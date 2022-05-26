การวางแผนการปล่อยแบบ Agile: 5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา

วิธีการแบบAgileเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่กำลังได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
ตัวอย่างเช่น51% ของบริษัทการตลาดได้นำกรอบการทำงานแบบ Agile มาใช้ภายในปี 2021
ทำไม?
กระบวนการทำงานแบบ Agileมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าผ่านการPLOYMENTอย่างต่อเนื่องของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ถูกผลิตออกมาในรูปแบบของการปล่อยเวอร์ชันแบบเพิ่มเติ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าทีม Agile สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
การวางแผนการปล่อยแบบ Agile มอบโครงสร้างให้กับกระบวนการพัฒนาในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในโลกที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้วยความช่วยเหลือจากคู่มือนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างแผนการปล่อยแบบ Agile เหตุผลที่จำเป็น และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรปฏิบัติตามเมื่อวางแผนการปล่อยแบบ Agile
การวางแผนการปล่อยแบบ Agile คืออะไร?
การวางแผนการปล่อยแบบ Agile เป็นกลยุทธ์การจัดการการปล่อยที่ทีมพัฒนาวางแผนการปล่อยผลิตภัณฑ์แบบเพิ่มพูนทีละน้อย ซึ่งแตกต่างจากการวางแผนซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมตรงที่การวางแผนแบบ Agile จะมีการปล่อยผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กหลายครั้งแทนที่จะปล่อยครั้งใหญ่เพียงหนึ่งหรือสองครั้ง และแต่ละการปล่อยจะถูกแบ่งย่อยออกเป็นหลายสปรินต์หรือรอบการทำงานซึ่งแต่ละรอบจะใช้เวลาไม่เกินสองสัปดาห์
ทุกสปรินต์จะส่งผลให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น (รายการของผลิตภัณฑ์ที่ยังค้างอยู่ซึ่งถูกทำเสร็จในสปรินต์นั้น) แม้ว่าไม่ใช่ทุกการเพิ่มขึ้นจะถูกปล่อยออกมา การปล่อยแบบ Agile ทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ถึง 10 สปรินต์หรือมากกว่า แต่จะประกอบด้วยคุณสมบัติตลาดขั้นต่ำเสมอ—กลุ่มคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เล็กที่สุดที่สามารถนำไปใช้กับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดเช่นจำนวนสปรินต์และสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผลรวมอยู่ในแผนการปล่อยทั้งหมด
ความแตกต่างระหว่างแผนการปล่อยสินค้าและแผนที่ทางผลิตภัณฑ์
แผนการปล่อยและการวางแผนผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สำคัญ ทั้งสองมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้นเช่นเดียวกับการจัดการค้าปลีก
แผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และโดยทั่วไปจะมีระยะยาวกว่าและเกี่ยวข้องกับการปล่อยผลิตภัณฑ์หลายรุ่น
แผนการปล่อยซอฟต์แวร์ในทางกลับกันมีระยะเวลาสั้นกว่าและมุ่งเน้นไปที่การปล่อยซอฟต์แวร์เพียงครั้งเดียวในแต่ละครั้งเอกสารภายในเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับทีมพัฒนา เนื่องจากมีรายละเอียดของโครงการและรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์
สิ่งสำคัญคือต้องรักษาแผนการปล่อยให้สอดคล้องกับแผนที่ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลำดับความสำคัญในแผนที่ผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ และความล่าช้าในแผนการปล่อยอาจส่งผลกระทบต่อแผนที่ผลิตภัณฑ์
ทำไมการวางแผนการปล่อยแบบ Agile จึงมีความสำคัญ?
การวางแผนการปล่อยแบบอไจล์มีประโยชน์มากมาย เช่น:
- ให้ผู้จัดการมีเวลาปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง
- การให้ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานตามความคาดหวังและเป้าหมายที่ชัดเจน
- การทำให้แน่ใจว่าทีมพัฒนาทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา ซึ่งช่วยให้โครงการดำเนินไปตามแผนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจ
- การรักษาให้เป้าหมายของทีมสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
- อนุญาตให้ทีมวัดผลการปฏิบัติงานและทำการปรับเปลี่ยนเมื่อจำเป็น
- เพิ่มผลผลิตด้วยการ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
วิธีสร้างแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบ Agile
1. กำหนดเป้าหมายของคุณโดยอิงจากวิสัยทัศน์และแผนงานของผลิตภัณฑ์
ขั้นตอนแรกในการสร้างแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบ Agile คือการกำหนดเป้าหมายของคุณ โดยอิงจากวิสัยทัศน์และแผนงานของผลิตภัณฑ์ เป้าหมายจะช่วยให้ทีมของคุณกำหนดคุณสมบัติที่ต้องให้ความสำคัญตามความต้องการของลูกค้าและยังช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าได้อีกด้วย
เป้าหมายของคุณควรเป็นเป้าหมายแบบ SMART: ระบุชัดเจน วัดผลได้ บรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
คุณควรมีเป้าหมายการปล่อยเวอร์ชันโดยรวมหนึ่งเป้าหมายที่สามารถแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อยในแต่ละสปรินต์ได้
ตัวอย่าง:
- เป้าหมายการปล่อย: สร้างแดชบอร์ดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์บนระบบคลาวด์
- เป้าหมายของสปรินต์ 1: สร้างเค้าโครงพื้นฐานของแดชบอร์ด
- เป้าหมายของสปรินต์ที่ 2: สร้างฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่นการจัดเส้นทางตามทักษะและการจัดคิวการโทร
- เป้าหมายสปรินต์ 3+: ตั้งเป้าหมายให้มากเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดตัวแดชบอร์ด
2. จัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงรายการงานที่ต้องทำของคุณ
ต่อไป คุณต้องประชุมกับทีมของคุณเพื่อจัดลำดับความสำคัญและปรับปรุงรายการงานที่ต้องทำ (backlog) ของผลิตภัณฑ์ของคุณตามเรื่องราวของผู้ใช้ที่เฉพาะเจาะจงและเป้าหมายการปล่อยเวอร์ชันของคุณ ให้เป้าหมายคือการระบุคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดซึ่งสนับสนุนเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นคุณสมบัติขั้นต่ำสำหรับตลาดของคุณ; ให้คุณเก็บคุณสมบัติที่ไม่สำคัญไว้สำหรับการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต
นอกจากนี้ โปรดระวังการพึ่งพาที่มีอยู่ในแบ็กล็อก ซึ่งเป็นงานและเรื่องราวของผู้ใช้ที่ต้องพึ่งงานหรือเรื่องราวอื่น ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการไปยังส่วนถัดไปของแผนการปล่อยของคุณได้
การระบุตัวตนของพวกเขาก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการล่าช้าและปัญหาการติดขัด
3. ประมาณการการปล่อยตามคะแนนเรื่องราวของ Agile
เมื่อคุณได้จัดลำดับความสำคัญของงานค้างแล้ว คุณจำเป็นต้องปรับปรุงการประมาณค่าคะแนนเรื่องราวของคุณ
สตอรี่พอยต์เป็นมาตรวัดที่ไม่มีหน่วย ซึ่งใช้วัดและประมาณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยเปรียบเทียบกับขนาดของงานอื่นๆ การประมาณค่าเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะทำงานได้กี่งานในหนึ่งสปรินต์
ทบทวนการประมาณค่าเรื่องราวของคุณกับทีมของคุณ และปรับปรุงให้ทันสมัยตามความจำเป็น
4. วางแผนสปรินต์หรือรอบการทำงานของคุณ
ต่อไป, ถึงเวลาวางแผนสปรินต์ของคุณ
คุณสามารถใช้การประมาณค่าเรื่องราวของคุณเพื่อคำนวณว่าคุณจะต้องใช้สปรินท์กี่ครั้งในการทำงานให้เสร็จ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้ระบุเรื่องราวไว้ 100 คะแนน และทีมของคุณมักจะทำเรื่องราวได้ 20 คะแนนต่อสปรินท์ คุณจะต้องใช้สปรินท์ 5 ครั้งเพื่อทำงานในรายการที่คุณได้จัดลำดับความสำคัญสำหรับการปล่อยออกมา
บางโครงการอาจต้องการสปรินต์การปล่อยสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและการจัดทำเอกสารผู้ใช้ การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์และสามารถทำได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรลองทำการทดสอบแบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ; ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบอัตโนมัติเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณควรรวมการทดสอบโดยผู้ใช้จริงเพื่อรับความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงก่อนการเปิดตัวหลัก
และอย่าลืม: คุณสามารถปรับแผนการเผยแพร่ของคุณได้เสมอเพื่อรองรับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
5. อัปเดตแผนการปล่อยอย่างต่อเนื่อง
เมื่อคุณได้วางแผนสปรินต์ของคุณแล้ว คุณควรทบทวนและปรับปรุงแผนของคุณอย่างสม่ำเสมอ การทำเช่นนี้จะช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนของคุณ โปรดแจ้งให้เจ้าของธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกันตลอดเวลา
คุณควรมีการประชุมทีมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าด้วย ผ่านการประชุมเหล่านี้ คุณอาจสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินแผนเดิมได้ หรืออาจต้องการปรับเปลี่ยนแผน หรือสร้างแนวทางใหม่เพื่อเดินหน้าต่อไป คุณอาจพบว่าแผนของคุณทะเยอทะยานเกินไป หรืออาจไม่ทะเยอทะยานเพียงพอ
ข้อมูลเช่นนี้สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปล่อยในอนาคตได้
5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบคล่องตัว
อย่าปล่อยงานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
เพื่อให้ทันกำหนดวันปล่อยเวอร์ชัน อาจมีความล่อใจที่จะปล่อยงานที่ยังอยู่ในระหว่างการผลิตออกมา แต่การเลื่อนการปล่อยออกไปจนกว่าทุกอย่างจะได้รับการทดสอบและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วนั้นดีกว่า ท้ายที่สุดแล้วการจัดการการปล่อยเวอร์ชันนั้นรวมถึงการจัดการคะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ในแอปสโตร์ด้วย— คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์ของคุณปราศจากบั๊กและทำงานตามที่คาดหวังไว้
มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน
ทีม Agile มีบทบาทที่ชัดเจนซึ่งกำหนดตามทักษะของแต่ละบุคคล สมาชิกในทีมทุกคนทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ดังนั้นการปล่อยเวอร์ชันจึงดำเนินไปอย่างราบรื่นมากขึ้น ทีม Agile มีบทบาทเฉพาะทางสองตำแหน่ง:
- เจ้าของผลิตภัณฑ์: รับผิดชอบเป้าหมาย การเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ และการจัดลำดับความสำคัญของงานในผลิตภัณฑ์
- Scrum Master: เป็นผู้ฝึกสอนทีมและอำนวยความสะดวกในการขจัดอุปสรรคที่อาจทำให้การปล่อยผลิตภัณฑ์ล่าช้า
มุ่งเน้นที่เป้าหมายของคุณ
เป็นเรื่องง่ายที่จะจมอยู่กับรายละเอียดและมองข้ามภาพรวมที่ใหญ่กว่า โอกาสทางการตลาดและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นสำคัญ แต่ไม่ควรเป็นจุดโฟกัสหลักของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดลำดับความสำคัญของงานและคุณสมบัติตามวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์และเป้าหมายการเปิดตัวของคุณ
ปล่อยออกมาอย่างสม่ำเสมอ
วัตถุประสงค์ของการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบ Agile คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของคุณ ดังนั้นควรปล่อยเวอร์ชันบ่อยครั้งและอย่าติดอยู่ในวงจรสปรินต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ท้ายที่สุดแล้ว การปล่อยเวอร์ชันที่เล็กกว่านั้นทำให้ลูกค้าปรับตัวได้ง่ายกว่า และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับการปล่อยเวอร์ชันในอนาคต เป้าหมายของคุณควรเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าเสมอ อย่าปล่อยเวอร์ชันออกไปหากมันไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา
จัดการประชุมวางแผนสปรินต์เป็นประจำ
เป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนการปล่อยเวอร์ชันแบบ Agile คุณควรมีการประชุมวางแผนสปรินต์เป็นประจำ การประชุมเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของผู้ใช้และรายการงานที่ต้องทำของผลิตภัณฑ์ รวมถึง:
- การพึ่งพาของงาน
- ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์
- จำนวนสปรินต์ที่ต้องการ
- การปล่อยเวอร์ชันถัดไป
- คุณสมบัติที่มีความสำคัญ
- ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า
- ผลลัพธ์ที่ส่งมอบได้ของสปรินต์
- เวอร์ชันผลิตภัณฑ์ที่จะปล่อย
การประชุมวางแผนสปรินต์ควรกำหนดเป้าหมายของสปรินต์โดยอิงจากเป้าหมายของการปล่อยและการมองเห็นผลิตภัณฑ์
วางแผนการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
วิธีการแบบ Agile เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์—การวางแผนการปล่อยแบบ Agile เป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile มันให้โครงสร้างแก่ทีมในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการปรับตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
การวางแผนการปล่อยสินค้าสามารถทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้ ดังนั้น การทำมันให้ดีจึงเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ใด ๆ
หวังว่าตอนนี้คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นแล้วว่า การทำให้ดี หมายถึงอะไรอย่างแท้จริง
โดยสรุป คุณจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายของคุณอย่างรอบคอบ จัดลำดับความสำคัญของงานใน backlog ของผลิตภัณฑ์ ทำงานอย่างหนักในการวางแผนสปรินต์และการทำซ้ำให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์โดยรวม และปรับปรุงแผนของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความยืดหยุ่น เครื่องมือเช่นการวิเคราะห์ SWOT และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง(TOC) จะช่วยคุณในการระบุแผนและรักษาความยืดหยุ่นในการดำเนินการ
เคท พรีสต์แมนเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดที่ Global App Testing ซึ่งเป็นโซลูชันการทดสอบฟังก์ชันครบวงจรที่เชื่อถือได้และเป็นผู้นำสำหรับบริษัท QA เธอมีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่า 8 ปีและมีความรู้อย่างกว้างขวางในการพัฒนาแบรนด์ การสร้างโอกาสและการสร้างความต้องการ และกลยุทธ์การตลาด สามารถอ่านบทความที่เธอเขียนได้ที่ Dealavo และ CEO Blog Nation