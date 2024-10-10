บล็อก ClickUp
วิธีบริหารจัดการวงจรสปรินต์อย่างเชี่ยวชาญสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile

Engineering Team
10 ตุลาคม 2567

วงจรสปรินต์สามารถผลักดันทีมของคุณให้ก้าวหน้า หรือทำให้คุณติดอยู่ในเกมการไล่ตามที่ไม่สิ้นสุด

ความแตกต่างอยู่ที่การจัดการของคุณได้ดีเพียงใด ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้ปฏิบัติงาน Agile คุณต้องทำมากกว่าแค่การปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในทุกๆ สปรินต์ คุณต้องค่อยๆ เข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้

แต่ นั่น ไม่ใช่สิ่งที่เข้ากันได้ง่าย

หากคุณไม่สามารถบริหารจัดการวงจรสปรินต์ได้อย่างเหมาะสม ทีมของคุณอาจประสบปัญหาความไม่ชัดเจนในลำดับความสำคัญ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าของโครงการ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ขวัญกำลังใจของทีมลดลง และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง

เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรสปรินต์ ด้วยการเชี่ยวชาญทักษะนี้ คุณสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน รักษาประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างสปรินต์ และสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

วงจรสปรินต์ในโครงการบริหารจัดการคืออะไร?

วงจรสปรินต์คือช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีกรอบเวลาจำกัด ซึ่งทีมจะทำงานเฉพาะงานหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ โดยทั่วไปแล้ว วงจรสปรินต์จะใช้เวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ เป็นองค์ประกอบหลักของกรอบการบริหารโครงการ Scrumซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด

เมื่อเริ่มต้นแต่ละสปรินต์ทีมสครัมจะเลือกชุดของเรื่องราวผู้ใช้จากแบ็กล็อกของสปรินต์ เรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวแทนของงานขนาดเล็กที่สามารถจัดการได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในโครงการโดยรวม

เป้าหมายของวงจรสปรินต์คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือพร้อมจำหน่ายได้ภายในสิ้นสุดวงจร

คำศัพท์ Agile Scrum ที่ควรรู้

ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อในกระบวนการจัดการวงจรสปรินต์ ขอให้เราทบทวนแนวคิดสำคัญบางประการอย่างรวดเร็ว:

1. อไจล์: การบริหารโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะวนซ้ำ วิธีการนี้มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างสำหรับการทำงานร่วมกัน และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีมงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยส่งมอบงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้

Agile ช่วยให้เกิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ

2. สครัม: กรอบการทำงานที่ได้รับความนิยมภายใน Agile, สครัมจัดระเบียบงานให้อยู่ในรอบระยะเวลาที่แน่นอนซึ่งเรียกว่าสปรินต์ กรอบการทำงานของสครัมมีพื้นฐานจากหลักการสำคัญสามประการ ซึ่งรู้จักกันในนามเสาหลักของสครัม—ความโปร่งใส, การตรวจสอบ, และการปรับตัว

ความโปร่งใส ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการสามารถมองเห็นงานและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน

การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาปัญหาใด ๆ

การปรับตัว ช่วยให้ทีมสามารถทำการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่พวกเขาค้นพบระหว่างการตรวจสอบ หลักการเหล่านี้ช่วยให้ทีมจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบคุณค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป

3. เรื่องราวของผู้ใช้: เรื่องราวของผู้ใช้คือการอธิบายอย่างง่ายและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์จากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง โดยใช้รูปแบบ 'ในฐานะ [ประเภทผู้ใช้], ฉันต้องการ [ฟังก์ชันการทำงาน] เพื่อให้ [ประโยชน์]'

ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของผู้ใช้สำหรับแอปวางแผนการเดินทางอาจเป็นเช่นนี้: 'ในฐานะนักเดินทางบ่อย ฉันต้องการบันทึกจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบไว้ในแอปเพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อวางแผนการเดินทางของฉัน'

โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้

ความสำคัญของวงจรสปรินต์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

วงจรสปรินต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Agile เพราะมันช่วยแบ่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ทีมสามารถ:

  • วนซ้ำอย่างรวดเร็ว: ทีมสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนทิศทางตามข้อเสนอแนะ สภาพตลาด หรือความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากแต่ละสปรินต์
  • รักษาสมาธิ: สปรินต์ช่วยให้ทีมมีสมาธิกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและระยะสั้น ลดการเสียสมาธิและการขยายขอบเขตงาน
  • ส่งมอบคุณค่าได้เร็วขึ้น: ภายในสิ้นแต่ละสปรินต์ ทีมจะส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้และใช้งานได้
  • ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ในแต่ละการทบทวนสปรินต์ ทีมจะวิเคราะห์กระบวนการของตนและระบุวิธีการปรับปรุงสำหรับรอบถัดไป

กายวิภาคของวงจรสปรินต์

วงจรสปรินต์เป็นกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบได้ นี่คือขั้นตอนของวงจรสปรินต์:

1. การวางแผนสปรินต์

การวางแผนสปรินต์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกวงจรสปรินต์ ซึ่งทีมของคุณจะตัดสินใจว่า งานใดจะดำเนินการ ในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมหลักในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ประกอบด้วย:

  • เจ้าของผลิตภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวผู้ใช้ที่มีความสำคัญสูงสุดจากแบ็กล็อกของสปรินต์
  • สมาชิกในทีมหารือเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพื่อชี้แจงข้อกำหนด, กำหนดลำดับความสำคัญ, และตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายของสปรินต์
  • ทีมพัฒนาจะประเมินความพยายามที่จำเป็นในการทำแต่ละเรื่องราวให้เสร็จสมบูรณ์ และมุ่งมั่นที่จะทำงานที่สามารถทำได้จริงภายในกรอบเวลาของสปรินต์

2. การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน (Daily Scrum)

การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นการประชุมสั้นๆ 15 นาทีที่ออกแบบมาเพื่อ รักษาความสอดคล้องและความตระหนักรู้ ของทีมเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละคน

ในขั้นตอนนี้ สมาชิกทีมจะตอบคำถามสำคัญสามข้อ:

  • เมื่อวานฉันทำอะไรไปบ้าง?
  • วันนี้ฉันจะทำงานอะไร?
  • มีอุปสรรคใดที่ขัดขวางไม่ให้ฉันก้าวหน้าหรือไม่?

ขั้นตอนนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีม และช่วยระบุและแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความคืบหน้า หากมีอุปสรรคเกิดขึ้น สครัมมาสเตอร์จะเข้ามาช่วยเหลือ

3. การทบทวนการพัฒนา

เมื่อสิ้นสุดรอบสปรินต์ ทีมจะจัดการประชุมทบทวนสปรินต์เพื่อ นำเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กิจกรรมหลักในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:

  • ทีมพัฒนาได้สาธิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพิ่มเติมซึ่งทำงานได้ โดยแสดงคุณสมบัติที่พวกเขาได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของผลิตภัณฑ์
  • ทีมได้รวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (และอาจพร้อมสำหรับการจัดส่ง) พร้อมคำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในรอบสปรินต์ในอนาคต

4. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์

การทบทวนย้อนหลังเป็นโอกาสให้ทีมได้สะท้อนถึงสปรินต์และ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

กิจกรรมหลักประกอบด้วย:

  • สครัมมาสเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
  • ทีมหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ดี และระบุรายการการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงในรอบสปรินต์ต่อไป

ระยะเวลาของรอบสปรินต์

สปรินต์มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและความต้องการของทีม Scrum

การสปรินต์สองสัปดาห์เป็นจุดที่เหมาะสม เนื่องจากให้เวลาเพียงพอในการทำงานสำคัญให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ยังสามารถรองรับการให้ข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนตามปกติได้

เคล็ดลับด่วน: หากทีม Scrum ของคุณมักประสบปัญหาในการส่งมอบอินครีเมนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นสปรินต์ อาจเป็นเพราะสปรินต์มีปริมาณงานมากเกินไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ลดปริมาณงานต่อสปรินต์หรือลดระยะเวลาของสปรินต์ลง เพื่อรักษาสมาธิของทีม

วิธีจัดการวงจรสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น: แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุด

เพื่อให้แต่ละสปรินต์มีคุณค่า คุณจำเป็นต้องมีระบบเพื่อทำให้รอบสปรินต์เป็นไปอย่างราบรื่น

จากการจัดการวันที่ของสปรินต์ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ มีหลายส่วนที่ต้องจัดการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

มันอาจจะรู้สึกหนักหนาเกินไป แต่ข่าวดีก็คือ ด้วยเครื่องมือจัดการสปรินต์อย่างClickUp Sprintsอยู่เคียงข้าง ทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน

มาสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในวงจรสปรินต์ของคุณ และดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรตลอดเส้นทาง

1. จัดเป้าหมายสปรินต์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า

ขั้นตอนแรกในทุกสปรินต์คือการทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ

ClickUp Goalsช่วยให้กระบวนการตั้งเป้าหมายง่ายขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้โดยตรงกับงานที่ต้องทำ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของสปรินต์คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแอปช้อปปิ้งขึ้น 20% ภายในสิ้นสปรินต์ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยได้ เช่น:

  • สร้างแบบร่างโครงสร้างสำหรับหน้าจอหลักที่ออกแบบใหม่
  • พัฒนาและทดสอบฟีเจอร์ 'บันทึกไว้ดูภายหลัง'
  • เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลด

คุณสามารถแปลงเป้าหมายเหล่านี้ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp และช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ

ด้วยวิธีนี้ ทุกงานที่ทีมของคุณทำเสร็จจะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ตลอดช่วงสปรินท์ ทุกคนจึงมีความเข้าใจตรงกัน

ตั้งเป้าหมายสำหรับรอบสปรินต์ด้วย ClickUp Goals
ทำให้การตั้งและติดตามเป้าหมายสปรินต์ของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp Goals

2. วางแผนและจัดการงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน

ตอนนี้เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมีแผนที่มั่นคงเพื่อร่วมมือกับทีมของคุณและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

การจัดการหลายงานพร้อมกันในระหว่างรอบสปรินต์และการประสานงานกับทีม Agile ที่ทำงานข้ามสายงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยเครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย

นี่คือวิธีการ:

  • แบ่งงานของคุณออกเป็นงานที่สามารถทำได้โดยใช้ClickUp Tasks
  • สร้างงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดวันครบกำหนด
  • จัดระเบียบงานเป็นรายการหรือบอร์ดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ

นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ยังทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย มาดูกันว่าอย่างไร:

  • ความคิดเห็นและการกล่าวถึง: ภายในแต่ละงานคุณสามารถแสดงความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม กำหนดการพึ่งพา และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถขอคำชี้แจงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่ต้องทำให้กล่องจดหมายของคุณแออัด
สื่อสารให้ดีขึ้นในระหว่างรอบสปรินต์ด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายในภารกิจของ ClickUp
ปรับปรุงการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสให้มีประสิทธิภาพโดยใช้ความคิดเห็นในภารกิจบน ClickUp
  • แชท: ต้องการระดมความคิดแบบเรียลไทม์หรือไม่? ใช้ClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
ใช้ ClickUp Chat สำหรับการหารืออย่างรวดเร็วในระหว่างรอบสปรินต์
เชื่อมต่อกับสมาชิกทีมระยะไกลแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Chat
  • คลิป: สำหรับการอัปเดตที่ซับซ้อนมากขึ้น ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกการบันทึกหน้าจอ บันทึกความคิดของคุณ และแชร์คำอธิบายแบบเสียงและภาพโดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุม
คลิป ClickUp
แบ่งปันไอเดียและชี้แจงข้อสงสัยด้วยคลิปจาก ClickUp

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณลดการส่งอีเมลไปมาและเก็บการสนทนาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ส่งผลให้คุณประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความสับสน

3. ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงความโปร่งใส

เพื่อรักษาวงจรสปรินท์ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทำลายกำแพงกั้นระหว่างทีม และให้สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในสปรินท์ของคุณ

ด้วยการฝึกฝนนี้ คุณสามารถ:

  • นำ มุมมองที่หลากหลาย จากสมาชิกทีมข้ามสายงานเข้ามา
  • เร่งความเร็ว การตัดสินใจโดยการลดการสื่อสารไปมา
  • รักษา ความโปร่งใส ในกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความคืบหน้าของสปรินต์

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถมอบความโปร่งใสให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับโครงการและสปรินต์ต่างๆ ทั่วทั้งกระบวนการทำงาน

ด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติ คุณ (และทีม Agile ของคุณ) จะได้รับการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และอัตราการเสร็จสิ้นงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนความพร้อมของ Agile และค้นหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในแดชบอร์ดของ ClickUpคุณสามารถเพิ่มการ์ดแดชบอร์ดสปรินต์เพื่อสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองและช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของสปรินต์ได้ตามที่ต้องการ

นี่คือแผนภูมิบางชุดที่จะช่วยให้คุณจัดการสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

  • แผนภูมิการเผาไหม้: ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์เทียบกับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
  • แผนภูมิการเผาไหม้: ดูขอบเขตของงานที่เหลืออยู่และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • แผนภูมิการไหลสะสม: ติดตามความคืบหน้าของสปรินท์ตามสถานะงาน ใช้รหัสสีเพื่อระบุงานที่กำลังดำเนินการ และเน้นจุดคอขวด
  • แผนภูมิความเร็ว: คาดการณ์อัตราการเสร็จสิ้นงานจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์และดูประสิทธิภาพในช่วงเวลาเดือนต่อเดือน
แดชบอร์ด ClickUp
ติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยเปรียบเทียบงานที่เสร็จสมบูรณ์กับขอบเขตทั้งหมดด้วย Burnup Card ในแดชบอร์ด ClickUp—ช่วยให้ทีมประเมินความเร็วในการทำงานและคาดการณ์การเสร็จสิ้นโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อทุกคนทราบถึงสถานะของสปรินต์และความรับผิดชอบของตนเองแล้ว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็จะน้อยลง สมาชิกในทีมจะยังคงมีแรงจูงใจเนื่องจากพวกเขาสามารถเห็นได้ว่างานของตนมีส่วนช่วยให้โครงการก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่น

4. ดำเนินการให้มีการให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีสปรินต์ใดที่สมบูรณ์แบบ แต่ตรงจุดนี้เองที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเข้ามามีบทบาท วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง จะช่วยให้ทีมของคุณ ระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง

คุณสามารถใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นฟีเจอร์เอกสารเสมือนจริงแบบร่วมมือกัน เพื่อจดบันทึกข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทเรียนที่ได้รับ และแผนงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น

คลิกอัพ ด็อกส์
ร่วมมือกับทีม Agile ของคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs จดบันทึกข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสปรินต์ และวางแผนปรับปรุงกระบวนการของคุณ

ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบสำหรับจุดความคิดเห็นที่สำคัญที่คุณต้องการนำไปใช้ในสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่หรือสำหรับโครงการในอนาคต นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนบันทึกหรือรายการตรวจสอบของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp ได้อีกด้วย

ClickUp Notepad
สร้างรายการตรวจสอบของรายการดำเนินการที่สำคัญโดยใช้ ClickUp Notepad

ด้วยแนวทางนี้ ทีมของคุณจะสามารถปฏิบัติตามหลักการของ Agile ในการทำความคืบหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละสปรินต์ใหม่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม

5. เตรียมพร้อมสำหรับงานและความท้าทายที่ไม่คาดคิด

แทบจะรับประกันได้เลยว่าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างสปรินต์ของคุณ แต่อย่าปล่อยให้ความประหลาดใจเหล่านั้นทำให้คุณเสียสมาธิ—รักษาความยืดหยุ่นและจัดการกับมันอย่างมืออาชีพ

นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยคุณรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน:

  • เปิดรับแนวคิดแบบเติบโต และมองความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
  • ใช้ เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานที่ไม่คาดคิด และพิจารณาว่างานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์หรือไม่
  • รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญ/กำหนดเวลาอันเนื่องมาจากงานที่ไม่คาดคิด
  • เพิ่ม เวลาสำรอง ในแต่ละสปรินต์ เพื่อไม่ให้ตารางเวลาของคุณแน่นเกินไป

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้การจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าสำคัญเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ (และเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ) ปรับวันที่ครบกำหนด และช่วยให้ทีมของคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและเมื่อใด

ลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp
จัดระเบียบงานค้างของคุณตามลำดับความสำคัญโดยใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUp

6. ปรับปรุงวงจรสปรินต์ให้เหมาะสมด้วยระบบอัตโนมัติและแม่แบบ

การตั้งค่างาน, การมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, การเปลี่ยนสถานะของงาน—มีงานซ้ำๆ มากมายที่กินเวลาในตารางของคุณระหว่างรอบสปรินต์ หากคุณต้องการกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง การทำงานอัตโนมัติเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยม

ตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ Sprint Automation ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานและดำเนินงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถตั้งค่าให้ระบบทำงานอัตโนมัติกับงานต่อไปนี้ได้:

  • ทำเครื่องหมายว่าสปรินต์เสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุด
  • สร้างหนึ่งหรือหลายสปรินต์ใหม่เมื่อสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่เสร็จสิ้น
  • ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จจากสปรินต์ที่ทำเสร็จแล้วไปยังสปรินต์ถัดไป
  • เก็บถาวรสปรินต์เก่า (จำนวนสปรินต์ที่คุณต้องการเก็บถาวรสามารถปรับแต่งได้)
ระบบอัตโนมัติสปรินต์ของ ClickUp
ประหยัดเวลาในการทำงานด้านเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติของ Sprint จาก ClickUp และทำให้การดำเนินงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน Sprint Automations ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ:

  • คลิกจุดไข่ปลา (⋯) ที่อยู่ถัดจากโฟลเดอร์สปรินต์
  • เลือกการตั้งค่าโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าโฟลเดอร์ Sprint
  • หากคุณกำลังใช้สปรินต์ที่มีระยะเวลาที่กำหนดเอง ให้คลิกที่แท็บการทำงานอัตโนมัติ
  • สลับสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน Sprint Automations
  • คลิก เสร็จ

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นการจัดการสปรินต์จากศูนย์ ลองใช้เทมเพลตสปรินต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า:

เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการวางแผนสปรินต์หรือกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการจัดการสปรินต์ของคุณ แม่แบบการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม

เร่งความเร็วการสปรินต์ของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ ด้วยเทมเพลตการวางแผน Scrum ของ ClickUp
เร่งความเร็วการสปรินต์ของคุณ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการดำเนินการ ด้วยเทมเพลตการวางแผน Scrum ของ ClickUp

ใช้กรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้นี้เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามสปรินต์จากแพลตฟอร์มเดียว สถานะที่กำหนดเอง เช่น งานค้าง ทำเสร็จ กำลังดำเนินการ และต้องทำ ช่วยคุณติดตามแต่ละขั้นตอนของสปรินต์ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คะแนนเรื่องราว สถานะการพัฒนา เป้าหมายสปรินต์ หมวดหมู่ และอีปิค ให้ความชัดเจนในข้อมูลเฉพาะงานที่สำคัญ

คุณสามารถมองเห็นสปรินต์ของคุณได้ดีขึ้นด้วยมุมมองที่มีให้ในตัว:

มุมมองการใช้งาน
แบบฟอร์มการส่งตั๋วเพิ่มตั๋วเข้าสปรินต์
มุมมองของนิยามความสำเร็จกำหนดเกณฑ์การสำเร็จของตั๋ว
มุมมองมหากาพย์ดูภาพรวมเป้าหมายสปรินต์ของคุณจากมุมสูง
มุมมองสปรินต์วางแผนและติดตามสปรินต์ตามระยะเวลา
ดูบัตรทั้งหมดติดตามบัตรทั้งหมด (รวมถึงบัตรที่เสร็จสิ้นแล้ว, อยู่ในระหว่างดำเนินการ, และบัตรค้าง)

เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทราบถึงสถานะของสปรินต์, สื่อสารและร่วมมือกันได้ดีขึ้น, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกเอกสารของวงจรสปรินต์ทั้งหมดได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับสปรินต์ในอนาคตได้

เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUp

ขั้นตอนสำคัญในวงจรสปรินต์ การประชุมทบทวนสปรินต์เปิดโอกาสให้เรียนรู้บทเรียนจากสปรินต์ปัจจุบัน การสะท้อนนี้ช่วยให้คุณก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนในสปรินต์ในอนาคต—ทำซ้ำสิ่งที่ได้ผลดีและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ได้ผล

แต่เมื่อมีสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง การรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนไว้ในเอกสารเดียวอาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือจุดที่แม่แบบการระดมความคิดย้อนกลับ Sprint ของ ClickUp มีประโยชน์

เชิญสมาชิกทีม Scrum และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวงจรสปรินต์ปัจจุบันโดยใช้เทมเพลต Sprint Retrospective Brainstorm ของ ClickUp
เชิญสมาชิกทีม Scrum และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากรอบสปรินต์ปัจจุบันโดยใช้เทมเพลต Sprint Retrospective Brainstorm ของ ClickUp

กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณ:

  • เริ่มต้นการสนทนาแบบเปิดระหว่างสมาชิกในทีม
  • รวบรวมความคิดของทุกคนและจัดระเบียบไว้ในเอกสารกลาง
  • วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อเปิดเผยรูปแบบและปัญหาที่ซ่อนอยู่

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกการระดมความคิดออกเป็นสี่คอลัมน์: สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และเป้าหมายสำหรับการทบทวน

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการย้อนยุคแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำให้สปรินต์ที่กำลังจะมาถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางแผนการดำเนินการสำหรับมัน

⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบสปรินต์เพิ่มเติมที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์:

บทบาทของสมาชิกทีมภายในวงจรสปรินต์

ในวงจรสปรินต์ สมาชิกแต่ละคนในทีมข้ามสายงานจะมีบทบาทเฉพาะในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า นี่คือรายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบ:

ชื่อหน้าที่ความรับผิดชอบ
เจ้าของผลิตภัณฑ์กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของโครงการ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมายทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณลักษณะที่มีผลกระทบมากที่สุดก่อน ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมพัฒนา ชี้แจงความต้องการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
สครัมมาสเตอร์ให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติตามหลักการของ Scrum ขจัดคอขวดและช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการพิธีสำคัญต่างๆ เช่น การประชุมประจำวัน การวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนหลังการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทีมพัฒนา (ประกอบด้วยนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, นักออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX, และวิศวกรปฏิบัติการ)ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ในแต่ละสปรินต์ ตัดสินใจวิธีการทำงานให้สำเร็จในระหว่างสปรินต์—ประมาณจำนวนงานที่สามารถทำได้ มอบหมายบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน และจัดการความคืบหน้าอย่างอิสระ ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประกอบด้วยลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พันธมิตร และผู้มีอิทธิพลภายนอก)ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในระหว่างการทบทวนสปรินต์ ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อมีอิทธิพลต่อทิศทางของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลลัพธ์มีคุณค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในวงกว้าง

ควบคุมการสปรินต์ของคุณด้วย ClickUp

การจัดการวงจรสปรินท์ที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการเติบโตและการเรียนรู้

สปรินต์อาจใช้เวลาไม่นาน แต่เต็มไปด้วยกระบวนการ งาน และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะจัดการสปรินต์ได้ยากเพียงใด คุณก็ไม่สามารถปล่อยให้มันล้มเหลวหรือพังทลายได้ เพราะนั่นเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง

แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณยุ่งเหยิง ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile อย่าง ClickUp เพื่อทำให้วงจรสปรินต์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายสปรินต์ของคุณ เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ มอบหมายงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสปรินต์ที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว

