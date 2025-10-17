ClickUp vs. Jira: เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ดีที่สุด?

เช้าวันพุธ และคุณมีประชุมสแตนด์อัพในอีก 15 นาที คุณกำลังพยายามติดตามรายงานข้อบกพร่องที่สำคัญ ตรวจสอบว่าทีมออกแบบได้สรุปงานสปรินต์แล้วหรือยัง และอัปเดตผู้บริหารเกี่ยวกับกำหนดเวลา
Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักพัฒนาClickUp ถูกสร้างขึ้น สำหรับนักพัฒนา —และทุกคนที่สร้างร่วมกับพวกเขา เครื่องมือหนึ่งให้ความรู้สึกถูกสร้างมาเพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ในขณะที่อีกเครื่องมือหนึ่งทำงานได้กับทุกคน
ในการทำงานที่ขยายตัวในปัจจุบัน ซึ่งโครงการต่างๆ กระจายอยู่ทั่วห้าแท็บและการประชุมสามครั้ง การหาความชัดเจนอาจรู้สึกยากกว่าการส่งโค้ดเสียอีก
มาดู Jira กับ ClickUp กันอย่างละเอียด—ไม่ใช่แค่ในฐานะเครื่องมือ แต่เป็นสองปรัชญาการทำงานที่แตกต่างกัน ⚓
เปรียบเทียบอย่างรวดเร็ว: ClickUp กับ Jira ในพริบตา
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
หากคุณต้องการเพียงสรุปสั้น ๆ ก่อนที่เราจะลงลึก นี่คือวิธีที่ ClickUp และ Jira เปรียบเทียบกันแบบเคียงข้างกัน
|เกณฑ์
|<5>ClickUp
|จิรา
|กลุ่มเป้าหมายหลัก
|ทีมข้ามสายงาน: พัฒนา, ผลิตภัณฑ์, ออกแบบ, และปฏิบัติการ
|ทีมซอฟต์แวร์และไอที
|มุมมองของโครงการ
|รายการ, บอร์ด, แผนงานกานท์, ปฏิทิน, แผนผังความคิด, เอกสาร
|คัมบัง, สครัม, ไทม์ไลน์, แบ็กล็อก
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|แชทในตัว เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และความคิดเห็น
|ต้องการ Confluence สำหรับเอกสาร
|การปรับแต่ง
|ระบบการทำงานที่ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และมุมมอง
|แม่แบบที่ตายตัว; ความต้องการในการปรับแต่งขั้นสูงต้องตั้งค่าโดยผู้ดูแลระบบ
|คุณสมบัติของ AI
|ClickUp Brain สำหรับสรุปงาน เขียน และอัปเดตสปรินต์
|ไม่มีแบบเนทีฟ (ต้องมีการเชื่อมต่อ)
|ระบบอัตโนมัติ
|เครื่องมือสร้างแบบง่ายและมองเห็นได้ "ถ้าสิ่งนี้–จากนั้นสิ่งนั้น"
|การตั้งค่าทางเทคนิคผ่านกฎเกณฑ์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับงานทั้งหมด
|ทีมพัฒนาที่มุ่งเน้นเฉพาะการติดตามปัญหา
💡 ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ:ทั้งสองเครื่องมือช่วยให้ทีมวางแผนและส่งมอบโครงการได้—แต่ในวิธีที่แตกต่างกันอย่างมาก Jira ทำงานบนโครงสร้างที่เข้มงวด ClickUp ทำงานบนการเชื่อมต่อ—ที่ทุกงาน เอกสาร และการสนทนาอยู่ร่วมกันในกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
มาดูกันให้ละเอียดขึ้นว่า ClickUp นำข้อได้เปรียบเหล่านั้นมาสู่ชีวิตได้อย่างไร
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือ แอปเดียวสำหรับทุกงาน—แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร เป้าหมาย การแชท และ AI ไว้ในที่เดียว
ClickUp จัดระเบียบงานโดยใช้ลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น: พื้นที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน/งานย่อย โครงสร้างนี้ช่วยให้คุณสะท้อนทีม โครงการ และกระบวนการทำงานจริงขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถขยายงานจากโครงการเดียวไปสู่การทำงานร่วมกันทั่วทั้งบริษัทได้อย่างราบรื่น
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ทีมทุกขนาดสามารถวางแผน, ร่วมมือ, และส่งมอบงานได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ
ไม่ว่าคุณจะติดตามการวิ่งสปรินต์, จัดการแคมเปญการตลาด, หรือดำเนินการ, ClickUp รวมศูนย์งาน, เอกสาร, และการสื่อสารของคุณเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไม ClickUp ถึงมีอยู่
งานในวันนี้เสียหาย
60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการแบ่งปัน, ค้นหา, และอัปเดตข้อมูลผ่านเครื่องมือต่าง ๆ โครงการ, เอกสาร, และการสื่อสารถูกกระจายอยู่ในแอปพลิเคชันที่ไม่เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มห้าแบบสำหรับงาน เอกสาร และการสนทนา ทีมงานต้องการแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย
ClickUpแก้ปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทำงานที่เชื่อมโยงกันได้ดีที่สุดในโลก
วันนี้ มากกว่า 3 ล้านทีม ใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, รวมความรู้ไว้ในที่เดียว, และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความหมายซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่แท้จริง.
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสายงานวิศวกรรม การตลาด ผลิตภัณฑ์ หรือฝ่ายปฏิบัติการ ClickUp ช่วยให้คุณทวงคืนเวลาและกลับไปทำสิ่งที่สำคัญ—ส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมร่วมกัน
📮 ClickUp Insight: มีเพียง 10% ของผู้จัดการที่ใช้เมทริกซ์ทักษะในการมอบหมายงาน แต่ 44% กล่าวว่าพวกเขาพยายามจับคู่ภารกิจให้เข้ากับจุดแข็งและเป้าหมาย
หากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการสนับสนุน ผู้จัดการส่วนใหญ่จำเป็นต้องตัดสินใจโดยอิงจากบริบทเฉพาะหน้า ไม่ใช่ข้อมูล นี่แหละคือจุดที่คุณจำเป็นต้องมีผู้ช่วยอัจฉริยะ!ClickUp Brainสามารถแนะนำการมอบหมายงานโดยวิเคราะห์งานในอดีต ทักษะที่ติดแท็ก และแม้แต่เป้าหมายการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณจะสามารถค้นพบจุดแข็งที่ซ่อนอยู่และเลือกคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงาน ไม่ใช่แค่คนที่ว่างเท่านั้น
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Atrato พบว่าอัตราการพัฒนาผลิตภัณฑ์เร็วขึ้น 30% และลดการทำงานล่วงเวลาของนักพัฒนาลง 20% ด้วยการจัดการปริมาณงานของ ClickUp
คุณสมบัติของ ClickUp
นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ซอฟต์แวร์จัดการโครงการฟรีมอบให้:
คุณสมบัติ #1: การจัดการงาน
โซลูชันการจัดการโครงการของ ClickUpมอบความยืดหยุ่นให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทีมพัฒนาแบบรีโมต หรือทีมการตลาดแบบผสมผสานข้ามสายงาน
งานใน ClickUp
ClickUp Tasksเป็นศูนย์กลางของกระบวนการจัดการงานทั้งหมดของเรา งานเหล่านี้เป็นหน่วยงานที่ยืดหยุ่นซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อขยายขนาดไปพร้อมกับทีมของคุณ
ทุกงานสามารถมอบหมายให้กับบุคคลหนึ่งคนหรือหลายคน พร้อมกำหนดวันเริ่มต้นและวันครบกำหนด และเสริมด้วยคำอธิบายรายละเอียดทั้งหมด โดยสามารถแยกย่อยเป็นงานย่อยเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น คุณยังสามารถแนบไฟล์ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง กำหนดความสำคัญ แท็ก และตัวกรอง หรือฝังเอกสารและลิงก์โดยตรงภายในงาน เพื่อให้บริบททั้งหมดอยู่ในที่เดียว
ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วย ClickApps—เปิดใช้งานฟีเจอร์แบบโมดูลาร์ เช่น สปรินต์ การติดตามเวลา และระบบอัตโนมัติของ ClickUp นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างประเภทงานที่กำหนดเองเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีม ไม่ว่าจะเป็นการจัดการบั๊ก เนื้อหา หรือคำขอจากลูกค้า
คลิกอัพ ด็อกส์
แต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจากเครื่องมืออย่าง Jira คือวิธีที่ข้อมูลทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกัน
ClickUp Docsเปลี่ยนเอกสารประกอบให้เป็นส่วนหลักของกระบวนการทำงาน แทนที่จะเก็บ PRD ไว้ใน Google Docs แล้วหวังว่านักพัฒนาจะอ่าน คุณสามารถร่างเอกสารได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ติดแท็กวิศวกรเพื่อขอความคิดเห็น แทรกมุมมองสปรินต์แบบเรียลไทม์ และเชื่อมโยงข้อกำหนดทุกข้อกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ต้องการสถานที่กลางสำหรับเอกสารกลยุทธ์,สรุปผลิตภัณฑ์, บันทึกการตรวจสอบข้อบกพร่อง, หรือข้อเสนอแนะจากผู้ใช้หรือไม่? ClickUp Docs มีความยืดหยุ่น คุณสามารถฝังบอร์ด, ปฏิทิน, รายการตรวจสอบพร้อมกำหนดเวลา, และแม้กระทั่งสะท้อนการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงได้ในทุกระดับ—พื้นที่ทำงาน, โฟลเดอร์, รายการ, และแม้กระทั่งเอกสารแต่ละฉบับ—โดยใช้สิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดอ่อน. เชิญแขก, แชร์ลิงก์สาธารณะ, หรือจำกัดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไว้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง, ทำให้แน่ใจว่าผู้ที่เหมาะสมได้เห็นงานที่เหมาะสม.
คลิกอัพ แชท
หากคุณกำลังบริหารทีมแบบอไจล์หรือแบบผสมผสานClickUp Chatจะช่วยเชื่อมโยงการวางแผนและการดำเนินงานเข้าด้วยกัน ทุกครั้งที่มีคนต้องการความชัดเจน ทีมของคุณสามารถพูดคุยกันภายในพื้นที่ทำงานของโครงการได้
นักพัฒนาทำเครื่องหมายปัญหาที่ขัดขวางในแชท? เปลี่ยนเป็นงานได้ในคลิกเดียว นักออกแบบลิงก์อัปเดต Figma? มันถูกเชื่อมต่อกับงานค้างของสปรินต์แล้ว การสนทนาสามารถอยู่ใน Spaces, Folders หรือ Lists ซึ่งสอดคล้องกับทีม สายผลิตภัณฑ์ หรือ OKRs
และด้วยการโทรด้วยเสียงและวิดีโอที่รวมอยู่ในระบบ (พร้อมสรุปโดยอัตโนมัติและขั้นตอนถัดไป) การอัปเดตจะไม่หลุดรอดไป
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลายร้อยรายการ รวมถึง Slack, GitHub, GitLab, Google Drive, Figma และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อไฟล์ออกแบบ, ที่เก็บโค้ด และเอกสารบนคลาวด์เข้ากับงานและโครงการของคุณได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการโครงการแบบอไจล์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ AgileของClickUpนำการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ราบรื่น
สมมติว่าคุณเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ที่กำลังเปิดตัวชุดฟีเจอร์ SaaS ใหม่ คุณต้องการควบคุมการพึ่งพาของโครงการอย่างเข้มงวด มีมุมมองแบบเรียลไทม์ต่ออุปสรรคต่างๆ และรายงานที่ทันสมัยโดยไม่ต้องดึงข้อมูลจากเครื่องมือห้าตัว นั่นคือสิ่งที่ ClickUp ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะ
ยิ่งไปกว่านั้นมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpยังให้คุณเห็นทุกงาน ทุกเป้าหมายสำคัญ และทุกจุดติดขัดได้แบบเรียลไทม์ พร้อมฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
ตัวอย่างเช่น ทีม frontend ของคุณกำลังสร้าง UI ใหม่ แต่ backend API ยังไม่พร้อม ความพึ่งพาทำให้สิ่งนี้เห็นได้ชัดในมุมมอง sprint ของคุณ: 'พัฒนา Frontend' ถูกล็อกไว้จนกว่า 'ส่งมอบ API Endpoints' จะเสร็จสิ้น คุณสามารถลากความพึ่งพา ย้ายกลุ่มงานทั้งหมด หรือปรับตารางเวลาได้ในไม่กี่วินาที
ปรับแต่งมุมมองของคุณด้วยสีที่บ่งบอกถึงความสำคัญของงานและความคืบหน้า (สีเขียวสำหรับเสร็จสมบูรณ์ สีแดงสำหรับเร่งด่วน) และติดตามความคืบหน้าของสปรินต์หรือการปล่อยเวอร์ชันของคุณด้วยแถบความคืบหน้าอัตโนมัติ
เมื่อสปรินต์ของคุณกำลังดำเนินอยู่ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการจมอยู่กับสเปรดชีตหรือรายงานที่ไม่เชื่อมโยงกันClickUp Dashboardsรวบรวมข้อมูลเมตริกของโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมวิดเจ็ตที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
สร้าง แดชบอร์ดประสิทธิภาพสปรินต์ ที่ติดตามคะแนนเรื่องราวที่เสร็จสิ้น งานที่ล่าช้า และอุปสรรคต่างๆ ได้ในทันที เพื่อให้เห็นความคืบหน้าของโครงการอย่างชัดเจน หรือสร้าง มุมมองสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่แสดงแผนภูมิการลดภาระงาน รายงานเวลา และขีดความสามารถของทีม
คุณสามารถกรองข้อมูลตามผู้รับผิดชอบ, สปรินต์, หรือความสำคัญ, และยังสามารถฝังเครื่องมือภายนอกหรือแชทแบบเรียลไทม์ได้. ไม่ว่าคุณจะติดตามสถานะ QA หรือ KPI ระดับผู้บริหาร, แดชบอร์ดช่วยให้คุณแสดงข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมให้กับผู้ที่เหมาะสม.
คุณสมบัติที่ 3: เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมด้วยการฝังปัญญาประดิษฐ์โดยตรงเข้าไปในกระบวนการทำงานของคุณ
ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationsช่วยให้คุณตั้งค่ากฎ 'ถ้าเกิดสิ่งนี้, ก็ทำสิ่งนั้น' เพื่อจัดการงานที่ทำซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นมอบหมายงานตามลำดับความสำคัญ, ย้ายงานระหว่างบอร์ดเมื่อสถานะเปลี่ยน, หรือแจ้งเตือนสมาชิกทีมเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้น, Automations ทำให้งานดำเนินต่อไปได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้เฝ้าดูอยู่
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดำเนินการสปรินต์รายสัปดาห์สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อมอบหมายงานที่ค้างอยู่ใหม่ อัปเดตสถานะสปรินต์ หรือเริ่มงานใหม่เมื่อเรื่องราวของผู้ใช้เสร็จสมบูรณ์
รับความช่วยเหลือจาก AI
ClickUp Brainนำการช่วยเหลืออัจฉริยะมาสู่ทุกมุมของพื้นที่ทำงานของคุณ สามารถสรุปหัวข้อโครงการที่ยาว, สร้างสรุปการประชุมอัตโนมัติ, ร่างคำอธิบายงาน, หรือแม้กระทั่งสร้างเอกสารใหม่จากศูนย์โดยใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ
และเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นใน ClickUp ข้อเสนอแนะที่ให้จึงเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับกระบวนการทำงานของคุณ
สมมติว่าคุณกำลังเป็นผู้นำทีมแบบアジล แทนที่จะเขียนรายงานสถานะรายสัปดาห์ คุณสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างสรุปสปรินต์ตามความคืบหน้าของงานและการอัปเดตของทีมได้
📌 ตัวอย่างคำสั่ง: สร้างสรุปสปรินต์สำหรับสปรินต์ที่ 12 รวมถึงงานที่เสร็จสิ้นแล้ว งานที่ยังดำเนินการอยู่หรือติดขัด และเน้นการอัปเดตที่สำคัญจากทีมพัฒนาและทีม QA
🌈 จากบั๊กเป็นงานในโน้ตเสียงเดียว
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างห้าแท็บ ให้ ClickUp Brain MAX ดึงความคิดเห็นเกี่ยวกับบั๊กล่าสุด ยกประเด็นที่ขัดขวางการทำงานในสปรินต์ขึ้นมา และร่างสถานะย่อหนึ่งย่อหน้าที่คุณสามารถนำไปวางในการประชุมสแตนด์อัพได้ทันที
สายอยู่หรือเปล่า? สั่งการจัดการบั๊กหรืออัปเดตไทม์ไลน์ด้วยการพูดผ่าน Talk to Text ClickUp Brain MAX จะเปลี่ยนบันทึกเสียงของคุณให้เป็นรายการที่มีโครงสร้างและค้นหาได้ พร้อมทั้งแนะนำผู้รับผิดชอบให้ด้วย
ผลลัพธ์ที่ทำได้เร็ว (ภายในหนึ่งนาที):
- "สปรินต์ 14 — สถานะโดยย่อ" → งานที่เสร็จสิ้นเทียบกับงานที่ถูกบล็อก, ความเสี่ยงหลัก, ผู้รับผิดชอบที่แนะนำ
- กำหนดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่อง → สร้างงานที่เชื่อมโยงโดยอัตโนมัติพร้อมผู้รับผิดชอบและกำหนดวันครบกำหนด
- คลิกเดียว → แปลงสรุปเป็นอีเมลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือโพสต์ลงในแชท
ผลลัพธ์: การประชุมสแตนด์อัพที่ชัดเจนขึ้น การจัดลำดับความสำคัญที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และการติดตามผลที่น้อยลง—เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบการแก้ไขได้ก่อนเที่ยง
บริบทของคุณยังคงสดใหม่ การอัปเดตของคุณทันที การทำงานของคุณไม่ขาดตอน
🎥 คุณได้เห็นแล้วว่าฟีเจอร์ AI ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานของคุณ—แต่คุณจะนำพลังนั้นมาใช้จริงในการบริหารโครงการประจำวันได้อย่างไร? 🎯
วิดีโอนี้จะพาคุณไปรู้จักกลยุทธ์ลับและเทคนิคที่มักถูกมองข้าม เพื่อเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันของทีมคุณ
การระดมความคิดด้วยภาพที่ง่ายดาย
ClickUp Whiteboards คือกระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือที่ให้คุณวางแผนความคิด, กระบวนการทำงาน, หรือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ได้แบบเรียลไทม์ ต่างจากเครื่องมือไวท์บอร์ดแบบสแตนด์อโลน, Whiteboards เชื่อมต่อโดยตรงกับงานและเอกสาร, ทำให้โน้ต, แผนผัง, หรือแผนภาพใด ๆ สามารถเปลี่ยนเป็นงานจริงได้
กำลังวางแผนเส้นทางหรือไม่? คุณสามารถร่างขั้นตอนต่าง ๆ เพิ่มช่องทางสำหรับแต่ละทีม และเชื่อมโยงทุกอย่างกับงานจริงในสปรินต์แบ็กล็อกของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ AI เพื่อเปลี่ยนข้อความให้เป็นลำดับขั้นตอนแบบภาพหรือสร้างเทมเพลตได้ทันที ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการวางแผนโดยไม่ลดทอนความคิดสร้างสรรค์
ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้โดยตรงจากไวท์บอร์ดของคุณ เพียงแค่คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วระบบจะเปลี่ยนไอเดียของคุณให้เป็นภาพคุณภาพสูง ช่วยประหยัดเวลาและไม่ต้องสลับไปใช้เครื่องมือภายนอก
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็น PM ที่กำลังนำเสนอคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถสร้างภาพจำลองเพื่อรวมไว้ในเอกสารข้อเสนอของคุณได้ โดยไม่ต้องรอการออกแบบหรือกระโดดเข้าไปใน Figma
คุณสมบัติที่ 4: แม่แบบพร้อมใช้งาน
ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? ลองใช้เทมเพลตของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งาน ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมแบบ Agile และข้ามสายงานสามารถเริ่มต้นและดำเนินการตามแนวทาง Agile ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือ กระบวนการทำงานแบบฟอร์มสู่แบ็กล็อก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำขอทำงานใหม่ผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ซึ่งจะป้อนเข้าสู่แบ็กล็อกโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เทมเพลตยังมีพื้นที่ทำงานที่มีโครงสร้างครบถ้วน พร้อมด้วย มุมมองบอร์ดและสปรินท์ ช่วยให้ทีมสามารถสลับระหว่างรูปแบบการแสดงงานได้
เทมเพลตโครงการซอฟต์แวร์ ClickUp
ถัดไปแม่แบบโครงการซอฟต์แวร์ของ ClickUpใช้แนวทางที่ละเอียดในการจัดลำดับความสำคัญ ความพยายามของงาน และการติดตามเวอร์ชัน งานแต่ละงานได้รับการเสริมด้วยธงความสำคัญ ระดับความพยายามที่ประมาณการไว้ และตัวบ่งชี้เวอร์ชันที่ระบุอย่างชัดเจน (เช่น V1, V2, V3) ทำให้ง่ายต่อการระบุคอขวดและการอัปเดตที่สำคัญ
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น แผนงาน Gantt ของซอฟต์แวร์, ไทม์ไลน์ และปริมาณงานแม่แบบการวางแผนสปรินต์ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้า ความสามารถของทรัพยากร และกำหนดการส่งมอบได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเป็นเทมเพลตที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการทำงานและแสดงผลแบบภาพ ซึ่งช่วยให้ทีมต่างๆ จัดการการรายงานข้อบกพร่อง การคัดกรอง การแก้ไขข้อผิดพลาด และการปล่อยเวอร์ชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมจะวางแผนแต่ละขั้นตอน เช่น การตรวจจับปัญหาและการปล่อยเวอร์ชัน โดยมีจุดตรวจสอบที่เป็นระบบ เช่น ตั๋วคัดกรองงาน (triage tickets) งานแก้ไขข้อบกพร่อง การตรวจสอบโค้ด และการทดสอบคุณภาพ (QA testing) วิธีการนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการพลาดข้อบกพร่อง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1947 เกรซ ฮอปเปอร์ และทีมของเธอพบผีเสื้อกลางคืนตัวหนึ่งติดอยู่ในคอมพิวเตอร์Mark II ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ พวกเขาจึงนำผีเสื้อกลางคืนตัวนั้นไปติดไว้ในสมุดบันทึกและระบุว่านี่คือ 'กรณีแรกของบั๊ก (ข้อผิดพลาด) ที่ถูกค้นพบจริงๆ'
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตรายงานข้อบกพร่องเหล่านี้เพื่อบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น—ไม่ว่าคุณจะบันทึกข้อบกพร่องด้านคุณภาพหรือติดตามข้อผิดพลาดที่ผู้ใช้รายงาน
ราคาของ ClickUp
📮ClickUp Insight:ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ 0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Jira คืออะไร?
ผ่านทางAtlassian
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สร้างโดย Atlassian ซึ่งช่วยให้ทีมติดตามปัญหา จัดการงาน และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ในตอนแรกถูกออกแบบมาเพื่อการติดตามบั๊กและปัญหา ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบ Agile ซึ่งได้รับการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายโดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการการปฏิบัติการด้านไอที และทีม DevOps Jira มีให้ใช้ใน 4 รุ่นหลัก: Jira Software, Jira Service Management, Jira Work Management, และ Jira Align—แต่ละรุ่นถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติของ Jira
มาสำรวจคุณสมบัติการจัดการโครงการ Jiraที่จำเป็นกัน:
คุณสมบัติ #1: กระดานแบบอไจล์
บอร์ด Scrum และ Kanban ของ Jira เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม แต่ละบอร์ดมีคุณสมบัติสำคัญที่สะท้อนถึงแนวปฏิบัติ Agile ที่แท้จริง บอร์ด Scrum ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งงานออกเป็นสปรินต์ มอบหมายคะแนนเรื่องราว และติดตามความเร็วในการทำงาน คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมงานในคิวไปจนถึงการทบทวนสปรินต์
กระดานคัมบัง, ในทางกลับกัน, เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานในระบบส่งมอบต่อเนื่อง.
พวกเขาให้คอลัมน์ที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถระบุตัวกีดขวางหรือคอขวดได้อย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังตั้งค่าสปรินต์หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการวงจรสปรินต์เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละรอบตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบ
คุณสมบัติที่ 2: การจัดการปัญหา
ติดตามบั๊กและปัญหาใน Jira
ทุกอย่างใน Jira หมุนรอบ 'ปัญหา' แต่อย่าให้ชื่อหลอกคุณ ปัญหาสามารถเป็นงาน, ข้อบกพร่อง, เรื่องราว, อีปิค หรือแม้กระทั่งประเภทที่กำหนดเอง แต่ละปัญหาจะรวมถึงลำดับความสำคัญ, สถานะ, ประเภท, ส่วนประกอบ, ผู้รับผิดชอบ, และปัญหาที่เชื่อมโยง
คุณสามารถแนบไฟล์, เพิ่มความคิดเห็น, กำหนดวันครบกำหนด, หรือใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเก็บข้อมูลที่สำคัญต่อทีมของคุณได้ อินเทอร์เฟซถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการติดตามย้อนกลับ, ทำให้คุณสามารถดูประวัติทั้งหมดของปัญหาได้, รวมถึงการอัปเดต, เวลาที่บันทึกไว้, และเหตุการณ์การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการพอร์ตโฟลิโอและทรัพยากร
คุณสมบัติหลักของ Jira สำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
สำหรับบริษัทที่บริหารโครงการหลายสิบโครงการ คุณสมบัติ Advanced Roadmaps ของ Jira ช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการความสามารถของทีม, มอบหมายงานตามความพร้อม, และมองเห็นเส้นทางการส่งมอบงานของหลายทีมได้ในภาพรวม
คุณยังสามารถคาดการณ์ปริมาณงาน, ปรับสมดุลการใช้ทรัพยากร, และป้องกันการหมดไฟจากการทำงานโดยการหลีกเลี่ยงการจัดสรรทรัพยากรเกินความจำเป็นได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องประสานงานข้ามแผนกหรือสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
นอกจากนี้การเชื่อมต่อกับ Jiraยังช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 3,000 รายการ รวมถึง GitHub, GitLab, Bitbucket, Confluence, Microsoft Teams และอื่นๆ อีกมากมาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีอย่าง Google และ Microsoft มีโปรแกรมรางวัลสำหรับผู้ค้นพบข้อบกพร่อง (bug bounty)ที่ให้แฮ็กเกอร์ที่มีจริยธรรมได้รับเงินเป็นจำนวนหลายพัน (หรือแม้แต่หลายล้าน) สำหรับการค้นพบช่องโหว่ด้านความปลอดภัย
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Jira vs. ClickUp: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มาสำรวจกันว่าเครื่องมือการจัดการโครงการทั้งสองตัวนี้เปรียบเทียบกันอย่างไร
คุณสมบัติ #1: ความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการ
ClickUp และ Jira มีฟีเจอร์พื้นฐานที่คุณคาดหวังไว้ แต่ความแตกต่างที่แท้จริงจะปรากฏให้เห็นในความยืดหยุ่นในการจัดการโครงการประเภทต่างๆ นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติม
จิรา
Jira ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีขั้นตอนการทำงานที่เข้มงวดและเน้นการติดตามปัญหาเป็นหลัก ทีมงานสามารถปรับใช้ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องนี้กับกรณีการใช้งานอื่นๆ ได้โดยใช้ปลั๊กอินและการผสานรวม แต่บ่อยครั้งอาจเพิ่มความซับซ้อนหรือนำไปสู่การพิจารณาด้านงบประมาณที่สูงขึ้น
คลิกอัพ
ClickUp คือโซลูชันครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น
มันทำงานได้ดีเท่าเทียมกันสำหรับทีมการตลาด, ทีมผลิตภัณฑ์, เอเจนซี, และนักพัฒนา. มันให้บริการการจัดการงาน, เอกสาร, การติดตามเวลา, ระบบอัตโนมัติ, แผนภาพความคิด, และเป้าหมายในที่เดียว, ทำให้ทีมสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของพวกเขาได้, ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม.
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ปรับให้เหมาะกับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ 2: การรายงานและแดชบอร์ด
หากคุณกำลังมองหาแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการรายงานขั้นสูง Jira กับ ClickUp ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในเบื้องต้น แต่คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกของคุณได้มากแค่ไหนกันแน่?
จิรา
Jira มอบรายงานที่แข็งแกร่งและเน้นความคล่องตัว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา
ความเร็ว, การเผาผลาญการวิ่ง, แผนภูมิควบคุม, และแผนภาพการไหลสะสมนั้นได้รับการออกแบบอย่างดีและให้ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง แต่การปรับแต่งนอกเหนือจากตัวชี้วัดแบบ Agile อาจรู้สึกถูกจำกัด เว้นแต่ว่าคุณจะใช้ปลั๊กอินหรือการเขียนสคริปต์
คลิกอัพ
ClickUp มอบรายงานที่มีภาพและปรับแต่งได้มากขึ้นสำหรับทุกประเภทของโครงการ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโดยใช้วิดเจ็ตเพื่อติดตาม KPI, ปริมาณงานของทีม, ระยะเวลา, และการสปรินต์ได้อย่างง่ายดาย มันรองรับการรายงานข้ามแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในConverged AI Workspace เดียว แดชบอร์ดของ ClickUp จึงดึงข้อมูลสดจากงาน เอกสาร และเส้นทางการสนทนาทั้งหมด—เพื่อให้ผู้นำได้รับข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ แทนที่จะต้องพึ่งรายงานที่ล้าสมัยซึ่งสร้างจากเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Jira เหมาะสำหรับแผนภูมิเฉพาะด้าน Agile ในขณะที่ ClickUp ชนะสำหรับแดชบอร์ดแบบข้ามฟังก์ชันการทำงานและแบบภาพ
คุณสมบัติที่ 3: เอกสารและการทำงานร่วมกัน
ClickUp และ Jira มาพร้อมกับฟีเจอร์ขั้นสูง แต่เมื่อพูดถึงเอกสารและการทำงานร่วมกัน วิธีการที่พวกเขาสนับสนุนการสื่อสารและการแบ่งปันความรู้ในทีมอาจรู้สึกแตกต่างกันมาก
จิรา
Jira ไม่มีเครื่องมือเอกสารในตัว ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา Confluence สำหรับวิกิและบันทึก แม้ว่าความผสานนี้จะมีความเสถียร แต่ก็ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้เกิดการสลับบริบทสำหรับทีม
คลิกอัพ
ClickUp มีเอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แชท และอีเมลในตัว ซึ่งช่วยให้การร่วมมือและการแบ่งปันความรู้รวมศูนย์อยู่ใกล้กับงานที่ทำอยู่ ทีมสามารถระดมความคิด, บันทึกข้อมูลจำเพาะ, และติดตามการสนทนาได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับความสามารถในการเชื่อมต่อเอกสาร การแชท และงานของคุณเข้าด้วยกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 2001 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 คนได้พบกันที่รีสอร์ทสกีในรัฐยูทาห์และร่วมกันสร้างAgile Manifesto ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดในด้านการจัดการโครงการซอฟต์แวร์สมัยใหม่
ClickUp เทียบกับ Jira บน Reddit
เราหันไปหา Reddit เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ใช้จริงรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Jira นี่คือความคิดเห็นบางส่วนที่สรุปความคิดเห็นของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวถึงเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของ ClickUp และรากฐานของนักพัฒนาของ Jira:
*ClickUp ไม่มีฟีเจอร์ขาดตกบกพร่องเลยนะ ฮ่าๆ มันเป็นระบบจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา Jira นั้นทรงพลังก็จริง แต่ไม่ค่อยเหมาะกับงานพัฒนาเว็บไซต์เท่าไหร่...ในฐานะนักพัฒนา (ที่เติบโตจนเป็นรองประธานบริษัท) สิ่งนี้เคยเป็นความจริง Jira ถูกสร้างโดยนักพัฒนาเพื่อนักพัฒนา แต่ผ่านไป 25 ปี มันกลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้เหล่านักพัฒนาต้องทุกข์ใจ และผมขอแนะนำว่าอย่าใช้มันเลยจะดีกว่า มันช้าและพังตลอดเวลา
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า Jira ทำงานได้ดีเฉพาะภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดเท่านั้น ทำให้พวกเขาพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Jira:
JIRA ค่อนข้างดีถ้าคุณใช้เวอร์ชันคลาวด์ของ Scrum, kanban และ Confluence ในเวอร์ชันพื้นฐานที่สุดโดยไม่มีกฎเวิร์กโฟลว์, ไม่มีการรายงานเวลา และแต่ละทีมสามารถกำหนดค่าได้ตามต้องการ JIRA จะไม่ดีเมื่อฝ่ายบริหารเพิ่มกฎที่ซับซ้อน, การควบคุมแบบรวมศูนย์ และการรายงานเวลา...
ขณะที่ผู้ใช้รายอื่นเลือก ClickUp สำหรับบทบาทใหม่ของพวกเขา:
ฉันกำลังเริ่มบทบาทใหม่ในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ ซึ่งฉันจะสามารถเลือกและนำมาใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้ ฉันได้ลองใช้ ClickUp วันนี้ และคิดว่ามันคือสิ่งที่ฉันต้องการจะใช้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: JQL (Jira Query Language) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาปัญหาต่างๆ—คล้ายกับ SQL แต่สำหรับตั๋วของคุณ เมื่อคุณเรียนรู้แล้ว คุณจะรู้สึกเหมือนเป็นนักเวทย์จนกว่าจะลืมวงเล็บ
เครื่องมือการจัดการโครงการใดที่ครองความเป็นเลิศสูงสุด?
Jira ได้พัฒนาคู่มือเก่าสำหรับการติดตามแบบ Agile ให้สมบูรณ์แบบ ClickUp กำลังเขียนคู่มือใหม่—สำหรับการทำงานของทีมในปัจจุบัน
ClickUp รวมทุกส่วนของการทำงานเข้าด้วยกัน—งาน, เอกสาร, แชท, กระดานไวท์บอร์ด, และ AI—ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อมต่อกัน มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการความโปร่งใส ไม่ใช่การทำงานแบบแยกส่วน; ความยืดหยุ่น ไม่ใช่ความขัดแย้ง
ด้วยระบบอัตโนมัติ, AI ที่เข้าใจบริบท, และการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง, ClickUp สามารถปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณ, แทนที่จะบังคับให้คุณปรับตัวให้เข้ากับมัน.
อนาคตของการทำงานเป็นของเครื่องมือที่รวมผู้คนเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แยกพวกเขาออกจากกัน—และ ClickUp ก็พร้อมแล้วสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅