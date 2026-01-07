10 เครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานสำหรับทีม HR ในปี 2025

เครื่องมือสำรวจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลและข้อสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมในที่ทำงาน คะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์จากพนักงาน และระดับความพึงพอใจโดยรวมของพนักงาน การสำรวจยังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถระบุแนวโน้มและเข้าใจความรู้สึกของพนักงาน เพื่อช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรอีกด้วย
เครื่องมือสำรวจเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างเป็นระบบ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ในฐานะผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์เฉพาะบุคคล ผลักดันการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา คุณมีวิธีการเลือกเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดจากซอฟต์แวร์สำรวจ HR และพนักงานชั้นนำอย่างไร?
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เราได้รวบรวมรายชื่อเครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงาน 10 อันดับแรกที่จะมีประโยชน์ในปี 2024 พร้อมด้วยคุณสมบัติ ราคา ข้อเสีย และการจัดอันดับของแต่ละเครื่องมือ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน?
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเลือกเครื่องมือสำรวจพนักงานที่เหมาะสม โปรดพิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้:
- ประเภทคำถามหลากหลาย: เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดให้คุณเลือกประเภทคำถามได้หลากหลาย ตั้งแต่แบบเลือกตอบหลายข้อ แบบมาตราส่วนประเมิน แบบตารางเปรียบเทียบ แบบปลายเปิด ไปจนถึงแบบคำถามที่มีเงื่อนไข
- แบบสำรวจสำเร็จรูป: ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานควรมี แบบสอบถามสำเร็จรูปที่เตรียมไว้ล่วงหน้า พร้อมคำถามที่ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากพนักงานของคุณ โดยมีรูปแบบที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับคำถาม ตัวเลือกคำตอบ และคำแนะนำ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
- การผสานรวม: เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานจะมีประโยชน์อะไรหากไม่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ HRและช่องทางการสื่อสารในที่ทำงานของคุณได้? เลือกใช้เครื่องมือสำรวจความผูกพันที่ช่วยให้คุณสร้าง ดำเนินการ และวัดประสิทธิภาพของแบบสำรวจพนักงานได้จากแดชบอร์ดเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเลือกเครื่องมือใด ๆ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้ ใช้งาน และนำทางได้ง่ายจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายการสำรวจความผูกพันของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- รวบรวมข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้: เลือกเครื่องมือสำรวจที่มีคุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงาน. ข้อมูลจากการสำรวจจะช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล.
- ช่องทางการจัดจำหน่าย: คุณควรสามารถส่งแบบสำรวจเพื่อรวบรวมข้อมูลพนักงานผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผ่านแอปพลิเคชันมือถือ และยังสามารถกำหนดการแจ้งเตือนล่วงหน้าและติดตามอัตราการตอบกลับได้
10 ซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือ 10 เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแบบสำรวจ, แจกจ่าย, รวบรวมความคิดเห็น, และวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสำรวจพนักงาน
1. คลิกอัพ
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถปรับแต่งได้อย่างสูงสำหรับการทำแบบสำรวจพนักงาน เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรนี้รองรับทุกแผนกภายในองค์กร แต่เป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่ง ของทีมทรัพยากรบุคคล
มันมอบกระบวนการสำรวจที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานอย่างครอบคลุม ส่งแบบสำรวจประจำปี วัดความพึงพอใจ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรได้ดียิ่งขึ้น
สร้างและจัดการงานทรัพยากรบุคคล โครงการ และกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการวัดความพึงพอใจของพนักงานเครื่องมือแผนผังกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถเพิ่มการกระโดดตามตรรกะ ฟิลด์เงื่อนไข และฟิลด์ที่จำเป็นลงในแบบฟอร์มของคุณได้
ปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่ของ ClickUp หรือสร้างแบบฟอร์มของคุณเองด้วยคำถามสำรวจหลากหลายประเภท เช่น ข้อความ, ตัวเลข, เมนูแบบเลื่อนลง, กล่องกาเครื่องหมาย, การให้คะแนน และอื่นๆ เพื่อสร้างระบบ HR ที่เหมาะสมที่สุด ด้วยแพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUp
คุณสามารถแจกแบบสำรวจพนักงานของคุณผ่านทางอีเมล, ลิงก์, หรือโค้ดฝังตัว และรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานได้แบบเรียลไทม์ ดูและวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟอร์มของคุณใน ClickUp หรือส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง Google Sheets, Excel, หรือ PDF
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร, วัฒนธรรมองค์กร, เงินเดือน, สวัสดิการ, และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ใช้เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นพนักงานของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อพัฒนาแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานของคุณ และใช้มุมมองบอร์ดของClickUpเพื่อจัดโครงสร้างคำถามในรูปแบบที่เข้าใจและอ่านได้ง่าย
- ทำให้การกระจายแบบสำรวจ, ข้อมูลเชิงลึกจากการสำรวจ และการวิเคราะห์ รวมถึงการสร้างแบบฟอร์มเป็นอัตโนมัติด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
- จัดการโครงการ ติดตามงาน แบ่งปันเอกสาร และส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามทีม—ทั้งหมดนี้ในเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp ไม่ต้องสลับแอปอีกต่อไป ไม่ต้องกังวลกับข้อมูลที่หายไป ด้วย ClickUp รวบรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวอย่างราบรื่น และมุ่งเน้นไปที่การทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
- ใช้ClickUp Brainเป็นผู้ช่วยสร้างสรรค์ของคุณในการระดมความคิดเกี่ยวกับแบบสำรวจ ทำให้คำถามในแบบสำรวจของคุณเข้าใจง่าย และเพิ่มการถอดเสียงและวิดีโอ รวมผลลัพธ์ของแบบสำรวจเพื่อดึงข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. TINYpulse
TINYpulse เป็นเครื่องมือสำรวจพนักงานบนระบบคลาวด์ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งได้และนำไปปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ข้อเสนอแนะ และโอกาสในการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กรของคุณโดยอิงจากข้อมูล
การใช้กระบวนการที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและการแสดงภาพขั้นสูงเพื่อค้นหาโอกาส คุณสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้ก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ TINYpulse
- คำถามมากกว่า 300 ข้อที่ได้รับการสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์และเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า เช่น แบบสำรวจคะแนนผู้ส่งเสริมแบรนด์จากพนักงาน (eNPS) เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน
- รวบรวมคำตอบแบบสำรวจที่ไม่ระบุตัวตน 100% พร้อมตัวเลือกในการติดต่อเพื่อขอคำชี้แจงเป็นการส่วนตัว
- ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้และคำแนะนำ พร้อมทั้งใช้ข้อมูลเพื่อติดตามและรายงานการยกย่องพนักงาน
ข้อจำกัดของ TINYpulse
- การผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ต้องใช้การทำงานด้วยตนเอง
- ตัวเลือกการปรับแต่งแบบสำรวจและการสร้างแบรนด์ที่จำกัด
ราคา TINYpulse
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว TINYpulse
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
3. SurveyLab
SurveyLab ช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้หลากหลายอุปกรณ์ด้วยประสบการณ์แบบหลายช่องทาง
สำรวจความคิดเห็นแบบทันทีและรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานผ่านลิงก์ URL, อีเมล/SMS, ป๊อปอัป, รหัส QR, วิดเจ็ตบนเว็บไซต์, แบบประเมิน 360 องศา หรือผ่านแอปพลิเคชันมือถือโดยเฉพาะ
ออกแบบแบบสำรวจในหลายภาษา เพิ่มตรรกะและตัวแปรที่กำหนดเองสำหรับผลลัพธ์ของแบบสำรวจและผู้ตอบแบบสำรวจ และผสานรวมผลลัพธ์ของแบบสำรวจกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Zapier, MailChimp และ Google Analytics
เข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลายกว่า 100 ล้านคนใน 150 ประเทศผ่านแผงออนไลน์ของ SurveyLabs พนักงานสามารถส่งความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ และคุณสามารถทำการสำรวจความผูกพันได้โดยไม่จำกัดจำนวนคำถามหรือคำตอบ
คุณสมบัติเด่นของ SurveyLab
- สร้างแบบสำรวจพนักงานโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวาง พร้อมด้วยเทมเพลตมากกว่า 200 แบบ
- ปรับแต่งเครื่องมือสำรวจตามคำตอบด้วยตรรกะขั้นสูงและตัวเลือกการแยกเส้นทาง
- ใช้ประโยชน์จากรายงานแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เพื่อแสดงภาพและส่งออกข้อมูลการสำรวจพนักงาน
ข้อจำกัดของ SurveyLab
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการจัดหมายเลขคำถามและความเร็วในการโหลดแบบสำรวจ
- แผนฟรีจำกัดการตอบแบบสำรวจไว้ที่ 100 ครั้งต่อเดือน และ 10 คำถามต่อแบบสำรวจ
ราคาของ SurveyLab
- เริ่มต้น: $49 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก SurveyLab
- G2: 4. 5/5 (90 รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 ดาว (60 รีวิว)
4. คัลเจอร์แอมป์
พนักงานคือหัวใจสำคัญของทุกองค์กร การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีเป็นวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูง
คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานจะมีส่วนร่วมในเชิงบวกในช่วงเวลาที่ผันผวนและมีแนวโน้มเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้? มาตรฐานอุตสาหกรรมเพียงพอหรือไม่?
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบครบวงจรของ Culture Amp สามารถทำให้การเปลี่ยนผ่านจากก่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่หลังการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องง่ายขึ้น
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพนักงานและการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน และวิเคราะห์ความคิดเห็นจากพนักงานของคุณโดยใช้แบบสำรวจแบบรวดเร็วและ eNPS Culture Amp ช่วยให้คุณสามารถติดตามการวิเคราะห์ความรู้สึก, ยกย่องและให้รางวัลแก่ความสำเร็จ, วัดความพึงพอใจของพนักงาน, และรวบรวมความคิดเห็นที่ไม่ระบุตัวตน
เปลี่ยนข้อเสนอแนะของพนักงานให้เป็นการกระทำ และทำให้แน่ใจว่าช่วงเวลาทางการเงินที่ท้าทายไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณในระยะยาว
คุณสมบัติเด่นของ Culture Amp
- แบบสำรวจสำเร็จรูปและปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองทุกแง่มุมของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปจนถึงการลาออก แบบสำรวจตามเหตุการณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- อำนวยความสะดวกในการติดตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับบุคคลและทีมผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัว การทบทวน การปรับเทียบ และการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
- ให้พนักงานปัจจุบันมีความเข้าใจอย่างรอบด้านเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนจากมุมมองที่หลากหลาย ทั้งจากเพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และตนเอง
ข้อจำกัดของ Culture Amp
- ปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งแบบสำรวจและการส่งออกข้อมูล
- แอปพลิเคชันมือถือให้บริการฟังก์ชันการทำงานและคุณสมบัติที่จำกัด
ราคาของ Culture Amp
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Culture Amp
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. 15five
15five เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่มีเทมเพลตและโมดูลแบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้าโดยอิงจากหลักวิทยาศาสตร์ เพื่อวัดความผูกพัน ประสิทธิภาพของผู้จัดการ โครงการด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (DEI) และ eNPS เพื่อประเมินแรงจูงใจและความไม่พอใจของทีมคุณ
แดชบอร์ดที่ผสานกับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์ ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การมีส่วนร่วม และแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานไว้
โค้ชผู้บริหารที่ 15five สามารถช่วยคุณเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับการกระทำ และสร้างกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ ดำเนินการสำรวจอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมในที่ทำงานที่ดีซึ่งก่อตัวขึ้นบนพื้นฐานของคำแนะนำและการปรับปรุง
15 คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ 15five
- เครื่องมือการจัดการและปรับให้สอดคล้องกับ OKR พร้อมการติดตามความคืบหน้าและการรายงาน
- แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานด้วย eNPS, แบบสำรวจความเห็นระยะสั้น และคำถามที่กำหนดเอง
- แพลตฟอร์มการสอนและการเรียนรู้มีแบบฟอร์มคำถาม แบบฝึกหัดการทบทวนตนเอง และสถาบัน 15five
ข้อจำกัดของ 15five
- ผู้ใช้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการปรับแต่งและการผสานรวมแบบสำรวจพนักงาน
- คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมเท่ากับเครื่องมือสำรวจอื่น ๆ
ราคา 15five
- มีส่วนร่วม: 4 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ดำเนินการ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แพลตฟอร์มรวม: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว 15five
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
6. Deel
เครื่องมือสำรวจแบบสแตนด์อโลนอาจมีความท้าทายในการนำไปใช้และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับพนักงานของคุณ
เครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ติดตั้งมาในตัวของ Deel ช่วยให้คุณสามารถคัดสรรและกำหนดเวลาการสัมภาษณ์ได้ภายใน Slack ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบความคืบหน้าหรือการตรวจสอบสิ้นปี ก็สามารถรักษาการมีส่วนร่วมในการสำรวจของคุณให้ไม่ถูกรบกวนภายใน Slack ได้
เริ่มต้นด้วยการใช้เทมเพลต Engagement หรือ Company Confidence จากนั้นสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนใน Slack ให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเตือนให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา และสามารถกรองการส่งงานตามแผนก สถานที่ และบทบาท เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
คุณสมบัติเด่นของ Deel
- กำหนดเวลาสัมภาษณ์สำรวจได้โดยตรงใน Slack
- ใช้แบบสำรวจที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติบน Slack
ข้อจำกัดของ Deel
- การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งใน UI ของเว็บไซต์และปัญหาการใช้งานตามตำแหน่งที่ตั้ง
- หากมีการถอนเงินก่อนวันครบกำหนดชำระตามใบแจ้งหนี้ จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเรียกเก็บจากผู้รับเงิน
ราคาของ Deel
- Deel HR: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 200 คน
- EOR: เริ่มต้นที่ $599/เดือน
- ผู้รับเหมา: ราคาตามตกลง
- การจ่ายเงินเดือนทั่วโลก: ราคาตามความต้องการ
- การย้ายถิ่นฐาน: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Deel
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
7. Qualtrics
Qualtrics เป็นซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ออกแบบมาเพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์โดยอิงจากแนวทางสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและสนับสนุนด้วยหลักวิทยาศาสตร์ ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่สามารถขยายกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับสิ่งที่พนักงานทำ (เชิงปริมาณ) และเชื่อมโยงกับความคิดและความรู้สึกของพวกเขา (เชิงคุณภาพ) เข้าใจทีมของคุณให้ดีขึ้น เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับความต้องการของพนักงานแทนที่จะไล่ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Qualtrics
- การออกแบบและตรรกะการสำรวจพนักงานที่ทรงพลังและยืดหยุ่น พร้อมด้วยประเภทและรูปแบบคำถามมากกว่า 100 แบบ
- วิธีการวิจัยขั้นสูงและเทคนิค เช่น การวิเคราะห์ร่วม (conjoint analysis), แม็กซ์ดิฟ (max diff), การจำลองแบบการเลือก (choice modeling) และอื่น ๆ
- การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุมและการรายงานด้วยแดชบอร์ด, แผนภูมิ, กราฟ, และตารางเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Qualtrics
- แผนที่ความร้อนถูกปิดใช้งานในโมดูลประสบการณ์ลูกค้า
- ผู้ใช้จำเป็นต้องตั้งค่าการคำนวณสำหรับลูกค้าเมื่อสร้างรูปแบบการตอบกลับทางอีเมล
ราคาของ Qualtrics
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Qualtrics
- G2: 4. 4/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 2,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
8. Zoho Survey
Zoho Survey ช่วยให้การสร้าง ส่ง และวิเคราะห์แบบสำรวจเป็นเรื่องง่าย เพื่อระบุแนวโน้มในคำตอบของพนักงานฟีเจอร์ลากและวางและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้เป็นเครื่องมือสำรวจที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง
ด้วย Zoho Surveys คุณสามารถปรับแต่งธีมของแบบสำรวจ เพิ่มโลโก้แบรนด์ ตรรกะ และตัวแปรต่าง ๆ รวมถึงเปลี่ยนปุ่มหัวข้อและปุ่มนำทางให้สอดคล้องกับสีของแบรนด์คุณได้อย่างอิสระ ด้วยการกำหนดตรรกะหน้าสุดท้าย คุณยังสามารถกำหนดหน้าปลายทางเฉพาะให้กับผู้ตอบแบบสำรวจแต่ละคนตามคำตอบที่พวกเขาเลือกได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Survey
- มากกว่า 200 แบบฟอร์มสำเร็จรูปพร้อมประเภทคำถามมากกว่า 25 แบบ และคุณสมบัติเช่น ลอจิกข้าม และระบบป้อนข้อมูลอัตโนมัติ
- แบบสำรวจได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับทุกหน้าจอ รวมถึงอุปกรณ์มือถือ
- รายงานการสำรวจแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เพื่อแสดงภาพและส่งออกข้อมูล
ข้อจำกัดของ Zoho Survey
- เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho One แต่ขาดการเชื่อมต่อกับ CRM อื่น ๆ
- แผนฟรีมีข้อจำกัดที่ 100 คำตอบต่อเดือน และ 10 คำถามต่อแบบสำรวจ
ราคาของ Zoho Survey
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $35 ต่อเดือน
- ข้อดี: $49 ต่อเดือน
- องค์กร: $109 ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Zoho Survey
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
9. การขับไล่
เครื่องมือสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ใช้งานง่าย Empuls นำเสนอแบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานแบบสั้นเพื่อลดความเหนื่อยล้าและอคติ ส่งเสริมข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานที่ซื่อสัตย์และไม่ถูกกรอง
ส่งแบบสำรวจสั้น ๆ ในช่วงเวลาสำคัญตลอดเส้นทางของพนักงาน และเปลี่ยนความคิดเห็นของพวกเขาให้เป็นการกระทำ. วิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิผลและเป็นบวกสำหรับทุกคน.
เครื่องมือสำรวจความคิดเห็นพนักงานนี้ส่งเสริมความโปร่งใสและสนับสนุนการยอมรับระหว่างเพื่อนร่วมงาน ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความร่วมมือทั่วทั้งองค์กรตามการสำรวจของ ClickUp พบว่า 46% ของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงรายงานว่าตนเองมีความพึงพอใจในงานอย่างมาก และการสำรวจความคิดเห็นพนักงานเป็นก้าวแรกในการทำความเข้าใจแรงจูงใจและความคาดหวังของพนักงานของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Empuls
- ติดตามความรู้สึกของพนักงานด้วย eNPS และแบบสำรวจ Pulse ที่จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานให้ดียิ่งขึ้น
- แผนปฏิบัติการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยแก้ไขพื้นที่ที่ส่งผลต่อการขาดความผูกพันของพนักงาน แก้ไขช่องว่างในประสบการณ์ของพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมในที่ทำงานเชิงบวกที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน
ข้อจำกัดของเอมพัลส์
- ผู้ใช้ไม่สามารถแลกคะแนนสะสมเป็นเงินสดหรือบนเว็บไซต์ช้อปปิ้งยอดนิยม เช่น Amazon ได้
- การตั้งค่า Empuls และผสานรวมกับเครื่องมือ HR อื่น ๆ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ Empuls
- ให้รางวัลและยกย่อง: $3/ต่อพนักงานต่อเดือน
- แบบสำรวจ: $3/ต่อพนักงานต่อเดือน
- อินทราเน็ตสังคม: $1/ต่อพนักงานต่อเดือน
- สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ: $2 ต่อพนักงานต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Empuls
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. Trakstar
Trakstar เป็นแพลตฟอร์มการจัดการประสิทธิภาพที่ก้าวข้ามตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมและช่วยให้ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลปรับปรุงการดำเนินงาน
Trakstar เชื่อมโยงทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตพนักงาน ตั้งแต่การสรรหา การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม ไปจนถึงการพัฒนา นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และเชื่อมโยงเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์
การรับรู้อย่างละเอียดที่ได้รับจากแพลตฟอร์มการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสำรวจความผูกพัน การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล และข้อเสนอแนะจากการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อปรับให้สอดคล้อง สร้างแรงจูงใจ และเสริมพลังให้พนักงานของคุณบรรลุศักยภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Trakstar
- กรองข้อมูลการสำรวจตามกลุ่มและวันที่เพื่อเปรียบเทียบปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจอย่างมีข้อมูลสำหรับอนาคต
- แยกแยะคำตอบที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อระบุพื้นที่ที่มีปัญหาและพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ
- ยกระดับการจ้างงานของคุณด้วยกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ ขั้นตอนอัตโนมัติ และรายงานเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Trakstar
- คุณสมบัติการรายงานสามารถปรับปรุงได้
- ผู้ใช้ครั้งแรกได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
ราคาของ Trakstar
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Trakstar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ซอฟต์แวร์สำรวจการจ้างงานที่ดีที่สุดคืออะไร?
แม้ว่าแต่ละตัวเลือกจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นของ ClickUp ผสมผสานการจัดการโครงการ การสร้าง การส่ง และการวิเคราะห์แบบสำรวจ เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว พร้อมผสานการทำงานกับระบบเดิมของคุณ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
แบบสำรวจความคิดเห็นและแบบสอบถามที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณประหยัดเวลาจากการทำงานที่ยุ่งยากในการสร้างแบบสำรวจที่น่าสนใจจากศูนย์ ในขณะที่ตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณได้ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อใช้เวลาในการสร้างแบบสำรวจที่มีปฏิสัมพันธ์น้อยลง และใช้เวลาในการวิเคราะห์คำตอบและสร้างสถานที่ทำงานที่มีส่วนร่วมมากขึ้น