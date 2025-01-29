เราได้ทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาและระบบติดตามที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2025

คุณยังคงเสียเวลาไปกับการจัดการบริการที่คุณว่าจ้างด้วยเอกสารที่น่าเบื่อและงานที่ทำซ้ำๆ อยู่หรือไม่?
ถ้าเป็นเช่นนั้น นี่คือสัญญาณให้คุณหยุด—มีวิธีที่ดีกว่านี้ในการทำสิ่งนี้ ?
เครื่องมือการจัดการผู้รับเหมาในปัจจุบันมีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และทรงพลัง. พวกมันช่วยจัดการงานหนักทั้งหมดให้คุณ คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้รวดเร็วขึ้น และทำให้สิ่งต่าง ๆ เสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้น.
แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ถูกต้อง? นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!
ใช้รายการนี้เป็นคู่มือส่วนตัวของคุณสำหรับ 10 ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุดในปี 2024 เราได้ทำทุกอย่างเพื่อนำเสนอข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อตัดสินใจอย่างดีที่สุดและรอบคอบที่สุด เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ราคา รีวิว ข้อจำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมา?
เช่นเดียวกับเกือบทุกสิ่งในสภาพแวดล้อมการทำงานสมัยใหม่ ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก แต่มาพูดกันตามตรง—คุณไม่อยากเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการค้นหาตัวเลือกมากมาย คุณอยู่ที่นี่เพราะคุณต้องการซอฟต์แวร์ HRที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
หากคุณรู้แล้วว่าต้องการอะไร สามารถข้ามไปยังส่วนที่น่าสนใจได้เลย! แต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาเพื่อค้นหาเครื่องมือจัดการผู้รับเหมาที่เหมาะสม:
- CRM: ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาซอฟต์แวร์บริหารโครงการก่อสร้างหรือ อะไรสักอย่างสำหรับฟรีแลนซ์ ฟีเจอร์ CRM จะช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าและการติดตามข้อมูลของพวกเขาเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
- ความร่วมมือ: มีโอกาสสูงที่คุณไม่ได้ทำงานคนเดียว ดังนั้นควรมองหาซอฟต์แวร์ที่เน้นการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์
- บัญชี: คุณสมบัติทางบัญชีและเทมเพลตการบันทึกบัญชีมีคุณค่าอย่างยิ่ง. มองหาสิ่งที่ทำให้การจัดทำงบประมาณ, การจ่ายเงินเดือน, การออกใบแจ้งหนี้, และการเรียกเก็บเงินง่ายขึ้น.
- การจัดตารางเวลา: คุณสมบัติการจัดตารางเวลาของโครงการช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม จัดระเบียบวันของพวกเขา จัดลำดับความสำคัญของงาน และติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
มาดำดิ่งสู่สิ่งดีๆ และเปรียบเทียบซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาที่ดีที่สุด 10 อันดับ เพื่อช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้นในแต่ละวัน
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็น ซอฟต์แวร์ การจัดการโครงการแบบครบวงจร, CRM, และERPที่มีเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ (และมากกว่านั้น)
อินเทอร์เฟซที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมีความยืดหยุ่นในการรองรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก และมีฟังก์ชันที่จำเป็นในการดูแลและสื่อสารกับผู้รับเหมาเฉพาะทาง ผู้รับเหมาช่วง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงพร้อมรองรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานกับผู้รับเหมาทั่วไปและการก่อสร้างในสถานที่ หรือกับฟรีแลนซ์และโครงการไอที
คุณสามารถใช้ClickUp Project Time Trackingเพื่อจัดสรรวันเวลาของคุณ ตั้งค่าประมาณการ ดูรายงาน และเพิ่มบันทึกได้จากทุกที่ ทุกเวลา คุณยังสามารถเริ่มต้นกระบวนการของคุณใน ClickUp ได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า มุมมอง และอื่นๆ อีกมากมายโดยใช้เทมเพลตสำเร็จรูปที่มีให้! เราขอแนะนำเทมเพลต ClickUp Resource Management Peopleเพื่อจับคู่พนักงานที่มีอยู่ของคุณกับงานที่เหมาะสมสำหรับระบบการจัดการผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้องค์กรที่รับจ้างบริหารโครงการสามารถใช้งานเครื่องมือ ClickUp เพื่อดูแลการดำเนินงาน การออกใบแจ้งหนี้ การจัดการความเสี่ยง และตัวชี้วัดทางการเงินสำหรับลูกค้าแต่ละราย ?️
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ดูแลทุกแง่มุมของธุรกิจของคุณได้จากแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกสบายด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 1,000 รายการ รวมถึง QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Calendar, Microsoft Excel และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้ ClickUp ได้จากทุกอุปกรณ์ที่รองรับเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป และมือถือ สำหรับทุกระบบปฏิบัติการ
- ปรับแต่งไทม์ไลน์โครงการ, ใบบันทึกเวลาทำงานของฟรีแลนซ์, ใบสั่งงานของผู้รับเหมาภายนอก, การแจ้งเตือน และแม้แต่ประสบการณ์การเริ่มต้นงานได้อย่างง่ายดาย
- เลือกจากห้องสมุดเทมเพลตกว่า 1,000 แบบ—ไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตรายงานสถานะโครงการ เทมเพลตด้านวิศวกรรมและโครงการ เทมเพลตสัญญา และอื่นๆ อีกมากมาย — เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณลองใช้เทมเพลตการจัดการสัญญาของ ClickUp!
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- คุณสมบัติ AI ตามบทบาทของมันClickUp AI ให้บริการเฉพาะผู้ใช้แบบฟรีตลอดชีพเป็นการทดลองใช้ฟรีเท่านั้น แต่คุณสามารถเพิ่มมันเข้าไปในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคาเพียง $5 ต่อเดือน
- ผู้ใช้บางรายอาจต้องใช้เวลาปรับตัวเล็กน้อยกับฟีเจอร์อันทรงพลังมากมาย
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Worksuite
Worksuite เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการจัดการฟรีแลนซ์ออกแบบมาเพื่อจัดการแรงงานทั่วโลกด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบและขยายเครือข่ายของคุณ
เครื่องมือ SaaSที่สะดวกนี้จะช่วยคุณในการทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานเป็นอัตโนมัติ, รวมข้อมูลแรงงานไว้ในที่เดียว, จ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา, และลดงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การจัดการสเปรดชีต. มันยังสามารถช่วยคุณค้นหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อเร่งกระบวนการบริหารจัดการผู้รับเหมาได้อีกด้วย. ?
คุณสมบัติเด่นของ Worksuite:
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการฟรีแลนซ์ของคุณในทุกระบบปฏิบัติการด้วยฟังก์ชันการทำงานบนคลาวด์, SaaS และแอปพลิเคชันมือถือ
- รับมุมมองแบบครอบคลุมจากบนลงล่างของการคำนวณต้นทุนงานสำหรับทุกโครงการของคุณ พร้อมการแปลงสกุลเงินสำหรับผู้รับเหมาต่างประเทศ
- ลดภาระงานด้านการจัดการเอกสารด้วยสเปรดชีตและงานธุรการอัตโนมัติ
- รักษาความเป็นระเบียบสำหรับวงจรชีวิตของแต่ละโครงการด้วยโซลูชันการจัดการสัญญาที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Worksuite:
- อินเทอร์เฟซดูล้าสมัยและบางครั้งขาดฟังก์ชันการทำงานที่เหมาะสม
- การอัปโหลดข้อตกลงทางธุรกิจและสัญญาด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Worksuite:
- สิ่งจำเป็น: 500 ดอลลาร์/เดือน
- วิสัยทัศน์: 1,000 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Worksuite:
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
3. การเกิดคลื่น
Rippling เป็นแพลตฟอร์มการจัดการแรงงานระดับโลกที่มอบแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์สำหรับความต้องการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ไอที, และการเงิน. มันรวมระบบต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่าย, สวัสดิการ, และเงินเดือน, ทำให้คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของวงจรชีวิตของพนักงานได้.
โซลูชันการจัดการผู้รับเหมาที่ทรงพลังนี้สามารถช่วยคุณนำไปใช้กับโปรโตคอลความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตามของผู้รับเหมา และดึงข้อมูลการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมดได้ในเพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการวิเคราะห์โครงการ นโยบาย กระบวนการทำงาน และสิทธิ์การเข้าถึงได้โดยใช้กราฟพนักงานที่ง่ายต่อการเข้าใจเพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำลังคนอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น:
- รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้วหลายร้อยรายการ เช่น Brex, Nectar, Checkr และ Guideline หรือรับคำแนะนำซอฟต์แวร์ที่แนะนำจากแอปสโตร์
- อินเตอร์เฟซที่ทันสมัยช่วยให้พนักงานและผู้รับเหมาสามารถนำทางแผนสวัสดิการ, ระบบเงินเดือน, และอื่น ๆ ได้ง่าย
- ระบบปฐมนิเทศที่รวดเร็วและง่ายดายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์สำหรับพนักงานใหม่ได้
- ควบคุมการเงินของคุณให้อยู่ในเกณฑ์ด้วยการจัดทำงบประมาณและการคาดการณ์สำหรับพนักงานทุกคน ผู้รับเหมา และฟรีแลนซ์ ?
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- ข้อมูลราคาโดยละเอียดไม่สามารถให้ได้หากไม่มีการให้บริการใบเสนอราคาฟรีที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- ขาดฟังก์ชันการจัดการโครงการ, CRM หรือ ERP
การกำหนดราคาแบบเป็นระลอก
- แผนที่กำหนดเอง: เริ่มต้นที่ $8/เดือน
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Rippling เหล่านี้!
4. Deel
Deel เป็นโซลูชันบนคลาวด์สำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ จะช่วยให้คุณจ้างงาน ฝึกอบรม และจ่ายเงินให้กับพนักงานประจำและผู้รับจ้างอิสระ พร้อมทั้งให้มุมมองรวมของสถานที่ทำงานของคุณในแดชบอร์ดเดียว
ผู้จัดการ พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้นำสามารถใช้ระบบให้บริการตนเองของ Deel เพื่อทำภารกิจเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและการถอนเงินได้หลายสิบรายการ และคุณสมบัติหลักของ Deel หลายอย่างสามารถใช้งานได้บนแผนฟรีซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจที่มีพนักงานไม่เกิน 200 คน ?
คุณสมบัติเด่นของ Deel:
- ปรับปรุงการจ่ายเงินเดือนสำหรับพนักงานและผู้ให้บริการระหว่างประเทศให้ราบรื่นด้วยระบบการชำระเงินอัตโนมัติ
- ลดภาระงานของแผนกทรัพยากรบุคคลของคุณโดยอนุญาตให้พนักงานและผู้รับเหมาเข้าสู่ระบบและดูการชำระเงินที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาต่างประเทศง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีมระดับโลกของคุณ
- ซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การบริหารงานบุคคลและการรายงานสำหรับผู้รับเหมาและพนักงานในธุรกิจขนาดเล็กเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยใช้ระบบบริหารงานบุคคลระดับโลก
ข้อจำกัดของ Deel:
- Deel เป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์และไม่สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ Android, iOS, Windows หรือ Linux
- การขาดการสนับสนุนลูกค้าหลังการขายและความยากลำบากในการนัดหมายการโทรกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
ราคาของ Deel:
- Deel HR: ฟรี
- ผู้รับเหมา: 49 ดอลลาร์/เดือน
- EOR: $599/เดือน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Deel:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ลองดูทางเลือกของ Deel เหล่านี้!
5. ลูชา
Lusha เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดและการจัดการทีมที่ช่วยให้การสรรหาและการว่าจ้างสำหรับบริษัท B2B ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ใช้ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายเพื่อแสดงบริษัทที่มีแนวโน้มจะลงทุนในบริการของคุณ ?
ในฐานะเครื่องมือสรรหาบุคลากรและค้นหาผู้สมัคร Lusha มอบกลุ่มผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อช่วยให้การจ้างงานของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาน้อยลง ซอฟต์แวร์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจ้างงานได้เร็วขึ้นด้วยกระบวนการเชื่อมต่อ การลงทะเบียน และการติดตามที่ราบรื่น และคุณสามารถทดลองใช้งานได้ฟรี!
คุณสมบัติเด่นของ Lusha:
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของคุณง่ายขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์การตั้งค่าที่สะดวกและไม่เสียเวลาของทุกคน
- รักษาฐานข้อมูลให้ทันสมัยและเพลิดเพลินกับการอัปเดตอัตโนมัติสำหรับระบบ CRM ของคุณ ทำให้การดำเนินงาน B2B ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจากทุกฝ่าย
- ค้นหาผู้รับเหมาและผู้สมัครงานที่คุณต้องการได้ตรงตามต้องการโดยไม่ต้องเสียเวลา ด้วยฐานข้อมูลติดต่อที่แม่นยำของ Lusha
ข้อจำกัดของ Lusha:
- ขาดการรองรับแอปพลิเคชันมือถือ, Linux และ Chromebook
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่ห้าเครดิตต่อเดือนและผู้ใช้เพียงคนเดียว ทำให้เป็นโซลูชันระยะยาวที่ไม่เหมาะสมสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่
ราคาของ Lusha:
- ฟรี: $0/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ข้อดี: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 69 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขนาด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Lusha:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. แอตลาส
Atlas ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาเพื่อช่วยเหลือบริษัทในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดนเพื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาทั่วโลก. มันช่วยกำจัดความจำเป็นในการใช้ผู้ให้บริการภายนอกหลายราย ทำให้การจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจ่ายเงินให้กับพนักงานทั่วโลกของคุณง่ายขึ้นจากแพลตฟอร์มเดียว. ?
ต่างจากเครื่องมือจัดการผู้รับเหมาหลายตัว Atlas ยังช่วยคุณในการขอการสนับสนุนวีซ่าและการเคลื่อนย้ายสำหรับพนักงานและผู้รับเหมาของคุณได้อีกด้วย พวกเขาจะช่วยคุณในเรื่องการย้ายที่อยู่และที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัวด้วย ทำให้บุคลากรของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การมอบผลงานที่ดีที่สุดให้คุณได้โดยไม่ต้องกังวลกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Atlas:
- รับบริการสนับสนุนการขอวีซ่าและการเคลื่อนย้ายแบบครบวงจรสำหรับบุคลากรของคุณและครอบครัวของพวกเขา รวมถึงความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย พื้นที่สำนักงาน การย้ายถิ่นฐาน และอื่นๆ อีกมากมาย
- บริหารจัดการพนักงานทั่วโลกของคุณจากแพลตฟอร์มเดียว และทำให้การจ่ายเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
- ทำให้กระบวนการเริ่มต้นงานรวดเร็วและเป็นไปตามข้อกำหนดตามสถานที่ของพนักงานของคุณด้วยความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่
- รับความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่เชื่อถือได้และข้อมูลทางกฎหมายสำหรับกว่า 160 ประเทศ
ข้อจำกัดของแอตลาส:
- แผนชำระเงินที่มีราคาแพงและไม่มีเวอร์ชันฟรีอาจทำให้ Atlas มีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- เวลาการตอบกลับที่ช้าลงจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและตัวแทนบริการลูกค้าในท้องถิ่น
ราคาแอตลาส:
- นายจ้างตามกฎหมาย: $450/เดือน ต่อพนักงาน 1 คน
- การสนับสนุนวีซ่าและการเดินทาง: $1,500/วีซ่า
คะแนนและรีวิว Atlas:
- G2: 4. 4/5 (5+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Avetta
Avetta เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการผู้รับเหมาที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าและซัพพลายเออร์บริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัย และความยั่งยืน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายระดับโลก โดยให้เครื่องมือสำหรับทุกด้านตั้งแต่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ไปจนถึงความยั่งยืน
นอกเหนือจากการให้บริการเครื่องมือการจัดการผู้รับเหมา, Avetta ยังเชื่อมต่อคุณกับเครือข่ายของผู้รับเหมาและผู้รับเหมาช่วงระดับโลก, ทำให้การค้นหาบุคลากรที่คุณต้องการเป็นเรื่องง่าย.
คุณสมบัติเด่นของ Avetta:
- ทำให้การจัดการความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการจัดการผู้รับเหมา, คนงาน, และไซต์งานทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
- จัดการความสัมพันธ์กับผู้รับเหมาและผู้จัดหาสินค้าผ่านแดชบอร์ดเพื่อให้การปกป้องพนักงานของคุณ (และชื่อเสียงของคุณ) ง่ายขึ้น
- เปลี่ยนสัญญาของคุณให้กลายเป็นความสัมพันธ์ที่โปร่งใสและไว้วางใจได้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่มีความหมายกับทั้งผู้รับเหมาและลูกค้า
- เพิ่มการมองเห็นของมาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาทุกคนเพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Avetta:
- ข้อมูลราคาไม่พร้อมให้บริการบนเว็บไซต์ของ Avetta หรือแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
- มีความยากลำบากในการติดต่อและได้รับโซลูชันจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Avetta:
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Avetta:
- G2: 2. 9/5 (15+ รีวิว)
- Capterra: 1. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. ระยะไกล
Remote เป็นโซลูชันการจ้างงานระดับโลกที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถรับผู้รับเหมาและพนักงานจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ออกแบบมาเพื่อลดความยุ่งยากในเรื่องภาษี การจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบในหลายประเทศ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ ?
ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการจัดการสวัสดิการหรือการแจกจ่ายเงินคืนค่าใช้จ่าย Remote สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ และมันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายและเปิดสาขาในประเทศใหม่ ๆ ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบระยะไกล:
- ลดความกังวลเรื่องภาษีของคุณด้วยการให้ Remote จัดการคำนวณภาษีและดำเนินการชำระภาษีอัตโนมัติให้คุณ
- ให้ระบบอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกเงินเดือน การหักภาษี ณ ที่จ่าย การอนุมัติการชำระเงิน การคืนเงินค่าใช้จ่าย การฝากเงินโดยตรง และงานธุรการอื่น ๆ ง่ายขึ้น
- ใช้ Remote ผ่านเว็บพอร์ทัลหรือแอปพลิเคชันมือถือบนระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ เพื่อให้คุณสามารถจัดการผู้รับเหมาได้จากทุกที่
- ทำให้ผู้รับเหมาและพนักงานของคุณเข้าใจสวัสดิการได้ง่ายขึ้นด้วย Remote benefits manager
ข้อจำกัดทางระยะไกล:
- บางบทวิจารณ์กล่าวถึงการขาดข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการชำระเงินในประเทศและภูมิภาคต่างๆ
- การตอบกลับจากฝ่ายบริการลูกค้าไม่ทันเวลาเสมอไป
การกำหนดราคาทางไกล:
- การจัดการผู้รับเหมา: $29/เดือน ต่อผู้รับเหมา
- นายจ้างตามกฎหมาย: $599/เดือน ต่อพนักงานหนึ่งคน
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวทางไกล:
- G2: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
9. Fiverr Enterprise
Fiverr Enterprise (หรือที่รู้จักในชื่อ Fiverr Business) เป็นเครื่องมือจัดการผู้รับจ้าง SaaS ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงทุกแง่มุมของแรงงานฟรีแลนซ์ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นและ เร่งการเติบโตของธุรกิจด้วยการจัดการงานเล็กๆ น้อยๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างมืออาชีพตามสัญญา
ตัวอย่างเช่น แทนที่จะต้องชำระเงินหลายใบแจ้งหนี้ในแต่ละเดือน คุณจะสามารถชำระเงินเพียงใบแจ้งหนี้รายเดือนที่เข้าใจง่ายใบเดียวให้กับ Fiverr ซึ่งจะดำเนินการชำระเงินใบแจ้งหนี้แต่ละใบให้กับผู้รับจ้างหรือฟรีแลนซ์แต่ละรายที่คุณร่วมงานด้วยโดยอัตโนมัติทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fiverr:
- ทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นด้วยการกำจัดงานด้านการเงิน งานประจำ และงานทางกฎหมายเมื่อทำงานร่วมกับผู้รับเหมาอิสระและฟรีแลนซ์
- รักษาการมองเห็นที่สมบูรณ์ของผู้รับเหมาที่ทีมของคุณทำงานด้วยเพื่อให้โครงการและการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดการเอกสารทางกฎหมาย, การเข้าถึงระบบ, และการตรวจสอบประวัติจากแพลตฟอร์มเดียว
- ประมวลผลและชำระเงินใบแจ้งหนี้สำหรับฟรีแลนซ์ในกว่า 190 ประเทศได้ทันที
ข้อจำกัดของ Fiverr:
- โครงสร้างราคาตามเปอร์เซ็นต์อาจทำให้ค่าธรรมเนียมรายเดือนแตกต่างกันอย่างมาก ซึ่งอาจเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กบางแห่ง
- ขาดการรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์และแอปพลิเคชันบนมือถือ
การตั้งราคาบน Fiverr:
- หลัก: ค่าธรรมเนียม 3% ต่อเดือน
- พรีเมียม: ค่าธรรมเนียม 5% ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวใน Fiverr:
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
10. เครื่องบิน
Plane เป็นซอฟต์แวร์การจัดการผู้รับเหมาต่างประเทศที่ช่วยให้คุณสามารถจ้าง, ลงทะเบียน, และจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมาในกว่า 240 ประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัยและใช้ระบบคลาวด์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการสวัสดิการและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับผู้รับเหมาและพนักงานได้ ทำให้การบริหารจัดการแรงงานระดับโลกของคุณเป็นเรื่องง่ายและไม่ต้องเสียเวลา
ผู้รับเหมาและพนักงานต่างชาติของคุณจะขอบคุณคุณ เพราะ Plane เชื่อว่าพวกเขาสมควรได้รับประสบการณ์การจ่ายเงินเดือนที่ง่ายเช่นเดียวกับพนักงานในสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณ! เมื่อพูดถึงพนักงาน Plane ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้รับเหมาเท่านั้น—คุณยังสามารถจ้างและจัดการพนักงานในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของเครื่องบิน:
- เลิกจ่ายค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินและให้ Plane ช่วยคุณส่งเงินให้ผู้รับเหมาในกว่า 240 ประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุด
- ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำหรับผู้รับเหมาทั่วโลกของคุณ โดยให้ Plane จัดการเงินเดือนของคุณ และส่งเงินโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของพวกเขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินของ e-wallet
- ให้ทีมบริหารของคุณมุ่งเน้นไปที่เรื่องสำคัญ และใช้ Plane ในการจัดการการหักภาษีและการเอกสารการจ้างงานของคุณ ?
- ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อตัดสินใจว่าคุณต้องการจ้างสมาชิกใหม่ในทีมในฐานะผู้รับเหมาหรือพนักงาน
ข้อจำกัดของเครื่องบิน:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้และแอปพลิเคชันมือถือไม่มีความเป็นธรรมชาติและอาจใช้งานได้ยาก
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัดและความชอบส่วนบุคคลในการจัดการเงินเดือน
การกำหนดราคาเครื่องบิน:
- พนักงานในสหรัฐอเมริกา: $19/เดือนต่อพนักงาน
- ผู้รับเหมาต่างชาติ: $39/เดือน ต่อผู้รับเหมา
- พนักงานต่างชาติ: $499/เดือน ต่อพนักงาน
การจัดอันดับและรีวิวเครื่องบิน:
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ติดตามผู้รับเหมาด้วยระบบการจัดการผู้รับเหมา
เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่น่าทึ่งเหล่านี้กำลังสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับผู้จัดการโครงการและผู้รับเหมา ไม่มีขีดจำกัดกับระบบการจัดการผู้รับเหมาชั้นนำเหล่านี้ สิ่งที่เหลืออยู่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ ✨
เมื่อคุณได้ทำให้งานที่ใช้เวลามากเป็นอัตโนมัติและรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียวแล้ว คุณจะมีเวลาว่างสำหรับสิ่งที่คุณต้องการทำจริงๆ และคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวรวมถึงโครงการต่างๆ ของคุณทั้งหมดเพื่อให้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย!
พร้อมที่จะเพิ่มพลังให้กับการจัดการผู้รับเหมาของคุณแล้วหรือยัง?ไปที่ ClickUpและเริ่มต้นกับแผนฟรีตลอดชีพของเราเพื่อดูว่ามันมีอะไรบ้าง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ?