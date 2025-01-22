เครื่องมือ Agile 15 อันดับแรกสำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

การวิ่งเริ่มต้นขึ้น ความกดดันเพิ่มขึ้น และทันใดนั้น ทุกคนก็ถามว่า: 'เราอยู่ตรงไหนของเรื่องนี้?'
สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้จัดการโครงการ การรักษาความเป็นระเบียบและประสิทธิภาพในการทำงานแบบ Agile ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่สิ่งที่คุณจะได้รับคือ: วัฒนธรรม Agile ที่แข็งแกร่งไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมเท่านั้น—แต่ยังสามารถสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แท้จริงได้ โดยเพิ่มประสิทธิภาพทางการค้าของ ได้ถึง 277%
เครื่องมือ Agile ที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างได้อย่างแท้จริง ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความร่วมมือในทีม และรักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน แม้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจ 15 เครื่องมือ Agile ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเสริมสร้างกระบวนการทำงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่มีความหมาย 📊
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือการรวบรวมเครื่องมือ Agile ที่ดีที่สุด 15 อันดับแรก:
- ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมพร้อมเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
- Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการระบบติดตามปัญหาที่แข็งแกร่ง)
- Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพโดยใช้บอร์ดและบัตร)
- Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการรายงานรายละเอียดในโครงการที่ซับซ้อน)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันของทีมในโครงการประเภทต่างๆ)
- สมาร์ทชีต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบสเปรดชีตพร้อมแผนภูมิแกนต์และระบบอัตโนมัติ)
- Zoho Sprints (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile พร้อมการวางแผนสปรินต์และการจัดการงานค้าง)
- Pivotal Tracker (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการวางแผนแบบเรื่องราวและการติดตามความเร็ว)
- Businessmap (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ)
- ไทก้า (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ Agile แบบโอเพนซอร์ส)
- Tuleap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม ALM เข้ากับการจัดการโครงการแบบ Agile และการสนับสนุน DevOps)
- Axosoft (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile โดยเน้นการติดตามข้อบกพร่องและการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน)
- Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการจัดการงานแบบ Agile)
- Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดและการระดมความคิด)
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือ Agile?
เมื่อเลือกเครื่องมือ Agile สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติที่ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นี่คือแง่มุมสำคัญที่ควรพิจารณา:
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร: เครื่องมือควรช่วยให้เกิดการโต้ตอบที่ราบรื่นระหว่างสมาชิกในทีม สนับสนุนการอัปเดตและการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
- ให้ที่เก็บข้อมูลกลาง: พื้นที่ศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดช่วยให้เข้าถึงและจัดระเบียบเอกสาร งาน และกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย
- สร้างการวิเคราะห์: ความสามารถในการสร้างรายงานและการวิเคราะห์ช่วยให้ติดตามความคืบหน้า ระบุจุดติดขัด และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- ข้อเสนอฟีเจอร์เวิร์กโฟลว์: เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการของทีมคุณ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและรับประกันความสม่ำเสมอในทุกโครงการ
- การแสดงภาพความคืบหน้า: เครื่องมือภาพเช่นกระดานคัมบังหรือแผนภูมิแกนต์ช่วยให้ทีมสามารถติดตามสถานะงานและความคืบหน้าของโครงการได้ในทันที
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณและรองรับความซับซ้อนของโครงการที่เพิ่มขึ้นตามเวลา
- ติดตามสถานะโครงการ: มองหาเครื่องมือที่รักษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานและสถานะโครงการ เพื่อให้สามารถประเมินได้อย่างรวดเร็วและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อจำเป็น
- ให้เครื่องมือประมาณการ: คุณสมบัติการประมาณการที่แม่นยำช่วยให้ จัดการวงจรสปรินต์และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รวมการติดตามปัญหา: เครื่องมือแบบอไจล์ที่มีประสิทธิภาพควรให้ทีมสามารถติดตามและจัดการปัญหาหรือข้อบกพร่องตลอดวงจรชีวิตของโครงการได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีและรักษาคุณภาพของโครงการ
15 เครื่องมือ Agile ที่ดีที่สุด
เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความเป็นระเบียบ จัดลำดับความสำคัญของงาน และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือรายการเครื่องมือ 15 รายการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณด้วยวิธีการแบบ Agile 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบอไจล์ครบวงจร)
ClickUpโดดเด่นในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ยอดเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนาและผู้จัดการโครงการ มุ่งเน้นการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม และส่งมอบผลลัพธ์ที่มีคุณภาพในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน
ความยืดหยุ่นของ ClickUp เป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ใหญ่ที่สุดของมัน
การจัดการโครงการแบบ Agile ด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp Agile Project Managementสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ แทนที่จะบังคับให้คุณเปลี่ยนวิธีการทำงาน ความสามารถในการปรับตัวนี้ทำให้เหมาะสำหรับกรอบการทำงานแบบ Agile ต่างๆ รวมถึง Scrum และ Kanban ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เข้ากับกระบวนการทำงานและความชอบเฉพาะตัวได้
ตัวอย่างเช่น ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถแสดงประเภทของเวิร์กโฟลว์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการแบบアジลของคุณ
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองที่หลากหลายให้เลือก— มุมมอง Kanban ของ ClickUpสำหรับการจัดการงานแบบภาพ แผนภูมิ Gantt ของ ClickUpสำหรับการติดตามการพึ่งพาและไทม์ไลน์ และ มุมมองปฏิทินของ ClickUpสำหรับการกำหนดตารางเวลาและการวางแผนสปรินต์
หากมีสิ่งหนึ่งที่ทุกทีม Agile รู้ดี นั่นก็คือการจัดการสปรินต์สามารถกลายเป็นความวุ่นวายได้อย่างรวดเร็วหากไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม นี่คือจุดที่ ClickUp Sprintsเข้ามาช่วย ออกแบบมาเพื่อทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการสปรินต์ง่ายขึ้น รวมถึงการวางแผน PI ของ คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทีมของคุณวางแผน ติดตาม และดำเนินงานได้อย่างราบรื่น
มันมีแผนภูมิสำคัญเช่น Burnup และ Burndown เพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของสปรินต์
แผนภูมิการเผาไหม้แสดงปริมาณงานที่เหลืออยู่ เพื่อให้คุณสามารถสังเกตความล่าช้าและปรับตามความจำเป็นได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่แผนภูมิการเผาไหม้ขึ้นจะเน้นที่งานที่เสร็จสิ้นและงานที่ยังเหลืออยู่ ทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนและโปร่งใสของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตลอดสปรินต์
สุดท้ายนี้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ที่ต้องการนำวิธีการแบบ Agile เช่น Kanban หรือ Scrum มาใช้
มันช่วยให้การขอร้องต่าง ๆ ถูกจัดเป็นคิวงานที่รอทำ ทำให้ง่ายต่อการจัดลำดับความสำคัญของงาน คุณสามารถใช้กระดานหรือสปรินต์เพื่อให้ทีมมีการจัดระเบียบและมุ่งเน้นในการส่งมอบคุณค่า
เทมเพลตนี้ยังรองรับ พิธีกรรมแบบอไจล์ เช่น การทบทวนงาน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณได้สะท้อน ปรับตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกเหนือจากการจัดการงานแล้วเทมเพลตอไจล์สำหรับการทบทวนงานของทีม( )ยังส่งเสริมการทำงานร่วมกัน ทำให้สภาพแวดล้อมการทำงานของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น: สร้างกระบวนการทำงานแบบ Agile ที่ปรับให้เหมาะกับทีมของคุณโดยการกำหนดสถานะ โครงสร้างงาน และป้ายกำกับที่สอดคล้องกับกระบวนการของคุณ
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Jira, GitHub และ Slack พร้อมอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์เพื่อการดำเนินการสปรินต์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกท่วมท้น
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งของ ClickUp มาก ความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์และมุมมองที่กำหนดเองให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเราเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับแผนก IT ของฉัน ความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบงานและเป้าหมายช่วยให้เราทำงานได้ตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงการที่ซับซ้อน ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ ได้ดี เช่น Zapier ทำให้เราสามารถทำงานอัตโนมัติได้ ClickUp ได้ปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการติดตามโครงการของทีมฉันให้ดีขึ้น
ค้นพบคอลเลกชันของเทมเพลต Agileที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เริ่มต้นด้วยทรัพยากรที่ทรงพลังเหล่านี้วันนี้!
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการระบบติดตามปัญหาที่แข็งแกร่ง)
Jira เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ด้วยระบบเวิร์กโฟลว์ที่สามารถปรับแต่งได้และฟีเจอร์การรายงานขั้นสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อน
เครื่องมือนี้ให้บริการ กระดานโครงการเพื่อแสดงสถานะงานและความคืบหน้า ในหลากหลายแนวทางทั้ง การจัดการโครงการแบบ Agile และแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตาม การตั้งค่า Jira อาจรู้สึกเหมือนการแก้ลูกบาศก์รูบิค—มักต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในการกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ ดังที่เน้นย้ำในหลายรีวิวของ Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- จัดลำดับความสำคัญของงานและวางแผนวงจรการทำงานแบบวนซ้ำด้วยการวางแผนสปรินต์ การจัดระเบียบงานค้าง และการรายงานแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอปต่างๆ เช่น Figma และ GitHub เพื่อรวมศูนย์การสนทนาและแบ่งปันข้อมูลอัปเดต
- เชื่อมต่อทีมเทคนิคกับทีมการตลาดด้วยปฏิทินการปล่อยเวอร์ชันที่ใช้ร่วมกัน
- รับมุมมองแบบภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดด้วยมุมมองไทม์ไลน์
ข้อจำกัดของ Jira
- Jira สามารถมีค่าใช้จ่ายสูงได้อย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัด
- ความซับซ้อนของมันอาจทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (14,900+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? กรอบการทำงาน Agileที่ชื่อว่า Scrumนั้นได้ชื่อมาจากรูปแบบการเล่นในกีฬา รักบี้ที่ผู้เล่นรวมตัวกันอย่างแน่นเพื่อเริ่มเกมใหม่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทีมเวิร์คและการร่วมมืออย่างใกล้ชิด
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย)
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายซึ่งผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟังก์ชันการทำงานได้อย่างลงตัว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและมุมมองโครงการที่หลากหลายรองรับกระบวนการทำงานต่างๆ พร้อมด้วยเครื่องมือที่เชื่อมต่อเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทกับงานประจำวัน
ทีมสามารถ สร้างงาน, มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม, กำหนดเส้นตาย, และติดตามความคืบหน้า, เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องและรับผิดชอบ. คุณสมบัตินี้สนับสนุนคุณค่าขององค์กรแบบAgileเช่น การส่งมอบการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป และการรักษาการทำงานอย่างต่อเนื่อง.
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- เปิดโอกาสให้ทีมสามารถเพิ่มฟิลด์ข้อมูลที่กำหนดเองในภารกิจได้ ช่วยให้การติดตามข้อมูลเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจง
- จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงาน ระยะเวลา และความสัมพันธ์ระหว่างโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพด้วยกฎที่สามารถปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- ใช้ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ระบุความท้าทาย และให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การจัดการหลายบัญชีด้วยอีเมลที่แตกต่างกันอาจนำไปสู่ปัญหาในการเข้าสู่ระบบและการนำทาง
- ป๊อปอัปที่เกี่ยวข้องกับงานจะบล็อกเมนู ทำให้ต้องปิดด้วยตนเองและขัดขวางการทำงาน
- ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการติดตามเวลา
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
อินเทอร์เฟซของ Asana ใช้งานง่ายและเป็นธรรมชาติ ทำให้การนำทางในแพลตฟอร์มและการทำงานเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย: คุณสามารถสร้างและมอบหมายงาน ตรวจสอบความคืบหน้าของงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีม และสื่อสารกับสมาชิกในทีม รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นและมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการหลากหลายประเภท
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ดำเนินการ 'พรี-มอร์ตัม' ก่อนเริ่มแต่ละสปรินต์เสมอ ซึ่งหมายถึงการจินตนาการถึงปัญหาหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า เพื่อให้ทีมสามารถวางแผนแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพโดยใช้บอร์ดและบัตร)
Trello เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ที่ใช้ภาพในการแสดงผล โดยใช้บอร์ด, รายการ, และบัตรเพื่อช่วยให้ทีมจัดระเบียบงาน มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งกระบวนการทำงาน พร้อมนำเสนอระบบอัตโนมัติขั้นสูงผ่าน Butler และการผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack และ Jira
จุดแข็งของเครื่องมือนี้อยู่ที่ความสามารถในการผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับฟีเจอร์ที่ทรงพลังได้อย่างลงตัว ช่วยให้ทีมมีความชัดเจนในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูง และรักษาประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ติดขัดกับกระบวนการที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ตั้งค่ากฎ ปุ่ม และคำสั่งเพื่อทำให้การกระทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การย้ายการ์ดหรือการส่งการแจ้งเตือน
- สร้างการดำเนินการแบบคลิกเดียวเพื่อเรียกใช้ลำดับของงานโดยตรงจากบัตรหรือบอร์ดของคุณ
- จัดลำดับความสำคัญของงานและระบุรายการที่ค้างอยู่ด้วยคุณสมบัติเช่นการบ่งชี้อายุของบัตรและการโหวต
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วย Power-Ups เช่น Story Points, การซิงค์กับ Jira หรือการผสานกับ Google Calendar
ข้อจำกัดของ Trello
- อินเทอร์เฟซของ Trello ดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับคู่แข่งและขาดความน่าสนใจทางสายตา
- บัญชีฟรีถึงขีดจำกัดของบอร์ดอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน ซึ่งจำกัดความสามารถในการขยายทีมสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- การสื่อสารงานภายในแพลตฟอร์มมีข้อจำกัด
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในหลักการสำคัญของ Agile คือความยืดหยุ่น แต่หลายองค์กรกลับปฏิบัติตามกรอบการทำงานของ Agile เช่น Scrum อย่างเคร่งครัด ซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งที่เรียกว่า'การยึดมั่นในหลักการ Agile อย่างเคร่งครัด'
5. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรและการรายงานรายละเอียดในโครงการที่ซับซ้อน)
Wrike ช่วยให้ทีมจัดการโครงการแบบ Agile ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยัง มีรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อให้ทีมสามารถติดตามประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
Wrike มุ่งเน้นที่ความสามารถในการปรับตัว, การทำงานอัตโนมัติ, และการร่วมมือกัน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายด้วยความคล่องตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- เพลิดเพลินกับการป้องกันระดับองค์กรด้วยการเข้ารหัสสองชั้น การเข้าถึงตามบทบาท และ Wrike Lock เพื่อจัดการกุญแจการเข้ารหัสของคุณเอง
- ใช้มุมมอง 360° เพื่อติดตามการอัปเดตโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้แน่ใจว่าทีมทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- ใช้ประโยชน์จาก AI ที่ติดตั้งไว้เพื่อสร้างเนื้อหา แก้ไขข้อความ และสรุปการหารือ ลดการใช้แรงงานด้วยตนเอง และเร่งการดำเนินการ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ ด้วยประเภทรายการ คำศัพท์ และรูปแบบที่ออกแบบเอง
ข้อจำกัดของ Wrike
- แพลตฟอร์มนี้ขาดความสวยงามที่ทันสมัย
- จำนวนใบอนุญาตที่ให้มาสำหรับราคานั้นรู้สึกว่าไม่เพียงพอ
- จำกัดจำนวนงานที่ใช้งานอยู่ได้ 200 งานในเวอร์ชันฟรี ซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่จัดการหลายโครงการหรือกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,700 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความยืดหยุ่นของ Wrike อย่างมาก และมันเปิดโอกาสให้คุณได้ปรับแต่งให้เป็นแบบที่คุณต้องการจริงๆ เครื่องมือรายงานมีประสิทธิภาพสูง และในแง่ของภาพรวมก็สามารถจัดแสดงได้อย่างรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างยิ่ง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แถลงการณ์ Agileถูกสร้างขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2001 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 17 คน ระหว่างการพักผ่อนเล่นสกีที่ Snowbird รัฐยูทาห์ เป้าหมายของพวกเขาคือการค้นหาวิธีที่ดีกว่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกัน
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการทำงานและการทำงานร่วมกันของทีมในโครงการประเภทต่างๆ)
Monday.com ช่วยให้ทีมปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ในฐานะเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูง Monday.com สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการจัดการพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่ง ให้ภาพรวมระดับสูงของงานที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่ฟีเจอร์การติดตามโครงการอย่างละเอียดช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องและมีสมาธิ ตั้งแต่การอัตโนมัติงานที่ต้องทำด้วยมือไปจนถึงการแสดงความคืบหน้าอย่างชัดเจน Monday.com ช่วยเชื่อมช่องว่างและส่งเสริมความรับผิดชอบ
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามเป้าหมายและ OKR เพื่อให้แน่ใจว่าทุกโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของบริษัท
- จัดการความเสี่ยงและจุดคอขวดด้วยการซ้อนทับเส้นทางสำคัญและการติดตามเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรักษาความก้าวหน้าเหนือกว่าความล่าช้า
- ปรับปรุงกระบวนการรับโครงการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมคำขอและจัดการการอนุมัติในลักษณะที่รวมศูนย์
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ทีมที่กำลังเปลี่ยนมาใช้ Monday.com อาจพบช่วงปรับตัวในการเรียนรู้
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: 14 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,600+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
⚙️ โบนัส: ดูคู่มือฉบับละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำวิธีการแบบ Agile ไปใช้กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์และเรียนรู้วิธีทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน!
7. Smartsheet (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบสเปรดชีตพร้อมแผนภูมิแกนต์และระบบอัตโนมัติ)
Smartsheet ปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของทีม ไม่ว่าคุณจะจัดการโครงการขนาดเล็ก ดูแลพอร์ตโฟลิโอขององค์กร หรือขับเคลื่อนนวัตกรรม มันรวมคุณสมบัติการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเข้ากับความยืดหยุ่น ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว
ด้วย Smartsheet คุณสามารถแชร์การอัปเดต มอบหมายงาน และทำงานแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนจะทำงานสอดคล้องกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใด การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้นและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำ ลดข้อผิดพลาด และประหยัดเวลาอันมีค่า
- สร้างไฟล์ PDF แบบกำหนดเอง, อัตโนมัติการจัดเตรียมสัญญา, และผสานรวมเครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เช่น DocuSign
- รับรองการปกป้องข้อมูลด้วยระบบควบคุมขั้นสูง เช่น กุญแจเข้ารหัส, บันทึกกิจกรรม, และเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ
- เชื่อมต่ออยู่เสมอด้วยแอปเดสก์ท็อปและมือถือ ที่ให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์และใช้งานง่ายขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- การจัดการโครงการ Agile ขนาดใหญ่ที่มีการวนซ้ำหลายรอบและหลายทีมอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
- Smartsheet ทำงานหลักเป็นเครื่องมือที่ใช้สเปรดชีตเป็นหลัก และอาจไม่มีคุณสมบัติเฉพาะที่จำเป็นสำหรับกระบวนการ Agile
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: $12/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (18,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
สมาร์ตชีต เป็นศูนย์กลางที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดเก็บข้อมูลและการทำงานร่วมกันเป็นทีม ฉันชอบที่มันเหมือนกับแผ่นงานเอ็กเซลที่คุณสามารถแนบเอกสารและสื่อสารกับผู้อื่นทั่วทั้งธุรกิจของคุณได้ ฉันยังชอบฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับคุณค่าที่มอบให้ลูกค้าเป็นอันดับแรก เมื่อเลือกงานสำหรับสปรินท์ ให้ถามตัวเองเสมอว่า: 'สิ่งนี้ช่วยส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้อย่างไร?' วิธีนี้จะช่วยให้คุณดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ
8. Zoho Sprints (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile พร้อมการวางแผนสปรินต์และการจัดการงานค้าง)
Zoho Sprints เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมวางแผน, ทำงานร่วมกัน, และส่งมอบโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ. ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์, มันช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ.
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีม จัดลำดับความสำคัญของงานค้าง, มองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน, และติดตามความคืบหน้าของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยความยืดหยุ่นที่รองรับทั้งสตาร์ทอัพขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมการเชื่อมต่อกับระบบภายนอกและฟีเจอร์สำหรับการพัฒนาแบบวนซ้ำ
คุณสมบัติเด่นของ Smartsheet
- ประสานงานทีมข้ามสายงานด้วยโมดูลการวางแผนการปล่อยเวอร์ชัน เพื่อส่งมอบฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งาน
- บันทึก จัดการ และส่งออกข้อมูลเวลาด้วยโมดูล Timesheet ที่ติดตั้งในตัว โดยแยกแยะระหว่างชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้แผนภูมิการลดภาระงาน (burndown charts), แผนภูมิความเร็ว (velocity charts) และตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพของทีม
ข้อจำกัดของ Smartsheet
- ไม่มีวิธีการที่สม่ำเสมอในการสร้างและเข้าถึงสปรินต์ ทำให้เกิดความสับสน
- แผนภูมิไม่มีฟังก์ชันการคลิกเพื่อเข้าถึงข้อมูลรายละเอียด
- แอป iOS มีความท้าทายในการใช้งานและขาดการปรับปรุงด้านความสะดวกในการใช้งาน
ราคาของ Smartsheet
- เอลิต: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 6 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
🔍 คุณทราบหรือไม่? Scaled Agile Framework (SAFe) ยังคงเป็นกรอบการทำงานระดับองค์กรที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีอัตราการนำไปใช้ถึง 26%
9. Pivotal Tracker (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยการวางแผนแบบเรื่องราวและการติดตามความเร็ว)
Pivotal Tracker ช่วยให้การติดตามความคืบหน้า การจัดการรอบการทำงาน และการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นเรื่องง่าย ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่เน้นการรักษาระดับความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องด้วยการวางแผนอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถยึดมั่นกับ กรอบเวลาที่เป็นจริงตามผลงานที่ผ่านมา
เครื่องมือนี้ช่วยให้เห็นความคืบหน้าของโครงการทั้งในระดับภาพรวมและรายละเอียดได้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะลุกลาม
คุณสมบัติเด่นของ Pivotal Tracker
- ให้ระบบคำนวณความเร็วของทีมคุณ ทำให้การวางแผนมีความแม่นยำมากขึ้นโดยอิงจากผลงานที่ผ่านมา
- ใช้รายงานสุขภาพโครงการ เช่น Burnup, Cumulative Flow และ Cycle Time เพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มและระบุจุดคอขวด
- ระบุและแก้ไขอุปสรรคของโครงการได้อย่างง่ายดายด้วย story blockers เพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Pivotal Tracker
- แอปพลิเคชันมือถือทำงานช้า มีข้อบกพร่อง และมักแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง เช่น เจ้าของที่ไม่ได้รับการกำหนด
- งานหลายอย่างต้องใช้การจัดการด้วยมือซึ่งสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ราคาของ Pivotal Tracker
- ฟรี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Pivotal Tracker
- G2: 4. 1/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (150 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Pivotal Tracker อย่างไรบ้าง?
Pivotal Tracker เป็นเครื่องมือที่ใช้เกือบจะเฉพาะสำหรับการพัฒนาแบบ Scrum เท่านั้น การนำไปใช้กับงานอื่นค่อนข้างยาก มันมีระบบคะแนนที่ฝังอยู่ในเรื่องราว (stories) คำนวณความเร็ว (velocity) โดยอัตโนมัติ (และนำเรื่องราวเข้ามาในสปรินต์ปัจจุบันตามความเหมาะสม) และแสดงเมตริกต่างๆ เช่น กราฟการเผาผลาญ (burndown chart) ทั้งหมดนี้ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าใดๆ (แน่นอนว่า คุณต้องเขียนเรื่องราวและประมาณการก่อน)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เวิร์กช็อปมักใช้เกมอย่างScrum Poker และ Lego Scrum เพื่อสอนหลักการ Agile ในรูปแบบที่สนุกและน่าสนใจ
10. Businessmap (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Kanban พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ)
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแลทั้งด้านการปฏิบัติการและกลยุทธ์ Businessmap มอบความชัดเจนในการมองเห็นทุกโครงการและพอร์ตโฟลิโอ ช่วยให้ทีมต่างๆ เชื่อมโยงกันและมุ่งเน้นเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ยืดหยุ่นและมุ่งเน้นผลลัพธ์ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกับการดำเนินงานจริง สร้างสะพานที่แข็งแกร่งระหว่างกลยุทธ์และการปฏิบัติ
แพลตฟอร์มนี้มีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น กระดานที่เชื่อมโยงกัน, เลนว่ายน้ำที่ปรับแต่งได้, และการคาดการณ์อัตโนมัติสำหรับการติดตามเมตริกของ Agile อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรจัดการการพึ่งพา, วัดความก้าวหน้า, และปรับแผนตามความจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ Businessmap
- สร้างบอร์ดที่เชื่อมโยงกันเพื่อจัดการการพึ่งพากันระหว่างแผนกต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกทีมทำงานสอดคล้องกัน
- ใช้สวิมเลนเพื่อแยกงานตามประเภทหรือชั้นบริการ ช่วยเพิ่มความชัดเจนของกระบวนการทำงาน
- ปรับปรุงกระบวนการของคุณให้ดียิ่งขึ้นโดยแบ่งขั้นตอนออกเป็นคอลัมน์ย่อยเพื่อการจัดการงานที่ละเอียดมากขึ้น
- สร้างภาพและจัดการการพึ่งพาข้ามทีมด้วยการเชื่อมโยงการ์ด เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างงานก่อนหน้า-งานถัดไป หรือความสัมพันธ์ระหว่างงานหลัก-งานย่อย
ข้อจำกัดของ Businessmap
- เครื่องมือรายงานที่ติดตั้งมาพร้อมระบบไม่ใช้งานง่าย; จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ภายนอกในการสร้างรายงานแบบไดนามิก
- กลายเป็นช้ามากเมื่อมีผู้ใช้และลูกค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวม
ราคาธุรกิจแผนที่
- รายเดือน: $179/เดือน (สำหรับ 15 ผู้ใช้)
การจัดอันดับและรีวิวของ Businessmap
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: ใช้ตัวชี้วัด แต่หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลมากเกินไปแก่ทีมของคุณ ติดตามตัวชี้วัดหลักเช่น ความเร็ว, ระยะเวลาในรอบ, หรือระยะเวลาในการเตรียมการ แต่ให้เน้นที่ข้อมูลเชิงลึกที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของทีมและผลลัพธ์ของโครงการ
11. ไทกา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ Agile แบบโอเพนซอร์ส)
Taiga เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สที่มีความคล่องตัว โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน ความโปร่งใส และประสิทธิภาพ มันเน้นความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานโดยไม่ลดทอนความสามารถในการทำงาน
จุดแข็งที่โดดเด่นของแพลตฟอร์มนี้อยู่ที่ความสามารถในการแยกงานที่ซับซ้อนออกเป็นเรื่องราวที่จัดการได้ และติดตามความคืบหน้าตามสปรินต์ ด้วยการมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน ทีมงานสามารถจัดลำดับความสำคัญ มอบหมาย และทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ยังคงความสอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คุณสมบัติเด่นของไทกา
- ปรับตัวอย่างรวดเร็วด้วยการแก้ไขและอัปเดตแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย
- จัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การจัดอันดับเรื่องราวแบบไดนามิก เพื่อให้มั่นใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับการดำเนินการก่อน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแผนภูมิการเผาไหม้และการติดตามความเร็ว ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของไทกา
- การฝังรูปภาพและวิดีโอเป็นเรื่องยุ่งยาก
- การขาดคุณสมบัติการลดราคาขั้นสูง
- การสร้างและแก้ไขสปรินต์อาจมีความเป็นระเบียบและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจถูกบิดเบือนบนความละเอียดหน้าจอบางค่า ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการใช้งาน
ราคาแบบไทกา
- Taiga Self-hosted: ฟรี
- Taiga Cloud: 70 ดอลลาร์/เดือน
- ไทกาบนสถานที่ของคุณ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของไทกา
- G2: 4. 3/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (85+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Taiga อย่างไรบ้าง?
ไทก้าเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่มุ่งเน้นอย่างเข้มข้น ซึ่งทำทุกสิ่งที่คุณต้องการด้วย UI ที่ออกแบบอย่างดีและใช้งานง่าย การไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเป็นข้อเสียที่สำคัญ และการใช้งานเว็บแอปบนหน้าจอสัมผัสไม่สะดวกสบาย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ทีมทั้งหมดมีส่วนร่วมในการวางแผนสปรินต์ อย่าให้เฉพาะเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นผู้ตัดสินใจ การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนจะส่งเสริมความรับผิดชอบ ให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า และเพิ่มขวัญกำลังใจของทีม
12. Tuleap (เหมาะที่สุดสำหรับการรวม ALM เข้ากับการจัดการโครงการแบบ Agile และการสนับสนุน DevOps)
ด้วย Tuleap คุณจะได้รับแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับขนาดทีมและความต้องการของโครงการต่างๆ ได้ คุณสามารถจัดระเบียบงานค้าง วางแผนการเปิดตัว ติดตามความคืบหน้า และแสดงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ลักษณะโอเพนซอร์สของเครื่องมือนี้ช่วยให้ไม่ต้องผูกมัดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง มอบอิสระและความปลอดภัยให้กับทีมที่ต้องการความคล่องตัวและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
มันมีคุณสมบัติที่รองรับทุกอย่างตั้งแต่การติดตามโครงการ การวางแผนแบบอไจล์ ไปจนถึงการจัดการการทดสอบ และการผสานระบบ DevOps ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ การป้องกันประเทศ และการดูแลสุขภาพ ที่การปฏิบัติตามมาตรฐานเช่น ISO, CMMI, และ SPICE เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
คุณสมบัติเด่นของ Tuleap
- จัดการทั้งการทดสอบอัตโนมัติและการทดสอบด้วยตนเองในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้สามารถระบุข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- สร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามสถานะของโครงการและ KPI แบบเรียลไทม์
- วางแผนสปรินต์และการปล่อยเวอร์ชันโดยการลากงานจากแบ็กล็อกไปยังหมุดหมายที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย
- นำ Scrum, Kanban หรือ SAFe® มาใช้เพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Tuleap
- การผสานรวมกับ IDE ยอดนิยม เช่น Visual Studio หรือ JetBrains สามารถปรับปรุงได้
- การเชื่อมโยงระหว่างโครงการต่าง ๆ ยังไม่พัฒนาเพียงพอ และอาจต้องปรับปรุงอย่างมาก
- ปลั๊กอินบางตัวล้าสมัยและมีแนวโน้มที่จะหายไปเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งจำกัดการทำงาน
ราคาของ Tuleap
- myTuleap: $17.65/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- คลาวด์พรีเมียม: $33.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Cloud Ultimate: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Tuleap
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? 63% ของผู้ใช้ Agileนำ Scrum มาใช้ในระดับทีมเป็นวิธีการหลักของพวกเขา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทคนิค 'swarming' เพื่อจัดการกับอุปสรรค เมื่องานติดขัด ให้ดึงสมาชิกทีมเพิ่มเติมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว วิธีนี้จะช่วยให้ทีมของคุณรักษาแรงผลักดันและไม่ต้องติดอยู่กับปัญหาเดียวเป็นเวลานานเกินไป
13. Axosoft (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile โดยเน้นการติดตามข้อบกพร่องและการวางแผนการปล่อย)
Axosoft ติดตามความคืบหน้าผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น แผนภูมิการลดภาระงาน (burndown charts), ระยะเวลาการวนรอบ (cycle time), และวันที่คาดว่าจะส่งมอบ (projected ship dates) ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปล่อยเวอร์ชันได้ ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ Axosoft รองรับกระบวนการ Scrum, Kanban, และการติดตามบั๊ก (bug-tracking) ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือ
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ Release Planner ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถ มองเห็นภาพรวมของขีดความสามารถในการทำงานของแต่ละสปรินต์และสมาชิกในทีมแต่ละคนได้อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายงานเป็นไปอย่างเหมาะสม การแสดงผลแบบ Card View ช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับงานต่าง ๆ บนกระดาน Kanban ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ทำให้ทีมสามารถควบคุมขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่และสถานะของงานแต่ละชิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Axosoft
- ประมาณการงานโดยใช้หน่วยต่าง ๆ เช่น นาที ชั่วโมง วัน หรือคะแนนเรื่องราว
- สื่อสารความคืบหน้าและอุปสรรคทุกวันด้วยโหมด Daily Scrum
- จัดลำดับงานจากลำดับความสำคัญสูงสุดไปต่ำสุดโดยใช้โหมดจัดลำดับซ้อน
ข้อจำกัดของ Axosoft
- หน้าจอผู้ใช้ส่วนตัวมีความรกและสามารถปรับปรุงให้มีความเรียบง่ายมากขึ้นเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้น
- รูปแบบที่ล้าสมัยและไม่ตอบสนอง ซึ่งทำให้การเริ่มต้นใช้งานของผู้ใช้ยากและใช้เวลานาน
ราคา Axosoft
- จัดโดย Axosoft: $126/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- จัดโดยคุณ: $1,250
คะแนนและรีวิวของ Axosoft
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Axosoft อย่างไรบ้าง?
เป็นซอฟต์แวร์ที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีปลั๊กอินที่ยอดเยี่ยมสำหรับการออกแบบหรือปรับแต่งฟอร์ม รวมถึงการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ CSV ได้อีกด้วย สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามหลากหลาย เช่น Trello, Slack, GitHub, GoToMeeting, Google Calendar, Zapier, Microsoft 365, HubSpot CRM, QlikView และอื่น ๆ อีกมากมาย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ยอมรับแนวคิด 'ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว' เพื่อระบุปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ อย่าลังเลที่จะปรับเปลี่ยนเมื่อมีสิ่งใดไม่ทำงาน ยิ่งคุณพบปัญหาเร็วเท่าไร การปรับเปลี่ยนก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น โดยไม่ทำให้โครงการทั้งหมดต้องสะดุด
📖 อ่านเพิ่มเติม: รีวิวทางลัด (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อเสีย, และราคา)
14. Nifty (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยการจัดการงานแบบ Agile)
Nifty ผสานคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น แผนงาน, งาน, การสนทนา,เอกสารแบบ Agile, และการรายงาน. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันสนับสนุนการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพ, การจัดการงาน, และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ทำให้เป็นโซลูชันที่ได้รับความนิยมสำหรับทีมที่ต้องการรักษาความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ.
ตั้งแต่การรายงานความคืบหน้าแบบอัตโนมัติไปจนถึงการผสานรวมเครื่องมือต่าง ๆ Nifty ช่วยให้การดำเนินงานมีความชัดเจนและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการและการสร้างโครงการ Nifty ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
คุณสมบัติเด่นที่น่าสนใจ
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม หรือซิงค์กับ Google Docs, Sheets และ Slides
- นำเข้าข้อมูลได้อย่างราบรื่นจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Asana, Trello, Jira หรือไฟล์ CSV เพื่อเปลี่ยนผ่านโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก
- ใช้ Nifty Orbit AI เพื่อสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง สร้างงาน และปรับปรุงการตั้งค่าโครงการให้มีประสิทธิภาพ
- รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของตั๋วผ่านแบบฟอร์มพร้อมการมอบหมายอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในการแก้ไขปัญหา
ข้อจำกัดที่น่าสนใจ
- ความยากลำบากในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแผน แม้จะมีคำแนะนำในคำถามที่พบบ่อยที่บอกว่าควรทำได้ง่าย
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่สามารถใช้ได้กับทุกส่วนประกอบ
- ขาดลำดับชั้นงานที่ลึกขึ้น; รองรับเพียงงานและงานย่อยเท่านั้น โดยไม่มีระดับเพิ่มเติม
ราคาที่ชาญฉลาด
- ฟรี
- ส่วนตัว: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 25 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การจัดอันดับและรีวิวที่น่าสนใจ
- G2: 4. 7/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (420+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารที่ "เพียงพอ" เท่านั้น อไจล์ให้คุณค่ากับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริงมากกว่าเอกสารที่ครอบคลุมทั้งหมด ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระงานเอกสารที่ไม่จำเป็นให้กับทีมของคุณ ใช้เอกสารที่กระชับ ตรงประเด็น และสนับสนุนเป้าหมายของทีมโดยตรง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบโครงสร้างการแบ่งงานฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
15. Miro (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดและการระดมความคิด)
Miro เปลี่ยนความร่วมมือให้กลายเป็นกระบวนการที่ราบรื่นและน่าดึงดูดสำหรับทีม Agile ด้วย Intelligent Canvas ที่ขับเคลื่อนด้วย AI Miro ช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการระดมความคิดไปสู่การดำเนินการได้โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของพวกเขา
แพลตฟอร์มนี้ผสานเครื่องมือที่มีพลวัต เช่น วิดเจ็ตแบบโต้ตอบ ผู้ช่วย AIและเทมเพลตแผนงานโครงการแบบปรับแต่งได้ของ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการ Agile เฉพาะของพวกเขาได้ การผสานรวมที่ทรงพลังกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Google Workspace, Jira และ Adobe ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทีม Agile เลือกใช้เพื่อลดการสลับบริบทและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ใช้แผนภาพ เอกสาร และไทม์ไลน์เพื่อแปลงการระดมความคิดให้กลายเป็นแผนปฏิบัติได้จริง
- เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นต้นแบบแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่วินาทีด้วย Miro AI
- ใช้การโหวตจุด, แบบสำรวจความคิดเห็น, และวิดเจ็ตการประมาณการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของทีมในระหว่างการวางแผนและการทบทวน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 160 รายการ เช่น Jira, Confluence และ Slack เพื่อสร้างพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Miro
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกกีดขวาง ช้า และมีการคลิกมากเกินไป
- การรวมและจัดระเบียบข้อความหรือการจัดทำแผนผังรายการอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดูเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ราคาของ Miro
- เริ่มต้น: 10 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 16 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 7,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,500+ รีวิว)
🤝 เตือนความจำอย่างเป็นมิตร: โปรดประเมินอย่างสมเหตุสมผลว่าทีมของคุณสามารถรับมือกับงานได้มากเพียงใดในแต่ละสปรินต์ การรับงานมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและพลาดกำหนดส่งงานได้ ดังนั้นควรมุ่งเน้นที่การส่งมอบงานที่มีคุณภาพมากกว่าปริมาณ
ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือ Agile ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพและมีการจัดการที่ดีขึ้น ในบรรดาเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ClickUp โดดเด่นเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการจัดการโครงการแบบ Agile มีมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดานคัมบังและแผนภูมิแกนต์ พร้อมด้วยเอกสารและกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ทั้งหมดนี้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของทีมคุณ
คุณสมบัติเช่นการติดตามงาน, เครื่องมือการประสานงานทีม, และตัวช่วยเพิ่มผลผลิตทำงานร่วมกันเพื่อทำให้กระบวนการ Agile ของคุณราบรื่นขึ้น ทำให้การจัดการทุกอย่างในที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น ClickUp ทำให้ความซับซ้อนของ Agile ง่ายขึ้น ทำให้โครงการของคุณเป็นระเบียบ และทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅