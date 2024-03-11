เอกสารที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศเพื่อให้การปรับตัวของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

กระบวนการปฐมนิเทศสามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพนักงานใหม่ในบทบาทนี้ได้
ในการวิจัยประจำปี 2023 บริษัทที่ปรึกษา Korn Ferry ได้สำรวจพนักงานที่ลาออกจากงานภายในระยะเวลาหกถึงสิบสองเดือน โดยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ไว้ ได้แก่ การรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ไม่ดี
เอกสารการปฐมนิเทศสามารถช่วยให้คุณดำเนินการอย่างละเอียดและโปร่งใสกับพนักงานใหม่ของคุณตั้งแต่วันแรก นอกเหนือจากแบบฟอร์มภาษีที่จำเป็นและสัญญาจ้างงานแล้ว ยังมีเอกสารการปฐมนิเทศที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่ควรพิจารณา หากเตรียมและจัดระเบียบอย่างพิถีพิถัน เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย 🧭
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประเภทของเอกสารต่างๆ ที่คุณควรรวมไว้ในกระบวนการปฐมนิเทศ ตั้งแต่แบบฟอร์มทางกฎหมายและภาษี ไปจนถึงแผนผังองค์กร คู่มือกระบวนการทำงาน และข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ เราจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดระเบียบเอกสารปฐมนิเทศเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
ความสำคัญของเอกสารการปฐมนิเทศพนักงาน
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีลักษณะคล้ายกับการต้อนรับลูกค้าใหม่ โดยเป็นกระบวนการในการช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กร ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับงาน และแนะนำวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก
กระบวนการรับพนักงานใหม่ที่เป็นไปอย่างราบรื่นสามารถกระตุ้นแรงจูงใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจในงานได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีกระบวนการรับพนักงานใหม่ที่วางแผนมาอย่างดีมักจะมีอัตราการลาออกของพนักงานที่ต่ำกว่า
เอกสารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการรับเข้าทำงาน. เอกสารนี้มักถูกจัดเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR)ผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการ.
นอกเหนือจากการเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว เอกสารการปฐมนิเทศยังสามารถช่วยให้การปรับตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารเหล่านี้ช่วยให้พนักงานได้รู้จักบริษัทและบทบาทของตนอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนพวกเขาทั้งในระหว่างและหลังการปฐมนิเทศ 📃
เอกสารการลงทะเบียนทางกฎหมายและภาษี
เอกสารทางกฎหมายควรอยู่ในลำดับแรกในรายการเอกสารการรับเข้าทำงานสำหรับพนักงานใหม่ กรุณากรอกให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันหลังจากวันที่พนักงานเริ่มงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายและค่าปรับ
แบบฟอร์มภาษี W-4
พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่เรียกว่า W-4 การกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นการระบุสถานะการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการสมทบเงิน เช่น ประกันสังคมและ Medicare
แบบฟอร์ม W-4 แจ้งให้กรมสรรพากร (IRS) ทราบจำนวนเงินที่จะหักจากเงินเดือนของพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบวิธีการจัดสรรจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี 💵
ตรวจสอบแบบฟอร์ม W-4 ล่าสุดก่อนการจ่ายเงินทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการเลือกของพนักงาน คุณควรเก็บเอกสารภาษีของพนักงานทุกคนไว้ในแฟ้มอย่างน้อยสี่ปีหลังจากวันที่ครบกำหนดหรือวันที่ชำระเงินภาษีครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)
แบบฟอร์มภาษี W-4 ของรัฐ
รัฐส่วนใหญ่เรียกเก็บภาษีเงินได้ รัฐต่อไปนี้ยังกำหนดให้พนักงานใหม่ของคุณต้อง กรอกแบบฟอร์มใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐ:
- อะแลสกา
- ฟลอริดา
- เนวาดา
- นิวแฮมป์เชียร์
- เซาท์ดาโคตา
- เทนเนสซี
- เท็กซัส
- วอชิงตัน
- ไวโอมิง
แบบฟอร์ม I-9 และเอกสารแสดงสิทธิ์ในการทำงาน
แบบฟอร์ม I-9 ยืนยันความมีสิทธิ์ในการทำงานของพนักงานใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นอยู่กับการเป็นพลเมือง การพำนักอาศัย วีซ่า และสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา
พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งคืนให้คุณภายในสามวันนับจากวันเริ่มงานของพวกเขา
นอกจากนี้ พวกเขาต้องจัดเตรียมเอกสารคุณสมบัติในการทำงานให้คุณด้วย เช่น:
- สูติบัตร
- หนังสือเดินทาง
- บัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย
ตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารเหล่านี้ แต่คุณต้องเก็บไว้เป็นเอกสารในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร้องขอ
เอกสารการปฐมนิเทศเฉพาะบริษัท
เอกสารต่อไปนี้ช่วยให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับนโยบาย วัฒนธรรม บุคลากร กิจกรรม และแบรนด์ของบริษัท
คู่มือพนักงาน
คู่มือพนักงานทำหน้าที่เป็น สารานุกรมของข้อมูลสำคัญของบริษัท ควรจัดทำอย่างละเอียดและใช้ภาษาที่ชัดเจน แต่ไม่ควรให้ข้อมูลมากเกินไปจนทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจ
องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในคู่มือพนักงาน ได้แก่:
- คำแถลงพันธกิจ: คู่มือพนักงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานเข้าใจภาพรวมของบริษัท เป้าหมาย และค่านิยม
- ข้อมูลการจ้างงาน: ประกอบด้วยตารางการทำงาน, นโยบายการลาและงานล่วงเวลา, นโยบายการเลิกจ้างและการลาออก, และรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ
- นโยบายความปลอดภัย: อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉินของบริษัท
- นโยบายการจัดการความเสี่ยง: คู่มือพนักงานอธิบายวิธีที่บริษัทจัดการกับอุบัติเหตุในที่ทำงาน, ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม, และเหตุการณ์อื่น ๆ
- จรรยาบรรณในที่ทำงาน: ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมในที่ทำงาน เช่น กฎการแต่งกาย หรือ นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
- ข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพ: หารือเกี่ยวกับเกณฑ์ที่บริษัทใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ, ระยะเวลาการทบทวนประสิทธิภาพ, และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น, เช่น การเลื่อนตำแหน่งและการลงโทษทางวินัย
เมื่อพนักงานอ่านคู่มือแล้ว ควรลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลง ✍️
แผนผังโครงสร้างองค์กร
แผนผังโครงสร้างองค์กรแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับโครงสร้างของบริษัท แผนผังควรแสดงชื่อของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง แผนผังนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรและการประสานงานข้ามสายงาน หากพนักงานใหม่มีคำถาม พวกเขาจะสามารถทราบได้ว่าควรติดต่อใครโดยการดูจากแผนผังนี้ 👥
แนวทางการสร้างแบรนด์
ทุกบริษัทมีวิธีการนำเสนอตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์และสม่ำเสมอ 🖼️
เอกสารแนวทางแบรนด์ให้คำแนะนำแก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับการใช้โลโก้, แบบอักษรและชุดสีที่ยอมรับได้, และน้ำเสียงการเขียนที่พวกเขาควรใช้สำหรับสื่อการตลาดหรือการสื่อสารภายนอก
ปฏิทินบริษัท
จากการประชุมสำคัญและกำหนดเส้นตายไปจนถึงวันหยุดและกิจกรรมสร้างทีม ปฏิทินของบริษัท ช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงกิจกรรมประจำวัน ช่วยให้พวกเขาวางแผนล่วงหน้าและปรับตารางส่วนตัวให้สอดคล้องกับตารางของบริษัท 🗓️
เอกสารการปฐมนิเทศเฉพาะตำแหน่งงาน
ใช้เอกสารการปฐมนิเทศที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อช่วยพนักงานเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทใหม่ของพวกเขา
จดหมายเสนองานและสัญญาจ้างงาน
ในการสัมภาษณ์งานครั้งสุดท้าย คุณอาจเสนอตำแหน่งให้กับผู้สมัคร แต่คุณต้องติดตามผลเป็นลายลักษณ์อักษร
จดหมายเสนอตำแหน่งงานระบุข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานใหม่ เช่น ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มงาน ความคาดหวัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ พนักงานควรอ่านอย่างละเอียดและลงนามเพื่อ ยอมรับข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ
สัญญาจ้างงานโดยทั่วไปจะมีความละเอียดมากกว่า อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตารางการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายต่างๆ ความลับ และการสิ้นสุดสัญญา สัญญาจ้างงานคล้ายกับคู่มือพนักงานแต่จะกระชับและเจาะจงกับบทบาทของพนักงานแต่ละคนมากกว่า
คู่มือกระบวนการ
อีกหนึ่งรายการสำคัญในรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานของคุณคือการจัดทำเอกสารกระบวนการ
ขึ้นอยู่กับลักษณะของบทบาท หน้าที่ คู่มือกระบวนการ อาจมีลักษณะเป็นแนวทางทั่วไปหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่ละเอียด. ซึ่ง SOPs คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกระบวนการที่ทำซ้ำได้และแก้ไขปัญหา.
ความสำคัญของเอกสารพนักงานเช่นนี้ไม่สามารถมองข้ามได้ ด้วยการมีเอกสารกระบวนการที่เหมาะสม ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันจะมีฐานความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้หากพวกเขามีข้อกังวล สามารถลดความจำเป็นในการโทรและประชุม ทำให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรับพนักงานใหม่ ควรพิจารณาจัดทำแผนการฝึกอบรมแยกต่างหาก เอกสารเหล่านี้ควรอธิบายสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังได้ในช่วงเดือนแรกๆ ในบทบาทใหม่ของพวกเขา นอกจากนี้ควรกำหนดว่าหน้าที่ความรับผิดชอบอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพนักงานมีประสบการณ์มากขึ้น และเกณฑ์สำหรับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ในขณะที่พนักงานใหม่กำลังอยู่ในช่วงการฝึกอบรม ควรจัดให้มีผู้สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยง 👐
เอกสารเงินเดือนและสวัสดิการ
เตรียมเอกสารเหล่านี้เพื่อให้การชดเชยเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์
แบบฟอร์มการฝากเงินโดยตรง
หากคุณจะจ่ายเงินให้พนักงานโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขาโดยตรง พวกเขาจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนเงินโดยตรง แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและความต้องการของพนักงาน 🏦
โปรดรวบรวมข้อมูลนี้ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันจ่ายเงินเดือนแรก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา
สรุปสิทธิประโยชน์
ในขณะที่คุณควรชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทเสนอตั้งแต่เริ่มต้น การสร้างเอกสารที่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงร่วมกันได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในเอกสารนี้ ให้รวมข้อมูลเช่น:
- การลาหยุด:รายละเอียดเงื่อนไขของนโยบายการลาหยุดของบริษัทของคุณ แจ้งให้พนักงานทราบถึงวันหยุดที่พวกเขาได้รับ วันหยุดพักผ่อนที่ได้รับค่าจ้างจำนวนเท่าใด และวิธีการขอลาหยุด
- พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการรักษาพยาบาล (FMLA): หากพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้กับคุณ พนักงานของคุณสามารถขอลาได้เมื่อต้องจัดการกับปัญหาทางการแพทย์หรือครอบครัว เอกสารการรับเข้าทำงานควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขการลา คุณต้องเก็บบันทึกคำขอทั้งหมดไว้ด้วยในกรณีที่กระทรวงแรงงานร้องขอ
- ประกันสุขภาพ: หากบริษัทของคุณมีประกันสุขภาพให้ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารที่อธิบายเงื่อนไขของประกันสุขภาพให้กับพนักงานใหม่
- 401(k) และแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ: 401(k) เป็นแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุที่ให้ประโยชน์ทางภาษีเฉพาะสำหรับทั้งพนักงานและนายจ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเป็นตัวเลือกที่นิยม ไม่ว่าคุณจะเสนอแผนการเกษียณอายุใด คุณควรอธิบายไว้ในเอกสารการรับเข้าทำงาน
- ผลประโยชน์อื่น ๆ: บางบริษัทอาจมีผลประโยชน์เพิ่มเติม เช่น งบประมาณสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือกองทุนพัฒนาวิชาชีพ หากสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคุณ โปรดอธิบายผลประโยชน์ดังกล่าวโดยละเอียดและระบุจำนวนเงินอย่างชัดเจนในเอกสารการเริ่มงาน
แบบฟอร์มและข้อตกลงเบ็ดเตล็ด
ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการรวมเอกสารเพิ่มเติมเหล่านี้ไว้ในกระบวนการรับเข้าทำงาน
แบบฟอร์มติดต่อฉุกเฉิน
แบบฟอร์มติดต่อฉุกเฉินมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของบริษัทใด ๆ แบบฟอร์มนี้ บอกคุณว่าใครคือผู้ที่ควรติดต่อในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด แบบฟอร์มนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษหากงานของพนักงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ขอให้พนักงานใหม่ระบุชื่อบุคคลอย่างน้อยสองคนในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของแต่ละคน
ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)
หากบริษัทของคุณจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ คุณควรจัดเตรียมข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ไม่ว่าคุณจะกำลังรับลูกค้าหรือพนักงานใหม่
โดยการลงนามในเอกสารนี้ พนักงานตกลงที่จะปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่พวกเขาทำงานด้วย หากมีการละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล บริษัทสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ 🔏
สัญญาไม่แข่งขัน
การลงนามในข้อตกลงไม่แข่งขัน ป้องกันไม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจขัดขวางความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการทำงานให้กับคู่แข่งหรือการเริ่มต้นธุรกิจที่แข่งขันกัน
ข้อตกลงไม่แข่งขันหรือข้อกำหนดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อบริษัทได้พัฒนาความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ความสัมพันธ์ หรือเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง มันทำให้แน่ใจว่าพนักงานไม่สามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทเพื่อประโยชน์แก่คู่แข่งได้
นโยบายการทดสอบยาเสพติดและการตรวจสอบประวัติ
หากงานต้องการการทดสอบยาเสพติดหรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ให้ระบุรายละเอียดของข้อกำหนดไว้ในเอกสารการรับเข้าทำงาน เมื่อพนักงานส่งเอกสารหรือผลการทดสอบแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเอกสารสำรองไว้ในกรณีที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ถูกจำกัดไว้
เอกสารยินยอมของพนักงาน
เอกสารยินยอมของพนักงานสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เอกสารนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและยอมรับการดำเนินการเฉพาะ เช่น:
- การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
- การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมหรือพัฒนา
- การตรวจสอบประวัติและการทดสอบสารเสพติด
- การติดตามการสื่อสาร
- การเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างงาน
การสร้างและจัดระเบียบเอกสารการปฐมนิเทศ
แม้ว่าเอกสารของคุณควรมีความครอบคลุม แต่ไม่ควรทำให้พนักงานใหม่รู้สึกหนักใจ นั่นคือเหตุผลที่การสร้างแผนเพื่อ แนะนำเอกสารการปฐมนิเทศทีละขั้นตอนในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างเช่น ส่วนที่สองของแบบฟอร์ม I-9 ต้องกรอกให้เสร็จสิ้นภายในวันทำงานที่สามของการจ้างงาน ดังนั้นจึงควรเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ ในทางกลับกัน ปฏิทินของบริษัทไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายและไม่สำคัญต่อกระบวนการปรับตัวของพนักงาน ดังนั้นคุณสามารถจัดการได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากวันเริ่มงาน
เมื่อเตรียม จัดจำหน่าย และจัดระเบียบเอกสาร เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยชีวิตได้ มันอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)และซอฟต์แวร์การเริ่มต้นงานไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUp 🛠️
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการเรื่องและเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล ค้นพบวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากHR Suiteของเราได้ด้านล่างนี้
สร้างเอกสารที่น่าสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่น่าสนใจ วิกิ และเอกสารอื่นๆ สำหรับการปฐมนิเทศ มันทำงานเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไปแต่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบมากมาย คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น:
- บุ๊กมาร์ก
- ตาราง
- แบนเนอร์ที่มีรหัสสี
- ปุ่ม
- สารบัญ
เมื่อข้อความของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งให้ผู้อื่นตรวจสอบ สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ พร้อมปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงตามระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
กำลังประสบปัญหาการเขียนไม่ได้อยู่หรือไม่? ใช้ประโยชน์จากพลังของClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวก มันสามารถให้ไอเดีย ช่วยคุณสร้างเอกสารได้เร็วขึ้น และทำให้เอกสารของคุณเป็นมืออาชีพและมีการจัดระเบียบอย่างดี
จัดระเบียบเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบ
การเริ่มต้นใช้งานเกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมาก คุณสามารถทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการใน ClickUpสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและขยายขนาดได้
เพิ่มพื้นที่ทำงานของบริษัท แบ่งออกเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับแผนกหรือทีมต่างๆ และปรับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแต่ละพื้นที่
เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานและงานย่อย จัดระเบียบเป็นรายการและโฟลเดอร์สำหรับโครงการต่างๆ ตำแหน่งงาน ภูมิภาค และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดและกำหนดเวลางานได้ รวมถึงเพิ่มคำอธิบาย สถานะ ป้ายกำกับความสำคัญ รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น
ด้วยฐานความรู้ที่ครอบคลุมแต่เป็นระบบเช่นนี้ พนักงานใหม่ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ เมื่อไหร่ที่ต้องทำ และทำอย่างไร
วางแผนและติดตามกระบวนการจ้างงานทั้งหมด
ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถ วางแผนและตรวจสอบกระบวนการ HR ส่วนใหญ่ ได้ ClickUp สามารถเป็นฐานข้อมูลผู้สมัครและพนักงานของคุณ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ได้ในไม่กี่คลิก 🖱️
เมื่อทำการจ้างงาน ให้เพิ่มผู้สมัครเข้ามาในพื้นที่ของคุณแนะนำฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดูสถานะการสมัครของพวกเขา ช่วงเงินเดือน ประวัติย่อเอกสารทางกฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อจัดการด้านต่าง ๆ ของการสรรหาและการปฐมนิเทศ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อออกแบบกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศร่วมกับทีมของคุณ
- สร้างภาพและติดตามตารางเวลาด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUpหรือมุมมองไทม์ไลน์ เพิ่มการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- สร้างมุมมองแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากผู้สมัครและพนักงานใหม่
- ให้การสนับสนุนพนักงานใหม่และตัดสินใจจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแชทของ ClickUp
ไม่รู้จะเริ่มจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างไรใช่ไหม?ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและง่ายดาย
แบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน ClickUpสามารถเป็นเครื่องเตือนใจที่เรียบง่ายสำหรับเอกสารสำคัญที่คุณต้องรวบรวมและแจกจ่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มทั่วไปอื่น ๆ เช่นแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ของ ClickUp และแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทของคุณ 💖
จัดการเอกสารและกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp
เอกสารการปฐมนิเทศเป็นส่วนสำคัญของการปฐมนิเทศพนักงาน เมื่อเอกสารของคุณถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว กระบวนการจ้างงานและการปฐมนิเทศที่เหลือจะดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจะมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและให้พนักงานใหม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวให้หันไปเมื่อมีข้อสงสัย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดและส่งเสริมความโปร่งใส
ด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมเช่น ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบเอกสาร วางแผน และปรับปรุงกระบวนการรับเข้าทำงานทั้งหมดให้ดีที่สุด และ มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับพนักงานใหม่ของคุณ ในการประสบความสำเร็จในบทบาทที่กำลังจะมาถึงของพวกเขา—ลงทะเบียนวันนี้ 🌟