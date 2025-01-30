บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ปี 2025
Manage

10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
30 มกราคม 2568

การทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นความสุขที่แท้จริงในหลายๆ โอกาส อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีระบบในการจัดการลูกค้าและโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ทั้งหมดของคุณ คุณกำลังสร้างปัญหาความหงุดหงิดมากมายและอาจพลาดกำหนดส่งงานได้

แต่คุณก็รู้อยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลที่คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์โชคดีสำหรับคุณวันนี้เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์10ตัว

เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการลูกค้าหลายคน, กำหนดตารางโครงการ, และติดตามความคืบหน้าได้. ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียด, อย่างไรก็ตาม, ให้เราทำความเข้าใจบางอย่างให้ชัดเจน:

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการฟรีแลนซ์?

ค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือบริหารโครงการฟรีแลนซ์เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณอาจต้องทำงานคนเดียวและต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำ

แต่นี่จะไม่เป็นปัญหาใหญ่เพราะคุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้มากมายฟรี

(คำแนะนำ: เครื่องมือแรกในรายการนี้ฟรีและมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นครบถ้วน)

คุณภาพ 1: มุมมองที่หลากหลาย

มากกว่า 15 ครั้งใน ClickUp
มองเห็นงานของคุณด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp รวมถึงรายการ บอร์ด และปฏิทิน

คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทำให้การจัดตารางขอบเขตและกำหนดเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรมีมุมมองหลายแบบ เช่นมุมมอง Kanban ของ ClickUp, ปฏิทิน, รายการ และมุมมองงาน เป็นต้น

คุณภาพ 2: การติดตามความก้าวหน้า

วิดเจ็ตแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงเกี่ยวกับความสอดคล้องและความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ด้วยวิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอใน ClickUp

ฟรีแลนซ์ทราบดีว่าลูกค้าชอบที่จะเห็นความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงดีที่สุดที่จะใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการแบ่งปันความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีแลนซ์ของคุณควรมีคุณสมบัติการรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณสำหรับลูกค้าทุกคนที่มีความต้องการเฉพาะ การสามารถแยกแยะเป็นพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเฉพาะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ

คุณภาพ 3: ปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้

แดชบอร์ด ClickUp
สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองใน ClickUp เพื่อรับภาพรวมระดับสูงของงานทั้งหมดของคุณ

มาพูดกันตามตรง—ฟรีแลนซ์แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์และต้องรับมือกับโครงการที่หลากหลาย การเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่สำคัญกว่านั้น เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรรองรับสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งคนในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิกหรือลูกค้าเพิ่มเติมในแดชบอร์ดโครงการของคุณ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ควรติดตั้งและใช้งานได้ง่าย

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร มาเจาะลึก 10 เครื่องมือที่ควรพิจารณาสำหรับการบริหารโครงการในฐานะฟรีแลนซ์กัน

10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด

1.ClickUp

แปลงความคิดเป็นงานบนไวท์บอร์ดคลิกอัพ
เปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นงานภายในฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

มีเหตุผลที่ดีว่าทำไมเราถึงจัดให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ เริ่มต้นด้วย ClickUp มีแผนฟรีที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณจะต้องการในฐานะฟรีแลนซ์

ClickUp ให้คำมั่นสัญญา 3 ประการ: การวางแผน การทำงานร่วมกันและการติดตามโครงการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายนี้ให้คุณเข้าถึงมุมมองต่างๆ ได้หลายแบบ รวมถึง Gantt, รายการ, ปฏิทิน, บอร์ด และกล่อง คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้มากขึ้นจากมุมมองมากกว่า 10 แบบของ ClickUp ได้อีกด้วย

แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้กับทีม
แปลงความคิดเห็นเป็นงานใน ClickUp หรือมอบหมายให้เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการทันที

ด้วย ClickUp คุณสามารถแชทกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ภายในแดชบอร์ดของโครงการได้ ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมอบหมายการเปลี่ยนแปลงผ่าน @คอมเมนต์ได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์แนบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสาร หรือไฟล์โค้ด ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp

คุณไม่ต้องพลาดอะไรเลยด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแพลตฟอร์มกลางที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติของ ClickUp

  • การจัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็นงานเร่งด่วน งานสำคัญ งานปกติ หรืองานที่ไม่สำคัญ
  • สิทธิ์การอนุญาตและการเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้
  • มอบหมายความคิดเห็นและทิ้งคำอธิบายประกอบบนไฟล์รูปภาพเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • ClickUp Goalsเพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ใช้ ClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียโครงการและรับความคิดเห็นจากลูกค้า

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • คุณสมบัติการค้นหาอาจเร็วขึ้น (การอัปเดตกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้! 😉)

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย และแผนพรีเมียมราคาประหยัดตามรายละเอียดดังนี้:

  • ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาสามารถสอบถามได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. Monday.com

ตัวอย่างมุมมองกระดานคัมบังวันจันทร์
มุมมองของคณะกรรมการในวันจันทร์สามารถปรับแต่งรายละเอียดการแสดงผลของบัตรและแบ่งออกเป็นกลุ่มได้

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับMonday แน่นอน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีความแข็งแกร่งและเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าหลายรายหรือมีโครงการที่ซับซ้อน

วันจันทร์มุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการอย่างครอบคลุม

Monday.com มีคุณสมบัติ

  • มุมมองแบบคัมบัง, ปฏิทิน, รายการ, และแผนภูมิ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานในแผนพรีเมียม
  • บอร์ดและเอกสารส่วนตัว
  • แดชบอร์ดโครงการและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง
  • การแจ้งเตือนสถานะงานเปลี่ยนแปลง

Moday. com ข้อดี

  • 200+แม่แบบสำหรับฟรีแลนซ์
  • แอปพลิเคชัน Android และ iOS สำหรับวางแผนและติดตามงานโครงการฟรีแลนซ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
  • คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการสำหรับบอร์ดงานแต่ละบอร์ดหรือรวมหลายบอร์ดเข้าด้วยกันได้
  • หมุดหมายสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
  • การผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ

Moday. com ข้อเสีย

  • แผนฟรีที่มีข้อจำกัดมาก (มีเพียง 3 กระดาน Kanban และสมาชิกทีม 2 คนในแผนฟรี)
  • แผนพรีเมียมมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่เราได้รีวิว
  • สิทธิ์การเข้าถึงหลายระดับมีให้เฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
  • อาจดูซับซ้อนเมื่อเริ่มต้น

ราคาของ Moday.com

Monday.com มีแผนฟรีและแผนชำระเงินอีกสี่แผน ดังแสดงด้านล่าง:

  • พื้นฐาน: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผนสำหรับองค์กร: มีให้บริการตามคำขอ

Moday.com การจัดอันดับและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Monday.com เหล่านี้!

3. Trello

ตัวอย่างเทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการ Trello
ผ่านทางTrello

หากคุณเอ่ยถึงกระดานคัมบังกับฟรีแลนซ์คนใดก็ตาม ความคิดของพวกเขาจะนึกถึงTrello ทันที ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ทำงานหลักบนกระดานคัมบัง Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ชอบมองเห็นภาพโครงการบนกระดาน

คุณสมบัติของ Trello

  • กระดาน รายการ และการ์ดสำหรับแยกแยะและจัดระเบียบงานโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
  • แม่แบบสำหรับฟังก์ชันการจัดการโครงการส่วนใหญ่
  • แดชบอร์ดกลางเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการ, วันครบกำหนด, งานที่ต้องทำ, และเป้าหมาย
  • ปลั๊กอินเพื่อขยายความสามารถ

ข้อดีของ Trello

  • มุมมองบอร์ดคัมบังที่ดีที่สุด
  • ฟังก์ชันการลากและวางที่เชื่อถือได้
  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
  • ผู้ใช้ไม่จำกัดในแผนฟรี
  • พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด

ข้อเสียของ Trello

  • มีเพียง 10 บอร์ดในแผนฟรี
  • ขนาดไฟล์ที่แนบได้มีจำกัด
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานคนอื่นได้บนแผนฟรี
  • ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม
  • เริ่มต้นใช้งานได้ยาก

ราคาของ Trello

Trello มาพร้อมกับแผนฟรีตลอดชีพและแผนเสียค่าใช้จ่ายสามแผน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

4. อาสนะ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปฏิทินทีม Asana
ตัวอย่างฟีเจอร์ปฏิทินทีมของAsana

Asanaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่สามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย Asana คุณสามารถมองเห็นโครงการในรูปแบบบอร์ด ไทม์ไลน์ และรายการได้ แอปจัดการโครงการนี้ยังสามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การตั้งกำหนดส่งงานโดยอัตโนมัติ

เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp!

คุณสมบัติของอาสนะ

  • แบบฟอร์มสำหรับขอและส่งคำขอโครงการ
  • เป้าหมายเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จและเมื่อใด
  • งานและงานย่อยเพื่อวางแผนงานโครงการทั้งหมดของคุณ
  • หมุดหมายสำคัญเพื่อแสดงและแบ่งปันความคืบหน้ากับลูกค้า
  • ส่วนที่จะช่วยให้โครงการเป็นระเบียบ
  • แดชบอร์ดและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้เพื่อการมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการ
  • การควบคุมการอนุญาตและความเป็นส่วนตัวเพื่อกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง

ข้อดีของอาสนะ

  • มีฟีเจอร์มากมายในแผนฟรี
  • 200+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทรงพลัง เช่น Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive, เป็นต้น
  • มืออาชีพแต่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้

ข้อเสียของอาสนะ

  • แผนชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง
  • มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้

ราคาของ Asana

Asana มีแผนฟรีและแผนชำระเงินสองแบบ ดังแสดงด้านล่าง

  • พรีเมียม: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5 (11,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!

5. ความคิด

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับการจดบันทึกแนวคิด
ผ่านทางNotion

แม้ว่าNotionจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือจดบันทึกเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นแอปจัดการงานสำหรับฟรีแลนซ์ได้เช่นกัน Notion เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในสายงานสร้างสรรค์ เช่น นักเขียนอิสระ เนื่องจากมีฟีเจอร์จดบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่ยอดเยี่ยม

นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและฟรีในรายการนี้เช่นกัน

คุณสมบัติของ Notion

  • ความสามารถในการบันทึกและจัดทำเอกสาร
  • มุมมองบอร์ด รายการ และปฏิทินเพื่อแสดงภาพโครงการ
  • เนื้อหาที่สมบูรณ์จะถูกฝังไว้เมื่อวางแผนงานในเครื่องมือจัดการโครงการ
  • ตัวกรองเพื่อเข้าถึงงานและโครงการได้อย่างรวดเร็ว
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ และความคิดเห็น

ข้อดีของ Notion

  • มีเทมเพลตชุมชนมากมายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
  • ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวด้วย SAML
  • ระดับบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
  • ส่งออกพื้นที่ทำงาน รวมถึงโครงการ งาน และรายละเอียดอื่นๆ

ข้อเสียของ Notion

  • คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่จำกัด
  • แผนพรีเมียมราคาแพง

ราคาของ Notion

Notion มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมสามแบบดังนี้:

  • บวก: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้ตามคำขอ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!

6. รังผึ้ง

ตัวอย่างกระดานแสดงสถานะของฮีฟ
ผ่านทางHive

Hiveคือแอปจัดการโครงการสำหรับคุณ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานและการจัดการประชุมที่รวมไว้ในที่เดียวเครื่องมือจัดการโครงการนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานเทมเพลตที่กำหนดเองและฟังก์ชันการติดตามเวลาอย่างละเอียดอีกด้วย

คุณสมบัติของ Hive

  • มุมมองหลายแบบ (แกนต์, ตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, พอร์ตโฟลิโอ) เพื่อวางแผนและมองเห็นภาพรวมของโครงการของคุณ
  • แม่แบบการจัดการโครงการ
  • การติดตามเวลา
  • บันทึกการทำงานร่วมกัน
  • แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้เพื่อรวบรวมและส่งคำขอโครงการ
  • ปฏิทินในแอป

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง

  • การผสานรวมที่ทรงพลังกับเครื่องมือชั้นนำในอุตสาหกรรม
  • แชทแบบเรียลไทม์แบบเนทีฟ
  • โครงการไม่จำกัด
  • บันทึกการประชุมแบบไม่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกัน
  • อีโมจิที่กำหนดเองในแอปจัดการโครงการ

ข้อเสียของกลุ่ม

ราคาของฮีฟ

Hive มีให้บริการในสามแผน; หนึ่งแผนฟรี และสองแผนเสียค่าใช้จ่าย

  • คนเดียว: $0
  • ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการเฉพาะเมื่อมีการขอข้อมูล

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

โบนัส:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์!

7. Todoist

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ todoist
ผ่านทางTodoist

Todoistเป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมสำหรับงานส่วนตัวและงานที่ทำงาน ในฐานะผู้จัดการงาน Todoist เน้นความเรียบง่าย การจัดระเบียบ และการทำให้คุณจัดการงานฟรีแลนซ์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนเพื่อการจัดการโครงการที่สมบูรณ์

นอกจากนี้ Todoist ยังช่วยให้การป้อนงานง่ายขึ้นผ่านการแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติและฟังก์ชันงานที่เกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ว่า "ทำงาน XYZ ให้เสร็จพรุ่งนี้" Todoist จะรับรู้วันที่พรุ่งนี้และตั้งการแจ้งเตือนเตือนความจำให้

นอกจากนี้ งานทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติไปยังหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง (วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, หรือมุมมองตัวกรองที่กำหนดเอง) เพื่อลดภาระทางจิตใจของคุณ ด้วยวิธีนี้ แอปจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญในตอนนี้เท่านั้น

คุณยังสามารถเชิญลูกค้าและผู้ร่วมงานอื่น ๆเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็น และแบ่งปันแดชบอร์ดโครงการหรือภารกิจเฉพาะของคุณได้

คุณสมบัติของ Todoist

  • การจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดของคุณในหลายโครงการ
  • งานย่อยเพื่อทำให้การวางแผนและการตรวจสอบความคืบหน้าง่ายขึ้น
  • แม่แบบโครงการ
  • ส่วนขยายและวิดเจ็ตเพื่อเพิ่มความสามารถของ Todoist
  • การแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความเร่งด่วน
  • การแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น, ทำภารกิจเสร็จสิ้น, หรือทิ้งความคิดเห็นไว้
  • กระดานสไตล์คัมบังและมุมมองปฏิทิน
  • ส่งต่ออีเมลของคุณไปยัง Todoist เป็นงาน
  • ประวัติกิจกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้า

ข้อดีของ Todoist

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 70 รายการ
  • คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามจุดแข็งและลักษณะเฉพาะ
  • รายการโปรดเพื่อเข้าถึงงานและโครงการสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • ป้ายกำกับและตัวกรองสำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว
  • ธีมที่มีสีมากกว่า 10 สี ให้เหมาะกับบุคลิกและสไตล์ของคุณ

ข้อเสียของ Todoist

  • เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด (คุณจะได้รับผู้ใช้สูงสุดเพียง 5 คนต่อโครงการ)
  • การแจ้งเตือนอาจซ้ำซากและน่ารำคาญ
  • คุณต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงบทบาทผู้ใช้

ราคาของ Todoist

Todoist มีแผนสามแบบ:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,900+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!

8. เบสแคมป์

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Basecamp
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ เป็นเครื่องมือเดียวในรายการนี้ที่ไม่มีแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนแบบชำระเงินมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นซึ่งฟรีแลนซ์ต้องการ

สำหรับฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ Basecamp เป็นระบบศูนย์กลาง ใช้งานง่าย และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย

คุณสมบัติของเบสแคมป์

  • แดชบอร์ดหน้าเดียวสำหรับทุกโครงการ ตารางเวลา และงานของคุณ
  • ข้อความและการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าและผู้ร่วมงานง่ายขึ้น
  • รายการที่ต้องทำพร้อมกำหนดเวลาและแจ้งเตือน
  • มุมมองแคนบานเพื่อการมองเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วในหลายโครงการ
  • รองรับไฟล์บนคลาวด์สำหรับ Notion, DropBox และอื่น ๆ

ข้อดีของเบสแคมป์

  • อัดแน่นด้วยฟีเจอร์
  • ไม่มีขีดจำกัดในการจัดเก็บ
  • อีเมลสรุปประจำวันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ

ข้อเสียของ Basecamp

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • การผสานรวมที่จำกัด
  • การเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนั้นค่อนข้างวุ่นวายในการทำงานให้เสร็จ

ราคาของเบสแคมป์

  • Basecamp มีราคาอยู่ที่ $11 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Basecamp เหล่านี้!

9. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

หนึ่งในสิ่งที่อาจดึงดูดคุณให้ใช้ nTask ในฐานะฟรีแลนซ์คือแผนการชำระเงินที่ราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง $3 เท่านั้น และแม้ว่าคุณจะเลือกแผนฟรี nTask ก็ยังมีคุณสมบัติการจัดการงานที่จำเป็นมากมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ nTask ไม่มีบอร์ด Kanban ในแผนฟรี

nTask ใช้งานง่ายสำหรับโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ และแผนชำระเงินไม่จำกัดจำนวนสมาชิกทีมที่คุณสามารถเพิ่มได้

คุณสมบัติของ nTask

  • ลากและวางกระดานคัมบัง
  • แม่แบบกระดานคัมบังสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนและการแสดงภาพโครงการอย่างง่ายดาย
  • การจัดลำดับความสำคัญและสถานะของงาน
  • ผู้รับมอบหมายและผู้ร่วมงานหลายคนในภารกิจ
  • แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
  • งานย่อยและการเชื่อมโยงงาน
  • แชททีมเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้า
  • ตัวจับเวลาอัตโนมัติเพื่อติดตามระยะเวลาของงาน
  • วาระการประชุมและการอภิปรายเพื่อรวบรวมคำแนะนำของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

ข้อดีของ nTask

  • เครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารโครงการ
  • รายการตรวจสอบเพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
  • ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
  • รายงานความคืบหน้าอย่างแข็งแกร่ง

ข้อเสียของ nTask

  • แผนฟรีไม่มีบอร์ดคัมบัง
  • บางครั้งโหลดช้าแม้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง

การกำหนดราคา nTask

nTask มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมอีกสามแผน

  • พรีเมียม: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: มีให้บริการตามคำขอ

nTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)

โบนัส: เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุด!

10. TickTick

ติ๊ก ติ๊ก ตัวอย่างฟีเจอร์สร้างรายการใหม่
ผ่านทางTickTick

TickTickเป็นแอปเช็กลิสต์ ผู้จัดการงาน และรายการสิ่งที่ต้องทำ เครื่องมือจัดการงานนี้อาจดูเรียบง่าย แต่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าประจำไม่กี่ราย

อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอปช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อกังวลหรือความล่าช้า ปฏิทินของ TickTick เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่แข็งแกร่งที่สุดของแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถดูปฏิทินได้ถึงห้าโหมดที่แตกต่างกัน เช่น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะดวก

คุณยังสามารถแชร์รายการที่ตรวจสอบแล้วและรายการที่ต้องทำกับลูกค้าและผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ในแง่ของเครื่องมือการจัดการโครงการ TickTick ทำงานได้ดีกว่าในฐานะแอปสำหรับรายการที่ต้องทำ

คุณสมบัติของ TickTick

  • แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องทำในโครงการของคุณตามลูกค้าหรือหัวข้อ
  • การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกงานและโครงการของคุณ
  • ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มมากกว่า 10 แพลตฟอร์ม รวมถึง
  • การป้อนเสียง (สำหรับรายการที่ต้องทำของคุณ)
  • เปลี่ยนอีเมลของลูกค้าให้กลายเป็นงานในไม่กี่คลิก
  • จัดระเบียบงานเป็นโฟลเดอร์, รายการ, ตรวจสอบ และรายการงาน
  • ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับโปรเจกต์

ข้อดีของ TickTick

  • เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้
  • อินเตอร์เฟซที่ดื่มด่ำและใช้งานง่าย
  • ความสามารถในการกำหนดเวลาทำงานซ้ำสามารถช่วยลดภาระงานของคุณได้
  • การปรับแต่งฟิลเตอร์และการกำหนดระดับความสำคัญ
  • ฟังก์ชันเสียงขาวเพื่อเพิ่มสมาธิของคุณแม้ขณะทำงานจากที่บ้าน
  • รายการและประวัติกิจกรรม, สรุป, และสถิติเพื่อกำหนดความก้าวหน้า
  • วิเคราะห์วันที่ในภาษาธรรมชาติ

ข้อเสียของ TickTick

  • ป๊อปอัปที่น่ารำคาญในเวอร์ชันฟรี
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
  • ความเรียบง่ายของ Tick Tick ทำให้ต้องเสียสละความแข็งแกร่งที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับหลายโครงการหรือลูกค้า

ราคาของ TickTick

  • TickTick มีแผนบริการฟรีและพรีเมียม เริ่มต้นที่ 27.99 ดอลลาร์ต่อปี

TickTick รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการฟรีแลนซ์เพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการ

ในฐานะฟรีแลนซ์ คุณต้องการบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับงานและปริมาณงานที่มาพร้อมกับการเป็นฟรีแลนซ์ คุณยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและ รักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดี

ClickUp สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับงานฟรีแลนซ์ทั้งหมดของคุณ

มุมมองแชทใน ClickUp
แชร์การอัปเดต ลิงก์ และปฏิกิริยาได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรวบรวมบทสนทนาสำคัญไว้ด้วยกันด้วยมุมมองแชทใน ClickUp

ตัวอย่างเช่น นักเขียนอิสระจะชื่นชอบ ClickUp Docs และการผสานการทำงานกับ Google Drive, Gmail และ Slack ของ ClickUp ในตัว ในทางกลับกัน นักพัฒนาอิสระจะชื่นชอบวิธีที่ ClickUp ผสานการทำงานกับ Jira และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ที่จำเป็นในการจัดการลูกค้า โครงการ และงานฟรีแลนซ์อื่นๆ อีกมากมาย

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้