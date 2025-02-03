บล็อก ClickUp
16 เครื่องมือ SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (คุณสมบัติ, ราคา)

Alex York
3 กุมภาพันธ์ 2568

ในฐานะผู้ที่ใช้เวลาหลายปีในการสำรวจโลกเทคโนโลยี ฉันสามารถบอกคุณได้อย่างมั่นใจว่าเครื่องมือซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง การเข้าถึงผ่านคลาวด์ได้ปฏิวัติวิธีที่เราโต้ตอบกับซอฟต์แวร์ – ไม่ต้องดาวน์โหลดที่ยุ่งยากหรือการติดตั้งที่น่าเบื่อ – เพียงแค่การเข้าถึงได้ทันทีจากทุกที่ นั่นเป็นเพียงส่วนน้อยของประโยชน์มากมายที่เครื่องมือ SaaS มอบให้

ในบทความนี้ ฉันจะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับแนวคิดของเครื่องมือ SaaS อธิบายข้อดีของมัน และแบ่งปันรายการเครื่องมือ SaaS ที่ดีที่สุด 16 รายการที่ฉันคัดสรรมาสำหรับปี 2024 ไม่ว่าคุณจะเป็น CEO ของสตาร์ทอัพหรือหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีอาวุโสในองค์กรระดับโลก บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ มาเริ่มกันเลย!

เครื่องมือ SaaS คืออะไร?

SaaS (ซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ) คือระบบคลาวด์คอมพิวติ้งหรือรูปแบบการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการคลาวด์โฮสต์แอปพลิเคชันและทำให้คุณสามารถใช้งานได้ผ่าน อินเทอร์เน็ต.

เครื่องมือ SaaS ใดที่ธุรกิจของคุณควรลองใช้ในปี 2024?

นี่คือรายการแอปพลิเคชัน SaaS ของเรา ครอบคลุม 16 เครื่องมือที่ธุรกิจของคุณควรลองใช้:

1.ClickUp– เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการ

มุมมองของ ClickUp
มองเห็นงาน โครงการ และกระบวนการทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมกับคุณที่สุดด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการ SaaS ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกซึ่งได้รับความนิยมจากบริษัทขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และสตาร์ทอัพ

เครื่องมือครบวงจรนี้สามารถสร้างธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว

ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างต่อเนื่อง ClickUp พร้อมให้บริการคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

มาดูกันว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร:

ก. กำหนดขั้นตอนของงานด้วย สถานะที่กำหนดเอง

ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถสร้างขั้นตอนต่าง ๆ (กำลังดำเนินการ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, รอการดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์) เพื่อปรับแต่งตามความต้องการของโครงการของคุณ

อัปเดตสถานะของคุณอยู่เสมอ แล้วดูงานต่าง ๆ เปลี่ยนจาก ต้องทำ เป็น ทำเสร็จ อย่างรวดเร็ว!

สถานะกำหนดเองในคลิกอัพ

B. เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง

ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณปรับแต่งกระบวนการทำงานใด ๆ ได้โดยการเพิ่มข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของคุณ

วางแผนพักผ่อนใกล้บ้านอยู่หรือเปล่า? เพิ่มสถานที่ไว้เพื่อจะได้ไม่ลืม!

เพิ่มข้อมูลใด ๆ เพื่อติดตาม, จัดเรียง, และคัดกรองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

เพิ่มข้อมูลใด ๆ เพื่อติดตาม, จัดเรียง, และคัดกรองด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง

C. ติดตามทุกสิ่งด้วย แดชบอร์ด

แดชบอร์ดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามทุกงาน โครงการ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ

คุณสามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าเพื่อนร่วมงานของคุณกำลังทำภารกิจให้เสร็จตามกำหนดหรือไม่ เพื่อที่พวกเขาจะไม่สามารถยกเลิกแผนวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณได้ ?

สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจของคุณเองด้วยวิดเจ็ตแบบกำหนดเองเช่น แผนภูมิแท่ง,วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอ, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ และอื่นๆ เพื่อแสดงข้อมูลของคุณ

วิดเจ็ตกำหนดเองของคลิกอัพ
เพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานของคุณในแดชบอร์ด

เพิ่มวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงผลงานของคุณในแดชบอร์ด

ต้องการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการหรือไม่?

ดูคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการ.

D. กำหนดความคาดหวังด้วย การประมาณเวลา

เพิ่ม การประมาณเวลา ให้กับงานเพื่อความคาดการณ์ที่ดีขึ้นและเส้นเวลาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

มันยังช่วยให้คุณยึดมั่นกับตารางเวลาได้อีกด้วย เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องคิดหาคำพูดระหว่างประชุมความคืบหน้ากับลูกค้า เฮ้อ!

การประมาณเวลา คลิกอัพ
หลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการโดยการเพิ่มการประมาณเวลาให้กับงาน

หลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการโดยการเพิ่มการประมาณเวลาให้กับงาน

E. จัดการงานและปริมาณงานด้วย มุมมองบอร์ด

สร้างกระบวนการทำงานที่เรียบง่ายและคล่องตัวด้วยมุมมองบอร์ดของเรา

มันช่วยให้คุณใช้วิธีกระดานคัมบัง, ลากและวางงานจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่ง, และจัดการปริมาณงานด้วยขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP Limit)

กระดานคัมบังคลิกอัพ
ลากและวางงานไปยังขั้นตอนถัดไปอย่างรวดเร็วในมุมมองบอร์ด

ลากและวางงานไปยังขั้นตอนถัดไปอย่างรวดเร็วในมุมมองบอร์ด

F. จัดการทรัพยากรด้วย มุมมองปริมาณงาน

มองเห็นศักยภาพของทีมคุณตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงความเหนื่อยล้าจากการทำงาน แบ่งงานให้เหมาะสม และไม่มีใครต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์! ?

วัดความจุเป็นชั่วโมง, งาน,Sprint Points,และฟิลด์ที่กำหนดเอง

มุมมองปริมาณงานในคลิกอัพ
ระบุสมาชิกทีมที่มีงานเกินได้อย่างง่ายดายและจัดการทรัพยากรในมุมมองปริมาณงาน

ระบุสมาชิกทีมที่มีงานเกินได้ง่ายและจัดการทรัพยากรในมุมมองปริมาณงาน

G. จินตนาการถึงความคิดและงานของคุณด้วย แผนผังความคิด

ทีมระยะไกลไม่ใช้กระดานไวท์บอร์ด; พวกเขาใช้แผนผังความคิด ใช้แผนผังความคิดของ ClickUp เพื่อร่างแผนโครงการถัดไปของคุณ, ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา, หรือวางแผนว่าคุณจะดู Grace and Frankie ทั้งซีซั่นให้จบในช่วงสุดสัปดาห์ได้อย่างไร

คลิกอัพ มายด์แมป
ทำให้การระดมความคิดของคุณง่ายขึ้นด้วยแผนผังความคิด (Mind Maps) เพื่อวางแผนและจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นรูปธรรม

ทำให้การระดมความคิดของคุณง่ายขึ้นด้วยแผนผังความคิด (Mind Maps) เพื่อวางแผนและจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นรูปธรรม

อยากเรียนรู้วิธีที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จใช้ ClickUp เป็นเครื่องมือ SaaS ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่?

อ่าน วิธีที่ Vonazon จัดการโครงการการตลาดสำหรับบริษัท SaaS โดยใช้ ClickUp.

ข้อดีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

ดูที่ แผนงานของ ClickUp เพื่อดูว่าเราพยายามแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวและพัฒนาเครื่องมือที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นสำหรับคุณอย่างไร

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร:กรุณาติดต่อ ClickUpเพื่อขอราคาพิเศษ
  • ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2800 รายการ)

2. Zendesk – เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

หน้าแรก zendesk

ต้องการให้บริการแชทสดแบบเรียลไทม์แก่ลูกค้าของคุณอย่างรวดเร็วหรือไม่?

Zendesk คือเครื่องมือสำหรับคุณ

นี่คือแพลตฟอร์มแชทสดบนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจทุกขนาด

ใช้แอป SaaS นี้เพื่อจัดการทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณเองทั่วโลก

ด้วยจำนวนสัญชาติมากมายในบัญชีเงินเดือนของคุณ คุณอาจจะได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างประเทศสองสามคำเพื่อเอาไปอวดก็ได้นะ!

คุณสมบัติหลักของ Zendesk

  • หลายช่องทางสำหรับการสื่อสารกับลูกค้า เช่น อีเมล, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น
  • บอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า
  • การจัดการข้อเสนอแนะของลูกค้า
  • รายงานและการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการบริการลูกค้า
  • การผสานรวมกับ Zendesk หลายร้อยรายการ

ราคาของ Zendesk

แผนชำระเงินของ Zendesk เริ่มต้นที่ $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zendesk

  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)

3. Leadpages - เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย

Leadpages เป็นแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ช่วยให้คุณสร้างหน้าแลนดิ้งที่รองรับมือถือได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด

นำเสนอธุรกิจของคุณ รวบรวมลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพและโอกาสทางธุรกิจ และขายสินค้าและบริการด้วยเครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบลากและวาง คุณสามารถปรับแต่งเส้นทางการเป็นลูกค้าของลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มอัตราการแปลงด้วย A/B testing การวิเคราะห์ที่ง่ายต่อการเข้าใจ การปฏิบัติตาม GDPR และความเร็วสูงสุด

ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 40 ระบบ Leadpages เชื่อมต่อระบบ CRM และกระบวนการดูแลลูกค้าเป้าหมายของคุณเข้าด้วยกัน

คุณสมบัติหลักของ Leadpages

  • หน้าเว็บที่รองรับการใช้งานบนมือถือและป๊อปอัพ
  • เทมเพลตที่มีอัตราการแปลงสูงเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
  • การทดสอบแบบแยกกลุ่ม A/B
  • โฮสติ้งฟรีและฟีเจอร์อีคอมเมิร์ซ

ราคาของ Leadpages

เครื่องมือ SaaS นี้มีการทดลองใช้ฟรีและแผนการชำระเงินเริ่มต้นที่ $37 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Leadpages

  • Capterra: 4. 6/5 (260+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (150+ รีวิว)

4. Whatagraph – เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติ

Whatagraph
ผ่านทาง Whatagraph

Whatagraph เป็นเครื่องมือรายงานการตลาดที่ช่วยให้คุณสร้างรายงานการตลาดเกี่ยวกับงานที่คุณได้ดำเนินการ เพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องมือการตลาดของคุณ คุณก็สามารถสร้างรายงานได้ในไม่กี่นาทีแทนที่จะใช้เวลาหลายชั่วโมง

หากคุณทำงานการตลาดได้อย่างยอดเยี่ยม คุณก็จำเป็นต้องมีวิธีที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอผลลัพธ์ของคุณ เครื่องมือ SaaS นี้ช่วยให้คุณสร้างรายงานจากเทมเพลตที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบ เพียงแค่เชื่อมต่อข้อมูลของคุณ รายงานก็จะเสร็จสมบูรณ์ภายในไม่กี่นาที คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลา ลูกค้าของคุณเพียงแค่มีลิงก์ไปยังแดชบอร์ดก็เพียงพอ

คุณสมบัติหลักของ Whatagraph

  • การผสานข้อมูลมากกว่า 40 ระบบ
  • 100+ แม่แบบรายงานสำหรับการเริ่มต้นที่ง่ายดาย
  • การติดแบรนด์ขาว (ลบแบรนด์ Whatagraph ทั้งหมดออกจากรายงานและแดชบอร์ด)
  • ส่งรายงานโดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่คุณเลือก (รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส เป็นต้น)

ราคาของ Whatagraph

มีให้ทดลองใช้ฟรี และแผนเริ่มต้นที่ $199 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Whatagraph

  • Capterra: 4. 4/5 (60+ คะแนน)
  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

5. JotForm – เหมาะที่สุดสำหรับการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF

หน้าแรก jotform

JotForm PDF Editorเป็นโซลูชันที่ง่ายในการสร้างเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพ เช่น สัญญาหรือใบแจ้งหนี้ และแปลงข้อมูลจากแบบฟอร์มที่รวบรวมได้เป็นไฟล์ PDF โดยอัตโนมัติ

หากคุณเป็นส่วนหนึ่งของแผนกทรัพยากรบุคคลคุณจะชื่นชอบความสามารถในการรวบรวมข้อมูลและแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วสำหรับการสรรหาบุคลากร

มีใครตื่นเต้นที่จะเลิกงานเร็วบ้างไหม? กระซิบเบาๆ

เครื่องมือนี้ยังมีเทมเพลตมากกว่า 600 แบบให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเอกสารมืออาชีพได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่นาที

คุณสมบัติเด่นของ JotForm PDF Editor

ราคาของ JotForm PDF Editor

เครื่องมือ SaaS นี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า JotForm PDF Editor

  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jotform เหล่านี้!

6. Time Doctor – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามเวลาและตรวจสอบพนักงาน

หน้าแรก time doctor

Time Doctor เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณและทีมของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ทำงานทางไกล

มันช่วยให้คุณสร้างสรุปที่ถูกต้องของเวลาที่ใช้ในแต่ละงาน ลูกค้า และโครงการ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรู้ว่าส่วนไหนที่คุณทำงานได้ยอดเยี่ยม ส่วนไหนที่คุณต้องปรับปรุง และวิธีรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว

คุณต้องการระบบติดตามเวลาจริง ๆ หรือไม่?

ค้นหาคำตอบได้ในคู่มือของเราเกี่ยวกับ วิธีใช้การติดตามเวลาเพื่อเสร็จสิ้นโครงการได้เร็วขึ้น.

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

ราคาของ Time Doctor

พวกเขาไม่มีแผนฟรี แผนชำระเงินของพวกเขาเริ่มต้นที่ $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Time Doctor

  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

7. Bit.ai – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์และเอกสาร

หน้าแรก bit.ai

Bit.aiเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและแบ่งปันเอกสารที่ช่วยให้ทีมสามารถสร้าง จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันบนเอกสารต่าง ๆ ได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก

เครื่องมือ SaaS นี้มีคุณสมบัติเอกสารแบบร่วมมือที่ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นผ่านการผสานรวมสื่อ เช่น GIF, วิดีโอ, พอดแคสต์เพลง และการนำเสนอ

กำลังมองหาเครื่องมือที่คล้ายกันอยู่หรือไม่?

ดูซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ดีที่สุดเหล่านี้ .

คุณสมบัติหลักของ Bit. ai

  • ฟังก์ชันการจัดการเนื้อหา
  • แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งได้
  • รองรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเอกสาร
  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน เช่น ใครเป็นผู้สร้างเอกสาร เชิญสมาชิกทีม ฯลฯ

ราคาของ Bit.ai

เครื่องมือ SaaS นี้มีแผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Bit. ai

  • Capterra: 5/5 (7 รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (4 รีวิว)

8. Fyle – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการค่าใช้จ่าย

ต้องการการจัดการค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์บนบัตรที่คุณมีอยู่แล้วหรือไม่?

เอาล่ะFyleสามารถช่วยแก้ปัญหาที่คุณกำลังมองหาได้

เป็นเครื่องมือ SaaS สำหรับการจัดการค่าใช้จ่ายที่มอบการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมโดยตรงให้กับผู้ใช้บัตรเครดิตที่รองรับโดย Visa

ซึ่งหมายความว่าบริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมทุกแห่งสามารถเข้าถึงชุดคุณสมบัติอันทรงพลังในซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรของพวกเขา

อะไรอีก? การผสานรวมกับมาสเตอร์การ์ดอยู่เพียงไม่กี่เดือนข้างหน้า

คุณสมบัติเด่นของ Fyle

  • การรายงานและติดตามค่าใช้จ่ายสำหรับแอปเช่น G-suite, Slack, Teams, Outlook เป็นต้น
  • การบังคับใช้การปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีชั้นนำ
  • การแจ้งเตือนการใช้จ่ายแบบเรียลไทม์สำหรับบัตรวีซ่า

การกำหนดราคาของ Fyle

แผนชำระเงินของ Fyle เริ่มต้นที่ $4.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน โดยเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fyle

  • G2: 4. 6/5 (885 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 14 รายการ)

9. Zoom – เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอ

หน้าแรกซูม

ค้นหาใน Google "Zoom ล่ม"

คุณจะขอบคุณเราสำหรับการหัวเราะที่ดี ?

ผู้ใช้ Zoom อาจมีช่วงเวลา อุ๊ย! ของพวกเขา แต่เครื่องมือนี้เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมระยะไกลใดๆ ในการจัดระเบียบตัวเองและจัดการประชุมออนไลน์และสัมมนาทางเว็บได้อย่างราบรื่น

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถจัดการประชุมกับผู้เข้าร่วมได้มากกว่า 100 คน!

อยากรู้เกี่ยวกับ Zoom ไหม?

อ่านบทวิจารณ์ Zoomที่ครอบคลุมของเรา .

คุณสมบัติเด่นของ Zoom

  • รองรับการผสานปฏิทิน
  • มีฉากหลังเสมือนจริงให้เลือก
  • ห้องรอเพื่อตรวจสอบว่าใครต้องการเข้าร่วมการประชุม
  • ค้นหาได้ง่ายเพื่อค้นหาผู้ติดต่อ, ข้อความ, ไฟล์, หรือช่องทางแชท

ราคาของ Zoom

Zoom มีแผนฟรีสำหรับการประชุมส่วนตัว แผนแบบเสียค่าบริการสำหรับกลุ่มเล็กและทีมขนาดใหญ่เริ่มต้นที่ $14.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoom

  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,500 รายการ)

10. Salesforce – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

หน้าแรก Salesforce

Salesforce เป็นพลังที่แท้จริงเมื่อพูดถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)

ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าปัจจุบัน ลูกค้าที่มีศักยภาพ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หวังว่าเมฆจะไม่เต็มไปด้วยฝนนะ! ?

ด้วยแอป CRM แบบ SaaSนี้ คุณสามารถ:

  • รวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและติดตามพวกเขา
  • ทำนายและวางแผนวงจรการขาย
  • ติดต่อโดยตรงกับลูกค้าเป้าหมาย

โดยพื้นฐานแล้วSalesforceช่วยคุณติดตามทุกขั้นตอนของการขายตั้งแต่การโทรครั้งแรกไปจนถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติหลักของ Salesforce

  • การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
  • การตลาดอัตโนมัติ
  • การติดตามใบเสนอราคาและคำสั่งซื้อ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมาย เช่น Ring.io

การกำหนดราคา Salesforce

แผนเริ่มต้นที่ $25/ผู้ใช้ต่อเดือน และสูงสุดที่ $300/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesforce

  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • G2: 4. 2/5 (11,000+ รีวิว)

11. Hootsuite – เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดบนโซเชียลมีเดีย

โฮตส์ยูทโฮมเพจ

ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ ดึงดูดลูกค้า หรือช้อปปิ้งรองเท้าเป็นล้านคู่ โซเชียลมีเดียก็เป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทุกสิ่ง!

เพื่อช่วยคุณทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถใช้ Hootsuiteซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการสื่อสังคมออนไลน์ชั้นนำได้ เครื่องมือการตลาดแบบ SaaS นี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ เผยแพร่เนื้อหาของคุณ และโต้ตอบกับผู้ชมของคุณได้

คุณสมบัติหลักของ Hootsuite

  • ตรวจสอบข้อความและโพสต์ในช่องทางโซเชียลมีเดีย
  • สนับสนุนการตลาดอัตโนมัติข้ามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลายช่องทาง
  • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อสังคมออนไลน์
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมหลายตัว รวมถึง HubSpot,Airtable และอื่นๆ

ราคาของ Hootsuite

เครื่องมือการตลาดนี้มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hootsuite

  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2600 รายการ)
  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

12. Google Analytics – เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงธุรกิจ

หน้าแรก google analytics

Google—เครื่องมือค้นหาที่อัลกอริทึมของมันช่างล้ำหน้าเกินกว่าเราจะตามทัน ?

ด้วย Google Analytics ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ, คุณสามารถ (ลอง) เอาชนะเครื่องมือค้นหาได้ มันแทบจะเหมือนกับว่า Google เป็นทั้งเพื่อนที่ดีที่สุดและศัตรูในเวลาเดียวกัน

จากการวัดเมตริกการเข้าชมเว็บไซต์ทุกประเภทไปจนถึงการจัดหมวดหมู่ผู้เข้าชมตามประเภทการเข้าชม Google Analytics พร้อมให้บริการคุณ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือ SEOสำหรับธุรกิจจำนวนมากได้อีกด้วย!

คุณสมบัติหลักของ Google Analytics

  • รายงานการจราจร
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลง
  • แดชบอร์ดการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง
  • รายงานจากผู้ชม

ราคาของ Google Analytics

เครื่องมือวิเคราะห์นี้มีแผนฟรีและแผนพรีเมียม (ราคาตามตกลง)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Google Analytics

  • Capterra: 4. 7/5 (5800+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (5200+ รีวิว)

13. Calendly – เหมาะที่สุดสำหรับการนัดหมาย

หน้าแรก calendly

ลืมเข้าร่วมประชุม Zoom อยู่บ่อย ๆ ใช่ไหม?

ไม่ใช่เมื่อคุณใช้ Calendly โซลูชัน SaaS นี้คือซอฟต์แวร์จัดตารางเวลาทีมที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยประหยัดเวลาและไม่ให้พลาดการนัดหมายหรือการประชุม

คุณและผู้เข้าร่วมเพียงแค่ต้องตั้งค่าความพร้อมใช้งานตามความต้องการ

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว วันที่และเวลาจะถูกเพิ่มเข้าไปในปฏิทินของคุณทั้งสองโดยอัตโนมัติ

ตอนนี้ไม่มีทางที่คุณจะพลาดการประชุมแล้ว!

Calendly ได้เปิดตัวแผน Enterprise ไปไม่นานมานี้ ซึ่งมอบความปลอดภัยระดับองค์กร, ทีมลูกค้าสัมพันธ์เฉพาะ, และแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้แก่บริษัทต่าง ๆ การผสานรวมมากมายรวมถึงการผสานรวมกับ ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถฝัง Calendly ลงในกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของ Calendly

  • การแจ้งเตือนและการติดตามผลอัตโนมัติ
  • ปฏิทินที่สามารถแชร์ได้
  • แม่แบบกิจกรรม
  • ดูรายงานทีม กิจกรรมงาน และกิจกรรมผู้ใช้

ราคาของ Calendly

Calendly มีแผนพื้นฐานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Calendly

  • Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900+)

ต้องการเครื่องมือจัดตารางเวลาเพิ่มเติมหรือไม่? ลองดู โปรแกรมสร้างตารางเวลาที่ดีที่สุด.

14. Slack – เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน

หน้าแรกของ Slack

Slack เป็นเครื่องมือ SaaS สำหรับการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารของทีมระยะไกล

มันช่วยให้ทีมสามารถสร้างกลุ่มการสื่อสารที่เรียกว่า ช่องทาง สำหรับการสื่อสารแบบเปิด

เดาว่าคุณคงไม่ต้องการอีเมลแล้ว!

นอกจากนี้ยังรองรับอีโมจิมากมายเพื่อให้คุณและทีมของคุณสามารถสื่อสารในภาษาลับของคุณได้

Slack สามารถเชื่อมต่อกับแอปในที่ทำงานเกือบทุกแอปได้ แม้กระทั่งClickUp!

ใช้ Slack สำหรับการจัดการโครงการ?

อ่านคู่มือการจัดการโครงการ Slackของเราเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจน

คุณสมบัติของ Slack key

  • ช่องทางการจัดระเบียบการสื่อสารของคุณ
  • เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์สำหรับการทำงานอัตโนมัติของงาน
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 2000 รายการ
  • รองรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

Slack มีแผนให้บริการฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6.67 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Slack

  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • G2: 4. 5/5 (27,000+ รีวิว)

15. Zapier – เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานและการทำงานอัตโนมัติ

หน้าแรก zapier

มีเครื่องมือทางการตลาดและการขายมากมาย แต่บางครั้งความแตกต่างทางความคิดสร้างสรรค์ก็ทำให้ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

เข้าสู่:Zapier.

ด้วย Zapier คุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่นำเหตุการณ์จากเครื่องมือหนึ่งไปกระตุ้นให้เกิดการกระทำในเครื่องมืออื่นได้

ตัวอย่างเช่น เพื่อนร่วมทีมที่เปลี่ยนสถานะงานเป็น 'ตรวจสอบ' ในClickUpสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อเตือนให้คุณตรวจสอบงานนั้นได้

คุณสมบัติเด่นของ Zapier

  • เพิ่มเงื่อนไขที่กำหนดเองให้กับระบบอัตโนมัติของคุณ
  • เสนอแม่แบบสำเร็จรูป
  • เชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 3000 แอป
  • ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

ราคาของ Zapier

Zapier มีแผนฟรีพร้อมห้า zaps แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19. 99

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zapier

  • Capterra: 4. 7/5 (1700+ รีวิว)
  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

16. Acquire – เหมาะที่สุดสำหรับการบริการลูกค้า

หน้าแรก acquire.io

Acquire. io เป็นซอฟต์แวร์แบบหลายช่องทางสำหรับใช้งานสดหรือแพลตฟอร์ม SaaS สำหรับการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการสนทนา

มันช่วยให้คุณจับความเชื่อมโยงกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์และแก้ไขปัญหาของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คุณสามารถปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการรักษาลูกค้าของคุณได้

คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การแชร์หน้าจอ, แชทบอท, ความสามารถในการท่องเว็บร่วมกัน, และฟังก์ชันการโทรด้วยเสียง ทำให้การบริการลูกค้าเป็นเรื่องง่าย

ได้รับคุณสมบัติหลัก

  • ไทม์ไลน์ของลูกค้าสำหรับการติดตามกิจกรรมและประวัติ
  • กล่องจดหมายร่วมสำหรับทีม
  • การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์

ขอข้อมูลราคา

Acquire ให้บริการใบเสนอราคาตามคำขอ

รับคะแนนประเมินจากลูกค้า

  • Capterra: 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
  • G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเครื่องมือ SaaS

ต้องการคำตอบเพิ่มเติมหรือไม่? มาดูกันเถอะ

1. ข้อดีของเครื่องมือ SaaS คืออะไร?

เครื่องมือ SaaS มีประโยชน์มากกว่าการไม่ต้องติดตั้งและการทำงานจากที่บ้าน

บางส่วนของพวกเขารวมถึง:

  • การเข้าถึง: เนื่องจากผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS ส่งมอบแอปพลิเคชันผ่านอินเทอร์เน็ต คุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้และที่ใดก็ได้ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • การอัปเดตอัตโนมัติ: แทนที่จะต้องซื้อซอฟต์แวร์ใหม่หรือติดตั้งอัปเดต คุณสามารถพึ่งพาผู้ให้บริการ SaaS ในการดำเนินการอัปเดตและแก้ไขข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ
  • การปรับแต่ง: ผลิตภัณฑ์หรือแอปแบบ SaaS มักมีคุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เข้ากับรสนิยมของตนเอง
  • ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS): ความรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลเป็นหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ SaaS
  • การชำระเงินที่ยืดหยุ่น: คุณสามารถสมัครใช้บริการ SaaS ได้ตามงบประมาณของคุณ และสามารถยกเลิกได้เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการ

2. วิธีเลือกเครื่องมือ SaaS

นี่คือคำถามบางข้อที่คุณสามารถถามเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม:

  • บริษัทของคุณมีเครื่องมืออะไรบ้างแล้ว?
  • เครื่องมือนี้จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หรือไม่?
  • มันจะปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพหรือไม่?
  • สามารถปรับขนาดได้หรือไม่?
  • มีแอป iOS และ Android เพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงแอปพลิเคชัน SaaS ขณะเดินทางหรือไม่?

3. เครื่องมือ SaaS ที่ทุกสตาร์ทอัพควรมีคืออะไร?

SaaS สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพอาจรวมถึง:

แค่ยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น!

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเครื่องมือ SaaS

เราได้แสดงให้คุณเห็นเครื่องมือSaaS ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทขนาดใหญ่แล้ว

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ พวกเขาให้คุณทำงานกับผู้มีความสามารถที่ดีที่สุดทั่วโลกได้ และพวกเขายังสามารถทำให้กระบวนการทำงานส่วนใหญ่ของคุณเป็นระบบอัตโนมัติได้ด้วย

และถ้านั่นไม่ใช่ทั้งหมดแล้วล่ะก็ เราไม่รู้แล้วว่าอะไรจะเป็น!

จำไว้ว่า เคล็ดลับสู่ความสำเร็จคือการรวมผลิตภัณฑ์ SaaS ที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน รวมถึงการติดตามเวลา การวิเคราะห์ การบริการลูกค้า การตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ฯลฯ ไว้ในชุดของคุณ

แต่ที่สำคัญที่สุดคือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สมบูรณ์เพื่อช่วยให้คุณรักษาทุกอย่างให้สอดคล้องและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

เหมือนกับ ClickUp!

ซอฟต์แวร์ SaaS นี้สามารถช่วยในการจัดการงาน,CRM,การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, การทำงานร่วมกันในทีม,การติดตามเวลา,รายงานโครงการ, และอื่น ๆ อีกมากมาย!

อย่ารอช้า! เข้าร่วมClickUp ฟรีเพื่อส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จได้สบาย ๆ จากโซฟาของคุณ