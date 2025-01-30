10 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ ปี 2025

การทำงานเป็นฟรีแลนซ์เป็นความสุขที่แท้จริงในหลายๆ โอกาส อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่มีระบบในการจัดการลูกค้าและโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ทั้งหมดของคุณ คุณกำลังสร้างปัญหาความหงุดหงิดมากมายและอาจพลาดกำหนดส่งงานได้
แต่คุณก็รู้อยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลที่คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์โชคดีสำหรับคุณวันนี้เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์10ตัว
เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยคุณจัดการลูกค้าหลายคน, กำหนดตารางโครงการ, และติดตามความคืบหน้าได้. ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียด, อย่างไรก็ตาม, ให้เราทำความเข้าใจบางอย่างให้ชัดเจน:
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการฟรีแลนซ์?
ค่าใช้จ่ายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สุดที่ต้องพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือบริหารโครงการฟรีแลนซ์เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณอาจต้องทำงานคนเดียวและต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในระดับต่ำ
แต่นี่จะไม่เป็นปัญหาใหญ่เพราะคุณสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้มากมายฟรี
(คำแนะนำ: เครื่องมือแรกในรายการนี้ฟรีและมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นครบถ้วน)
คุณภาพ 1: มุมมองที่หลากหลาย
คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทำให้การจัดตารางขอบเขตและกำหนดเวลาของโครงการเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรมีมุมมองหลายแบบ เช่นมุมมอง Kanban ของ ClickUp, ปฏิทิน, รายการ และมุมมองงาน เป็นต้น
คุณภาพ 2: การติดตามความก้าวหน้า
ฟรีแลนซ์ทราบดีว่าลูกค้าชอบที่จะเห็นความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ของคุณ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงดีที่สุดที่จะใช้เครื่องมือที่ง่ายต่อการแบ่งปันความคืบหน้าของโปรเจ็กต์ของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีแลนซ์ของคุณควรมีคุณสมบัติการรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณสำหรับลูกค้าทุกคนที่มีความต้องการเฉพาะ การสามารถแยกแยะเป็นพอร์ตโฟลิโอกลุ่มเฉพาะช่วยให้คุณจัดการได้อย่างเป็นระเบียบ
คุณภาพ 3: ปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้
มาพูดกันตามตรง—ฟรีแลนซ์แต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์และต้องรับมือกับโครงการที่หลากหลาย การเลือกใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่สำคัญกว่านั้น เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรรองรับสมาชิกได้มากกว่าหนึ่งคนในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มสมาชิกหรือลูกค้าเพิ่มเติมในแดชบอร์ดโครงการของคุณ แต่เหนือสิ่งอื่นใด ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ควรติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรมองหาอะไร มาเจาะลึก 10 เครื่องมือที่ควรพิจารณาสำหรับการบริหารโครงการในฐานะฟรีแลนซ์กัน
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการฟรีแลนซ์ที่ดีที่สุด
1.ClickUp
มีเหตุผลที่ดีว่าทำไมเราถึงจัดให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ เริ่มต้นด้วย ClickUp มีแผนฟรีที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่คุณจะต้องการในฐานะฟรีแลนซ์
ClickUp ให้คำมั่นสัญญา 3 ประการ: การวางแผน การทำงานร่วมกันและการติดตามโครงการ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ใช้งานง่ายนี้ให้คุณเข้าถึงมุมมองต่างๆ ได้หลายแบบ รวมถึง Gantt, รายการ, ปฏิทิน, บอร์ด และกล่อง คุณยังสามารถสร้างมุมมองที่ปรับแต่งได้มากขึ้นจากมุมมองมากกว่า 10 แบบของ ClickUp ได้อีกด้วย
ด้วย ClickUp คุณสามารถแชทกับลูกค้าแบบเรียลไทม์ภายในแดชบอร์ดของโครงการได้ ลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นหรือมอบหมายการเปลี่ยนแปลงผ่าน @คอมเมนต์ได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์แนบ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสาร หรือไฟล์โค้ด ทั้งหมดนี้ทำได้ภายใน ClickUp
คุณไม่ต้องพลาดอะไรเลยด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแพลตฟอร์มกลางที่ทุกอย่างสามารถเข้าถึงและแชร์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติของ ClickUp
- การจัดลำดับความสำคัญของงานให้เป็นงานเร่งด่วน งานสำคัญ งานปกติ หรืองานที่ไม่สำคัญ
- สิทธิ์การอนุญาตและการเข้าถึงเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้
- มอบหมายความคิดเห็นและทิ้งคำอธิบายประกอบบนไฟล์รูปภาพเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ClickUp Goalsเพื่อกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ใช้ ClickUp Mind Mapsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียโครงการและรับความคิดเห็นจากลูกค้า
ข้อดีของ ClickUp
- เทมเพลตโครงการฟรีมากมายให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- เอกสาร ClickUpแบบร่วมมือกันเพื่อจัดระเบียบและแบ่งปันข้อมูลสำหรับลูกค้าทั้งหมดของคุณ
- การผสานการทำงานที่ทรงพลังกับQuickbooks, Google Drive, Teams, Jira, เป็นต้น
- คุณสมบัติการติดตามเวลาทั่วโลกเพื่อวัดระยะเวลาที่คุณใช้ไปกับโปรเจ็กต์
- แอปพลิเคชันมือถือที่สะดวกสำหรับจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อเสียของ ClickUp
- คุณสมบัติที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- คุณสมบัติการค้นหาอาจเร็วขึ้น (การอัปเดตกำลังจะมาเร็ว ๆ นี้! 😉)
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนการใช้งานฟรีที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย และแผนพรีเมียมราคาประหยัดตามรายละเอียดดังนี้:
- ไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: ราคาสามารถสอบถามได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. Monday.com
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับฟรีแลนซ์ คุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับMonday แน่นอน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้มีความแข็งแกร่งและเป็นตัวเลือกที่นิยมสำหรับฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าหลายรายหรือมีโครงการที่ซับซ้อน
วันจันทร์มุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามโครงการอย่างครอบคลุม
Monday.com มีคุณสมบัติ
- มุมมองแบบคัมบัง, ปฏิทิน, รายการ, และแผนภูมิ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับงานในแผนพรีเมียม
- บอร์ดและเอกสารส่วนตัว
- แดชบอร์ดโครงการและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง
- การแจ้งเตือนสถานะงานเปลี่ยนแปลง
Moday. com ข้อดี
- 200+แม่แบบสำหรับฟรีแลนซ์
- แอปพลิเคชัน Android และ iOS สำหรับวางแผนและติดตามงานโครงการฟรีแลนซ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
- คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการสำหรับบอร์ดงานแต่ละบอร์ดหรือรวมหลายบอร์ดเข้าด้วยกันได้
- หมุดหมายสำคัญในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
- การผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆ
Moday. com ข้อเสีย
- แผนฟรีที่มีข้อจำกัดมาก (มีเพียง 3 กระดาน Kanban และสมาชิกทีม 2 คนในแผนฟรี)
- แผนพรีเมียมมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือส่วนใหญ่ที่เราได้รีวิว
- สิทธิ์การเข้าถึงหลายระดับมีให้เฉพาะในแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
- อาจดูซับซ้อนเมื่อเริ่มต้น
ราคาของ Moday.com
Monday.com มีแผนฟรีและแผนชำระเงินอีกสี่แผน ดังแสดงด้านล่าง:
- พื้นฐาน: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: มีให้บริการตามคำขอ
Moday.com การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Monday.com เหล่านี้!
3. Trello
หากคุณเอ่ยถึงกระดานคัมบังกับฟรีแลนซ์คนใดก็ตาม ความคิดของพวกเขาจะนึกถึงTrello ทันที ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ทำงานหลักบนกระดานคัมบัง Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับฟรีแลนซ์ที่ชอบมองเห็นภาพโครงการบนกระดาน
คุณสมบัติของ Trello
- กระดาน รายการ และการ์ดสำหรับแยกแยะและจัดระเบียบงานโครงการ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- แม่แบบสำหรับฟังก์ชันการจัดการโครงการส่วนใหญ่
- แดชบอร์ดกลางเพื่อแสดงภาพรวมของโครงการ, วันครบกำหนด, งานที่ต้องทำ, และเป้าหมาย
- ปลั๊กอินเพื่อขยายความสามารถ
ข้อดีของ Trello
- มุมมองบอร์ดคัมบังที่ดีที่สุด
- ฟังก์ชันการลากและวางที่เชื่อถือได้
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย
- ผู้ใช้ไม่จำกัดในแผนฟรี
- พื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
ข้อเสียของ Trello
- มีเพียง 10 บอร์ดในแผนฟรี
- ขนาดไฟล์ที่แนบได้มีจำกัด
- ไม่สามารถมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานคนอื่นได้บนแผนฟรี
- ไม่มีการติดตามเวลาทำงานแบบดั้งเดิม
- เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
ราคาของ Trello
Trello มาพร้อมกับแผนฟรีตลอดชีพและแผนเสียค่าใช้จ่ายสามแผน
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
4. อาสนะ
Asanaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับฟรีแลนซ์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมหากคุณต้องการเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่สามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Asana คุณสามารถมองเห็นโครงการในรูปแบบบอร์ด ไทม์ไลน์ และรายการได้ แอปจัดการโครงการนี้ยังสามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติ เช่น การตั้งกำหนดส่งงานโดยอัตโนมัติ
เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp!
คุณสมบัติของอาสนะ
- แบบฟอร์มสำหรับขอและส่งคำขอโครงการ
- เป้าหมายเพื่ออธิบายสิ่งที่คุณต้องทำให้เสร็จและเมื่อใด
- งานและงานย่อยเพื่อวางแผนงานโครงการทั้งหมดของคุณ
- หมุดหมายสำคัญเพื่อแสดงและแบ่งปันความคืบหน้ากับลูกค้า
- ส่วนที่จะช่วยให้โครงการเป็นระเบียบ
- แดชบอร์ดและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้เพื่อการมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการ
- การควบคุมการอนุญาตและความเป็นส่วนตัวเพื่อกำหนดว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้าง
ข้อดีของอาสนะ
- มีฟีเจอร์มากมายในแผนฟรี
- 200+ การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทรงพลัง เช่น Slack, Google Calendar, Harvest, DropBox, Google Drive, เป็นต้น
- มืออาชีพแต่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้
ข้อเสียของอาสนะ
- แผนชำระเงินมีราคาค่อนข้างสูง
- มันอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้
ราคาของ Asana
Asana มีแผนฟรีและแผนชำระเงินสองแบบ ดังแสดงด้านล่าง
- พรีเมียม: $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5 (11,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asana เหล่านี้!
5. ความคิด
แม้ว่าNotionจะถูกมองว่าเป็นเครื่องมือจดบันทึกเป็นหลัก แต่ก็สามารถใช้เป็นแอปจัดการงานสำหรับฟรีแลนซ์ได้เช่นกัน Notion เหมาะที่สุดสำหรับฟรีแลนซ์ในสายงานสร้างสรรค์ เช่น นักเขียนอิสระ เนื่องจากมีฟีเจอร์จดบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่ยอดเยี่ยม
นี่เป็นหนึ่งในไม่กี่ตัวเลือกของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งและฟรีในรายการนี้เช่นกัน
คุณสมบัติของ Notion
- ความสามารถในการบันทึกและจัดทำเอกสาร
- มุมมองบอร์ด รายการ และปฏิทินเพื่อแสดงภาพโครงการ
- เนื้อหาที่สมบูรณ์จะถูกฝังไว้เมื่อวางแผนงานในเครื่องมือจัดการโครงการ
- ตัวกรองเพื่อเข้าถึงงานและโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ การทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ และความคิดเห็น
ข้อดีของ Notion
- มีเทมเพลตชุมชนมากมายเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
- ปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐาน SOC2 และการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียวด้วย SAML
- ระดับบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด
- ส่งออกพื้นที่ทำงาน รวมถึงโครงการ งาน และรายละเอียดอื่นๆ
ข้อเสียของ Notion
- คุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่จำกัด
- แผนพรีเมียมราคาแพง
ราคาของ Notion
Notion มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมสามแบบดังนี้:
- บวก: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาสามารถสอบถามได้ตามคำขอ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Notion เหล่านี้!
6. รังผึ้ง
Hiveคือแอปจัดการโครงการสำหรับคุณ หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือจัดการงานและการจัดการประชุมที่รวมไว้ในที่เดียวเครื่องมือจัดการโครงการนี้ยังเหมาะสำหรับการใช้งานเทมเพลตที่กำหนดเองและฟังก์ชันการติดตามเวลาอย่างละเอียดอีกด้วย
คุณสมบัติของ Hive
- มุมมองหลายแบบ (แกนต์, ตาราง, ปฏิทิน, คันบัน, พอร์ตโฟลิโอ) เพื่อวางแผนและมองเห็นภาพรวมของโครงการของคุณ
- แม่แบบการจัดการโครงการ
- การติดตามเวลา
- บันทึกการทำงานร่วมกัน
- แบบฟอร์มที่สามารถแชร์ได้เพื่อรวบรวมและส่งคำขอโครงการ
- ปฏิทินในแอป
ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง
- การผสานรวมที่ทรงพลังกับเครื่องมือชั้นนำในอุตสาหกรรม
- แชทแบบเรียลไทม์แบบเนทีฟ
- โครงการไม่จำกัด
- บันทึกการประชุมแบบไม่จำกัดสำหรับการทำงานร่วมกัน
- อีโมจิที่กำหนดเองในแอปจัดการโครงการ
ข้อเสียของกลุ่ม
- มีรายงานว่าแอปจัดการโครงการบนมือถือทำงานช้า
- ผู้ใช้อาจพบว่ามันมีราคาสูงไปหน่อยสำหรับความต้องการของพวกเขา
ราคาของฮีฟ
Hive มีให้บริการในสามแผน; หนึ่งแผนฟรี และสองแผนเสียค่าใช้จ่าย
- คนเดียว: $0
- ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาให้บริการเฉพาะเมื่อมีการขอข้อมูล
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
โบนัส:ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาสำหรับฟรีแลนซ์!
7. Todoist
Todoistเป็นแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ได้รับความนิยมสำหรับงานส่วนตัวและงานที่ทำงาน ในฐานะผู้จัดการงาน Todoist เน้นความเรียบง่าย การจัดระเบียบ และการทำให้คุณจัดการงานฟรีแลนซ์ทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนเพื่อการจัดการโครงการที่สมบูรณ์
นอกจากนี้ Todoist ยังช่วยให้การป้อนงานง่ายขึ้นผ่านการแยกวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติและฟังก์ชันงานที่เกิดซ้ำ ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ว่า "ทำงาน XYZ ให้เสร็จพรุ่งนี้" Todoist จะรับรู้วันที่พรุ่งนี้และตั้งการแจ้งเตือนเตือนความจำให้
นอกจากนี้ งานทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติไปยังหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง (วันนี้, ที่กำลังจะมาถึง, หรือมุมมองตัวกรองที่กำหนดเอง) เพื่อลดภาระทางจิตใจของคุณ ด้วยวิธีนี้ แอปจะแสดงเฉพาะสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญในตอนนี้เท่านั้น
คุณยังสามารถเชิญลูกค้าและผู้ร่วมงานอื่น ๆเพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการในความคิดเห็น และแบ่งปันแดชบอร์ดโครงการหรือภารกิจเฉพาะของคุณได้
คุณสมบัติของ Todoist
- การจัดลำดับความสำคัญของงานทั้งหมดของคุณในหลายโครงการ
- งานย่อยเพื่อทำให้การวางแผนและการตรวจสอบความคืบหน้าง่ายขึ้น
- แม่แบบโครงการ
- ส่วนขยายและวิดเจ็ตเพื่อเพิ่มความสามารถของ Todoist
- การแจ้งเตือนสำหรับงานที่มีความเร่งด่วน
- การแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น, ทำภารกิจเสร็จสิ้น, หรือทิ้งความคิดเห็นไว้
- กระดานสไตล์คัมบังและมุมมองปฏิทิน
- ส่งต่ออีเมลของคุณไปยัง Todoist เป็นงาน
- ประวัติกิจกรรมเพื่อติดตามความก้าวหน้า
ข้อดีของ Todoist
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 70 รายการ
- คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามจุดแข็งและลักษณะเฉพาะ
- รายการโปรดเพื่อเข้าถึงงานและโครงการสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- ป้ายกำกับและตัวกรองสำหรับการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- ธีมที่มีสีมากกว่า 10 สี ให้เหมาะกับบุคลิกและสไตล์ของคุณ
ข้อเสียของ Todoist
- เวอร์ชันฟรีแบบจำกัด (คุณจะได้รับผู้ใช้สูงสุดเพียง 5 คนต่อโครงการ)
- การแจ้งเตือนอาจซ้ำซากและน่ารำคาญ
- คุณต้องชำระเงินเพื่อเข้าถึงบทบาทผู้ใช้
ราคาของ Todoist
Todoist มีแผนสามแบบ:
- ฟรี
- ข้อดี: $4 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (1,900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoist เหล่านี้!
8. เบสแคมป์
Basecampเป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการ เป็นเครื่องมือเดียวในรายการนี้ที่ไม่มีแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนแบบชำระเงินมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่จำเป็นซึ่งฟรีแลนซ์ต้องการ
สำหรับฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่ Basecamp เป็นระบบศูนย์กลาง ใช้งานง่าย และรองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย
คุณสมบัติของเบสแคมป์
- แดชบอร์ดหน้าเดียวสำหรับทุกโครงการ ตารางเวลา และงานของคุณ
- ข้อความและการแชทแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าและผู้ร่วมงานง่ายขึ้น
- รายการที่ต้องทำพร้อมกำหนดเวลาและแจ้งเตือน
- มุมมองแคนบานเพื่อการมองเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วในหลายโครงการ
- รองรับไฟล์บนคลาวด์สำหรับ Notion, DropBox และอื่น ๆ
ข้อดีของเบสแคมป์
- อัดแน่นด้วยฟีเจอร์
- ไม่มีขีดจำกัดในการจัดเก็บ
- อีเมลสรุปประจำวันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ
ข้อเสียของ Basecamp
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- การผสานรวมที่จำกัด
- การเปลี่ยนจากผลิตภัณฑ์หนึ่งไปอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งนั้นค่อนข้างวุ่นวายในการทำงานให้เสร็จ
ราคาของเบสแคมป์
- Basecamp มีราคาอยู่ที่ $11 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 14,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Basecamp เหล่านี้!
9. nTask
หนึ่งในสิ่งที่อาจดึงดูดคุณให้ใช้ nTask ในฐานะฟรีแลนซ์คือแผนการชำระเงินที่ราคาไม่แพง เริ่มต้นเพียง $3 เท่านั้น และแม้ว่าคุณจะเลือกแผนฟรี nTask ก็ยังมีคุณสมบัติการจัดการงานที่จำเป็นมากมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับแอปการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ nTask ไม่มีบอร์ด Kanban ในแผนฟรี
nTask ใช้งานง่ายสำหรับโปรเจกต์ฟรีแลนซ์ และแผนชำระเงินไม่จำกัดจำนวนสมาชิกทีมที่คุณสามารถเพิ่มได้
คุณสมบัติของ nTask
- ลากและวางกระดานคัมบัง
- แม่แบบกระดานคัมบังสำเร็จรูปสำหรับการวางแผนและการแสดงภาพโครงการอย่างง่ายดาย
- การจัดลำดับความสำคัญและสถานะของงาน
- ผู้รับมอบหมายและผู้ร่วมงานหลายคนในภารกิจ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
- งานย่อยและการเชื่อมโยงงาน
- แชททีมเพื่อสื่อสารแบบเรียลไทม์กับลูกค้า
- ตัวจับเวลาอัตโนมัติเพื่อติดตามระยะเวลาของงาน
- วาระการประชุมและการอภิปรายเพื่อรวบรวมคำแนะนำของลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ข้อดีของ nTask
- เครื่องมือการจัดการงานและโครงการที่ครอบคลุมสำหรับการบริหารโครงการ
- รายการตรวจสอบเพื่อจัดการสิ่งที่ต้องทำของคุณ
- ติดตั้งและใช้งานได้ง่าย
- รายงานความคืบหน้าอย่างแข็งแกร่ง
ข้อเสียของ nTask
- แผนฟรีไม่มีบอร์ดคัมบัง
- บางครั้งโหลดช้าแม้มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แรง
การกำหนดราคา nTask
nTask มีแผนฟรีและแผนพรีเมียมอีกสามแผน
- พรีเมียม: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีให้บริการตามคำขอ
nTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 90+ รายการ)
โบนัส: เครื่องมือทำงานจากที่บ้านที่ดีที่สุด!
10. TickTick
TickTickเป็นแอปเช็กลิสต์ ผู้จัดการงาน และรายการสิ่งที่ต้องทำ เครื่องมือจัดการงานนี้อาจดูเรียบง่าย แต่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าประจำไม่กี่ราย
อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของแอปช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อกังวลหรือความล่าช้า ปฏิทินของ TickTick เป็นหนึ่งในจุดเด่นที่แข็งแกร่งที่สุดของแอป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถดูปฏิทินได้ถึงห้าโหมดที่แตกต่างกัน เช่น รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสะดวก
คุณยังสามารถแชร์รายการที่ตรวจสอบแล้วและรายการที่ต้องทำกับลูกค้าและผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ในแง่ของเครื่องมือการจัดการโครงการ TickTick ทำงานได้ดีกว่าในฐานะแอปสำหรับรายการที่ต้องทำ
คุณสมบัติของ TickTick
- แท็กเพื่อจัดหมวดหมู่รายการที่ต้องทำในโครงการของคุณตามลูกค้าหรือหัวข้อ
- การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกงานและโครงการของคุณ
- ซิงค์ข้ามแพลตฟอร์มมากกว่า 10 แพลตฟอร์ม รวมถึง
- การป้อนเสียง (สำหรับรายการที่ต้องทำของคุณ)
- เปลี่ยนอีเมลของลูกค้าให้กลายเป็นงานในไม่กี่คลิก
- จัดระเบียบงานเป็นโฟลเดอร์, รายการ, ตรวจสอบ และรายการงาน
- ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโรเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับโปรเจกต์
ข้อดีของ TickTick
- เวอร์ชันเสียค่าใช้จ่ายมีราคาค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้
- อินเตอร์เฟซที่ดื่มด่ำและใช้งานง่าย
- ความสามารถในการกำหนดเวลาทำงานซ้ำสามารถช่วยลดภาระงานของคุณได้
- การปรับแต่งฟิลเตอร์และการกำหนดระดับความสำคัญ
- ฟังก์ชันเสียงขาวเพื่อเพิ่มสมาธิของคุณแม้ขณะทำงานจากที่บ้าน
- รายการและประวัติกิจกรรม, สรุป, และสถิติเพื่อกำหนดความก้าวหน้า
- วิเคราะห์วันที่ในภาษาธรรมชาติ
ข้อเสียของ TickTick
- ป๊อปอัปที่น่ารำคาญในเวอร์ชันฟรี
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
- ความเรียบง่ายของ Tick Tick ทำให้ต้องเสียสละความแข็งแกร่งที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ โดยเฉพาะเมื่อทำงานกับหลายโครงการหรือลูกค้า
ราคาของ TickTick
- TickTick มีแผนบริการฟรีและพรีเมียม เริ่มต้นที่ 27.99 ดอลลาร์ต่อปี
TickTick รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการฟรีแลนซ์เพียงหนึ่งเดียวที่คุณต้องการ
ในฐานะฟรีแลนซ์ คุณต้องการบางสิ่งที่เรียบง่ายแต่แข็งแกร่งเพื่อจัดการกับงานและปริมาณงานที่มาพร้อมกับการเป็นฟรีแลนซ์ คุณยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและ รักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวให้ดี
ClickUp สามารถก้าวขึ้นมาเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับงานฟรีแลนซ์ทั้งหมดของคุณ
ตัวอย่างเช่น นักเขียนอิสระจะชื่นชอบ ClickUp Docs และการผสานการทำงานกับ Google Drive, Gmail และ Slack ของ ClickUp ในตัว ในทางกลับกัน นักพัฒนาอิสระจะชื่นชอบวิธีที่ ClickUp ผสานการทำงานกับ Jira และเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงทุกฟีเจอร์ที่จำเป็นในการจัดการลูกค้า โครงการ และงานฟรีแลนซ์อื่นๆ อีกมากมาย