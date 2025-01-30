10 อันดับซอฟต์แวร์และเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรคืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ตรวจสอบ, และเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณสำหรับโครงการ—ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร, เครื่องมือ, งบประมาณ, หรือเวลา. แพลตฟอร์มประเภทนี้มอบข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้จัดการโครงการเพื่อระบุ ใช้ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดหรือการพลาดกำหนดเวลา " } } ] }
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ คุณย่อมทราบดีว่ากล่องเครื่องมือของคุณจะไม่สมบูรณ์หากขาดโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม
การติดตามโครงการ—รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมด การปรับระดับทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิตที่เกี่ยวข้อง—ช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
งานเสร็จสิ้นตรงเวลา ⏰
โครงการเสร็จสิ้นภายในงบประมาณ 💸
ทุกคนเฉลิมฉลองเมื่อพวกเขาไปถึงเส้นชัย 🏆
แต่นี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมเป็นส่วนประกอบเท่านั้น นี่คือหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงกระบวนการจัดสรรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและดึงศักยภาพที่แท้จริงของทีมคุณออกมา!
ดังนั้น หากคุณมาถึงที่นี่ นั่นหมายความว่าคุณกำลังค้นหาเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของทีมคุณ และนี่คือที่มาของคู่มือนี้ ที่เราจะพาคุณไปสำรวจเครื่องมือจัดการทรัพยากรชั้นนำ พร้อมคุณสมบัติเด่น และความคิดเห็นจากเว็บไซต์รีวิวของบุคคลที่สามเกี่ยวกับแต่ละตัวเลือก
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรถูกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ควบคุม และเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับโครงการ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เครื่องมือ งบประมาณ หรือเวลา แพลตฟอร์มประเภทนี้มอบข้อมูลที่จำเป็นให้กับผู้จัดการโครงการในการระบุ ใช้ และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดหรือการพลาดกำหนดเวลา
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมสามารถคาดหวังผลลัพธ์ของโครงการที่ดีที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่ง เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมีไว้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดและยกระดับประสิทธิภาพของทีมตั้งแต่ต้นจนจบ
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุด 10 อันดับ
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณคืออะไร? โชคดีสำหรับคุณ มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมายที่คุณควรรู้จัก
ดังนั้น นั่งลงและผ่อนคลาย เพราะเรากำลังมอบซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้กับแทบทุกโครงการ
1.ClickUp
หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่า ClickUp มันเป็นส่วนเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับคลังเครื่องมือของผู้จัดการโครงการทุกคน เพราะความสามารถที่หลากหลายของมัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการทรัพยากร, กำลังขยายส่วนแรกของโครงการ, หรือต้องการให้ทีมทั้งหมดของคุณอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเอกสารและงานที่ได้รับมอบหมาย, ClickUp ถูกสร้างขึ้นให้ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะทำมันได้ 📝
ตัวอย่างเช่น ด้วยมุมมองตามบทบาท ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งงานและโครงการวางแผนทรัพยากรโดยมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และด้วยเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย จัดสรรทรัพยากรใหม่ตามความเหมาะสม และควบคุมการใช้งานโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวางแผนทรัพยากรต้นฉบับที่ไม่เป็นไปตามแผนใช่ไหม? อย่าพลาดเลยด้วยระบบอัตโนมัติตามกฎที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย และความสามารถในการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองพร้อมแผนภูมิและมุมมองปฏิทินที่แสดงในไทม์ไลน์การกำหนดตารางเวลาทรัพยากรของคุณ📈
คุณสมบัติ
- แดชบอร์ดที่กำหนดเอง: วิเคราะห์ประสิทธิภาพของทรัพยากรด้วยแดชบอร์ดที่สร้างขึ้นตามความต้องการ
- การรายงาน: สร้างรายงานเพื่อระบุประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรข้อจำกัดด้านทรัพยากร และอื่นๆ
- ปฏิทินและไทม์ไลน์: แสดงภาพการจัดการทรัพยากรและงานของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยไทม์ไลน์แบบโต้ตอบและปฏิทินทรัพยากร
- การวางแผนทรัพยากร: ระบุการใช้ทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือการจัดตารางงานและการวางแผนกำลังการผลิตที่ใช้งานง่ายรวมถึงแม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้: อัตโนมัติการจัดสรรทรัพยากรและการอัปเดตสถานะโครงการเพื่อประหยัดเวลา
ข้อดี
- สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือในทีม: แชร์เอกสารและใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ เพื่อพัฒนาแนวคิดหรือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณ
- ใช้งานง่าย: ClickUp มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สะดวกเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรอื่น ๆ ในรายการนี้
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง: ClickUp มีตัวเลือกการปรับแต่งที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร และทำให้เครื่องมือทำงานตามความต้องการของแต่ละโครงการและกระบวนการวางแผนทรัพยากรของพวกเขา
ข้อเสีย
- ไม่มีเครื่องมือการจัดการงบประมาณที่ซับซ้อน: เครื่องมือการจัดการงบประมาณของ ClickUp ไม่ลึกซึ้งเท่ากับเครื่องมือวางแผนทรัพยากรทางการเงินบางตัว
- การติดตามเวลาแบบพื้นฐานที่จำกัด: ลูกค้าบางรายระบุว่า การติดตามเวลาแบบพื้นฐานด้วยตนเองของ ClickUp อาจทำให้ติดตามได้ยาก
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (5,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ติดตามทรัพยากรของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยเทมเพลตสำเร็จรูป ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการจัดการทรัพยากรของคุณด้วย ClickUp หรือไม่?ใช้เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมของเราเพื่อเริ่มต้นวิธีการติดตามจัดการ และดูทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณบน ClickUp ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
2. Monday.com
Monday.comเป็นโซลูชันการจัดการทรัพยากรที่มั่นคง ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถจัดการงานได้อย่างรวดเร็ว พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางทรัพยากรเพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมด
ด้วยเครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย ผู้จัดการโครงการสามารถมอบหมายงาน จัดลำดับความสำคัญของตารางเวลา และติดตามทรัพยากรที่ได้รับมอบหมายในหลายโครงการที่พวกเขากำลังจัดการได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือการจัดการทรัพยากรนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความยืดหยุ่นน้อยกว่าตัวเลือกซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดบางตัวในรายการนี้ แม้ว่าจะนำเสนอคุณสมบัติการจัดการโครงการหลักเกือบทุกประการที่คุณคาดหวัง
เปรียบเทียบ Monday.com กับ ClickUp!
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: ลากและวางงานและทรัพยากรได้อย่างง่ายดายเพื่อการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- แดชบอร์ดที่เน้นภาพสูง: Monday ไม่กลัวที่จะสร้างมุมมองการจัดการโครงการสำหรับการติดตามงาน การจัดสรรทรัพยากร และการวิเคราะห์โครงการด้วยสีสันมากมาย
- การติดตามเวลา: ตรวจสอบการใช้เวลาและทรัพยากรผ่านตัวจับเวลาและการวัดผลในตัวเพื่อการวางแผนทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ
- มุมมองโครงการหลายแบบ: มุมมองไทม์ไลน์, คันบัน, ปฏิทิน และอื่นๆ ช่วยให้สลับบริบทและติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ง่ายขึ้นสำหรับการจัดสรรทรัพยากร
ข้อดี
- การผสานรวม: Monday มีความสามารถในการผสานรวมกับระบบของบุคคลที่สามได้ดีพอสมควร ช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเครื่องมือเพิ่มเติม
- การแจ้งเตือนทางอีเมลในตัว: ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าได้พร้อมกันด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติภายในเครื่องมือจัดการโครงการ
ข้อเสีย
- ดูความคืบหน้าของสมาชิกในทีมของคุณ: สมาชิกบางคนในทีมไม่ชอบที่คุณสามารถดูความคืบหน้าของแต่ละคนในภารกิจที่พวกเขาได้รับมอบหมายได้—ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวัตถุประสงค์ในการใช้ทรัพยากรของผู้จัดการ แต่ไม่เหมาะสมสำหรับการจัดการทรัพยากรทั่วไปสำหรับสมาชิกในทีม
- ไม่สามารถปรับแต่งได้มากเท่ากับทางเลือกอื่น: แม้ว่า Monday จะให้กรอบการทำงานที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการโครงการทุกประเภท แต่ผู้ใช้บางรายต้องการให้มันเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
การกำหนดราคา
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Monday.com เหล่านี้!
3. โมเสก
หากเราต้องสรุปMosaicในฐานะเครื่องมือจัดการทรัพยากร คำว่า "ใช้งานง่าย" และ "ครอบคลุม" จะปรากฏในใจเครื่องมือวางแผนทรัพยากรนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการทรัพยากรของตน เข้าถึงข้อมูลวิเคราะห์ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
Mosaic มีเครื่องมือมากมายสำหรับการจัดตารางทรัพยากร ช่วยให้ทีมโครงการสามารถมอบหมายงาน ติดตามความพร้อมใช้งาน และจัดการความพร้อมของทรัพยากร Mosaic ใช้คุณสมบัติที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถของ AI เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีความสอดคล้องและรวมศูนย์สำหรับการวางแผนโครงการ
ที่ดีที่สุดคือ เครื่องมือจัดการทรัพยากรนี้ถูกสร้างขึ้นบนแนวคิดที่ว่าภาระงานของทุกคนสามารถมองเห็นได้ ทำให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมและบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา ⌛
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การร่วมมือในโครงการ: เครื่องมือการจัดการทรัพยากรช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารราบรื่นและไม่มีสะดุดเพื่อการวางแผนทรัพยากรที่ดีขึ้น
- การวิเคราะห์ทรัพยากรและโครงการ: Mosaic ให้บริการการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร และความก้าวหน้าของโครงการ
- การแจ้งเตือน: แพลตฟอร์มจะส่งการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลและ SMS เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลโครงการล่าสุดอยู่เสมอ
ข้อดี
- ทีมสนับสนุนที่ยอดเยี่ยม: ทีมสนับสนุนของ Mosaic พร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของคุณอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการงาน การจัดการทรัพยากร หรืออุปสรรคในการบริหารโครงการ
- ช่วยลดภาระงานด้านการจัดการ: นอกเหนือจากคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติแล้ว Mosaic ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดการโครงการด้วยตนเอง
- ป้องกันภาวะหมดไฟ: มองเห็นขีดความสามารถของทีมอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้สมาชิกคนใดต้องรับภาระมากเกินไป และลดความเสี่ยงของภาวะหมดไฟด้วยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีข้อมูล
ข้อเสีย
- ข้อบกพร่องของแพลตฟอร์ม: ผู้ใช้บางรายรายงานว่างานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วหายไป
- ฟังก์ชันการส่งออกไม่สม่ำเสมอ: บางครั้งรูปแบบเอกสารเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นระเบียบเมื่อส่งออกเป็นไฟล์ CSV
การกำหนดราคา
- แผนทีม: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนสำหรับองค์กร: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 8/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. การไหล
Runn.ioเป็นซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรที่ทรงพลังซึ่งมอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมให้กับผู้ใช้เพื่อช่วยในการวางแผน จัดการ และติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยซอฟต์แวร์นี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มการใช้ทรัพยากรให้สูงสุด ปรับปรุงการตัดสินใจ และเร่งการดำเนินโครงการด้วยการวางแผนทรัพยากรที่ดีขึ้น 🏎️
อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบและรายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดการโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เครื่องมือวางแผนทรัพยากรนี้มีศักยภาพในการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งและยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุแนวโน้มและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงได้อีกด้วย
นอกจากนี้ Runn ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการยอดนิยมมากมาย เพื่อให้มั่นใจในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อระหว่างทีม เพื่อประสบการณ์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดอัตโนมัติ: แสดงข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อการติดตามโครงการและการจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ความสามารถในการรายงานด้วยตนเอง: สมาชิกทีมสามารถสร้างรายงานการจัดการโครงการแบบกำหนดเองได้ในเวลาไม่นาน
- สร้างขึ้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด: เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรโดยการระบุแนวโน้มการใช้งานและจุดคอขวด
ข้อดี
- เครื่องมือการคาดการณ์: วางแผนล่วงหน้าสำหรับโครงการในอนาคตโดยใช้เครื่องมือการคาดการณ์เพื่อสร้างสถานการณ์โครงการและประมาณการงบประมาณ
- เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่เน้นการให้บริการ: ทีมไอที, สถาปัตยกรรม, ที่ปรึกษา, และเอเจนซี่ เป็นประเภทของทีมที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Runn สำหรับความต้องการในการจัดการทรัพยากร
ข้อเสีย
- ไม่มีแอปมือถือ: Run ไม่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการทรัพยากรได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง
- ไม่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว
- ราคาแพง: เครื่องมือวางแผนโครงการอาจมีราคาสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติเฉพาะที่พวกเขาต้องการ
- คุณสมบัติเพิ่มเติม อาจมีความซับซ้อนและมีคุณสมบัติมากเกินไปสำหรับความต้องการการจัดการทรัพยากรพื้นฐาน
การกำหนดราคา
- ฟรี: $0 ต่อคน สำหรับไม่เกินห้าคน
- ข้อดี: 10 ดอลลาร์ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (25 รีวิว)
5. รังผึ้ง
หากการจองเกินกำลังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณจัดสรรทรัพยากรระหว่างโครงการต่างๆHiveมีเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดบทบาทที่กำหนดเองได้ ดังนั้นคุณจึงไม่เพียงแต่ควบคุมการจัดสรรทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ที่ตัดสินใจว่าจะควบคุมฟังก์ชันการจัดการปริมาณงานด้วย
ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนโครงการนำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการแสดงภาพการจัดสรรทรัพยากรตามระยะของโครงการ บทบาทของทีม และเป้าหมายสำคัญ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถประเมินการจัดสรร การกำหนดตารางเวลาทรัพยากร ความสามารถโดยรวม และความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
เช่นเดียวกับเครื่องมือจัดการทรัพยากรอื่น ๆ Hive มีฟีเจอร์ที่คุณคาดหวังได้ ตั้งแต่การจัดการเวลาหยุดพักไปจนถึงการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเสริมสร้างการวางแผนโครงการ หากคุณให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายและการมองเห็นภาพรวมในฐานะผู้จัดการโครงการ Hive เป็นตัวเลือกหนึ่งที่คุณควรพิจารณาสำหรับการจัดการทรัพยากรและการวางแผนทรัพยากร
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาด้วยตนเอง เพิ่มเวลา และบันทึกการประชุมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตามเวลาของคุณ เพื่อให้การวางแผนทรัพยากรสามารถทำได้แบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร: ส่งข้อความและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้โดยตรงบนแดชบอร์ด โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือจัดการทรัพยากรของคุณ
- Hive สำหรับ Zoom: Hive ผสานการทำงานกับ Zoom เพื่อให้คุณสามารถจดบันทึกขณะใช้งานและติดตามงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการงานของคุณ
ข้อดี
- The Hive Forum: ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ภายใน Hive Forum ได้อย่างง่ายดาย และเรียนรู้เคล็ดลับการจัดการทรัพยากรที่เป็นประโยชน์
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: Hive มีความยืดหยุ่นสูงในการให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สอดคล้องกับกระบวนการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณ
- เครื่องมือสองในหนึ่ง: ผู้จัดการโครงการใช้ Hive สำหรับการจัดการโครงการทั่วไปและการจัดสรรทรัพยากร
ข้อเสีย
- เครื่องมือส่งข้อความที่มีปัญหา: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแผงควบคุมการส่งข้อความมีปัญหา ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อความเก่า
- แอปพลิเคชันมือถือพื้นฐาน: เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ สำหรับการจัดการทรัพยากร แอปของ Hive มีฟังก์ชันการทำงานที่ค่อนข้างพื้นฐานสำหรับการจัดการโครงการ
- การขาดการผสานรวมกับระบบหลักที่จำเป็น: Hive ไม่รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการโครงการและระบบ CRM อื่น ๆ ในเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ง่ายเหมือนกับ HubSpot
การกำหนดราคา
- โซโล: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
6. การจัดการทรัพยากรโดย Smartsheet
สิ่งที่ทำให้การจัดการทรัพยากรโดยSmartsheetแตกต่างคือคุณสมบัติต่างๆ เช่น เครื่องมือคาดการณ์โครงการ ด้วยเครื่องมือวางแผนทรัพยากร คุณไม่เพียงแต่สามารถวางแผนความต้องการทรัพยากรในปัจจุบันได้เท่านั้น แต่ยังคาดการณ์จำนวนทรัพยากรที่คุณต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการในอนาคตได้อีกด้วย
การจัดการทรัพยากรโดย Smartsheet มอบภาพรวมที่ครอบคลุมของทรัพยากรทุกชนิดในโครงการ รวมถึงความพร้อมใช้งานและปริมาณงานของพวกเขา ทำให้คุณสามารถจัดการโครงการทั้งหมดที่มาถึงคุณได้อย่างราบรื่นโดยไม่ล้าหลัง
ด้วยการแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ คุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรนี้ เพื่อให้คุณประสานงานและทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การมองเห็นภาพรวมของปริมาณงานทั้งหมด: ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูมุมมองการจัดการปริมาณงานและฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น รายงานความคืบหน้า
- การแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ: ช่วยให้ผู้จัดการวางแผนทรัพยากรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในโครงการ เพื่อรองรับความต้องการในการจัดสรรทรัพยากรได้ทันที
- เครื่องมือการคาดการณ์และการวิเคราะห์: ช่วยผู้จัดการโครงการในการวางแผนทรัพยากรเพื่อให้สามารถเตรียมตัวล่วงหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
- การแสดงภาพทรัพยากรที่มีอยู่: ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้ประเมินความพร้อมของทรัพยากรได้อย่างรวดเร็วและจัดการขีดความสามารถ
ข้อดี
- แม่แบบและแผ่นงานที่ปรับแต่งได้: ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยแม่แบบของ Smartsheet ที่ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
- การกรองขั้นสูง: ไม่พลาดงานหรือบันทึกใด ๆ ด้วยตัวเลือกการกรองขั้นสูงเพื่อการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสีย
- ไม่มีแอปเดสก์ท็อป: คุณไม่สามารถดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อปสำหรับ Resource Management by Smartsheet ได้
- ทำงานคล้ายกับ Excel: หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการทรัพยากรที่ทำได้มากกว่าการใช้แถวและคอลัมน์ใน Excel คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่น
การกำหนดราคา
- ข้อดี: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 0/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ลองดูทางเลือก Smartsheet เหล่านี้!
7. ฮับแพลนเนอร์
หากคุณนำผู้จัดตารางเวลา, ใบบันทึกเวลาจำนวนมาก, และคุณสมบัติการรายงานมารวมกัน คุณจะได้Hub Planner. ในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร, มันง่ายและตรงประเด็นเพื่อความสามารถในการจัดการโครงการที่ดีขึ้น.
แม้ว่าคุณอาจไม่สามารถปรับแต่งได้ในระดับที่ละเอียดมากเหมือนกับเครื่องมืออย่าง ClickUp แต่ยังคงมีคุณสมบัติที่มั่นคงสำหรับทีมขนาดเล็กในการจัดการโครงการ การจัดตารางทรัพยากร และการวางแผนทรัพยากร
ชุดคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมันน่าจะเป็นเครื่องมือการจัดการงบประมาณแบบไดนามิก เครื่องมือนี้มีตัวช่วยสร้างงบประมาณที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยสร้างงบประมาณที่ปรับแต่งได้สำหรับแต่ละโครงการและติดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับการคาดการณ์ 💰💰💰
Hub Planner ยังมีแดชบอร์ดวิเคราะห์ต้นทุนแบบโต้ตอบที่ให้ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณและต้นทุนอย่างชัดเจน ด้วยระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการตั้งงบประมาณและการติดตาม ผู้จัดการจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อโครงการใช้งบประมาณเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด ทำให้เป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรทางการเงินที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ตัวจัดตารางเวลาแบบลากและวาง: การสร้างตารางเวลาโครงการเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องมือสร้างตารางเวลาแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- เรียนรู้และจัดการได้ง่าย: Hub Planner ไม่มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชันเหมือนซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรอื่น ๆ ทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งานและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณ
- อัตราค่าบริการแบบไดนามิก: มีกระบวนการเรียกเก็บเงินที่ซับซ้อนหรือไม่? Hub Planner ช่วยให้คุณสามารถติดตามอัตราค่าบริการทั้งภายในและภายนอกได้ เพื่อให้คุณทราบผลกำไรจากแต่ละโครงการอย่างชัดเจน
ข้อดี
- ใช้งานง่าย: ผู้ใช้ Hub Planner ชื่นชอบซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรนี้เพราะใช้งานง่ายมากกว่าความสามารถในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
- กรอกชั่วโมงโครงการอัตโนมัติ:ประหยัดเวลาด้วยการให้ Hub Planner กรอกชั่วโมงของคุณโดยอัตโนมัติ และทำงานเป็นเครื่องมือวางแผนทรัพยากรที่รวดเร็วขึ้น
ข้อเสีย
- ความซับซ้อนของฟีเจอร์: ทีมที่ใช้ Hub Planner จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อต้องการเครื่องมือวางแผนโครงการหรือทรัพยากรพื้นฐานสำหรับกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน
- ติดตามการใช้ทรัพยากรผ่านรายงานที่ดาวน์โหลดได้: ต้องการทราบว่าการจัดสรรทรัพยากรของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใดหรือไม่? คุณจะต้องดาวน์โหลดรายงานเพื่อค้นหาข้อมูล
การกำหนดราคา
- พลัส & เพลย์: $7 ต่อทรัพยากรต่อเดือน
- พรีเมียม: $18 ต่อทรัพยากรต่อเดือน
- ธุรกิจ ผู้นำ: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิว 17+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
8. nTask
ด้วยnTask คุณสามารถทำงานร่วมกัน วางแผน และวิเคราะห์โครงการทั้งหมดของคุณกับทีมของคุณได้ คล้ายกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากรอื่น ๆ nTask มอบพื้นฐานในการตั้งเป้าหมาย การจัดทำงบประมาณ การจัดการทรัพยากร และกระดานวางแผนแบบลากและวางที่เพิ่มการมองเห็นให้กับโครงการใด ๆ 🔎
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ nTask โดดเด่น?
ด้วย nTask, ความสำเร็จอยู่ที่รายละเอียด. ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตของคุณเองเพื่อใช้ในโครงการอนาคตได้. นอกจากนี้ยังมีระบบติดตามเวลาในตัวที่แสดงตัวชี้วัดค่าใช้จ่ายต่อการเสร็จสิ้นในทุกขั้นตอนของโครงการของคุณ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สถานะที่กำหนดเอง: nTask มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับทีมในการสร้างสถานะที่กำหนดเองสำหรับโครงการที่มีความละเอียดอ่อนเพิ่มเติม
- เชื่อมโยงโครงการ: มีโครงการที่เชื่อมโยงกันหลายโครงการที่กำลังดำเนินไปพร้อมกันอยู่หรือไม่? nTask ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมโยงโครงการที่เกี่ยวข้องกันได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขณะที่คุณบรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลาตามแผน
- กำหนดวันครบกำหนดที่ปรับแต่งได้: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะไม่สามารถทำโครงการให้เสร็จตามวันที่กำหนดไว้ นั่นเป็นเหตุผลที่ nTask มาพร้อมกับคุณสมบัติเล็กแต่ทรงพลัง เช่น การตั้งค่าวันครบกำหนดที่วางแผนไว้เทียบกับวันครบกำหนดจริง—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสรรทรัพยากร
ข้อดี
- สร้างทีม: nTask ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสร้างทีมเพื่อเป็นวิธีในการจัดระเบียบโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
- ราคาประหยัด: nTask มีราคาประหยัด ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กถึงทีมที่กำลังเติบโต ที่ไม่ต้องการซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรเพื่อทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง
ข้อเสีย
- โหลดช้า: ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าการทำงานของคุณ nTask อาจโหลดช้ากว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรอื่น ๆ ในรายการนี้
- การผสานการทำงานที่จำกัด: การทำงานกับระบบเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนมากอาจกลายเป็นปัญหาได้ หาก nTask ไม่สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดการงานใด ๆ ที่คุณใช้อยู่
- การเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน: ผู้ใช้รายงานว่ามีความชันในการเรียนรู้ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช้งานง่ายเหมือนซอฟต์แวร์จัดการทรัพยากรอื่นๆ
การกำหนดราคา
- พรีเมียม: $3 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ธุรกิจ: $8 ต่อเดือน คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (17+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. เซโลคซิส
Celoxis เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือการจัดการทรัพยากรที่คล่องตัวและคุณสมบัติการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน. มันมอบรายงานที่ทรงพลังและการวิเคราะห์ธุรกิจที่ให้ผู้จัดการโครงการมีภาพรวมที่สมบูรณ์ของโครงการของพวกเขา.
Celoxis ยังมีตัวเลือกการแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้ผู้จัดการโครงการสามารถเข้าใจข้อมูลโครงการของตนได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมอบเครื่องมือสำหรับติดต่อสื่อสารกับลูกค้าภายนอกให้กับทีมของคุณผ่านคุณสมบัติของพอร์ทัลลูกค้า 💡
โปรดทราบว่า Celoxis ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในแง่ของการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแกร่งและตอบโจทย์ความต้องการของโครงการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 🧠
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งได้: ติดตามข้อมูลโครงการแบบเรียลไทม์ภายในพอร์ตโฟลิโอของคุณ
- การแสดงผลที่สามารถปรับแต่งได้: ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจข้อมูลโครงการของตนได้ดียิ่งขึ้น
- ระบบอัตโนมัติ: มีระบบอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้มากมาย
ข้อดี
- กำหนดเวลาอัตโนมัติสำหรับรายงานทรัพยากรและโครงการ: ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณได้รับรายงานโครงการที่รวมถึงรายละเอียดเฉพาะของความคืบหน้าของโครงการในกล่องจดหมายของคุณ
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก: คุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ซับซ้อนเพื่อเริ่มใช้งาน Celoxis และได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน
ข้อเสีย
- แผนการใช้งานแบบจำกัด: ต่างจากซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรอื่น ๆ Celoxis ไม่มีแผนให้เลือกมากมาย ซึ่งอาจไม่เหมาะกับคุณหากคุณมีงบประมาณจำกัด
- ความต้องการด้าน UX ต้องปรับปรุง: ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำกับแดชบอร์ดของ Celoxis การนำทางอาจไม่ราบรื่นเสมอไป
การกำหนดราคา
- คลาวด์: $22.50 เรียกเก็บเงินรายปี
- ในสถานที่: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
10. การคาดการณ์
ทำงานกับลูกค้าอยู่ใช่ไหม?Forecastมาพร้อมกับเครื่องมือจัดการทรัพยากรและโครงการมากมาย เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า คุณสามารถอัปเดตข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบอยู่เสมอ พร้อมทั้งมองเห็นภาพรวมทรัพยากรในเบื้องหลังได้อย่างชัดเจน 🔎
หากพูดถึงซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร Forecast ไม่ทำให้คุณต้องการอะไรเพิ่มเติม ซึ่งยอดเยี่ยมมากในแง่ของการวางแผนโครงการของคุณ บันทึกเวลาทำงาน รายงาน และแดชบอร์ดที่มีภาพกราฟิกสูงช่วยให้คุณกระจายแบนด์วิดท์ของคุณได้อย่างเหมาะสมที่สุดในทุกโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อการวางแผนทรัพยากรที่ดีที่สุด หากคุณเป็นธุรกิจที่ให้บริการ Forecast อาจเป็นตัวเลือกที่มั่นคงที่คุณควรพิจารณา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- คุณสมบัติการออกใบแจ้งหนี้ สร้างและส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดายจากภายในแพลตฟอร์ม
- เครื่องมือครบวงจรสำหรับเอเจนซี่: เอเจนซี่สามารถจัดการลูกค้า โครงการ และทรัพยากรทั้งหมดได้จากที่เดียว
ข้อดี
- การอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ: ทีมของ Forecasts มีความมั่นคงในการให้การอัปเดตผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ
- แสดงความพร้อมของทุกคนสำหรับโครงการ: ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยการเพิ่มการมองเห็นความพร้อมในการวางแผนโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อเสีย
- ไม่เหมาะสำหรับมือถือ: แดชบอร์ดของ Forecast ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือโดยเฉพาะ
- ไม่สามารถทำงานซ้ำๆ ได้มากนัก: งานหลายอย่างที่ Forecast สามารถทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นนั้นยังคงต้องทำซ้ำด้วยตนเอง
- เหมาะสำหรับทีมประเภทเอเจนซี่: Forecast เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ให้บริการเป็นหลัก เช่น เอเจนซี่ ดังนั้นฟีเจอร์ต่าง ๆ อาจไม่ตอบโจทย์ธุรกิจรูปแบบอื่นได้อย่างครบถ้วน
การกำหนดราคา
- ไลท์: 29 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: ติดต่อทีมงาน
- เพิ่มเติม: ติดต่อทีมงาน
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
เริ่มต้นการวางแผนทรัพยากรด้วยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากร
ฟังนะ—ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดไม่ได้ชัดเจนเสมอไปอย่างที่คุณเห็น คุณต้องการตัวเลือกที่สามารถทำได้มากกว่าการวางแผนโครงการอย่างง่ายหรือการค้นหาทรัพยากรที่คุณจัดสรรไว้
ซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรและโครงการเช่น ClickUp ให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อตรวจสอบ, ติดตาม, กำหนดเวลา, จัดระเบียบ, และจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
คุณสมบัติการจัดการปริมาณงานช่วยให้ผู้นำทีมสามารถมองเห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ที่กำลังจัดการกับอะไรอยู่ได้โดยตรง—เพื่อหลีกเลี่ยงการให้ภาระงานหนักเกินไปแก่บางคนในทีมในขณะที่ให้งานน้อยเกินไปแก่คนอื่น ๆ คุณสามารถมอบหมายงาน ความคิดเห็น หรือผู้ใช้ให้กับโครงการต่าง ๆ และลากและวางงานของพวกเขาเพื่อจัดการทรัพยากรและวางแผนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ขึ้นนั่งคนขับวันนี้และรับ ClickUp ฟรี!