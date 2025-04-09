บล็อก ClickUp

10 อันดับแม่แบบฟอร์ม Microsoft ที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูล

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
9 เมษายน 2568

ในฐานะผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจ การรวบรวมความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้จะช่วยให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ วัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการทำงานโดยรวมของธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณพอใจกับคุณภาพสินค้าของคุณหรือไม่? พนักงานของคุณคาดหวังอะไรและกังวลเกี่ยวกับอะไร?

คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามเช่นนี้ได้โดยการออกแบบแบบฟอร์มจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า

แบบฟอร์มความคิดเห็นและแบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นMicrosoft Formsช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาแบบฟอร์มเอง ตามคำแนะนำของแบบฟอร์ม คุณสามารถนำคำถามจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ได้

ในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากใช้แม่แบบฟอร์มของ Microsoft แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านการปรับแต่ง ขอบเขต และฟังก์ชันการสร้างแบรนด์

เริ่มต้นด้วยการดูว่า Microsoft Form Templates คืออะไร, เทมเพลตต่าง ๆ ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ, และข้อจำกัดของ MS Form. เราจะแบ่งปัน 10 ทางเลือกแทน Microsoft Form Templates.

เทมเพลตแบบฟอร์มของ Microsoft คืออะไร?

แม่แบบฟอร์มของ Microsoft (MS Forms) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการแบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบฟอร์ม และแบบทดสอบ

เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงการลงทะเบียนกิจกรรม ข้อเสนอแนะจากพนักงาน แบบสำรวจวิจัยตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างแบบสำรวจที่มีคำถามแบบเลือกตอบ, แบบสอบถามมาตราส่วนลิเคิร์ต และคำถามคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และเชิญชวนให้ตอบกลับและแสดงความคิดเห็น

เวอร์ชันฟรีของ MS Forms จะให้คุณสร้างแบบฟอร์มเพื่อการใช้งานทั่วไปและรับความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การส่งแบบสำรวจโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และการวิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365

นี่คือแม่แบบ Microsoft Forms ฟรีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

5 แม่แบบฟอร์ม Microsoft

1. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ในฟอร์มของ Microsoft
ผ่านแบบฟอร์มของไมโครซอฟต์

หากคุณกำลังจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ให้ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานก่อน ระหว่าง หรือหลังงาน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน

ใช้แม่แบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างคำถาม เช่น แบบปรนัย ข้อความ การให้คะแนน และมาตราส่วนลิเคิร์ต

แม่แบบ Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแบบสำรวจที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำถามที่แนะนำในแต่ละแบบฟอร์ม

2. แบบสำรวจการประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่

แม่แบบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft Form

จินตนาการว่าคุณเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ และต้องการทราบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของคุณ.แบบฟอร์มประเมินสินค้าช่วยรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า—ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ดีเยี่ยม, ปานกลาง, หรือแย่.

แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถอัปโหลดภาพหน้าจอของปัญหาที่พบขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น

3. แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

แม่แบบความคิดเห็นลูกค้าของ Microsoft Form

คุณได้รับข้อมูลโดยตรงจากลูกค้าและความพึงพอใจของพวกเขา (หรือความไม่พึงพอใจ) กับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณผ่านการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า

แบบฟอร์มMS Form Templateนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยเฉพาะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ

4. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการ

แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการฟอร์ม Microsoft

ทุกคนต้องการคำติชมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และผู้จัดการก็ไม่แตกต่างกัน การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการช่วยประเมินประสิทธิภาพของผู้นำ

แบบฟอร์ม MSนี้รวมคำถามปลายเปิดสำหรับพนักงานในการแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผู้จัดการ และคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ทเพื่อทำความเข้าใจในด้านจุดแข็งและศักยภาพในการปรับปรุง

5. การสำรวจการวิจัยตลาด

แบบสำรวจการวิจัยตลาดของ Microsoft Form

ไม่ว่าจะขนาดหรืออุตสาหกรรมใด ทุกองค์กรใช้แบบสำรวจการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนให้ดียิ่งขึ้น แบบสำรวจให้ข้อมูลประชากรที่สำคัญ จุดเจ็บปวดของพวกเขา และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ตลาดของคุณต้องการ

เทมเพลตแบบฟอร์ม MSนี้มีส่วนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมากน้อยเพียงใด

ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบฟอร์มของไมโครซอฟต์

หากคุณกำลังพิจารณาใช้แม่แบบฟอร์มของ Microsoft เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล นี่คือข้อจำกัดบางประการของฟอร์ม MS ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้

  • เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติมของ Microsoft ที่ต้องใช้การลงทุนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องส่งออกผลลัพธ์ของแบบฟอร์มและแบบทดสอบไปยัง Excel, รายการ หรือ SharePoint
  • ในขณะที่ MS Form สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft จะมีตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัด ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ระบบการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า(CCM) ในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ แต่ระบบดังกล่าวไม่มีตัวเลือกการผสานการทำงานกับ MS Form การส่งออกข้อมูลจะกลายเป็นปัญหา
  • แบบฟอร์ม MS ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกแบบฟอร์มหรืออัปเดตคำตอบที่ส่งไปแล้วบางส่วน ผู้เข้าร่วมต้องส่งแบบฟอร์มในครั้งเดียว
  • แบบฟอร์ม MS มีข้อจำกัดในการปรับแต่งการออกแบบ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม CSS หรือ HTML แบบกำหนดเองลงในแบบสำรวจได้
  • แบบฟอร์ม MS อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณต้องการการกระโดดตามตรรกะและการคำนวณเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์
  • มันไม่มีโฟลเดอร์ให้ใช้ ซึ่งทำให้การจัดระเบียบคำตอบและแบบฟอร์มเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังดำเนินการสำรวจหลายรายการพร้อมกัน
  • ไม่มีแอป MS Form ที่จะช่วยคุณสร้างแบบฟอร์มสำรวจขณะเดินทางหรือผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

MS Forms เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

เรามีทางออกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาเทมเพลตแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์และยืดหยุ่นมากขึ้น

10 ทางเลือกแทนแม่แบบฟอร์มของ Microsoft

หลังจากศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้และประเมินตัวเลือกต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความง่ายในการใช้งาน, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และความเหมาะสมโดยรวมแล้ว ทางเลือกของเราคือ ClickUp

อะไรทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ MS Forms?

คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อสร้างแบบฟอร์มบน ClickUp; มันฟรี

ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งของการใช้ ClickUp คือการผสานรวมเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เข้ากับระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

นี่คือแม่แบบฟอร์ม ClickUp ที่ดีที่สุดบางส่วน ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับแม่แบบ Microsoft Forms

1. แม่แบบฟอร์มรายงาน ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มรายงาน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มรายงาน ClickUp

หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบในการดูแลให้ทีมดำเนินโครงการต่าง ๆ ไปตามแผนClickUp Report Form Templateเหมาะสำหรับคุณ

มันแบ่งเป้าหมายสำคัญออกเป็นงานย่อย เพื่อให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่ถูกต้องในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน

แบบฟอร์มรายงานช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูล จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดด้วยตนเอง ทำให้เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับผู้จัดการที่มีงานยุ่ง

สำหรับทีมที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ แบบฟอร์มเทมเพลตเป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับ:

  • การจัดรูปแบบและการจัดระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้รายงานอ่านง่าย
  • ความสามารถในการอัปเดตแบบฟอร์มด้วยข้อมูลใหม่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย
  • ลักษณะและบรรยากาศที่สอดคล้องกันในทุกรายงาน

ขั้นตอนแรกในการสร้างแบบฟอร์มรายงานคือการระดมความคิด หัวข้อ และคำถามที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานClickUp Whiteboardsเป็นผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดที่ดีที่สุดและเพิ่มบันทึกสำหรับการวางแผนกระบวนการ

MS Forms ไม่สามารถทำได้ในจุดนี้ เนื่องจากไม่เปิดให้ผู้ใช้สร้างงาน, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, หรือคิดค้นไอเดียด้วยกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว

2. แม่แบบฟอร์ม ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp

ใช้เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย

อะไรดีกว่า? มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการClickUp ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามงานของคุณได้ในที่เดียว

ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มสำเร็จรูปนี้สำหรับการสำรวจทีมของคุณมีสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ ปฏิเสธ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และการลงทะเบียนใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า ใช้ช่องที่กำหนดเองหกช่องเพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ เช่น รูปถ่าย ID และหมายเลขสัญญา สุดท้าย จัดระเบียบข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจได้โดยใช้ประเภทมุมมองสี่แบบ

แบบฟอร์มเทมเพลตช่วยปรับปรุงการตอบแบบฟอร์มด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลและอนุญาตให้สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ร่วมมือกันได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแบบฟอร์ม MS ไปอีกขั้นด้วยการทำให้การเผยแพร่และแจกจ่ายแบบฟอร์มของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ขาดหายไปในแอป Microsoft Forms

3. เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะจากพนักงาน หรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่ายของ ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ๆ หลังจากขั้นตอนการวิจัยและทดสอบ สร้างวงจรความคิดเห็นที่ครอบคลุมด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคิดเห็น คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้า และมุมมองแบบฟอร์มเพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบ

แบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมคำตอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบุจุดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp แตกต่างจาก MS Forms

แบบฟอร์ม ClickUp สามารถแชร์ได้ง่าย เพียงคัดลอกลิงก์โดยตรงจากแบบฟอร์มแล้วแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมของคุณ หรืออีกวิธีหนึ่งคือฝังแบบฟอร์มลงในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณผ่านโค้ด HTML ในส่วนโค้ดฝัง

ความสามารถในการฝังแบบฟอร์มนี้ไว้ที่ใดก็ได้ตามต้องการทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า MS Forms

4. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp

สำหรับธุรกิจใด ๆ การดูแลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายคือหนทางสู่ความภักดี

เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ ClickUpช่วยทำให้กระบวนการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ไม่ว่าคุณจะขายการสมัครสมาชิกสำหรับบล็อก นิตยสาร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณ เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณปรับปรุงยอดขายการสมัครสมาชิกได้

ต่างจากเทมเพลตแบบฟอร์มของ MS, แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ ClickUp ให้มุมมองแบบ 360 องศาของผู้สมัครสมาชิกของคุณ, สถานะของพวกเขา, อีเมล, และความสนใจของพวกเขา, ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลที่ปรับแต่งได้

ออกแบบและจัดระเบียบแบบฟอร์มของคุณด้วยมุมมองคณะกรรมการ กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณ

โดยการผสานรวมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกกับรายงาน CRM คุณจะได้รับมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกใหม่ ผู้สมัครสมาชิกที่ไม่ใช้งาน และอัตราการเปิดอีเมล

5. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอ ClickUp

ตั้งแต่คำขอจากลูกค้าและคำขอทางการตลาดไปจนถึงการรับพนักงานใหม่ในแผนกทรัพยากรบุคคล ทุกแผนกจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการคำขอสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และองค์กรธุรกิจ

คิดถึงมันเหมือนเป็นศูนย์กลางในการจัดระเบียบคำขอ ที่ซึ่งแผนกต่างๆ สามารถส่งคำขอทรัพยากรและมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละคำขอในรูปแบบโต้ตอบได้

ในขณะเดียวกัน ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน

มาดูตัวอย่างกัน

โดยใช้แบบฟอร์มคำขอของ ClickUp ทีมไอทีของคุณสามารถให้เพื่อนร่วมงานกรอกแบบฟอร์มเดียวสำหรับคำขอเทคโนโลยีทั้งหมด ด้วยตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถถามพนักงานของคุณว่าพวกเขาใช้ Mac หรือ PC และตามคำตอบของพวกเขา จะแสดงเวอร์ชัน MacOS หรือ Windows OS ในช่องถัดไป

6. แม่แบบฟอร์มติดต่อ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ปรับแต่งได้สูงแต่ใช้งานง่ายในการรวบรวมข้อความ "ติดต่อเรา" ของคุณ เราขอแนะนำเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบการส่งข้อมูลทั้งหมดจากลูกค้า

เลือกจากสองประเภทของมุมมองงาน: มุมมองรายการและมุมมองแบบฟอร์ม

มุมมองรายการจะช่วยให้คุณจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และคัดกรองได้ และมีให้ใช้ในแผนฟรีและแผนชำระเงิน

มุมมองตารางช่วยรวบรวมข้อมูลและทำให้การสร้างงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้มุมมองแบบฟอร์ม

ทำไมผู้ใช้ถึงชื่นชอบแบบฟอร์มติดต่อของ ClickUp?

มันซิงค์กับคุณสมบัติการกรอกอัตโนมัติของเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม ทำให้การกรอกแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

หลังจากฝังแบบฟอร์มในหน้าที่ต้องการแล้ว ให้ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ยื่นแบบฟอร์มโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ข้อความสามารถเรียบง่าย เช่น "ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับในเร็วๆ นี้"

ให้ลูกค้าที่มีค่าที่สุดของคุณทราบว่าคุณพร้อมให้บริการพวกเขาเสมอ

7. แม่แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp

หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่ต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าหรือแผนกอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpจะเป็นสายใยชีวิตของคุณ ร่วมมือกันในคำขอออกแบบและสร้างกระบวนการทำงานของคำขอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่สม่ำเสมอ

จัดระเบียบและเก็บรวบรวมคำขอสร้างสรรค์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว และทำงานร่วมกันในบรีฟสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์โดยใช้แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์

การรีวิวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มคำขอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่ากระบวนการรีวิวและระยะเวลาสำหรับการรีวิวคำขอ รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการรีวิว

ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดเส้นเวลาสำหรับการตรวจสอบคำขอสร้างสรรค์

เครื่องมือแก้ไขเอกสารของ ClickUp ช่วยให้สามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอที่เป็นมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ทั่วทั้งทีมและแผนกต่างๆ

8. แบบฟอร์มใบสมัครใช้งาน ClickUp

แบบฟอร์มใบสมัคร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แบบฟอร์มใบสมัคร ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สรรหาและองค์กรในการสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการในการจ้างงานของคุณ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของพวกเขารายงาน KPI และจัดเก็บข้อมูลสำคัญโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง

แม้ว่าแม่แบบฟอร์ม MS จะมีขีดความสามารถในการออกแบบที่จำกัดแต่มุมมองตารางของClicKUp ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจำนวนมากได้ด้วยการแสดงตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่าย ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ตัวกรองที่ทรงพลังและตัวเลือกการจัดกลุ่ม ช่วยให้จัดเรียงและติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp

ง่ายและสะดวกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เยี่ยมชม ClickUpที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบแบบฟอร์มของคุณเองเพื่อติดตามวันที่ผู้เยี่ยมชมมาถึงและออกเดินทาง รายละเอียดที่พัก และการจองของผู้เยี่ยมชม

สมมติว่าคุณกำลังจัดงานประชุมอุตสาหกรรม แบบฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัครชุมชนช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครและแขกทุกคน ทำให้กระบวนการลงทะเบียนมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบมากขึ้น

พวกเขาสามารถอัปโหลดเอกสารและไฟล์แนบอื่น ๆ ได้ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลแบบสองทางกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น การจองโรงแรม และทีมผู้ดูแลจะจัดเก็บข้อมูลนี้อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส

หากคุณคิดค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนี้ แบบฟอร์มนี้อนุญาตให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิธีการชำระเงินที่รับได้ และภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง

10. เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายใน ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายใน ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายใน ClickUp

สอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของงานที่น่าเบื่อที่สุด และแบบฟอร์มการจ้างงานภายในองค์กรจะเป็นหนึ่งในนั้น

การรวบรวมข้อมูลพนักงาน การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องง่าย การดำเนินการเหล่านี้ด้วยสเปรดชีตอาจเกิดข้อผิดพลาด ใช้เวลา และใช้ทรัพยากรมาก

เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายในของ ClickUpช่วยให้การรวบรวมและรักษาข้อมูลพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามกระบวนการจ้างงานและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น แท็ก, ป้ายกำกับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบหลายคนเพื่อจัดการกระบวนการจ้างงานที่ซับซ้อน

ใช้Docs ใน ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันในไอเดีย มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ และอัปเดตเวิร์กโฟลว์ก่อนที่จะสร้างเทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายในซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารของClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบหน้าย่อยที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มการจ้างงานภายในเป็นเรื่องง่ายภายในความคิดเห็นเดียว

เริ่มต้นสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของคุณโดยใช้ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งเหนือกว่า Microsoft Forms ในด้านตรรกะเงื่อนไข ความยืดหยุ่น และคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบ การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในส่วนเฉพาะ และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังช่วยให้คุณนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อีกด้วย

ลงทะเบียนที่ ClickUp สร้างเทมเพลตแบบสำรวจแรกของคุณ และเริ่มต้นใช้งานฟรี