเงินสามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบเรียกเก็บเงินของพวกเขาได้—จากแหล่งข้อมูลเดียวกันที่ซิงโครไนซ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ปรับแต่งแดชบอร์ดและเทมเพลตสำหรับบทบาทและหน้าที่
- นำทางด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมุมมองหลากหลาย
- เข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ทำซ้ำเป็นอัตโนมัติ
- ผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของ Airtable
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดสำหรับฐานข้อมูลที่ซับซ้อน
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ยากสำหรับผู้ใช้ที่กำลังเปลี่ยนจากสเปรดชีตที่ง่ายกว่า
ราคาของ Airtable
มีการทดลองใช้แผนทีมเป็นเวลา 14 วัน ยกเว้นแผนเหล่านี้:
- ฟรี
- ทีม: $24/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $54/ผู้ใช้/เดือน
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Airtable อย่างไร
Airtable มีความเชี่ยวชาญในการจัดการฐานข้อมูล แต่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนสำหรับแผนทีม เมื่อเทียบกับแผนชำระเงินที่ถูกที่สุดของ ClickUp ที่ $12 ต่อเดือน
ClickUp's Custom Fields, ตารางมุมมองที่ยืดหยุ่น, และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่ง สามารถแข่งขันกับจุดแข็งของฐานข้อมูลของ Airtable ได้ พร้อมให้บริการระบบปฏิบัติการการทำงานที่สมบูรณ์แบบในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้น ทีมที่ใช้ Airtable มักต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการ ขณะที่ผู้ใช้ ClickUp สามารถจัดการฐานข้อมูลและโครงการของตนได้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้
6. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเป้าหมายและการวางแผนเส้นทาง)
Nifty โดดเด่นในการติดตามเป้าหมายและจุดสำคัญต่าง ๆ ฟีเจอร์ Goal Forecasting ของมันใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อทำนายว่าทีมของคุณจะสามารถบรรลุเป้าหมายของโครงการได้หรือไม่ โดยอ้างอิงจากผลงานที่ผ่านมา จากนั้นจะแจ้งเตือนคุณถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า ไม่มีเครื่องมือมากมายที่ให้ความเข้าใจในระดับขั้นสูงเช่นนี้
Nifty เชื่อมโยงเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ อย่างชัดเจน พร้อมแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อโครงการระยะสั้นและเป้าหมายใหญ่กว่า โดยเปรียบเสมือนแผนที่เส้นทางที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ด้วยคุณสมบัติเช่นแผนภูมิแกนต์แบบร่วมมือและการนำเสนอโครงการแบบเรียลไทม์ Nifty ได้กลายเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ชาญฉลาดที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Nifty
- อัตโนมัติการรายงานและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- จัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการหลายโครงการในที่เดียว
- ใช้หลายมุมมองเพื่อติดตามโครงการ: แคนบาน, รายการ, แผนภูมิแกนต์, และสวิมเลน
- ร่วมมือผ่านช่องทางสนทนาและวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่มีอยู่ในระบบ
- ใช้ระบบการจัดการงานที่เรียบง่าย
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ความสามารถในการปรับแต่งที่จำกัด
- ขาดการแจ้งเตือนซ้ำ
ราคาที่ชาญฉลาด
ไม่ว่าคุณจะเลือกแผนใด คุณจะได้รับทดลองใช้ฟรี 14 วันเพื่อทดลองใช้ซอฟต์แวร์
- ฟรี
- เริ่มต้น: $49/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: $149/เดือน
- ไม่จำกัด: $499/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Nifty อย่างไร
Nifty ทำหน้าที่ในการติดตามเป้าหมายได้ดี—แต่ ClickUp ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มันให้ความยืดหยุ่นกับทีมในการจัดระเบียบงานในแบบที่เข้ากับวิธีการทำงานของพวกเขาจริงๆ ด้วย ClickUp เป้าหมายสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับงานและติดตามได้หลายวิธี โดยใช้เป้าหมาย ดังนั้นคุณจะไม่ถูกจำกัดอยู่ในรูปแบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน
นอกจากนี้ คุณยังได้รับ เครื่องมือในตัวสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและการสื่อสารภายในทีม ทำให้ง่ายต่อการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว และด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้ง ทีมงานของคุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่รู้สึกเป็นธรรมชาติ—ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรมากมายเพื่อให้เข้ากับเครื่องมือ
7. สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ชื่นชอบ Excel และบริหารโครงการที่ซับซ้อน)
หากคุณนำ Excel และคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งมาผสมรวมกัน คุณจะได้ Smartsheetซึ่งเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ClickUp สำหรับอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพ การก่อสร้าง และการศึกษา
Smartsheet โดดเด่นในการจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ในทีมและแผนกขนาดใหญ่ ลองดูฟีเจอร์ Data Mesh: มันซิงค์การอัปเดตข้ามทีมโดยไม่รบกวนขั้นตอนการทำงาน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีคนจากทีม HR เพิ่มพนักงานใหม่ Smartsheet จะอัปเดตข้อมูลในชีต IT โดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลแล็ปท็อปและซอฟต์แวร์ อัปเดตชีต Finance ด้วยรายละเอียดเงินเดือน และสร้างรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศในชีต Training
นอกจากนี้ สมาร์ทชีตยังมีสูตรคำนวณขั้นสูงที่ทำได้มากกว่าการคำนวณเพียงอย่างเดียว เช่น การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทำงานอัตโนมัติ เช่น การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเมื่องบประมาณของโครงการถึง 80% คุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครเหล่านี้ทำให้สมาร์ทชีตแตกต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ สำหรับการเข้าใจลึกซึ้งขึ้นคุณสามารถตรวจสอบการเปรียบเทียบอย่างละเอียดระหว่างสมาร์ทชีตกับคลิกอัพได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือการตรวจพิสูจน์และอนุมัติแบบบูรณาการ
- สื่อสารกับทีมแบบเรียลไทม์
- ใช้แม่แบบการจัดการโครงการแบบคล่องตัว
- เชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามมากกว่า 100 ระบบ
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
- อาจต้องการเทมเพลตเพิ่มเติม
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Smartsheet อย่างไร
จุดแข็งที่สุดของ Smartsheet อยู่ที่ความสามารถในการรองรับสูตรที่ซับซ้อนและความสัมพันธ์ของข้อมูล
แต่ ด้วยมุมมองตารางและฟิลด์สูตรของ ClickUp คุณสามารถทำการคำนวณขั้นสูงกับฟิลด์ส่วนใหญ่ได้อย่างง่ายดาย ทำให้การติดตามข้อมูล เช่น จำนวนค่าที่ไม่ซ้ำกันและฟิลด์ว่างเป็นเรื่องง่าย ClickUp ผสานการจัดการข้อมูลที่ทรงพลังเข้ากับการมองเห็นโครงการที่เข้าใจง่าย
สรุปคือ?
หากทีมของคุณคุ้นเคยกับการทำงานในสเปรดชีตและชอบรูปแบบตารางแบบดั้งเดิม Smartsheet อาจให้ความรู้สึกคุ้นเคย แต่หากคุณต้องการพื้นที่ทำงานที่ทันสมัยและยืดหยุ่นมากขึ้น รองรับทุกอย่างตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI ClickUp มอบสิ่งต่างๆ มากมายที่คุ้มค่ากว่าสำหรับเงินของคุณ
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|สมาร์ทชีต
|สเปรดชีตฝังตัว
|✅
|✅
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|✅
|❌
|มุมมองรายการ
|✅
|✅ มุมมองตาราง
|แถบเครื่องมือการดำเนินการแบบกลุ่ม
|✅
|✅
|เอกสารและสมุดบันทึกแบบดั้งเดิม
|✅
|❌
|การติดตามเวลาทั่วโลกอัตโนมัติ
|✅
|❌
|อีเมลฝังตัว
|✅
|❌
|สถานะงานที่กำหนดเอง
|✅
|✅
|เป้าหมาย
|✅
|❌
|แดชบอร์ดสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile
|✅
|✅
|ทำให้แอปของคุณเป็นอัตโนมัติ
|✅
|❌
|แผนภูมิแกนต์
|✅
|✅
|งานที่ทำซ้ำแบบไดนามิก
|✅
|❌
|การบันทึกวิดีโอในแอป
|✅
|❌
|ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
|✅
|❌
|แชทแบบเรียลไทม์
|✅
|❌
|การกล่าวถึงกลุ่มผู้ใช้
|✅
|❌
|แผนภาพความคิด
|✅
|❌
|สปรินต์
|✅
|❌
8. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมด้วย AI)
Hive โดดเด่นมากกว่าในด้านฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมมากกว่าฟีเจอร์การจัดการโครงการ
อย่าเข้าใจเราผิด—การจัดการโครงการบนแพลตฟอร์มนี้แทบจะราบรื่นพอๆ กับคู่แข่งเลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม เราพบว่ามันมีความสามารถที่น่าประทับใจในการทำนายพฤติกรรมของทีม มันมักจะรายงานสิ่งต่างๆ เช่น 'ทีมออกแบบทำงานสร้างสรรค์เสร็จเร็วขึ้น 30% เมื่อพวกเขาเริ่มหลัง 11 โมงเช้า' และมันถูกต้องจริงๆ!
Hive's Team Flow วิเคราะห์รูปแบบการทำงานของทีม โดยชี้ให้เห็นว่าทีมคอนเทนต์ของเราทำงานได้ดีขึ้นเมื่อมีช่วงเวลาห่างกัน 2 วันระหว่างการเขียนและการแก้ไข
อีกหนึ่งคุณสมบัติคือศูนย์ปฏิบัติการประชุม ซึ่งสามารถถอดความบันทึกและมอบหมายงานได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีปรับปรุงประสิทธิภาพการประชุมอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- แปลงข้อความเป็นงานได้อย่างง่ายดาย
- ทำงานร่วมกันขณะจดบันทึกและสนทนา
- จัดการและติดตามการประชุมแบบโต้ตอบ
- บันทึกเวลาการทำงานและสร้างรายงานเวลาทำงาน
- ใช้ผู้ช่วย AI ในตัว (HiveMind)
- ทำให้งานเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เชื่อมต่อกับแอปกว่า 1,000 แอป เช่น Slack และ Google Drive
ข้อจำกัดของรัง
- ฟังก์ชันที่จำกัดในแอปพลิเคชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- จำนวนการเชื่อมต่อที่จำกัด
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
(อ้างอิงจาก G2)
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Hive อย่างไร
การวิเคราะห์ Team Flow ของ Hive ให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับรูปแบบการทำงาน แต่ผู้ใช้มักรายงานข้อจำกัดในการใช้งานแอปมือถือ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่สำคัญสำหรับทีมที่ต้องการเชื่อมต่อขณะเดินทาง ศูนย์ปฏิบัติการประชุม อาจให้การจัดการประชุมที่เป็นประโยชน์ แต่ ไม่ได้เชื่อมต่อกับฐานความรู้และเอกสารของทีมที่เหลือ
ClickUp Meetings, ปฏิทิน และ AI Notetaker รวมกันสร้างระบบนิเวศที่ทรงพลัง ให้คุณสามารถ:
- สร้างและเข้าร่วมการประชุมจากภายใน ClickUp
- บันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติอย่างละเอียด สามารถค้นหาได้ พร้อมระบุผู้พูดระหว่างการประชุม เพื่อให้คุณไม่พลาดการสนทนาสำคัญหรือประเด็นที่ต้องดำเนินการ
- สร้างงานและมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติจากประเด็นสำคัญและขั้นตอนถัดไปในบันทึกการประชุม
- เชื่อมต่องานและเอกสารกับการประชุมและบันทึกเพื่อบริบทที่สมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมแทน Hive ที่ควรลอง
9. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่และธุรกิจที่ต้องติดต่อกับลูกค้า)
ใช้ Teamwork.com เป็นครั้งแรกใช่ไหม? คุณจะชื่นชอบมุมมองที่ครอบคลุมของลูกค้าและผลกำไรของคุณในที่เดียว
เครื่องมือสร้างกำไรติดตามความสามารถในการทำกำไรแบบเรียลไทม์ และแสดงว่าลูกค้าและโครงการใดที่มีกำไร
ระบบบทบาทผู้ใช้ลูกค้าที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสามารถให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ เช่น จุดสำคัญหรือความคืบหน้าเป็นรายชั่วโมง
ข้อมูลเชิงลึกของ Teamwork.comยังช่วยสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีของเรา เครื่องมือ Resource Scheduling Optimizer แสดงให้เห็นว่าการมอบหมายงานขนาดเล็กให้กับนักออกแบบอาวุโสไม่คุ้มค่ากับต้นทุน ซึ่งช่วยให้ผมได้รับคำแนะนำในการจับคู่ลูกค้าที่เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มผลกำไร
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- ใช้เครื่องมือติดตามเวลาเพื่อการเรียกเก็บเงินและการติดตามที่แม่นยำ
- สร้างรายงานโดยละเอียดเพื่อความเข้าใจโครงการที่ดียิ่งขึ้น
- ทำงานร่วมกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ขั้นสูง
- ปรับปรุงการจัดระเบียบโดยการจัดหมวดหมู่โครงการ
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีมุมมองปฏิทิน
Teamwork.com ราคา
- ส่งมอบ: $13.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69.99/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Teamwork อย่างไร
|คุณสมบัติ
|ClickUp (แผนฟรี)
|การทำงานเป็นทีม (แผนชำระเงิน)
|แดชบอร์ด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|เป้าหมาย
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|กระดานคัมบังพร้อมการจัดกลุ่มแบบกำหนดเอง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|สถานะงานที่กำหนดเอง
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|เอกสารที่มีหน้าซ้อนกัน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การติดตามเวลา
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|อีเมลในแอป
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การโค้ชและสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การทำงานอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|โปรไฟล์ปริมาณงาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|งานในหลายรายการ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การซิงค์ปฏิทิน Google แบบสองทาง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|ถาดงาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การบันทึกวิดีโอในแอป
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|ดูแบบฝัง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แผนผังความคิด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การตรวจทาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|/คำสั่งสแลช
|✅ ใช่
|❌ ไม่
10. Basecamp (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการที่เน้นความเฉพาะเจาะจงสูง)
บางครั้ง น้อยกว่าก็มากกว่า
Basecamp ใช้แนวทางของมารี คอนโดในการจัดการโครงการ – ทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย โดยเน้นที่เครื่องมือที่จำเป็นที่สุด
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันคือแผนภูมิแบบเนินเขา ซึ่งติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยแสดงว่างานยังคงท้าทายหรือใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว
Basecamp ยังช่วยจัดการการสื่อสารภายในทีม: คำถามด่วนจะส่งไปที่ pings, การอัปเดตที่สำคัญจะอยู่บนกระดานข้อความ, และการสนทนาแบบไม่เป็นทางการจะเกิดขึ้นใน campfires โครงสร้างที่ชัดเจนนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
การตั้งค่าที่เรียบง่ายและคุณสมบัติเฉพาะของ Basecamp ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคซึ่งต้องการความเรียบง่ายมากกว่าเครื่องมือขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- สื่อสารแบบเรียลไทม์ด้วยการแชท, ความคิดเห็น, และการแชร์ไฟล์
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานย่อย กำหนดเวลา และกำหนดเส้นตาย
- อัตโนมัติการเช็คอินสำหรับการอัปเดตงานประจำ
- บริหารโครงการโดยใช้วิธีการ Agile และ Scrum
- ติดตามข่าวสารล่าสุดด้วยกระดานข้อความแบบเรียลไทม์
- ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 50 แห่ง
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดการติดตามเวลาและมุมมองข้ามโครงการ
- ผู้ใช้บางคนพบว่าการนำทางและการใช้คุณสมบัติทั้งหมดอย่างเต็มที่นั้นเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของเบสแคมป์
Basecamp มาพร้อมกับการทดลองใช้ฟรี 30 วัน และแผนการใช้งานสองแบบที่ง่าย:
- เบสแคมป์: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Basecamp Pro Unlimited: $349/องค์กรต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Basecamp อย่างไร
แผนภูมิเนินเขาของ Basecamp ช่วยในการมองเห็นความก้าวหน้า แต่ แนวทางที่ตั้งใจให้เรียบง่ายเกินไปกลับกลายเป็นข้อจำกัดสำหรับทีมที่มีโครงการซับซ้อน ซึ่งต้องการมุมมองข้ามโครงการหรือการติดตามเวลา แตกต่างจากตัวเลือกการแสดงผลที่จำกัดของ Basecamp, ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน
ระบบติดตามเวลาในตัว, แดชบอร์ดข้ามโปรเจ็กต์, และความสามารถในการรายงานอย่างครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้ทีมไม่ต้องเปลี่ยนแพลตฟอร์มเมื่อความต้องการของพวกเขาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ฟีเจอร์เอกสารและแชทแบบรวมช่วยให้สภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ราบรื่นซึ่งผู้ใช้ Basecamp ให้คุณค่า
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Basecamp ที่ฟรีและเสียค่าใช้จ่ายที่ดีที่สุด
11. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการเดี่ยว)
การวางแผน, การจัดการ, การร่วมมือ, และการวิเคราะห์—nTask ทำได้ทุกอย่างในราคาที่เอื้อมถึงได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และนักธุรกิจออนไลน์
คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานไม่จำกัด งาน การจัดการประชุม การติดตามเวลา และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้แม้ในแผนฟรีตลอดไป
การอัปเกรดเป็นแผนชำระเงินจะปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น มุมมองไทม์ไลน์ Gantt ซึ่งปรับงานตามความพร้อมใช้งานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
แผนพรีเมียมยังรวมถึงเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่วิเคราะห์ข้อมูลโครงการและเสนอแนะเงินทุนสำรองไว้ด้วย นอกจากนี้ยังรวมถึงการสร้างใบแจ้งหนี้และการติดตามการชำระเงิน ซึ่งให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการเงินของโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- สลับระหว่างมุมมองโครงการหลายแบบ (กระดาน, ตาราง, รายการ, และปฏิทิน)
- ติดตามงานด้วยเครื่องมือติดตามรายละเอียด
- ตั้งค่างานประจำสำหรับกำหนดการรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Apple Calendar, Zoom และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ nTask
- การแนบเอกสารและรูปภาพกับงานอาจทำได้ยาก (ไม่เหมือนกับ ClickUp ที่ทำได้เพียงแค่คลิกปุ่มเดียว)
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้สามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
การกำหนดราคา nTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ nTask อย่างไร
ในขณะที่ nTask เสนอการจัดการงานที่ประหยัดงบประมาณ ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ฟรีแลนซ์เดี่ยวไปจนถึงทีมองค์กร การจัดการเอกสารของ ClickUp ผสานรวมอย่างราบรื่นกับการติดตามงาน ทำให้ง่ายต่อการแนบและอ้างอิงไฟล์โดยตรงภายในเวิร์กโฟลว์ของคุณ
สำหรับฟรีแลนซ์และผู้ประกอบการเดี่ยวที่ต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของพวกเขา ClickUp มอบความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างการใช้งานได้ทันทีและความสามารถในการขยายตัวในระยะยาว
12. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเอกสารและฐานความรู้ในตัว)
Notion ไม่ใช่แค่เครื่องมือจดบันทึกอีกตัวหนึ่ง มันช่วยลบเส้นแบ่งระหว่างการจัดทำเอกสารและการจัดการความรู้ได้อย่างลงตัว
สถาปัตยกรรมแบบบล็อกของมันช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเอกสารได้ทันที โดยเปลี่ยนย่อหน้าเป็นตาราง กระดานคัมบัง หรือปฏิทินได้โดยไม่สูญเสียข้อมูล เอกสารและฐานความรู้ทั้งหมดของคุณจะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์สามารถดึงความคิดเห็นของลูกค้า เชื่อมโยงกับงานทางวิศวกรรม และแสดงเมตริกสดในมุมมองที่สะอาดและชัดเจน โดยจะอัปเดตโดยอัตโนมัติ
โดยสรุป Notion มอบระบบความรู้ที่มีชีวิตซึ่งสามารถปรับตัวตามความต้องการของทีมคุณได้. สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาด, ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, หรือทีมปฏิบัติการที่ต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้, เชื่อมต่อถึงกัน, และอยู่ในปลายนิ้วของคุณ.
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Notion กับ ClickUp คุณจะเห็นว่าทั้งสองเครื่องมือมีระบบการทำงานร่วมกันในตัวและ AI สำหรับการทำงานกับงานที่ทำซ้ำๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- จดบันทึกการประชุม, ทำให้งานง่ายขึ้น, และอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- เชื่อมต่อกับผู้อื่นแบบเรียลไทม์ขณะทำงานกับเอกสารหรือสื่อ
- สร้างและจัดการเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ผสานการทำงานกับ Trello, Slack, Google Drive และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- ขาดการติดตามเวลาและแผนภูมิแกนต์
- การจัดการโครงการหลายโครงการอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5. 000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Notion อย่างไร
Notion อาจเหมาะสำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กที่มุ่งเน้นการจัดการความรู้และการจัดทำเอกสาร นอกจากนี้ยังดึงดูดผู้ใช้ที่ชื่นชอบพื้นที่ทำงานแบบเรียบง่ายและยืดหยุ่นสำหรับการจดบันทึกและการสร้างเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม ClickUp เหมาะสมกว่าสำหรับทีมที่ต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและความยืดหยุ่นภายในโซลูชันแบบครบวงจรที่นำเสนอเอกสารเป้าหมายและการรายงานขั้นสูงแบบบูรณาการ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้กล่าวไว้:
ฉันย้ายจาก Notion มาใช้ ClickUp เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว จนถึงตอนนี้ ClickUp ดูเหมือนจะเหมาะกับความต้องการของฉันมากกว่า (ฐานความรู้, รายการสิ่งที่ต้องทำ, การจัดการโครงการส่วนตัว, การวางแผนวันหยุด ฯลฯ) ฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับฉันคือการผสานรวมกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานทันทีของ ClickUp ฉันพบวิธีบางอย่างในการทำสิ่งนี้ด้วย Notion แต่พวกมันใช้งานยาก (ฉันลองใช้ N8N เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว แต่มันไม่เป็นที่พอใจ) นอกจากนี้ ฉันชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ ClickUp มากกว่า; มันสามารถปรับแต่งให้ดูรกมากหรือเรียบง่ายมากก็ได้ ซึ่งฉันชื่นชมมาก แง่มุมเดียวที่ Notion ยังคงมีเสน่ห์อยู่คือแผนสำหรับนักเรียน ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม ฉันคาดว่าจะต้องอัปเกรดจากบัญชี ClickUp ฟรีของฉันเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลในเร็วๆ นี้ ซึ่งฉันเต็มใจที่จะทำมากกว่า 😄
ฉันย้ายจาก Notion มาใช้ ClickUp เมื่อสองสามเดือนที่แล้ว จนถึงตอนนี้ ClickUp ดูเหมือนจะเหมาะกับความต้องการของฉันมากกว่า (ฐานความรู้, รายการสิ่งที่ต้องทำ, การจัดการโครงการส่วนตัว, การวางแผนวันหยุด ฯลฯ) ฟีเจอร์ที่โดดเด่นสำหรับฉันคือการผสานการทำงานกับ Google Calendar ได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานทันที ฉันพบวิธีบางอย่างในการทำสิ่งนี้ด้วย Notion แต่พวกมันใช้งานยาก (ฉันลองใช้ N8N เพื่อทำให้เป็นอัตโนมัติแล้ว แต่มันไม่เป็นที่พอใจ) นอกจากนี้ ฉันชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ ClickUp มากกว่า; มันสามารถปรับแต่งให้ดูรกมากหรือเรียบง่ายมากก็ได้ ซึ่งฉันชื่นชมมาก แง่มุมเดียวที่ Notion ยังคงมีเสน่ห์อยู่คือแผนสำหรับนักเรียน ซึ่งให้พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม ฉันคาดว่าจะต้องอัปเกรดจากบัญชี ClickUp ฟรีของฉันเป็นใบอนุญาตส่วนบุคคลในเร็วๆ นี้ ซึ่งฉันเต็มใจที่จะทำมากกว่า 😄
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความสามารถของพวกเขา:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|แนวคิด
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในเอกสาร
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารและงาน
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|ลำดับชั้นของเอกสาร
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|เอกสารที่จัดเก็บได้
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|สมุดบันทึกส่วนตัว
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แดชบอร์ด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|งานในหลายรายการ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|เป้าหมาย & OKRs
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|งานที่ทำซ้ำแบบไดนามิก
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|อีเมลในแอป
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การทำงานอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การแจ้งเตือนซ้ำ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การติดตามเวลาและการประมาณการ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แผนภูมิแกนต์
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แชทแบบเรียลไทม์
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|มุมมองปริมาณงาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แผนผังความคิด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การตรวจทาน
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การบันทึกวิดีโอในแอป
|✅ ใช่
|❌ ไม่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ค้นหาทุกหน้าและฐานข้อมูลใน Notion ของคุณโดยตรงจาก ClickUp ด้วยการค้นหาที่เชื่อมต่อ! หรือจะก้าวไปอีกขั้น: แผนทุกแบบของ ClickUp รวมการนำเข้าข้อมูลจาก Notion ไม่จำกัดจำนวน!
13. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jira อาจไม่เป็นที่รู้จักในด้านการเป็นมิตรกับผู้ใช้ แต่ยังคงได้รับความนิยมจากผู้จัดการโครงการไอทีและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล
เดิมที Jira เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีความสามารถและถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile: สร้างเรื่องราวของผู้ใช้ วางแผนสปรินต์ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าด้วยกระดาน Kanban และแผนภูมิ Gantt
เมื่อทีมของเราได้จัดตั้งตัวอย่างของกระบวนการทำงานแบบ Agile, Jira ได้แบ่งมันออกเป็นสปรินต์ และจัดระเบียบงานเป็นสองประเภทของโครงการ:
- โครงการที่บริหารโดยบริษัท: กระบวนการทำงานที่ควบคุมโดยผู้ดูแลระบบสำหรับทีมขนาดใหญ่
- โครงการที่บริหารโดยทีม: พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับทีมขนาดเล็ก
Jira ให้บริการมุมมองหลากหลาย, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, ระบบการทำงานอัตโนมัติ, และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้โครงการอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงเทมเพลตสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การตลาด ไอที และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับ Atlassian Work Management และแอปพลิเคชันยอดนิยมกว่า 2,000 รายการ
- จัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพบน Android และ iOS
ข้อจำกัดของ Jira
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนพร้อมเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- เวลาในการโหลดที่ช้าอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ราคาของ Jira
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: สูงสุด $8.60 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: สูงสุด $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (6. 000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)
ClickUp เปรียบเทียบกับ Jira อย่างไร
หลายคน รวมถึงทีมวิศวกรรม ได้ทำการเปลี่ยนจากอินเทอร์เฟซเก่าและใช้งานยากของ Jira ไปสู่การทำงานที่ทันสมัยของ ClickUp อย่างประสบความสำเร็จ (และที่รอคอยมานาน)
ผู้ใช้ TrustRadiusกล่าวว่า:
ในฐานะมืออาชีพ ผมได้ทำงานในทีมที่ผลิตโครงการดิจิทัลมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี ผมรู้สึกไม่สบายใจกับอินเทอร์เฟซและประสบการณ์ผู้ใช้ที่น่าเบื่อซึ่งออกแบบโดยวิศวกรของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Jira และ Trello ที่ผมเคยใช้มาก่อน ClickUp ได้สอนให้วงการนี้เข้าใจถึงความสำคัญของ "ปัจจัยมนุษย์" มันกลายเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการใช้พลังสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ของการออกแบบ
ในฐานะมืออาชีพ ผมได้ทำงานในทีมที่ผลิตโครงการดิจิทัลมาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี ผมรู้สึกไม่สบายใจกับอินเทอร์เฟซที่น่าเบื่อและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ออกแบบโดยวิศวกรของแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Jira และ Trello ที่ผมเคยใช้มาก่อน ClickUp ได้สอนให้วงการนี้เข้าใจถึงความสำคัญของ "ปัจจัยมนุษย์" มันกลายเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการใช้พลังสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ของการออกแบบ
ผู้ใช้รายอื่นเพิ่มเติมว่า:
เราเคยใช้ Jira สำหรับการจัดการโครงการบางส่วนและเครื่องมือหลากหลายในระดับทีมเล็กมาก่อน แต่จำเป็นต้องหาสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เหมือน Jira โดยที่ไม่ทำให้พนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกกลัว ClickUp เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดที่ผสมผสานระหว่างความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติ และประสิทธิภาพได้อย่างลงตัว
เราเคยใช้ Jira สำหรับการจัดการโครงการบางส่วนและเครื่องมือหลากหลายในระดับทีมเล็กมาก่อน แต่เราต้องการหาสิ่งที่ยืดหยุ่นได้เท่ากับ Jira โดยที่ไม่ทำให้พนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิครู้สึกกลัว ClickUp คือการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติ และพลังการทำงาน
นี่คือหลักฐานเพิ่มเติมว่าทำไม:
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|จิรา
|สปรินต์และโครงการ
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|สปรินต์แบบกำหนดเอง
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|แผนงานร่วมระหว่างทีม
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|แผนภูมิแกนต์
|✅ ใช่
|❌ ต้องใช้ปลั๊กอิน
|ประเภทงานที่กำหนดเอง
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|การรวบรวมข้อมูล
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|งานย่อยแบบซ้อน
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|ความสัมพันธ์แบบกำหนดเอง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การรายงานแบบアジล
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|เป้าหมาย & OKRs
|✅ ใช่
|❌ เสริมที่ต้องชำระเงิน
|ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การแจ้งเตือนอัจฉริยะ
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การกล่าวถึง @ ในระดับพื้นที่ทำงานทั้งหมด
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การติดตามเวลา
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|แบบบันทึกเวลาทำงาน
|✅ ใช่
|❌ เสริมที่ต้องชำระเงิน
|งานส่วนตัว
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การควบคุมการจัดการที่ใช้งานง่าย
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|รายงานแดชบอร์ด
|✅ ใช่
|❌ ข้อจำกัดจำนวนรายงาน
|เอกสาร
|✅ ใช่
|❌ เสริมที่ต้องชำระเงิน
|วิกิ
|✅ ใช่
|❌ เสริมที่ต้องชำระเงิน
|ไวท์บอร์ด
|✅ ใช่
|❌ เสริมที่ต้องชำระเงิน
|ฟิลด์ที่กำหนดเองด้วย AI
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|ตัวแทน
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|การค้นหาที่เกี่ยวข้อง
|✅ ใช่
|✅ ใช่
|DM, ช่อง, และหัวข้อสนทนา
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|สร้างงานจากแชท
|✅ ใช่
|❌ ไม่
|การโทรด้วยวิดีโอและเสียง
|✅ ใช่
|❌ ไม่
อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. Jira: เครื่องมือจัดการโครงการไหนดีที่สุด?
ทำไม ClickUp ยังคงเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำ
แม้ว่าเครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ แต่พวกมันก็มีข้อเสียที่สำคัญเช่นกัน ซึ่งทำให้พวกมันไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมได้
ผู้ใช้มักบ่นเกี่ยวกับความเชื่องช้าและความซับซ้อนของ Jira หรือพบว่า AI ของ Notion มีราคาแพง Basecamp และ Trello ทำได้ดีในสิ่งที่พวกเขาทำ แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่ทีมใหญ่ไม่สามารถขาดได้
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการของ ClickUpอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่มันไม่กลัวที่จะสร้างความประทับใจ—ไม่ว่าทีมของคุณจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด และไม่ว่ากระบวนการทำงานของคุณจะง่ายหรือซับซ้อนเพียงใด อย่าเชื่อคำพูดของฉัน นี่คือสิ่งที่ลูกค้าของเราคนหนึ่งได้กล่าวไว้:
การบริหารโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ระหว่างทุกแผนกในบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราทันที ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ จึงไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใดบ้าง
การบริหารโครงการกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก ระหว่างทุกแผนกในบริษัท เมื่อมีโครงการใหม่เข้ามา เราสามารถใช้เทมเพลตที่ช่วยสร้างตั๋วงานทั้งหมดให้เราโดยอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้น ทุกคนยังได้รับมอบหมายงานของตนเองโดยอัตโนมัติ จึงไม่มีความสับสนว่าใครควรรับผิดชอบงานส่วนใดบ้าง
การชื่นชมเช่นนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ทีม ClickUp ทำการอัปเดตและปรับปรุงแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เราเปิดตัวฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ทุกสองเดือน!
การอัปเดตล่าสุดที่เราได้เปิดตัว
หากคุณเลือกหนึ่งในทางเลือกจากรายการข้างต้น คุณอาจพลาดคุณสมบัติใหม่ ๆ
แดชบอร์ด ClickUp
คุณสมบัติเช่นClickUp Dashboardsได้รับการอัปเดตที่น่าตื่นเต้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณสมบัตินี้ที่สามารถปรับแต่งได้ตอนนี้ให้คุณเพิ่มบัตรเพื่อสร้างรายงานต่าง ๆ ได้โดยตรงจากแดชบอร์ดของคุณ ทำให้มีความหลากหลายมากขึ้น
คุณยังสามารถใช้วันที่ของงานในรายงานของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถแสดงข้อมูลวันที่มาตรฐานของงาน (เช่น วันที่สร้าง เริ่มต้น อัปเดต เสร็จสิ้น หรือปิดงาน) ในรูปแบบกราฟวงกลม กราฟแท่ง หรือกราฟเส้น เพื่อติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
นี่ให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนและแบบเรียลไทม์ของ KPI, ความคืบหน้า, และประสิทธิภาพของทีมได้ในทันที. นอกจากนี้, คุณสามารถแชร์แดชบอร์ดทั้งหมดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันได้ง่ายขึ้น.
ClickUp อัตโนมัติ
แม้แต่ClickUp Automationsก็ฉลาดขึ้น ตอนนี้สามารถอัปเดตสรุป AI อัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงงานโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพียงใช้ทริกเกอร์ 'Task Updated' สำหรับฟิลด์ AI แบบกำหนดเอง งานของคุณจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเสมอ
อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่สะดวก? ตอนนี้คุณสามารถคัดลอกการทำงานอัตโนมัติได้แทนที่จะต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง ต้องการให้ปรากฏในตำแหน่งอื่นด้วยหรือไม่? คุณสามารถตั้งค่าให้ทำงานอัตโนมัติได้เช่นกัน
ฟีเจอร์ครบครันของ ClickUp ที่เติมเต็มเครื่องมือของคุณให้สมบูรณ์แบบ
และนั่นยังห่างไกลจากทั้งหมด คุณยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คุณได้อีก
- อัตโนมัติภารกิจ: ด้วยClickUp Brain คุณสามารถอัตโนมัติภารกิจเช่นการเขียนคำอธิบาย, สรุปเอกสาร, และสร้างเนื้อหา, ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าให้กับทีมของคุณ
- ทำงานร่วมกันในเอกสาร: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารที่ใช้ร่วมกัน วิกิ และฐานความรู้ภายในแพลตฟอร์ม
- เริ่มต้นด้วยเทมเพลต: ห้องสมุดของเทมเพลตที่พร้อมใช้งานช่วยให้คุณเริ่มต้นงานของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- ติดตามและจัดการงาน: ใช้ClickUp Tasksเพื่อสร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานโดยใช้ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้, ลำดับความสำคัญ, และการพึ่งพา คุณสามารถใช้ClickUp Views ได้เช่นกัน ซึ่งรวมถึง List, Board, Calendar, Gantt, และ Timeline ที่ให้ความยืดหยุ่นในการมองเห็นงาน
- ติดตามความคืบหน้า: ติดตามเป้าหมายของโครงการ, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าโดยรวมด้วยแผนภูมิและไทม์ไลน์แบบโต้ตอบผ่านคุณสมบัติการติดตามโครงการของ ClickUpนอกจากนี้ยังสามารถใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดได้ เช่น ตัวเลขหรือสกุลเงิน และเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
- บริหารเวลาให้ดีขึ้น: ด้วยระบบติดตามเวลาในตัวของ ClickUp คุณสามารถบันทึกเวลาทำงานได้โดยตรงภายในงาน และสร้างรายงานเวลาที่ครอบคลุมได้
- จัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา: แอป ClickUp เต็มรูปแบบสำหรับ iOS และ Android ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกเวลา ทุกที่
นอกจากนี้ คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถเข้าถึงส่วนใหญ่ของสิ่งเหล่านี้ได้เพียงแค่ใช้แผนฟรีของเรา?
กรุณาแจ้งให้เราทราบหากมีสิ่งใดที่เราขาดตกบกพร่องหรือสิ่งที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับ ClickUp
หากคุณยังไม่ได้ทำกรุณาลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้!