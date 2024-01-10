การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジล: เทคนิค, ประโยชน์, และการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

"การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดตามแผน" เป็นเสาหลักที่สี่ของคำประกาศอไจล์ ซึ่งสรุปความหมายของการเป็น 'อไจล์' โดยคาดหวังให้ทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างพลวัตตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีสมาชิกทีมและผู้จัดการที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และมีทักษะและความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางเมื่อสถานการณ์ต้องการ การวางแผนกำลังคนแบบアジลช่วยในเรื่องนี้ได้
การวางแผนความสามารถแบบ Agile คืออะไร?
การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์คือกระบวนการประเมินปริมาณเวลาที่สามารถผลิตได้ในแต่ละสปรินต์ ผู้จัดการโครงการใช้การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์เพื่อจัดตารางงานและจัดการการส่งมอบซอฟต์แวร์
แผนความสามารถที่คล่องตัวเป็นฟังก์ชันของสิ่งต่อไปนี้
- ระยะเวลาของการสปรินต์: โดยทั่วไปคือสองสัปดาห์หรือสิบวันทำการ
- ขนาดของทีม: จำนวนสมาชิกในทีมที่พร้อมสำหรับการสปรินต์
- ความพร้อมของทีม: จำนวนชั่วโมงที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้ โดยหักวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ออก
- อัตราการใช้งาน: เวลาที่ทีมสามารถทำงานตามเป้าหมายของสปรินต์ได้ โดยปกติอยู่ที่ 0.6-0.8
หากคุณรู้สึกสับสนกับคำศัพท์ทั้งหมด นี่คืออภิธานศัพท์ที่สะดวกสำหรับคำศัพท์ของAgile Scrum
ในขณะที่วิธีการแบบ Agile เริ่มต้นจากการเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้โดยทีมต่างๆ ในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ดิจิทัล ทีมเขียนเนื้อหา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ ต่างก็ใช้แนวทาง Agile เช่น Kanban หรือ Scrum เพื่อการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์และต้องการนำแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่รวมมาเพื่อทำให้คำขอเป็นระเบียบในรายการงานที่ค้างอยู่ ใช้สปรินต์เพื่อดำเนินการงานและจัดพิธีการแบบอไจล์เช่น การประชุมสแตนด์อัพและการทบทวนงาน ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp
ความจุของทีม vs ความเร็วของทีมในระบบ Agile
ศักยภาพของทีมและความเร็วของทีมเป็นสองตัวชี้วัดที่สำคัญที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลใช้
ความสามารถของทีมหมายถึงจำนวนชั่วโมงการพัฒนาที่มีให้ต่อสปรินต์. ความเร็วของทีมหมายถึงจำนวนคะแนนเรื่องราวที่ทีมสามารถพัฒนาได้ในแต่ละสปรินต์.
จากความเร็วในการทำงานของทีมในอดีต ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์หรือสกรัมมาสเตอร์จะประมาณความสามารถในอนาคตและจัดตารางเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับนักพัฒนา
ประโยชน์และความสำคัญของการวางแผนกำลังการผลิตแบบアジล
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ต้องการความชัดเจนในความวุ่นวาย แม้ว่าความต้องการทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปทีม Scrumจะปรับตัวและดำเนินการต่อไปโดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อนการวางแผนสปรินต์ตามความสามารถในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ
การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้: ด้วยการวางแผนความจุที่แม่นยำ ทีมงานที่มีความคล่องตัวสามารถคาดการณ์ความพยายามทางวิศวกรรมได้ดีขึ้น สร้างความคาดการณ์ได้มากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้คำมั่นสัญญาที่เป็นไปได้และส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้
ความไว้วางใจที่ดีขึ้น: เมื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือและสามารถคาดการณ์ได้ จะทำให้เกิดความไว้วางใจที่สูงขึ้นระหว่างทีมธุรกิจและทีมวิศวกรรม ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือและนวัตกรรม
คุณภาพซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น: การวางแผนความสามารถแบบ Agile กำหนดโครงสร้างสำหรับสิ่งที่สามารถทำได้ในลักษณะที่สมเหตุสมผลในแต่ละสปรินต์ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าทีมไม่ลดขั้นตอนและปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด
การจัดการงบประมาณอย่างแม่นยำ: เมื่อผู้จัดการโครงการสามารถคาดการณ์ความสามารถของทีมได้อย่างแม่นยำ พวกเขาก็สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp งบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายก็สามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลการใช้ความสามารถ
ปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีม: การวางแผนกำลังการผลิตดำเนินการตามความพร้อมของสมาชิกทีมในแต่ละสปรินต์ สมาชิกทีมแสดงความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถเลือกปริมาณงานที่สามารถทำได้
การปรับปรุงกระบวนการ: ข้อมูลเชิงลึกจากการวางแผนกำลังการผลิตยังสามารถนำไปใช้กับวิธีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้อีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพของงานที่ทีมทำ ช่วยสร้างประสิทธิภาพสะสมที่เพิ่มขึ้นตามเวลา
การวางแผนความสามารถในการปรับตัวที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการนำการส่งมอบไปในทิศทางที่ถูกต้องและรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้ สนับสนุนให้สมาชิกในทีมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับทีมวิศวกรรมในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ
กิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้ปราศจากความท้าทาย ลองมาสำรวจความท้าทายเหล่านั้นและดูว่าคุณจะสามารถเอาชนะได้อย่างไร
ความท้าทายของการวางแผนกำลังคนแบบアジล
แม้ว่าจะดูเรียบง่ายเมื่อมองผิวเผิน แต่การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลากหลายที่ต้องประมาณการอย่างถูกต้องล่วงหน้า ตัวแปรสำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อการวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลมีดังนี้
ความมั่นคงของทีม: เพื่อให้การวางแผนกำลังคนแบบคล่องตัวมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีทีมที่มีความสม่ำเสมอ หากในสปรินต์หนึ่งคุณมีความสามารถ 40 ชั่วโมง แต่ในอีกสปรินต์หนึ่งมีความสามารถ 400 ชั่วโมง ผลประโยชน์ใด ๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
ประสิทธิภาพส่วนบุคคล: ทักษะและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมอาจแตกต่างกันอย่างมาก ผู้ฝึกหัดอาจต้องใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการทำงานให้เสร็จ ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถทำได้ภายใน 10 นาที โดยสรุปแล้ว ชั่วโมงการทำงานหรือความสามารถของแต่ละคนไม่ได้มีค่าเท่ากันเสมอไป
อัตราการใช้งาน: อัตราการใช้งาน—บางครั้งเรียกว่าปัจจัยการมุ่งเน้น—เป็นการประมาณส่วนของชั่วโมงการทำงานของทีมที่ควรเน้นไปที่สปรินต์ แม้ว่านี่จะเป็นการประมาณที่สมเหตุสมผล แต่มันอาจแตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น สปรินต์สุดท้ายของปีปฏิทินอาจมีอัตราการใช้งานที่น้อยกว่าเนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง
ความสามารถในการขยายตัว: ภายในทีมขนาดเล็ก การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลนั้นง่าย อย่างไรก็ตาม ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องวางแผนกำลังการผลิตข้ามทีมหลายทีม การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและการทำนายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ค่าสัมพัทธ์: ความจุมักถูกวัดเป็นชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าสัมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ความเร็วของทีมและการจัดสรรงานมักถูกทำในค่าสัมพัทธ์ เช่น คะแนนเรื่องราว การปรับให้สอดคล้องกันของทั้งสองอาจทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกัน
ทีมที่ทำงานแบบ Agile จำเป็นต้องมีการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างเครื่องมือและกระบวนการเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ นี่คือกรอบการทำงานบางประการที่สามารถช่วยได้
วิธีการคำนวณความจุใน Agile
ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ความสามารถแบบอไจล์ = ระยะเวลาของสปรินท์ x ความพร้อมของทีม x อัตราการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีหรือสเปรดชีตสามารถช่วยคุณในการคำนวณนี้ได้
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป ตัวแปรแต่ละตัวอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยกันส่งผลต่อผลลัพธ์ด้วย เราจะมาสำรวจปัจจัยเหล่านี้ด้านล่างพร้อมตัวอย่างประกอบ
ระยะเวลาสปรินต์: ระยะเวลาสปรินต์คือจำนวนวันที่จัดสรรให้กับแต่ละรอบการทำงาน โดยทั่วไปสปรินต์จะใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์ แต่สองสัปดาห์เป็นที่นิยมมากกว่า หากไม่นับวันหยุดและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ สปรินต์โดยทั่วไปจะมีสิบวันทำการ
ความพร้อมของทีม: ความพร้อมของทีมเป็นผลมาจากจำนวนสมาชิกในทีม, ชั่วโมงการทำงานต่อวัน, ความมุ่งมั่นต่อโครงการอื่น ๆ, การประชุม, และกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงานอื่น ๆ, และการขาดงาน (หากมี)
ความพร้อมใช้งาน = จำนวนสมาชิกในทีม x (ชั่วโมงทำงาน – เวลาหยุดงาน – การขาดงาน)
อัตราการใช้งาน: ไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังให้สมาชิกในทีมทำงาน 100% ของเวลาทั้งหมดกับเรื่องราวของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาต้องการเวลาพักเพื่อสร้างสรรค์ การประชุมร่วมกัน ฯลฯ ผู้จัดการโครงการประเมินอัตราการใช้งานที่ 80% สำหรับทีมที่มีประสบการณ์ หรือ 60% สำหรับบัณฑิตจบใหม่หรือสมาชิกในทีมใหม่
มาดูกันว่าสูตรนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
ตัวอย่างสถานการณ์ที่หนึ่ง
สมมติว่าคุณมีทีม 10 คนที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ในระยะเวลา 10 วัน
ความสามารถในการทำงานแบบคล่องตัวของคุณสำหรับสปรินต์ถัดไปคือ 10 (ระยะเวลาสปรินต์) x 10 (ขนาดทีม) x 8 (ความพร้อมของทีม) x 80% (อัตราการใช้งาน) ซึ่งเท่ากับ 640 ชั่วโมง
ตัวอย่างสถานการณ์ที่สอง
สมมติว่าคุณมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ห้าคนทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และที่ปรึกษาพาร์ทไทม์ห้าคนทำงาน 3 ชั่วโมงต่อวัน จากทั้งหมดนี้ มีนักพัฒนาเต็มเวลาหนึ่งคนลาหยุดหนึ่งสัปดาห์
ในกรณีนี้ ความสามารถในการทำงานแบบอไจล์ของคุณสำหรับการสปรินต์สองสัปดาห์จะเป็นดังนี้
- ความพร้อมของทีม: [4 (นักพัฒนาเต็มเวลา) x 8 (ชั่วโมง) + 5 (นักพัฒนาพาร์ทไทม์) x 3 (ชั่วโมง) x 10 (วันทำงาน)] + [1 (นักพัฒนาเต็มเวลา) x 8 (ชั่วโมง) x 5 (วันทำงาน)]
- อัตราการใช้งาน: 80%
ความจุ = 408 ชั่วโมง
เมื่อทีมใหญ่ขึ้น ความพร้อมใช้งานจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ และการวางแผนกำลังการผลิตอาจซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
วิธีการวางแผนความจุแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นี่คือกรอบการทำงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ใหม่กับการบริหารโครงการแบบอไจล์ใช่ไหม?นี่คือเทมเพลตอไจล์10แบบสำหรับโครงการของคุณ เพื่อเป็นพื้นฐานและข้อมูลสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เตรียมตัวสำหรับสปรินต์ถัดไป
เวลาที่ดีที่สุดในการวางแผนกำลังการผลิตคือระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ ก่อนที่คุณจะวางแผนกำลังการผลิต ให้ระบุรายการงานค้างที่คุณวางแผนจะดำเนินการและจัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถเริ่มกระบวนการของคุณแบบใหม่ทั้งหมดหรือใช้หนึ่งในเทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตที่มีอยู่มากมายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ
หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณจะได้ทำการวางแผนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้แล้ว รวมถึงเรื่องราวทั้งหมดด้วย คุณสามารถตรวจสอบรายการในแบ็กล็อกของคุณ ประเมินสถานะของพวกมัน และเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับสปรินต์ต่อไปของคุณได้ นี่จะช่วยให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับความจุทั้งหมดที่คุณอาจต้องการ
แบบฟอร์มสำหรับบันทึกปริมาณงานของพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์
ด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความคาดหวังและวางแผนงานได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานล้นมือหรือเตรียมตัวไม่พร้อมจัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงด้วยเทมเพลตนี้
ระบุทักษะที่คุณต้องการ
ก่อนที่คุณจะดูว่าคุณมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ให้กำหนดก่อนว่าคุณต้องการอะไร ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่คุณเลือก คุณอาจต้องการนักพัฒนาจำนวน x คน นักวิเคราะห์คุณภาพจำนวน y คน และนักวิเคราะห์ธุรกิจจำนวน z คน
ทำการคำนวณเหล่านี้และระบุโปรไฟล์ที่แน่นอนของสมาชิกทีมที่คุณต้องการ
ล็อกระยะเวลาการสปรินต์
จากรายการงานค้างที่คุณได้ระบุไว้ ให้ตัดสินใจว่าสปรินต์ถัดไปจะใช้เวลาเท่าไร โดยให้นำวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดของทีม/องค์กรทั้งหมดออกจากการคำนวณนี้
เข้าใจความพร้อมของทีม
ไม่มีสปรินต์ใดที่เป็นกระดานเปล่า โครงการที่ดำเนินอยู่ย่อมมีงานค้างจากสปรินต์ก่อนหน้า และสมาชิกในทีมอาจต้องทำงานในโครงการอื่นด้วย คำนวณความพร้อมของทีมสำหรับสปรินต์ถัดไปอย่างแม่นยำ
เมื่อคุณใช้ ClickUp ในการจัดการงานของทีม ประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาและความพร้อมในอนาคตของสมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้ทันที มุมมอง Workload ช่วยให้คุณเห็นประมาณเวลาที่ใช้ งานที่เสร็จสิ้น งานที่เปิดอยู่ คะแนนสปรินท์ ฯลฯ
เมื่อสมาชิกแต่ละคนในทีมป้อนแผนการลาพักร้อน/การลาของตนลงใน ClickUp คุณสามารถบันทึกความพร้อมใช้งานของพวกเขาสำหรับการวางแผนโครงการได้อย่างแม่นยำ
คุณยังสามารถคำนวณความพร้อมใช้งานของทีมโดยอัตโนมัติด้วยสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp
ตั้งค่าสปรินต์บน ClickUp
ใช้การตั้งค่างานใน ClickUp เพื่อกำหนดทุกสิ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของสปรินต์ของคุณ ใช้มุมมองงานเพื่อลงรายละเอียดเรื่องราวของผู้ใช้, แสดงความคิดเห็น, กำหนดความสำคัญ, เพิ่มแท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ
จากข้อมูลในอดีต ให้เพิ่มเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในสปรินท์ จากนั้นกำหนดวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
ได้รับความมุ่งมั่นจากทีม
ทีมที่ทำงานแบบอไจล์และมีการจัดการตนเองชอบความเป็นอิสระ ดังนั้น แทนที่จะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ให้เรียกประชุมและกระตุ้นให้พวกเขาแสดงความมุ่งมั่นในความพร้อมของตนเอง ปล่อยให้พวกเขาจัดสรรงานให้กับตัวเองและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ยืนยันว่าคุณพร้อมแล้ว
เมื่อการตั้งค่าสปรินต์ทั้งหมดของคุณบน ClickUp เสร็จสมบูรณ์และงานได้รับการมอบหมายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นได้
ปรับสมดุลปริมาณงาน: มุมมองปริมาณงานของโครงการช่วยให้เห็นการจัดสรรทรัพยากรระหว่างสมาชิกทีมทุกคน ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือลดงานได้ตามการใช้งาน หากใครอยู่ในสถานะสีแดง คือ มีงานเกินความสามารถ ให้ลบงานออกจากรายการของพวกเขาและประเมินความเร็วในการส่งมอบงาน สำหรับผู้ที่ยังมีงานน้อย คุณอาจเพิ่มงานในสปรินต์ให้พวกเขา
ปรับปรุงไทม์ไลน์ให้มีประสิทธิภาพ: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบสปรินต์และบริหารจัดการเป้าหมายสำคัญ ดูการเชื่อมโยงระหว่างงานและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไขอุปสรรคและปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาตามความจำเป็น
เพิ่มการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรของคุณได้โดยการกำจัดงานธุรการซ้ำๆ ออกจากกระบวนการทำงานของพวกเขา ใช้ ClickUp Automations เพื่อมอบหมายงาน, โพสต์ความคิดเห็น, และเปลี่ยนสถานะ เลือกจากระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ รวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub และ Sentry
รักษาความคล่องตัวไว้ตลอดเวลา
เป็นเรื่องปกติที่เรื่องราวใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสปรินต์หรือสมาชิกในทีมจะล้มป่วย ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในทางลบ ทีมที่มีความคล่องตัวอย่างแท้จริงสามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์เหล่านี้และยังคงส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงตามเวลาและงบประมาณได้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้จัดการโครงการต้องทำตามนี้:
- ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นทุกวัน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกำลังการผลิตตามแผนหรือปรับปริมาณงานให้เหมาะสม
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้รายงานเป็นปัจจุบัน
- ระบุงาน/กิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- รวบรวมแนวคิดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมสำหรับการสปรินต์ถัดไป
สร้างการวางแผนกำลังการผลิตที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริงด้วย ClickUp
โครงการแบบ Agile ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป ตามคำจำกัดความแล้ว วิธีการแบบ Agile ให้ความสำคัญกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการปฏิบัติตามแผน ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับการวางแผนกำลังคนเช่นกัน ในฐานะผู้จัดการโครงการทีม Agile คุณจำเป็นต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การวางแผนกำลังคนของคุณ
ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคลของสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง หรือการที่ทีมไม่สามารถทำงานได้เลยเนื่องจากติดอยู่กับโครงการอื่นที่กำลังวิกฤต คุณต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยทางเลือกสำรอง
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการมองเห็นให้คุณสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามตารางเวลาของทีม ประสิทธิภาพการทำงาน ผลผลิต ความก้าวหน้า และอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา วางแผนและดำเนินโครงการแบบ Agile ของคุณได้อย่างง่ายดายลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้