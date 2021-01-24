การจัดการโครงการด้วย Jira: คู่มือฉบับสมบูรณ์ปี 2025

กำลังสงสัยว่า Jira เป็น เครื่องมือ ที่ดีสำหรับการ บริหารโครงการ หรือไม่?
Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่นำเสนอโดย Atlassian ซึ่งช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดการปริมาณงานโครงการที่มากมายมหาศาล
พอนึกดูแล้ว Jira ก็เหมือนกับก็อดซิลล่าของเครื่องมือการจัดการโครงการเลยนะ
มันใหญ่โตมหึมา สมควรที่จะมีพลังอำนาจและไร้เทียมทาน และน่าเกรงขามอยู่บ้าง
แต่ว่านั่นทำให้ Jira เป็น เครื่องมือจัดการโครงการ ที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่?
เอ่อ... นั่นขึ้นอยู่กับ
ในโพสต์นี้ เราจะอธิบายว่าการจัดการโครงการใน Jira เป็นอย่างไรและมันเข้ากับวิธีการ Agile อย่างไร นอกจากนี้คุณจะได้พบกับข้อจำกัดที่สำคัญบางประการของ Jiraและวิธีที่คุณสามารถเอาชนะข้อจำกัดเหล่านั้นได้
มาเริ่มกันเลย!
Jira คืออะไร?
Jiraเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ในตอนแรกมุ่งเน้นไปที่การติดตามข้อบกพร่อง แต่ตอนนี้สามารถช่วยบริษัทจัดการงานโครงการอื่นๆ ได้เกือบทั้งหมดเช่นกัน
เรื่องน่าสนใจ:
คำว่า Godzilla มาจากคำในภาษาญี่ปุ่นว่า "Go-jira" ทำให้ Jira เป็น Godzilla ตัวจริง ของเครื่องมือ การจัดการโครงการ!
บริษัทต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์ Jira สำหรับ:
- ติดตามบั๊ก, ปัญหา, ฟีเจอร์, งาน, เป็นต้น
- ความสามารถในการผสานรวมกับแอปพลิเคชันภายนอกหลายตัวเช่น Salesforce, Git และอื่น ๆ
- ความสามารถของโครงการ เช่น การสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเอง, ตั๋วที่ยืดหยุ่น, และการจัดการต้นทุน
- กระดานScrumและKanbanของพวกเขา
เครื่องมือการจัดการโครงการ Jira พยายามตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หลายประการ แม้ว่าบางครั้งอาจรู้สึกซับซ้อนเกินไปและขัดแย้งกับเป้าหมาย
ตรวจสอบ รีวิว Jira ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ไม่มีใครบอกว่าการฝึกให้ก็อดซิลล่าเชื่องจะง่าย!
การใช้ Jira สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
Atlassian Jira ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัติ Agile อย่างจริงจัง
ในวิธีการแบบ Agile คุณจะแบ่งโครงการหรือข้อกำหนดออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้มากขึ้นหรือเป็นงานย่อย
จากนั้น ทีม Agile ของคุณจะเริ่มทำงานร่วมกันในภารกิจเหล่านี้ โดยทำเสร็จทีละภารกิจ ก่อนที่จะได้รับข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแต่ละขั้นตอน
คุณเห็นไหมว่า Agile คือการร่วมมือและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เมื่อบริหารโครงการด้วยวิธี Agile เครื่องมือ Jira จะช่วยให้คุณ:
แต่ละขั้นตอนกว้าง ๆ เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการโครงการ และเราจะมาดูว่าทำไม:
1. กำหนดแผนโครงการ
เมื่อเริ่มต้นโครงการ Agile ใด ๆ คุณจะต้องสร้าง backlog ของโครงการ (ชุดของงาน) และจัดระเบียบพวกมันให้อยู่ในสปรินต์ก่อน
งานใน Jira เรียกว่า "ปัญหา" และแสดงผลโดยใช้การ์ดดิจิทัล
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเพิ่มงานในซอฟต์แวร์ Jira:
- สร้างปัญหาใน Jira จากแดชบอร์ดของ Jira และเลือก งาน เป็นประเภทปัญหาของคุณ
- โปรดอธิบายรายละเอียดของงานหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การ์ดนี้
- เพิ่มเอกสารหรือรูปภาพที่สนับสนุนตามความจำเป็น
- กำหนดเส้นตายสำหรับการทำงานให้เสร็จสิ้น
- แยกงานใน Jira ออกเป็นชิ้นย่อยๆ หากจำเป็น
เมื่อสร้างปัญหาหรืองานใน Jira แล้ว คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในแผนโครงการของคุณได้
มันก็เหมือนกับการสร้างประติมากรรมเลโก้
คุณประกอบชิ้นส่วนที่มีสีและรูปร่างต่างกันเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นภาพรวม
2. มอบหมายบทบาทและสิทธิ์ของทีมโครงการ
เมื่อสร้างงานเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปของคุณคือการมอบหมายงานให้กับบุคคลหนึ่ง ตามความเชี่ยวชาญของคุณ คุณจะเลือกสมาชิกทีมโครงการที่เหมาะสมและมอบหมายงานให้พวกเขา
แต่ก่อนหน้านั้น คุณจะต้องกำหนดบทบาทของสมาชิกทีมในเครื่องมือจัดการโครงการ Jira และตัดสินใจว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงอะไร
3. ติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ขณะนี้คุณมีแผนโครงการที่ละเอียดและได้มอบหมายสมาชิกทีมที่เหมาะสมให้กับแต่ละงานของคุณแล้ว
ตอนนี้คุณสามารถเอนหลังบนเก้าอี้ปรับนอนและผ่อนคลายได้แล้วใช่ไหม? 😴
บางทีอาจจะออกไปทานบรันช์ ดูหนังสัตว์ประหลาดเรื่องใหม่กันดีไหม?
น่าเสียดายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ยาก
สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปตามแผนเสมอไป และสิ่งที่คุณไม่รู้ตัวก็คือ กำหนดส่งโครงการอยู่สัปดาห์หน้าแล้ว และคุณทำเสร็จไปแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น
คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้ในเครื่องมือ Jira เพื่อติดตามกำหนดเวลาของคุณได้:
- รายงานการติดตามเวลา: หลังจากตั้งค่าการติดตามเวลาใน Jira แล้ว รายงานเหล่านี้จะให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละโครงการหรือแต่ละงาน
- กราฟการเผาผลาญ: การแสดงภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณได้ทำสำเร็จไปแล้ว
- รายงานแผนภูมิวงกลม: การแยกส่วนแผนภูมิวงกลมของงาน Jira ภายในโครงการ
- รายงานอายุเฉลี่ย: แสดงระยะเวลาเฉลี่ยที่ปัญหาใน Jira ไม่ได้รับการแก้ไข
- แผนภูมิการไหลสะสม: แสดงสถานะของงานโครงการตามช่วงเวลา
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด มองหาโอกาสในการปรับปรุง และมั่นใจได้ว่าสมาชิกทีม Agile ทุกคนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โบนัส:Monday.com เทียบกับ Jira &Jira เทียบกับ Linear
Jira ดีสำหรับการจัดการโครงการหรือไม่?
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก Jira เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณใช้ ให้พิจารณาข้อจำกัดเหล่านี้:
เราจะมาดูข้อจำกัดแต่ละข้อเหล่านี้อย่างละเอียดและสำรวจวิธีที่คุณสามารถเอาชนะข้อเสียในการจัดการงานเหล่านี้ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น นั่นคือClickUp
1. ซับซ้อนในการใช้งาน
ผู้ใช้รายงานบ่อยครั้งว่า Atlassian Jira มีความท้าทายในการตั้งค่า และอินเทอร์เฟซนั้นใช้งานยากเมื่อจัดการโครงการ
ท้ายที่สุดแล้ว Jira เริ่มต้นเป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ และนั่นยังคงเป็นแก่นแท้ของมันอยู่
แม้ว่าจะมีการปรับปรุงและเพิ่มคุณสมบัติหลายอย่าง Jira ก็ยังคงเป็นเพียงเครื่องมือติดตามปัญหาที่ถูก บรรจุ ให้ดูเหมือนซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
มันเหมือนกับการสวมชุดไดโนเสาร์ทีเร็กซ์แล้วคิดว่าตัวเองเจ๋งพอที่จะได้ไปรับเชิญในหนังก็อดซิลล่าภาคใหม่!
เครื่องมือ Jira อาจซับซ้อนมากสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้อยู่ในทีมซอฟต์แวร์ของคุณ เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมากในการเชี่ยวชาญฟังก์ชันการทำงานของมัน
โซลูชันของ ClickUp: การเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
ClickUpคือเครื่องมือจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลกและเป็นทางเลือกแทน Jiraเนื่องจากฟีเจอร์ต่าง ๆ ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก
นี่คือวิธีที่ ClickUp เอาชนะประสบการณ์ผู้ใช้ที่ซับซ้อนของ Jira:
- มันง่ายที่จะตั้งค่าและเข้าร่วมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายเป็นธรรมชาติ ทำให้คุ้นเคยได้อย่างรวดเร็ว
- คำสั่งสแลชช่วยให้คุณดำเนินกิจกรรมของโครงการได้โดยตรงจากแป้นพิมพ์ของคุณ
- ลำดับชั้นงานที่เรียบง่ายเพื่อนำทางและจัดระเบียบกิจกรรมของทีมคุณได้อย่างรวดเร็ว
เปรียบเทียบJira กับ Trello!
2. ไม่มีคุณสมบัติการจัดการทรัพยากร
แน่นอน ก๊อดซิลล่าทำธุระของเขาเองทั้งหมด
แต่คุณทำไม่ได้
นั่นคือเหตุผลที่คุณมีทีมที่มีทรัพยากรมากมายเพื่อจัดการ!
น่าเสียดายที่การจัดการทรัพยากรของคุณกับ Jira นั้นยากกว่าที่ควรจะเป็น มันขาดคุณสมบัติพื้นฐานมากมายในการจัดการทีมและทรัพยากรเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน เช่น OKR และคุณสมบัติการจัดการเวลา
โซลูชันของ ClickUp: ฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการทรัพยากรและปริมาณงาน
ด้วย ClickUp คุณจะไม่มีปัญหาในการจัดการทรัพยากรของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อรักษาสิ่งต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่ช่วยคุณได้:
- มุมมองปริมาณงาน: มองเห็นภาพรวมความสามารถของทีมในการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มุมมองกล่อง: จัดเรียงงานตามผู้รับผิดชอบเพื่อให้เห็นได้อย่างรวดเร็วว่าทุกคนกำลังทำอะไรอยู่
- เป้าหมาย: แบ่งเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) ของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์หลัก) เพื่อปฏิบัติตามแนวทาง OKR
- ตัวติดตามเวลาแบบดั้งเดิม: ติดตามระยะเวลาที่คุณและทีมของคุณทำงานในภารกิจต่างๆ
- วิดเจ็ตสปรินต์: ติดตามความคืบหน้าของโครงการของคุณด้วยกราฟ Burn Up,Burndown และVelocity
3. ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนได้
โครงการที่ซับซ้อนมักมีงานที่ยุ่งยากหลายอย่างซึ่งต้องการมากกว่าหนึ่งคนในการทำงาน
น่าเสียดายที่ Jira รองรับการมอบหมายงานให้กับบุคคลเพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะงานนั้นซับซ้อนหรือต้องการความรับผิดชอบมากเพียงใดก็ตาม
บางครั้งคุณต้องการมากกว่าหนึ่ง สมอง ในการแก้ปัญหา และการไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มผู้รับผิดชอบหลายคนในหนึ่งงานไม่ใช่ทางเลือกที่ ฉลาด
โซลูชันของ ClickUp: เพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคน
ClickUp เข้าใจว่าบางครั้ง คนเพียงคนเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำงานให้เสร็จ
นั่นคือเหตุผลที่ ClickUp อนุญาตให้คุณเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคนในงานที่ต้องการมากกว่าหนึ่งคน และหากคุณต้องการให้คนจำนวนมากเข้าร่วม คุณสามารถมอบหมายงานให้กับทีม(กลุ่มผู้ใช้) แทนได้
จำไว้ว่า คนคนเดียวไม่สามารถโค่นล้มก็อตซิลล่าได้ คุณต้องมีทีมที่แข็งแกร่งจริงๆ!
คุณยังสามารถจัดเรียงและกรองงานของคุณตามผู้ได้รับมอบหมายหลายคนและทีมต่างๆ ได้ในมุมมองปฏิทิน รายการ หรือบอร์ดของคุณ
4. ไม่สามารถสร้างแม่แบบงานได้
คุณอาจต้องทำงานหลายโครงการในเวลาเดียวกันในบางช่วง และบางโครงการอาจมีงานที่คล้ายคลึงกัน
จะดีไหมถ้าคุณสามารถคัดลอกงานที่คล้ายกันจากโปรเจกต์หนึ่งแล้ววางลงในโปรเจกต์อื่นได้?
น่าเสียดายที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
Jira ไม่มีฟังก์ชันการทำงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างแม่แบบงานและนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับโครงการอื่น ๆ
ในการใช้แม่แบบงานใน Jira คุณจะต้องไปที่ Atlassian Marketplace และซื้อส่วนเสริม
ทั้งหมดนั้นทำงานเพิ่มเติม เพียงเพื่อเทมเพลต!
เรารู้สึกเหมือนกัน
โซลูชันของ ClickUp: แม่แบบงาน
โชคดีที่ ClickUp มีวิธีแก้ไขที่ชาญฉลาดสำหรับปัญหานี้
ด้วยเทมเพลตงาน ของ ClickUp การนำเทมเพลตกลับมาใช้ใหม่เป็นเรื่องง่าย คุณสามารถใช้ได้กับกิจกรรม กระบวนการ หรือสิ่งอื่นใดที่คุณต้องการในอนาคต
ClickUp ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้คุณเลือกใช้ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกังวลกับการสร้างเทมเพลตใหม่ตั้งแต่ต้น เพียงเลือกเทมเพลตที่ต้องการแล้วเริ่มต้นใช้งานได้ทันที
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถสร้างแม่แบบงานที่ทรงพลังและปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไข แก้ไขทับ และโหลดจากแม่แบบได้อย่างรวดเร็ว
5. ไม่มีการติดตามเป้าหมายแบบเนทีฟ
เมื่อคุณกำลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับงานมากมาย มันง่ายที่จะหลงลืมภาพรวมที่ใหญ่กว่า
งานที่คุณกำลังทำอยู่ส่งผลต่อโครงการโดยรวมอย่างไรบ้าง?
เราจะสามารถบรรลุความคืบหน้าของโครงการตามที่คาดหวังไว้ก่อนกำหนดเส้นตายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่?
การตั้งเป้าหมายช่วยให้ทีมของคุณมีความชัดเจนและมีทิศทางที่ชัดเจน และช่วยให้พวกเขาเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ไม่มีคุณสมบัติเป้าหมายที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าใน Jira
หากคุณต้องการติดตามเป้าหมายการวางแผนสปรินต์ของคุณคุณจะต้องซื้อแอปเสริมแยกต่างหากจาก Atlassian Marketplace
ทำให้นึกถึง iPhone 12 นิดหน่อย
ไม่รวมอะแดปเตอร์ไฟฟ้า มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 😐
โซลูชันของ ClickUp: ฟีเจอร์เป้าหมายในตัว
ClickUp ตระหนักดีว่าการที่ทีมต่างๆ กำหนดและติดตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของตนเองนั้นสำคัญเพียงใด นั่นคือเหตุผลที่ฟีเจอร์เป้าหมายถูกติดตั้งมาให้ในตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ด้วย ClickUp คุณสามารถแบ่งเป้าหมายของคุณออกเป็นเป้าหมายย่อยได้ เมื่อคุณทำเป้าหมายย่อยแต่ละข้อเสร็จ คุณจะเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายของคุณมากขึ้น!
คุณมีอำนาจควบคุมอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณเช่นกัน. พวกมันสามารถเป็นได้:
- ตัวเลข: ติดตามการเพิ่มขึ้นและการลดลงของตัวเลขในแต่ละช่วง
- จริง/เท็จ: เมื่องานใดงานหนึ่งถูกทำเสร็จแล้วหรือยังไม่ได้ทำ
- สกุลเงิน: เพื่อควบคุมการจัดการทางการเงินของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด
- งาน: ติดตามงานของคุณหรือรายการงาน
6. ไม่มีโปรไฟล์
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณจะต้องรู้ว่าทีมของคุณกำลังทำงานอะไรอยู่ มีใครทำงานหนักเกินไปหรือไม่ และมีงานใดบ้างที่เสร็จสิ้นแล้ว
หากปราศจากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ คุณจะประสบปัญหาในการเสริมศักยภาพทีมให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์สำคัญตามกำหนดเวลา
อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่สามารถทำได้ด้วย Jira
ด้วย Jira คุณมี กระดาน Kanbanและกระดาน Scrumที่ให้มุมมองแบบภาพรวมของงานในโครงการของคุณ
แต่นั่นแหละครับ
คุณได้รับภาพรวมในระดับสูง แต่ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณงานของสมาชิกในทีมของคุณ
แน่นอน มีรายงานปริมาณงานของผู้ใช้ แต่รายงานนั้น ไม่มี ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับว่าใครทำงานได้มากที่สุด งานที่เพิ่งเสร็จสิ้นคืออะไร และมีงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ในคิวรออยู่หรือไม่
โซลูชันของ ClickUp: โปรไฟล์
โปรไฟล์ใน ClickUp เปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดให้เห็นถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน ช่วยให้คุณและทีมทำงานอย่างมีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
การใช้โปรไฟล์ คุณสามารถ:
- เข้าถึงข้อมูลรายละเอียดของบุคคล เช่น บทบาท ตำแหน่งที่ตั้ง ฯลฯ
- ดูรายการงานของพวกเขาหรือรายการที่ต้องทำรายบุคคล
- ชมภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้คนทำกันในที่ทำงาน
- สร้างการแจ้งเตือนสำหรับสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับวันครบกำหนด
- ระบุงานที่ยังไม่ได้กำหนดเวลาแต่ได้รับการมอบหมายแล้ว
- ดูงานที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนพร้อมกับเปอร์เซ็นต์ตามกิจกรรมของงาน
นอกจากนี้ ด้วยการใช้ ClickUp'sTeam Insights และ Reporting คุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่าใครกำลังตามงานไม่ทัน ใครทำงานมากที่สุด และแต่ละงานใช้เวลามากน้อยเพียงใด
นอกจากนี้ โดยการใช้มุมมองกล่อง คุณสามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่าผู้คนกำลังทำอะไรอยู่, อะไรที่ทำเสร็จแล้ว, ใครต้องการงานเพิ่มเติม, และใครมีงานมากเกินไป
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด
Pulseใน ClickUp ช่วยให้คุณวิเคราะห์กิจกรรมในพื้นที่ทำงานของคุณในแต่ละวันโดยอิงจากจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานต่อชั่วโมง นอกจากนี้ คุณยังได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานที่ผู้คนกำลังแสดงความคิดเห็นหรือกำลังดูอยู่ในขณะนั้น เพื่อให้คุณสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและทำงานร่วมกันได้ทันที
คุณสมบัติทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณเข้าถึงประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน ช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ
7. ไม่มีฟังก์ชันการแชท
การบริหารโครงการแบบアジล (Agile) มีพื้นฐานอยู่บนการร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
แน่นอน คุณสามารถใช้อีเมลได้
อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ทำไมต้องเลือกไปรษณีย์ทางไปรษณีย์เมื่อคุณสามารถใช้การส่งข้อความทันทีแทนได้?
มันเกิดขึ้นเอง สะดวก และติดตามได้ง่าย
น่าเสียดายที่ Jira ไม่มีฟีเจอร์แชทสดสำหรับการทำงานร่วมกับทีมของคุณ หากต้องการใช้แชทสด คุณจะต้องซื้อส่วนเสริมแยกต่างหากจาก Atlassian Marketplace
โซลูชันของ ClickUp: การสนทนา
และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไม่จำเป็นต้องออกจาก Workspace เพื่อเริ่มการแชทเลย คุณสามารถเลือกที่จะสนทนาไปพร้อมกับการทำงานของคุณได้!
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด คุณยังสามารถเพิ่มไฟล์แนบ ส่งการแจ้งเตือน แชร์รหัส และแม้กระทั่งรวมการฝังเข้ากับแชทของคุณได้อีกด้วย
นอกจากนี้ แต่ละงานใน ClickUp ยังมีส่วนแสดงความคิดเห็นของตัวเอง คุณสามารถใช้ส่วนนี้เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับงานนั้นๆ ได้อย่างง่ายดาย
หากบางสิ่งซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายเป็นข้อความ คุณสามารถบันทึกวิดีโอสั้น ๆ โดยใช้Clipเพื่อสาธิตประเด็นของคุณแทนได้ วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด และทำให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
สิ่งนี้
มาพร้อมกับคุณสมบัติมากมายที่จะช่วยให้คุณนำหน้า Jira ได้ เช่น:
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย: แปลงความคิดเห็นให้เป็นรายการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว
- สถานะที่กำหนดเอง: ปรับแต่งสถานะเพื่อเน้นขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการทำงานของคุณ
- มุมมองหลายแบบ: เลือกจากมุมมองต่างๆ เช่นรายการ,กล่อง,กระดาน และปฏิทินเพื่อให้ได้มุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ในการทำงานของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้การกระทำซ้ำ ๆ ในโปรเจ็กต์ของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการตั้งค่าการผสมผสานของทริกเกอร์และแอคชั่นที่คุณกำหนดเอง
- กระดาน Agile: ทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดโดยใช้แผนภูมิVelocity,Burndown,Burnup และCumulative Flowจากแดชบอร์ด Agile ของคุณ
- แผนภูมิแกนต์มุมมอง: กำหนดตารางงานจัดการการพึ่งพา และติดตามความคืบหน้าของโครงการได้จากที่เดียว
- สิทธิ์: กำหนดว่าสมาชิกในทีมและแขกของคุณสามารถทำอะไรได้บ้าง (และไม่สามารถทำอะไรได้) ภายใน ClickUp
- ประเภทของ ฟิลด์ที่กำหนดเอง: เพิ่มข้อมูลที่หลากหลายให้กับมุมมองของคุณ เช่น ป้ายกำกับ, กล่องกาเครื่องหมาย, วันที่, ไฟล์, และอื่น ๆ
- แอปพลิเคชันมือถือ: ดาวน์โหลดแอป ClickUp สำหรับ Android หรือ iOS เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานขณะเดินทาง
หยุดปล่อยให้ Jira กัด กัด ความสามารถในการทำงานของคุณ 🐲
แน่นอน Jira เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้คุณจัดการงาน ปัญหา ข้อบกพร่อง และฟีเจอร์ต่างๆ ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมันถูกออกแบบมาในตอนแรกเพื่อช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วไปในการติดตามบั๊กและปัญหาต่างๆ มันจึงขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการที่สำคัญหลายประการ
โชคดีที่ ClickUp สามารถชดเชยข้อด้อยเหล่านี้ได้อย่างเหลือเฟือ
ใช้งานง่าย รองรับผู้รับมอบหมายหลายคน สามารถจัดการเป้าหมายได้และมีแม่แบบงานให้คุณใช้ รวมถึงฟีเจอร์สุดเจ๋งอื่นๆ อีกมากมาย
แล้วทำไมไม่ลองเปลี่ยนมาใช้ ClickUp แทน Jira และ มั่นใจได้ว่าคุณจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาทุกครั้ง!