ข้อจำกัดด้านทรัพยากรสำหรับผู้จัดการโครงการในการระบุข้อจำกัด

การทำงานกับทรัพยากรมากมายเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การรู้วิธีใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรนั้นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
คุณจัดการกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่ได้รับความนิยมมากที่สุด—เวลา ต้นทุน และขอบเขตของโครงการ—อย่างไร เมื่อคุณถูกจำกัดในทั้งสามด้าน? แล้วถ้าคุณยังต้องทำงานกับทีมที่มีทักษะไม่ตรงกันด้วยล่ะ?
แม้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรจะไม่ใช่แนวทางเดียวที่ใช้ได้กับทุกทีม แต่ก็มีหลักการ กลยุทธ์ และเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้คุณจัดการกับข้อจำกัดใดๆ ที่เข้ามาได้
มาเจาะลึกกันให้มากขึ้น
ข้อจำกัดของทรัพยากรคืออะไร?
ข้อจำกัดด้านทรัพยากรคือชุดของข้อจำกัดหรือข้อจำกัดที่ผู้จัดการโครงการต้องปฏิบัติตามหรือพิจารณาเมื่อจัดการโครงการ สำหรับผู้จัดการโครงการ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อจำกัดเหล่านี้เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ตัวอย่างของข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่พบบ่อย
โดยทั่วไป ทรัพยากรของบริษัทจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภท:
- ทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้: ความคิด, กระบวนการ, ทักษะ, และทรัพย์สินทางปัญญา
- ทรัพยากรที่จับต้องได้: ซอฟต์แวร์, วัสดุ, อสังหาริมทรัพย์, และแรงงาน
แต่ละทีมจะจัดการรายการทรัพยากรที่คล้ายกัน ไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงาน ทักษะของพนักงานงบประมาณที่เสนอ วัสดุ หรือกำลังคนโดยรวม คุณอาจต้องจัดการข้อจำกัดประเภทต่างๆ ที่แตกต่างกันในทรัพยากรเฉพาะ เช่น:
- แรงงาน (พนักงาน, ผู้รับเหมา, ผู้ฝึกงาน, ทักษะ, อาสาสมัคร)
- การสื่อสาร (ประเภทของการประชุม, การสนทนา)
- วัสดุ (อุปกรณ์, เครื่องมือ)
- ทรัพยากรทางการเงิน (งบประมาณ, เงินทุน,ค่าใช้จ่าย)
- ทรัพย์สินทางปัญญา (กระบวนการ, ความคิด, ความรู้)
- อสังหาริมทรัพย์ (สื่อการตลาด, พื้นที่, สำนักงาน, พื้นที่ทำงาน)
- เวลา (ปฏิทินทรัพยากร,กำหนดส่ง, ตารางเวลา,จุดสำคัญ)
- ซอฟต์แวร์ (แอปพลิเคชัน, แพลตฟอร์ม)
โปรดจำไว้ว่าทรัพยากรของโครงการคือเครื่องมือที่คุณใช้เพื่อบรรลุเป้าหมาย ข้อจำกัดคือขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้สำหรับเครื่องมือเหล่านั้น
ข้อจำกัดด้านทรัพยากร 4 ประเภท
โดยส่วนใหญ่แล้ว ข้อจำกัดด้านทรัพยากรสามารถแบ่งออกเป็นสี่รูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับธุรกิจและการบริหารโครงการ มาดูข้อจำกัดด้านการบริหารโครงการแต่ละรูปแบบเพื่อทำความเข้าใจอุปสรรคที่พบบ่อยกัน:
1. เวลา
การจัดการเวลาเป็นหนึ่งในข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่พบบ่อยที่สุด ข้อจำกัดด้านทรัพยากรเวลาเหล่านี้จำกัดจำนวนวัน ชั่วโมง และนาทีที่ใช้ในการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นเพราะปัจจัยภายนอก เช่น กำหนดเวลาที่ลูกค้ากำหนด หรือปัจจัยภายใน เช่น ปริมาณทรัพยากรแต่ละประเภทที่มีอยู่จริง
ตัวอย่างข้อจำกัดด้านเวลาบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ได้รับมอบหมายให้สร้างแอปพลิเคชันมือถือสำหรับลูกค้าภายในกำหนดเวลาที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม มีนักพัฒนาสองคนอยู่ในช่วงลาพักร้อน (PTO) ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากขาดแคลนนักพัฒนา ผู้จัดการโครงการจึงสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานในทีม บริหารจัดการสปรินต์ และบันทึกชั่วโมงการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทำให้สามารถตรวจสอบได้ง่ายว่าใครสามารถโยกย้ายงานได้บ้าง และควรแบ่งงานโครงการอย่างไรในทีมที่มีจำนวนจำกัด
2. ค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดด้านต้นทุนก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากร เนื่องจากเป็นการกำหนดขีดจำกัดของงบประมาณที่จะจัดสรรให้กับแต่ละโครงการ ข้อจำกัดนี้มักมาจากลูกค้าหรือผู้จัดการโครงการขึ้นอยู่กับความตกลงทางธุรกิจเบื้องต้นหรือขอบเขตโครงการที่วางแผนไว้
ตัวอย่างข้อจำกัดด้านต้นทุน องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต้องการจัดงานการกุศลด้วยงบประมาณที่จำกัด ผู้จัดการโครงการสามารถจ้างงานบางส่วนให้กับอาสาสมัครและใช้ทรัพยากรฟรีหรือต้นทุนต่ำ ด้วย ClickUp พวกเขาสามารถติดตามค่าใช้จ่ายและมั่นใจได้ว่าอยู่ภายในงบประมาณ—ดังนั้นผู้จัดการโครงการจึงให้ความสำคัญกับด้านที่สำคัญที่สุดของงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดด้านทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น
3. ทรัพยากร
ข้อจำกัดด้านทรัพยากรคือข้อจำกัดที่มีต่อทรัพยากร เช่น บุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ที่มีอยู่สำหรับผู้จัดการโครงการ ข้อจำกัดประเภทนี้อาจถูกกำหนดโดยทรัพยากรภายนอกโครงการ เช่น ลูกค้าหรือผู้ขาย หรือโดยความพร้อมของทรัพยากรภายใน เช่น บริษัทของคุณเอง
ตัวอย่างข้อจำกัดด้านทรัพยากร บริษัทก่อสร้างที่ได้รับการว่าจ้างให้รื้อถอนโรงรถเก่าอาจต้องการจำกัดทรัพยากรสำหรับโครงการและการรื้อถอนที่ใหญ่กว่า ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แบบจำลองการคาดการณ์ทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิตเพื่อประมาณจำนวนวัสดุและบุคลากรที่จำเป็นสำหรับงานเล็กโดยไม่ต้องนำพนักงานออกจากโครงการที่ใหญ่กว่า
4. คุณภาพ
ข้อจำกัดด้านคุณภาพถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของโครงการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ข้อจำกัดด้านทรัพยากรคุณภาพที่พบบ่อยที่สุดคือเป้าหมายด้านคุณภาพที่ลูกค้ากำหนดไว้—แต่ผู้นำด้านการบริหารโครงการอาจกำหนดข้อจำกัดด้านคุณภาพภายในองค์กรเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการเป็นไปตามมาตรฐานของตนเองด้วย
ตัวอย่างข้อจำกัดด้านคุณภาพ บริษัทการตลาดดิจิทัลต้องการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ให้กับลูกค้า ผู้จัดการโครงการต้องบาลานซ์เป้าหมายด้านคุณภาพของลูกค้าให้สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท โดยใช้รายการตรวจสอบคุณภาพและแบบฟอร์มการตั้งเป้าหมายเพื่อจัดสรรทรัพยากร พวกเขาสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว และทำให้แน่ใจว่าโครงการนี้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า
วิธีการระบุข้อจำกัดของทรัพยากร
มีหลายวิธีในการระบุข้อจำกัดของทรัพยากร แต่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือการมองหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นๆ ในโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรที่ครอบคลุมการระบุข้อจำกัดเหล่านี้ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงความคาดหวังของลูกค้า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการให้บริการ) และทรัพยากรที่มีอยู่สำหรับโครงการ
วิธีหนึ่งในการระบุข้อจำกัดของทรัพยากรคือการดูที่งานที่ต้องทำให้เสร็จ จากนั้นสร้างการประมาณการไม่เพียงแต่ทรัพยากรของโครงการที่คุณมีอยู่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงปริมาณของแต่ละทรัพยากรที่คุณจะต้องใช้ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดและดีที่สุดด้วย
นี่คือจุดที่เครื่องมือจัดการทรัพยากร— โดยเฉพาะเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้สูงอย่างClickUp— มีบทบาทสำคัญในกระบวนการวางแผนและการจัดการโครงการ เมื่อคุณเห็นการเสร็จสิ้นของโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ การมีวิธีการที่รวมศูนย์และง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและทรัพยากรของโครงการเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหมายถึงการจดบันทึกงานต่างๆ เช่น:
- การติดตามและมอบหมายงาน
- การบันทึกเวลาที่ใช้งานอย่างถูกต้อง
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
- การปรับปรุงเป้าหมายการบริหารโครงการ
- การจัดการสปรินต์
- การมองเห็นความจุของโครงการ
- การรวมศูนย์และจัดเก็บเอกสารโครงการ
ผู้จัดการโครงการยังจำเป็นต้องพิจารณาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้ความคืบหน้าช้าลงหรือการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตของโครงการที่อาจส่งผลต่อวิธีการจัดการข้อจำกัดด้านทรัพยากรการเพิ่มจุดตรวจสอบ เช่น การทบทวนข้อจำกัดในการจัดการโครงการเป็นระยะ ควรเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน
โครงการบางโครงการ (รวมถึงโครงการในอนาคต) อาจต้องการทรัพยากรเฉพาะที่ยังไม่มีอยู่ ดังนั้นอาจจำเป็นต้องหาวิธีแก้ไขทางเลือกหรือวางแผนระยะเวลาของโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ทรัพยากรเหล่านั้นจะพร้อมใช้งาน
การระบุขอบเขตของโครงการ, จุดสำคัญ, และการพึ่งพาซึ่งกันและกันช่วยให้เห็นข้อจำกัดของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6 วิธีแก้ปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากร
สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่ามีวิธีแก้ไขปัญหาข้อจำกัดด้านทรัพยากรในโครงการอะไรบ้าง—เพื่อที่คุณจะได้พร้อมรับมือหากสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผน ไม่ว่าคุณจะกำลังคาดการณ์วางแผนกำลังการผลิต หรือวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของคุณ เรามีโซลูชันที่เหมาะกับคุณ!
นี่คือหกวิธีในการจัดการทรัพยากรของคุณให้ดียิ่งขึ้น:
1. แม่แบบ
เทมเพลตกระบวนการสามารถนำมาใช้เพื่อทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นและปรับปรุงให้เหมาะสมกับระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องการ. เข้าสู่เทมเพลต ClickUp!
ทุกอย่างตั้งแต่แม่แบบการวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการวิเคราะห์เมทริกซ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ช่วยผู้จัดการโครงการระบุได้อย่างรวดเร็วว่าทรัพยากรใดบ้างที่ต้องการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการยังคงเป็นไปตามกำหนดเวลา โชคดีที่มีแม่แบบการจัดการโครงการที่เตรียมไว้มากมายเพื่อเริ่มต้นการวิเคราะห์ของคุณ ทำให้คุณสามารถจัดการทรัพยากรได้ดีขึ้น
แม่แบบที่เราชื่นชอบ ได้แก่:
แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการช่วยคุณจัดการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับทุกทีมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือบุคลากรเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpจะช่วยติดตามทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการโครงการเพื่อช่วยในการจัดการข้อจำกัดด้านทรัพยากร และทราบถึงความพร้อมใช้งานของทรัพยากรที่ต้องการและเวลาที่ต้องการใช้
มันจะช่วยคุณให้แน่ใจว่าคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
แม่แบบไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ ClickUp 2X2
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดเมทริกซ์ลำดับความสำคัญ 2×2 ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่การทำงานตามระดับความสำคัญและความเร่งด่วนได้ด้วยการจัดการโครงการผ่านกระดานไวท์บอร์ด คุณและทีมของคุณสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่างานใดที่ต้องให้ความสนใจทันทีและงานใดที่สามารถรอได้
โดยการให้ความสำคัญกับงาน คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของคุณ และทำให้แน่ใจว่างานที่สำคัญที่สุดได้รับความสนใจที่สมควรได้รับ
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการและจัดสรรทรัพยากรภายในทีมหรือแผนกของคุณได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถดูขีดความสามารถของทรัพยากรของคุณได้อย่างง่ายดายโดยใช้มุมมองปริมาณงาน ซึ่งแสดงภาพรวมของปริมาณงานของแต่ละสมาชิกในทีม
ภายในมุมมองนี้ คุณสามารถปรับสมดุลภาระงานในทีมของคุณได้ดีขึ้น และทำให้แน่ใจว่าทุกคนกำลังทำงานอย่างเต็มศักยภาพของตน ด้วยการใช้แบบแผนการจัดการโครงการนี้ คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรของคุณ
สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แม่แบบเมทริกซ์ทรัพยากรโครงการ ClickUp
การวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโครงการในอนาคตของคุณ เนื่องจากมีผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายรวมของทรัพยากรที่ต้องการด้วยเทมเพลต ClickUp Project Resource Matrix คุณจะมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อวางแผนทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรและติดตามทรัพยากรต่างๆ เช่น เวลา กำลังคน และวัสดุได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและลดต้นทุน
2. การจัดตารางเวลา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางเวลา ผู้จัดการโครงการใช้วิธีการจัดตารางเวลาหลายวิธี ตัวอย่างเช่น การระบุงานที่ต้องทำ การจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกัน และการจัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อลดเวลาที่ใช้ในการทำโครงการให้เสร็จ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว
หากคุณพบว่าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้โครงการเสร็จตามกำหนดเวลา อาจจำเป็นต้องปรับ กำหนดเวลาของโครงการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเลื่อนกำหนดเวลาออกไป หรือขยายเวลาออกไปเกินวันที่หมดอายุเดิม ซึ่งอาจหมายความว่าคุณจะต้องปรับการพึ่งพาที่กำหนดไว้ด้วย
การพึ่งพาของโครงการหมายถึงงานหรือกิจกรรมภายในโครงการที่ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน กล่าวอีกนัยหนึ่ง การพึ่งพาของโครงการคือความสัมพันธ์ระหว่างงานที่การเสร็จสิ้นของงานหนึ่งจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนที่งานอื่นจะสามารถเริ่มต้นได้ในตารางเวลาเฉพาะของคุณ
สิ่งต่าง ๆ เช่น มุมมองไทม์ไลน์, แผนภูมิแกนต์,หรือการปรับสมดุลทรัพยากรจะช่วยให้คุณเข้าใจตารางเวลาได้อย่างชัดเจนและสามารถวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ ทรัพยากรของโครงการไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของคุณอย่างมากเสมอไป
3. การมอบหมายงาน
การมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมเกี่ยวข้องกับการจับคู่ระหว่างงานกับทักษะและความพร้อม หากมีการพิจารณาแล้วว่าไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ อาจจำเป็นต้องจ้างทรัพยากรเพิ่มเติม
อาจเกี่ยวข้องกับการสรรหาสมาชิกใหม่ในทีมหรือการจ้างบริการภายนอก ในทางกลับกัน หากไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะดำเนินโครงการให้เสร็จตามแผนที่วางไว้ ผู้จัดการโครงการอาจต้องจำกัดขอบเขตของโครงการด้วยเช่นกัน
การลดจำนวนงานที่เกี่ยวข้องหรือการลดเป้าหมายที่ตั้งไว้ของโครงการเป็นตัวอย่างสองประการของสิ่งนี้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมความสามารถในการมอบหมายงานในโครงการจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของคุณ
4. การประมาณการ
เทคนิคการประมาณการเกี่ยวข้องกับการทำนายระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการแล้วเสร็จของโครงการ. การประมาณการของคุณดีขึ้น คุณจะมีอุปสรรคน้อยลงตลอดกระบวนการ.
ซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณติดตามประมาณเวลาเท่านั้น แต่ยังสามารถทำได้ตามวิธีของคุณเองอีกด้วย คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp ช่วยให้คุณเริ่มและหยุดเวลาได้จากทุกอุปกรณ์ ทำให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างงานโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
5. ระบบอัตโนมัติ
ClickUp ช่วยในการประมาณการโดยการจัดเตรียมเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้, ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์,และการแสดงผลแบบภาพของความสามารถของโครงการและเป้าหมาย ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตให้ทุกคนทราบโดยอัตโนมัติ
เครื่องมืออัตโนมัติช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานให้เสร็จสิ้น และทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น ด้วยการใช้เทคนิคเช่น การตั้งค่าและการอัตโนมัติการแจ้งเตือนเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงสถานะโครงการโดยอัตโนมัติ และการปรับแต่งและตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงความสำคัญ ผู้จัดการโครงการสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลา
สำหรับความต้องการด้านระบบอัตโนมัติ มี ClickUp—คุณสามารถตั้งค่าการทริกเกอร์อัตโนมัติและการมอบหมายงานที่มีความซับซ้อนในระดับต่างๆ ได้
6.การจ้างงานภายนอก
การจ้างงานภายนอกถูกนำมาใช้เพื่อลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการให้เสร็จสิ้น และเพิ่มการเข้าถึงทรัพยากรให้มากขึ้น วิธีการเช่นการใช้ทรัพยากรจากผู้รับเหมาภายนอกหรือการใช้แหล่งทรัพยากรภายนอก (เช่น บริษัทจัดหางานชั่วคราว) ช่วยได้มากในการจัดการกับข้อจำกัดของทรัพยากรเมื่อคุณมีพนักงานไม่เพียงพอหรือขาดทักษะเฉพาะด้าน
ClickUp ช่วยในการจ้างงานภายนอกโดยการจัดหาเครื่องมือ เช่น แผนภูมิและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามผู้รับเหมา นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์เฉพาะหรือเปิดใช้งานการสร้างบัญชีแบบจำกัดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการ
ทำทุกอย่างให้เสร็จด้วย ClickUp
เครื่องมือวางแผนโครงการเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกับข้อจำกัดของทรัพยากร. ข้อจำกัดของทรัพยากรเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในด้านการจัดการโครงการ และส่งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ, งบประมาณ, และคุณภาพ.
โดยการระบุและจัดการข้อจำกัดของทรัพยากรตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยกลยุทธ์และเครื่องมือที่เหมาะสม และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้จัดการโครงการสามารถเอาชนะข้อจำกัดของทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขามีอยู่ได้อย่างเต็มที่