Linear Vs. Jira: เครื่องมือใดดีที่สุดสำหรับปี 2025

ทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณใช้เวลาทั้งวันทุกวันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สวยงามสำหรับลูกค้าของคุณ ดังนั้นพวกเขาสมควรได้รับสิ่งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับพวกเขา 🎁 และเราไม่ได้หมายถึงเสื้อฮู้ดของบริษัทอื่น (แม้ว่ามันจะนุ่มที่สุดในตู้เสื้อผ้าของเรา)!
เรากำลังพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทำให้ชีวิตของทีมคุณง่ายขึ้นด้วยการติดตามปัญหา การผสานรวม ระบบอัตโนมัติ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
สองตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์คือ Linear และ Jira (อย่างไรก็ตาม พวกเขามิได้เป็นเพียงชื่อเดียวในตลาดอย่างแน่นอน คุณสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกทั้งหมดของคุณได้ผ่านการเปรียบเทียบ Monday.com กับ Jira ของเรา,บทวิจารณ์การจัดการโครงการของ Trello ของเรา, และการสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jira ของเรา)
ด้านล่างนี้ เราจะนำเสนอการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันระหว่าง Linear และ Jira เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าอันไหนเหมาะกับทีมของคุณ มาเริ่มกันเลย! 🏁🏎️
อะไรคือเชิงเส้น?
ในขณะที่หลายทีมใช้ Linearเป็นซอฟต์แวร์จัดการงาน แต่การใช้งานหลักของมันคือการติดตามข้อบกพร่อง—นั่นคือสิ่งที่มันถูกสร้างมาเพื่อทำและทำได้ดีที่สุด มันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ปฏิบัติตามกระบวนการ Scrum และจะช่วยให้คุณสามารถติดตามสปรินต์ที่กำลังดำเนินอยู่รวมถึงงานอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสปรินต์ได้
หากคติประจำทีมของคุณคือ "ทำให้ง่าย ทำให้ง่าย ทำให้ง่าย" แล้ว Linear อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคุณ ไม่ต้องการการตั้งค่ามากนัก มีทางลัดมากมาย และมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะสำหรับหลายทีม (เราได้ยินผู้ใช้ Linear มากกว่าหนึ่งคนอธิบายว่า UX นั้น "เซ็กซี่" 💃🕺)
แต่เพื่อแลกกับความเรียบง่ายที่ดูเซ็กซี่นี้ คุณต้องยอมสละตัวเลือกในการปรับแต่งต่าง ๆ หนึ่งในปัญหาของ Linear คือมีฟิลด์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงไม่กี่รายการ ได้แก่ระดับความสำคัญ 4ระดับ, ฉลาก, การประมาณการ และผู้รับผิดชอบ และถึงแม้ว่า Linear จะอนุญาตให้คุณติดตามโครงการได้หลายโครงการ แต่ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการขาดบอร์ดโครงการทำให้ใช้งานยากกว่าเครื่องมืออื่น ๆ
แบบเส้นตรงอาจเหมาะสำหรับสตาร์ตอัพหรือบริษัทที่ต้องการโปรแกรมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ของตน (และเฉพาะโครงการซอฟต์แวร์ของตนเท่านั้น) อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเดียวครอบคลุมทุกทีมที่มีประสิทธิภาพสูงตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการเงินและการตลาด
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Linear เหล่านี้!
ลักษณะเชิงเส้น
นี่คือการดูรายละเอียดของฟีเจอร์ของ Linear อย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าโปรแกรมนี้สอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมของทีมคุณหรือไม่
1. ความเร็วของแพลตฟอร์ม
เวลาโหลดที่รวดเร็วพร้อมการซิงค์แบบเรียลไทม์เป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้ Linear โดดเด่น 🏃
เนื่องจากมีการออกแบบที่เรียบง่าย Linear จึงโหลดได้เร็วกว่า Jira ประมาณครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีทางลัดคีย์บอร์ดและการทำงานอัตโนมัติในตัวมากมาย ทำให้ทุกคนทำงานได้เร็วขึ้นและลดความยุ่งยากไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าโครงการใหม่หรือรับตั๋วใหม่ก็ตาม
2. การวางแผนการดำเนินงานและความสามารถ
Linear ช่วยให้คุณสร้างงานติดตามปัญหาใหม่ได้ในไม่กี่วินาที นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการจัดระเบียบหลายโครงการ สร้างแผนงานของบริษัทหรือผลิตภัณฑ์ จัดระเบียบโครงการตามตำแหน่งที่อยู่ในแผนงานของคุณ และตั้งค่าแบ็กล็อกสำหรับปัญหาและไอเดียใหม่ ๆ คุณยังสามารถตั้งค่าปัญหาในแบ็กล็อกให้ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการดำเนินการเป็นระยะเวลาหนึ่ง เพื่อไม่ให้ข้อมูลเก่าหรือไอเดียที่ล้าสมัยมาทำให้งานล่าช้า
3. การติดตามความก้าวหน้า
แน่นอนว่าโปรแกรมนี้มีกล่องข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการและการกล่าวถึงของพวกเขา คุณยังสามารถตั้งค่าตัวกรองและมุมมองหลายแบบ เพิ่มป้ายกำกับให้กับงาน หรือใช้ฟีเจอร์ค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
4. การร่วมมือและการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนทั่วทั้งองค์กร
การจัดระเบียบบริษัทให้เป็นทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่ทำงานร่วมกันบ่อยที่สุดนั้นเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งการอัปเดตโครงการให้กับทั้งทีม และจัดการอภิปรายเกี่ยวกับงานต่างๆ เพื่อไม่ให้พลาดบริบทใดๆ ที่คุณต้องการใช้ในการตัดสินใจขั้นตอนต่อไป 👣
5. การผสานระบบ
Linear มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ หลายร้อยรายการเพื่อสนับสนุนกระบวนการทำงานที่มีอยู่และเข้าถึงแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ทำงานร่วมกันได้ มีมากมายเกินกว่าจะระบุได้ทั้งหมด แต่ต่อไปนี้คือแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่ง Linear สามารถเชื่อมต่อได้:
- ฟิกมา
- GitHub
- กิตลาบ
- เครื่องทอผ้า
- ผู้เฝ้าระวัง
- Slack
- YouTube
- Zapier
- เซนเดสก์
คุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองกับ Linear's API ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากมาย แต่ไม่รองรับแพลตฟอร์มมากเท่ากับ Jira นี่เป็นโปรแกรม SaaS ที่ทำงานผ่านเว็บเท่านั้น ซึ่งอาจเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมสำหรับนักพัฒนา
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบสำหรับซอฟต์แวร์ Linear:
- ฟรี: แผนฟรีสำหรับทุกคนอนุญาตให้มีสมาชิกได้ไม่จำกัด, มีปัญหาที่ใช้งานอยู่ได้สูงสุด 250 รายการพร้อมคลังเก็บไม่จำกัด, ฟีเจอร์นำเข้าและส่งออก, และเข้าถึงการผสานรวมและ API ทั้งหมด
- มาตรฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนนี้รวมทุกสิ่งที่คุณได้รับจากแผนฟรี พร้อมด้วยปัญหาและการอัปโหลดไฟล์ไม่จำกัด บัญชีผู้เยี่ยมชม ทีมส่วนตัว และเครื่องมือสำหรับผู้ดูแลระบบ
- เพิ่มเติม: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. ตัวเลือกนี้รวมถึงทุกสิ่งที่คุณได้รับจากแผนฟรีและแผนมาตรฐาน พร้อมคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น, Linear Insights และคุณสมบัติการวิเคราะห์ข้อมูล, ข้อตกลงระดับการให้บริการ, และการสนับสนุนแบบ 우선
Jira คืออะไร?
Jira ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทซอฟต์แวร์ Atlassian แต่ต่างจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น ๆ ของ Atlassian อย่าง Confluence ฟีเจอร์การจัดการโครงการของ Jiraถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงโครงการซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ Jira มีฟีเจอร์การติดตามปัญหาที่ล้ำหน้ากว่า ในขณะที่ Confluence ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือจัดการความรู้และเนื้อหาเสียมากกว่า
หากคุณต้องการที่จะใช้เวลาอยู่กับเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโรงเรียนเสมอ Jira อาจเหมาะกับคุณ ตามข้อมูลจาก Atlassian, Jira เป็นเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งในหมู่ทีม Agile (แต่ใครจะรู้ว่ามันจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้นานแค่ไหน?)
มีคู่แข่งมากมาย—เช่นMonday.com,Basecamp,Trello และแน่นอน Linear—ที่พยายามแย่งชิงตำแหน่งแชมป์ของ Jira 👑
Jira มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมายที่สามารถช่วยให้การขยายระบบง่ายขึ้นตามแผนงานของบริษัทคุณเปลี่ยนแปลงไป แต่ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าตัวเลือกทั้งหมดทำให้แพลตฟอร์มยากขึ้น—และไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้—ในการใช้งาน การตั้งค่างานใหม่, โครงการ, และแดชบอร์ดอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก และมักต้องการผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางใน Jira มาก ๆ — ดังนั้นอาจไม่เหมาะหากคุณทำงานกับทีมเล็ก ๆ
แม้ว่าตัวเลือกการปรับแต่งจะทำให้การปรับใช้ Jira สำหรับทีมที่อยู่นอกเหนือจากซอฟต์แวร์และวิศวกรรมง่ายขึ้น แต่ก็ยังถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงนักพัฒนาเป็นหลัก ดังนั้น อาจเป็นเรื่องยากสำหรับทีมบริหารโครงการที่ไม่มีแนวคิดแบบนักพัฒนาในการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของพวกเขา (ลองนึกภาพการฝึกอบรมหลายครั้งในอนาคตของคุณ) 🧑🏫
คุณสมบัติของ Jira
หากคุณต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ Jiraโปรดดูรีวิว Jira แบบครบถ้วนของเรา สำหรับการเปรียบเทียบนี้ นี่คือคุณสมบัติหลักที่ดึงดูดทีมให้ใช้ Jira
1. แม่แบบมากมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการวิจารณ์ที่ว่า Jira อาจติดตั้งได้ยาก โปรแกรมจึงมีเทมเพลตให้เลือกหลายแบบสำหรับ DevOps, การติดตามบั๊ก, Scrum, และบอร์ด Kanban เนื่องจาก Linear ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการ Scrum, Jira อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีม Agile ที่ต้องการเข้าถึงวิธีการ Kanban
2. การวางแผน
Jira ช่วยให้คุณเข้าถึงบอร์ด Agile สำหรับแต่ละโครงการและทำให้กระบวนการวางแผนบางส่วนเป็นอัตโนมัติได้ คุณยังสามารถกำหนดการพึ่งพาสำหรับงานภายในโครงการได้อีกด้วย ด้วยวิธีนี้ คุณจะทราบว่าหากขั้นตอนหนึ่งไม่เสร็จสิ้น คุณจะไม่สามารถดำเนินการไปยังขั้นตอนที่พึ่งพาได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้สำหรับการวางแผนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อจัดการแผนงานและแสดงว่าแต่ละโครงการอยู่ในแผนงานของคุณอย่างไร 🗺️
3. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
สมาชิกในทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานและการกล่าวถึงของพวกเขา และคุณสามารถส่งโค้ดและอัปเดตสถานะการปรับใช้ของโครงการให้ทุกคนทราบได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถสนทนาเกี่ยวกับงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนที่ดูงานนั้นเข้าใจบริบททั้งหมดได้
4. คุณสมบัติการปรับแต่ง
ความสามารถในการปรับแต่งคือสิ่งที่ทำให้ Jira แตกต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักระยะสำหรับสมาชิกในทีมของคุณในการเรียนรู้วิธีใช้ฟีเจอร์เหล่านี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่คุณจะสามารถบริหารจัดการโครงการได้ตามทีมหรือบริษัท นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เข้ากับรูปแบบการทำงานใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น Scrum, Kanban หรือสไตล์ใดก็ตามที่คุณรู้สึกอยากจัดการโครงการในสัปดาห์นี้
5. การผสานรวม
Jira ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันได้หลายร้อยตัว. มีตัวเลือกให้มากกว่าในไลบรารีการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันของ Linearแต่ต่างจาก Linear ตรงที่ Jira ไม่มี API ให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อของคุณเองได้.
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของการผสานรวม Jira ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพสูง:
- ฟิกมา
- GitHub
- กิตลาบ
- เซลส์ฟอร์ซ
- Slack
- Zapier
- เซนเดสก์
- ซูม
Jira ยังรองรับแพลตฟอร์มมากกว่า Linear โดยมีแอปสำหรับ Windows, Mac, Linux, iPhone และ Android รวมถึงอินเทอร์เฟซ SaaS บนเว็บ
ราคาของ Jira
เช่นเดียวกับ Linear, Jira ก็มีแผนให้บริการฟรีและแผนการกำหนดราคาอื่น ๆ สำหรับบริษัททุกขนาด
- ฟรี: แผนนี้รองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 10 คน, กระดานโครงการไม่จำกัด, บักล็อก, แผนงาน, รายงานและข้อมูลเชิงลึก, พื้นที่เก็บข้อมูล 2GB, และการสนับสนุนจากชุมชน
- มาตรฐาน: $7. 75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน. คุณจะได้รับทุกสิ่งที่รวมอยู่ในแผนฟรี พร้อมผู้ใช้สูงสุด 35,000 คน, บทบาทผู้ใช้และสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนด, บันทึกการตรวจสอบ, ที่เก็บข้อมูล 250 GB, และการสนับสนุนลูกค้าในเวลาทำการ
- พรีเมียม: $15.25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน แผนนี้รวมถึงทุกสิ่งที่อยู่ในแผนฟรีและแผนมาตรฐาน พร้อมด้วยแผนที่เส้นทางขั้นสูง, แซนด์บ็อกซ์และเส้นทางปล่อย, การเก็บถาวรโครงการ, ข้อตกลงระดับการให้บริการ, การจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด, และการสนับสนุนลูกค้าตลอด 24/7
- องค์กร: การกำหนดราคาของแผนนี้จะต้องเจรจาโดยตรงกับ Atlassian นอกเหนือจากทุกสิ่งที่รวมอยู่ในแผนฟรี, มาตรฐาน, และพรีเมียมแล้ว แผนนี้สามารถรองรับเว็บไซต์ได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ยังมีรหัสความปลอดภัยแบบรวมศูนย์, การสมัครสมาชิกผู้ใช้, และการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
ในยุทธการ Linear และ Jira: ซอฟต์แวร์ใดจะเป็นผู้ชนะ?
Linear และ Jira เป็นเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และทั้งสองมีโซลูชันที่คล้ายคลึงกันมากมาย: การจัดการกระบวนการ Scrum, การติดตามปัญหา, บักกิ้ง, แผนงาน, คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน, และการผสานรวมอย่างเพียงพอ แต่เราสามารถประกาศผู้ชนะในสงครามระหว่าง Linear และ Jira ได้หรือไม่?
นี่คือการเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว 🏆
ความเร็ว
ผู้ชนะ: แบบเส้นตรง
แม้ว่า Linear และ Jira จะมีระบบอัตโนมัติที่สามารถช่วยให้คุณเร่งกระบวนการทำงานโดยรวมได้ แต่เวลาในการโหลดของ Linear นั้นเร็วกว่า Jira เกือบสองเท่า (แม้ว่า Jira จะไม่ช้าเพราะความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องของวินาที) ⏱️ นอกจากนี้ Linear ยังมีทางลัดมากมายที่จะทำให้กระบวนการทำงานของคุณเร็วขึ้น
ประสบการณ์ของผู้ใช้
ผู้ชนะ: แบบเส้นตรง
ด้วยประสบการณ์ผู้ใช้ที่เรียบง่ายและการออกแบบที่เข้าใจง่าย Linear จึงติดตั้งและใช้งานได้ง่ายกว่า ในตอนเริ่มต้น คุณอาจไม่จำเป็นต้องให้การฝึกอบรมมากนักเพื่อเริ่มต้นใช้งาน Linear
ความยืดหยุ่น
ผู้ชนะ: จิรา
จุดอ่อนของ Linear คือความยืดหยุ่นของมัน ระบบได้กำหนดขั้นตอนการทำงานไว้แล้ว และมีตัวเลือกน้อยมากสำหรับการปรับแต่ง Jira อนุญาตให้คุณตั้งค่าขั้นตอนการทำงานได้ตามที่คุณต้องการ Jira ยังรองรับแพลตฟอร์มมากขึ้น และจะง่ายต่อการขยายระบบเมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น
การเปรียบเทียบโบนัส:
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear และ Jira
หากคุณต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก—ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สะอาดและใช้งานง่ายเหมือน Linear แต่สามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้เหมือน Jira—คุณต้องรู้จัก ClickUp (สวัสดีครับ!) 🙌
ClickUp คือแอปจัดการโครงการที่จะมาแทนที่แอปอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณ ออกแบบมาเพื่อใช้งานได้กับทุกอุตสาหกรรมและทุกกระบวนการทำงาน คุณสามารถตั้งค่าบอร์ด Scrum หรือ Kanban สำหรับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ทีมการตลาด การเงิน หรือซัพพลายเชนของคุณก็สามารถสร้างบอร์ดโครงการที่ออกแบบตามขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่แล้วได้เช่นกัน
การวางแผน ติดตาม และทำงานร่วมกันในโครงการใด ๆ ก็ง่าย—ด้วยเครื่องมือเกือบทุกชนิด ClickUp รองรับกระบวนการทำงานปัจจุบันด้วยการเชื่อมต่อหลายพันรายการ รวมถึง Slack, GitHub, Google Workspace, Figma, Zendesk, Salesforce, Zapier และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่คุณสมบัติเฉพาะตัวของ ClickUpอาจทำให้คุณเลิกใช้แอปเหล่านี้ไปได้เลย (สวัสดี การประหยัด!) 💸
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหว่าง Jira กับ ClickUp หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนจาก Jira ไปใช้ ClickUp(หรือจากโซลูชันอื่นไปยัง ClickUp) คุณสามารถทำได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว นี่คือความแตกต่างบางประการและวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น:
เป้าหมาย
คุณสามารถตั้งเป้าหมายระดับบริษัท เป้าหมายตามทีม หรือเป้าหมายส่วนบุคคลได้ จากนั้นเปลี่ยนให้เป็นเป้าหมายแบบ SMARTพร้อมกำหนดระยะเวลา จุดสำคัญ และคะแนนประเมินคุณสมบัติเป้าหมายของ ClickUpช่วยให้ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและมีหลายวิธีในการวัดความก้าวหน้าของทีม: เป้าหมายงาน เป้าหมายตัวเลข เป้าหมายทางการเงิน เป้าหมายแบบถูก-ผิด และคำอธิบายแบบเปิด การมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ทุกคนไม่พลาดสิ่งที่สำคัญ
มุมมอง
ClickUpมีมุมมองให้เลือกมากกว่า15 แบบ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณสามารถจัดระเบียบงานได้ตามสไตล์ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นรายการ บอร์ด ปฏิทิน แผนผังความคิด ไทม์ไลน์ ตารางสนทนา เอกสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย—เพราะบางครั้งการมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมที่แตกต่างออกไป อาจช่วยให้คุณค้นพบทางออกที่ต้องการได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนมุมมองได้ตลอดเวลา หรือจะเพลิดเพลินกับมุมมองที่ชอบก็ได้เช่นกัน 👀
ไวท์บอร์ด
ปรับปรุงการสื่อสารของทีมคุณด้วยฟีเจอร์ Whiteboards ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้การระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ การวางกลยุทธ์ การวางแผน และการจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานแบบ Agile เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้คนสามารถเพิ่มบันทึก ความคิด และภาพวาดด้วยมือได้อย่างเรียลไทม์
คุณยังสามารถอัปโหลดรูปภาพ, ภาพหน้าจอ, และลิงก์ได้ และเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ของคุณกับโครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่ เรียนรู้เพิ่มเติมว่าทำไม ClickUp จึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมการจัดการโครงการ