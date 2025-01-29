บล็อก ClickUp
เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาและระบบติดตามที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
29 มกราคม 2568

คุณยังคงเสียเวลาไปกับการจัดการบริการที่คุณว่าจ้างด้วยเอกสารที่น่าเบื่อและงานที่ทำซ้ำๆ อยู่หรือไม่?

ถ้าเป็นเช่นนั้น นี่คือสัญญาณให้คุณหยุด—มีวิธีที่ดีกว่านี้ในการทำสิ่งนี้ ?

เครื่องมือการจัดการผู้รับเหมาในปัจจุบันมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และทรงพลัง. พวกมันช่วยจัดการงานหนักทั้งหมดให้คุณ คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้รวดเร็วขึ้น และทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้น.

แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!

ใช้รายการนี้เป็นคู่มือส่วนตัวของคุณสำหรับ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุดในปี 2024 เราได้ทำทุกอย่างเพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างดีที่สุดและรอบคอบที่สุด เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ราคา รีวิว ข้อจำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา?

เช่นเดียวกับเกือบทุกสิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แต่มาพูดกันตามตรง—คุณไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาตัวเลือกมากมาย คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณต้องการซอฟต์แวร์ HRที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

หากคุณรู้แล้วว่าต้องการอะไร สามารถข้ามไปยังส่วนที่น่าสนใจได้เลย! แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาเครื่องมือจัดการผู้รับเหมาที่เหมาะสม:

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

มาดำดิ่งสู่สิ่งดีๆ และเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นในแต่ละวัน

1.คลิกอัพ

ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
ให้ผู้รับเหมาของคุณติดตามเวลา กำหนดประมาณการ และเพิ่มบันทึกจากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp

ClickUp เป็น ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการแบบครบวงจร, CRM, และERPที่มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ (และมากกว่านั้น)

อินเทอร์เฟซที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมีความยืดหยุ่นในการรองรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีฟังก์ชันที่จำเป็นในการดูแลและสื่อสารกับผู้รับเหมาเฉพาะทาง ผู้รับเหมาช่วง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงพร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้รับเหมาทั่วไปและการก่อสร้างในสถานที่ หรือกับฟรีแลนซ์และโครงการไอที

คุณสามารถใช้ClickUp Project Time Trackingเพื่อจัดสรรวันเวลาของคุณ ตั้งค่าประมาณการ ดูรายงาน และเพิ่มบันทึกได้จากทุกที่ ทุกเวลา คุณยังสามารถเริ่มต้นกระบวนการของคุณใน ClickUp ได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า มุมมอง และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้! เราขอแนะนำเทมเพลต ClickUp Resource Management Peopleเพื่อจับคู่พนักงานที่มีอยู่ของคุณกับงานที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้องค์กรที่รับจ้างบริหารโครงการสามารถใช้งานเครื่องมือ ClickUp เพื่อดูแลการดำเนินงาน การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัดทางการเงินสำหรับลูกค้าแต่ละราย ?️

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามสัญญาทั้งหมดของคุณผ่านทุกขั้นตอน ตั้งแต่การพัฒนา การอนุมัติ จนถึงการส่งมอบ!

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • คุณสมบัติ AI ตามบทบาทของมันClickUp AI ให้บริการเฉพาะผู้ใช้แบบฟรีตลอดชีพเป็นการทดลองใช้ฟรีเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $5 ต่อเดือน
  • ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยกับฟีเจอร์อันทรงพลังมากมาย

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Worksuite

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา: Worksuite
ผ่านทางWorksuite

Worksuite เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการจัดการฟรีแลนซ์ออกแบบมาเพื่อจัดการแรงงานทั่วโลกด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและขยายเครือข่ายของคุณ

เครื่องมือ SaaSที่สะดวกนี้จะช่วยคุณในการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติ, รวมข้อมูลแรงงานไว้ในที่เดียว, จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา, และลดงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดการสเปรดชีต. มันยังสามารถช่วยคุณค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อเร่งกระบวนการบริหารจัดการผู้รับเหมาได้อีกด้วย. ?

คุณสมบัติเด่นของ Worksuite:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ของคุณในทุกระบบปฏิบัติการด้วยฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์, SaaS และแอปพลิเคชันมือถือ
  • รับมุมมองแบบครอบคลุมจากบนลงล่างของการคำนวณต้นทุนงานสำหรับทุกโครงการของคุณ พร้อมการแปลงสกุลเงินสำหรับผู้รับเหมาต่างประเทศ
  • ลดภาระงานด้านการจัดการเอกสารด้วยสเปรดชีตและงานธุรการอัตโนมัติ
  • รักษาความเป็นระเบียบสำหรับวงจรชีวิตของแต่ละโครงการด้วยโซลูชันการจัดการสัญญาที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Worksuite:

ราคาของ Worksuite:

  • สิ่งจำเป็น: 500 ดอลลาร์/เดือน
  • วิสัยทัศน์: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Worksuite:

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

3. การเกิดคลื่น

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา: ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Rippling
ผ่านทางRippling

Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานระดับโลกที่มอบแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงิน. มันรวมระบบต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, สวัสดิการ, และเงินเดือน, ทำให้คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของพนักงานได้.

โซลูชันการจัดการผู้รับเหมาที่ทรงพลังนี้สามารถช่วยคุณนำไปใช้กับโปรโตคอลความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตามของผู้รับเหมา และดึงข้อมูลการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดได้ในเพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการวิเคราะห์โครงการ นโยบาย กระบวนการทำงาน และสิทธิ์การเข้าถึงได้โดยใช้กราฟพนักงานที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:

  • รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วหลายร้อยรายการ เช่น Brex, Nectar, Checkr และ Guideline หรือรับคำแนะนำซอฟต์แวร์ที่แนะนำจากแอปสโตร์
  • อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยช่วยให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถนำทางแผนสวัสดิการ, ระบบเงินเดือน, และอื่น ๆ ได้ง่าย
  • ระบบปฐมนิเทศที่รวดเร็วและง่ายดายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์สำหรับพนักงานใหม่ได้
  • ควบคุมการเงินของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์สำหรับพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และฟรีแลนซ์ ?

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • ข้อมูลราคาโดยละเอียดไม่สามารถให้ได้หากไม่มีการให้บริการใบเสนอราคาฟรีที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ, CRM หรือ ERP

การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก

  • แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือน

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

4. Deel

แดชบอร์ด Deel
ผ่านทาง Deel

Deel เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะช่วยให้คุณจ้างงาน ฝึกอบรม และจ่ายเงินให้กับพนักงานประจำและผู้รับจ้างอิสระ พร้อมทั้งให้มุมมองรวมของสถานที่ทำงานของคุณในแดชบอร์ดเดียว

ผู้จัดการ พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้นำสามารถใช้ระบบให้บริการตนเองของ Deel เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการถอนเงินได้หลายสิบรายการ และคุณสมบัติหลักของ Deel หลายอย่างสามารถใช้งานได้บนแผนฟรีซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน ?

คุณสมบัติเด่นของ Deel:

  • ปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานและผู้ให้บริการระหว่างประเทศให้ราบรื่นด้วยระบบการชำระเงินอัตโนมัติ
  • ลดภาระงานของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณโดยอนุญาตให้พนักงานและผู้รับเหมาเข้าสู่ระบบและดูการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต่างประเทศง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมระดับโลกของคุณ
  • ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การบริหารงานบุคคลและการรายงานสำหรับผู้รับเหมาและพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบบริหารงานบุคคลระดับโลก

ข้อจำกัดของ Deel:

  • Deel เป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์และไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Android, iOS, Windows หรือ Linux
  • การขาดการสนับสนุนลูกค้าหลังการขายและความยากลำบากในการนัดหมายการโทรกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

ราคาของ Deel:

  • Deel HR: ฟรี
  • ผู้รับเหมา: 49 ดอลลาร์/เดือน
  • EOR: $599/เดือน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Deel:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

5. ลูชา

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา: Lusha
ผ่านทางLusha

Lusha เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและการจัดการทีมที่ช่วยให้การสรรหาและการว่าจ้างสำหรับบริษัท B2B ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเพื่อแสดงบริษัทที่มีแนวโน้มจะลงทุนในบริการของคุณ ?

ในฐานะเครื่องมือสรรหาบุคลากรและค้นหาผู้สมัคร Lusha มอบกลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อช่วยให้การจ้างงานของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาน้อยลง ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจ้างงานได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการเชื่อมต่อ การลงทะเบียน และการติดตามที่ราบรื่น และคุณสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี!

คุณสมบัติเด่นของ Lusha:

  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณง่ายขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การตั้งค่าที่สะดวกและไม่เสียเวลาของทุกคน
  • รักษาฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเพลิดเพลินกับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับระบบ CRM ของคุณ ทำให้การดำเนินงาน B2B ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจากทุกฝ่าย
  • ค้นหาผู้รับเหมาและผู้สมัครงานที่คุณต้องการได้ตรงตามต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา ด้วยฐานข้อมูลติดต่อที่แม่นยำของ Lusha

ข้อจำกัดของ Lusha:

  • ขาดการรองรับแอปพลิเคชันมือถือ, Linux และ Chromebook
  • แผนฟรีมีข้อจำกัดที่ห้าเครดิตต่อเดือนและผู้ใช้เพียงคนเดียว ทำให้เป็นโซลูชันระยะยาวที่ไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่

ราคาของ Lusha:

  • ฟรี: $0/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Lusha:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. แอตลาส

ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา: แอตลาส
ผ่านทางแอตลาส

Atlas ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนเพื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาทั่วโลก. มันช่วยกำจัดความจำเป็นในการใช้ผู้ให้บริการภายนอกหลายราย ทำให้การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจ่ายเงินให้กับพนักงานทั่วโลกของคุณง่ายขึ้นจากแพลตฟอร์มเดียว. ?

ต่างจากเครื่องมือจัดการผู้รับเหมาหลายตัว Atlas ยังช่วยคุณในการขอการสนับสนุนวีซ่าและการเคลื่อนย้ายสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของคุณได้อีกด้วย พวกเขาจะช่วยคุณในเรื่องการย้ายที่อยู่และที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวด้วย ทำให้บุคลากรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบผลงานที่ดีที่สุดให้คุณได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Atlas:

  • รับบริการสนับสนุนการขอวีซ่าและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจรสำหรับบุคลากรของคุณและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่สำนักงาน การย้ายถิ่นฐาน และอื่นๆ อีกมากมาย
  • บริหารจัดการพนักงานทั่วโลกของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว และทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
  • ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานรวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนดตามสถานที่ของพนักงานของคุณด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่
  • รับความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้และข้อมูลทางกฎหมายสำหรับกว่า 160 ประเทศ

ข้อจำกัดของแอตลาส:

  • แผนชำระเงินที่มีราคาแพงและไม่มีเวอร์ชันฟรีอาจทำให้ Atlas มีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  • เวลาการตอบกลับที่ช้าลงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและตัวแทนบริการลูกค้าในท้องถิ่น

ราคาแอตลาส:

  • นายจ้างตามกฎหมาย: $450/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
  • การสนับสนุนวีซ่าและการเดินทาง: $1,500/วีซ่า

คะแนนและรีวิว Atlas:

  • G2: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Avetta

อาเวตตา
ผ่านทางAvetta

Avetta เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้รับเหมาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์บริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัย และความยั่งยืน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายระดับโลก โดยให้เครื่องมือสำหรับทุกด้านตั้งแต่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปจนถึงความยั่งยืน

นอกเหนือจากการให้บริการเครื่องมือการจัดการผู้รับเหมา, Avetta ยังเชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงระดับโลก, ทำให้การค้นหาบุคลากรที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย.

คุณสมบัติเด่นของ Avetta:

  • ทำให้การจัดการความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจัดการผู้รับเหมา, คนงาน, และไซต์งานทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
  • จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้การปกป้องพนักงานของคุณ (และชื่อเสียงของคุณ) ง่ายขึ้น
  • เปลี่ยนสัญญาของคุณให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและไว้วางใจได้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายกับทั้งผู้รับเหมาและลูกค้า
  • เพิ่มการมองเห็นของมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาทุกคนเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Avetta:

  • ข้อมูลราคาไม่พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของ Avetta หรือแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
  • มีความยากลำบากในการติดต่อและได้รับโซลูชันจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

ราคาของ Avetta:

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Avetta:

  • G2: 2. 9/5 (15+ รีวิว)
  • Capterra: 1. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

8. ระยะไกล

การจัดการผู้รับเหมาและผู้จ้างงานใน Remote.com
ผ่านทางรีโมท

Remote เป็นโซลูชันการจ้างงานระดับโลกที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรับผู้รับเหมาและพนักงานจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในเรื่องภาษี การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายประเทศ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ?

ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการสวัสดิการหรือการแจกจ่ายเงินคืนค่าใช้จ่าย Remote สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ และมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายและเปิดสาขาในประเทศใหม่ ๆ ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบระยะไกล:

  • ลดความกังวลเรื่องภาษีของคุณด้วยการให้ Remote จัดการคำนวณภาษีและดำเนินการชำระภาษีอัตโนมัติให้คุณ
  • ให้ระบบอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกเงินเดือน การหักภาษี ณ ที่จ่าย การอนุมัติการชำระเงิน การคืนเงินค่าใช้จ่าย การฝากเงินโดยตรง และงานธุรการอื่น ๆ ง่ายขึ้น
  • ใช้ Remote ผ่านเว็บพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณสามารถจัดการผู้รับเหมาได้จากทุกที่
  • ทำให้ผู้รับเหมาและพนักงานของคุณเข้าใจสวัสดิการได้ง่ายขึ้นด้วย Remote benefits manager

ข้อจำกัดทางระยะไกล:

  • บางบทวิจารณ์กล่าวถึงการขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชำระเงินในประเทศและภูมิภาคต่างๆ
  • การตอบกลับจากฝ่ายบริการลูกค้าไม่ทันเวลาเสมอไป

การกำหนดราคาทางไกล:

  • การจัดการผู้รับเหมา: $29/เดือน ต่อผู้รับเหมา
  • นายจ้างตามกฎหมาย: $599/เดือน ต่อพนักงานหนึ่งคน
  • การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวทางไกล:

  • G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

9. Fiverr Enterprise

Fiverr Enterprise
ผ่านทางFiverr Enterprise

Fiverr Enterprise (หรือที่รู้จักในชื่อ Fiverr Business) เป็นเครื่องมือจัดการผู้รับจ้าง SaaS ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของแรงงานฟรีแลนซ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและ เร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยการจัดการงานเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างมืออาชีพตามสัญญา

ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องชำระเงินหลายใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน คุณจะสามารถชำระเงินเพียงใบแจ้งหนี้รายเดือนที่เข้าใจง่ายใบเดียวให้กับ Fiverr ซึ่งจะดำเนินการชำระเงินใบแจ้งหนี้แต่ละใบให้กับผู้รับจ้างหรือฟรีแลนซ์แต่ละรายที่คุณร่วมงานด้วยโดยอัตโนมัติทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fiverr:

  • ทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นด้วยการกำจัดงานด้านการเงิน งานประจำ และงานทางกฎหมายเมื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอิสระและฟรีแลนซ์
  • รักษาการมองเห็นที่สมบูรณ์ของผู้รับเหมาที่ทีมของคุณทำงานด้วยเพื่อให้โครงการและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • จัดการเอกสารทางกฎหมาย, การเข้าถึงระบบ, และการตรวจสอบประวัติจากแพลตฟอร์มเดียว
  • ประมวลผลและชำระเงินใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ในกว่า 190 ประเทศได้ทันที

ข้อจำกัดของ Fiverr:

  • โครงสร้างราคาตามเปอร์เซ็นต์อาจทำให้ค่าธรรมเนียมรายเดือนแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กบางแห่ง
  • ขาดการรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์และแอปพลิเคชันบนมือถือ

การตั้งราคาบน Fiverr:

  • หลัก: ค่าธรรมเนียม 3% ต่อเดือน
  • พรีเมียม: ค่าธรรมเนียม 5% ต่อเดือน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวใน Fiverr:

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

10. เครื่องบิน

เครื่องบิน
โดยเครื่องบิน

Plane เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาต่างประเทศที่ช่วยให้คุณสามารถจ้าง, ลงทะเบียน, และจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาในกว่า 240 ประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยและใช้ระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการสวัสดิการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้รับเหมาและพนักงานได้ ทำให้การบริหารจัดการแรงงานระดับโลกของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องเสียเวลา

ผู้รับเหมาและพนักงานต่างชาติของคุณจะขอบคุณคุณ เพราะ Plane เชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับประสบการณ์การจ่ายเงินเดือนที่ง่ายเช่นเดียวกับพนักงานในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ! เมื่อพูดถึงพนักงาน Plane ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น—คุณยังสามารถจ้างและจัดการพนักงานในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศได้อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องบิน:

  • เลิกจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินและให้ Plane ช่วยคุณส่งเงินให้ผู้รับเหมาในกว่า 240 ประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
  • ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั่วโลกของคุณ โดยให้ Plane จัดการเงินเดือนของคุณ และส่งเงินโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของพวกเขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินของ e-wallet
  • ให้ทีมบริหารของคุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญ และใช้ Plane ในการจัดการการหักภาษีและการเอกสารการจ้างงานของคุณ ?
  • ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการจ้างสมาชิกใหม่ในทีมในฐานะผู้รับเหมาหรือพนักงาน

ข้อจำกัดของเครื่องบิน:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเคชันมือถือไม่มีความเป็นธรรมชาติและอาจใช้งานได้ยาก
  • คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัดและความชอบส่วนบุคคลในการจัดการเงินเดือน

การกำหนดราคาเครื่องบิน:

  • พนักงานในสหรัฐอเมริกา: $19/เดือนต่อพนักงาน
  • ผู้รับเหมาต่างชาติ: $39/เดือน ต่อผู้รับเหมา
  • พนักงานต่างชาติ: $499/เดือน ต่อพนักงาน

การจัดอันดับและรีวิวเครื่องบิน:

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ติดตามผู้รับเหมาด้วยระบบการจัดการผู้รับเหมา

เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งเหล่านี้กำลังสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมา ไม่มีขีดจำกัดกับระบบการจัดการผู้รับเหมาชั้นนำเหล่านี้ สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ

เมื่อคุณได้ทำให้งานที่ใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติและรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียวแล้ว คุณจะมีเวลาว่างสำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ และคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวรวมถึงโครงการต่างๆ ของคุณทั้งหมดเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย!

พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการจัดการผู้รับเหมาของคุณแล้วหรือยัง?ไปที่ ClickUpและเริ่มต้นกับแผนฟรีตลอดชีพของเราเพื่อดูว่ามันมีอะไรบ้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ?