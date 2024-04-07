Linear Vs. Asana: เครื่องมือใดดีที่สุดในปี 2025?

ชีวิตของผู้จัดการโครงการในสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือซอฟต์แวร์นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย การต้องจัดการกับโครงการหลาย ๆ โครงการ กำหนดเวลาที่เร่งด่วน งานต่าง ๆ และสมาชิกในทีมพร้อมกัน อาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณยังไม่ได้เครื่องมือ PM ที่เหมาะสม
แต่คุณก็รู้อยู่แล้วนี่นา ท้ายที่สุดแล้ว คุณน่าจะเข้ามาอ่านบทความนี้เพราะกำลังลังเลอยู่ระหว่าง Linear กับ Asana ทั้งสองเครื่องมือนี้ล้วนยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกัน แต่คุณต้องเลือกสักอย่างถ้าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้น และน่าเสียดายที่คุณไม่สามารถใช้ลูกแก้ววิเศษเพื่อตัดสินใจได้ในพริบตา! 🎱 👀
นั่นคือเหตุผลที่เราได้ทำการค้นคว้าเพื่อช่วยคุณ คู่มือนี้จะพิจารณาทั้งสองเครื่องมือเพื่อหาผู้ชนะระหว่าง Linear กับ Asana
อะไรคือเชิงเส้น?
Linear.appเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับทีมซอฟต์แวร์ทุกที่ เป็นเครื่องมือติดตามปัญหาที่เรียบง่ายพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ผู้จัดการโครงการใช้ Linear เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agileหรือระบบบริการ IT และเนื่องจากมีการผสานการทำงานกับเครื่องมือที่นักพัฒนาชื่นชอบ เช่น Jira และ GitHub จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวมทีมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาบั๊ก
ลักษณะเชิงเส้น
Linear มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันที่ยอดเยี่ยมในการจัดการงาน เวลาในการโหลดที่รวดเร็ว เน้นวิธีการแบบคล่องตัว และมีคุณสมบัติการจัดการโครงการในฐานความรู้ที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่สมาชิกในทีมของคุณอาจต้องการใช้ได้อีกด้วย
มาดูแต่ละประเด็นเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
1. การร่วมมือ
Linear เข้าใจดีว่าการทำงานร่วมกันมีพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพในฐานะเครื่องมือจัดการทรัพยากร การอัปเดตโครงการช่วยให้สมาชิกทุกคนทราบความคืบหน้าของโครงการ ศูนย์สนทนาช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อถึงกัน และกล่องจดหมาย Triage ใช้เฉพาะในการจัดการปัญหาและมอบหมายงาน 🙌
Linear ยังซิงค์กับเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็น เช่น Slack และ GitHub
2. ความเร็วและประสิทธิภาพ
ความเร็วเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แฟนตัวยงของ Linear ชื่นชอบเครื่องมือนี้ และด้วยเหตุผลที่ดี! Linear ให้ความสำคัญกับความเร็วและประสิทธิภาพในการเริ่มต้น โดยมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งวิธีการโหลดข้อมูล การปรับปรุงขนาดของบิลด์ และการโหลดส่วนต่างๆ ของแอปพลิเคชันแบบล่าช้า (lazy loading) สำหรับส่วนที่มีการใช้งานน้อย
3. วิธีการแบบอไจล์
Linear ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดการโครงการแบบคล่องตัว แต่แอปได้เปลี่ยนชื่อ Sprints เป็น "Cycles" และออกแบบใหม่ให้ใช้งานได้ดีไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการแบบคล่องตัวหรือไม่ก็ตาม
คุณสามารถเลือกใช้ Cycles และปรับแต่งระยะเวลาได้ตามต้องการขณะวางแผนงานที่ทีมของคุณจะดำเนินการต่อไป และ Linear จะวัดความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายเพื่อให้คุณดำเนินงานได้ตามแผน
4. การวางแผนโครงการ
เชิงเส้นมีพลังแต่เรียบง่าย คุณสามารถใช้เทมเพลตและเครื่องมือของมันเพื่อวางแผน แบ่งงานของคุณออกเป็นงานย่อยๆ และจัดการปัญหาได้อย่างมั่นใจ
มุมมองโครงการช่วยให้คุณทำเครื่องหมายเหตุการณ์สำคัญ แบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอน ติดตามชิ้นงานแต่ละส่วน และมองเห็นภาพรวมตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น คุณยังสามารถตรวจสอบกราฟความคืบหน้าเพื่อดูภาพรวมของขอบเขต ความเร็วและความคืบหน้าของโครงการในช่วงเวลาต่างๆ พร้อมการคาดการณ์แบบเรียลไทม์
5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
คุณสามารถใช้ Linear เป็นแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือบนอุปกรณ์ macOS, Android, และ Windows ได้ และมันควรทำงานบนเบราว์เซอร์ที่อัปเดตอยู่เสมอส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม พวกเขาแนะนำให้ใช้ Chrome หรือ Safari
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
- ฟรี
- มาตรฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
อะไรคืออาสนะ?
Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่มีฟังก์ชันหลากหลาย ช่วยให้การจัดการส่วนประกอบที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายดายโดยไม่พลาดทุกจังหวะสำคัญ
ผู้จัดการโครงการและทีมใช้ Asana เพื่อเพิ่มความชัดเจนในโครงการขนาดใหญ่โดยการแบ่งออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ ช่วยให้ทุกคนติดตามกำหนดเวลา แบ่งปันไฟล์ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ชั้นนำเพื่อรวมทีมและข้อมูลของคุณเข้าด้วยกัน 📚
คุณสมบัติของอาสนะ
Asana มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงการเน้นที่วิธีการทำงานแบบ Agile และ Scrum ความเร็วที่ยอดเยี่ยม การวางแผนโครงการที่ราบรื่น และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์เกือบทุกชนิดที่สมาชิกในทีมของคุณต้องการ
มาดูแต่ละอย่างให้ละเอียดขึ้นเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม
1. การร่วมมือ
ทีมทำงานได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขาสื่อสารกัน. เครื่องมือของ Asana ช่วยให้การสื่อสารที่ชัดเจนและเปิดกว้างระหว่างสมาชิกทีมทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน. และเนื่องจากมันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือที่จำเป็นเช่น Slack, Jira, และ GitHub ได้ มันจึงเป็นที่โปรดปรานของทีมนักพัฒนาอีกทีมหนึ่ง.
ผู้ร่วมงาน, ผู้ติดตาม, การกล่าวถึง, การส่งข้อความ, ความคิดเห็นในภารกิจ, และการตอบกลับในภารกิจ เป็นเพียงบางส่วนของวิธีที่ Asanaสนับสนุนการสื่อสารในทีม
2. ความเร็วและประสิทธิภาพ
Asana เข้าใจดีว่าเวลาของคุณมีค่า—ทุกวินาทีมีค่า! จึงเน้นที่การโหลดที่รวดเร็ว การสลับงานและโครงการ และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ การปรับแต่งกรอบการทำงานของ Asana ให้เหมาะสมกับความเร็วและการตอบสนองจะช่วยลดเวลาที่สูญเปล่า ทำให้ทีมของคุณไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้น
3. วิธีการแบบอไจล์
Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานด้วยวิธีการแบบ Agile เช่น สปรินต์, สครัม และกระดานคัมบัง ซึ่งทำให้แตกต่างจากซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆสำหรับทีมพัฒนา
Asana มีมุมมองและคุณสมบัติที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณปรับแต่งโครงการของคุณด้วยพอร์ตโฟลิโอ คุณสมบัติ เรื่องราว งาน และงานย่อย นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการวางแผนสปรินต์ ไทม์ไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
4. การวางแผนโครงการ
อาสนะ เป็นเครื่องมือวางแผนโครงการที่อยู่ในแก่นแท้ของมัน ใช้เพื่อวางแผน, จัดการ, อัปเดต, และติดตามโครงการของคุณ และสื่อสารกับทีมของคุณทุกขั้นตอน
คุณสามารถดูงานทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียวที่ให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่างานถึงขั้นตอนไหนแล้ว การสื่อสารที่ง่ายดายเทมเพลตที่ช่วยประหยัดเวลา และการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ช่วยยกระดับการทำงานไปอีกขั้น ทำให้ Asana เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการวางแผนโครงการ
เป็นโบนัสเพิ่มเติม Asana ยังมีแอนิเมชัน "เฉลิมฉลอง" สุดน่ารักที่มีสัตว์ต่างๆ เช่น นาร์วาลและยูนิคอร์นเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น ซึ่งหมายถึงการเพิ่มโดปามีนเล็กๆ ให้กับทีมของคุณระหว่างวันทำงาน!
5. ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์
คุณสามารถใช้ Asana ได้ทั้งในรูปแบบแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android, Windows และ Apple นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับเบราว์เซอร์ Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft Edge ได้อีกด้วย
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: $0
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
Linear กับ Asana: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
มีเหตุผลว่าทำไมการเปรียบเทียบ Linear กับ Asana ถึงยากมาก—ทั้งสองเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม! แต่คุณมาที่นี่เพื่อดูว่าใครเป็นผู้ชนะ ดังนั้นเราจึงนำคุณสมบัติมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้คุณได้รับคำตอบ
1. การร่วมมือ
ผู้ชนะ: Asana
อันนี้เกือบจะเสมอกันแล้ว หลังจากทั้งหมด Linear และ Asana ต่างก็เน้นการสื่อสารและเสนอการผสานรวมกับเครื่องมือที่ทีมพัฒนาจำเป็นต้องมี และไม่มีแอปใดที่มีการสื่อสารแบบเรียลไทม์เหมือน Slack โดยไม่ต้องมีการผสานรวมเหล่านั้น
Asana ได้รับรางวัลนี้ไปเพราะมีรายการฟีเจอร์ที่ยาวกว่า และทีมที่อยู่ห่างไกลบางครั้งใช้เป็นทางเลือกแทน Slack สำหรับการสื่อสารทั้งแบบซิงโครนัสและอะซิงโครนัส 🏆
2. ความเร็วและประสิทธิภาพ
ผู้ชนะ: เชิงเส้น
อีกครั้งหนึ่ง การเปรียบเทียบ Asana กับ Linear ทำให้ยากที่จะเลือกผู้ชนะ! ทั้งสองแพลตฟอร์มมุ่งเน้นที่ความเร็วและประสิทธิภาพ พร้อมการอัปเดตเป็นประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการโหลด
Linear โดดเด่นในที่นี้เพราะมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในเรื่องความเร็ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่แพลตฟอร์มนี้เน้นความเรียบง่ายและการทำงานที่ตรงไปตรงมา
3. ความเข้ากันได้ของ Agile
ผู้ชนะ: Asana
ทั้ง Linear และ Asana ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของวิธีการทำงานแบบ Agile แต่ Asana เป็นผู้ชนะที่ชัดเจนในที่นี้เพราะมีเทมเพลตที่คล่องตัวมากกว่าและมีความเบี่ยงเบนจากวิธีการ Agile น้อยกว่า
คุณจะพบเทมเพลต Asana สำหรับสปรินต์, สครัม, แผนภูมิแกนต์ และกระดานคัมบัง และเนื่องจากไม่มีอะไรถูกเปลี่ยนชื่อหรือออกแบบใหม่ ทีมที่ทำงานแบบアジลจึงไม่ต้องเรียนรู้คำศัพท์ใหม่เพื่อใช้งาน
4. การวางแผนโครงการ
ผู้ชนะ: เสมอกัน
Linear และ Asana เป็นเครื่องมือวางแผนและจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม พร้อมแดชบอร์ดแบบครบวงจร เราพยายามหาผู้ชนะที่ชัดเจน แต่คู่นี้สูสีกันมาก!
ในด้านหนึ่ง Linear มีคุณสมบัติเช่นกราฟความคืบหน้าและการคาดการณ์ที่อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อน ในอีกด้านหนึ่ง พื้นที่ทำงานของ Asana มักจะมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่น้อยกว่า เนื่องจากสิ่งต่างๆ ที่ตรงไปตรงมา เช่น วันที่ครบกำหนด งานย่อย งานย่อย และผู้รับผิดชอบ
แต่ทั้งสองมีคุณสมบัติอื่น ๆ มากมาย เช่น การติดตามเวลา, การจัดการงานค้าง, โครงสร้างการทำงาน,และฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาผู้ชนะอาจขึ้นอยู่กับทีมของคุณ
5. ความเข้ากันได้
ผู้ชนะ: Asana
Linear และ Asana มีความเข้ากันได้คล้ายกัน โดยทั้งสองมีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือทั้งบน Android, Windows และ Apple แต่ Asana มีความได้เปรียบด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับ Chrome, Safari, Firefox และ Microsoft Edge ในขณะที่ Linear แนะนำให้ใช้เฉพาะ Chrome และ Safari เท่านั้น และการสนับสนุนสำหรับเบราว์เซอร์อื่นๆ ยังน่าสงสัย
6. การกำหนดราคา
ผู้ชนะ: เชิงเส้น
Asana และ Linear มีแผนการใช้งานฟรีและตัวเลือกในการชำระเงินรายปีหรือรายเดือน Asana มีตัวเลือกแผนการกำหนดราคาที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ แต่ Linear เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุด จึงได้รับรางวัลริบบิ้นสีน้ำเงินในหมวดหมู่นี้
Linear เทียบกับ Asana บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูความคิดเห็นจากผู้จัดการโครงการจริง ๆ อย่างน่าประหลาดใจ ไม่มีข้อมูลมากนักให้พิจารณา แต่เราพบผู้ใช้ไม่กี่คนที่กำลังเปรียบเทียบ Asana กับ Linear ความเห็นส่วนใหญ่เป็นการเสมอกัน แต่มีแนวโน้มเล็กน้อยไปที่ Asana สำหรับการใช้งาน SaaS ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้โพสต์ต้นฉบับ (OP, สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ) กำลังถามถึง
ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า"Linear เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิศวกรและผู้ที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งไม่จำเป็นต้องเห็นภาพรวมว่าแต่ละงานย่อยส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ได้อย่างไร นอกจากนี้ ผมคิดว่า Asana มีความยืดหยุ่นมากเกินไป ทำให้เริ่มต้นใช้งานยาก แต่ก็มีเทมเพลตที่ดีมาก ๆ อยู่"
เพื่อเพิ่มข้อมูลให้มากขึ้น เราได้ค้นหาหัวข้อที่พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องมือจัดการงานทางเลือกของ Asana และทางเลือกของ Linear
"อาสนะคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุด สมองลิงแปลกๆ ของฉันรู้สึกพึงพอใจมากเมื่อฉันทำภารกิจเสร็จและภาพนาร์วาลปรากฏบนหน้าจอ" ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวเมื่อพูดถึงเครื่องมือจัดการงานที่พวกเขาชื่นชอบ
ในกระทู้ที่เสนอทางเลือกแทน Asanaผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแนะนำให้เจ้าของกระทู้ "ลองดู Ora และ Linear"
ผู้ใช้รายอื่นในกระทู้เดียวกันกล่าวว่า "ลองดู ClickUp สิครับ พวกเขามีแผนฟรีที่อาจตรงกับความต้องการของคุณ ... ผมเคยเจอปัญหาเดียวกันและนี่คือสิ่งที่ผมเลือกใช้"
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear และ Asana
หลังจากเห็นการสนับสนุน ClickUp บน Reddit แล้ว เราจะละเว้นมันจากบทความนี้ได้อย่างไร?
ไม่ใช่แค่ชาว Reddit เท่านั้นที่ยกให้ ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ClickUp ยังครองอันดับหนึ่งในรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดประจำปี 2023 ของ G2 อีกด้วย 🙌
ไม่น่าแปลกใจเลย แต่เราเห็นด้วยว่า ClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในการเปรียบเทียบระหว่าง Linear กับ Asana
1. 15+ มุมมองที่สามารถปรับแต่งได้
คุณสามารถปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณได้ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp ดูงานและข้อมูลของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุดด้วยการสลับระหว่างตัวเลือกต่างๆ เช่น มุมมองรายการ มุมมองบอร์ด มุมมองแกนต์ มุมมองปฏิทิน และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติเช่นเอกสารและกระดานไวท์บอร์ด คุณสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างเอกสารและวิกิหรือเพื่อแสดงกระบวนการ, คิดสร้างสรรค์, และวาดภาพไอเดียด้วยมือเปล่า
ด้วยฟีเจอร์ฝัง คุณสามารถหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างแอปได้โดยการเพิ่มสื่อ, URL, และเนื้อหาอื่น ๆ ได้โดยตรงในเอกสารหรือกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแก้ไข
2. การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการจัดการงานที่แข็งแกร่งของ ClickUp ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายและเสร็จสิ้นงานตรงเวลา
การวางแผนโครงการเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ ClickUp และงานใน ClickUpทำให้ทุกอย่างง่ายดายด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง, Sprint Points, และ Custom Fields คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่เป็นงานย่อยและจัดระเบียบงานของคุณด้วยงานที่ขึ้นต่อกัน, สถานะ, ลำดับความสำคัญ, รายการตรวจสอบ, แท็ก และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์แชท การกล่าวถึง และการแสดงปฏิกิริยาที่รวมอยู่ในตัว คุณไม่จำเป็นต้องออกจากแอป ClickUp เพื่อมีส่วนร่วมในการสื่อสารแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการและรายการที่ต้องดำเนินการของคุณ
3. โซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรสำหรับทีมซอฟต์แวร์
ทีมซอฟต์แวร์สามารถใช้ ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรและทำให้วงจรการพัฒนาง่ายขึ้น
เริ่มต้นได้ง่าย ๆ ด้วยการเลือกใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ตามต้องการจาก ClickUp เพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีเทมเพลตสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดการผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ อีกมากมายที่คุณต้องการ—แม้แต่เทมเพลตสำหรับติดตามข้อบกพร่องและปัญหาต่าง ๆ ก็มีให้เลือกใช้
พร้อมที่จะประหยัดเวลาจากกระบวนการทำงานแบบแมนนวลหรือไม่? สร้างและปรับใช้ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติที่คล่องตัวเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญได้ คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อสร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างแผนการพัฒนา เขียนเอกสารสรุปโครงการ และสร้างเอกสารประกอบได้
มันเหนือกว่าทั้ง Linear และ Asana ด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub และ GitLab
และทีมของคุณสามารถใช้เกือบทุกอุปกรณ์ได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่มีแอปสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือสำหรับอุปกรณ์ Android, Windows, Mac, iPhone, iPad และ Linux ถูกต้องแล้ว ผู้ใช้ Linux เราครอบคลุมคุณแล้ว อย่างไรก็ตาม ขณะนี้เราให้การสนับสนุนเฉพาะ Chrome เท่านั้น
การต่อสู้ของยักษ์ใหญ่
ในการเปรียบเทียบระหว่าง Asana กับ Linear นั้น Asana ชนะในหลายหมวดหมู่มากกว่า Linear แต่ก็เป็นผลที่สูสีกันมาก
Linear และ Asana ต่างก็มีฐานแฟนคลับในหมู่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ ดังนั้นจึงเป็นการตัดสินใจที่ยาก! เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าจะเป็นความเรียบง่าย การทำงานร่วมกัน หรือความเร็ว
หากคุณต้องการเครื่องมือที่ทำได้ทุกอย่าง ช่วยประหยัดเวลาให้คุณและทีมของคุณลงทะเบียนใช้ ClickUpได้เลยตอนนี้โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท! 🤑