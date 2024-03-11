บล็อก ClickUp
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการปฐมนิเทศเพื่อให้การปรับตัวของพนักงานใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

Customer Experience Team
11 มีนาคม 2567

กระบวนการปฐมนิเทศสามารถเป็นตัวกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของพนักงานใหม่ในบทบาทนี้ได้

ในการวิจัยประจำปี 2023 บริษัทที่ปรึกษา Korn Ferry ได้สำรวจพนักงานที่ลาออกจากงานภายในระยะเวลาหกถึงสิบสองเดือน โดยเหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ไว้ ได้แก่ การรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์การปฐมนิเทศที่ไม่ดี

เอกสารการปฐมนิเทศสามารถช่วยให้คุณดำเนินการอย่างละเอียดและโปร่งใสกับพนักงานใหม่ของคุณตั้งแต่วันแรก นอกเหนือจากแบบฟอร์มภาษีที่จำเป็นและสัญญาจ้างงานแล้ว ยังมีเอกสารการปฐมนิเทศที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายที่ควรพิจารณา หากเตรียมและจัดระเบียบอย่างพิถีพิถัน เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมการทำงานใหม่ได้อย่างง่ายดาย 🧭

ในบทความนี้ เราจะพูดถึงประเภทของเอกสารต่างๆ ที่คุณควรรวมไว้ในกระบวนการปฐมนิเทศ ตั้งแต่แบบฟอร์มทางกฎหมายและภาษี ไปจนถึงแผนผังองค์กร คู่มือกระบวนการทำงาน และข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ เราจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดระเบียบเอกสารปฐมนิเทศเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

ความสำคัญของเอกสารการปฐมนิเทศพนักงาน

การปฐมนิเทศพนักงานใหม่มีลักษณะคล้ายกับการต้อนรับลูกค้าใหม่ โดยเป็นกระบวนการในการช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กร ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับงาน และแนะนำวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก

กระบวนการรับพนักงานใหม่ที่เป็นไปอย่างราบรื่นสามารถกระตุ้นแรงจูงใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจในงานได้ นอกจากนี้ บริษัทที่มีกระบวนการรับพนักงานใหม่ที่วางแผนมาอย่างดีมักจะมีอัตราการลาออกของพนักงานที่ต่ำกว่า

เอกสารมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการรับเข้าทำงาน. เอกสารนี้มักถูกจัดเตรียมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล (HR)ผู้จัดการ หรือเจ้าของกิจการ.

นอกเหนือจากการเป็นข้อกำหนดทางกฎหมายแล้ว เอกสารการปฐมนิเทศยังสามารถช่วยให้การปรับตัวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอกสารเหล่านี้ช่วยให้พนักงานได้รู้จักบริษัทและบทบาทของตนอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนพวกเขาทั้งในระหว่างและหลังการปฐมนิเทศ 📃

เอกสารการลงทะเบียนทางกฎหมายและภาษี

เอกสารทางกฎหมายควรอยู่ในลำดับแรกในรายการเอกสารการรับเข้าทำงานสำหรับพนักงานใหม่ กรุณากรอกให้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วันหลังจากวันที่พนักงานเริ่มงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายและค่าปรับ

แบบฟอร์มภาษี W-4

พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลางที่เรียกว่า W-4 การกรอกแบบฟอร์มนี้เป็นการระบุสถานะการหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งจะส่งผลต่อการสมทบเงิน เช่น ประกันสังคมและ Medicare

แบบฟอร์ม W-4 แจ้งให้กรมสรรพากร (IRS) ทราบจำนวนเงินที่จะหักจากเงินเดือนของพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณทราบวิธีการจัดสรรจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี 💵

ตรวจสอบแบบฟอร์ม W-4 ล่าสุดก่อนการจ่ายเงินทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการเลือกของพนักงาน คุณควรเก็บเอกสารภาษีของพนักงานทุกคนไว้ในแฟ้มอย่างน้อยสี่ปีหลังจากวันที่ครบกำหนดหรือวันที่ชำระเงินภาษีครั้งสุดท้าย (แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง)

แบบฟอร์มภาษี W-4 ของรัฐ

รัฐส่วนใหญ่เรียกเก็บภาษีเงินได้ รัฐต่อไปนี้ยังกำหนดให้พนักงานใหม่ของคุณต้อง กรอกแบบฟอร์มใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของรัฐ:

  1. อะแลสกา
  2. ฟลอริดา
  3. เนวาดา
  4. นิวแฮมป์เชียร์
  5. เซาท์ดาโคตา
  6. เทนเนสซี
  7. เท็กซัส
  8. วอชิงตัน
  9. ไวโอมิง

แบบฟอร์ม I-9 และเอกสารแสดงสิทธิ์ในการทำงาน

แบบฟอร์ม I-9 ยืนยันความมีสิทธิ์ในการทำงานของพนักงานใหม่ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งขึ้นอยู่กับการเป็นพลเมือง การพำนักอาศัย วีซ่า และสถานะการเข้าเมืองของพวกเขา

พนักงานต้องกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและส่งคืนให้คุณภายในสามวันนับจากวันเริ่มงานของพวกเขา

นอกจากนี้ พวกเขาต้องจัดเตรียมเอกสารคุณสมบัติในการทำงานให้คุณด้วย เช่น:

  • สูติบัตร
  • หนังสือเดินทาง
  • บัตรประจำตัวผู้อยู่อาศัย

ตรวจสอบแบบฟอร์มและเอกสารเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดทั้งหมด คุณไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารเหล่านี้ แต่คุณต้องเก็บไว้เป็นเอกสารในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร้องขอ

เอกสารการปฐมนิเทศเฉพาะบริษัท

เอกสารต่อไปนี้ช่วยให้พนักงานใหม่คุ้นเคยกับนโยบาย วัฒนธรรม บุคลากร กิจกรรม และแบรนด์ของบริษัท

คู่มือพนักงาน

คู่มือพนักงานทำหน้าที่เป็น สารานุกรมของข้อมูลสำคัญของบริษัท ควรจัดทำอย่างละเอียดและใช้ภาษาที่ชัดเจน แต่ไม่ควรให้ข้อมูลมากเกินไปจนทำให้พนักงานรู้สึกหนักใจ

องค์ประกอบที่พบบ่อยที่สุดในคู่มือพนักงาน ได้แก่:

  1. คำแถลงพันธกิจ: คู่มือพนักงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานเข้าใจภาพรวมของบริษัท เป้าหมาย และค่านิยม
  2. ข้อมูลการจ้างงาน: ประกอบด้วยตารางการทำงาน, นโยบายการลาและงานล่วงเวลา, นโยบายการเลิกจ้างและการลาออก, และรายละเอียดทางเทคนิคอื่น ๆ
  3. นโยบายความปลอดภัย: อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและขั้นตอนการรับมือเหตุฉุกเฉินของบริษัท
  4. นโยบายการจัดการความเสี่ยง: คู่มือพนักงานอธิบายวิธีที่บริษัทจัดการกับอุบัติเหตุในที่ทำงาน, ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม, และเหตุการณ์อื่น ๆ
  5. จรรยาบรรณในที่ทำงาน: ให้แนวทางปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมในที่ทำงาน เช่น กฎการแต่งกาย หรือ นโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
  6. ข้อมูลการจัดการประสิทธิภาพ: หารือเกี่ยวกับเกณฑ์ที่บริษัทใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพ, ระยะเวลาการทบทวนประสิทธิภาพ, และผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น, เช่น การเลื่อนตำแหน่งและการลงโทษทางวินัย

เมื่อพนักงานอ่านคู่มือแล้ว ควรลงนามในแบบฟอร์มข้อตกลง ✍️

แผนผังโครงสร้างองค์กร

แผนผังโครงสร้างองค์กรแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับโครงสร้างของบริษัท แผนผังควรแสดงชื่อของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และผู้บังคับบัญชาโดยตรง แผนผังนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรและการประสานงานข้ามสายงาน หากพนักงานใหม่มีคำถาม พวกเขาจะสามารถทราบได้ว่าควรติดต่อใครโดยการดูจากแผนผังนี้ 👥

แนวทางการสร้างแบรนด์

ทุกบริษัทมีวิธีการนำเสนอตัวเองที่เป็นเอกลักษณ์และสม่ำเสมอ 🖼️

เอกสารแนวทางแบรนด์ให้คำแนะนำแก่พนักงานใหม่เกี่ยวกับการใช้โลโก้, แบบอักษรและชุดสีที่ยอมรับได้, และน้ำเสียงการเขียนที่พวกเขาควรใช้สำหรับสื่อการตลาดหรือการสื่อสารภายนอก

ปฏิทินบริษัท

จากการประชุมสำคัญและกำหนดเส้นตายไปจนถึงวันหยุดและกิจกรรมสร้างทีม ปฏิทินของบริษัท ช่วยให้พนักงานใหม่ทราบถึงกิจกรรมประจำวัน ช่วยให้พวกเขาวางแผนล่วงหน้าและปรับตารางส่วนตัวให้สอดคล้องกับตารางของบริษัท 🗓️

เอกสารการปฐมนิเทศเฉพาะตำแหน่งงาน

ใช้เอกสารการปฐมนิเทศที่ระบุไว้ด้านล่างเพื่อช่วยพนักงานเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทใหม่ของพวกเขา

จดหมายเสนองานและสัญญาจ้างงาน

ในการสัมภาษณ์งานครั้งสุดท้าย คุณอาจเสนอตำแหน่งให้กับผู้สมัคร แต่คุณต้องติดตามผลเป็นลายลักษณ์อักษร

จดหมายเสนอตำแหน่งงานระบุข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของพนักงานใหม่ เช่น ตำแหน่งงาน วันที่เริ่มงาน ความคาดหวัง ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ พนักงานควรอ่านอย่างละเอียดและลงนามเพื่อ ยอมรับข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ

สัญญาจ้างงานโดยทั่วไปจะมีความละเอียดมากกว่า อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตารางการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบายต่างๆ ความลับ และการสิ้นสุดสัญญา สัญญาจ้างงานคล้ายกับคู่มือพนักงานแต่จะกระชับและเจาะจงกับบทบาทของพนักงานแต่ละคนมากกว่า

คู่มือกระบวนการ

อีกหนึ่งรายการสำคัญในรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศพนักงานของคุณคือการจัดทำเอกสารกระบวนการ

ขึ้นอยู่กับลักษณะของบทบาท หน้าที่ คู่มือกระบวนการ อาจมีลักษณะเป็นแนวทางทั่วไปหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) ที่ละเอียด. ซึ่ง SOPs คือคำแนะนำทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการกระบวนการที่ทำซ้ำได้และแก้ไขปัญหา.

ความสำคัญของเอกสารพนักงานเช่นนี้ไม่สามารถมองข้ามได้ ด้วยการมีเอกสารกระบวนการที่เหมาะสม ทั้งพนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันจะมีฐานความรู้ที่สามารถอ้างอิงได้หากพวกเขามีข้อกังวล สามารถลดความจำเป็นในการโทรและประชุม ทำให้การทำงานมีจุดมุ่งหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับพนักงานใหม่ ควรพิจารณาจัดทำแผนการฝึกอบรมแยกต่างหาก เอกสารเหล่านี้ควรอธิบายสิ่งที่พนักงานสามารถคาดหวังได้ในช่วงเดือนแรกๆ ในบทบาทใหม่ของพวกเขา นอกจากนี้ควรกำหนดว่าหน้าที่ความรับผิดชอบอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพนักงานมีประสบการณ์มากขึ้น และเกณฑ์สำหรับการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น ในขณะที่พนักงานใหม่กำลังอยู่ในช่วงการฝึกอบรม ควรจัดให้มีผู้สนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานหรือพี่เลี้ยง 👐

เอกสารเงินเดือนและสวัสดิการ

เตรียมเอกสารเหล่านี้เพื่อให้การชดเชยเป็นไปอย่างราบรื่นและส่งเสริมความโปร่งใสเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

แบบฟอร์มการฝากเงินโดยตรง

หากคุณจะจ่ายเงินให้พนักงานโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของพวกเขาโดยตรง พวกเขาจำเป็นต้องกรอกแบบฟอร์มการโอนเงินโดยตรง แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการชำระเงิน เช่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและความต้องการของพนักงาน 🏦

โปรดรวบรวมข้อมูลนี้ให้เรียบร้อยก่อนถึงวันจ่ายเงินเดือนแรก เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา

สรุปสิทธิประโยชน์

ในขณะที่คุณควรชัดเจนเกี่ยวกับประโยชน์ที่บริษัทเสนอตั้งแต่เริ่มต้น การสร้างเอกสารที่สามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงร่วมกันได้นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ในเอกสารนี้ ให้รวมข้อมูลเช่น:

  • การลาหยุด:รายละเอียดเงื่อนไขของนโยบายการลาหยุดของบริษัทของคุณ แจ้งให้พนักงานทราบถึงวันหยุดที่พวกเขาได้รับ วันหยุดพักผ่อนที่ได้รับค่าจ้างจำนวนเท่าใด และวิธีการขอลาหยุด
  • พระราชบัญญัติการลาเพื่อครอบครัวและการรักษาพยาบาล (FMLA): หากพระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้กับคุณ พนักงานของคุณสามารถขอลาได้เมื่อต้องจัดการกับปัญหาทางการแพทย์หรือครอบครัว เอกสารการรับเข้าทำงานควรแจ้งให้พวกเขาทราบถึงคุณสมบัติและเงื่อนไขการลา คุณต้องเก็บบันทึกคำขอทั้งหมดไว้ด้วยในกรณีที่กระทรวงแรงงานร้องขอ
  • ประกันสุขภาพ: หากบริษัทของคุณมีประกันสุขภาพให้ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารที่อธิบายเงื่อนไขของประกันสุขภาพให้กับพนักงานใหม่
  • 401(k) และแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ: 401(k) เป็นแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุที่ให้ประโยชน์ทางภาษีเฉพาะสำหรับทั้งพนักงานและนายจ้าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่มันเป็นตัวเลือกที่นิยม ไม่ว่าคุณจะเสนอแผนการเกษียณอายุใด คุณควรอธิบายไว้ในเอกสารการรับเข้าทำงาน
  • ผลประโยชน์อื่น ๆ: บางบริษัทอาจมีผลประโยชน์เพิ่มเติม เช่น งบประมาณสำหรับอุปกรณ์เทคโนโลยีหรือกองทุนพัฒนาวิชาชีพ หากสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับคุณ โปรดอธิบายผลประโยชน์ดังกล่าวโดยละเอียดและระบุจำนวนเงินอย่างชัดเจนในเอกสารการเริ่มงาน

แบบฟอร์มและข้อตกลงเบ็ดเตล็ด

ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการรวมเอกสารเพิ่มเติมเหล่านี้ไว้ในกระบวนการรับเข้าทำงาน

แบบฟอร์มติดต่อฉุกเฉิน

แบบฟอร์มติดต่อฉุกเฉินมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของบริษัทใด ๆ แบบฟอร์มนี้ บอกคุณว่าใครคือผู้ที่ควรติดต่อในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด แบบฟอร์มนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษหากงานของพนักงานเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย

ขอให้พนักงานใหม่ระบุชื่อบุคคลอย่างน้อยสองคนในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของแต่ละคน

ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA)

หากบริษัทของคุณจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ คุณควรจัดเตรียมข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) ไม่ว่าคุณจะกำลังรับลูกค้าหรือพนักงานใหม่

โดยการลงนามในเอกสารนี้ พนักงานตกลงที่จะปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่พวกเขาทำงานด้วย หากมีการละเมิดข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล บริษัทสามารถดำเนินการทางกฎหมายได้ 🔏

สัญญาไม่แข่งขัน

การลงนามในข้อตกลงไม่แข่งขัน ป้องกันไม่ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจขัดขวางความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากสิ้นสุดการจ้างงาน กิจกรรมดังกล่าวอาจรวมถึงการทำงานให้กับคู่แข่งหรือการเริ่มต้นธุรกิจที่แข่งขันกัน

ข้อตกลงไม่แข่งขันหรือข้อกำหนดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อบริษัทได้พัฒนาความรู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ความสัมพันธ์ หรือเทคโนโลยีที่เป็นของตนเอง มันทำให้แน่ใจว่าพนักงานไม่สามารถใช้ประสบการณ์ที่ได้จากบริษัทเพื่อประโยชน์แก่คู่แข่งได้

นโยบายการทดสอบยาเสพติดและการตรวจสอบประวัติ

หากงานต้องการการทดสอบยาเสพติดหรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ให้ระบุรายละเอียดของข้อกำหนดไว้ในเอกสารการรับเข้าทำงาน เมื่อพนักงานส่งเอกสารหรือผลการทดสอบแล้ว ให้เก็บไว้เป็นเอกสารสำรองไว้ในกรณีที่มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ถูกจำกัดไว้

เอกสารยินยอมของพนักงาน

เอกสารยินยอมของพนักงานสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ เอกสารนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและยอมรับการดำเนินการเฉพาะ เช่น:

  • การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
  • การเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมหรือพัฒนา
  • การตรวจสอบประวัติและการทดสอบสารเสพติด
  • การติดตามการสื่อสาร
  • การเปลี่ยนแปลงในสัญญาจ้างงาน

การสร้างและจัดระเบียบเอกสารการปฐมนิเทศ

แม้ว่าเอกสารของคุณควรมีความครอบคลุม แต่ไม่ควรทำให้พนักงานใหม่รู้สึกหนักใจ นั่นคือเหตุผลที่การสร้างแผนเพื่อ แนะนำเอกสารการปฐมนิเทศทีละขั้นตอนในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างเช่น ส่วนที่สองของแบบฟอร์ม I-9 ต้องกรอกให้เสร็จสิ้นภายในวันทำงานที่สามของการจ้างงาน ดังนั้นจึงควรเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญสูงสุดของคุณ ในทางกลับกัน ปฏิทินของบริษัทไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายและไม่สำคัญต่อกระบวนการปรับตัวของพนักงาน ดังนั้นคุณสามารถจัดการได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากวันเริ่มงาน

เมื่อเตรียม จัดจำหน่าย และจัดระเบียบเอกสาร เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เหมาะสมสามารถช่วยชีวิตได้ มันอาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRMS)และซอฟต์แวร์การเริ่มต้นงานไปจนถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่างClickUp 🛠️

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการจัดการเรื่องและเอกสารด้านทรัพยากรบุคคล ค้นพบวิธีการต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากHR Suiteของเราได้ด้านล่างนี้

สร้างเอกสารที่น่าสนใจอย่างมีประสิทธิภาพ

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้เครื่องมือแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความที่หลากหลายของ ClickUp เพื่อสร้างเอกสารของคุณ

ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างคู่มือที่น่าสนใจ วิกิ และเอกสารอื่นๆ สำหรับการปฐมนิเทศ มันทำงานเหมือนกับโปรแกรมแก้ไขข้อความทั่วไปแต่มีตัวเลือกการจัดรูปแบบมากมาย คุณสามารถเพิ่มองค์ประกอบต่อไปนี้เพื่อทำให้ข้อความของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น:

  • บุ๊กมาร์ก
  • ตาราง
  • แบนเนอร์ที่มีรหัสสี
  • ปุ่ม
  • สารบัญ

เมื่อข้อความของคุณพร้อมแล้ว ให้ส่งให้ผู้อื่นตรวจสอบ สร้างลิงก์ที่สามารถแชร์ได้ พร้อมปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงตามระดับการเข้าถึงที่แตกต่างกัน คุณสามารถและเพื่อนร่วมทีมแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

การให้คำแนะนำใหม่โดยใช้ ClickUp AI
ปรับแต่งผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ reprompting ใน ClickUp AI

กำลังประสบปัญหาการเขียนไม่ได้อยู่หรือไม่? ใช้ประโยชน์จากพลังของClickUp AI ผู้ช่วยเขียน AI ที่สะดวก มันสามารถให้ไอเดีย ช่วยคุณสร้างเอกสารได้เร็วขึ้น และทำให้เอกสารของคุณเป็นมืออาชีพและมีการจัดระเบียบอย่างดี

จัดระเบียบเอกสารอย่างสมบูรณ์แบบ

คลิกอัพ สเปซ
จัดการเอกสารทั้งหมดและทำงานภายในพื้นที่ทำงานของบริษัทคุณ

การเริ่มต้นใช้งานเกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมาก คุณสามารถทำให้จัดการได้ง่ายขึ้นด้วยโครงสร้างลำดับชั้นของโครงการใน ClickUpสร้างฐานข้อมูลที่มีโครงสร้างและขยายขนาดได้

เพิ่มพื้นที่ทำงานของบริษัท แบ่งออกเป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับแผนกหรือทีมต่างๆ และปรับสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับแต่ละพื้นที่

ClickUp 3.0 ความคิดเห็นที่มอบหมายในรายการงาน
เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงาน มอบหมายและกำหนดเวลา และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคำอธิบาย

เปลี่ยนเอกสารให้เป็นงานและงานย่อย จัดระเบียบเป็นรายการและโฟลเดอร์สำหรับโครงการต่างๆ ตำแหน่งงาน ภูมิภาค และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถกำหนดและกำหนดเวลางานได้ รวมถึงเพิ่มคำอธิบาย สถานะ ป้ายกำกับความสำคัญ รายการตรวจสอบ และความคิดเห็น

ด้วยฐานความรู้ที่ครอบคลุมแต่เป็นระบบเช่นนี้ พนักงานใหม่ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขาจะไม่มีความสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ เมื่อไหร่ที่ต้องทำ และทำอย่างไร

วางแผนและติดตามกระบวนการจ้างงานทั้งหมด

ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUp คุณสามารถ วางแผนและตรวจสอบกระบวนการ HR ส่วนใหญ่ ได้ ClickUp สามารถเป็นฐานข้อมูลผู้สมัครและพนักงานของคุณ ทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ได้ในไม่กี่คลิก 🖱️

เมื่อทำการจ้างงาน ให้เพิ่มผู้สมัครเข้ามาในพื้นที่ของคุณแนะนำฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อดูสถานะการสมัครของพวกเขา ช่วงเงินเดือน ประวัติย่อเอกสารทางกฎหมาย และองค์ประกอบอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับทุกทีม

ใช้ประโยชน์จากมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUpเพื่อจัดการด้านต่าง ๆ ของการสรรหาและการปฐมนิเทศ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:

  • ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อออกแบบกระบวนการสรรหาและปฐมนิเทศร่วมกับทีมของคุณ
  • สร้างภาพและติดตามตารางเวลาด้วยมุมมอง Gantt ของ ClickUpหรือมุมมองไทม์ไลน์ เพิ่มการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • สร้างมุมมองแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการจากผู้สมัครและพนักงานใหม่
  • ให้การสนับสนุนพนักงานใหม่และตัดสินใจจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมุมมองแชทของ ClickUp

ไม่รู้จะเริ่มจัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณอย่างไรใช่ไหม?ClickUp มีเทมเพลตให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบเพื่อการตั้งค่าที่รวดเร็วและง่ายดาย

แบบฟอร์มเช็กลิสต์การเริ่มต้นใช้งาน ClickUpสามารถเป็นเครื่องเตือนใจที่เรียบง่ายสำหรับเอกสารสำคัญที่คุณต้องรวบรวมและแจกจ่าย นอกจากนี้ยังมีแบบฟอร์มทั่วไปอื่น ๆ เช่นแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ของ ClickUp และแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งานสำหรับพนักงานใหม่ของ ClickUp คุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของบริษัทของคุณ 💖

จัดการเอกสารและกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp

เอกสารการปฐมนิเทศเป็นส่วนสำคัญของการปฐมนิเทศพนักงาน เมื่อเอกสารของคุณถูกจัดเรียงเรียบร้อยแล้ว กระบวนการจ้างงานและการปฐมนิเทศที่เหลือจะดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจะมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและให้พนักงานใหม่มีแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวให้หันไปเมื่อมีข้อสงสัย ซึ่งจะช่วยป้องกันความเข้าใจผิดและส่งเสริมความโปร่งใส

ด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมเช่น ClickUp คุณสามารถจัดระเบียบเอกสาร วางแผน และปรับปรุงกระบวนการรับเข้าทำงานทั้งหมดให้ดีที่สุด และ มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับพนักงานใหม่ของคุณ ในการประสบความสำเร็จในบทบาทที่กำลังจะมาถึงของพวกเขา—ลงทะเบียนวันนี้ 🌟