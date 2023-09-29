8 แบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีสำหรับการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการที่ต้องการการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเข้าใจผู้ชมหรือลูกค้าของตนได้ดีขึ้น และในทางกลับกัน ก็เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการของตนให้ดีขึ้น การออกแบบแบบสอบถามอาจดูเหมือนง่ายพอสมควร
นั่นคือจนกว่าคุณจะตระหนักว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่ซับซ้อนหลากหลาย เช่น การสร้างคำถาม การเลือกแบบฟอร์ม การตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล และการออกแบบภาพให้สมบูรณ์แบบ
นี่คือจุดที่ แบบฟอร์มแบบสอบถาม เปล่งประกาย! ☀️
เครื่องมือที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้มอบกรอบการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณได้ โดยให้แนวทางที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ เป็นส่วนตัว และสม่ำเสมอ เพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่ดีขึ้น เข้าใจเส้นทางการเดินทางของลูกค้า หรือเรียนรู้ว่าทำไมลูกค้าที่ภักดีของคุณถึงยังคงอยู่กับคุณ
หลังจากที่เราได้ดำดิ่งลึกเข้าไปในโลกของเครื่องมือที่มีประโยชน์เหล่านี้ เราได้สร้างรายการแม่แบบแบบสอบถามที่ดีที่สุด 8 แบบ ที่จะช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ ข้อเสนอแนะ และข้อมูลรูปแบบอื่นๆ จากลูกค้าและพนักงานของคุณ
แบบสอบถามคืออะไร?
แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าซึ่งประกอบด้วยคำถามที่มุ่งรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าหรือพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น และการกระทำของพวกเขา ในขณะที่ การสำรวจ หมายถึงวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยรวม แบบสอบถามคือเครื่องมือหรือเทคนิคเฉพาะที่ใช้ภายในกระบวนการนั้น
แบบสอบถาม คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแต่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้กระบวนการสร้างแบบสอบถาม เป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับวัตถุประสงค์เช่น การศึกษาวิจัย การสำรวจ หรือการประเมินผล
กรอบงานเหล่านี้มักจะมีช่องว่างมาตรฐานสำหรับคำถาม ตัวเลือกคำตอบ และคำแนะนำ ทำให้ง่ายต่อการจัดโครงสร้างและออกแบบแบบสอบถามที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คุณสามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไขคำถามได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสำรวจ โดยยังคงรักษาการออกแบบและโครงสร้างของเทมเพลตให้คงที่ไว้ได้ตลอดเวลา ซึ่งทำให้ข้อมูลเชิงปริมาณของคุณมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเมื่อคุณทำการวิจัย
คุณสามารถใช้แบบสอบถามที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อ รวบรวมข้อมูลทั้งเชิงตัวเลขและเชิงพรรณนา ได้ โดยทั่วไปแล้วจะมีทั้งคำถามปลายเปิด ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างละเอียด และคำถามปลายปิด ซึ่งเหมาะสำหรับตัวเลือกคำตอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ใช่ หรือ ไม่ใช่ ❓
ประโยชน์ของการใช้แบบสอบถามแบบสำเร็จรูป
นี่คือประโยชน์หลักที่คุณจะได้รับเมื่อใช้แบบสอบถามสำเร็จรูปสำหรับการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า:
- การออกแบบที่มีโครงสร้าง: พวกเขาเสนอโครงสร้างที่ชัดเจนพร้อมส่วนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับคำถามและคำตอบ
- ประสิทธิภาพ: เนื่องจากโครงสร้างมีอยู่แล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาและวัตถุประสงค์การวิจัยแทนที่จะเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบและเลย์เอาต์
- ความสามารถในการปรับแต่ง: คุณสามารถปรับเปลี่ยนเทมเพลตให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะได้ ในขณะที่ยังคงรักษาสไตล์และรูปแบบที่เป็นเอกภาพ
- ความชัดเจน: แม่แบบประกอบด้วยถ้อยคำและการจัดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าคำถามมีความชัดเจนและกระชับสำหรับผู้ตอบโดยเฉลี่ย
- ความสม่ำเสมอ: พวกเขาทำให้แน่ใจว่าผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนได้รับชุดคำถามและ/หรือตัวเลือกคำตอบเดียวกัน
8 แบบฟอร์มแบบสอบถามคุณภาพเยี่ยมสำหรับหลากหลายวัตถุประสงค์
สำหรับหลายๆ คน ชื่อแรกที่นึกถึงเมื่อคิดถึงเทมเพลตแบบสอบถามคือSurveyMonkey ซึ่งเป็นเครื่องมือสำรวจออนไลน์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ถ้าคุณมองให้ลึกกว่านั้น คุณจะพบผู้ให้บริการคุณภาพอื่นๆ อีกหลายราย เราขอแนะนำทางเลือกที่สมบูรณ์แบบซึ่งมีตัวเลือกมากมายโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลย 🆓
เราได้คัดเลือก แปดแบบฟอร์มแบบสอบถามฟรีที่ดีที่สุดจาก ClickUp ซึ่งแต่ละแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณ เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสำรวจคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละแบบเพื่อสร้างแบบสำรวจของคุณเองกันเถอะ!
1. แม่แบบแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าของคุณด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจาก ClickUp! นี่คือกุญแจสำคัญที่จะเปิดประตูสู่ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าของคุณรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนของคุณ ใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง และท้ายที่สุดเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้า ❤️🩹
แบบฟอร์มมุมมองแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ของเทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์ต่างๆ เช่น ความช่วยเหลือ ความชัดเจน และคุณภาพการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้ แบบสอบถามนี้แปลงข้อมูลและข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้ทั้งหมดเป็นมุมมอง ClickUp ที่จัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
ใน มุมมองรายการผู้ตอบ คุณจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมของลูกค้าที่คุณได้ทำการสำรวจ โดยมีการจัดหมวดหมู่ปัญหาของพวกเขาว่าได้รับการแก้ไขแล้ว (ใช่) หรือต้องการความสนใจ (ไม่) ในทางกลับกัน มุมมองกระดานประเมินความรู้ จะประเมินคุณภาพของข้อเสนอแนะ ตั้งแต่การให้คะแนนเต็ม (ดีที่สุด) ไปจนถึงไม่มีการให้คะแนน (แย่)
คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดระเบียบข้อมูลที่ได้มาตามความต้องการของคุณ เพียงคลิกที่ปุ่ม Group By ในมุมมอง List และ Board เพื่อเลือกเกณฑ์การจัดกลุ่มที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย
2. แม่แบบเสียงของลูกค้า ClickUp
เป็นผู้อ่านใจลูกค้าที่ลูกค้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้องการ ด้วยเทมเพลตเสียงของลูกค้าจาก ClickUp นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการรวบรวม วิเคราะห์ และจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณและโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 🌟
แบบสอบถามรายการนี้เป็นเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงแบบสำรวจ, โซเชียลมีเดีย, รีวิวออนไลน์, คำรับรองจากลูกค้า, และการโต้ตอบกับบริการลูกค้า นอกจากนี้ยังช่วยแนะนำคุณในการระบุและนำแนวทางแก้ไขไปใช้เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าหรือข้อกังวลต่าง ๆ
เทมเพลต ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสามส่วนดังต่อไปนี้:
- เสียงของลูกค้า (VoC): สรุปความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของลูกค้าไว้ในประโยคสั้น ๆ ตัวอย่างเช่น "บริการลูกค้าช้าเกินไป"
- ความต้องการของลูกค้า: ทำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ตัวอย่างเช่น "ลูกค้าต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วขึ้นสำหรับคำถามของพวกเขา"
- แนวทางแก้ไข: ระบุวิธีการที่คุณตั้งใจจะใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าได้ระบุไว้ ตัวอย่างเช่น "ตอบคำถามของลูกค้าภายใน 10 นาที"
รูปแบบการแก้ไขปัญหา นี้ช่วยให้ลูกค้าเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเขาไม่เพียงแต่ได้รับการรับฟังเท่านั้น แต่ยังได้รับการดำเนินการด้วย ส่งผลให้คุณสามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า สร้างความภักดีต่อแบรนด์ และเพิ่มโอกาสในการที่ธุรกิจของคุณจะได้รับการแนะนำต่อผู้อื่น
นอกจากนี้ มุมมองคณะกรรมการของเทมเพลตยังให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่งจัดหมวดหมู่ตามแหล่งที่มาของ VoC การแสดงผลในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้สามารถระบุทั้งความคล้ายคลึงและความแตกต่างของข้อเสนอแนะที่มาจากแหล่งต่างๆ ของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
3. แม่แบบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUp
แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ClickUpคืออาวุธลับของคุณในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าจากลูกค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น!
แจกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของคุณ โดยให้พวกเขาเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ข้อเสนอแนะ รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาการใช้งาน ความถี่ในการใช้งาน และคะแนนประเมินผลิตภัณฑ์
สำหรับการปรับแต่งแบบฟอร์ม ให้เข้าถึงมุมมองการแก้ไขเพื่อเพิ่มหรือลบฟิลด์ที่กำหนดเองตามต้องการ มี สามมุมมอง ที่พร้อมใช้งานในแม่แบบรายการแบบสอบถามนี้:
- มุมมองรายการการส่ง: รายการที่ครอบคลุมของคำตอบลูกค้าที่ส่งแล้ว ซึ่งจัดหมวดหมู่ตามสถานะ (รอตรวจสอบ, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, และตรวจสอบแล้ว)
- มุมมองรายการคะแนนสินค้า: สรุปคะแนนจากลูกค้าพร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองต่างๆ เช่น คุณภาพ, ราคา, ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรก, ความสะดวกในการใช้งาน, บริการลูกค้า, ประสบการณ์การซื้อ, และประสบการณ์การใช้งาน
- มุมมองคณะกรรมการความพึงพอใจโดยรวม:กระดานคัมบังที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณโดยเรียงตามความพึงพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑ์
คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อแจกจ่ายแบบสำรวจได้อย่างรวดเร็วผ่านอีเมล, โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ
4. แม่แบบแผนโครงการแบบสำรวจ ClickUp
การสำรวจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นเส้นทางที่เหมาะสมในการทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ ตลาด และความต้องการของผู้ใช้ของคุณ ด้วยเทมเพลตแผนโครงการสำรวจของ ClickUp คุณจะนำทางโครงการสำรวจของคุณได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่แม่นยำและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เริ่มต้นด้วยการเพิ่มชื่องานและรายละเอียดกิจกรรมลงใน รายการมุมมองแม่แบบแผนงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานชื่อ "พัฒนาคำถามแบบสำรวจ" และให้ข้อมูลเฉพาะโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง ซึ่งรวมถึงสถานะ (ตั้งค่าเป็น ยังไม่ได้เริ่ม) ระดับผลกระทบ (ทำเครื่องหมายเป็น สูง) และแผนกที่เกี่ยวข้อง (กำหนดเป็น วิจัย) 🕵️
ในมุมมองกระดานความคืบหน้าการวางแผน งานต่าง ๆ จะปรากฏเป็นบัตรที่แสดงถึงการกระทำเฉพาะ เช่น การพัฒนาคำถามแบบสำรวจ การออกแบบเค้าโครงแบบสำรวจ และการเปิดตัวแบบสำรวจ คุณสามารถอัปเดตสถานะของงานได้อย่างง่ายดายโดยการลากและวางบัตรที่สอดคล้องกันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนกระดานเพื่อสะท้อนความคืบหน้าได้อย่างแม่นยำ
ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์เช่นนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมกรอกข้อมูลสำคัญในขณะที่คุณจัดเรียงและกรองข้อมูลออกเป็นงานต่างๆ
5. แม่แบบแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับความมีส่วนร่วม ความทุ่มเท และความกระตือรือร้นของสมาชิกในทีมของคุณด้วยเทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงานจาก ClickUp เทมเพลตแบบสำรวจเช่นนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณเข้าใจแรงจูงใจของพนักงานได้ดียิ่งขึ้นและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง 🧰
ใช้ แบบฟอร์มสำรวจความผูกพันของพนักงาน เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามสมาชิกในทีมของคุณเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจในที่ทำงาน แรงจูงใจ และการสนับสนุนที่พวกเขาได้รับจากผู้บังคับบัญชา แบบฟอร์มนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถเพิ่มคำถามและข้อความเพื่อประเมินผลได้อย่างละเอียดมากขึ้น
รวมตัวเลือกแบบเลื่อนระดับการให้คะแนน (ตั้งแต่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) สำหรับคำตอบต่อข้อความที่ชัดเจนเช่น "ฉันสามารถรักษาสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวได้" นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้คำถามปลายเปิดเช่น "เราจะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของคุณได้อย่างไร?" เพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ครอบคลุมเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน
เมื่อส่งแบบฟอร์มความคิดเห็นแล้วแบบฟอร์มทั้งหมดจะปรากฏในมุมมองรายการความคิดเห็นเชิงปริมาณ มุมมองนี้รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ชื่อพนักงานและทีม แสดงคำตอบสำหรับคำถามปลายปิด เช่น ความพึงพอใจในงาน การสนับสนุน และการทำงานร่วมกัน
สำรวจ มุมมองรายการแบบคำต่อคำ เพื่อเข้าถึงความคิดเห็นในภาพรวม ที่นี่คุณสามารถอ่านคำตอบของพนักงานต่อคำถามปลายเปิดและดูบทบาทและการสังกัดทีมของพวกเขา มุมมองนี้ช่วยให้คุณระบุปัญหาและต้นตอของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ—นำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น
6. แม่แบบแผนปฏิบัติการสำรวจความผูกพันของ ClickUp
การรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานของคุณเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการปรับปรุงความพึงพอใจของพวกเขาแม่แบบแผนปฏิบัติการสำรวจความผูกพันของ ClickUpช่วยให้ความพยายามของคุณเกิดผลโดยช่วยให้คุณวางกลยุทธ์ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า
สมมติว่าประเด็นแรกที่คุณต้องการแก้ไขคือการขาดแรงจูงใจในที่ทำงาน เทมเพลตเอกสารนี้มาพร้อมกับตารางที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ซึ่งคุณสามารถใส่องค์ประกอบต่อไปนี้ได้:
- คำอธิบายปัญหา: อาจกล่าวได้ว่าการสำรวจที่ดำเนินการก่อนหน้านี้พบว่าพนักงานขาดแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในบทบาทหน้าที่ของตน
- พื้นที่ที่ต้องปรับปรุง:เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและขวัญกำลังใจเป็นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- สาเหตุหลัก: ระบุสาเหตุหลักของปัญหา เช่น ภาระงานหนัก การขาดการยอมรับ และโอกาสในการเติบโตที่จำกัด
- การจำแนกประเภท 4M1E: ใช้กรอบแนวคิด มนุษย์ (Man), เครื่องจักร (Machine), วิธีการ (Method), วัสดุ (Material), และสภาพแวดล้อม (Environment) เพื่อจำแนกสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีที่ล้าสมัย (เครื่องจักร) อาจทำให้เกิดการขาดแรงจูงใจ เช่นเดียวกับการเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นอย่างจำกัด (วัสดุ)
- วิธีแก้ไข: แนะนำวิธีแก้ไข เช่น การจัดทำโปรแกรมการยกย่อง การมอบหมายงานอย่างเท่าเทียมมากขึ้น และการส่งเสริมโอกาสในการเติบโต
- เมตริก: ระบุตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ เช่น การเพิ่มขึ้นของคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน, การลดลงของอัตราการลาออก,และการเพิ่มขึ้นของผลผลิต
- ผู้รับผิดชอบ: มอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการ และหัวหน้าทีม
- วันที่เสร็จสิ้น: เลือกวันที่เสร็จสิ้นของแผนการดำเนินการ. หกเดือนจะเหมาะสมในตัวอย่างนี้.
7. แม่แบบข้อเสนอแนะสำหรับพนักงาน ClickUp
เทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpคือไพ่เด็ดของคุณในการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับทุกเรื่อง ตั้งแต่การบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร ไปจนถึงเงินเดือน สวัสดิการ และบรรยากาศในที่ทำงาน
เริ่มต้นด้วยการแชร์ แบบสำรวจความคิดเห็นพนักงาน กับสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อประเมินมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของธุรกิจของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงได้อย่างตรงจุด จัดทำข้อความตอบกลับและให้มาตราส่วนการให้คะแนนตั้งแต่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
แบบสอบถามนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือปรับปรุงคำถามและข้อความต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แนะนำการให้คะแนนด้วยอีโมจิเพื่อเพิ่มความมีส่วนร่วม และกำหนดช่องข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเพื่อให้ได้คำตอบที่มีประโยชน์ 🎨
ในกระดานคำตอบ, ทุกการส่งจะถูกจัดเรียงตามฟิลด์กำหนดเองของแผนก. บัตรงานจะแสดงชื่อของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละคนและข้อมูลทั้งหมดที่ส่งมาในแบบสอบถามออนไลน์นี้.
เพื่อปรับแต่งมุมมอง คุณสามารถจัดกลุ่มการส่งข้อมูลตามฟิลด์ที่กำหนดเองอื่น ๆ ได้ เพื่อให้เน้นไปที่การให้คะแนนของพนักงานเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหาร, การสื่อสารกับผู้จัดการ, และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลง
8. แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น ClickUpคือจิ้งจอกดิจิทัลในขวดแก้วของคุณสำหรับการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตโดยการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการกำหนดราคาและการสนับสนุนลูกค้า 🧞♂️
หลังจากที่คุณได้ให้บริการหรือทำการขายแล้ว คุณสามารถแชร์ลิงก์ แบบฟอร์มความคิดเห็น ของเทมเพลตนี้กับลูกค้าของคุณเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขาได้ จากเทมเพลตแบบสอบถามในรายการนี้ แบบสอบถามออนไลน์นี้มาพร้อมกับฟิลด์ที่เตรียมไว้แล้วสำหรับการประเมินประสบการณ์และความต้องการของพวกเขา คุณยังสามารถเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มตามความต้องการของคุณได้เพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่รวบรวมได้ดีขึ้น
มุมมองรายการการจัดอันดับบริการ แสดงความคิดเห็นของลูกค้าที่จัดกลุ่มตามบริการที่พวกเขาได้รีวิว เช่น การทาสีภายนอก การปรับปรุงห้องครัว และการปรับปรุงห้องน้ำ นี่คือลักษณะของส่วนประกอบหลักในรายการนี้หากเราใช้การปรับปรุงห้องครัวเป็นตัวอย่าง:
- คะแนนโดยรวม: จำนวนดาวที่ให้แกผลิตภัณฑ์ (เช่น, สี่ดาวจากห้าดาว)
- เหตุผลของคะแนน: ผู้ใช้สามารถให้ข้อมูลเช่น "ฉันพอใจกับผลลัพธ์ แต่ยังมีพื้นที่ให้ปรับปรุง"
- ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง: พวกเขาอาจเสนอแนะว่า "เราสามารถเสร็จตามเวลาได้หากผู้ให้บริการสั่งวัสดุมาก่อน"
คุณสามารถประเมินประสิทธิภาพของทีมของคุณได้ในลักษณะเดียวกันโดยเปิด รายการการจัดอันดับผู้ให้บริการ ซึ่งคุณจะเห็นรายชื่อสมาชิกในทีมของคุณพร้อมกับการจัดอันดับของพวกเขา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และเหตุผลของคะแนน รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเองอื่นๆ
สุดท้าย ให้เปิด มุมมองกระดานคำแนะนำโดยรวม เพื่อดูพนักงานของคุณที่จัดกลุ่มตามคะแนนจากสูงไปต่ำ คลิกที่การ์ดที่แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ชื่อผู้ให้บริการ ระดับลูกค้า และประเภทของบริการ
แบบสอบถามออนไลน์นี้ช่วยให้คุณสามารถตอบกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเฉลิมฉลองความสำเร็จกับทีมของคุณ หรือให้คำแนะนำแก่พนักงานที่มีคะแนนประเมินต่ำกว่า
รวบรวมความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายและยกระดับธุรกิจของคุณด้วยเทมเพลตแบบสอบถามฟรี
การวิเคราะห์ความคิดเห็นเพื่อจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงเป็นเรื่องง่ายเหมือนเดินเล่นในสวนด้วยเทมเพลตแบบสอบถามฟรีทั้งแปดนี้ พวกเขาช่วยคุณในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่การมีส่วนร่วมของพนักงานไปจนถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า
หากคุณต้องการความช่วยเหลือกับงานที่เกินกว่าการรวบรวมข้อมูล ให้ลองเข้าไปดูที่คลังแม่แบบของ ClickUp ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่มีมากกว่า 1,000 ตัวเลือกเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเกือบทุกประเภท
ปลดปล่อยศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่และ ชมธุรกิจของคุณทะยานสู่ความสำเร็จระดับใหม่! ✈️