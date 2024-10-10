วิธีบริหารจัดการวงจรสปรินต์อย่างเชี่ยวชาญสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile

วงจรสปรินต์สามารถผลักดันทีมของคุณให้ก้าวหน้า หรือทำให้คุณติดอยู่ในเกมการไล่ตามที่ไม่สิ้นสุด
ความแตกต่างอยู่ที่การจัดการของคุณได้ดีเพียงใด ในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้ปฏิบัติงาน Agile คุณต้องทำมากกว่าแค่การปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในทุกๆ สปรินต์ คุณต้องค่อยๆ เข้าใกล้เป้าหมายระยะยาวให้มากขึ้นในขณะที่ยังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้
แต่ นั่น ไม่ใช่สิ่งที่เข้ากันได้ง่าย
หากคุณไม่สามารถบริหารจัดการวงจรสปรินต์ได้อย่างเหมาะสม ทีมของคุณอาจประสบปัญหาความไม่ชัดเจนในลำดับความสำคัญ ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด อาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้าของโครงการ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ขวัญกำลังใจของทีมลดลง และความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลดลง
เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลอตัวเหล่านี้ คุณจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการวงจรสปรินต์ ด้วยการเชี่ยวชาญทักษะนี้ คุณสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน รักษาประสิทธิภาพการทำงานในระหว่างสปรินต์ และสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมายและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วงจรสปรินต์ในโครงการบริหารจัดการคืออะไร?
วงจรสปรินต์คือช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีกรอบเวลาจำกัด ซึ่งทีมจะทำงานเฉพาะงานหนึ่งให้เสร็จสมบูรณ์และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ โดยทั่วไปแล้ว วงจรสปรินต์จะใช้เวลาหนึ่งถึงสี่สัปดาห์ เป็นองค์ประกอบหลักของกรอบการบริหารโครงการ Scrumซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการ Agile ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด
เมื่อเริ่มต้นแต่ละสปรินต์ทีมสครัมจะเลือกชุดของเรื่องราวผู้ใช้จากแบ็กล็อกของสปรินต์ เรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวแทนของงานขนาดเล็กที่สามารถจัดการได้ ซึ่งมีส่วนช่วยในโครงการโดยรวม
เป้าหมายของวงจรสปรินต์คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือพร้อมจำหน่ายได้ภายในสิ้นสุดวงจร
คำศัพท์ Agile Scrum ที่ควรรู้
ก่อนที่เราจะดำเนินการต่อในกระบวนการจัดการวงจรสปรินต์ ขอให้เราทบทวนแนวคิดสำคัญบางประการอย่างรวดเร็ว:
1. อไจล์: การบริหารโครงการแบบอไจล์เป็นวิธีการบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะวนซ้ำ วิธีการนี้มีความยืดหยุ่น เปิดกว้างสำหรับการทำงานร่วมกัน และมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทีมงานสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือสภาวะตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยส่งมอบงานเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
Agile ช่วยให้เกิด การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผ่านการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
2. สครัม: กรอบการทำงานที่ได้รับความนิยมภายใน Agile, สครัมจัดระเบียบงานให้อยู่ในรอบระยะเวลาที่แน่นอนซึ่งเรียกว่าสปรินต์ กรอบการทำงานของสครัมมีพื้นฐานจากหลักการสำคัญสามประการ ซึ่งรู้จักกันในนามเสาหลักของสครัม—ความโปร่งใส, การตรวจสอบ, และการปรับตัว
ความโปร่งใส ช่วยให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการสามารถมองเห็นงานและความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
การตรวจสอบ หมายถึงการตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อค้นหาปัญหาใด ๆ
การปรับตัว ช่วยให้ทีมสามารถทำการเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่พวกเขาค้นพบระหว่างการตรวจสอบ หลักการเหล่านี้ช่วยให้ทีมจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งมอบคุณค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไป
3. เรื่องราวของผู้ใช้: เรื่องราวของผู้ใช้คือการอธิบายอย่างง่ายและไม่เป็นทางการเกี่ยวกับ คุณสมบัติของซอฟต์แวร์จากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง โดยใช้รูปแบบ 'ในฐานะ [ประเภทผู้ใช้], ฉันต้องการ [ฟังก์ชันการทำงาน] เพื่อให้ [ประโยชน์]'
ตัวอย่างเช่น เรื่องราวของผู้ใช้สำหรับแอปวางแผนการเดินทางอาจเป็นเช่นนี้: 'ในฐานะนักเดินทางบ่อย ฉันต้องการบันทึกจุดหมายปลายทางที่ชื่นชอบไว้ในแอปเพื่อที่ฉันจะสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อวางแผนการเดินทางของฉัน'
โครงสร้างนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้
ความสำคัญของวงจรสปรินต์ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
วงจรสปรินต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ Agile เพราะมันช่วยแบ่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ออกเป็นส่วนย่อยที่สามารถจัดการได้ ทำให้ทีมสามารถ:
- วนซ้ำอย่างรวดเร็ว: ทีมสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนทิศทางตามข้อเสนอแนะ สภาพตลาด หรือความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากแต่ละสปรินต์
- รักษาสมาธิ: สปรินต์ช่วยให้ทีมมีสมาธิกับเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและระยะสั้น ลดการเสียสมาธิและการขยายขอบเขตงาน
- ส่งมอบคุณค่าได้เร็วขึ้น: ภายในสิ้นแต่ละสปรินต์ ทีมจะส่งมอบส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าความคืบหน้าสามารถมองเห็นได้และใช้งานได้
- ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: ในแต่ละการทบทวนสปรินต์ ทีมจะวิเคราะห์กระบวนการของตนและระบุวิธีการปรับปรุงสำหรับรอบถัดไป
กายวิภาคของวงจรสปรินต์
วงจรสปรินต์เป็นกระบวนการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการส่งมอบได้ นี่คือขั้นตอนของวงจรสปรินต์:
1. การวางแผนสปรินต์
การวางแผนสปรินต์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกวงจรสปรินต์ ซึ่งทีมของคุณจะตัดสินใจว่า งานใดจะดำเนินการ ในสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง
กิจกรรมหลักในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ประกอบด้วย:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวผู้ใช้ที่มีความสำคัญสูงสุดจากแบ็กล็อกของสปรินต์
- สมาชิกในทีมหารือเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้เพื่อชี้แจงข้อกำหนด, กำหนดลำดับความสำคัญ, และตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายของสปรินต์
- ทีมพัฒนาจะประเมินความพยายามที่จำเป็นในการทำแต่ละเรื่องราวให้เสร็จสมบูรณ์ และมุ่งมั่นที่จะทำงานที่สามารถทำได้จริงภายในกรอบเวลาของสปรินต์
อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ใน ClickUp และ Excel
2. การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน (Daily Scrum)
การประชุมสแตนด์อัพประจำวันเป็นการประชุมสั้นๆ 15 นาทีที่ออกแบบมาเพื่อ รักษาความสอดคล้องและความตระหนักรู้ ของทีมเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละคน
ในขั้นตอนนี้ สมาชิกทีมจะตอบคำถามสำคัญสามข้อ:
- เมื่อวานฉันทำอะไรไปบ้าง?
- วันนี้ฉันจะทำงานอะไร?
- มีอุปสรรคใดที่ขัดขวางไม่ให้ฉันก้าวหน้าหรือไม่?
ขั้นตอนนี้ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีม และช่วยระบุและแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจกระทบต่อความคืบหน้า หากมีอุปสรรคเกิดขึ้น สครัมมาสเตอร์จะเข้ามาช่วยเหลือ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดการประชุมแบบ Agile สำหรับผู้จัดการโครงการ
3. การทบทวนการพัฒนา
เมื่อสิ้นสุดรอบสปรินต์ ทีมจะจัดการประชุมทบทวนสปรินต์เพื่อ นำเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ ให้แก่เจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กิจกรรมหลักในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย:
- ทีมพัฒนาได้สาธิตผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเพิ่มเติมซึ่งทำงานได้ โดยแสดงคุณสมบัติที่พวกเขาได้พัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และหารือเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของผลิตภัณฑ์
- ทีมได้รวมเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว (และอาจพร้อมสำหรับการจัดส่ง) พร้อมคำแนะนำจากผู้เกี่ยวข้องเข้าไปในรอบสปรินต์ในอนาคต
4. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
การทบทวนย้อนหลังเป็นโอกาสให้ทีมได้สะท้อนถึงสปรินต์และ ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
กิจกรรมหลักประกอบด้วย:
- สครัมมาสเตอร์เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการประชุมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
- ทีมหารือเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ไม่ได้ดี และระบุรายการการกระทำที่เฉพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงในรอบสปรินต์ต่อไป
อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างการทบทวนการทำงานแบบสปรินต์สำหรับทีม Agile
ระยะเวลาของรอบสปรินต์
สปรินต์มีระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งถึงสี่สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการและความต้องการของทีม Scrum
การสปรินต์สองสัปดาห์เป็นจุดที่เหมาะสม เนื่องจากให้เวลาเพียงพอในการทำงานสำคัญให้เสร็จสมบูรณ์ ในขณะที่ยังสามารถรองรับการให้ข้อเสนอแนะและการปรับเปลี่ยนตามปกติได้
เคล็ดลับด่วน: หากทีม Scrum ของคุณมักประสบปัญหาในการส่งมอบอินครีเมนต์ที่เสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นสปรินต์ อาจเป็นเพราะสปรินต์มีปริมาณงานมากเกินไป เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้ลดปริมาณงานต่อสปรินต์หรือลดระยะเวลาของสปรินต์ลง เพื่อรักษาสมาธิของทีม
วิธีจัดการวงจรสปรินต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น: แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุด
เพื่อให้แต่ละสปรินต์มีคุณค่า คุณจำเป็นต้องมีระบบเพื่อทำให้รอบสปรินต์เป็นไปอย่างราบรื่น
จากการจัดการวันที่ของสปรินต์ การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม ไปจนถึงการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ มีหลายส่วนที่ต้องจัดการและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มันอาจจะรู้สึกหนักหนาเกินไป แต่ข่าวดีก็คือ ด้วยเครื่องมือจัดการสปรินต์อย่างClickUp Sprintsอยู่เคียงข้าง ทุกอย่างจะราบรื่นขึ้นอย่างแน่นอน
มาสำรวจแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการขจัดปัญหาและอุปสรรคในวงจรสปรินต์ของคุณ และดูว่า ClickUp สามารถช่วยคุณได้อย่างไรตลอดเส้นทาง
1. จัดเป้าหมายสปรินต์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของลูกค้า
ขั้นตอนแรกในทุกสปรินต์คือการทำให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้า/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ClickUp Goalsช่วยให้กระบวนการตั้งเป้าหมายง่ายขึ้น เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
คุณสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และเชื่อมโยงเป้าหมายเหล่านี้โดยตรงกับงานที่ต้องทำ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าเป้าหมายของสปรินต์คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ในแอปช้อปปิ้งขึ้น 20% ภายในสิ้นสปรินต์ คุณสามารถแบ่งเป้าหมายนี้ออกเป็นเป้าหมายย่อยได้ เช่น:
- สร้างแบบร่างโครงสร้างสำหรับหน้าจอหลักที่ออกแบบใหม่
- พัฒนาและทดสอบฟีเจอร์ 'บันทึกไว้ดูภายหลัง'
- เพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลด
คุณสามารถแปลงเป้าหมายเหล่านี้ให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ใน ClickUp และช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ
ด้วยวิธีนี้ ทุกงานที่ทีมของคุณทำเสร็จจะเชื่อมโยงโดยตรงกับสิ่งที่เพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายสามารถมองเห็นได้ตลอดช่วงสปรินท์ ทุกคนจึงมีความเข้าใจตรงกัน
2. วางแผนและจัดการงานด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ตอนนี้เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมีแผนที่มั่นคงเพื่อร่วมมือกับทีมของคุณและบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การจัดการหลายงานพร้อมกันในระหว่างรอบสปรินต์และการประสานงานกับทีม Agile ที่ทำงานข้ามสายงานอาจเป็นเรื่องท้าทาย แต่ด้วยเครื่องมือจัดการงานอย่าง ClickUp คุณสามารถจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
นี่คือวิธีการ:
- แบ่งงานของคุณออกเป็นงานที่สามารถทำได้โดยใช้ClickUp Tasks
- สร้างงานย่อย มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดวันครบกำหนด
- จัดระเบียบงานเป็นรายการหรือบอร์ดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ
นอกเหนือจากการจัดการงานแล้ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp ยังทำให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย มาดูกันว่าอย่างไร:
- ความคิดเห็นและการกล่าวถึง: ภายในแต่ละงานคุณสามารถแสดงความคิดเห็น แท็กเพื่อนร่วมทีม กำหนดการพึ่งพา และเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องได้ คุณสามารถขอคำชี้แจงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยไม่ต้องทำให้กล่องจดหมายของคุณแออัด
- แชท: ต้องการระดมความคิดแบบเรียลไทม์หรือไม่? ใช้ClickUp Chatเพื่อให้การสนทนาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุด
- คลิป: สำหรับการอัปเดตที่ซับซ้อนมากขึ้น ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกการบันทึกหน้าจอ บันทึกความคิดของคุณ และแชร์คำอธิบายแบบเสียงและภาพโดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุม
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณลดการส่งอีเมลไปมาและเก็บการสนทนาเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว ส่งผลให้คุณประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความสับสน
3. ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงความโปร่งใส
เพื่อรักษาวงจรสปรินท์ให้มีประสิทธิภาพ ให้ทำลายกำแพงกั้นระหว่างทีม และให้สมาชิกทีมทุกคนมีส่วนร่วมในสปรินท์ของคุณ
ด้วยการฝึกฝนนี้ คุณสามารถ:
- นำ มุมมองที่หลากหลาย จากสมาชิกทีมข้ามสายงานเข้ามา
- เร่งความเร็ว การตัดสินใจโดยการลดการสื่อสารไปมา
- รักษา ความโปร่งใส ในกระบวนการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความคืบหน้าของสปรินต์
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp คุณสามารถมอบความโปร่งใสให้กับทีมของคุณเกี่ยวกับโครงการและสปรินต์ต่างๆ ทั่วทั้งกระบวนการทำงาน
ด้วยแดชบอร์ดอัตโนมัติ คุณ (และทีม Agile ของคุณ) จะได้รับการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของทีม การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน และอัตราการเสร็จสิ้นงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนความพร้อมของ Agile และค้นหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ในแดชบอร์ดของ ClickUpคุณสามารถเพิ่มการ์ดแดชบอร์ดสปรินต์เพื่อสร้างแผนภูมิที่กำหนดเองและช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นภาพรวมของสปรินต์ได้ตามที่ต้องการ
นี่คือแผนภูมิบางชุดที่จะช่วยให้คุณจัดการสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:
- แผนภูมิการเผาไหม้: ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์เทียบกับผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้
- แผนภูมิการเผาไหม้: ดูขอบเขตของงานที่เหลืออยู่และงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- แผนภูมิการไหลสะสม: ติดตามความคืบหน้าของสปรินท์ตามสถานะงาน ใช้รหัสสีเพื่อระบุงานที่กำลังดำเนินการ และเน้นจุดคอขวด
- แผนภูมิความเร็ว: คาดการณ์อัตราการเสร็จสิ้นงานจากสัปดาห์ต่อสัปดาห์และดูประสิทธิภาพในช่วงเวลาเดือนต่อเดือน
เมื่อทุกคนทราบถึงสถานะของสปรินต์และความรับผิดชอบของตนเองแล้ว โอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งก็จะน้อยลง สมาชิกในทีมจะยังคงมีแรงจูงใจเนื่องจากพวกเขาสามารถเห็นได้ว่างานของตนมีส่วนช่วยให้โครงการก้าวหน้าและดำเนินไปอย่างราบรื่น
4. ดำเนินการให้มีการให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีสปรินต์ใดที่สมบูรณ์แบบ แต่ตรงจุดนี้เองที่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเข้ามามีบทบาท วงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประชุมทบทวนสปรินต์และการทบทวนย้อนหลัง จะช่วยให้ทีมของคุณ ระบุสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง
คุณสามารถใช้ClickUp Docs ซึ่งเป็นฟีเจอร์เอกสารเสมือนจริงแบบร่วมมือกัน เพื่อจดบันทึกข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทเรียนที่ได้รับ และแผนงานในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น
ClickUp Notepadเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งสำหรับการสร้างรายการตรวจสอบสำหรับจุดความคิดเห็นที่สำคัญที่คุณต้องการนำไปใช้ในสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่หรือสำหรับโครงการในอนาคต นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนบันทึกหรือรายการตรวจสอบของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ใน ClickUp ได้อีกด้วย
ด้วยแนวทางนี้ ทีมของคุณจะสามารถปฏิบัติตามหลักการของ Agile ในการทำความคืบหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละสปรินต์ใหม่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิม
5. เตรียมพร้อมสำหรับงานและความท้าทายที่ไม่คาดคิด
แทบจะรับประกันได้เลยว่าจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นระหว่างสปรินต์ของคุณ แต่อย่าปล่อยให้ความประหลาดใจเหล่านั้นทำให้คุณเสียสมาธิ—รักษาความยืดหยุ่นและจัดการกับมันอย่างมืออาชีพ
นี่คือกลยุทธ์บางประการที่จะช่วยคุณรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน:
- เปิดรับแนวคิดแบบเติบโต และมองความท้าทายเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง
- ใช้ เมทริกซ์การจัดลำดับความสำคัญ เพื่อประเมินความเร่งด่วนและความสำคัญของงานที่ไม่คาดคิด และพิจารณาว่างานนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของสปรินต์หรือไม่
- รักษาช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญ/กำหนดเวลาอันเนื่องมาจากงานที่ไม่คาดคิด
- เพิ่ม เวลาสำรอง ในแต่ละสปรินต์ เพื่อไม่ให้ตารางเวลาของคุณแน่นเกินไป
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้การจัดการกับปัญหาที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าสำคัญเร่งด่วน สูง ปานกลาง หรือต่ำ (และเปลี่ยนแปลงได้ตามต้องการ) ปรับวันที่ครบกำหนด และช่วยให้ทีมของคุณมีความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำและเมื่อใด
6. ปรับปรุงวงจรสปรินต์ให้เหมาะสมด้วยระบบอัตโนมัติและแม่แบบ
การตั้งค่างาน, การมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, การเปลี่ยนสถานะของงาน—มีงานซ้ำๆ มากมายที่กินเวลาในตารางของคุณระหว่างรอบสปรินต์ หากคุณต้องการกำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง การทำงานอัตโนมัติเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยม
ตัวอย่างเช่นฟีเจอร์ Sprint Automation ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเร่งกระบวนการทำงานและดำเนินงานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติ คุณจะสามารถตั้งค่าให้ระบบทำงานอัตโนมัติกับงานต่อไปนี้ได้:
- ทำเครื่องหมายว่าสปรินต์เสร็จสิ้นเมื่อสิ้นสุด
- สร้างหนึ่งหรือหลายสปรินต์ใหม่เมื่อสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่เสร็จสิ้น
- ย้ายงานที่ยังไม่เสร็จจากสปรินต์ที่ทำเสร็จแล้วไปยังสปรินต์ถัดไป
- เก็บถาวรสปรินต์เก่า (จำนวนสปรินต์ที่คุณต้องการเก็บถาวรสามารถปรับแต่งได้)
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งาน Sprint Automations ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ:
- คลิกจุดไข่ปลา (⋯) ที่อยู่ถัดจากโฟลเดอร์สปรินต์
- เลือกการตั้งค่าโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกการตั้งค่าโฟลเดอร์ Sprint
- หากคุณกำลังใช้สปรินต์ที่มีระยะเวลาที่กำหนดเอง ให้คลิกที่แท็บการทำงานอัตโนมัติ
- สลับสวิตช์เพื่อเปิดใช้งาน Sprint Automations
- คลิก เสร็จ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นการจัดการสปรินต์จากศูนย์ ลองใช้เทมเพลตสปรินต์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า:
เทมเพลตการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับการวางแผนสปรินต์หรือกำลังมองหาวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยากในการจัดการสปรินต์ของคุณ แม่แบบการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUp เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม
ใช้กรอบการทำงานที่ปรับแต่งได้นี้เพื่อวางแผน ดำเนินการ และติดตามสปรินต์จากแพลตฟอร์มเดียว สถานะที่กำหนดเอง เช่น งานค้าง ทำเสร็จ กำลังดำเนินการ และต้องทำ ช่วยคุณติดตามแต่ละขั้นตอนของสปรินต์ ในขณะที่ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น คะแนนเรื่องราว สถานะการพัฒนา เป้าหมายสปรินต์ หมวดหมู่ และอีปิค ให้ความชัดเจนในข้อมูลเฉพาะงานที่สำคัญ
คุณสามารถมองเห็นสปรินต์ของคุณได้ดีขึ้นด้วยมุมมองที่มีให้ในตัว:
|มุมมอง
|การใช้งาน
|แบบฟอร์มการส่งตั๋ว
|เพิ่มตั๋วเข้าสปรินต์
|มุมมองของนิยามความสำเร็จ
|กำหนดเกณฑ์การสำเร็จของตั๋ว
|มุมมองมหากาพย์
|ดูภาพรวมเป้าหมายสปรินต์ของคุณจากมุมสูง
|มุมมองสปรินต์
|วางแผนและติดตามสปรินต์ตามระยะเวลา
|ดูบัตรทั้งหมด
|ติดตามบัตรทั้งหมด (รวมถึงบัตรที่เสร็จสิ้นแล้ว, อยู่ในระหว่างดำเนินการ, และบัตรค้าง)
เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมทราบถึงสถานะของสปรินต์, สื่อสารและร่วมมือกันได้ดีขึ้น, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกเอกสารของวงจรสปรินต์ทั้งหมดได้ ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับสปรินต์ในอนาคตได้
เทมเพลตการระดมความคิดสำหรับการทบทวนสปรินต์ของ ClickUp
ขั้นตอนสำคัญในวงจรสปรินต์ การประชุมทบทวนสปรินต์เปิดโอกาสให้เรียนรู้บทเรียนจากสปรินต์ปัจจุบัน การสะท้อนนี้ช่วยให้คุณก้าวหน้าเป็นขั้นเป็นตอนในสปรินต์ในอนาคต—ทำซ้ำสิ่งที่ได้ผลดีและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ได้ผล
แต่เมื่อมีสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้อง การรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนไว้ในเอกสารเดียวอาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือจุดที่แม่แบบการระดมความคิดย้อนกลับ Sprint ของ ClickUp มีประโยชน์
กรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณ:
- เริ่มต้นการสนทนาแบบเปิดระหว่างสมาชิกในทีม
- รวบรวมความคิดของทุกคนและจัดระเบียบไว้ในเอกสารกลาง
- วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อเปิดเผยรูปแบบและปัญหาที่ซ่อนอยู่
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแยกการระดมความคิดออกเป็นสี่คอลัมน์: สิ่งที่ทำได้ดี สิ่งที่สามารถปรับปรุงได้ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และเป้าหมายสำหรับการทบทวน
เมื่อคุณเสร็จสิ้นการย้อนยุคแล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถทำให้สปรินต์ที่กำลังจะมาถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และวางแผนการดำเนินการสำหรับมัน
⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบสปรินต์เพิ่มเติมที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์:
บทบาทของสมาชิกทีมภายในวงจรสปรินต์
ในวงจรสปรินต์ สมาชิกแต่ละคนในทีมข้ามสายงานจะมีบทบาทเฉพาะในการขับเคลื่อนโครงการให้ก้าวหน้า นี่คือรายละเอียดของบทบาทและความรับผิดชอบ:
|ชื่อ
|หน้าที่ความรับผิดชอบ
|เจ้าของผลิตภัณฑ์
|กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางของโครงการ จัดลำดับความสำคัญของความต้องการของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมายทางธุรกิจ จัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงรายการผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถส่งมอบคุณลักษณะที่มีผลกระทบมากที่สุดก่อน ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมพัฒนา ชี้แจงความต้องการ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน
|สครัมมาสเตอร์
|ให้แน่ใจว่าทีมปฏิบัติตามหลักการของ Scrum ขจัดคอขวดและช่วยให้สมาชิกในทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการพิธีสำคัญต่างๆ เช่น การประชุมประจำวัน การวางแผนสปรินต์ การทบทวนสปรินต์ และการทบทวนหลังการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|ทีมพัฒนา (ประกอบด้วยนักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, นักออกแบบ, ผู้เชี่ยวชาญด้าน UX, และวิศวกรปฏิบัติการ)
|ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ในแต่ละสปรินต์ ตัดสินใจวิธีการทำงานให้สำเร็จในระหว่างสปรินต์—ประมาณจำนวนงานที่สามารถทำได้ มอบหมายบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน และจัดการความคืบหน้าอย่างอิสระ ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
|ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ประกอบด้วยลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน พันธมิตร และผู้มีอิทธิพลภายนอก)
|ให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในระหว่างการทบทวนสปรินต์ ทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อมีอิทธิพลต่อทิศทางของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผลลัพธ์มีคุณค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรในวงกว้าง
ควบคุมการสปรินต์ของคุณด้วย ClickUp
การจัดการวงจรสปรินท์ที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนการเติบโตและการเรียนรู้
สปรินต์อาจใช้เวลาไม่นาน แต่เต็มไปด้วยกระบวนการ งาน และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าคุณจะจัดการสปรินต์ได้ยากเพียงใด คุณก็ไม่สามารถปล่อยให้มันล้มเหลวหรือพังทลายได้ เพราะนั่นเป็นเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง
แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือหลายตัวที่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณยุ่งเหยิง ใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile อย่าง ClickUp เพื่อทำให้วงจรสปรินต์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายสปรินต์ของคุณ เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ มอบหมายงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ตรวจสอบความคืบหน้า และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากสปรินต์ที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpและจัดการทุกสปรินต์ได้อย่างราบรื่น