50 คำศัพท์ Agile Scrum ที่ทุกคนต้องรู้ (อภิธานศัพท์โดยละเอียด)

กำลังมองหา อภิธานศัพท์ Agile ที่ครอบคลุมอยู่หรือไม่?
แม้ว่า Agile จะเพิ่งมีมาไม่ถึง 2 ทศวรรษ แต่ก็มีผลกระทบอย่างมากต่อโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ต้องการหลักฐานไหม?
วันนี้86% ของนักพัฒนาทั้งหมดใช้วิธีการแบบ Agile ในการทำงานของพวกเขา!
เนื่องจากมีทีมในสำนักงานและทีมเสมือนจริงหลายล้านทีมที่ใช้ Agile ทำให้มันได้พัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา ก่อให้เกิดหลักการ วิธีการ และแนวปฏิบัติของ Agile หลายรูปแบบ
ผลที่ตามมาคือ ทีม Agile ได้สร้าง คำศัพท์ Agile ของตนเองขึ้นมาเพื่อจัดการกับหลักการและแนวปฏิบัติทั้งหมดเหล่านี้
และเนื่องจากไม่มีอะไรในพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ง่ายเลย คำพูดเหล่านี้บางครั้งอาจฟังดูเหมือนมาจากภาษาอื่นเลยทีเดียว!
อย่ากังวลไปเลย
ในอภิธานศัพท์ Agile นี้ เราจะ อธิบาย 50 คำศัพท์สำคัญใน Agile ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ได้ดียิ่งขึ้น
ตอนนี้เรามาเริ่มเปิดดู พจนานุกรมคำศัพท์ Agile นี้กันเถอะ
A-E: เกณฑ์การยอมรับสำหรับ Epic
1. เกณฑ์การยอมรับ
คำนิยาม
เกณฑ์การยอมรับคือ ชุดของเงื่อนไข ที่ซอฟต์แวร์ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ได้รับการ ยอมรับจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แล้วเงื่อนไขเหล่านี้ถูกกำหนดอย่างไร?
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พวกเขาต้องพิจารณาว่าฟีเจอร์นั้นทำตามที่ผู้ใช้ต้องการหรือไม่ (เรื่องราวของผู้ใช้)
คำพ้องความหมาย
ลูกค้ายอมรับ
คำจำกัดความของสิ่งที่ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ (DoD)
2. การทดสอบการยอมรับ
คำนิยาม
การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Test) เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเกณฑ์การยอมรับ โดยปกติจะดำเนินการ หลังจาก ที่ซอฟต์แวร์ได้ถูกพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว
คำพ้องความหมาย
การทดสอบผู้ใช้, การทดสอบการทำงาน
3. แถลงการณ์อไจล์
คำนิยาม
Agile Manifesto เป็น เอกสาร ที่สรุป 12 หลักการของ Agile ซึ่งเป็นแนวทางของกรอบการทำงานแบบ Agile
ทุกวิธีการแบบ Agile ปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ระบุไว้ใน Agile Manifesto อย่างเคร่งครัด
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
4. การตลาดแบบคล่องตัว
คำนิยาม
นี่คือเทคนิคการตลาดที่ยืมมาจากแนวปฏิบัติและคุณค่าของ Agile อย่างมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดแบบ Agileทำงานในรูปแบบของสปรินต์เพื่อให้ทีมของพวกเขาสามารถทำโครงการที่มีมูลค่าสูงให้เสร็จสิ้นได้ในระยะเวลาที่สั้นมาก
หลังจากแต่ละสปรินต์ พวกเขาจะวัดว่าโครงการของพวกเขาดำเนินไปได้ดีเพียงใด และพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการสปรินต์ถัดไป
การตลาดแบบ Agile ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดของคุณในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เราเห็นในปัจจุบัน
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
5. ทัศนคติแบบアジล
คำนิยาม
ชุดทัศนคติที่ทีม AgileหรือScrumควรมีต่อการทำงานของพวกเขา
ทัศนคติเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจจากค่านิยมและหลักการของ Agile เช่น:
- ความเคารพ
- ความร่วมมือ
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่า
คุณพัฒนา แนวคิดแบบ Agile ได้อย่างไร?
ผู้ปฏิบัติงาน Agile หรือโค้ช Agileสามารถช่วยให้ทีมของคุณยอมรับและนำ Agile ไปใช้ได้
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
6. หลักการของ Agile
คำนิยาม
หลักการของ Agile คือ แนวทางปฏิบัติที่เป็นแนวทาง ซึ่งช่วยให้ทีมเข้าใจและนำAgileไปใช้
มีหลักการ Agile 12 ข้อที่หมุนรอบความพึงพอใจของลูกค้า การเพิ่มความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความยืดหยุ่น
พิจารณาอย่างละเอียดเกี่ยวกับหลักการ Agile ทั้ง12 ข้อ
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
7. รถไฟปล่อยแบบอไจล์
คำนิยาม
รถไฟการปล่อยแบบอไจล์คือ การรวมกัน ของ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์หลายทีม ที่ใช้เพื่อจัดการกับโครงการขนาดใหญ่ในระดับองค์กร
คิดซะว่าเป็น ทีม Scrum ขนาดใหญ่มาก!
โดยเฉลี่ยแล้ว ประกอบด้วยสมาชิกทีมประมาณ 50-125 คนที่ทำงานร่วมกันในส่วนต่าง ๆ ของโครงการ เช่นเดียวกับทีม Scrum, Agile Release Train ทำงานเป็นช่วงสั้น ๆที่เรียกว่าการวนซ้ำ
อย่างไรก็ตาม การวนซ้ำของพวกเขา (เรียกว่าโปรแกรมอินเครเมนต์) มีความยาวมากกว่าการวนซ้ำปกติถึง 5 เท่า!
พวกเขาเป็นส่วนสำคัญของScaled Agile Framework
คำพ้องความหมาย
ศิลปะ
8. การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์
คำนิยาม
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์เป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถ สร้างโมเดลซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์
เดี๋ยวนะ นี่มันเร็วเกินไปหรือเปล่า? มันเป็นไปได้อย่างไร?
ทีม Agileจะแบ่งโครงการออกเป็นรอบการพัฒนาที่เล็กกว่า ซึ่งเรียกว่าการวนซ้ำหรือสปรินต์
เมื่อสิ้นสุดรอบการทำงาน ทีม Agile สามารถส่งมอบ ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ พร้อม คุณสมบัติที่จำเป็นเท่านั้น ผู้ใช้จะให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำ และทีม Agile จะนำสิ่งเหล่านั้นไปปรับปรุงในรอบการทำงานถัดไปเหมือนกดถูกใจเราเลย!
วงจรนี้จะดำเนินต่อไปจนกว่าคุณจะสร้าง ซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้าย ที่ทำให้ลูกค้าของคุณพึงพอใจ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มันได้แยกออกเป็นกรอบการทำงานและวิธีการต่าง ๆ เช่น Scrum, Kanban,Lean, และXP
เช่นเดียวกับที่บางคนชอบซีเรียล ในขณะที่บางคนชอบเบคอนและไข่สำหรับอาหารเช้า ทีมต่างๆ ก็มีรสนิยมที่แตกต่างกันเมื่อพูดถึงกรอบการทำงานแบบ Agile!
โปรดดูวิดีโอนี้ด้วยเพื่อดูว่า Agile สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขาได้อย่างไร ไม่ใช่แค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น:
คำพ้องความหมาย
การจัดการซอฟต์แวร์แบบอไจล์, การจัดการโครงการแบบอไจล์, ระเบียบวิธีแบบอไจล์, วิธีการแบบอไจล์, แนวทางแบบอไจล์, วิธีคิดแบบอไจล์
9. การเปลี่ยนแปลงแบบคล่องตัว
คำนิยาม
การเปลี่ยนแปลงแบบ Agileคือกระบวนการ เปลี่ยนผ่าน องค์กรทั้งหมดของคุณให้ ปรับตัวเข้ากับแนวคิด Agile
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุน นวัตกรรมและความยืดหยุ่น นอกจากนี้ยังช่วยให้ทีมโครงการของคุณสามารถทำงานข้ามสายงานได้(โดยมีสมาชิกที่มีทักษะหลากหลาย)
หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงสู่ Agile ไม่ได้หมายถึงการสอนให้ทีมของคุณใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
10. งานค้าง
คำนิยาม
นี่คือรายการคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์, การอัปเดต, การแก้ไขข้อบกพร่อง, เป็นต้น ที่ผู้ใช้ต้องการ
เมื่อเริ่มต้นทุกครั้งของการวนรอบ (iteration)เจ้าของผลิตภัณฑ์จะตัดสินใจว่าทีมควรทำงานกับรายการในแบ็กล็อก (backlog) ใดบ้าง หลังจากสิ้นสุดแต่ละรอบแล้ว แบ็กล็อกจะถูกอัปเดตอย่างสม่ำเสมอด้วยข้อเสนอแนะจากผู้ใช้และฟีเจอร์ใหม่ ๆ
คำพ้องความหมาย
ผลิตภัณฑ์ค้างส่ง,ค้างส่งในสปรินต์
11. การปรับปรุงงานค้าง
คำนิยาม
นี่คือการประชุม Scrum ที่ทีม Scrum จัดระเบียบงานค้าง เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับการสปรินต์หรือรอบถัดไป พูดอีกอย่างก็คือ เหมือนกับการทำความสะอาดครั้งใหญ่... แต่สำหรับทีม Scrum!
โดยปกติแล้วจะจัดขึ้นเมื่อสิ้นสุดสปรินท์
นี่คือสิ่งที่ทีมทำในระหว่างการประชุมครั้งนี้:
- ลบเรื่องราวผู้ใช้ที่ไม่จำเป็น
- สร้างเรื่องราวผู้ใช้ใหม่ตามความคิดเห็นของผู้ใช้
- ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติที่ต้องรวมไว้ในสปรินต์ถัดไป
คำพ้องความหมาย
การจัดการงานค้าง
12. ขวดคอ
คำนิยาม
คอขวดคือปัญหาที่สามารถทำให้ ชะลอตัวลง กระบวนการพัฒนาได้อย่างสิ้นเชิง
ให้เราอธิบาย:
งานสปรินต์จะผ่านหลายขั้นตอนระหว่างกระบวนการพัฒนา เช่น 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', 'ตรวจสอบ' เมื่อมีงานจำนวนมากติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งมากเกินไป จะเกิดคอขวดขึ้น เหมือนกับการจราจรติดขัดของงานในโครงการ!
ผลที่ตามมาคือกระบวนการทำงานของโครงการช้าลงอย่างมาก ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการในกระบวนการ Agile ที่ต้องการความรวดเร็ว!
ไม่มีใครชอบการจราจรติดขัดใช่ไหม?
นั่นคือเหตุผลที่ทีม Agileมักใช้กระดาน Kanbanเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
คำพ้องความหมาย
อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง
13. แผนภูมิการเผาไหม้
คำนิยาม
แผนภูมิการเผาไหม้เป็นแผนภูมิที่สำคัญซึ่งช่วยผู้จัดการโครงการ Agile ติดตาม:
- ปริมาณงานที่เหลืออยู่ในโครงการ
- เวลาที่เหลืออยู่เพื่อทำภารกิจให้เสร็จ
แกน x แสดงเวลาที่เหลืออยู่ในสปรินต์ และแกน y แสดงจำนวนงาน
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile เช่น ClickUp สามารถให้เส้นแสดงแนวโน้มความก้าวหน้าที่เน้นให้เห็นว่าความคืบหน้าของโครงการจะเป็นอย่างไรหากทีมของคุณทำงานในอัตราเดียวกัน
คำพ้องความหมาย
แผนภูมิการปล่อยการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้ของสปรินต์
14. แผนภูมิการเผาไหม้
คำนิยาม
กราฟการเผาไหม้เป็นกราฟที่สำคัญซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นภาพได้:
- งานที่ทีม Scrum ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในสปรินต์
- จำนวนงานทั้งหมดในโครงการ
แกน x แสดงถึง เวลาที่เหลืออยู่ในสปรินท์ และ แกน y แสดงถึง ปริมาณงาน (จำนวนสตอรี่พอยต์)
ที่นี่ เส้นสีเขียวแสดงถึงงานที่ทีม Scrumได้ทำเสร็จแล้วจนถึงขณะนี้ และเส้นสีเทาแสดงถึงงานที่ยังเหลืออยู่
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
15. การรวมอย่างต่อเนื่อง (CI)
คำนิยาม
การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง (Continuous Integration) เป็น แนวปฏิบัติแบบ Agile ที่นักพัฒนา เพิ่มโค้ดของตนอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่ระบบหลัก
มันทำงานอย่างไร?
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทำงานอย่างอิสระในฟีเจอร์หนึ่ง เมื่อฟีเจอร์เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะมีการทดสอบ เพื่อหาข้อบกพร่อง
เฉพาะเมื่อผ่านการทดสอบอัตโนมัติแล้วเท่านั้น จึงจะเพิ่มเข้าไปในซอฟต์แวร์ขั้นสุดท้าย
คำพ้องความหมาย
การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง, CI
16. สครัมประจำวัน
คำนิยาม
นี่คือ การประชุมประจำวัน ซึ่งมักจะถูกจัดโดยสครัมมาสเตอร์ ทุกเช้าทีมสครัมจะมารวมตัวกันเป็นเวลา 15 นาที เพื่อ หารือเกี่ยวกับวันของพวกเขา ที่กำลังจะมาถึง
สมาชิกแต่ละคนจะพูดสั้นๆ เกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:
- สิ่งที่พวกเขาวางแผนจะทำวันนี้
- สิ่งที่พวกเขาทำเมื่อวาน
- ปัญหาที่พวกเขาได้พบเจอ
สครัมมาสเตอร์ก้าวขึ้นมาเพื่อแก้ไขอุปสรรคใดๆ ที่ทีมสครัมอาจเผชิญ
หมายเหตุ: สมาชิกทีม Scrum ควร ยืน ตลอดระยะเวลาของการประชุม Scrum นี้
ใช่, คีอานู!
มันช่วยให้ทีมมีสมาธิและตื่นตัวระหว่างการประชุม Scrumสั้น ๆ นี้
คำพ้องความหมาย
การประชุมสแตนด์อัพประจำวัน, การประชุมสครัมประจำวัน
17. DSDM (วิธีการพัฒนาระบบแบบไดนามิก)
คำนิยาม
มันคือกรอบการทำงานแบบ Agileที่มุ่งเน้นทางธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับโครงการทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ความเชื่อหลักของ DSDM คือ งานที่ทำในโครงการ Agile ควรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
18. มหากาพย์
คำนิยาม
มหากาพย์คือแนวคิดหรือคุณลักษณะใหญ่ ที่สามารถ แบ่งย่อยออกเป็น เรื่องราวของผู้ใช้ขนาดเล็ก ได้. คล้ายกับที่ 'มหากาพย์' ขนาดใหญ่เช่น เดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ ถูกแบ่งออกเป็น 3 เล่ม.
ตัวอย่าง: เรื่องราวมหากาพย์ที่ชื่อว่า 'ปรับปรุง UI บนมือถือ' สามารถประกอบด้วยเรื่องราวของผู้ใช้ 3 เรื่อง: 'เพิ่มตะกร้าสินค้าบนมือถือ', 'ปรับปรุงความเร็ว', และ 'ใช้ฟอนต์ที่สม่ำเสมอ'
แต่ละเรื่องราวของผู้ใช้สามารถแบ่งออกเป็นงานที่จัดการได้
นี่คือลักษณะของอีพิคใน ClickUp:
เนื่องจากขนาดของมัน, เอปิคถูกส่งมอบผ่าน หลาย รอบการดำเนินการ
คำพ้องความหมาย
เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่
F-J: แผนภูมิแกนต์สู่การทำซ้ำ
19. แผนภูมิแกนต์
คำนิยาม
นี่คือ แผนภูมิแท่งแนวนอน ที่แสดง ลำดับของงาน ภายในไทม์ไลน์ของโครงการ แต่ละงานมี วันที่เริ่มต้น และ วันที่สิ้นสุด เพื่อให้ทีมของคุณไม่ทำงานเกินกำหนดเวลา
ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อดูว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับ งาน อื่น
คำพ้องความหมาย
ไทม์ไลน์โครงการ
20. อุปสรรค
คำนิยาม
มันเป็น อุปสรรค ที่ ลด ประสิทธิภาพ ของทีม Agile หรือ ขัดขวาง ไม่ให้พวกเขาสามารถทำโครงการ Agile ให้เสร็จสิ้นได้
ตัวอย่าง:
ปัญหาการสื่อสาร, สิ่งรบกวนในที่ทำงาน, อาการเมาค้างหลังจากการออกไปเที่ยวกับทีม 😉, เป็นต้น
ในระหว่างการประชุม Scrum เป็นหน้าที่ของ Scrum Masterที่จะขจัดอุปสรรคใด ๆ ที่ทีมอาจพบเจอ แม้ว่าจะต้องใช้วิธีรักษาอาการเมาค้างก็ตาม!
คำพ้องความหมาย
อุปสรรค, ปัญหา
21. การทำซ้ำ
คำนิยาม
มันคือ ช่วงเวลา ที่ทีม Agile ต้องพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ การวนรอบโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2-4สัปดาห์สำหรับทีม KanbanและScrum
คำพ้องความหมาย
สปรินต์,ไทม์บ็อกซ์
K-O: จากคัมบังสู่ลีน
22. คันบัน
คำนิยาม
มันคือ กรอบการทำงานแบบ Agile ที่เน้นภาพสูง
แทนที่จะทำงานในรูปแบบของ รอบการทำงานที่ตายตัว และ วางแผนไว้ล่วงหน้า เหมือนใน Scrum ทีม Kanbanจะทำงานกับงานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกเมื่อมีงานเข้ามา เป้าหมายของ Kanban คือการมี การไหลของงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีจุดคอขวด
พวกเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไร?
ทีม เพิ่มขีดจำกัด จำนวนงานที่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ (เรียกว่าขีดจำกัดงานในกระบวนการ) เพื่อไม่ให้ทีมทำงานหลายอย่างพร้อมกันและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
23. กระดานคัมบัง
คำนิยาม
กระดานคัมบังแสดงภาพ งานทั้งหมด ภายในโครงการ
มันคือกระดานไม้ก๊อกทางกายภาพหรือทางสายตา ที่ถูกแบ่งออกเป็น 3-4 คอลัมน์
แต่ละคอลัมน์ในกระดานคัมบัง แสดงถึงสถานะ ของงาน ตั้งแต่ 'ต้องทำ', 'กำลังดำเนินการ', และ 'เสร็จแล้ว'
ในคัมบัง แต่ละ งาน จะถูกแสดงเป็น โน้ตติดผนัง หรือบัตร ทุกครั้งที่สมาชิกในทีมทำงานเสร็จสิ้น บัตรจะถูกย้ายไปยังคอลัมน์ที่เกี่ยวข้องดังนี้:
คำพ้องความหมาย
กระดานงาน, กระดานไวท์บอร์ด, กระดานปักหมุด
24. ลีน
คำนิยาม
มันคือ ชุดของหลักการและวิธีปฏิบัติ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนา ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากแนวทางการผลิตแบบลีนที่โตโยต้าได้แนะนำในช่วง ทศวรรษ 1950
คำพ้องความหมาย
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบลีน
P-T: บอร์ดงานจากรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ไปยังงาน
25. บักล็อกของสินค้า
คำนิยาม
ผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกเป็นคำศัพท์ใน Scrum ที่หมายถึง รายการ ของคุณสมบัติใหม่ การอัปเดต การแก้ไขข้อบกพร่อง ฯลฯ ที่ผู้ใช้ต้องการ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ ของ รายการ ในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อก พวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์แบ็กล็อกที่ทีมต้องทำงานในช่วงเริ่มต้นของแต่ละรอบการทำงาน
คำพ้องความหมาย
งานค้าง
26. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
คำนิยาม
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือทีม Agile ในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
หน้าที่หลักของพวกเขาประกอบด้วย:
- การจัดการกับปัญหาในกระบวนการพัฒนา
- ทำให้แน่ใจว่าทีมสามารถบรรลุกำหนดเวลาของโครงการ
- ร่วมมือกับแผนกอื่น ๆ ของบริษัท เช่น แผนกขาย, แผนกการตลาด และแผนกบริการลูกค้า
หมายเหตุ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และเจ้าของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่คำที่ใช้แทนกันได้ในแนวคิด Agile
คำพ้องความหมาย
ผู้จัดการโครงการ
27. เจ้าของผลิตภัณฑ์
คำนิยาม
พวกเขาคือ สมาชิกหลัก ของทีมAgile หรือ Scrum
พวกเขา ตัดสินใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และคุณสมบัติของซอฟต์แวร์สุดท้าย แต่คุณสมบัติไม่ได้ถูกเลือกตามอำเภอใจ!
พวกเขาเข้าใจอย่างละเอียดความต้องการของลูกค้า และข้อกำหนดต่าง ๆ และ เพิ่มรายการเหล่านั้นลงในรายการงานที่ต้องทำ (backlog) ของผลิตภัณฑ์
แต่นั่นยังไม่หมด!
พวกเขายัง ได้รับข้อเสนอแนะ จากลูกค้าและส่งต่อให้ทีมพัฒนา
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
28. การปรับโครงสร้างโค้ด
คำนิยาม
การปรับโครงสร้างโค้ด (Refactoring) เป็นการปฏิบัติโปรแกรมแบบสุดขั้ว
ที่นี่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile จะ 'ทำความสะอาด' โค้ดโดย:
- การลบโค้ดส่วนที่ซ้ำซ้อน
- ตัดฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นออก
ผลลัพธ์คือโค้ดที่ง่ายขึ้นซึ่งสามารถเข้าใจได้โดยนักพัฒนาทุกคน
หมายเหตุ: การปรับโครงสร้างโค้ด (Refactoring) ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของโค้ด แต่เป็นการปรับปรุงโครงสร้างภายในและสถาปัตยกรรมของโค้ดให้ดีขึ้น
คำพ้องความหมาย
การปรับโครงสร้าง
29. แผนการปล่อย
คำนิยาม
แผนการปล่อยเวอร์ชันแสดงคุณสมบัติทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในการปล่อยเวอร์ชันถัดไป พร้อมวันที่คาดว่าจะปล่อยเวอร์ชัน
มันเหมือนกับตัวอย่างภาพยนตร์ของโครงการ Agile!
แผนการปล่อยมักจะครอบคลุมระยะเวลาหลายเดือน
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
30. Scaled Agile Framework
คำนิยาม
นี่คือวิธีการแบบ Agile ที่ช่วยให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถนำแนวปฏิบัติแบบLeanและAgileไปใช้ทั่วทั้งองค์กรได้ SAFeรวมทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกทีมภายในบริษัทให้ทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ในระดับองค์กร
มันทำได้อย่างไร?
มันจัดระเบียบทีม Agile หลายทีมให้เป็นทีมใหญ่ที่เรียกว่าAgile Release Train เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำพ้องความหมาย
SAFe
31. สครัม
คำนิยาม
สครัมคือวิธีการทำงานแบบ Agileที่ทีมทำงานเป็น ช่วงเวลาสั้น ๆ ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 2-4 สัปดาห์ เรียกว่าสปรินต์ (sprint) เมื่อสิ้นสุดสปรินต์ ทีมจะ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้า และในทางกลับกัน ลูกค้าจะให้ ข้อเสนอแนะ แก่นักพัฒนา
อะไรเกิดขึ้นในสปรินต์ Scrum?
ทีม Scrumกำหนด แผนงานที่เข้มงวด สำหรับสปรินต์ เพื่อให้ทุกคนทราบว่าต้องทำอะไร นอกจากนี้ ทีมยังจัดการการประชุม Scrumเป็นประจำเพื่อจัดการกระบวนการต่างๆ ภายในสปรินต์
ในโลกของ Agile, Scrum คือเด็กที่ได้รับความนิยม.
ในความเป็นจริง ประมาณ 66% ของทีม Agile ใช้ Scrum หรือรูปแบบหนึ่งของ Scrum!
คำพ้องความหมาย
32. สครัมบัน
คำนิยาม
Scrumban เป็น วิธีการแบบผสมผสาน Agileที่รวมเอาองค์ประกอบของ... คุณเดาถูกแล้ว... Scrum และ Kanban เข้าด้วยกัน!
มันมี โครงสร้าง ของ Scrum และ กระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ของ Kanban สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อทีม Kanban ต้องการปฏิบัติตามแนวทางของ Scrum บางประการ และทีม Scrum ต้องการทดลองใช้วิธีการของ Kanban
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
33. กระดานสครัม
คำนิยาม
มันคือกระดานเสมือนหรือกระดานจริงที่แสดงงานที่ต้องทำในสปรินต์
กระดาน Scrum แทบจะเหมือนกับกระดาน Kanban
แต่อย่าหลงเชื่อ!
ต่างจากบอร์ดคัมบัง บอร์ดสครัมไม่มีขีดจำกัดจำนวนงานที่สามารถอยู่ในคอลัมน์เดียวพร้อมกันได้
คำพ้องความหมาย
กระดานงาน, กระดานไวท์บอร์ด, กระดานปักหมุด
34. สครัมมาสเตอร์
คำนิยาม
Scrum masterคือ ผู้นำ ของ Scrum พวกเขาจัดประชุม, กำจัดอุปสรรค, และทำงานร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่า backlog ของผลิตภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
หมายเหตุ: พวกเขาไม่สั่งการหรือควบคุมทีมอย่างเผด็จการ
แทนที่จะทำเช่นนั้น พวกเขาแก้ปัญหาที่สมาชิกทีมอาจมี
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
35. การประชุมสครัม
คำนิยาม
การประชุม Scrum เป็น ส่วนสำคัญ ของกรอบการทำงาน Scrum หากปราศจากการประชุมเหล่านี้ สปรินต์จะไม่มีโครงสร้าง หรือแผนงานใดๆ เลย!
มีประเภทของการประชุม Scrum ห้าประเภทที่เกิดขึ้นระหว่างสปรินต์
การประชุม Scrum แต่ละครั้งช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถทำงานสปรินท์ที่สำคัญได้ เช่น:
- สร้างแผนสำหรับสปรินต์ในการประชุม การวางแผนสปรินต์
- แก้ปัญหาด้วยกันในDaily Scrum
- จัดระเบียบงานค้างในการปรับปรุงงานค้าง
- สาธิตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงให้กับลูกค้าใน การทบทวนสปรินต์
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของสปรินต์ใน การทบทวนสปรินต์
คำพ้องความหมาย
พิธีกรรม Scrum,พิธีกรรม Agile
36. สครัมของสครัม
คำนิยาม
นี่คือการประชุม Scrum พิเศษสำหรับทีม Scrum ขนาดใหญ่
ที่นี่ ทีม Agile ขนาดใหญ่ (มากกว่า 12 คน) จะถูกแบ่งออกเป็นทีม Scrum ขนาดเล็ก (ประมาณ 5-10 คน) ทีม Scrum ขนาดเล็กแต่ละทีมจะกำหนดสมาชิกหนึ่งคนเป็น 'ทูต'
ทุกวัน ทูตทุกคนจะประชุมใน Scrum of Scrums เพื่ออัปเดตความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาของพวกเขา
เมื่อคิดดูแล้ว Scrum of Scrums ฟังดูเหมือนการประชุมสหประชาชาติที่มีทูตจากทุกประเทศ!
คำพ้องความหมาย
เมตา สครัม
37. ทีมสครัม
คำนิยาม
เป็นทีมข้ามสายงานที่ประกอบด้วยสมาชิก 5-10 คน ซึ่งมีทักษะที่หลากหลายตั้งแต่การออกแบบกราฟิก, UX, การเขียนโค้ด, เป็นต้น พวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบการทำงาน Scrum
ทีม Scrum แต่ละทีมมักประกอบด้วยบทบาทหลัก3บทบาท:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์
- สครัมมาสเตอร์
- นักพัฒนา
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
38. วิ่งเร็ว
คำนิยาม
มันเป็นคำอีกคำหนึ่งที่ใช้เรียกการทำซ้ำ
อย่างไรก็ตาม สปรินต์เป็นคำศัพท์ใน Scrum และมักเป็นวลีที่ใช้โดยทีม Scrum
อีกความแตกต่างระหว่างสองอย่างคือ สปรินต์จะรักษาความยาวที่สม่ำเสมอ (2-4 สัปดาห์) ตลอดกระบวนการพัฒนาแบบ Agile ในขณะที่การวนรอบอาจมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
คำพ้องความหมาย
ไทม์บ็อกซ์, การทำซ้ำ
39. งานค้างในสปรินต์
คำนิยาม
นี่คือรายการคุณสมบัติ การแก้ไขข้อบกพร่อง ความต้องการของผู้ใช้ และงานที่ทีม Scrum จำเป็นต้องดำเนินการในระหว่างสปรินต์
ในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์เจ้าของผลิตภัณฑ์จะตัดสินใจว่า รายการงานในแบ็กล็อกใดบ้างที่ต้องเพิ่มเข้าไปในแบ็กล็อกของสปรินต์
หมายเหตุ: เมื่อมีการตั้งค่าแบ็กล็อกของสปรินต์แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างสปรินต์
คำพ้องความหมาย
งานค้างจากการทำซ้ำ
40. เป้าหมายสปรินต์
คำนิยาม
เป้าหมายสปรินต์คือผลลัพธ์ที่ต้องการให้ทีมสครัมบรรลุในระหว่างสปรินต์ ในกรณีส่วนใหญ่ ผลลัพธ์สุดท้ายคือแบบจำลองที่ใช้งานได้ของซอฟต์แวร์ซึ่งสามารถแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็น
แล้วทีมจะบรรลุ เป้าหมายสปรินต์ ได้อย่างไร?
ทีมสครัมต้องพัฒนาทุกไอเท็มในสปรินต์แบ็กล็อกให้เสร็จก่อนที่สปรินต์จะสิ้นสุด
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile เช่นClickUpมีคุณสมบัติในตัวที่สามารถช่วยคุณติดตามเป้าหมายสปรินต์ของคุณแบบเรียลไทม์:
คำพ้องความหมาย
เป้าหมายของการทำซ้ำ
41.การวางแผนสปรินต์
คำนิยาม
การวางแผนสปรินต์คือการประชุมScrum ที่ทีม Scrum ตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่พวกเขาต้องทำในระหว่างสปรินต์
ซึ่งรวมถึงการหยิบรายการ (เช่นเรื่องราวของผู้ใช้) จากแบ็กล็อกของสปรินต์และแยกย่อยออกเป็นงานที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น
หมายเหตุ: การประชุมวางแผนสปรินต์ที่ดีมักรับประกันความสำเร็จของสปรินต์
คำพ้องความหมาย
การประชุมวางแผนสปรินต์, การประชุมวางแผนแบบอไจล์
42. การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์
คำนิยาม
การทบทวนการวิ่งสปรินต์คือการประชุมScrum ที่ทีม Scrum วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาในตอนสิ้นสุดของสปรินต์
ทีมใช้ตัวชี้วัด Agile, แผนภูมิ, และรายงานเพื่อดูว่าพวกเขาทำได้ดีในด้านใด และต้องการปรับปรุงในด้านใด
คำพ้องความหมาย
การประชุมย้อนหลัง
43. การทบทวนการวิ่ง
คำนิยาม
การทบทวนการสปรินต์คือการประชุม Scrum ที่ ทีม Scrum สาธิตซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นอกเหนือจากการสาธิตผลิตภัณฑ์แล้ว ทีม Scrum ยังเตรียมการนำเสนอที่สรุปคุณสมบัติใหม่ที่ได้เพิ่มเข้ามา การแก้ไขข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ
เมื่อสิ้นสุดการทบทวน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งจะนำไปใช้ในสปรินต์ถัดไป
คำพ้องความหมาย
44. ผู้มีส่วนได้เสีย
คำนิยาม
เป็นคำที่ใช้เรียก บุคคลใดก็ตามที่อยู่นอก ทีม Agile ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาจเป็นนักลงทุน ผู้จัดการบัญชี ทีมขาย หรือลูกค้า
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
45. คะแนนเรื่องราว
คำนิยาม
นี่คือ การวัดความพยายาม ที่ทีมของคุณจะต้องใช้เพื่อ ทำให้เสร็จ งานโครงการ (เรื่องราวของผู้ใช้)
พวกเขาคำนวณอย่างไร?
ไม่ต้องกังวล มันไม่ซับซ้อนเหมือนพีชคณิต!
เวลาที่ใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ที่ง่ายที่สุดให้เสร็จสมบูรณ์จะถูกนำมาเป็นค่าฐาน และได้รับ 1 คะแนน. เรื่องราวของผู้ใช้ที่เหลือจะได้รับคะแนนเรื่องราวตามสัดส่วนของค่าฐาน.
ตัวอย่างเช่น หากคุณสมบัติที่ต้องใช้เวลาพัฒนา 2 ชั่วโมง ได้รับ 1 คะแนน คุณสมบัติที่ต้องใช้เวลาพัฒนา 4 ชั่วโมง จะได้รับ 2 คะแนน
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
46. กระดานงาน
คำนิยาม
เป็นคำศัพท์ทั่วไปของ Agile ที่สามารถใช้เรียกได้ทั้งกระดานคัมบัง (Kanban board) หรือกระดานสครัม (Scrum board)
คำพ้องความหมาย
กระดานคัมบัง, กระดานสครัม, กระดานไม้ก๊อก, กระดานไวท์บอร์ด
U-Z: เรื่องราวผู้ใช้สู่ XP
47. เรื่องราวของผู้ใช้
คำนิยาม
นี่คือคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับ คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ หรือฟังก์ชันที่ลูกค้าจะพบว่ามีประโยชน์
เรื่องราวของผู้ใช้มีลักษณะดังนี้:
'As (ชื่อผู้ใช้/ประเภท), ฉันต้องการ (ทำสิ่งหนึ่ง), เพื่อที่ฉันจะได้ (บรรลุเป้าหมาย).
ตัวอย่างเช่น:
สมมติว่าคุณได้รับมอบหมายให้พัฒนาแอปสำหรับแบทแมน!
ตัวอย่างของเรื่องราวผู้ใช้จะเป็นเช่นนี้:
'ในฐานะ บรูซ เวย์น, ฉันต้องการที่จะสามารถรับการแจ้งเตือน 'สัญญาณค้างคาว' บนแอปของฉัน, เพื่อที่ฉันจะได้ ช่วยโลกได้'
ในระหว่างการประชุมวางแผนสปรินต์ เจ้าของผลิตภัณฑ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการแยกย่อยรายการในแบ็กล็อกของผลิตภัณฑ์ออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน
คำพ้องความหมาย
เป้าหมายของผู้ใช้
48. รายการงาน
คำนิยาม
งานชิ้นหนึ่งเป็นคำศัพท์ใน Agile ที่หมายถึง ประเภทต่าง ๆ ของงาน ที่ต้องทำภายในโครงการ
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
- เรื่องราวของผู้ใช้
- งาน
- การแก้ไขข้อบกพร่อง
- มหากาพย์
คำพ้องความหมาย
วัตถุในการทำงาน
49. ความเร็ว
คำนิยาม
มันคือ หน่วยวัด ที่กำหนดปริมาณงานที่ทีมของคุณสามารถจัดการได้ในแต่ละรอบการทำงาน
มันถูกวัดโดยการคำนวณจำนวนงาน/เรื่องราวของผู้ใช้ที่เสร็จสมบูรณ์โดยเฉลี่ยในแต่ละสปรินต์ ทีม Agile ใช้แผนภูมิความเร็วเพื่อทำเช่นนี้
คำพ้องความหมาย
ไม่มี
50. XP (เอ็กซ์พี)
คำนิยาม
Extreme Programming เป็น วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ ทีมต้องสร้างซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้เสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์ แทนที่จะเป็นรอบการพัฒนาปกติที่ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์
ที่นี่ทุกการปฏิบัติแบบดั้งเดิมของวิธีการ Scrum ถูกยกระดับขึ้นไปถึงระดับ 11 เพื่อให้ทีมสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
คำพ้องความหมาย
สครัมขั้นสุด
สรุป
คุณจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่คุณขี่จักรยาน?
การเรียนรู้คำศัพท์ของ Agileก็เหมือนกับสิ่งนั้นเลย!
พวกเขาทั้งสองดูเหมือน ซับซ้อน และท้าทายในแวบแรก
แต่เมื่อคุณ คุ้นเคย กับพวกมันแล้ว มันจะกลายเป็น สัญชาตญาณ!
และเมื่อคุณรู้วิธีขี่จักรยานแล้ว คุณจะเริ่มทำมันบ่อยขึ้นใช่ไหม?
ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณได้เรียนรู้ Agile แล้ว คุณอาจสนใจที่จะ นำ แนวทาง Agile ไปประยุกต์ใช้กับโครงการของคุณ
