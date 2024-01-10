บล็อก ClickUp
การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジล: เทคนิค, ประโยชน์, และการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

PMO Team
10 มกราคม 2567

"การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะยึดตามแผน" เป็นเสาหลักที่สี่ของคำประกาศอไจล์ ซึ่งสรุปความหมายของการเป็น 'อไจล์' โดยคาดหวังให้ทีมยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างพลวัตตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

นั่นหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีสมาชิกทีมและผู้จัดการที่สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ และมีทักษะและความสามารถในการปรับเปลี่ยนทิศทางเมื่อสถานการณ์ต้องการ การวางแผนกำลังคนแบบアジลช่วยในเรื่องนี้ได้

การวางแผนความสามารถแบบ Agile คืออะไร?

การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์คือกระบวนการประเมินปริมาณเวลาที่สามารถผลิตได้ในแต่ละสปรินต์ ผู้จัดการโครงการใช้การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์เพื่อจัดตารางงานและจัดการการส่งมอบซอฟต์แวร์

แผนความสามารถที่คล่องตัวเป็นฟังก์ชันของสิ่งต่อไปนี้

  • ระยะเวลาของการสปรินต์: โดยทั่วไปคือสองสัปดาห์หรือสิบวันทำการ
  • ขนาดของทีม: จำนวนสมาชิกในทีมที่พร้อมสำหรับการสปรินต์
  • ความพร้อมของทีม: จำนวนชั่วโมงที่สมาชิกในทีมสามารถทำงานได้ โดยหักวันหยุดพักผ่อนและวันหยุดนักขัตฤกษ์ออก
  • อัตราการใช้งาน: เวลาที่ทีมสามารถทำงานตามเป้าหมายของสปรินต์ได้ โดยปกติอยู่ที่ 0.6-0.8

หากคุณรู้สึกสับสนกับคำศัพท์ทั้งหมด นี่คืออภิธานศัพท์ที่สะดวกสำหรับคำศัพท์ของAgile Scrum

ในขณะที่วิธีการแบบ Agile เริ่มต้นจากการเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ในปัจจุบันได้ถูกนำมาใช้โดยทีมต่างๆ ในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นเอเจนซี่ดิจิทัล ทีมเขียนเนื้อหา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ฯลฯ ต่างก็ใช้แนวทาง Agile เช่น Kanban หรือ Scrum เพื่อการส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพ

เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย ClickUp
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบอไจล์ของ ClickUp

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่ไม่ใช่การพัฒนาซอฟต์แวร์และต้องการนำแนวปฏิบัติแบบ Agile มาใช้แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่รวมมาเพื่อทำให้คำขอเป็นระเบียบในรายการงานที่ค้างอยู่ ใช้สปรินต์เพื่อดำเนินการงานและจัดพิธีการแบบอไจล์เช่น การประชุมสแตนด์อัพและการทบทวนงาน ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp

ความจุของทีม vs ความเร็วของทีมในระบบ Agile

ศักยภาพของทีมและความเร็วของทีมเป็นสองตัวชี้วัดที่สำคัญที่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジลใช้

ความสามารถของทีมหมายถึงจำนวนชั่วโมงการพัฒนาที่มีให้ต่อสปรินต์. ความเร็วของทีมหมายถึงจำนวนคะแนนเรื่องราวที่ทีมสามารถพัฒนาได้ในแต่ละสปรินต์.

จากความเร็วในการทำงานของทีมในอดีต ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์หรือสกรัมมาสเตอร์จะประมาณความสามารถในอนาคตและจัดตารางเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับนักพัฒนา

ประโยชน์และความสำคัญของการวางแผนกำลังการผลิตแบบアジล

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ต้องการความชัดเจนในความวุ่นวาย แม้ว่าความต้องการทางธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงไปทีม Scrumจะปรับตัวและดำเนินการต่อไปโดยไม่สูญเสียแรงขับเคลื่อนการวางแผนสปรินต์ตามความสามารถในการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้: ด้วยการวางแผนความจุที่แม่นยำ ทีมงานที่มีความคล่องตัวสามารถคาดการณ์ความพยายามทางวิศวกรรมได้ดีขึ้น สร้างความคาดการณ์ได้มากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถให้คำมั่นสัญญาที่เป็นไปได้และส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้

ความไว้วางใจที่ดีขึ้น: เมื่อการส่งมอบซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือและสามารถคาดการณ์ได้ จะทำให้เกิดความไว้วางใจที่สูงขึ้นระหว่างทีมธุรกิจและทีมวิศวกรรม ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือและนวัตกรรม

คุณภาพซอฟต์แวร์ที่ดีขึ้น: การวางแผนความสามารถแบบ Agile กำหนดโครงสร้างสำหรับสิ่งที่สามารถทำได้ในลักษณะที่สมเหตุสมผลในแต่ละสปรินต์ ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าทีมไม่ลดขั้นตอนและปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุด

รายงานงบประมาณบน ClickUp
รายงานงบประมาณใน ClickUp

การจัดการงบประมาณอย่างแม่นยำ: เมื่อผู้จัดการโครงการสามารถคาดการณ์ความสามารถของทีมได้อย่างแม่นยำ พวกเขาก็สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากคุณใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่นClickUp งบประมาณและรายงานค่าใช้จ่ายก็สามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามข้อมูลการใช้ความสามารถ

ปรับปรุงขวัญกำลังใจของทีม: การวางแผนกำลังการผลิตดำเนินการตามความพร้อมของสมาชิกทีมในแต่ละสปรินต์ สมาชิกทีมแสดงความมุ่งมั่นและมีส่วนร่วมในโครงการมากขึ้น เนื่องจากพวกเขาสามารถเลือกปริมาณงานที่สามารถทำได้

การปรับปรุงกระบวนการ: ข้อมูลเชิงลึกจากการวางแผนกำลังการผลิตยังสามารถนำไปใช้กับวิธีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ได้อีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และคุณภาพของงานที่ทีมทำ ช่วยสร้างประสิทธิภาพสะสมที่เพิ่มขึ้นตามเวลา

การวางแผนความสามารถในการปรับตัวที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ช่วยให้ผู้จัดการโครงการนำการส่งมอบไปในทิศทางที่ถูกต้องและรักษาความมุ่งมั่นไว้ได้ สนับสนุนให้สมาชิกในทีมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ที่สำคัญที่สุดคือสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือให้กับทีมวิศวกรรมในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ

กิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นไม่ได้ปราศจากความท้าทาย ลองมาสำรวจความท้าทายเหล่านั้นและดูว่าคุณจะสามารถเอาชนะได้อย่างไร

ความท้าทายของการวางแผนกำลังคนแบบアジล

แม้ว่าจะดูเรียบง่ายเมื่อมองผิวเผิน แต่การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลนั้นเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลากหลายที่ต้องประมาณการอย่างถูกต้องล่วงหน้า ตัวแปรสำคัญบางประการที่อาจส่งผลต่อการวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลมีดังนี้

ความมั่นคงของทีม: เพื่อให้การวางแผนกำลังคนแบบคล่องตัวมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีทีมที่มีความสม่ำเสมอ หากในสปรินต์หนึ่งคุณมีความสามารถ 40 ชั่วโมง แต่ในอีกสปรินต์หนึ่งมีความสามารถ 400 ชั่วโมง ผลประโยชน์ใด ๆ ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ประสิทธิภาพส่วนบุคคล: ทักษะและประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมอาจแตกต่างกันอย่างมาก ผู้ฝึกหัดอาจต้องใช้เวลา 10 ชั่วโมงในการทำงานให้เสร็จ ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์สามารถทำได้ภายใน 10 นาที โดยสรุปแล้ว ชั่วโมงการทำงานหรือความสามารถของแต่ละคนไม่ได้มีค่าเท่ากันเสมอไป

อัตราการใช้งาน: อัตราการใช้งาน—บางครั้งเรียกว่าปัจจัยการมุ่งเน้น—เป็นการประมาณส่วนของชั่วโมงการทำงานของทีมที่ควรเน้นไปที่สปรินต์ แม้ว่านี่จะเป็นการประมาณที่สมเหตุสมผล แต่มันอาจแตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น สปรินต์สุดท้ายของปีปฏิทินอาจมีอัตราการใช้งานที่น้อยกว่าเนื่องจากช่วงเทศกาลวันหยุดที่กำลังจะมาถึง

ความสามารถในการขยายตัว: ภายในทีมขนาดเล็ก การวางแผนกำลังการผลิตแบบアジลนั้นง่าย อย่างไรก็ตาม ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องวางแผนกำลังการผลิตข้ามทีมหลายทีม การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและการทำนายอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ค่าสัมพัทธ์: ความจุมักถูกวัดเป็นชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าสัมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ความเร็วของทีมและการจัดสรรงานมักถูกทำในค่าสัมพัทธ์ เช่น คะแนนเรื่องราว การปรับให้สอดคล้องกันของทั้งสองอาจทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกัน

ทีมที่ทำงานแบบ Agile จำเป็นต้องมีการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างเครื่องมือและกระบวนการเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ นี่คือกรอบการทำงานบางประการที่สามารถช่วยได้

วิธีการคำนวณความจุใน Agile

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ความสามารถแบบอไจล์ = ระยะเวลาของสปรินท์ x ความพร้อมของทีม x อัตราการใช้งานซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีหรือสเปรดชีตสามารถช่วยคุณในการคำนวณนี้ได้

อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเสมอไป ตัวแปรแต่ละตัวอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยกันส่งผลต่อผลลัพธ์ด้วย เราจะมาสำรวจปัจจัยเหล่านี้ด้านล่างพร้อมตัวอย่างประกอบ

ระยะเวลาสปรินต์: ระยะเวลาสปรินต์คือจำนวนวันที่จัดสรรให้กับแต่ละรอบการทำงาน โดยทั่วไปสปรินต์จะใช้เวลาสองถึงสี่สัปดาห์ แต่สองสัปดาห์เป็นที่นิยมมากกว่า หากไม่นับวันหยุดและปัจจัยภายนอกอื่น ๆ สปรินต์โดยทั่วไปจะมีสิบวันทำการ

มุมมองปริมาณงาน ClickUp
การแบ่งงาน 8 ชั่วโมงโดยอัตโนมัติออกเป็นสองวันใน ClickUp

ความพร้อมของทีม: ความพร้อมของทีมเป็นผลมาจากจำนวนสมาชิกในทีม, ชั่วโมงการทำงานต่อวัน, ความมุ่งมั่นต่อโครงการอื่น ๆ, การประชุม, และกิจกรรมนอกเหนือจากการทำงานอื่น ๆ, และการขาดงาน (หากมี)

ความพร้อมใช้งาน = จำนวนสมาชิกในทีม x (ชั่วโมงทำงาน – เวลาหยุดงาน – การขาดงาน)

อัตราการใช้งาน: ไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังให้สมาชิกในทีมทำงาน 100% ของเวลาทั้งหมดกับเรื่องราวของผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาต้องการเวลาพักเพื่อสร้างสรรค์ การประชุมร่วมกัน ฯลฯ ผู้จัดการโครงการประเมินอัตราการใช้งานที่ 80% สำหรับทีมที่มีประสบการณ์ หรือ 60% สำหรับบัณฑิตจบใหม่หรือสมาชิกในทีมใหม่

มาดูกันว่าสูตรนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ

ตัวอย่างสถานการณ์ที่หนึ่ง

สมมติว่าคุณมีทีม 10 คนที่ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง ในระยะเวลา 10 วัน

ความสามารถในการทำงานแบบคล่องตัวของคุณสำหรับสปรินต์ถัดไปคือ 10 (ระยะเวลาสปรินต์) x 10 (ขนาดทีม) x 8 (ความพร้อมของทีม) x 80% (อัตราการใช้งาน) ซึ่งเท่ากับ 640 ชั่วโมง

ตัวอย่างสถานการณ์ที่สอง

สมมติว่าคุณมีทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ห้าคนทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมงต่อวัน และที่ปรึกษาพาร์ทไทม์ห้าคนทำงาน 3 ชั่วโมงต่อวัน จากทั้งหมดนี้ มีนักพัฒนาเต็มเวลาหนึ่งคนลาหยุดหนึ่งสัปดาห์

ในกรณีนี้ ความสามารถในการทำงานแบบอไจล์ของคุณสำหรับการสปรินต์สองสัปดาห์จะเป็นดังนี้

  • ความพร้อมของทีม: [4 (นักพัฒนาเต็มเวลา) x 8 (ชั่วโมง) + 5 (นักพัฒนาพาร์ทไทม์) x 3 (ชั่วโมง) x 10 (วันทำงาน)] + [1 (นักพัฒนาเต็มเวลา) x 8 (ชั่วโมง) x 5 (วันทำงาน)]
  • อัตราการใช้งาน: 80%

ความจุ = 408 ชั่วโมง

เมื่อทีมใหญ่ขึ้น ความพร้อมใช้งานจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ๆ และการวางแผนกำลังการผลิตอาจซับซ้อนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

วิธีการวางแผนความจุแบบ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนกำลังการผลิตแบบอไจล์ที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วยหลายขั้นตอนซึ่งอาจแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นี่คือกรอบการทำงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ใหม่กับการบริหารโครงการแบบอไจล์ใช่ไหม?นี่คือเทมเพลตอไจล์10แบบสำหรับโครงการของคุณ เพื่อเป็นพื้นฐานและข้อมูลสำหรับการวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมตัวสำหรับสปรินต์ถัดไป

เวลาที่ดีที่สุดในการวางแผนกำลังการผลิตคือระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ ก่อนที่คุณจะวางแผนกำลังการผลิต ให้ระบุรายการงานค้างที่คุณวางแผนจะดำเนินการและจัดลำดับความสำคัญ คุณสามารถเริ่มกระบวนการของคุณแบบใหม่ทั้งหมดหรือใช้หนึ่งในเทมเพลตการวางแผนกำลังการผลิตที่มีอยู่มากมายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ

มุมมองกระดาน ClickUp
มุมมองงานค้างใน ClickUp สำหรับการวางแผนสปรินต์

หากคุณใช้เครื่องมือจัดการโครงการเช่น ClickUp คุณจะได้ทำการวางแผนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไว้แล้ว รวมถึงเรื่องราวทั้งหมดด้วย คุณสามารถตรวจสอบรายการในแบ็กล็อกของคุณ ประเมินสถานะของพวกมัน และเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับสปรินต์ต่อไปของคุณได้ นี่จะช่วยให้คุณมีความคิดเกี่ยวกับความจุทั้งหมดที่คุณอาจต้องการ

แบบฟอร์มสำหรับบันทึกปริมาณงานของพนักงานสำหรับทีมที่ทำงานแบบอไจล์

ด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp คุณสามารถกำหนดความคาดหวังและวางแผนงานได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานล้นมือหรือเตรียมตัวไม่พร้อมจัดการปริมาณงานของทีมอย่างมีประสิทธิภาพและวางแผนสปรินต์ที่กำลังจะมาถึงด้วยเทมเพลตนี้

ระบุทักษะที่คุณต้องการ

ก่อนที่คุณจะดูว่าคุณมีความสามารถมากน้อยเพียงใด ให้กำหนดก่อนว่าคุณต้องการอะไร ขึ้นอยู่กับเรื่องราวที่คุณเลือก คุณอาจต้องการนักพัฒนาจำนวน x คน นักวิเคราะห์คุณภาพจำนวน y คน และนักวิเคราะห์ธุรกิจจำนวน z คน

ทำการคำนวณเหล่านี้และระบุโปรไฟล์ที่แน่นอนของสมาชิกทีมที่คุณต้องการ

ล็อกระยะเวลาการสปรินต์

จากรายการงานค้างที่คุณได้ระบุไว้ ให้ตัดสินใจว่าสปรินต์ถัดไปจะใช้เวลาเท่าไร โดยให้นำวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดของทีม/องค์กรทั้งหมดออกจากการคำนวณนี้

เข้าใจความพร้อมของทีม

ไม่มีสปรินต์ใดที่เป็นกระดานเปล่า โครงการที่ดำเนินอยู่ย่อมมีงานค้างจากสปรินต์ก่อนหน้า และสมาชิกในทีมอาจต้องทำงานในโครงการอื่นด้วย คำนวณความพร้อมของทีมสำหรับสปรินต์ถัดไปอย่างแม่นยำ

มุมมองปริมาณงาน ClickUp
มุมมองปริมาณงาน ClickUp

เมื่อคุณใช้ ClickUp ในการจัดการงานของทีม ประสิทธิภาพการทำงานที่ผ่านมาและความพร้อมในอนาคตของสมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้ทันที มุมมอง Workload ช่วยให้คุณเห็นประมาณเวลาที่ใช้ งานที่เสร็จสิ้น งานที่เปิดอยู่ คะแนนสปรินท์ ฯลฯ

เมื่อสมาชิกแต่ละคนในทีมป้อนแผนการลาพักร้อน/การลาของตนลงใน ClickUp คุณสามารถบันทึกความพร้อมใช้งานของพวกเขาสำหรับการวางแผนโครงการได้อย่างแม่นยำ

สูตรขั้นสูงในฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp
สูตรขั้นสูงในฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp

คุณยังสามารถคำนวณความพร้อมใช้งานของทีมโดยอัตโนมัติด้วยสูตรขั้นสูงในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp

ตั้งค่าสปรินต์บน ClickUp

ใช้การตั้งค่างานใน ClickUp เพื่อกำหนดทุกสิ่งให้เป็นส่วนหนึ่งของสปรินต์ของคุณ ใช้มุมมองงานเพื่อลงรายละเอียดเรื่องราวของผู้ใช้, แสดงความคิดเห็น, กำหนดความสำคัญ, เพิ่มแท็ก, หรือฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการ

มุมมองรายงานประจำสัปดาห์
มุมมองรายงานประจำสัปดาห์ใน ClickUp

จากข้อมูลในอดีต ให้เพิ่มเวลาประมาณการสำหรับแต่ละงานเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในสปรินท์ จากนั้นกำหนดวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดและความสัมพันธ์ระหว่างงาน

ได้รับความมุ่งมั่นจากทีม

ทีมที่ทำงานแบบอไจล์และมีการจัดการตนเองชอบความเป็นอิสระ ดังนั้น แทนที่จะมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ ให้เรียกประชุมและกระตุ้นให้พวกเขาแสดงความมุ่งมั่นในความพร้อมของตนเอง ปล่อยให้พวกเขาจัดสรรงานให้กับตัวเองและแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ยืนยันว่าคุณพร้อมแล้ว

เมื่อการตั้งค่าสปรินต์ทั้งหมดของคุณบน ClickUp เสร็จสมบูรณ์และงานได้รับการมอบหมายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีมของคุณสามารถทำงานเหล่านั้นให้เสร็จสิ้นได้

มุมมองปริมาณงาน clickup
มุมมองปริมาณงานของทีมบน ClickUp

ปรับสมดุลปริมาณงาน: มุมมองปริมาณงานของโครงการช่วยให้เห็นการจัดสรรทรัพยากรระหว่างสมาชิกทีมทุกคน ซึ่งคุณสามารถเพิ่มหรือลดงานได้ตามการใช้งาน หากใครอยู่ในสถานะสีแดง คือ มีงานเกินความสามารถ ให้ลบงานออกจากรายการของพวกเขาและประเมินความเร็วในการส่งมอบงาน สำหรับผู้ที่ยังมีงานน้อย คุณอาจเพิ่มงานในสปรินต์ให้พวกเขา

มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp สำหรับการวางแผนกำลังการผลิตในสปรินต์

ปรับปรุงไทม์ไลน์ให้มีประสิทธิภาพ: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบสปรินต์และบริหารจัดการเป้าหมายสำคัญ ดูการเชื่อมโยงระหว่างงานและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ปรับเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างง่ายดายเพื่อแก้ไขอุปสรรคและปรับเปลี่ยนกำหนดเวลาตามความจำเป็น

ตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ระบบอัตโนมัติของ ClickUp

เพิ่มการใช้งานด้วยระบบอัตโนมัติ: คุณสามารถเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรของคุณได้โดยการกำจัดงานธุรการซ้ำๆ ออกจากกระบวนการทำงานของพวกเขา ใช้ ClickUp Automations เพื่อมอบหมายงาน, โพสต์ความคิดเห็น, และเปลี่ยนสถานะ เลือกจากระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบ รวมถึงการผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น GitHub และ Sentry

รักษาความคล่องตัวไว้ตลอดเวลา

เป็นเรื่องปกติที่เรื่องราวใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาในสปรินต์หรือสมาชิกในทีมจะล้มป่วย ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในทางลบ ทีมที่มีความคล่องตัวอย่างแท้จริงสามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์เหล่านี้และยังคงส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตรงตามเวลาและงบประมาณได้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ผู้จัดการโครงการต้องทำตามนี้:

  • ตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นทุกวัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีกำลังการผลิตตามแผนหรือปรับปริมาณงานให้เหมาะสม
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้การส่งต่องานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้รายงานเป็นปัจจุบัน
  • ระบุงาน/กิจกรรมเพิ่มเติมที่สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • รวบรวมแนวคิดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมสำหรับการสปรินต์ถัดไป

สร้างการวางแผนกำลังการผลิตที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริงด้วย ClickUp

โครงการแบบ Agile ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป ตามคำจำกัดความแล้ว วิธีการแบบ Agile ให้ความสำคัญกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าการปฏิบัติตามแผน ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นจริงสำหรับการวางแผนกำลังคนเช่นกัน ในฐานะผู้จัดการโครงการทีม Agile คุณจำเป็นต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา หรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การวางแผนกำลังคนของคุณ

ไม่ว่าจะเป็นเหตุฉุกเฉินส่วนบุคคลของสมาชิกในทีมคนใดคนหนึ่ง หรือการที่ทีมไม่สามารถทำงานได้เลยเนื่องจากติดอยู่กับโครงการอื่นที่กำลังวิกฤต คุณต้องเตรียมพร้อมเสมอด้วยทางเลือกสำรอง

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุมของ ClickUp มอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการมองเห็นให้คุณสามารถปรับตัวได้ตลอดเวลา ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามตารางเวลาของทีม ประสิทธิภาพการทำงาน ผลผลิต ความก้าวหน้า และอื่น ๆ ได้ตลอดเวลา วางแผนและดำเนินโครงการแบบ Agile ของคุณได้อย่างง่ายดายลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้