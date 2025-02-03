16 เครื่องมือ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

ในฐานะผู้ที่ใช้เวลาหลายปีในการสำรวจโลกเทคโนโลยี ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมั่นใจว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง การเข้าถึงผ่านคลาวด์ได้ปฏิวัติวิธีที่เราโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ – ไม่ต้องดาวน์โหลดที่ยุ่งยากหรือการติดตั้งที่น่าเบื่อ – เพียงแค่การเข้าถึงได้ทันทีจากทุกที่ นั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของประโยชน์มากมายที่เครื่องมือ SaaS มอบให้
ในบทความนี้ ฉันจะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับแนวคิดของเครื่องมือ SaaS อธิบายข้อดีของมัน และแบ่งปันรายการเครื่องมือ SaaS ที่ดีที่สุด 16 รายการที่ฉันคัดสรรมาสำหรับปี 2024 ไม่ว่าคุณจะเป็น CEO ของสตาร์ทอัพหรือหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีอาวุโสในองค์กรระดับโลก บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ มาเริ่มกันเลย!
เครื่องมือ SaaS คืออะไร?
SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) คือระบบคลาวด์คอมพิวติ้งหรือรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการคลาวด์โฮสต์แอปพลิเคชันและทำให้คุณสามารถใช้งานได้ผ่าน อินเทอร์เน็ต.
เครื่องมือ SaaS ใดที่ธุรกิจของคุณควรลองใช้ในปี 2024?
นี่คือรายการแอปพลิเคชัน SaaS ของเรา ครอบคลุม 16 เครื่องมือที่ธุรกิจของคุณควรลองใช้:
1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการ SaaS ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสตาร์ทอัพ
เครื่องมือครบวงจรนี้สามารถสร้างธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว
ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง ClickUp พร้อมให้บริการคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
มาดูกันว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร:
ก. กำหนดขั้นตอนของงานด้วย สถานะที่กำหนดเอง
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างขั้นตอนต่าง ๆ (กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, รอการดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์) เพื่อปรับแต่งตามความต้องการของโครงการของคุณ
อัปเดตสถานะของคุณอยู่เสมอ แล้วดูงานต่าง ๆ เปลี่ยนจาก ต้องทำ เป็น ทำเสร็จ อย่างรวดเร็ว!
B. เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานใด ๆ ได้โดยการเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ
วางแผนพักผ่อนใกล้บ้านอยู่หรือเปล่า? เพิ่มสถานที่ไว้เพื่อจะได้ไม่ลืม!
เพิ่มข้อมูลใด ๆ เพื่อติดตาม, จัดเรียง, และคัดกรองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
C. ติดตามทุกสิ่งด้วย แดชบอร์ด
แดชบอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามทุกงาน โครงการ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทำภารกิจให้เสร็จตามกำหนดหรือไม่ เพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถยกเลิกแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณได้ ?
สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณเองด้วยวิดเจ็ตแบบกำหนดเองเช่น แผนภูมิแท่ง,วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ และอื่นๆ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณ
เพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานของคุณในแดชบอร์ด
ต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการหรือไม่?
ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ.
D. กำหนดความคาดหวังด้วย การประมาณเวลา
เพิ่ม การประมาณเวลา ให้กับงานเพื่อความคาดการณ์ที่ดีขึ้นและเส้นเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
มันยังช่วยให้คุณยึดมั่นกับตารางเวลาได้อีกด้วย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดหาคำพูดระหว่างประชุมความคืบหน้ากับลูกค้า เฮ้อ!
หลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการโดยการเพิ่มการประมาณเวลาให้กับงาน
E. จัดการงานและปริมาณงานด้วย มุมมองบอร์ด
สร้างกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและคล่องตัวด้วยมุมมองบอร์ดของเรา
มันช่วยให้คุณใช้วิธีกระดานคัมบัง, ลากและวางงานจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง, และจัดการปริมาณงานด้วยขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP Limit)
ลากและวางงานไปยังขั้นตอนถัดไปอย่างรวดเร็วในมุมมองบอร์ด
F. จัดการทรัพยากรด้วย มุมมองปริมาณงาน
มองเห็นศักยภาพของทีมคุณตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการทำงาน แบ่งงานให้เหมาะสม และไม่มีใครต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์! ?
วัดความจุเป็นชั่วโมง, งาน,Sprint Points,และฟิลด์ที่กำหนดเอง
ระบุสมาชิกทีมที่มีงานเกินได้ง่ายและจัดการทรัพยากรในมุมมองปริมาณงาน
G. จินตนาการถึงความคิดและงานของคุณด้วย แผนผังความคิด
ทีมระยะไกลไม่ใช้กระดานไวท์บอร์ด; พวกเขาใช้แผนผังความคิด ใช้แผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อร่างแผนโครงการถัดไปของคุณ, ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา, หรือวางแผนว่าคุณจะดู Grace and Frankie ทั้งซีซั่นให้จบในช่วงสุดสัปดาห์ได้อย่างไร
ทำให้การระดมความคิดของคุณง่ายขึ้นด้วยแผนผังความคิด (Mind Maps) เพื่อวางแผนและจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นรูปธรรม
อยากเรียนรู้วิธีที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือ SaaS ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?
อ่าน วิธีที่ Vonazon จัดการโครงการการตลาดสำหรับบริษัท SaaS โดยใช้ ClickUp.
ข้อดีของ ClickUp
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายช่วยให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับสูง
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพที่ทรงพลัง
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากแพลตฟอร์มของเราด้วยฟีเจอร์อีเมลใน ClickUp
- มีโหมดออฟไลน์สำหรับเมื่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่ทำงาน
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายสำหรับทีม ในสายงานกฎหมาย การออกแบบ การขาย และอื่นๆ อีกมากมาย
- จัดการงาน, กำหนดเวลา, และการพึ่งพาได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลสำคัญของคุณด้วยสิทธิ์การอนุญาต
- ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามหลายตัว เช่นTime Doctor,Zendesk,Zoom และอื่น ๆ
- รองรับแพลตฟอร์ม Apple, Windows และ Linux
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ(ยังไม่มี!)
ดูที่ แผนงานของ ClickUp เพื่อดูว่าเราพยายามแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวและพัฒนาเครื่องมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับคุณอย่างไร
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)
2. Zendesk – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ต้องการให้บริการแชทสดแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่?
Zendesk คือเครื่องมือสำหรับคุณ
นี่คือแพลตฟอร์มแชทสดบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ใช้แอป SaaS นี้เพื่อจัดการทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณเองทั่วโลก
ด้วยจำนวนสัญชาติมากมายในบัญชีเงินเดือนของคุณ คุณอาจจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างประเทศสองสามคำเพื่อเอาไปอวดก็ได้นะ!
คุณสมบัติหลักของ Zendesk
- หลายช่องทางสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น
- บอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
- การจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้า
- รายงานและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
- การผสานรวมกับ Zendesk หลายร้อยรายการ
ราคาของ Zendesk
แผนชำระเงินของ Zendesk เริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
3. Leadpages - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
Leadpages เป็นแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่รองรับมือถือได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
นำเสนอธุรกิจของคุณ รวบรวมลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจ และขายสินค้าและบริการด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง คุณสามารถปรับแต่งเส้นทางการเป็นลูกค้าของลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการแปลงด้วย A/B testing การวิเคราะห์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ การปฏิบัติตาม GDPR และความเร็วสูงสุด
ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 40 ระบบ Leadpages เชื่อมต่อระบบ CRM และกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติหลักของ Leadpages
- หน้าเว็บที่รองรับการใช้งานบนมือถือและป๊อปอัพ
- เทมเพลตที่มีอัตราการแปลงสูงเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- การทดสอบแบบแยกกลุ่ม A/B
- โฮสติ้งฟรีและฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซ
ราคาของ Leadpages
เครื่องมือ SaaS นี้มีการทดลองใช้ฟรีและแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $37 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Leadpages
- Capterra: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)
4. Whatagraph – เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ
Whatagraph เป็นเครื่องมือรายงานการตลาดที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานการตลาดเกี่ยวกับงานที่คุณได้ดำเนินการ เพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดของคุณ คุณก็สามารถสร้างรายงานได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง
หากคุณทำงานการตลาดได้อย่างยอดเยี่ยม คุณก็จำเป็นต้องมีวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลลัพธ์ของคุณ เครื่องมือ SaaS นี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานจากเทมเพลตที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ เพียงแค่เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ รายงานก็จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา ลูกค้าของคุณเพียงแค่มีลิงก์ไปยังแดชบอร์ดก็เพียงพอ
คุณสมบัติหลักของ Whatagraph
- การผสานข้อมูลมากกว่า 40 ระบบ
- 100+ แม่แบบรายงานสำหรับการเริ่มต้นที่ง่ายดาย
- การติดแบรนด์ขาว (ลบแบรนด์ Whatagraph ทั้งหมดออกจากรายงานและแดชบอร์ด)
- ส่งรายงานโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่คุณเลือก (รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น)
ราคาของ Whatagraph
มีให้ทดลองใช้ฟรี และแผนเริ่มต้นที่ $199 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Whatagraph
- Capterra: 4. 4/5 (60+ คะแนน)
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
5. JotForm – เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
JotForm PDF Editorเป็นโซลูชันที่ง่ายในการสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ เช่น สัญญาหรือใบแจ้งหนี้ และแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มที่รวบรวมได้เป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ
หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนกทรัพยากรบุคคลคุณจะชื่นชอบความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วสำหรับการสรรหาบุคลากร
มีใครตื่นเต้นที่จะเลิกงานเร็วบ้างไหม? กระซิบเบาๆ
เครื่องมือนี้ยังมีเทมเพลตมากกว่า 600 แบบให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเอกสารมืออาชีพได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ JotForm PDF Editor
- ฟังก์ชันการลากและวาง
- รูปแบบ PDF มากมาย
- วิดเจ็ตลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- รองรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF
ราคาของ JotForm PDF Editor
เครื่องมือ SaaS นี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า JotForm PDF Editor
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jotform เหล่านี้!
6. Time Doctor – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงาน
Time Doctor เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและทีมของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกล
มันช่วยให้คุณสร้างสรุปที่ถูกต้องของเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ลูกค้า และโครงการ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าส่วนไหนที่คุณทำงานได้ยอดเยี่ยม ส่วนไหนที่คุณต้องปรับปรุง และวิธีรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว
คุณต้องการระบบติดตามเวลาจริง ๆ หรือไม่?
ค้นหาคำตอบได้ในคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น.
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- การแจ้งเตือนการเสียสมาธิเพื่อให้คุณมีสมาธิ
- ความสามารถในการตรวจสอบพนักงาน
- ภาพหน้าจออัตโนมัติของหน้าจอพนักงาน
- การตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ราคาของ Time Doctor
พวกเขาไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Time Doctor
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. Bit.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์และเอกสาร
Bit.aiเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและแบ่งปันเอกสารที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก
เครื่องมือ SaaS นี้มีคุณสมบัติเอกสารแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการผสานรวมสื่อ เช่น GIF, วิดีโอ, พอดแคสต์เพลง และการนำเสนอ
กำลังมองหาเครื่องมือที่คล้ายกันอยู่หรือไม่?
ดูซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดเหล่านี้ .
คุณสมบัติหลักของ Bit. ai
- ฟังก์ชันการจัดการเนื้อหา
- แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้
- รองรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสาร
- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน เช่น ใครเป็นผู้สร้างเอกสาร เชิญสมาชิกทีม ฯลฯ
ราคาของ Bit.ai
เครื่องมือ SaaS นี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bit. ai
- Capterra: 5/5 (7 รีวิว)
- G2: 4. 6/5 (4 รีวิว)
8. Fyle – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย
ต้องการการจัดการค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์บนบัตรที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่?
เอาล่ะFyleสามารถช่วยแก้ปัญหาที่คุณกำลังมองหาได้
เป็นเครื่องมือ SaaS สำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายที่มอบการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมโดยตรงให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตที่รองรับโดย Visa
ซึ่งหมายความว่าบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมทุกแห่งสามารถเข้าถึงชุดคุณสมบัติอันทรงพลังในซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรของพวกเขา
อะไรอีก? การผสานรวมกับมาสเตอร์การ์ดอยู่เพียงไม่กี่เดือนข้างหน้า
คุณสมบัติเด่นของ Fyle
- การรายงานและติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับแอปเช่น G-suite, Slack, Teams, Outlook เป็นต้น
- การบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติ
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีชั้นนำ
- การแจ้งเตือนการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์สำหรับบัตรวีซ่า
การกำหนดราคาของ Fyle
แผนชำระเงินของ Fyle เริ่มต้นที่ $4.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fyle
- G2: 4. 6/5 (885 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 14 รายการ)
9. Zoom – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ
ค้นหาใน Google "Zoom ล่ม"
คุณจะขอบคุณเราสำหรับการหัวเราะที่ดี ?
ผู้ใช้ Zoom อาจมีช่วงเวลา อุ๊ย! ของพวกเขา แต่เครื่องมือนี้เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมระยะไกลใดๆ ในการจัดระเบียบตัวเองและจัดการประชุมออนไลน์และสัมมนาทางเว็บได้อย่างราบรื่น
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถจัดการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 100 คน!
อยากรู้เกี่ยวกับ Zoom ไหม?
อ่านบทวิจารณ์ Zoomที่ครอบคลุมของเรา .
คุณสมบัติเด่นของ Zoom
- รองรับการผสานปฏิทิน
- มีฉากหลังเสมือนจริงให้เลือก
- ห้องรอเพื่อตรวจสอบว่าใครต้องการเข้าร่วมการประชุม
- ค้นหาได้ง่ายเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ, ข้อความ, ไฟล์, หรือช่องทางแชท
ราคาของ Zoom
Zoom มีแผนฟรีสำหรับการประชุมส่วนตัว แผนแบบเสียค่าบริการสำหรับกลุ่มเล็กและทีมขนาดใหญ่เริ่มต้นที่ $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoom
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,500 รายการ)
10. Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
Salesforce เป็นพลังที่แท้จริงเมื่อพูดถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าที่มีศักยภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หวังว่าเมฆจะไม่เต็มไปด้วยฝนนะ! ?
ด้วยแอป CRM แบบ SaaSนี้ คุณสามารถ:
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามพวกเขา
- ทำนายและวางแผนวงจรการขาย
- ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย
โดยพื้นฐานแล้วSalesforceช่วยคุณติดตามทุกขั้นตอนของการขายตั้งแต่การโทรครั้งแรกไปจนถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติหลักของ Salesforce
- การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
- การตลาดอัตโนมัติ
- การติดตามใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมาย เช่น Ring.io
การกำหนดราคา Salesforce
แผนเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ต่อเดือน และสูงสุดที่ $300/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- G2: 4. 2/5 (11,000+ รีวิว)
11. Hootsuite – เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ ดึงดูดลูกค้า หรือช้อปปิ้งรองเท้าเป็นล้านคู่ โซเชียลมีเดียก็เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทุกสิ่ง!
เพื่อช่วยคุณทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถใช้ Hootsuiteซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำได้ เครื่องมือการตลาดแบบ SaaS นี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่เนื้อหาของคุณ และโต้ตอบกับผู้ชมของคุณได้
คุณสมบัติหลักของ Hootsuite
- ตรวจสอบข้อความและโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย
- สนับสนุนการตลาดอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
- การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมหลายตัว รวมถึง HubSpot,Airtable และอื่นๆ
ราคาของ Hootsuite
เครื่องมือการตลาดนี้มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hootsuite
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
12. Google Analytics – เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงธุรกิจ
Google—เครื่องมือค้นหาที่อัลกอริทึมของมันช่างล้ำหน้าเกินกว่าเราจะตามทัน ?
ด้วย Google Analytics ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ, คุณสามารถ (ลอง) เอาชนะเครื่องมือค้นหาได้ มันแทบจะเหมือนกับว่า Google เป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูในเวลาเดียวกัน
จากการวัดเมตริกการเข้าชมเว็บไซต์ทุกประเภทไปจนถึงการจัดหมวดหมู่ผู้เข้าชมตามประเภทการเข้าชม Google Analytics พร้อมให้บริการคุณ
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ SEOสำหรับธุรกิจจำนวนมากได้อีกด้วย!
คุณสมบัติหลักของ Google Analytics
- รายงานการจราจร
- การติดตามการเปลี่ยนแปลง
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง
- รายงานจากผู้ชม
ราคาของ Google Analytics
เครื่องมือวิเคราะห์นี้มีแผนฟรีและแผนพรีเมียม (ราคาตามตกลง)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Analytics
- Capterra: 4. 7/5 (5800+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (5200+ รีวิว)
13. Calendly – เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมาย
ลืมเข้าร่วมประชุม Zoom อยู่บ่อย ๆ ใช่ไหม?
ไม่ใช่เมื่อคุณใช้ Calendly โซลูชัน SaaS นี้คือซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาทีมที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและไม่ให้พลาดการนัดหมายหรือการประชุม
คุณและผู้เข้าร่วมเพียงแค่ต้องตั้งค่าความพร้อมใช้งานตามความต้องการ
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว วันที่และเวลาจะถูกเพิ่มเข้าไปในปฏิทินของคุณทั้งสองโดยอัตโนมัติ
ตอนนี้ไม่มีทางที่คุณจะพลาดการประชุมแล้ว!
Calendly ได้เปิดตัวแผน Enterprise ไปไม่นานมานี้ ซึ่งมอบความปลอดภัยระดับองค์กร, ทีมลูกค้าสัมพันธ์เฉพาะ, และแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้แก่บริษัทต่าง ๆ การผสานรวมมากมายรวมถึงการผสานรวมกับ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถฝัง Calendly ลงในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Calendly
- การแจ้งเตือนและการติดตามผลอัตโนมัติ
- ปฏิทินที่สามารถแชร์ได้
- แม่แบบกิจกรรม
- ดูรายงานทีม กิจกรรมงาน และกิจกรรมผู้ใช้
ราคาของ Calendly
Calendly มีแผนพื้นฐานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly
- Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดู โปรแกรมสร้างตารางเวลาที่ดีที่สุด.
14. Slack – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
Slack เป็นเครื่องมือ SaaS สำหรับการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารของทีมระยะไกล
มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างกลุ่มการสื่อสารที่เรียกว่า ช่องทาง สำหรับการสื่อสารแบบเปิด
เดาว่าคุณคงไม่ต้องการอีเมลแล้ว!
นอกจากนี้ยังรองรับอีโมจิมากมายเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถสื่อสารในภาษาลับของคุณได้
Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปในที่ทำงานเกือบทุกแอปได้ แม้กระทั่งClickUp!
ใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ?
อ่านคู่มือการจัดการโครงการ Slackของเราเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน
คุณสมบัติของ Slack key
- ช่องทางการจัดระเบียบการสื่อสารของคุณ
- เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 2000 รายการ
- รองรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
Slack มีแผนให้บริการฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.67 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Slack
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (27,000+ รีวิว)
15. Zapier – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ
มีเครื่องมือทางการตลาดและการขายมากมาย แต่บางครั้งความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ก็ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
เข้าสู่:Zapier.
ด้วย Zapier คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่นำเหตุการณ์จากเครื่องมือหนึ่งไปกระตุ้นให้เกิดการกระทำในเครื่องมืออื่นได้
ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมทีมที่เปลี่ยนสถานะงานเป็น 'ตรวจสอบ' ในClickUpสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อเตือนให้คุณตรวจสอบงานนั้นได้
คุณสมบัติเด่นของ Zapier
- เพิ่มเงื่อนไขที่กำหนดเองให้กับระบบอัตโนมัติของคุณ
- เสนอแม่แบบสำเร็จรูป
- เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 3000 แอป
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
ราคาของ Zapier
Zapier มีแผนฟรีพร้อมห้า zaps แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19. 99
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier
- Capterra: 4. 7/5 (1700+ รีวิว)
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
16. Acquire – เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้า
Acquire. io เป็นซอฟต์แวร์แบบหลายช่องทางสำหรับใช้งานสดหรือแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการสนทนา
มันช่วยให้คุณจับความเชื่อมโยงกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คุณสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้าของคุณได้
คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแชร์หน้าจอ, แชทบอท, ความสามารถในการท่องเว็บร่วมกัน, และฟังก์ชันการโทรด้วยเสียง ทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
ได้รับคุณสมบัติหลัก
- ไทม์ไลน์ของลูกค้าสำหรับการติดตามกิจกรรมและประวัติ
- กล่องจดหมายร่วมสำหรับทีม
- การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
ขอข้อมูลราคา
Acquire ให้บริการใบเสนอราคาตามคำขอ
รับคะแนนประเมินจากลูกค้า
- Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือ SaaS
ต้องการคำตอบเพิ่มเติมหรือไม่? มาดูกันเถอะ
1. ข้อดีของเครื่องมือ SaaS คืออะไร?
เครื่องมือ SaaS มีประโยชน์มากกว่าการไม่ต้องติดตั้งและการทำงานจากที่บ้าน
บางส่วนของพวกเขารวมถึง:
- การเข้าถึง: เนื่องจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS ส่งมอบแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้และที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- การอัปเดตอัตโนมัติ: แทนที่จะต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่หรือติดตั้งอัปเดต คุณสามารถพึ่งพาผู้ให้บริการ SaaS ในการดำเนินการอัปเดตและแก้ไขข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ
- การปรับแต่ง: ผลิตภัณฑ์หรือแอปแบบ SaaS มักมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เข้ากับรสนิยมของตนเอง
- ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS): ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ SaaS
- การชำระเงินที่ยืดหยุ่น: คุณสามารถสมัครใช้บริการ SaaS ได้ตามงบประมาณของคุณ และสามารถยกเลิกได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ
2. วิธีเลือกเครื่องมือ SaaS
นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม:
- บริษัทของคุณมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้ว?
- เครื่องมือนี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หรือไม่?
- มันจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพหรือไม่?
- สามารถปรับขนาดได้หรือไม่?
- มีแอป iOS และ Android เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS ขณะเดินทางหรือไม่?
3. เครื่องมือ SaaS ที่ทุกสตาร์ทอัพควรมีคืออะไร?
SaaS สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพอาจรวมถึง:
- เครื่องมือการจัดการโครงการ
- เครื่องมือประชุมทางวิดีโอ
- เครื่องมือสื่อสาร
- เครื่องมือเผยแพร่
- เครื่องมือวิเคราะห์
แค่ยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น!
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือ SaaS
เราได้แสดงให้คุณเห็นเครื่องมือSaaS ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดใหญ่แล้ว
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ พวกเขาให้คุณทำงานกับผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดทั่วโลกได้ และพวกเขายังสามารถทำให้กระบวนการทำงานส่วนใหญ่ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วย
และถ้านั่นไม่ใช่ทั้งหมดแล้วล่ะก็ เราไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเป็น!
จำไว้ว่า เคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการรวมผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน รวมถึงการติดตามเวลา การวิเคราะห์ การบริการลูกค้า การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ไว้ในชุดของคุณ
แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์เพื่อช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
เหมือนกับ ClickUp!
ซอฟต์แวร์ SaaS นี้สามารถช่วยในการจัดการงาน,CRM,การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, การทำงานร่วมกันในทีม,การติดตามเวลา,รายงานโครงการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย!
อย่ารอช้า! เข้าร่วมClickUp ฟรีเพื่อส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จได้สบาย ๆ จากโซฟาของคุณ