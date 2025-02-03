11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jotform ที่คุณควรลองในปี 2025

กำลังคิดจะเปลี่ยนจาก Jotform?
ตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการสำรวจ ทางเลือกของ Jotform ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
แม้ว่า Jotform จะเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการ สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แต่ก็มีตัวเลือกใหม่ๆ มากมาย—บางตัวมีฟีเจอร์ที่ดีกว่า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายกว่า และราคาที่ยืดหยุ่นกว่า ที่จริงแล้ว การสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนั้นง่ายกว่าที่เคย ด้วย เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลัง ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรองรับความต้องการที่หลากหลาย
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักการตลาดที่ต้องการการปรับแต่งขั้นสูง เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่คำนึงถึงงบประมาณ หรือเพียงแค่ต้องการเครื่องมือที่ง่ายขึ้น ทางเลือกที่เหมาะสมสามารถ ยกระดับประสบการณ์การสร้างแบบฟอร์มของคุณได้
ที่นี่ ฉันได้รวบรวมตัวเลือกชั้นนำที่แข่งขันกับ Jotform ในด้านคุณสมบัติ ความง่ายในการใช้งาน และความคุ้มค่า เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Jotform?
เมื่อเลือกทางเลือกแทน Jotform สิ่งสำคัญคือต้องระบุคุณสมบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ นี่คือคำแนะนำอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อค้นหาผู้สร้างแบบฟอร์มที่สมบูรณ์แบบสำหรับความต้องการของคุณ
- คุณสมบัติการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ให้คุณสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับทุกความต้องการ ควรมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรองรับรูปแบบของแบบฟอร์มหลายประเภท เช่น แบบฟอร์มติดต่อแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า และแบบฟอร์มลงทะเบียน
- ความปลอดภัย: เลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มีนโยบายการเก็บข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัย สิ่งนี้จะช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมดที่ผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งปันระหว่างการส่งแบบฟอร์มและการสำรวจออนไลน์
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่มีฟังก์ชันขั้นสูงได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือเรียนรู้วิธีการใช้งานที่ซับซ้อน ระบบแก้ไขแบบลากและวาง (drag-and-drop) จะถือเป็นข้อดีเพิ่มเติม
- ความคุ้มค่า: เลือกใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มจำนวนมากได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 รายการสำหรับ Jotform
นี่คือ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jotform สำหรับการสร้างแบบฟอร์ม เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและการใช้งานทางธุรกิจ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และการรวบรวมข้อมูล)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง—ซึ่งโดดเด่นในฐานะหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform
นี่คือคุณสมบัติบางอย่างที่ฉันใช้สร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูล:
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยให้ฉันสร้างแบบฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน การรับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้า การทำแบบสำรวจตลาด และอื่น ๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ยังช่วยให้ฉันสามารถปรับแต่งแบบสำรวจและแบบฟอร์มตามความต้องการของฉันได้ ตั้งแต่สีไปจนถึงธีม ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้เพื่อสร้างเอกสารที่สอดคล้องกับบริษัทของฉันและความต้องการของผู้ชมของฉัน
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ยังมีตรรกะเงื่อนไข ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถออกแบบแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างชาญฉลาดตามคำตอบของผู้ใช้ สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อน
หลังจากสร้างแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการรับคำตอบแบบสำรวจและการจัดการข้อมูล ซึ่งฉันไว้วางใจให้ClickUp Automationsดูแลในส่วนนี้
ด้วยชุดการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ ฉันใช้คุณสมบัตินี้เพื่อลดความยุ่งยากในการรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบจากแบบสำรวจ ฉันมอบหมายงานและโพสต์ความคิดเห็นในแบบฟอร์มเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เหมาะสมจะดำเนินการ
เพื่อเพิ่มความยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ ClickUp ยังมี การวิเคราะห์ด้วย AI ที่ให้การวิเคราะห์ที่ถูกต้องแม่นยำสำหรับทุกคำตอบ ช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล
เมื่อฉันมาสายสำหรับการปรับแต่งด้วยตนเองหรือการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของฟอร์ม ฉันใช้ClickUp Brain
เครื่องมือ AI อัจฉริยะ นี้ทำได้ทุกอย่าง—สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และไดนามิก มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบฟอร์ม และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น—ทั้งหมดนี้ภายในไม่กี่นาที! ผู้ช่วยที่แท้จริง!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อปรับแต่งฟิลด์ในแบบฟอร์มให้ตรงกับความต้องการในการเก็บข้อมูลของคุณ
- รวบรวมคำตอบจากแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติในClickUp Tasksเพื่อติดตาม จัดการ และมอบหมายการส่งงานได้อย่างง่ายดายภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
- ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUpเพื่อสร้างรูปแบบแบบฟอร์มมาตรฐานได้อย่างรวดเร็ว เช่น แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ แบบฟอร์มคำขอ และแบบสำรวจ
- ดูและวิเคราะห์ข้อมูลการส่งได้โดยตรงจากภายในแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อเปิดใช้งานข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์และการตัดสินใจ
- ใช้การเชื่อมต่อ ClickUpเพื่อผสานแบบฟอร์มกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Sheets, Slack และ Zapier ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบกับการเรียนรู้ที่ค่อยเป็นค่อยไป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มง่าย ๆ ภายในระบบ Google)
Google Formsคือ เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มบนระบบคลาวด์ ใช้งานง่าย เป็นมิตรกับผู้ใช้ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ด้วยคุณสมบัติการร่วมมือที่อุดมสมบูรณ์ คุณสามารถสร้างแบบสอบถามและแบบฟอร์มที่ต้องการข้อมูลจากสมาชิกทีมต่าง ๆ ได้
ฉันยังพบว่าฟีเจอร์การปรับแต่งของเครื่องมือนี้ค่อนข้างดีทีเดียว มันช่วยให้คุณปรับแต่งองค์ประกอบแบรนด์ที่สำคัญ เช่น สี รูปภาพ แบบอักษร ฯลฯ ได้ตามต้องการ Google Forms ยังรองรับตรรกะเงื่อนไขอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- ให้บริการสร้างแบบฟอร์มและรับคำตอบได้ไม่จำกัด
- นำเสนอเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลากหลายรูปแบบสำหรับแบบฟอร์มความคิดเห็น แบบฟอร์มใบสมัคร ฯลฯ เพื่อให้คุณเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น
- สร้าง แผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
- Google Forms สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือใน Google Workspace เช่น Google Analytics, Sheets และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ให้บริการเฉพาะคุณสมบัติพื้นฐานเท่านั้น
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Google Forms
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐานธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- Capterra: 4. 7/5 (10,800+ รีวิว)
3. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์และสนทนาได้)
หากคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและสะท้อนถึงแบรนด์ของคุณ ฉันขอแนะนำTypeform
เครื่องมือสำรวจนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ ปรับแต่งได้อย่างสูงและมีปฏิสัมพันธ์ เพิ่มองค์ประกอบของแบรนด์, เนื้อหาวิดีโอ, การติดตามผล—อะไรก็ได้ที่คุณต้องการ
อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Typeform คือ เทคนิคการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล ของมัน ระบบ AI ที่ติดตั้งไว้จะทำการวิเคราะห์คำตอบทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณไม่ต้องทำงานหนัก
คุณสมบัติเด่นของ Typeform
- ช่วยสร้างรูปแบบการสนทนาที่น่าสนใจด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- รองรับองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและวิดีโอ
- มีระบบวิเคราะห์ในตัวสำหรับการติดตามการตอบกลับและอัตราการสำเร็จ
- ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือที่จำเป็นกว่า 300 รายการ เช่น Zapier, Google Sheets และ Mailchimp
ข้อจำกัดของ Typeform
- รวมถึงการเรียนรู้บางอย่าง
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
ราคาของ Typeform
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์/เดือน
- เพิ่มเติม: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- สิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต: $199/เดือน
- Growth Pro: 349 ดอลลาร์/เดือน
- การเติบโตแบบกำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
4. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและรายงานที่ใช้งานง่าย)
ถัดไปในรายการทางเลือกยอดนิยมของ Jotform คือWufoo ซึ่งพัฒนาโดย SurveyMonkey โปรแกรมสร้างแบบฟอร์มนี้มีความ หลากหลาย มาก
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนง่าย ๆ, แบบฟอร์มติดต่อ,แบบสำรวจพนักงาน, และรายงานที่กำหนดเองได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเลย นอกจากนี้ยังให้คุณสร้างแบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อรับการชำระเงินทางออนไลน์ผ่าน Stripe, PayPal, เป็นต้น
เนื่องจากเครื่องมือนี้เป็นระบบ คลาวด์ล้วน ข้อมูลแบบฟอร์มและการตอบแบบสำรวจทั้งหมดของคุณจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกมากกว่า 400 แบบ สำหรับฟอร์มหลากหลายประเภท
- ให้ตัวเลือกการปรับแต่งด้วย CSS สำหรับการสร้างแบรนด์
- คุณสมบัติ ตรรกะเงื่อนไขที่ใช้งานง่าย เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Asana, Mailchimp และ WordPress
ข้อจำกัดของ Wufoo
- แผนฟรีมีคุณสมบัติพื้นฐานมาก
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องใช้ความรู้ด้าน CSS
ราคาของ Wufoo
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- มืออาชีพ: $39/เดือน
- ขั้นสูง: 99 ดอลลาร์/เดือน
- สูงสุด: 249 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
5. SurveyMonkey (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจพร้อมการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง)
SurveyMonkeyเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ครบถ้วนที่สุดบนรายการนี้
ทางเลือกของ Jotform นี้มีประโยชน์สำหรับทีมที่ต้องจัดการข้อมูลแบบสำรวจจำนวนมากในแต่ละวัน ฟังก์ชัน AI ของมันให้ การวิเคราะห์เชิงลึก ของคำตอบ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลข้อมูลและส่งเสริมการตัดสินใจ
นั่นไม่ใช่ทั้งหมด—เครื่องมือนี้ยังให้คุณฝังแบบฟอร์มได้โดยตรงในหน้าเว็บ, อีเมล, เป็นต้น, ทำให้ผู้ชมของคุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังหน้าอื่น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey
- นำเสนอเทมเพลตคุณภาพสูงที่หลากหลายและปรับแต่งได้สำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจ
- รองรับฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตรรกะขั้นสูงและการแยกสาขาเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง
- รองรับประเภทคำถามที่หลากหลาย เช่น มาตราส่วนการให้คะแนนและคำถามแบบเมทริกซ์
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 200 แห่ง รวมถึง Salesforce และ HubSpot
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey
- อินเตอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
- คุณสมบัติเดียวกันนี้มีให้ในเครื่องมืออื่น ๆ ในราคาที่สมเหตุสมผลกว่า
ราคาของ SurveyMonkey
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียร์รายปี: 1,428 ดอลลาร์/ปี
- ข้อได้เปรียบรายปี: $468/ปี
- มาตรฐานรายเดือน: 99 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อได้เปรียบของทีม: $25/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมพรีเมียร์: $75/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก SurveyMonkey
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
6. Cognito Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่มีการคำนวณที่ซับซ้อน)
Cognito Formsเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มทางเลือกของ Jotform ที่ช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มและการประมวลผลข้อมูลมีความง่ายขึ้น
ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับ การคำนวณที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับการสร้างใบเสร็จรับเงิน การรับชำระเงิน และงานอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
เนื่องจาก Cognito Forms มีระบบตรรกะเงื่อนไข จึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนา แบบสำรวจแบบไดนามิก ที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมาก ฉันยังชอบความสะดวกในการใช้งานและประสิทธิภาพโดยรวมของ Cognito อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cognito Forms
- ประกอบด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไอที ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ
- นำเสนอเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจ
- ผสานการทำงานกับกระบวนการของคุณเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ผสานรวมตัวเลือกการชำระเงินโดยตรงกับ Stripe และ PayPal
ข้อจำกัดของ Cognito Forms
- ขาดเครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์คำตอบแบบสำรวจ
- มันเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ Cognito Forms
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ทีม: $35/เดือน
- องค์กร: $99/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Cognito Forms
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
7. Formstack (ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Jotform ในการสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติที่สอดคล้องกับ HIPAA)
กำลังมองหาเครื่องมือสำหรับสร้าง แบบฟอร์มออนไลน์ที่ปลอดภัย อยู่หรือไม่? ขอแนะนำFormstack เป็นอย่างยิ่ง
ตัวสร้างแบบฟอร์ม AIนี้มีระบบความปลอดภัยเป็นรากฐานสำคัญ รองรับมาตรฐาน GDPR, HIPAA, WCAG และ PCI ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลการชำระเงิน
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารและรายงานที่ปรับแต่งได้เองอย่างมืออาชีพและดึงดูดสายตาอีกด้วย อีกหนึ่งจุดที่ผมชื่นชอบเกี่ยวกับ Formstacks คือส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- ให้บริการ เทมเพลตสำเร็จรูป สำหรับหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม ประเภทฟอร์ม เป็นต้น
- มีตรรกะเงื่อนไขที่แข็งแกร่งเพื่อประสบการณ์ที่ปรับแต่งได้
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ จากข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยการส่งต่อไปยังระบบธุรกิจกลาง
- ให้บริการ การเชื่อมต่อ กับเครื่องมือมากกว่า 260 รายการ เช่น Salesforce, HubSpot และ Mailchimp
ข้อจำกัดของ Formstack
- อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- แผนพื้นฐานไม่ให้สิทธิ์การเข้าถึงอย่างเต็มที่ต่อทุกคุณสมบัติ
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99/เดือน (เรียกเก็บรายเดือน)
- ห้องสวีท: $299/เดือน (เรียกเก็บเงินรายเดือน)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
8. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้แอป Zoho เพื่อสร้างแบบฟอร์มอัตโนมัติ)
Zoho Formsเป็นหนึ่งในทางเลือกของ Jotform ที่เป็นที่รู้จักกันดีด้วยเหตุผลที่ถูกต้องทั้งหมด
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับลูกค้าของคุณ แบบฟอร์มสมัครงานเพื่อจ้างพนักงานใหม่หรือแบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงทักษะ เครื่องมือนี้มีความ หลากหลาย เพียงพอที่จะรองรับทุกความต้องการ
นอกจากนี้ แบบฟอร์มที่ออกแบบไว้ล่วงหน้านั้นครอบคลุมมากแล้ว—มีมากกว่า 30 ประเภทของฟิลด์—คุณแทบไม่ต้องปรับแต่งแบบฟอร์มเลย
นอกจากนี้ Zoho ยังช่วยให้คุณ ฝังแบบฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการรวบรวมข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- รวมถึงเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ง่ายด้วยการลากและวาง
- ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยหลัก เช่น HIPAA สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างปลอดภัย
- สร้าง การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์อัตโนมัติ สำหรับการส่งแบบฟอร์ม
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับชุดแอปพลิเคชันของ Zoho เช่น CRM และ Mail
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมืออื่น ๆ
- การผสานรวมกับระบบภายนอกระบบนิเวศของ Zoho อาจมีข้อจำกัด
- แผนฟรีไม่ทำงานเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Jotform ฟรี
ราคาของ Zoho Forms
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $10/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มาตรฐาน: 25 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: 50 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- พรีเมียม: 90 ดอลลาร์/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Forms รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
9. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับ Office 365)
เลือกMicrosoft Formsหากคุณต้องการเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ ใช้งานง่าย และปราศจากความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น
เครื่องมือนี้รองรับคุณสมบัติพื้นฐาน เช่นการสร้างแบบฟอร์ม การปรับแต่ง เทมเพลต การผสานรวม ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์คำตอบและให้คุณจัดการข้อมูลผ่าน แดชบอร์ดผู้จัดการแบบฟอร์มที่ใช้งานง่าย
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ MS Forms คือมันรองรับหลายภาษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มใหม่ๆ หลายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ระหว่างสมาชิกในทีม
- มีแบบทดสอบหลากหลายประเภท รวมถึงแบบทดสอบและแบบสำรวจ
- เปิดใช้งาน การแสดงข้อมูล ด้วยแผนภูมิและกราฟอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์กับเครื่องมือ Microsoft 365 เช่น Excel และ OneNote
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- มีคุณสมบัติขั้นสูงน้อยกว่า
- ไม่รองรับการเก็บเงินโดยตรง
ราคาของ Microsoft Forms
- ฟรีตลอดไป
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (361 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (181 รีวิว)
10. Paperform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมการชำระเงินออนไลน์)
Paperformเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มเพื่อรับ การชำระเงินออนไลน์ ได้อย่างราบรื่น
ตั้งแต่ลายเซ็นดิจิทัลและการคำนวณไปจนถึงการชำระเงินที่มีความปลอดภัยสูง ที่ขับเคลื่อนด้วยแบบฟอร์มการชำระเงินที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือนี้รับประกันประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
นอกจากนี้ Paperform ยังช่วยสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจพื้นฐาน จัดการตารางเวลาและการจอง และลงนามในเอกสาร
ฉันยังชอบอินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยรวมของเครื่องมือนี้—ใช้งานง่ายและออกแบบมาอย่างดี
คุณสมบัติเด่นของ Paperform
- ช่วยให้สร้างแบบฟอร์มที่สวยงามตระการตาด้วยเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้มากกว่า 700 แบบ
- ให้คุณสร้างแบบฟอร์มเว็บ, แบบฟอร์มการนัดหมาย, แบบฟอร์มหน้า landing, แบบทดสอบ, เป็นต้น
- อนุญาตให้ฝังแบบฟอร์มบนเว็บไซต์พร้อม CSS แบบกำหนดเอง
- ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 2,000 รายการ เช่น Slack, Asana และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Paperform
- การปรับแต่งเทมเพลตเป็นเรื่องยาก
- ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Paperform
- สิ่งจำเป็น: $29/เดือน
- ข้อดี: $59/เดือน
- ธุรกิจ: 129 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Paperform
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
11. ProProfs Survey Maker (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจพร้อมแบบทดสอบและข้อเสนอแนะ)
หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับการสร้างแบบสำรวจโดยเฉพาะProProfs Survey Makerน่าจะน่าสนใจสำหรับคุณ
เครื่องมือนี้มีระบบแก้ไขแบบลากและวาง ทำให้การสร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ แบบทดสอบ แบบทดสอบ และแบบประเมินที่รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นจากผู้ใช้มีคุณค่าได้ง่าย
เครื่องมือนี้มีตัวเลือกการปรับแต่งหลากหลายเพื่อปรับแต่งองค์ประกอบของแบบฟอร์ม เช่น สีและโลโก้ ข้อดีอีกประการคือ ความยืดหยุ่น ของเครื่องมือ—คุณสามารถแชร์แบบฟอร์มเป็นลิงก์บนโซเชียลมีเดียหรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ ProProfs Survey Maker
- มีแม่แบบที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างแบบฟอร์มลงทะเบียนที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
- รองรับประเภทคำถามหลากหลาย รวมถึงแบบตัวเลือกและมาตรวัดระดับ
- มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันสำหรับการเข้าถึงและให้ข้อมูลของทีม
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Mailchimp และ Google Analytics
ข้อจำกัดของเครื่องมือสร้างแบบสำรวจ ProProfs
- อาจรู้สึกว่าหน้าตาของระบบผู้ใช้ล้าสมัย
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในการตอบกลับและฟีเจอร์
ราคาของ ProProfs Survey Maker
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจ: $19.99/เดือน ต่อ 100 ตอบกลับ
คะแนนและรีวิวของ ProProfs Survey Maker
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
สร้างแบบฟอร์มออนไลน์ด้วยทางเลือกที่ดีที่สุดของ Jotform—ClickUp!
แบบสำรวจออนไลน์รวบรวมข้อมูลภายในและภายนอกที่สำคัญ ช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดทิศทางความพยายามได้อย่างถูกต้องและให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แต่เพื่อให้มั่นใจในสิ่งเดียวกัน คุณจำเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านประสิทธิภาพของคุณ
แม้ว่า Jotform จะมีคุณสมบัติมากมาย แต่ก็ยังมีบางด้านที่ยังไม่เพียงพอซึ่งอาจขัดขวางความสำเร็จของคุณได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างแบบฟอร์มและการรวบรวมข้อมูล ด้วยพลังของ AI ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับการทำงานอัตโนมัติทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มและการสำรวจ
ลงทะเบียนกับ ClickUpและออกแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้ตรงตามความต้องการของคุณทุกครั้ง!