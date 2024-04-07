บล็อก ClickUp
Linear Vs. Asana: เครื่องมือใดดีที่สุดในปี 2025?

Engineering Team
7 เมษายน 2567

ชีวิตของผู้จัดการโครงการในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย การต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการ กำหนดเวลาที่เร่งด่วน งานต่าง ๆ และสมาชิกในทีมพร้อมกัน อาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังไม่ได้เครื่องมือ PM ที่เหมาะสม

แต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่นา ท้ายที่สุดแล้ว คุณน่าจะเข้ามาอ่านบทความนี้เพราะกำลังลังเลอยู่ระหว่าง Linear กับ Asana ทั้งสองเครื่องมือนี้ล้วนยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่คุณต้องเลือกสักอย่างถ้าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้น และน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถใช้ลูกแก้ววิเศษเพื่อตัดสินใจได้ในพริบตา! 🎱 👀

นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการค้นคว้าเพื่อช่วยคุณ คู่มือนี้จะพิจารณาทั้งสองเครื่องมือเพื่อหาผู้ชนะระหว่าง Linear กับ Asana

อะไรคือเชิงเส้น?

Linear.appเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์ทุกที่ เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย

ผู้จัดการโครงการใช้ Linear เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileหรือระบบบริการ IT และเนื่องจากมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่นักพัฒนาชื่นชอบ เช่น Jira และ GitHub จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมทีมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาบั๊ก

Linear เทียบกับ Asana: คุณลักษณะการทำงานร่วมกันใน Linear
ผ่านเชิงเส้น

ลักษณะเชิงเส้น

Linear มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมในการจัดการงาน เวลาในการโหลดที่รวดเร็ว เน้นวิธีการแบบคล่องตัว และมีคุณสมบัติการจัดการโครงการในฐานความรู้ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการใช้ได้อีกด้วย

มาดูแต่ละประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

1. การร่วมมือ

Linear เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันมีพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือจัดการทรัพยากร การอัปเดตโครงการช่วยให้สมาชิกทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการ ศูนย์สนทนาช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน และกล่องจดหมาย Triage ใช้เฉพาะในการจัดการปัญหาและมอบหมายงาน 🙌

Linear ยังซิงค์กับเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็น เช่น Slack และ GitHub

2. ความเร็วและประสิทธิภาพ

ความเร็วเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แฟนตัวยงของ Linear ชื่นชอบเครื่องมือนี้ และด้วยเหตุผลที่ดี! Linear ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพในการเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งวิธีการโหลดข้อมูล การปรับปรุงขนาดของบิลด์ และการโหลดส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันแบบล่าช้า (lazy loading) สำหรับส่วนที่มีการใช้งานน้อย

ตัวอย่างมุมมองรายการเชิงเส้น
ผ่านเชิงเส้น

3. วิธีการแบบอไจล์

Linear ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการแบบคล่องตัว แต่แอปได้เปลี่ยนชื่อ Sprints เป็น "Cycles" และออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้ดีไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการแบบคล่องตัวหรือไม่ก็ตาม

คุณสามารถเลือกใช้ Cycles และปรับแต่งระยะเวลาได้ตามต้องการขณะวางแผนงานที่ทีมของคุณจะดำเนินการต่อไป และ Linear จะวัดความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายเพื่อให้คุณดำเนินงานได้ตามแผน

4. การวางแผนโครงการ

เชิงเส้นมีพลังแต่เรียบง่าย คุณสามารถใช้เทมเพลตและเครื่องมือของมันเพื่อวางแผน แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยๆ และจัดการปัญหาได้อย่างมั่นใจ

มุมมองโครงการช่วยให้คุณทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญ แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอน ติดตามชิ้นงานแต่ละส่วน และมองเห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น คุณยังสามารถตรวจสอบกราฟความคืบหน้าเพื่อดูภาพรวมของขอบเขต ความเร็วและความคืบหน้าของโครงการในช่วงเวลาต่างๆ พร้อมการคาดการณ์แบบเรียลไทม์

5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ Linear เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือบนอุปกรณ์ macOS, Android, และ Windows ได้ และมันควรทำงานบนเบราว์เซอร์ที่อัปเดตอยู่เสมอส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาแนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Safari

Linear กับ Asana: คุณสมบัติการวางแผนใน Linear
ผ่านเชิงเส้น

การกำหนดราคาแบบเส้นตรง

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

อะไรคืออาสนะ?

Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยให้การจัดการส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดายโดยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ

ผู้จัดการโครงการและทีมใช้ Asana เพื่อเพิ่มความชัดเจนในโครงการขนาดใหญ่โดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ช่วยให้ทุกคนติดตามกำหนดเวลา แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำเพื่อรวมทีมและข้อมูลของคุณเข้าด้วยกัน 📚

การเพิ่มความคิดเห็นภายในงานใน Asana
ผ่านทางAsana

คุณสมบัติของอาสนะ

Asana มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการเน้นที่วิธีการทำงานแบบ Agile และ Scrum ความเร็วที่ยอดเยี่ยม การวางแผนโครงการที่ราบรื่น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่สมาชิกในทีมของคุณต้องการ

มาดูแต่ละอย่างให้ละเอียดขึ้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

1. การร่วมมือ

ทีมทำงานได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสื่อสารกัน. เครื่องมือของ Asana ช่วยให้การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดกว้างระหว่างสมาชิกทีมทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน. และเนื่องจากมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่จำเป็นเช่น Slack, Jira, และ GitHub ได้ มันจึงเป็นที่โปรดปรานของทีมนักพัฒนาอีกทีมหนึ่ง.

ผู้ร่วมงาน, ผู้ติดตาม, การกล่าวถึง, การส่งข้อความ, ความคิดเห็นในภารกิจ, และการตอบกลับในภารกิจ เป็นเพียงบางส่วนของวิธีที่ Asanaสนับสนุนการสื่อสารในทีม

2. ความเร็วและประสิทธิภาพ

Asana เข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า—ทุกวินาทีมีค่า! จึงเน้นที่การโหลดที่รวดเร็ว การสลับงานและโครงการ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การปรับแต่งกรอบการทำงานของ Asana ให้เหมาะสมกับความเร็วและการตอบสนองจะช่วยลดเวลาที่สูญเปล่า ทำให้ทีมของคุณไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้น

Linear vs Asana: ภาพหน้าจอของการแปลแนวคิด Agile Scrum ของ Asana
ผ่านทางAsana

3. วิธีการแบบอไจล์

Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานด้วยวิธีการแบบ Agile เช่น สปรินต์, สครัม และกระดานคัมบัง ซึ่งทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆสำหรับทีมพัฒนา

Asana มีมุมมองและคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งโครงการของคุณด้วยพอร์ตโฟลิโอ คุณสมบัติ เรื่องราว งาน และงานย่อย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

4. การวางแผนโครงการ

อาสนะ เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการที่อยู่ในแก่นแท้ของมัน ใช้เพื่อวางแผน, จัดการ, อัปเดต, และติดตามโครงการของคุณ และสื่อสารกับทีมของคุณทุกขั้นตอน

คุณสามารถดูงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียวที่ให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่างานถึงขั้นตอนไหนแล้ว การสื่อสารที่ง่ายดายเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ช่วยยกระดับการทำงานไปอีกขั้น ทำให้ Asana เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการ

เป็นโบนัสเพิ่มเติม Asana ยังมีแอนิเมชัน "เฉลิมฉลอง" สุดน่ารักที่มีสัตว์ต่างๆ เช่น นาร์วาลและยูนิคอร์นเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ซึ่งหมายถึงการเพิ่มโดปามีนเล็กๆ ให้กับทีมของคุณระหว่างวันทำงาน!

5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์

คุณสามารถใช้ Asana ได้ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android, Windows และ Apple นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์ Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft Edge ได้อีกด้วย

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน Asana
ผ่านทางAsana

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: $0
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

Linear กับ Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

มีเหตุผลว่าทำไมการเปรียบเทียบ Linear กับ Asana ถึงยากมาก—ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม! แต่คุณมาที่นี่เพื่อดูว่าใครเป็นผู้ชนะ ดังนั้นเราจึงนำคุณสมบัติมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้คุณได้รับคำตอบ

1. การร่วมมือ

ผู้ชนะ: Asana

อันนี้เกือบจะเสมอกันแล้ว หลังจากทั้งหมด Linear และ Asana ต่างก็เน้นการสื่อสารและเสนอการผสานรวมกับเครื่องมือที่ทีมพัฒนาจำเป็นต้องมี และไม่มีแอปใดที่มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์เหมือน Slack โดยไม่ต้องมีการผสานรวมเหล่านั้น

Asana ได้รับรางวัลนี้ไปเพราะมีรายการฟีเจอร์ที่ยาวกว่า และทีมที่อยู่ห่างไกลบางครั้งใช้เป็นทางเลือกแทน Slack สำหรับการสื่อสารทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส 🏆

2. ความเร็วและประสิทธิภาพ

ผู้ชนะ: เชิงเส้น

อีกครั้งหนึ่ง การเปรียบเทียบ Asana กับ Linear ทำให้ยากที่จะเลือกผู้ชนะ! ทั้งสองแพลตฟอร์มมุ่งเน้นที่ความเร็วและประสิทธิภาพ พร้อมการอัปเดตเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลด

Linear โดดเด่นในที่นี้เพราะมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในเรื่องความเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่แพลตฟอร์มนี้เน้นความเรียบง่ายและการทำงานที่ตรงไปตรงมา

ผ่านเชิงเส้น

3. ความเข้ากันได้ของ Agile

ผู้ชนะ: Asana

ทั้ง Linear และ Asana ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิธีการทำงานแบบ Agile แต่ Asana เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้เพราะมีเทมเพลตที่คล่องตัวมากกว่าและมีความเบี่ยงเบนจากวิธีการ Agile น้อยกว่า

คุณจะพบเทมเพลต Asana สำหรับสปรินต์, สครัม, แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง และเนื่องจากไม่มีอะไรถูกเปลี่ยนชื่อหรือออกแบบใหม่ ทีมที่ทำงานแบบアジลจึงไม่ต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพื่อใช้งาน

4. การวางแผนโครงการ

ผู้ชนะ: เสมอกัน

Linear และ Asana เป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม พร้อมแดชบอร์ดแบบครบวงจร เราพยายามหาผู้ชนะที่ชัดเจน แต่คู่นี้สูสีกันมาก!

ในด้านหนึ่ง Linear มีคุณสมบัติเช่นกราฟความคืบหน้าและการคาดการณ์ที่อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน ในอีกด้านหนึ่ง พื้นที่ทำงานของ Asana มักจะมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่น้อยกว่า เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่ตรงไปตรงมา เช่น วันที่ครบกำหนด งานย่อย งานย่อย และผู้รับผิดชอบ

แต่ทั้งสองมีคุณสมบัติอื่น ๆ มากมาย เช่น การติดตามเวลา, การจัดการงานค้าง, โครงสร้างการทำงาน,และฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาผู้ชนะอาจขึ้นอยู่กับทีมของคุณ

การจัดการโครงการใน Asana
ผ่านทางAsana

5. ความเข้ากันได้

ผู้ชนะ: Asana

Linear และ Asana มีความเข้ากันได้คล้ายกัน โดยทั้งสองมีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือทั้งบน Android, Windows และ Apple แต่ Asana มีความได้เปรียบด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับ Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft Edge ในขณะที่ Linear แนะนำให้ใช้เฉพาะ Chrome และ Safari เท่านั้น และการสนับสนุนสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ยังน่าสงสัย

6. การกำหนดราคา

ผู้ชนะ: เชิงเส้น

Asana และ Linear มีแผนการใช้งานฟรีและตัวเลือกในการชำระเงินรายปีหรือรายเดือน Asana มีตัวเลือกแผนการกำหนดราคาที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ แต่ Linear เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด จึงได้รับรางวัลริบบิ้นสีน้ำเงินในหมวดหมู่นี้

Linear เทียบกับ Asana บน Reddit

เราไปที่ Reddit เพื่อดูความคิดเห็นจากผู้จัดการโครงการจริง ๆ อย่างน่าประหลาดใจ ไม่มีข้อมูลมากนักให้พิจารณา แต่เราพบผู้ใช้ไม่กี่คนที่กำลังเปรียบเทียบ Asana กับ Linear ความเห็นส่วนใหญ่เป็นการเสมอกัน แต่มีแนวโน้มเล็กน้อยไปที่ Asana สำหรับการใช้งาน SaaS ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้โพสต์ต้นฉบับ (OP, สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ) กำลังถามถึง

ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า"Linear เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิศวกรและผู้ที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นภาพรวมว่าแต่ละงานย่อยส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร นอกจากนี้ ผมคิดว่า Asana มีความยืดหยุ่นมากเกินไป ทำให้เริ่มต้นใช้งานยาก แต่ก็มีเทมเพลตที่ดีมาก ๆ อยู่"

เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น เราได้ค้นหาหัวข้อที่พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการงานทางเลือกของ Asana และทางเลือกของ Linear

"อาสนะคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุด สมองลิงแปลกๆ ของฉันรู้สึกพึงพอใจมากเมื่อฉันทำภารกิจเสร็จและภาพนาร์วาลปรากฏบนหน้าจอ" ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวเมื่อพูดถึงเครื่องมือจัดการงานที่พวกเขาชื่นชอบ

ในกระทู้ที่เสนอทางเลือกแทน Asanaผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแนะนำให้เจ้าของกระทู้ "ลองดู Ora และ Linear"

ผู้ใช้รายอื่นในกระทู้เดียวกันกล่าวว่า "ลองดู ClickUp สิครับ พวกเขามีแผนฟรีที่อาจตรงกับความต้องการของคุณ ... ผมเคยเจอปัญหาเดียวกันและนี่คือสิ่งที่ผมเลือกใช้"

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear และ Asana

หลังจากเห็นการสนับสนุน ClickUp บน Reddit แล้ว เราจะละเว้นมันจากบทความนี้ได้อย่างไร?

ไม่ใช่แค่ชาว Reddit เท่านั้นที่ยกให้ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ClickUp ยังครองอันดับหนึ่งในรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี 2023 ของ G2 อีกด้วย 🙌

ไม่น่าแปลกใจเลย แต่เราเห็นด้วยว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเปรียบเทียบระหว่าง Linear กับ Asana

1. 15+ มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้

Linear กับ Asana: มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณได้ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ดูงานและข้อมูลของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยการสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆ เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองแกนต์ มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเช่นเอกสารและกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเอกสารและวิกิหรือเพื่อแสดงกระบวนการ, คิดสร้างสรรค์, และวาดภาพไอเดียด้วยมือเปล่า

ด้วยฟีเจอร์ฝัง คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปได้โดยการเพิ่มสื่อ, URL, และเนื้อหาอื่น ๆ ได้โดยตรงในเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแก้ไข

2. การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ความคิดเห็นใหม่และความร่วมมือในรายการงานของ ClickUp
มอบหมายงาน, ส่งความคิดเห็น, และแชร์การบันทึกหน้าจอในภารกิจของ ClickUp

คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายและเสร็จสิ้นงานตรงเวลา

การวางแผนโครงการเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ClickUp และงานใน ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายดายด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, Sprint Points, และ Custom Fields คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยและจัดระเบียบงานของคุณด้วยงานที่ขึ้นต่อกัน, สถานะ, ลำดับความสำคัญ, รายการตรวจสอบ, แท็ก และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์แชท การกล่าวถึง และการแสดงปฏิกิริยาที่รวมอยู่ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแอป ClickUp เพื่อมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ

3. โซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับทีมซอฟต์แวร์

Linear กับ Asana: การใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนสรุปโครงการ
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเอกสารสรุปโครงการ

ทีมซอฟต์แวร์สามารถใช้ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรและทำให้วงจรการพัฒนาง่ายขึ้น

เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตามต้องการจาก ClickUp เพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณต้องการ—แม้แต่เทมเพลตสำหรับติดตามข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ก็มีให้เลือกใช้

พร้อมที่จะประหยัดเวลาจากกระบวนการทำงานแบบแมนนวลหรือไม่? สร้างและปรับใช้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติที่คล่องตัวเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างแผนการพัฒนา เขียนเอกสารสรุปโครงการ และสร้างเอกสารประกอบได้

มันเหนือกว่าทั้ง Linear และ Asana ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub และ GitLab

และทีมของคุณสามารถใช้เกือบทุกอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android, Windows, Mac, iPhone, iPad และ Linux ถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ Linux เราครอบคลุมคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราให้การสนับสนุนเฉพาะ Chrome เท่านั้น

การต่อสู้ของยักษ์ใหญ่

ในการเปรียบเทียบระหว่าง Asana กับ Linear นั้น Asana ชนะในหลายหมวดหมู่มากกว่า Linear แต่ก็เป็นผลที่สูสีกันมาก

Linear และ Asana ต่างก็มีฐานแฟนคลับในหมู่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่ยาก! เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นความเรียบง่าย การทำงานร่วมกัน หรือความเร็ว

หากคุณต้องการเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง ช่วยประหยัดเวลาให้คุณและทีมของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท! 🤑