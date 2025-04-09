10 อันดับแม่แบบฟอร์ม Microsoft ที่ดีที่สุดสำหรับการเก็บข้อมูล

ในฐานะผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจ การรวบรวมความคิดเห็นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่คุณรวบรวมได้จะช่วยให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ วัฒนธรรมองค์กร และกระบวนการทำงานโดยรวมของธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น ลูกค้าของคุณพอใจกับคุณภาพสินค้าของคุณหรือไม่? พนักงานของคุณคาดหวังอะไรและกังวลเกี่ยวกับอะไร?
คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามเช่นนี้ได้โดยการออกแบบแบบฟอร์มจากศูนย์หรือใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
แบบฟอร์มความคิดเห็นและแบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นMicrosoft Formsช่วยให้คุณสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาแบบฟอร์มเอง ตามคำแนะนำของแบบฟอร์ม คุณสามารถนำคำถามจากผู้เชี่ยวชาญมาใช้ได้
ในขณะที่ธุรกิจจำนวนมากใช้แม่แบบฟอร์มของ Microsoft แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านการปรับแต่ง ขอบเขต และฟังก์ชันการสร้างแบรนด์
เริ่มต้นด้วยการดูว่า Microsoft Form Templates คืออะไร, เทมเพลตต่าง ๆ ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ, และข้อจำกัดของ MS Form. เราจะแบ่งปัน 10 ทางเลือกแทน Microsoft Form Templates.
เทมเพลตแบบฟอร์มของ Microsoft คืออะไร?
แม่แบบฟอร์มของ Microsoft (MS Forms) เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการแบบสำรวจ แบบสอบถาม แบบฟอร์ม และแบบทดสอบ
เทมเพลตเหล่านี้ครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงการลงทะเบียนกิจกรรม ข้อเสนอแนะจากพนักงาน แบบสำรวจวิจัยตลาด การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ
ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างแบบสำรวจที่มีคำถามแบบเลือกตอบ, แบบสอบถามมาตราส่วนลิเคิร์ต และคำถามคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) และเชิญชวนให้ตอบกลับและแสดงความคิดเห็น
เวอร์ชันฟรีของ MS Forms จะให้คุณสร้างแบบฟอร์มเพื่อการใช้งานทั่วไปและรับความคิดเห็นได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การส่งแบบสำรวจโดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนด และการวิเคราะห์คำตอบอย่างละเอียด คุณจำเป็นต้องสมัครสมาชิก Microsoft 365
นี่คือแม่แบบ Microsoft Forms ฟรีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
5 แม่แบบฟอร์ม Microsoft
1. แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม
หากคุณกำลังจัดงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ให้ใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานก่อน ระหว่าง หรือหลังงาน เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมงาน
ใช้แม่แบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างคำถาม เช่น แบบปรนัย ข้อความ การให้คะแนน และมาตราส่วนลิเคิร์ต
แม่แบบ Microsoft Forms เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับแบบสำรวจที่แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำถามที่แนะนำในแต่ละแบบฟอร์ม
2. แบบสำรวจการประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่
จินตนาการว่าคุณเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่ และต้องการทราบความคิดเห็นของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าของคุณ.แบบฟอร์มประเมินสินค้าช่วยรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า—ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นที่ดีเยี่ยม, ปานกลาง, หรือแย่.
แบบฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถอัปโหลดภาพหน้าจอของปัญหาที่พบขณะใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น
3. แบบสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
คุณได้รับข้อมูลโดยตรงจากลูกค้าและความพึงพอใจของพวกเขา (หรือความไม่พึงพอใจ) กับผลิตภัณฑ์และบริการของคุณผ่านการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า
แบบฟอร์มMS Form Templateนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ตามปัจจัยเฉพาะที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ
4. แบบสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการ
ทุกคนต้องการคำติชมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และผู้จัดการก็ไม่แตกต่างกัน การสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการช่วยประเมินประสิทธิภาพของผู้นำ
แบบฟอร์ม MSนี้รวมคำถามปลายเปิดสำหรับพนักงานในการแบ่งปันรายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับผู้จัดการ และคำถามแบบมาตราส่วนลิเคิร์ทเพื่อทำความเข้าใจในด้านจุดแข็งและศักยภาพในการปรับปรุง
5. การสำรวจการวิจัยตลาด
ไม่ว่าจะขนาดหรืออุตสาหกรรมใด ทุกองค์กรใช้แบบสำรวจการวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของตนให้ดียิ่งขึ้น แบบสำรวจให้ข้อมูลประชากรที่สำคัญ จุดเจ็บปวดของพวกเขา และประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ตลาดของคุณต้องการ
เทมเพลตแบบฟอร์ม MSนี้มีส่วนเกี่ยวกับการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อทำความเข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณมีความพึงพอใจกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งมากน้อยเพียงใด
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบฟอร์มของไมโครซอฟต์
หากคุณกำลังพิจารณาใช้แม่แบบฟอร์มของ Microsoft เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะห์ข้อมูล นี่คือข้อจำกัดบางประการของฟอร์ม MS ที่คุณไม่สามารถมองข้ามได้
- เพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุด คุณจำเป็นต้องลงทุนในเครื่องมือเพิ่มเติมของ Microsoft ที่ต้องใช้การลงทุนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องส่งออกผลลัพธ์ของแบบฟอร์มและแบบทดสอบไปยัง Excel, รายการ หรือ SharePoint
- ในขณะที่ MS Form สามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft จะมีตัวเลือกการผสานการทำงานที่จำกัด ตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ระบบการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า(CCM) ในการจัดการการสื่อสารกับลูกค้าของคุณ แต่ระบบดังกล่าวไม่มีตัวเลือกการผสานการทำงานกับ MS Form การส่งออกข้อมูลจะกลายเป็นปัญหา
- แบบฟอร์ม MS ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บันทึกแบบฟอร์มหรืออัปเดตคำตอบที่ส่งไปแล้วบางส่วน ผู้เข้าร่วมต้องส่งแบบฟอร์มในครั้งเดียว
- แบบฟอร์ม MS มีข้อจำกัดในการปรับแต่งการออกแบบ ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่ม CSS หรือ HTML แบบกำหนดเองลงในแบบสำรวจได้
- แบบฟอร์ม MS อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณ หากคุณต้องการการกระโดดตามตรรกะและการคำนวณเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์
- มันไม่มีโฟลเดอร์ให้ใช้ ซึ่งทำให้การจัดระเบียบคำตอบและแบบฟอร์มเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังดำเนินการสำรวจหลายรายการพร้อมกัน
- ไม่มีแอป MS Form ที่จะช่วยคุณสร้างแบบฟอร์มสำรวจขณะเดินทางหรือผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ
MS Forms เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Microsoft
เรามีทางออกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาเทมเพลตแบบฟอร์มที่มีปฏิสัมพันธ์และยืดหยุ่นมากขึ้น
10 ทางเลือกแทนแม่แบบฟอร์มของ Microsoft
หลังจากศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้ใช้และประเมินตัวเลือกต่าง ๆ โดยพิจารณาจากความง่ายในการใช้งาน, ระบบอัตโนมัติ, การเชื่อมต่อ, และความเหมาะสมโดยรวมแล้ว ทางเลือกของเราคือ ClickUp
อะไรทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำหรับ MS Forms?
คุณไม่จำเป็นต้องสมัครสมาชิกเพื่อสร้างแบบฟอร์มบน ClickUp; มันฟรี
ประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งของการใช้ ClickUp คือการผสานรวมเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์เข้ากับระบบบริหารจัดการโครงการ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์สำหรับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
นี่คือแม่แบบฟอร์ม ClickUp ที่ดีที่สุดบางส่วน ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับแม่แบบ Microsoft Forms
1. แม่แบบฟอร์มรายงาน ClickUp
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่รับผิดชอบในการดูแลให้ทีมดำเนินโครงการต่าง ๆ ไปตามแผนClickUp Report Form Templateเหมาะสำหรับคุณ
มันแบ่งเป้าหมายสำคัญออกเป็นงานย่อย เพื่อให้ทีมของคุณจัดลำดับความสำคัญของงานที่ถูกต้องในแต่ละวัน/สัปดาห์/เดือน
แบบฟอร์มรายงานช่วยขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูล จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดด้วยตนเอง ทำให้เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับผู้จัดการที่มีงานยุ่ง
สำหรับทีมที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการ แบบฟอร์มเทมเพลตเป็นทางออกที่ใช้งานได้จริงสำหรับ:
- การจัดรูปแบบและการจัดระเบียบที่เป็นมาตรฐาน ทำให้รายงานอ่านง่าย
- ความสามารถในการอัปเดตแบบฟอร์มด้วยข้อมูลใหม่เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเพื่อให้ข้อมูลมีความทันสมัย
- ลักษณะและบรรยากาศที่สอดคล้องกันในทุกรายงาน
ขั้นตอนแรกในการสร้างแบบฟอร์มรายงานคือการระดมความคิด หัวข้อ และคำถามที่คุณต้องการรวมไว้ในรายงานClickUp Whiteboardsเป็นผืนผ้าใบสร้างสรรค์ที่ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดที่ดีที่สุดและเพิ่มบันทึกสำหรับการวางแผนกระบวนการ
MS Forms ไม่สามารถทำได้ในจุดนี้ เนื่องจากไม่เปิดให้ผู้ใช้สร้างงาน, ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, หรือคิดค้นไอเดียด้วยกระบวนการทำงานแบบคล่องตัว
2. แม่แบบฟอร์ม ClickUp
ใช้เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากทีมของคุณ ลูกค้า และลูกค้าเป้าหมาย
อะไรดีกว่า? มันสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการClickUp ได้ ทำให้คุณสามารถติดตามงานของคุณได้ในที่เดียว
ตัวอย่างเช่น แบบฟอร์มสำเร็จรูปนี้สำหรับการสำรวจทีมของคุณมีสถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จสมบูรณ์ ปฏิเสธ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และการลงทะเบียนใหม่ เพื่อติดตามความคืบหน้า ใช้ช่องที่กำหนดเองหกช่องเพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณลักษณะต่างๆ เช่น รูปถ่าย ID และหมายเลขสัญญา สุดท้าย จัดระเบียบข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจในรูปแบบที่เข้าใจได้โดยใช้ประเภทมุมมองสี่แบบ
แบบฟอร์มเทมเพลตช่วยปรับปรุงการตอบแบบฟอร์มด้วยการแจ้งเตือนทางอีเมลและอนุญาตให้สมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ร่วมมือกันได้ ทำให้เป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับแบบฟอร์ม MS ไปอีกขั้นด้วยการทำให้การเผยแพร่และแจกจ่ายแบบฟอร์มของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ขาดหายไปในแอป Microsoft Forms
3. เทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอแนะจากพนักงาน หรือการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะที่ใช้งานง่ายของ ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นเพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ ๆ หลังจากขั้นตอนการวิจัยและทดสอบ สร้างวงจรความคิดเห็นที่ครอบคลุมด้วยสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคิดเห็น คุณสมบัติที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้า และมุมมองแบบฟอร์มเพื่อรักษาข้อมูลให้เป็นระเบียบ
แบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมคำตอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ระบุจุดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการ และวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
นี่คือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp แตกต่างจาก MS Forms
แบบฟอร์ม ClickUp สามารถแชร์ได้ง่าย เพียงคัดลอกลิงก์โดยตรงจากแบบฟอร์มแล้วแชร์ให้กับผู้เข้าร่วมของคุณ หรืออีกวิธีหนึ่งคือฝังแบบฟอร์มลงในหน้าแลนดิ้งเพจของคุณผ่านโค้ด HTML ในส่วนโค้ดฝัง
ความสามารถในการฝังแบบฟอร์มนี้ไว้ที่ใดก็ได้ตามต้องการทำให้ ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีกว่า MS Forms
4. แบบฟอร์มสมัครสมาชิก ClickUp
สำหรับธุรกิจใด ๆ การดูแลลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายคือหนทางสู่ความภักดี
เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ ClickUpช่วยทำให้กระบวนการลงทะเบียนสำหรับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะขายการสมัครสมาชิกสำหรับบล็อก นิตยสาร หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณ เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณปรับปรุงยอดขายการสมัครสมาชิกได้
ต่างจากเทมเพลตแบบฟอร์มของ MS, แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกของ ClickUp ให้มุมมองแบบ 360 องศาของผู้สมัครสมาชิกของคุณ, สถานะของพวกเขา, อีเมล, และความสนใจของพวกเขา, ทำให้คุณสามารถส่งอีเมลที่ปรับแต่งได้
ออกแบบและจัดระเบียบแบบฟอร์มของคุณด้วยมุมมองคณะกรรมการ กระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการมองเห็นขั้นตอนการทำงานของคุณ
โดยการผสานรวมแบบฟอร์มสมัครสมาชิกกับรายงาน CRM คุณจะได้รับมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกใหม่ ผู้สมัครสมาชิกที่ไม่ใช้งาน และอัตราการเปิดอีเมล
5. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
ตั้งแต่คำขอจากลูกค้าและคำขอทางการตลาดไปจนถึงการรับพนักงานใหม่ในแผนกทรัพยากรบุคคล ทุกแผนกจำเป็นต้องมีแบบฟอร์มคำขอเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการคำขอสำหรับสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และองค์กรธุรกิจ
คิดถึงมันเหมือนเป็นศูนย์กลางในการจัดระเบียบคำขอ ที่ซึ่งแผนกต่างๆ สามารถส่งคำขอทรัพยากรและมองเห็นความคืบหน้าของแต่ละคำขอในรูปแบบโต้ตอบได้
ในขณะเดียวกัน ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มตรรกะเงื่อนไขสำหรับแบบฟอร์มที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนได้สำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
มาดูตัวอย่างกัน
โดยใช้แบบฟอร์มคำขอของ ClickUp ทีมไอทีของคุณสามารถให้เพื่อนร่วมงานกรอกแบบฟอร์มเดียวสำหรับคำขอเทคโนโลยีทั้งหมด ด้วยตรรกะเงื่อนไข คุณสามารถถามพนักงานของคุณว่าพวกเขาใช้ Mac หรือ PC และตามคำตอบของพวกเขา จะแสดงเวอร์ชัน MacOS หรือ Windows OS ในช่องถัดไป
6. แม่แบบฟอร์มติดต่อ ClickUp
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ปรับแต่งได้สูงแต่ใช้งานง่ายในการรวบรวมข้อความ "ติดต่อเรา" ของคุณ เราขอแนะนำเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบการส่งข้อมูลทั้งหมดจากลูกค้า
เลือกจากสองประเภทของมุมมองงาน: มุมมองรายการและมุมมองแบบฟอร์ม
มุมมองรายการจะช่วยให้คุณจัดกลุ่ม, จัดเรียง, และคัดกรองได้ และมีให้ใช้ในแผนฟรีและแผนชำระเงิน
มุมมองตารางช่วยรวบรวมข้อมูลและทำให้การสร้างงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อใช้มุมมองแบบฟอร์ม
ทำไมผู้ใช้ถึงชื่นชอบแบบฟอร์มติดต่อของ ClickUp?
มันซิงค์กับคุณสมบัติการกรอกอัตโนมัติของเว็บเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม ทำให้การกรอกแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง
หลังจากฝังแบบฟอร์มในหน้าที่ต้องการแล้ว ให้ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับผู้ที่ยื่นแบบฟอร์มโดยใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ข้อความสามารถเรียบง่าย เช่น "ขอบคุณสำหรับข้อความของคุณ ทีมงานของเราจะติดต่อกลับในเร็วๆ นี้"
ให้ลูกค้าที่มีค่าที่สุดของคุณทราบว่าคุณพร้อมให้บริการพวกเขาเสมอ
7. แม่แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ ClickUp
หากคุณเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่ต้องการทำงานร่วมกับลูกค้าหรือแผนกอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม่แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์ของ ClickUpจะเป็นสายใยชีวิตของคุณ ร่วมมือกันในคำขอออกแบบและสร้างกระบวนการทำงานของคำขอเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่สม่ำเสมอ
จัดระเบียบและเก็บรวบรวมคำขอสร้างสรรค์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว และทำงานร่วมกันในบรีฟสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์โดยใช้แบบฟอร์มคำขอสร้างสรรค์
การรีวิวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มคำขอแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตั้งค่ากระบวนการรีวิวและระยะเวลาสำหรับการรีวิวคำขอ รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการรีวิว
ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อกำหนดเส้นเวลาสำหรับการตรวจสอบคำขอสร้างสรรค์
เครื่องมือแก้ไขเอกสารของ ClickUp ช่วยให้สามารถสร้างแบบฟอร์มคำขอที่เป็นมาตรฐานและสามารถนำไปใช้ซ้ำได้ทั่วทั้งทีมและแผนกต่างๆ
8. แบบฟอร์มใบสมัครใช้งาน ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มการสมัครงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้สรรหาและองค์กรในการสร้างแบบฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการในการจ้างงานของคุณ สามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบผู้สมัครได้อย่างรวดเร็ว ติดตามความคืบหน้าของพวกเขารายงาน KPI และจัดเก็บข้อมูลสำคัญโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง
แม้ว่าแม่แบบฟอร์ม MS จะมีขีดความสามารถในการออกแบบที่จำกัดแต่มุมมองตารางของClicKUp ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลจำนวนมากได้ด้วยการแสดงตารางที่ตอบสนองและใช้งานง่าย ฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น ตัวกรองที่ทรงพลังและตัวเลือกการจัดกลุ่ม ช่วยให้จัดเรียงและติดตามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp
ง่ายและสะดวกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้เยี่ยมชม ClickUpที่ไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของคุณได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือออกแบบแบบฟอร์มของคุณเองเพื่อติดตามวันที่ผู้เยี่ยมชมมาถึงและออกเดินทาง รายละเอียดที่พัก และการจองของผู้เยี่ยมชม
สมมติว่าคุณกำลังจัดงานประชุมอุตสาหกรรม แบบฟอร์มลงทะเบียนอาสาสมัครชุมชนช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัครและแขกทุกคน ทำให้กระบวนการลงทะเบียนมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบมากขึ้น
พวกเขาสามารถอัปโหลดเอกสารและไฟล์แนบอื่น ๆ ได้ ระบบอัตโนมัติของ ClickUp ช่วยให้สามารถซิงค์ข้อมูลแบบสองทางกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น การจองโรงแรม และทีมผู้ดูแลจะจัดเก็บข้อมูลนี้อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
หากคุณคิดค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมนี้ แบบฟอร์มนี้อนุญาตให้คุณเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิธีการชำระเงินที่รับได้ และภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
10. เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายใน ClickUp
สอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณว่าอะไรคือสิ่งที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของงานที่น่าเบื่อที่สุด และแบบฟอร์มการจ้างงานภายในองค์กรจะเป็นหนึ่งในนั้น
การรวบรวมข้อมูลพนักงาน การตรวจสอบข้อมูลอ้างอิง และการจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เรื่องง่าย การดำเนินการเหล่านี้ด้วยสเปรดชีตอาจเกิดข้อผิดพลาด ใช้เวลา และใช้ทรัพยากรมาก
เทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายในของ ClickUpช่วยให้การรวบรวมและรักษาข้อมูลพนักงานใหม่เป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามกระบวนการจ้างงานและมุมมองที่กำหนดเองเพื่อให้เริ่มใช้งานได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มฟิลด์ต่างๆ เช่น แท็ก, ป้ายกำกับความสำคัญ, และผู้รับผิดชอบหลายคนเพื่อจัดการกระบวนการจ้างงานที่ซับซ้อน
ใช้Docs ใน ClickUpเพื่อทำงานร่วมกันในไอเดีย มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนสถานะโครงการ และอัปเดตเวิร์กโฟลว์ก่อนที่จะสร้างเทมเพลตแบบฟอร์มการจ้างงานภายในซอฟต์แวร์อัตโนมัติเอกสารของClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบหน้าย่อยที่เกี่ยวข้องกับแบบฟอร์มการจ้างงานภายในเป็นเรื่องง่ายภายในความคิดเห็นเดียว
เริ่มต้นสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นของคุณโดยใช้ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งเหนือกว่า Microsoft Forms ในด้านตรรกะเงื่อนไข ความยืดหยุ่น และคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคล
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจความคิดเห็นแบบโต้ตอบ การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมในส่วนเฉพาะ และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
นอกจากนี้ การผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ยังช่วยให้คุณนำข้อมูลนี้ไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อีกด้วย
ลงทะเบียนที่ ClickUp สร้างเทมเพลตแบบสำรวจแรกของคุณ และเริ่มต้นใช้งานฟรี