รีวิว Jira ปี 2025 (คุณสมบัติ, ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือ Jira?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira เป็นซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องและจัดการโครงการที่ใช้สำหรับจัดการทีม Agile และ Scrum จัดระเบียบงานโครงการ และบันทึกข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ "}},{"@type":"Question","name":"คุณสมบัติหลักของ Jira คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira มีมุมมองแบบ Agile ที่ทรงพลัง, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และรายงานที่ละเอียด "}},{"@type":"Question","name":"ข้อจำกัดของ Jira คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Jira ตั้งค่าได้ยากและใช้งานซับซ้อน ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกัน และถูกออกแบบมาสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก"}},{"@type":"Question","name":"ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira คืออะไร?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ClickUp คือแอปพลิเคชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังที่สุดซึ่งใช้โดยทีมมากกว่า 200,000 ทีม มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกัน "}}]}
กำลังสงสัยว่า Jira เป็น เครื่องมือ ที่เหมาะสมกับทีมของคุณหรือไม่?
เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมอย่างมาก – ใช้โดยทีมมากกว่า 65,000 ทีมทั่วโลก!
แต่มันคือสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ หรือไม่?
เราจะมาดูคุณสมบัติ ข้อดี ข้อจำกัด ข้อเสีย และราคาของ Jira เพื่อให้เมื่อจบการรีวิวซอฟต์แวร์ Jira นี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมในการตัดสินใจว่ามันคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่
มาเริ่มกันเลย...
Jira คืออะไร?
Jira เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตามบั๊กและบริหารโครงการ วัตถุประสงค์หลักของมันคือเพื่อช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- บริหารจัดการทีม Agile และ Scrum
- จัดระเบียบงานโครงการของคุณ
- ซอฟต์แวร์สำหรับจับและบันทึกข้อบกพร่องของโปรแกรม
เคยได้ยินชื่อยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์อย่าง Atlassian ไหม? Atlassian คือบริษัทที่เป็นผู้ให้กำเนิด Jira ตั้งแต่ปี 2002 และปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ในเครือให้บริการในสามแพ็กเกจแยกต่างหาก:
- Jira Core: คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานพื้นฐานของ Jira สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ทางเทคนิค
- Jira Software: เวอร์ชันเฉพาะของเครื่องมือที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์
- JiraService Desk:แพลตฟอร์มสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและมืออาชีพด้านไอที แม้ว่า Service Desk จะเป็นแพ็คเกจหลักของ JIRA แต่ก็ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการ
การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบริการ
แต่ในปีต่อๆ ไป Jira จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางอย่างในบริการของพวกเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jira จะยกเลิกการใช้งานใบอนุญาตแบบเซิร์ฟเวอร์ โดยจะหยุดการสนับสนุนทั้งหมดสำหรับบริการเหล่านี้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2024
ในความเป็นจริง พวกเขาได้หยุดการขายใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแล้ว ขณะนี้ให้บริการเฉพาะบนระบบคลาวด์เท่านั้น
โอเค แต่หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้บริโภค?
คำถามที่ดีมาก! แม้ว่า Jira จะยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม การสนับสนุน และการให้บริการ แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ย่อมมาพร้อมกับความยากลำบากในการปรับตัวสำหรับทั้ง Jira และลูกค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้น
กล่าวคือ ผู้ใช้ใบอนุญาตแบบเซิร์ฟเวอร์ทุกคนจะต้องย้ายงานทั้งหมดไปยัง Jira cloud อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ น่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่สามารถทำได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียว แต่ผู้ใช้ Jira แบบเซิร์ฟเวอร์จะต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้น ใน Jira cloud
และเนื่องจากการตั้งค่าและดูแล Jira ไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่แรก (ถ้าจะพูดกันตามตรง มันเหมือนกับการเดินขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์มากกว่า) จึงเกิดคำถามว่า: ทำไมไม่เปลี่ยนไปใช้โซลูชันการจัดการโครงการอื่นไปเลยล่ะ?
แต่ก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้ มาดูผู้ใช้ Jira ทั่วไปและคุณสมบัติสำคัญของ Jira กันก่อน
ใครสามารถใช้ได้บ้าง?
Jira เป็นเครื่องมือหลักสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์มาโดยตลอด โดยพื้นฐานแล้ว ผลิตภัณฑ์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือผู้ที่เน้นด้านเทคนิคเป็นหลัก... อย่างไรก็ตาม ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Jira ได้เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นซอฟต์แวร์บริหารโครงการที่สามารถใช้ได้กับ ทุกประเภทของทีมและธุรกิจ
นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับวิธีที่ทีมและธุรกิจมักเลือกใช้ Jira:
- การพัฒนาซอฟต์แวร์: นักพัฒนาใช้คุณสมบัติของ Jira เพื่อจัดการโครงการของพวกเขาโดยใช้กระดาน Scrum หรือ Kanban
- การตลาด: นักการตลาดใช้ Jira เพื่อจัดการโครงการที่ซับซ้อน เช่น งานอีเวนต์และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกับหลายทีม)
- HR: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศพนักงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองด้วย Jira
โบนัส:Jira Vs. Monday.com&Linear Vs. Jira
คุณสมบัติการจัดการโครงการหลักของ Jira คืออะไร?
Jira มีมุมมองแบบ Agile ที่ทรงพลัง, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, และการรายงานแบบ Agile ที่แม่นยำ. Jira มีส่วนประกอบที่สวยงามมากซึ่งทำให้ซอฟต์แวร์ของพวกเขามีความโดดเด่น... ต่อไปนี้คือรายละเอียดของบางคุณสมบัติหลัก:
1. มุมมองที่ทรงพลังและคล่องตัว
A. กระดานสครัม
กระดาน Scrum ของ Jira เป็นเครื่องมือที่รวมทีมวิศวกรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้ทำงานไปสู่เป้าหมาย. มันช่วยให้ทีมวิศวกรรมสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นทุกงานสปรินต์ในพื้นที่รวม.
กระดานสครัมช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบปริมาณงานให้เหมาะสมกับระยะเวลาของสปรินต์ที่กำหนดไว้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
B. กระดานคัมบัง
กระดานคัมบังเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณ. ที่นี่ งานของคุณจะถูกจัดวางบนกระดานเหมือนกับโน้ตติดผนัง (เลิกใช้โพสต์-อิทซะที จิม!).
แต่ละบันทึกเตือนจะแสดงสถานะของงานโครงการแต่ละรายการ
สถานะเหล่านี้ประกอบด้วย – 'ต้องทำ,' 'กำลังดำเนินการ,' และ 'เสร็จแล้ว'
พวกเขาให้คุณเห็นภาพรวมของโครงการ Jira ในมุมสูง เพื่อช่วยให้คุณระบุได้อย่างรวดเร็ว:
- งานใดที่กำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น
- งานใดที่เป็นคอขวดในกระบวนการ
คุณสามารถใช้มุมมองนี้เพื่อติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง, ทำการตรวจสอบโค้ด, และติดตามงานอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
กระดานคัมบังของ Jira ใช้ระบบ ลากและวาง ซึ่งทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือลากงานและย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อให้ทุกคนทราบความคืบหน้า!
2. กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
เวิร์กโฟลว์ของ Jira คือ ชุดของกระบวนการ ที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามเพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือแก้ไขปัญหา...
ในเวิร์กโฟลว์ของ Jira บล็อกสีต่างๆ แสดงถึงกระบวนการ และลูกศรแสดงถึงการเปลี่ยนผ่าน เวิร์กโฟลว์เหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการและงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณได้
สิ่งที่ทำให้ฟีเจอร์นี้ทรงพลังยิ่งขึ้นคือคุณสามารถเริ่มต้นจากศูนย์และ สร้างเวิร์กโฟลว์แบบกำหนดเองของคุณเองได้เช่นกัน คุณยังสามารถนำเข้าเทมเพลตเวิร์กโฟลว์จาก Atlassian Marketplace ได้ฟรีอีกด้วย!
3. แผนที่นำทาง
แผนที่โครงการช่วยให้คุณสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ของผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังพัฒนาได้ ซึ่งจะทำให้ทีมของคุณมีทิศทางและเส้นทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม
Jira Portfolio เป็นระบบบูรณาการเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อจัดการแผนงานโครงการของคุณ และแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แผนพอร์ตโฟลิโอมักจะประกอบด้วยตารางเวลา บักล็อกผลิตภัณฑ์ (รายการงาน) และเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว
นี่คือวิธีที่ทีมต่างๆ ใช้ Portfolio:
- ผู้จัดการทีม: สำหรับการติดตามงานและตรวจสอบความคืบหน้าของทีมพัฒนาของพวกเขา
- ทีมพัฒนาแบบอไจล์: ปฏิบัติตามแผนแม่บทที่ระบุรายละเอียดกระบวนการในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์
- ทีมขาย: สำหรับการส่งเสริมคุณสมบัติใหม่และประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ก่อนที่พวกมันจะได้รับการปล่อยออกมา
4. รายงานโดยละเอียด
Jira ยังสามารถสร้างรายงานการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการด้านวิศวกรรมได้อีกด้วย... ต่อไปนี้คือรายงานบางส่วนที่พวกเขาให้บริการ:
- ปริมาณงานของผู้ใช้: แสดงปริมาณงานที่สมาชิกทีมได้รับมอบหมาย และระยะเวลาที่ควรใช้ในการทำงานนั้น
- อายุเฉลี่ย: แสดงอายุเฉลี่ย (เป็นจำนวนวัน) ของปัญหาหรืองานที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในรายการงานค้างของคุณ
- ปัญหาที่สร้างขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้: แสดงอัตราการสร้างปัญหาใหม่ (รายงานข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์)
ประโยชน์ของ Jira
Jira จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างไร? มาค้นหาคำตอบกัน...
1. สร้างขึ้นเพื่อการจัดการแบบ Agile และ Scrum
Jira Software มุ่งเน้นไปที่การจัดการโครงการแบบ Agile เป็นหลัก– โดยมีฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับวิธีการ Scrum และKanban
ใช้สำหรับติดตามข้อมูลโครงการ Agile เช่น:
- เรื่องราวของผู้ใช้: คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แต่ละรายการที่ต้องการพัฒนา
- คะแนนเรื่องราว: ความพยายามที่คุณจะต้องใช้ในการทำเรื่องราวของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์
- สปรินต์: ระยะเวลาที่ใช้ในการทำส่วนหนึ่งของโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ สปรินต์หนึ่งสามารถใช้เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 สัปดาห์
คุณยังสามารถจัดลำดับรายการในรายการงานผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น ข้อบกพร่อง ปัญหาซอฟต์แวร์ และเรื่องราวของผู้ใช้ ผ่านฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่ายของเครื่องมือ
2. ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการปัญหา
ย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นที่ "สร้างโดย Atlassian" Jira เดิมทีถูกออกแบบมาให้เป็นซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่อง และนั่นคือจุดที่มันโดดเด่น
เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องคืออะไร?
มันช่วยให้ทีมซอฟต์แวร์ของคุณค้นหา ติดตาม และบันทึกข้อบกพร่องในซอฟต์แวร์ของพวกเขาเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องหรือปัญหาที่ดี เช่น Jira จะให้ทีมของคุณเห็นภาพรวมของรายการทั้งหมดในแบ็กล็อกของคุณ รวมถึงข้อบกพร่องและงานของโครงการ
ด้วยการมีมุมมองเดียว – ทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์หรือบั๊กที่พวกเขาควรทำงานในระหว่างการปล่อยเวอร์ชันถัดไป
3. ปรับแต่งได้สูง
ไม่ว่าคุณจะพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ เครื่องมือติดตามปัญหา เครื่องมือจัดการงาน หรือ Jira ก็สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการใด ๆ ได้ คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ รายงาน กระดาน Scrum และอื่น ๆ ได้อีกด้วย
Jira ผสานการทำงาน กับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามยอดนิยมมากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
ต้องการปรับปรุงการสื่อสารในทีมหรือไม่?
ผสานการทำงานกับแอป Slack แอป.
ต้องการเครื่องมือ ติดตามเวลา หรือไม่?
ผสานการทำงานกับแอป Toggl
ต้องการเชื่อมต่อหลายอินสแตนซ์ของ Jira?
ตั้งค่าการซิงค์ Jira ไปยัง Jira.
คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับซอฟต์แวร์ Jira ของคุณได้โดยการเลือกจากแอปมากกว่า 3,000+ แอปใน Atlassian Marketplace (Atlassian ที่คุณคุ้นเคย!)
ข้อจำกัดของ Jira คืออะไร?
Jira นั้นติดตั้งยากและใช้งานซับซ้อน ไม่มีฟีเจอร์สำหรับการทำงานร่วมกัน และถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลัก ตอนนี้คุณอาจมีความสงสัยเกี่ยวกับ Jira อยู่บ้าง... และไม่ต้องกังวลไปนะเพื่อน คุณไม่ได้เผชิญกับเรื่องนี้เพียงลำพังในโลกนี้!
นี่คือข้อจำกัดบางประการที่ทำให้มันไม่สามารถเป็นเครื่องมือการจัดการที่ยอดเยี่ยมได้:
- เครื่องมือนี้ติดตั้งและใช้งานยาก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนอาจทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีไทม์ไลน์ในตัวเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณ
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเพื่อสื่อสารกับทีมของคุณ
- มันถูกสร้างขึ้นเป็นหลักสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการไอเดียเพื่อติดตามความคิดและแผนของคุณ
- เครื่องมืออาจมีราคาแพง
- เป็นที่รู้จักว่าเป็นเครื่องมือที่ทำงานช้าพร้อมเวลาโหลดคำสั่งที่นาน
ตอนนี้คุณอาจกำลังคิดว่า: "โอ้โห ฉันอ่านบทความนี้มาทั้งหมดแล้วเพิ่งจะรู้ว่า Jira ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลย"
หรือบางทีคุณอาจเป็นสมาชิกของทีมที่กำลังใช้บริการ Jira แบบเซิร์ฟเวอร์อยู่ และจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากในการตั้งค่า Jira ใหม่ทั้งหมดเมื่อต้องเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์ในอนาคตอันใกล้
ไม่ต้องกังวล! เราจะไม่ทิ้งคุณไว้กลางทางในการรีวิว Jira นี้แน่นอน เหมือนเพื่อนสมัยมัธยมที่คุณจำไม่ได้ว่าท่าจับมือลับคืออะไร... ClickUp สามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่คุณอาจพบเมื่อใช้ Jira ได้
อะไรคือทางเลือกซอฟต์แวร์ Jira ที่ดีที่สุด?
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile ที่ทรงพลังที่สุด ซึ่งใช้โดยทีมมากกว่า 200,000 ทีม มีทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น และยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในตลาด
ตั้งแต่การสร้างแผนโครงการของคุณ ไปจนถึงการจัดการโครงการ และการติดตามเวลาของโครงการ ClickUp มีโซลูชันการจัดการโครงการทั้งหมดที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะเป็นทีม 2 คน หรือ 2,000 คน!
Jira Con #1: ยากต่อการตั้งค่า
โซลูชันของ ClickUp: การตั้งค่าที่ง่ายดาย
ก. การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่เรียบง่ายซึ่งแทบไม่ต้องเรียนรู้เลยและไม่ต้องใช้โค้ดในการตั้งค่า ลืมการใช้คู่มือขนาดใหญ่และการพยายามเพิ่มสมาชิกในทีมของคุณลงในแพลตฟอร์มไปได้เลย
ClickUp ทำให้การค้นหา ติดตาม และแสดงความคิดเห็นในงานที่คุณกำลังทำอยู่เป็นเรื่องง่าย – ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก (หรือจะง่ายเหมือนการกินพายก็ได้ถ้าคุณชอบพาย)
นี่คือคู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็วของเราที่มีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเริ่มใช้ ClickUp ได้ในพริบตา!
B.คำสั่งแบบตัด
ClickUp ยังมาพร้อมกับคำสั่งลัดแบบใช้เครื่องหมายทับ (slash commands) ในตัว คุณจึงไม่ต้องละจากแป้นพิมพ์เลย!
หากคุณต้องการทำกิจกรรมง่าย ๆ ให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้:
- / me = มอบหมายงานให้กับตัวเอง
- / a = มอบหมายให้คนอื่นในทีมของคุณ
- / d = วันครบกำหนด
- / s = เปลี่ยนสถานะ
- / – = สร้างงานย่อยแล้วคลี่ออกขณะที่คุณกำลังพิมพ์
Jira Con #2: อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อน
โซลูชันของ ClickUp
ก. ลำดับชั้นงานแบบง่าย
ลำดับชั้นงานที่เรียบง่ายของ ClickUp มอบวิธีการที่รวดเร็วและง่ายดายในการนำทางและจัดระเบียบกิจกรรมของทีมคุณ
มันมีโครงสร้างที่เรียบง่ายตามสัญชาตญาณ:
ที่ทำงาน > พื้นที่ > โฟลเดอร์ > รายการ > งาน > งานย่อย > รายการตรวจสอบ
- สถานที่ทำงาน: ที่นี่ คุณสามารถแบ่งบริษัทของคุณออกเป็นทีมย่อยแต่ละทีมได้
- ช่องว่าง: คุณสามารถสร้างกลุ่มสำหรับทีมต่าง ๆ ได้ เช่น "ฝ่ายปฏิบัติการ" หรือ "ฝ่ายทรัพยากรบุคคล"
- โฟลเดอร์: ที่นี่ คุณสามารถจัดเก็บรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้
- รายการ: คุณสามารถสร้างรายการงานแต่ละรายการที่ต้องทำ
- งาน: แต่ละงานมีงานย่อย คำอธิบาย ความคิดเห็น และอื่นๆ อีกมากมาย
- งานย่อย: แบ่งงานแต่ละงานออกเป็นองค์ประกอบย่อยที่เรียกว่างานย่อย
- รายการตรวจสอบ: รายการตรวจสอบจะถูกเก็บไว้ภายในงานหรืองานย่อย ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีรายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบคุณภาพระหว่างงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
ข. มุมมองหลายด้าน
ClickUp ยังมีมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
ส่วนที่ดีที่สุดของClickUp Views คืออะไร?
ClickUp ช่วยให้คุณสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ใน โปรเจกต์เดียวกันได้!
นี่คือภาพที่ใกล้ขึ้นของมุมมองเหล่านี้:
ก. มุมมองงานที่จำเป็น
ClickUp มีมุมมองงานที่จำเป็นสองแบบ:
มุมมองบอร์ด – มุมมองบอร์ดเป็นมุมมองที่เหมาะสำหรับผู้ใช้ Kanban อย่างแท้จริง ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถลากและวางโครงการหลายโครงการไปยังหมวดหมู่ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เพื่อเคลื่อนย้ายจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง หรือจากโครงการหนึ่งไปยังอีกโครงการหนึ่งได้อย่างราบรื่น
มุมมองรายการ – มุมมองรายการเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว ที่นี่ งานของคุณจะถูกแสดงเป็นรายการเรียงต่อกัน (เหมือนรายการตรวจสอบ) และคุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วเมื่อทำงานเสร็จ
B. มุมมองกล่อง
มุมมองกล่องเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูภาพรวมความคืบหน้าของทีมคุณจากมุมสูง เมื่องานถูกจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ คุณสามารถติดตามงานของทุกคนและตรวจสอบความคืบหน้าของพวกเขาได้
ค. มุมมองปฏิทิน
ถึงเวลาที่จะประหยัดกระดาษและทิ้งสมุดวางแผนที่คุณซื้อมาจากวอลมาร์ตเมื่อสามปีที่แล้วแล้ว
มุมมองปฏิทินของ ClickUp เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการจัดการตารางเวลาของคุณได้อย่างง่ายดาย และเนื่องจากแผนอาจเปลี่ยนแปลงได้ การมีแพลนเนอร์ดิจิทัลจึงทำให้การเลื่อนกำหนดการเป็นเรื่องง่าย
คุณสามารถสลับมุมมองในปฏิทินของคุณได้ด้วย เช่น:
- วัน: ดูงานโครงการที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ระบุ
- 4 วัน: ดูตารางงานโครงการของคุณในช่วงระยะเวลาสี่วันต่อเนื่อง
- สัปดาห์: ดูตารางโครงการรายสัปดาห์ของคุณ
- รายเดือน: ภาพรวมระดับสูงของสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ
D. โหมดฉัน
เราทุกคนต่างก็มีนิสัยเห็นแก่ตัวอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตาม! ตอนนี้คุณสามารถให้รางวัลตัวเองด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสักเล็กน้อย... โดยไม่ต้องรู้สึกผิด
ด้วยโหมด "ฉัน" คุณสามารถดูเฉพาะรายการที่มอบหมายให้คุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การจัดการงานของคุณแทนที่จะต้องผ่านรายการงานของสมาชิกทีมของคุณ
ด้วยมุมมองทั้งหมดเหล่านี้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ ปรับให้เข้ากับ เวิร์กโฟลว์ ที่ทีมของคุณชอบ – มันไม่บังคับให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับมัน!
Jira Con #3: ไม่มีมุมมองไทม์ไลน์ในตัว
โซลูชันของ ClickUp
ก. แผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามความคืบหน้าของโครงการ การจัดตารางงาน และการจัดการกำหนดเวลา
ไทม์ไลน์เหล่านี้ให้ภาพรวมของทุกโครงการ รายการ และงาน โดยแต่ละรายการจะมี รหัสสี เพื่อช่วยให้ระบุได้ง่ายขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดของแผนภูมิแกนต์เหล่านี้คืออะไร? พวกเขาให้การอัปเดตแบบเรียลไทม์ โดยอัตโนมัติ!
นี่คือสิ่งที่พวกเขาสามารถจัดการได้โดยอัตโนมัติ:
- พวกเขาสามารถปรับความสัมพันธ์ของงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลา
- พวกเขาสามารถคำนวณเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของโครงการของคุณได้โดยอัตโนมัติตามงานที่เสร็จสมบูรณ์เทียบกับงานทั้งหมดในโครงการ
- พวกเขาสามารถเปรียบเทียบความคืบหน้าของโครงการปัจจุบันของคุณกับความคืบหน้าตามที่คาดหวังไว้เพื่อประเมินว่างานต่างๆ กำลังดำเนินไปอย่างไร
- พวกเขาสามารถคำนวณเส้นทางวิกฤตของคุณเพื่อระบุงานโครงการที่สำคัญที่สุดเพื่อให้ตรงกับกำหนดเวลาของคุณ
ข. แดชบอร์ด
ClickUp ยังมาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ทรงพลังเพื่อแสดงข้อมูลโครงการและข้อมูลสปรินต์ของคุณ
แดชบอร์ดใน ClickUpเต็มไปด้วยวิดเจ็ตที่มีประโยชน์มากมาย เช่น:
- แผนภูมิความเร็ว: กำหนดอัตราการเสร็จสิ้นของงานของคุณ
- แผนภูมิการเผาผลาญ: ดูว่าทีมของคุณกำลังก้าวหน้าได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับเส้นเป้าหมาย และมองเห็นงานที่เหลืออยู่
- แผนภูมิการเผาไหม้: ดูว่าคุณได้ทำไปแล้วเท่าไรเมื่อเทียบกับขอบเขตงานของคุณ
Jira Con #4: ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
โซลูชันของ ClickUp
ก. ความคิดเห็น
แต่ละงานใน ClickUp มีส่วนแสดงความคิดเห็นเฉพาะสำหรับความร่วมมือของทีมแบบทันที
ต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับงานในโปรเจกต์ใช่ไหม? เพียงแท็กสมาชิกในทีมและแสดงความคิดเห็นในรายการงานนั้น คุณจะได้รับแจ้งเตือนจาก ClickUp เมื่อพวกเขาตอบคำถามของคุณ
และนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น... จัดระเบียบการสนทนาของคุณโดยเน้นข้อความเพื่อตอบกลับส่วนเฉพาะของความคิดเห็น ปรับรูปแบบและแก้ไขความคิดเห็นด้วยการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ คุณสามารถฝังลิงก์ แนบไฟล์ อ้างอิงเอกสารและงานอื่นๆ และเพิ่มความสนุกด้วยอีโมจิได้อีกด้วย!
ข.ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
*ผู้คนลืมที่จะดำเนินการตามความคิดเห็นของคุณหรือไม่? คุณเคยรู้สึกถูกเมินในหมู่สมาชิกทีมของคุณหรือไม่? (ใช่ ฉันกำลังพูดถึงคุณ Tracey....)
ไม่ต้องกังวล เราทำให้แน่ใจว่าคุณได้รับการรับฟังในทีมของคุณ – ความคิดเห็นที่มอบหมายของ ClickUp คือสิ่งที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดในโลก
ด้วยความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นให้เป็นงานได้ทันทีและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมของคุณ (หรือตัวคุณเอง)!
เครื่องมือจะส่งการแจ้งเตือนให้พวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และมันจะปรากฏขึ้นในรายการงานของพวกเขาด้วย
พวกเขาสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสิ้นเมื่อทำเสร็จแล้ว เพื่อลดการติดตามงานที่ไม่จำเป็น!
โซลูชันของ ClickUp
A. แอปบันทึก
Notepad โดย ClickUpเป็นส่วนขยายของ Chrome ที่คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ทั่วทั้งเว็บ
มันจะอยู่ที่มุมล่างของหน้าจอคุณ ทำให้คุณสามารถจดบันทึกเตือนความจำหรือคัดลอกลิงก์ได้ง่ายขณะที่คุณกำลังท่องเว็บ และเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนรายการสิ่งที่ต้องทำเหล่านั้นเป็นงานและแชร์กับทีมของคุณได้
ไม่มีเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นใดให้ความยืดหยุ่นแบบนี้!
ข. เอกสาร
ClickUp's Docsเป็นเครื่องมือวิกิในตัวสำหรับทีมของคุณ ใช้เพื่อสร้างเอกสารโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างละเอียด เนื่องจากเอกสารของคุณถูกเก็บไว้พร้อมกับโครงการของคุณ คุณจึงสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ เอกสารของ ClickUp ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- คุณสามารถจัดวางหน้าภายในเอกสารเพื่อเพิ่มการปรับแต่งได้
- คุณสามารถแก้ไขสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารของคุณได้
- คุณสามารถให้ Google ดัชนีเอกสารของคุณเพื่อปรากฏในผลการค้นหา
C.เป้าหมาย ClickUp
ClickUp ยังมอบโซลูชันที่ทรงพลังให้คุณในการติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณอีกด้วย ด้วย ClickUp คุณจะไม่มีปัญหาในการติดตามความคืบหน้าหรือมุ่งเน้นกับแผนงานของคุณอีกต่อไป
ClickUp ยังให้คุณมีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายสำหรับ ประเภท ของเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้น
คุณสามารถตั้งเป้าหมายได้ตาม:
- หมายเลข: ติดตามการเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างช่วงหมายเลข
- จริง/เท็จ: ตัวเลือกเหล่านี้คือ 'ทำแล้ว' หรือ 'ยังไม่ได้ทำ'
- สกุลเงิน: เป้าหมายนี้ช่วยให้คุณติดตามการจัดการทางการเงินของคุณ
- งาน: ที่นี่ คุณสามารถติดตามงานของคุณและ/หรือรายการงานภายใน ClickUp
คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับเป้าหมายของคุณเพื่อจัดหมวดหมู่และเก็บรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การมีส่วนร่วมของลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงโฟลเดอร์เป้าหมายของคุณได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถดูและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณได้
Jira Con #6: Jira มีราคาแพง
โซลูชันของ ClickUp
ClickUp มอบให้คุณ ผู้ใช้ไม่จำกัด และงานไม่จำกัด ในเวอร์ชันฟรีของพวกเขา
การอัปเกรดให้คุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด และมีราคาถูกกว่า Jira อย่างมาก
มาดูแผนราคาของ ClickUp กัน:
- แผนฟรี: งานไม่จำกัดและผู้ใช้ไม่จำกัด
- ไม่จำกัด ($5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): การเชื่อมต่อไม่จำกัด, เป้าหมาย, แดชบอร์ด และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ธุรกิจ (9 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน): การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนผ่าน SMS + โฟลเดอร์เป้าหมาย + แขกพิเศษเพิ่มเติม
กังวลว่าการเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือใหม่นั้นยากใช่ไหม? คุณต้องการเปลี่ยนจาก Jira แต่บริษัทหรือทีมของคุณยังคงใช้อยู่ใช่ไหม?
เราพร้อมดูแลคุณอีกครั้ง!
หากคุณไม่พอใจกับ Jira, Service Desk หรือ Confluence การย้ายไปใช้ ClickUp นั้นง่ายมาก!
ClickUpมีเครื่องมือการย้ายข้อมูลที่ใช้งานง่ายและเป็นขั้นตอนสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คุณสามารถดูทางเลือกอื่นของ Jira ได้เช่นกัน
สรุป
แม้ว่า Jira จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในปี 2002 แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ—ที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าและการกำหนดค่าที่ยาก
และเมื่อมีทีมหลายพันทีมถูกบังคับให้ตั้งค่า Jira ใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ต้นในขณะที่พวกเขาย้ายจากบริการ Jira แบบเซิร์ฟเวอร์ไปยังแบบคลาวด์ ข้อเสียนี้อาจกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลง
โชคดีที่ ClickUp อยู่ที่นี่เพื่อทำให้ทุกแง่มุมของงานคุณ ตั้งแต่การตั้งค่า การวางแผนโครงการ การจัดการงาน ไปจนถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย กลายเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด!
โชคดีที่คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์จัดการงานอย่าง ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นทั้งหมดได้!
ไม่เพียงแต่ ClickUp จะมีคุณสมบัติทั้งหมดที่ครอบคลุมในรีวิว Jira นี้เท่านั้น แต่ยังให้คุณได้มากกว่าในราคาที่ประหยัดกว่ามาก และอย่าลืม–คุณยังได้รับคุณสมบัติเหล่านี้มากมาย ฟรีตลอดไป!
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และสัมผัสประสบการณ์มหัศจรรย์ของประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ดียิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันที่ราบรื่นขึ้น และลดการใช้สมุดวางแผนจาก Walmart ที่คุณไม่เคยใช้!