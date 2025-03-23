13 ทางเลือกเชิงเส้นที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เคยรู้สึกไหมว่า "เส้นตรงนั้นดี แต่เหมือนขาดอะไรไป"?
ในขณะที่ Linear มีความโดดเด่นในการติดตามโครงการซอฟต์แวร์ ทีมหลายทีมต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในเครื่องมือการจัดการโครงการของพวกเขาไม่ว่าคุณจะมองหาคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีขึ้น กระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้มากขึ้น หรือเพียงแค่แนวทางใหม่ ๆ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ
ตามการศึกษาของเวลลิงตัน พบว่า กว่าครึ่งของทีมแสดงความไม่พอใจกับเครื่องมือการจัดการโครงการในปัจจุบันโดยมีเพียง 35% ที่รายงานความพึงพอใจในระดับปานกลางถึงเต็มเปี่ยม
กุญแจสำคัญ? การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ—ไม่ใช่ต่อต้านทีมของคุณ
มาสำรวจทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear ที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่มีเวลา? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือ
- Jira: เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาแบบอไจล์
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงภาพโครงการอย่างง่าย
- อ๋อ!: เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์
- monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า
- Todoist: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว
- Productboard: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร
- Hive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากร
- GitHub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นโค้ด
- แนวคิด: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีเอกสารจำนวนมาก
ข้อจำกัดเชิงเส้น
Linear app เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและติดตามปัญหาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดการโครงการ และติดตามปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในขณะที่ Linear โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและแนวทางที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรก แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดที่สำคัญหลายประการ:
- ตัวเลือกการดูที่จำกัดนอกเหนือจากตัวติดตามมาตรฐาน ❌
- การปรับแต่งขั้นต่ำสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่ใช่การพัฒนา ❌
- ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์ครบถ้วน ❌
- ตัวเลือกการผสานที่จำกัดนอกระบบนิเวศการพัฒนา ❌
- ไม่มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในเอกสารในตัว ❌
- ความสามารถในการจัดการทรัพยากรที่จำกัด ❌
ข้อจำกัดเหล่านี้มักผลักดันให้ทีมต่างๆ หันไปหาทางเลือกอื่นที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายมากขึ้น ในขณะที่ยังคงรักษาอินเทอร์เฟซที่สะอาดและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ Linear เป็นที่นิยม
ทางเลือกเชิงเส้นในภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการแบบร่วมมือ
|การจัดการโครงการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมความสามารถในการทำงานร่วมกันในพื้นที่เดียว
|จิรา
|ทีมพัฒนาแบบアジล
|แผนที่นำทางขั้นสูงสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายทีม
|อาสนะ
|ทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์
|เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
|Trello
|การนำเสนอโครงการอย่างง่าย
|ระบบอัตโนมัติสำหรับผู้ช่วยส่วนตัวเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
|อ๋อ!
|การทำแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์
|ระบบแบบบล็อกที่รวมเอกสารและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
|วันจันทร์. คอม
|เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
|เครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นสำหรับการสร้างกระบวนการที่กำหนดเอง
|ProofHub
|การร่วมมือกับลูกค้า
|ระบบการตรวจพิสูจน์และให้ข้อเสนอแนะแบบบูรณาการพร้อมราคาเหมาจ่าย
|Todoist
|การจัดการงานส่วนบุคคล
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อการสร้างงานอย่างรวดเร็ว
|ผลิตภัณฑ์บอร์ด
|การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
|ความคิดเห็นของลูกค้าต่อกระบวนการพัฒนาฟีเจอร์
|Wrike
|การบริหารโครงการองค์กร
|อินเตอร์เฟซแบบสามหน้าต่างสำหรับการมองเห็นพอร์ตโฟลิโอถึงงาน
|รังผึ้ง
|การจัดการทรัพยากร
|การจัดสรรทรัพยากรขั้นสูงและการวางแผนกำลังการผลิต
|GitHub
|การจัดการโครงการที่เน้นโค้ดเป็นศูนย์กลาง
|การผสานรวมโดยตรงระหว่างโค้ดและการจัดการโครงการ
|โนชั่น
|โครงการที่มีเอกสารจำนวนมาก
|ระบบแบบบล็อกที่รวมเอกสารและการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน
13 ทางเลือกเชิงเส้นที่ดีที่สุดที่ควรใช้
การเลือกทางเลือกเชิงเส้นที่เหมาะสมจำเป็นต้องเข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละชนิดสามารถแก้ไขปัญหาการดำเนินการโครงการที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร
แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติและความสามารถที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับความต้องการของทีมคุณมากกว่าแนวทางที่เน้นการพัฒนาของ Linear
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบร่วมมือ)
ในขณะที่ Linear มุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำงานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นหลักClickUp ซึ่งเป็นแอปสำหรับทุกงาน* ขยายขอบเขตไปไกลกว่านั้นเพื่อรวมการดำเนินงานทั้งหมดของทีมเข้าด้วยกัน
โซลูชันClickUp สำหรับการจัดการโครงการรวมการจัดการงานเครื่องมือการทำงานร่วมกัน และระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น VMware ได้รวมเครื่องมือมากกว่าห้าชนิดที่แตกต่างกันไว้ในแพลตฟอร์มของ ClickUp สร้างระบบมาตรฐานสำหรับการดำเนินงานระดับโลก ผลลัพธ์ที่ได้สามารถวัดได้:การตั้งค่าโครงการและการรายงานกลายเป็นรวดเร็วขึ้นถึง 8 เท่า ขณะที่ทีมสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 95% ในการเตรียมการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส
เราต้องการแพลตฟอร์มการรับข้อมูลเพียงหนึ่งเดียว และพบว่ามีใน ClickUp เราได้ร่วมมือกันเพื่อให้ทุกอย่างทำงานได้ เราได้พัฒนามาตรฐานสากล... [และทำให้] การติดตามและการตัดสินใจรวดเร็วและโปร่งใส
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Jira กับ ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp มีฟังก์ชันการทำงานที่กว้างกว่าเครื่องมือที่เน้นการพัฒนาแบบดั้งเดิมอย่าง Jira แม้ว่า Jira จะโดดเด่นในกระบวนการทำงานของการพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่ ClickUp ก็ให้ฟังก์ชันการทำงานเดียวกันนี้พร้อมทั้งขยายออกไปนอกเหนือจากความต้องการของทีมพัฒนา
งานใน ClickUp
ทีมโครงการมักเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ClickUp Tasks สำหรับการจัดการงานร่วมกัน ฟีเจอร์นี้เป็นรากฐานของทุกขั้นตอนการทำงาน โดยจะแบ่งงานออกเป็นงานย่อย จัดระเบียบด้วยสถานะที่กำหนดเอง และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมหลายคน
มุมมองใน ClickUp
วิธีที่ทีมต่างๆ มองและโต้ตอบกับงานเหล่านี้ทำให้ ClickUp มีความยืดหยุ่นอย่างน่าทึ่ง คุณสมบัติClickUp Viewsมีมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของพวกเขา
ในขณะที่นักพัฒนาอาจชอบใช้กระดานคัมบังสำหรับการจัดการสปรินต์ ผู้จัดการโครงการสามารถดูข้อมูลเดียวกันในแผนภูมิแกนต์พร้อมกันสำหรับการวางแผนไทม์ไลน์ได้
ความยืดหยุ่นนี้ขยายไปถึงมุมมองปฏิทินสำหรับการติดตามกำหนดเวลา มุมมองรายการสำหรับการประมวลผลงานอย่างรวดเร็วและแผนผังความคิด ClickUpสำหรับการวางแผนโครงการทีมงานข้ามสายงานสามารถสลับระหว่างมุมมองเหล่านี้ได้โดยไม่สูญเสียความสอดคล้องของข้อมูล ทำให้ทุกคนสามารถทำงานในสไตล์ที่ตนถนัดได้
ClickUp อัตโนมัติ
นั่นยังไม่หมด คุณสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ โพสต์ความคิดเห็น เปลี่ยนสถานะ และย้ายรายการได้
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างและแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์ ใช้ClickUp Whiteboardsสำหรับการประชุมระดมความคิด และรักษาการควบคุมเวอร์ชันสำหรับไฟล์ที่สำคัญ
ClickUp Brain
ระบบปัญญาประดิษฐ์ของแพลตฟอร์มClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติให้กับงานที่เป็นกิจวัตรและงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ตั้งแต่การสร้างงานตามรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไปจนถึงการช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารโครงการ ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองในขณะที่เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ
นอกจากนี้ClickUp Goalsช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมสามารถตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ซึ่งจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่องานคืบหน้า ทำให้มั่นใจได้ว่ามีความสอดคล้องและชัดเจนตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแม่แบบโครงการที่กำหนดเองเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและการมาตรฐาน
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงด้วยตรรกะเงื่อนไข
- สร้างการวิเคราะห์โครงการอย่างครอบคลุมและรายงานที่กำหนดเอง
- ใช้ฟิลด์สูตรสำหรับการคำนวณอัตโนมัติและการประมวลผลข้อมูล
- จัดการปริมาณงานของทีมด้วยเครื่องมือวางแผนกำลังการผลิต
- สร้างวิกิโครงการแบบโต้ตอบและฐานความรู้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องใช้เวลาในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงาน
- คุณสมบัติขั้นสูงอาจมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือสิ่งที่ เนบิ เค ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจขนาดเล็ก พูดถึง ClickUp:
ที่ RecRam, ClickUp ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการจัดการการติดตามข้อผิดพลาด, การสื่อสารในทีม, และการติดตามงาน. อินเตอร์เฟซที่สวยงามและใช้งานง่ายทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่เพลิดเพลิน, ในขณะที่ความเร็วของมันช่วยให้การดำเนินงานประจำวันมีประสิทธิภาพ.
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับทีมพัฒนาแบบอไจล์)
คุณจะติดตามการเปลี่ยนแปลงโค้ดหลายพันรายการ การแก้ไขข้อบกพร่อง และคำขอฟีเจอร์ต่างๆ โดยไม่สูญเสียภาพรวมได้อย่างไร? ความท้าทายนี้นำไปสู่การพัฒนา Jira ให้ก้าวไกลเกินกว่าการติดตามปัญหาขั้นพื้นฐาน
ต่างจากแนวทางที่เรียบง่ายแต่มีข้อจำกัดของ Linearซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Jiraมอบตัวเลือกการปรับแต่งที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน ในขณะที่ Linear โดดเด่นในด้านความเรียบง่าย Jira ให้ฟีเจอร์ระดับองค์กรที่รองรับทีมขนาดใหญ่และกระจายตัว
หากคุณกำลังคิดถึงLinear กับ Jira โดยเฉพาะ Jira จะมีความโดดเด่นในการปรับใช้แนวทาง Agile ในองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องมือติดตามปัญหาและการจัดการสปรินต์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของ Linear
🧠 เกร็ดความรู้: 'Jira' เป็นคำย่อของ 'Gojira' ซึ่งแปลว่าก็อดซิลล่าในภาษาญี่ปุ่น ชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องภายในที่ชื่อว่า Bugzilla ซึ่งนักพัฒนาของ Atlassian ได้ใช้ก่อนที่จะสร้าง Jira
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- กำหนดค่าคำค้นหา JQL แบบกำหนดเองสำหรับการกรองขั้นสูง
- ตั้งค่าการแจ้งบันทึกการปล่อยอัตโนมัติจากการอัปเดตปัญหา
- สร้างกฎเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองด้วยทริกเกอร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ระบบการประมาณการเฉพาะทีมออกแบบ
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- เปิดใช้งานการติดตามการพึ่งพาข้ามโครงการ
ข้อจำกัดของ Jira
- การตั้งค่าและการจัดการที่ซับซ้อน
- อาจทำให้รู้สึกหนักหนาสาหัสสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Jira
- ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $7. 53/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $13.53/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jira อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้หนึ่งคนได้แบ่งปันประสบการณ์ที่หลากหลายแต่โดยรวมแล้วเป็นบวกเกี่ยวกับ Jira:
ไม่เป็นไร เราใช้มันเพื่อจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล และจนถึงตอนนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดี อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่ามันน่าจะมีรูปลักษณ์ที่ดีกว่านี้
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ Agile ฟรีสำหรับการวางแผนโครงการใน Excel & ClickUp
3. Asana (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดและทีมสร้างสรรค์)
หากเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณสามารถคิดเหมือนนักสร้างสรรค์ได้ล่ะ? คำถามนี้ได้ผลักดันการพัฒนาของ Asana ให้กลายเป็นสิ่งที่หลากหลายมากขึ้น
ในขณะที่ Linear ให้บริการทีมพัฒนาได้ดี Asana ช่วยลดอุปสรรคระหว่างงานด้านเทคนิคและงานสร้างสรรค์ได้ ที่อินเทอร์เฟซของ Linear อาจท้าทายผู้ใช้ที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค Workflow Builder ของ Asana สร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
แพลตฟอร์มนี้มอบมุมมองโครงการที่หลากหลายกว่า Linear โดยผสานรวมงานพัฒนาเข้ากับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดการการอนุมัติ ปฏิทินเนื้อหา และแคมเปญ—ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ Linear มักต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหาก
🧠 เกร็ดความรู้:ชื่อ 'Asana' มาจากคำในภาษาสันสกฤตที่หมายถึงท่าทางหรือตำแหน่งโดยเฉพาะในโยคะ ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของบริษัทในการช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบความสมดุลและประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของพวกเขา เช่นเดียวกับที่โยคีค้นพบความสมดุลในท่าทางของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- สร้างแม่แบบโครงการที่กำหนดเองพร้อมโครงสร้างงานย่อยแบบซ้อน
- ตั้งค่าการทำงานของระบบอนุมัติอัตโนมัติ
- ออกแบบฟิลด์แบบฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับคำขอบริการ
- สร้างแดชบอร์ดรายงานที่กำหนดเอง
- เปิดใช้งานการปรับสมดุลภาระงานระหว่างทีม
- กำหนดค่าเป้าหมายโครงการที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การจัดการงานย่อยที่จำกัดเมื่อเทียบกับแบบเชิงเส้น
- ไม่มีการติดตามเวลาในตัว
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้Asana ได้แบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญที่มันได้กลายเป็นสำหรับทีมของพวกเขา:
"เรามีทีมทำงานทางไกลจำนวน 10-15 คน เราใช้ Asana สำหรับการจัดการงาน ปฏิทินเนื้อหา การจัดการโครงการ และอีกมากมาย มันเป็นแอปที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเราในตอนนี้ ทุกคนในทีมของเราใช้ Asana ทุกวัน มันช่วยแก้ปัญหาการจัดการงานและการจัดการโครงการได้เป็นอย่างดี"
อ่านเพิ่มเติม:Asana vs. ClickUp: เครื่องมือการจัดการทีมไหนดีกว่า?
4. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพโครงการอย่างง่าย)
เมื่อทีมหลงทางในเครื่องมือโครงการที่ซับซ้อน ความชัดเจนจะลดลง กระดานที่ใช้งานง่ายของ Trello นำความเรียบง่ายทางสายตากลับมาสู่การจัดการโครงการ
Trello ให้ความสำคัญกับวิธีการที่เน้นภาพเป็นหลัก ซึ่งตรงข้ามกับการมุ่งเน้นการพัฒนาที่มีโครงสร้างของ Linear กระดาน Kanban ของ Trello ช่วยให้มองเห็นโครงการได้ทันที ในขณะที่เครื่องมืออัตโนมัติ Butler จัดการงานประจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า Linear จะโดดเด่นในงานพัฒนา แต่ Trello ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามโครงการสำหรับทั้งทีมซอฟต์แวร์และผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ออกแบบกฎการทำงานอัตโนมัติหลายขั้นตอนด้วย Butler
- สร้างระบบการกรองบัตรขั้นสูง
- สร้างชุดคอมโบเพิ่มพลังแบบกำหนดเอง
- กำหนดค่าบอร์ดแม่แบบสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำได้
- เปิดใช้งานการติดตามการพึ่งพาข้ามบอร์ด
- ตั้งค่าป้ายกำกับและระบบการจัดหมวดหมู่แบบกำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- ตัวเลือกการดูที่ถูกจำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
ราคาของ Trello
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $17.50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: เกือบ20% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีมากกว่า 50 ข้อความต่อวัน ปริมาณที่สูงนี้อาจบ่งชี้ว่าทีมมีการสื่อสารอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งดีต่อความรวดเร็วในการทำงาน แต่ก็อาจนำไปสู่การรับข้อมูลมากเกินไปจนเกิดความสับสนได้เช่นกัน
ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของ ClickUp เช่นClickUp ChatและClickUp Assigned Comments การสนทนาของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่ถูกต้องเสมอ เพิ่มความชัดเจนและลดความจำเป็นในการติดตามงานที่ไม่จำเป็น
5. อ๋อ! (เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนเส้นทางผลิตภัณฑ์)
เครื่องมือบางชนิดจัดการงาน; บางชนิดจัดการกลยุทธ์—Aha! ทำได้ทั้งสองอย่าง. มันเชื่อมต่อกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์กับการดำเนินการพัฒนาผ่านการจัดการความต้องการที่แข็งแกร่ง, การเชื่อมโยงความคิดเห็นของลูกค้าไปยังคุณสมบัติ, และการติดตามความคืบหน้าตามเป้าหมายทางกลยุทธ์.
อ๊ะ! คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างแบบจำลองการวางแผนสถานการณ์
- ออกแบบตัวชี้วัดการให้คะแนนที่กำหนดเองสำหรับคุณลักษณะ
- จัดตั้งกรอบการวิเคราะห์การแข่งขัน
- สร้างอัลกอริทึมสำหรับการวางแผนขีดความสามารถ
- กำหนดค่าการติดตามโครงการริเริ่มที่กำหนดเอง
- เปิดใช้งานมุมมองพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์
อ๋อ! ข้อจำกัด
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัดสำหรับทีมที่ไม่ใช่ทีมผลิตภัณฑ์
Aha! การกำหนดราคา
- พรีเมียม: $74/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $124/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
Aha! คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Aha! อย่างไรบ้าง?
A ผู้ใช้เน้นย้ำ จุดแข็งของผลิตภัณฑ์ในการจัดระเบียบและบริหารจัดการแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ:
ผลิตภัณฑ์นี้แสดงแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ตารางหมุนเวียน ฟีเจอร์รายการ และรายงานอื่นๆ มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถจัดการได้ตามต้องการ การสร้างแบบจำลองแนวคิดที่ดี (พร้อมพอร์ทัล) ไปจนถึงการเปิดตัวพร้อมโครงการริเริ่มและการเผยแพร่ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การออกแบบเชิงแนวคิดที่ยอดเยี่ยม การดำเนินการที่ดีในแอปพลิเคชันคลาวด์ที่เชื่อถือได้
6. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้)
เมื่อการจัดการโครงการแบบหนึ่งเดียวใช้ได้กับทุกคนรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการ ทีมต้องการอิสระในการสร้างโซลูชันของตนเอง monday.com ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Asana ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้โดยให้คุณสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแท้จริง
Linear ใช้วิธีการจัดการโครงการตามข้อกำหนด ในขณะที่ Monday.com ช่วยให้ทีมสร้างกระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องมือจัดการกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นของมันก้าวข้ามโครงสร้างที่ตายตัวของ Linear โดยรองรับกระบวนการที่กำหนดเองสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจ
ในขณะที่ Linear เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การออกแบบแบบโมดูลาร์ของ Monday.com สามารถปรับให้เข้ากับทุกสิ่งตั้งแต่การตลาดไปจนถึงทรัพยากรบุคคล ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการจัดการโครงการข้ามแผนก
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองด้วยวิดเจ็ตแบบลากและวาง
- สร้างการพึ่งพาหลายระดับระหว่างรายการ
- ตั้งค่าสูตรการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเอง
- มุมมองการทำงานเฉพาะทีมออกแบบ
- กำหนดค่าคอลัมน์สูตรขั้นสูง
- เปิดใช้งานการติดตามเวลาด้วยสัปดาห์การทำงานที่กำหนดเอง
monday.com ข้อจำกัด
- จำเป็นต้องมีระดับที่สูงขึ้นสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา
- การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์อาจดูซับซ้อนในตอนแรก
monday.com ราคา
- บุคคล: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 2 คน
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง monday.com อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งชื่นชมการออกแบบและประสบการณ์การใช้งานของแพลตฟอร์ม:
สิ่งที่ฉันสามารถเน้นได้คืออินเทอร์เฟซของมัน การออกแบบที่เรียบง่าย สีสันที่ออกแบบมาอย่างดี เมนูที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่น่าใช้สำหรับผู้ใช้
7. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า)
ProofHub ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยระบบการตรวจพิสูจน์ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ ทำให้การให้คำแนะนำและการอนุมัติเป็นเรื่องง่าย ไม่เหมือนกับ Linear ที่มุ่งเน้นทางเทคนิค ProofHub ผสานการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
มันรวมการสนทนา ไฟล์ และกำหนดเวลาไว้ที่เดียว ทำให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย ด้วยรูปแบบการกำหนดราคาแบบเหมาจ่าย มันจึงมอบความคุ้มค่าที่ดีกว่าราคาต่อผู้ใช้ของ Linear ทำให้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับทีมที่กำลังเติบโตซึ่งทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานภายนอก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ProofHub
- สร้างกระบวนการอนุมัติที่กำหนดเอง
- ออกแบบพอร์ทัลลูกค้าที่มีแบรนด์
- ตั้งค่าอินเทอร์เฟซหลายภาษา
- สร้างแม่แบบโครงการที่กำหนดเอง
- กำหนดระดับการเข้าถึงตามบทบาท
- เปิดใช้งานตัวเลือกการปรับแต่งแบรนด์ขาว
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ฟังก์ชันการรายงานพื้นฐาน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน (อัตราคงที่)
- การควบคุมสูงสุด: $99/เดือน (อัตราคงที่)
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง ProofHub อย่างไรบ้าง?
A ผู้ใช้ได้แบ่งปัน ความกระตือรือร้นของพวกเขาเกี่ยวกับความสะดวกในการใช้งานและการจัดระเบียบของแพลตฟอร์ม:
ฉันชอบมากที่มันใช้งานง่ายกับการจัดการโครงการ และช่วยให้ฉันเป็นระเบียบมาก! ฉันชอบที่ฉันสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ง่ายและจัดการแต่ละงานด้วยแท็บ "ฉัน" ฉันจะแนะนำ PH ให้กับทุกคนที่ต้องการการจัดการโครงการของบริษัท!
8. Todoist (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานส่วนตัว)
เน้นความเรียบง่าย Todoist ผสมผสานการจัดการงานส่วนตัวกับการทำงานร่วมกันในทีม
การป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติช่วยให้สร้างงานได้อย่างรวดเร็ว โดยหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของระบบที่มีโครงสร้าง เมื่อ Linear รู้สึกยุ่งยากเกินไปสำหรับงานแต่ละงาน Todoist เสนอทางเลือกที่เรียบง่ายกว่าซึ่งปรับขนาดได้อย่างราบรื่น
ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่ยืดหยุ่น จึงสามารถปรับให้เข้ากับผู้ใช้คนเดียวและทีมได้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายกว่ากระบวนการทำงานที่เน้นการพัฒนาของ Linear
👀 คุณรู้หรือไม่? ต่างจากการค้นหาแบบบูลีน NLPใช้การประมวลผลเชิงความหมายเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคำและความตั้งใจ ทำให้สามารถตอบสนองได้อย่างเป็นธรรมชาติและเข้าใจบริบทมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- สร้างคะแนนประสิทธิภาพการทำงานที่กำหนดเอง
- ออกแบบการค้นหาด้วยตัวกรองขั้นสูง
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง
- สร้างระบบติดตามนิสัย
- กำหนดการงานอัจฉริยะ
- เปิดใช้งานความสัมพันธ์ระหว่างงานข้ามโครงการ
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูงที่จำกัด
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันพื้นฐาน
ราคาของ Todoist
- ผู้เริ่มต้น: คุณสมบัติพื้นฐาน
- ข้อดี: $2.5/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 (2,500+ รีวิว)
9. Productboard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นลูกค้า)
หากปราศจากความเข้าใจลูกค้าอย่างชัดเจน ทีมพัฒนามีความเสี่ยงที่จะสร้างฟีเจอร์ที่ไม่ต้องการ
Productboard เชื่อมโยงความคิดเห็นกับการพัฒนาด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญขั้นสูง โดยปรับสมดุลระหว่างความต้องการของผู้ใช้และเป้าหมายทางธุรกิจ เครื่องมือแผนงานของ Productboard ช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างจากแนวทางที่เน้นการดำเนินการของ Linear, Productboard เชื่อมโยงข้อมูลจากลูกค้าเข้ากับการพัฒนา ด้วยระบบการจัดลำดับความสำคัญที่ซับซ้อนกว่าการตั้งค่าพื้นฐานของ Linear, มันช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Productboard
- รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าจากหลายแหล่ง
- สร้างกรอบการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- แชร์แผนงานที่มุ่งเป้าหมายไปยังกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
- ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาคุณสมบัติของระบบ
ข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์บอร์ด
- ราคาสูงกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการทั่วไป
- ความสามารถในการจัดการงานที่จำกัด
ราคาของ Productboard
- เริ่มต้น: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Productboard อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้เน้นย้ำถึงคุณค่าของ Productboardสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์:
Productboard เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทซอฟต์แวร์ที่ต้องการสร้างกระบวนการรอบความคิดเห็นของลูกค้าของพวกเขา
10. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการระดับองค์กร)
เมื่อทีมขยายตัว ความชัดเจนจะลดลง—แต่ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสามหน้าต่างของ Wrike โครงการจะยังคงชัดเจนราวกับคริสตัล มันช่วยให้การนำทางจากพอร์ตโฟลิโอไปยังงานต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมโครงการระดับองค์กร ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ การรายงานขั้นสูง และความปลอดภัยระดับองค์กร Wrike จึงโดดเด่นในการจัดการความซับซ้อน
ต่างจากโครงสร้างที่เรียบง่ายของ Linear ระบบนี้สามารถแสดงลำดับชั้นที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน พร้อมฟีเจอร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอ แบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเอง และการวางแผนทรัพยากร—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่มีความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- สร้างแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองด้วยฟิลด์แบบไดนามิก
- ออกแบบแดชบอร์ดการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ตั้งค่าการติดตามสุขภาพโครงการ
- สร้างตัวกระตุ้นเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง
- กำหนดค่ากฎความปลอดภัยขององค์กร
- เปิดใช้งานการจัดสรรทรัพยากรข้ามแผนก
ข้อจำกัดของ Wrike
- อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนต้องการเวลาในการเรียนรู้
- คุณสมบัติขั้นสูงสงวนไว้สำหรับระดับที่สูงกว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ทีม: $10/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.80/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร:
สิ่งนี้ช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ต่างๆ ได้ดีขึ้น ความช่วยเหลือเล็กน้อยเกี่ยวกับแบนด์วิดท์ของเราและหากเรามีงานในท่อเต็ม สิ่งนี้จะช่วยให้เรามีผลงานที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฟีเจอร์พอร์ทัลที่ใช้งานง่ายมากเพื่อสร้างความมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นระหว่างบริษัทและลูกค้า ช่วยให้เราจัดการกับข้อเสนอแนะจำนวนมากจากลูกค้าหลายแหล่งได้ดียิ่งขึ้น
11. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากร)
การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความพร้อมใช้งานเท่านั้น แต่ยังต้องเหมาะสมกับงานอีกด้วย Hive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการด้วยการวางแผนทรัพยากรและการติดตามเวลา ซึ่งเหนือกว่าเครื่องมือการจัดสรรทรัพยากรพื้นฐานของ Linear ในขณะที่ Linear มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Hive ผสานรวมอีเมลและการตรวจสอบงานเพื่อลดการสลับเครื่องมือ
การวิเคราะห์ขั้นสูงของมันมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานและความคืบหน้าของโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ครอบคลุมสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการทรัพยากรและกระบวนการทำงานที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- สร้างแบบจำลองการคาดการณ์ทรัพยากร
- การวางแผนสถานการณ์การออกแบบกำลังการผลิต
- ตั้งค่าการปรับสมดุลทรัพยากรอัตโนมัติ
- สร้างรายงานการใช้งานที่กำหนดเอง
- กำหนดการมอบหมายงานตามทักษะ
- เปิดใช้งานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- การผสานรวมบางอย่างต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
ราคาของฮีฟ
- โซโล: ฟรีสำหรับบุคคลทั่วไป
- เริ่มต้น: $1. 5/เดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hive อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ได้เน้นย้ำถึงความสามารถในการผสานรวมของแพลตฟอร์มและคุณสมบัติการติดตามโครงการ:
ฉันชอบที่มันสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันหลายตัวได้ เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างง่ายดาย ฉันชอบการแสดงภาพความคืบหน้าของงานในโครงการ คุณสามารถสร้างฐานความรู้สำหรับทีมของคุณได้
12. GitHub (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่เน้นโค้ด)
การสลับระหว่างโค้ดและการจัดการโครงการทำให้การไหลของงานนักพัฒนาหยุดชะงัก GitHub ฝังการจัดการโครงการไว้ในกระบวนการพัฒนา โดยผสานรวมการติดตามปัญหา กระดานโครงการ และ GitHub Actions สำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ในขณะที่ Linear ให้บริการติดตามปัญหา GitHub เชื่อมโยงงานกับการเปลี่ยนแปลงโค้ดและคำขอดึงโดยตรง แนวทางที่ให้ความสำคัญกับนักพัฒนาเป็นอันดับแรกช่วยลดการสลับเครื่องมือ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการการจัดการโครงการที่ผสานรวมอย่างแน่นแฟ้นกับกระบวนการเขียนโค้ดของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับบอร์ดโครงการที่กำหนดเอง
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงกับคลังข้อมูล
- ตั้งค่าการตรวจสอบโค้ดอัตโนมัติ
- สร้างสายงาน CI/CD ที่กำหนดเอง
- กำหนดค่าการตั้งค่าการสแกนความปลอดภัย
- เปิดใช้งานการอัปเดตการพึ่งพาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ GitHub
- คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ไม่ใช่ทางเทคนิคอย่างจำกัด
- ความสามารถในการรายงานขั้นพื้นฐาน
ราคาของ GitHub
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
13. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการที่มีเอกสารจำนวนมาก)
Notion ผสมผสานการจัดการโครงการเข้ากับการบันทึกข้อมูลร่วมกัน โดยใช้ระบบบล็อกสำหรับพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
ต่างจาก Linear ที่แยกเอกสารและการติดตามออกจากกัน Notion สร้างพื้นที่ทำงานที่ลื่นไหลซึ่งทีมสามารถผสานฐานความรู้ ฐานข้อมูล และการวางแผนโครงการเข้าด้วยกันได้
โครงสร้างที่ยืดหยุ่นของมันเหนือกว่าองค์กรที่เข้มงวดของ Linear ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำเอกสารและการจัดการงาน ในขณะที่ Linear มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา Notion เสนอพื้นที่ทำงานที่ปรับให้เข้ากับความต้องการที่หลากหลายของทีมได้มากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- สร้างมุมมองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
- ออกแบบฐานความรู้ที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าโครงสร้างหน้าอัตโนมัติ
- สร้างความสัมพันธ์ของเนื้อหาที่มีพลวัต
- กำหนดสูตรคุณสมบัติที่กำหนดเอง
- เปิดใช้งานการกรองฐานข้อมูลแบบซ้อน
ข้อจำกัดของ Notion
- การผสานรวมกับระบบเดิมที่มีอยู่จำกัด
- คุณลักษณะการจัดการโครงการต้องมีการตั้งค่า
ราคาของ Notion
- ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันว่าความสามารถที่หลากหลายของ Notion ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทั้งงานและโครงการส่วนตัวได้อย่างไร:
ฉันใช้ Notion สำหรับหลายสิ่งหลายอย่าง ในฐานะนักการตลาดเนื้อหา ฉันใช้มันเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอและวางแผนโครงการของฉัน เนื่องจากฉันยังเทรดหุ้นเป็นงานเสริม แอปนี้ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกการเทรดของฉันได้ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับฉัน ฉันชอบความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งาน และฉันสามารถย้ายสิ่งต่าง ๆ ได้ตามระดับความสำคัญของพวกเขา
เลือก ClickUp: ทางเลือกเชิงเส้นที่เหมาะสม
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับกระบวนการทำงานของทีมคุณ ขนาด และเป้าหมายระยะยาว
เมื่อประเมินทางเลือกแบบเชิงเส้น ควรพิจารณาความสามารถในการขยายตัว การผสานรวมกับเครื่องมือพัฒนาที่คุณมีอยู่ และความง่ายในการนำไปใช้ เครื่องมือควรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยไม่เพิ่มความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
มองหาโซลูชันที่มีความยืดหยุ่น ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่ง และราคาที่สอดคล้องกับงบประมาณของคุณ
ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Linear ที่มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ การติดตามโครงการขั้นสูง และการปรับแต่งอย่างลึกซึ้ง ไม่ว่าคุณจะจัดการงานพัฒนาหรือโครงการข้ามสายงาน ClickUp สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpและเปลี่ยนวิธีการทำงานของทีมคุณ