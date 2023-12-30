ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ

การให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานของคุณเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการผลักดันการพัฒนาของพวกเขา ชี้ให้เห็นจุดแข็งของพวกเขา และกระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการแก้ไขหากจำเป็น ในขณะเดียวกัน มันอาจรู้สึกเหมือนเป็นสิ่งที่ *น่าอึดอัดที่สุดในโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีข้อเสนอแนะเชิงลบ 🫣
ผู้นำที่แท้จริงตระหนักดีว่าการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์หรือการสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกช่วยให้พนักงานปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาทักษะของพวกเขาสำหรับโครงการในอนาคต
ในบทความนี้ เราจะพูดถึงความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะที่มีความหมายต่อการพัฒนาพนักงาน เราจะ ยกตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงบวกและสร้างสรรค์สำหรับพนักงาน เพื่อช่วยให้คุณจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดความอึดอัด
ทำไมความคิดเห็นของพนักงานจึงมีความสำคัญ?
การให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอแก่พนักงานของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้อย่างสิ้นเชิง—โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสื่อสารด้วยเจตนาที่ถูกต้องและทันเวลา ต่อไปนี้คือประโยชน์ที่คุณสามารถต่อยอดได้:
- ช่วยให้พนักงานเดินหน้าในทิศทางที่ถูกต้อง: วัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่ดีจะช่วยให้พนักงานของคุณมุ่งมั่นสู่เป้าหมายของทีมและเข้าใจว่าตนเองมีส่วนสำคัญต่อภาพรวมอย่างไร
- แสดงว่าคุณใส่ใจ: การให้ข้อเสนอแนะเชิงบวก และแม้กระทั่งเชิงลบเมื่อสื่อสารอย่างรอบคอบ สามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็นและใส่ใจในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
- ปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ: โดยการชี้แนะพนักงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง คุณจะมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำ ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดและประสิทธิภาพของโครงการที่ดีขึ้น
- ส่งเสริมการเรียนรู้: ข้อเสนอแนะเชิงวิจารณ์เน้นย้ำว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในโลก และสามารถนำมาใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ได้ ซึ่งกระตุ้นการพัฒนาทางวิชาชีพเมื่อได้รับการยอมรับอย่างขยันขันแข็ง
- เพิ่มความยืดหยุ่น: การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องทำหน้าที่เป็นดาวนำทางเมื่อพนักงานของคุณรับหน้าที่ใหม่ เปลี่ยนตำแหน่งหรือทีม หรือเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ⭐
เมื่อใดที่คุณควรให้คำแนะนำแก่พนักงาน?
หมดยุคแล้วที่การให้ข้อเสนอแนะกับพนักงานจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการประเมินผลประจำปีเท่านั้น จากการศึกษาที่ดำเนินการในองค์กร 234 แห่ง พบว่าข้อเสนอแนะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการเงินและองค์กรในเชิงบวก—แล้วทำไมเราไม่มอบข้อเสนอแนะให้บ่อยขึ้นล่ะ?
เวลาในการให้ข้อเสนอแนะสามารถเป็นไปตามสัญชาตญาณ และอาจขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทหรือรูปแบบการทำงานของคุณ โปรดจำไว้ว่าพนักงานต้องการข้อมูลที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา ดังนั้นใช้พลังของการให้ข้อเสนอแนะเพื่อมอบความรู้ที่พวกเขาต้องการ คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการเสมอไป—การให้ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการเมื่อสถานการณ์เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน
ห้าสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ที่คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานของคุณได้:
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี (บางบริษัทอาจมีแบบครึ่งปีหรือรายไตรมาส) เป็นโอกาสอย่างเป็นทางการในการหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานโดยรวมของพนักงาน
- หลังจากงานเฉพาะ: การให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่พนักงานทันทีหลังจากที่พวกเขาทำงานเสร็จสิ้นนั้นมีประสิทธิภาพมากการสื่อสารแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ทำได้ดีหรือแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อหลีกเลี่ยงในอนาคต
- หลังจากบรรลุ เป้าหมายโครงการ: พนักงานได้บรรลุเป้าหมายสำเร็จหรือไม่? ใช้โอกาสนี้ในการให้ข้อเสนอแนะ
- การประชุมแบบตัวต่อตัวที่กำหนดเวลาไว้: ใช้การประชุมแบบตัวต่อตัวที่กำหนดเวลาไว้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องและพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองความพึงพอใจในงานด้วยความโปร่งใสมากขึ้น การประชุมเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมี แต่สามารถช่วยขจัดความอึดอัดใจเกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะในบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น
- ผลงานที่ยอดเยี่ยม: สมาชิกในทีมจัดการงานได้อย่างมืออาชีพหรือไม่? อย่าลังเลที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกและชื่นชมคุณสมบัติที่ดีของพนักงาน
20 ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของคุณ
เราได้รวบรวมตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างชัดเจนและสุภาพ ตัวอย่างเหล่านี้เปรียบเสมือนแม่แบบสำหรับสร้างช่องทางการให้ข้อเสนอแนะที่มีประสิทธิภาพ—คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทีม และเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ
เพื่อให้รายการนี้ง่ายต่อการนำทาง เราจะสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานสองประเภท—ความคิดเห็นเชิงบวก (เสริมสร้าง) และ ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ (ชี้แนะ) แต่ละกลุ่มประกอบด้วยตัวอย่างความคิดเห็นที่มีประสิทธิภาพ 10 ตัวอย่างสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ คุณจึงพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ 🎬
10 ตัวอย่างความคิดเห็นเชิงบวกจากพนักงาน
คำชมเชยเชิงบวกช่วยกระตุ้นให้พนักงานของคุณทำงานดีต่อไป ยอมรับและชื่นชมในความพยายามของพวกเขา และช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจ. ลองดูตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบแล้วเหล่านี้เพื่อ ทำให้พนักงานของคุณรู้สึกมีคุณค่า.
ตัวอย่างที่ 1
ฉันอยากขอบคุณสำหรับงานที่ยอดเยี่ยมที่คุณทำในโครงการ X คุณจัดการงานของคุณด้วยความมืออาชีพอย่างสูงสุดและทุ่มเทความพยายามที่ไม่ถูกมองข้าม!
กรุณาให้ข้อเสนอแนะนี้หลังจากพนักงานได้ทำโครงการเสร็จสิ้นอย่างประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างที่ 2
ผม/ฉันขอขอบคุณสำหรับเวลาเพิ่มเติมที่คุณทุ่มเทให้กับงานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผม/ฉันเข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผม/ฉันอยากให้คุณรู้ว่าทั้งทีมเห็นคุณค่าในความพยายามและทัศนคติเชิงบวกของคุณ
หากบริษัทของคุณเผชิญกับช่วงเวลาที่ยุ่งเป็นพิเศษ และพนักงานของคุณมีงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบ แต่สามารถจัดการทุกอย่างได้โดยไม่มีปัญหา นี่คือข้อเสนอแนะที่ยอดเยี่ยมที่ควรให้
ตัวอย่างที่ 3
ความสม่ำเสมอของคุณนั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง วิธีที่คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและดำเนินการประชุมทีมนั้นน่าประทับใจมาก และฉันเห็นได้ว่าคุณทุ่มเทให้กับงานของคุณมากเพียงใด
นี่คือวิธีที่แท้จริงในการชมเชยพนักงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างที่ 4
ฉันแค่อยากจะบอกว่าช่วงนี้คุณทำได้ดีมาก! ขอบคุณความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบของคุณ เราสามารถส่งมอบคุณภาพที่สม่ำเสมอและทำให้ลูกค้าของเรามีความสุข คุณพัฒนาขึ้นอย่างมากตั้งแต่เริ่มแรก และฉันภูมิใจในตัวคุณมาก
ความคิดเห็นนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพและความทุ่มเทในการทำงาน 🔥
ตัวอย่างที่ 5
เนื่องจากแมรี่ไม่อยู่ในสำนักงาน คุณได้เข้ามารับหน้าที่และนำทีมทั้งหมดให้สามารถทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปได้! ผมประทับใจในทักษะการนำทีมของคุณมาก และคิดว่าคุณจะประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้จัดการ หากคุณเห็นด้วย เราสามารถหารือเกี่ยวกับทางเลือกได้!
วิธีที่ยอดเยี่ยมในการชมเชยทักษะหรือความสามารถเฉพาะของพนักงาน—ในกรณีนี้คือภาวะผู้นำ—คือการยกตัวอย่างความน่าเชื่อถือของพวกเขาในภาวะวิกฤต และเสนอทางเลือกในการเลื่อนตำแหน่ง
ตัวอย่างที่ 6
คุณจัดการประชุมกับลูกค้าในเช้านี้ได้อย่างมืออาชีพอย่างแท้จริง! เรามีเวลาจำกัด และลูกค้าก็เครียด แต่คุณสามารถคลี่คลายความขัดแย้งและช่วยแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ ทักษะการสื่อสารของคุณช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม!
คำติชมประเภทนี้ชื่นชมความสามารถของพนักงานในการเจรจาต่อรองและจัดการกับความขัดแย้ง
ตัวอย่างที่ 7
ฉันอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมในไตรมาสนี้! พวกคุณได้จัดการกับโครงการที่ซับซ้อนหลายโครงการในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆ ความเป็นทีมที่พวกคุณได้แสดงให้เห็นนั้นน่าชื่นชมมาก
นี่คือคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทีมงานทุกคน
ตัวอย่างที่ 8
ตั้งแต่การประเมินผลงานครั้งล่าสุดของคุณ คุณได้พัฒนาขึ้นอย่างมาก ความกระตือรือร้น ความคิดเชิงบวก และความมุ่งมั่นของคุณไม่ถูกมองข้าม! ผมรู้สึกขอบคุณที่คุณเป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ ผมรอไม่ไหวที่จะได้เห็นคุณเติบโตไปพร้อมกับเรา
เป็นวิธีที่สะดวกในการยอมรับการพัฒนาของพนักงานและกระตุ้นให้พวกเขามุ่งมั่นต่อไป
ตัวอย่างที่ 9
คุณอยู่ที่นี่มานานมากแล้ว แต่ฉันยังคงประทับใจในความทุ่มเทที่คุณมอบให้กับทุกโครงการอย่างเท่าเทียมกัน คุณเป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมให้กับสมาชิกในทีม และฉันดีใจที่มีคุณอยู่ในทีม
ความคิดเห็นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณชื่นชมในจรรยาบรรณการทำงานของพนักงานที่ทำงานมานานและไม่มองข้ามคุณค่าของพวกเขา
ตัวอย่างที่ 10
ฉันชอบการนำเสนอแคมเปญการตลาดใหม่ของคุณมาก! มันชัดเจน ตรงประเด็น และน่าสนใจ และฉันอยากเห็นคุณนำเสนออีกบ่อยๆ
มันเน้นย้ำว่าคุณต้องการเห็นพนักงานของคุณก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเพื่อแสดงจุดแข็งของพวกเขา
10 ตัวอย่างข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์สำหรับพนักงาน
การให้ข้อเสนอแนะเชิงลบหรือคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน—คุณต้องการชี้นำพนักงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำให้พวกเขารู้สึกหมดกำลังใจ อับอาย หรือเครียด นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการเลือกใช้คำและการเลือกเวลาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ผู้จัดการหลายคนชอบใช้ วิธีการแซนด์วิชคำติชม ในสถานการณ์นี้—ซึ่งหมายถึงการบรรเทาคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ด้วยคำชมเชยเชิงบวกเพื่อสร้างสมดุลในการสนทนา ต่อไปนี้คือ 10 ตัวอย่างที่สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้เมื่อให้คำติชมเชิงสร้างสรรค์หรือแก้ไขพฤติกรรมเชิงลบ
ตัวอย่างที่ 1
รายงานค่าใช้จ่ายของคุณมีความครอบคลุมและจัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการให้คุณเพิ่มแผนภูมิและกราฟเพิ่มเติมในรายงานเพื่อนำเสนอข้อมูลที่คุณได้สื่อสารไว้ได้ดีขึ้น
ความคิดเห็นนี้แสดงให้เห็นว่าคุณชื่นชมความพยายามของพนักงานและชี้แนะพวกเขาอย่างสุภาพให้ไปในทิศทางที่คาดหวัง
ตัวอย่างที่ 2
คุณกำลังจัดการกับโปรเจ็กต์ที่ซับซ้อนหลายอย่าง และฉันชื่นชมคุณสำหรับสิ่งนั้น! อย่างไรก็ตาม จะเป็นความคิดที่ดีหากคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบมากที่สุดเสมอ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถดูแลงานที่เร่งด่วนหรือมีความสำคัญสูงที่สุดได้โดยไม่รู้สึกหนักใจเกินไป
นี่เป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมให้พนักงานที่เห็นได้ชัดว่ากำลังเครียดได้พัฒนาและปรับปรุงทักษะการจัดลำดับความสำคัญของตนเอง และยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ตัวอย่างที่ 3
ฉันต้องการคุยกับคุณเกี่ยวกับการประชุมเมื่อวานนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยกับเพื่อนร่วมงานของคุณ แต่การบังคับให้ผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นของคุณนั้นไม่เหมาะสม ครั้งต่อไป คุณควรพิจารณาใช้วิธีการที่มีความร่วมมือมากขึ้น และยอมรับความคิดเห็นของทีมคุณ แม้กระทั่งเมื่อความคิดเห็นเหล่านั้นไม่เป็นบวกทั้งหมดก็ตาม
ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นวิธีการส่งเสริมให้พนักงานหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเชิงลบต่อเพื่อนร่วมงานและสื่อสารกันให้ดีขึ้นในอนาคต
ตัวอย่างที่ 4
ฉันสังเกตเห็นว่าคุณไม่ค่อยมีส่วนร่วมในงานของคุณในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา มีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า? ฉันจะช่วยและสนับสนุนคุณเพื่อให้คุณกลับมามีแรงจูงใจอีกครั้งได้อย่างไร?
นี่คือวิธีที่มีความเป็นทางการทางการทูตที่สุดในการเข้าหาพนักงานที่มีผลงานลดลง รักษาโทนเสียงที่เห็นอกเห็นใจในการสนทนาต่อไปนี้ และฝึกฟังอย่างตั้งใจเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
ตัวอย่างที่ 5
ทักษะการวิจัยและการจัดการโครงการของคุณน่าชื่นชมมาก อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าคุณจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มศักยภาพของคุณให้สูงสุด
คำติชมนี้เป็นการยอมรับทักษะที่มีอยู่ของพนักงานของคุณ และชี้แนะอย่างสุภาพในทิศทางของด้านที่สามารถปรับปรุงได้
ตัวอย่างที่ 6
ผมสังเกตเห็นว่าคุณไม่สามารถทำตามกำหนดเวลาได้สองสามครั้งในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัท ผมจึงอยากสอบถามว่าคุณเกิดอะไรขึ้นและมีปัญหาอะไรที่เราควรแก้ไขหรือไม่ แจ้งให้ผมทราบได้หากผมสามารถช่วยเหลืออะไรได้
ข้อเสนอแนะนี้กล่าวถึงปัญหาการจัดการเวลาที่น่าสงสัยของพนักงานของคุณในลักษณะที่สนับสนุน ซึ่งอาจช่วยเปิดเผยจุดติดขัดในกระบวนการทำงานภายในทีมได้
ตัวอย่างที่ 7
รายงานการวิเคราะห์ของคุณมีข้อผิดพลาดอยู่หลายจุด ข้อผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของงานทุกประเภท แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญคือการยอมรับข้อผิดพลาดเหล่านั้นและทำให้แน่ใจว่าเราจะไม่ทำซ้ำในอนาคต ผมอยากทราบว่ามีอะไรผิดพลาดไปบ้าง เพื่อที่สมาชิกทีมคนอื่นๆ จะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดนี้
นี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับข้อผิดพลาดของพนักงานและเพิ่มมุมมองที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
ตัวอย่างที่ 8
เราจำเป็นต้องพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคุณในการประชุมทีมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แม้ว่าคุณจะมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติของคุณอย่างกระตือรือร้น แต่เราจะไม่ยอมรับความหยาบคาย ครั้งต่อไป กรุณาหาวิธีที่เหมาะสมกว่านี้ในการแสดงความไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น
ข้อเสนอแนะนี้ชี้ให้เห็นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของพนักงานของคุณอย่างชัดเจน เสริมสร้างค่านิยมขององค์กร และแสดงให้คุณเห็นว่าคุณไม่ยอมรับทัศนคติที่ไม่เคารพอย่างเด็ดขาด
ตัวอย่างที่ 9
ฉันรู้ว่าคุณยุ่ง และฉันขอบคุณในความพยายามของคุณ แต่คุณพลาดงานสำคัญหลายอย่างในเดือนที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่นไป ฉันขอแนะนำให้คุณใช้รายการสิ่งที่ต้องทำ แอพจัดตารางเวลา หรือเครื่องมืออื่นที่สะดวกในการจดบันทึกงานของคุณและติดตามงานเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอ
ที่นี่ คุณกำลังพูดถึงการขาดทักษะบางอย่างของพนักงาน และเนื่องจากคุณเสนอวิธีแก้ปัญหาที่ชัดเจน ทุกอย่างจึงดูเป็นผู้ใหญ่และให้การสนับสนุน
ตัวอย่างที่ 10
คุณเริ่มทำงานที่นี่มาสองเดือนแล้ว และผมคิดว่าคุณปรับตัวได้ดีมาก สิ่งเดียวที่ผมเป็นกังวลคือการที่คุณไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการประชุม อย่ากลัวที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณ—เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคุณ และต้องการฟังความคิดของคุณ
คำติชมที่สร้างกำลังใจนี้สามารถช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้ากับสถานที่ทำงานใหม่ได้ง่ายขึ้นและไม่รู้สึกเหมือนไม่มีตัวตน
ดำเนินการวงจรการให้ข้อเสนอแนะพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ผู้บังคับบัญชาหลายคนชอบให้คำแนะนำแก่พนักงานผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัวแบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม การประชุมเช่นนี้อาจไม่สามารถทำได้สำหรับทีมที่อยู่ห่างไกลหรือทีมที่มีขนาดใหญ่ หรือคุณอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการนัดหมายการประชุมแบบรายบุคคล
หากคุณกำลังมองหาการสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เสริมสร้างคุณค่าแพลตฟอร์ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร เช่น ClickUp อาจเป็นตัวช่วยที่ยอดเยี่ยม มันมีฟังก์ชันที่สนับสนุนกระบวนการให้ข้อเสนอแนะทั้งหมดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในระยะยาว! 💝
บันทึกความคิดเห็นของคุณด้วย ClickUp Docs
หากคุณต้องการให้ ข้อเสนอแนะแก่พนักงานเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่าClickUp Docs! คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสร้าง แก้ไข แชร์ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานและการประเมินผลการทำงาน
เนื่องจาก ClickUp Docs รองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ คุณสามารถเพิ่มผู้จัดการที่เกี่ยวข้องเข้าไปในเอกสารข้อเสนอแนะของคุณและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างภาพรวมที่ครอบคลุมของผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทุกคนจะได้รับเคอร์เซอร์พร้อมชื่อของตนอยู่ด้านบน ทำให้การไหลของความคิดเห็นมีความโปร่งใส
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่น่าประทับใจ คุณสามารถเพิ่มรูปภาพและไฟล์ลงในเอกสารของคุณ สร้างตารางและรายการ และแม้กระทั่งเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างรายงานข้อเสนอแนะที่ครอบคลุม คุณอาจต้องการสร้างโฟลเดอร์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะของพนักงานโดยแยกตามพื้นที่ทำงานหรือแผนก
เมื่อคุณกรอกเอกสารเสร็จแล้ว ให้แชร์เอกสารนี้กับพนักงานของคุณหรือเก็บไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
เขียนข้อเสนอแนะอย่างสุภาพด้วย AI ของ ClickUp
การเขียนคำติชมพนักงานอย่างเป็นทางการใช้เวลานานหรือไม่? ไม่มีปัญหา—ClickUp AIมาช่วยคุณแล้ว! 🦸
ClickUp AI คือ ผู้ช่วยเขียนงานที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งทำงานอยู่ภายใน ClickUp สามารถสร้างเนื้อหาที่เขียนได้ เช่นแผนโครงการ, อีเมล,วาระการประชุม, การนำเสนอ, และแผนการทดสอบ ด้วยคำสั่งที่ง่าย ๆ
เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณได้ในเวลาที่คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้ได้โทนเสียงที่เหมาะสมสำหรับการให้คำแนะนำ. ให้ ClickUp AI ทำตามคำสั่งต่อไปนี้:
- ตรวจสอบและปรับโทนของคำติชมเชิงสร้างสรรค์ของคุณ
- แก้ไขไวยากรณ์และโครงสร้างให้ชัดเจน
- สรุปรายงานของพนักงานในอดีตเพื่อให้มีบริบทที่รวดเร็วขณะเขียนข้อเสนอแนะ
- สร้างข้อเสนอแนะที่มีรูปแบบเหมาะสมโดยอิงจากประเด็นการสนทนาที่ให้ไว้
ใช้ประโยชน์จากข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการด้วยมุมมองแชทของ ClickUp
การให้ข้อเสนอแนะไม่จำเป็นต้องเป็นทางการเสมอไป หากวัฒนธรรมองค์กรเอื้ออำนวย คุณสามารถ พูดคุยข้อเสนอแนะแบบไม่เป็นทางการกับพนักงานของคุณผ่านแชท ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ใช้มุมมองแชทของ ClickUp
มุมมองนี้ช่วยให้คุณสื่อสารกับพนักงานของคุณได้แบบเรียลไทม์และจัดการขั้นตอนการทำงานผ่านเธรดโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ เลือกบุคคลที่คุณต้องการสนทนาด้วยและพิมพ์ความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการได้เลย ไม่ว่าจะเป็นข้อความให้กำลังใจเล็กน้อยหรือการเตือนความจำอย่างสุภาพให้แก้ไขปัญหา เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ หรือแม้แต่สเปรดชีตเพื่ออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการปรับปรุงการสื่อสารกับพนักงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว มุมมองแชทของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาได้ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับงานติดตามผลหลังการให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มสมาชิกทีมในการสนทนาของคุณได้ง่าย ๆ ด้วยการกล่าวถึงพวกเขาด้วยเครื่องหมาย @ และสำรวจมิติใหม่ของการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการสื่อสารในที่ทำงานที่โปร่งใส
ใช้ความคิดเห็นและเครื่องมือตรวจสอบของ ClickUp
หากคุณต้องการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วแก่พนักงาน ความคิดเห็นใน ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุด! สมมติว่าสมาชิกในทีมทำงานได้ดีเยี่ยมในภารกิจหนึ่ง และคุณต้องการชมเชยพวกเขา—สิ่งที่คุณต้องทำคือ มอบความคิดเห็นใน ClickUp ให้กับภารกิจนั้น ระบุชื่อบุคคลที่คุณต้องการให้ข้อเสนอแนะ และเขียนอะไรบางอย่างเช่น: ยอดเยี่ยมมาก!
คุณสามารถเพิ่มอีโมจิได้หากทีมของคุณใช้ได้ 😇
อีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจคือฟีเจอร์ Proofingภายใน ClickUp ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับไฟล์ต่าง ๆ เช่น PNG, GIF, JPEG, WEBP, วิดีโอ และ PDF
สำรวจเทมเพลต ClickUp เพื่อประหยัดเวลา
ต้องการให้ข้อเสนอแนะที่ครอบคลุมแก่พนักงานของคุณแต่ไม่มีเวลาพอที่จะเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมดใช่ไหม? แม่แบบของ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว! 🦸
มี1,000+ แม่แบบที่มีส่วนประกอบสำเร็จรูปเพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา, มาตรฐานขั้นตอน, และให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่สมาชิกทีมของคุณ สำหรับความคิดเห็นจากพนักงาน, เราขอแนะนำให้คุณสำรวจแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน—คุณจะพบตัวเลือกหลายอย่างเพื่อบันทึกผลการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพนักงานของคุณ ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผน 30-60-90 วันของ ClickUpมีรูปแบบสีสันสดใสเพื่อตรวจสอบบรรยากาศกับพนักงานใหม่
รับประโยชน์จากการผสานการทำงานกับ ClickUp
คุณกำลังทำงานจากระยะไกลแต่ไม่อยากให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานในรูปแบบลายลักษณ์อักษรใช่ไหม? ถ้าเช่นนั้น คุณจะชอบที่ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม รวมถึงแอปสำหรับการประชุมทางวิดีโออย่าง Zoom
เริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจาก ClickUp เพื่อสนทนากับสมาชิกในทีมของคุณแบบเรียลไทม์ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น คุณจะสามารถดูลิงก์บันทึกการประชุมในรายการงานของคุณเพื่อสร้างสรุปและรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว
รับข้อเสนอแนะด้วย ClickUp
ข้อเสนอแนะเป็นถนนสองทาง นอกจากการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานแล้ว คุณควรส่งเสริมให้พวกเขาพูดความจริงเกี่ยวกับการทำงานในบริษัทของคุณด้วย ข้อมูลจากพนักงานช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของทีม ระบุปัญหาในที่ทำงาน ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและน่าพึงพอใจ และพัฒนาคุณสมบัติความเป็นผู้นำของคุณ
คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานของคุณได้โดยใช้ตัวเลือกที่เราได้กล่าวถึงข้างต้น เช่น ClickUp Docs และความคิดเห็น แต่ยังมีเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์เหล่านี้—ClickUp Forms และเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็น
ปรับแต่งและแจกจ่ายแบบฟอร์มให้กับสมาชิกในทีมของคุณสำหรับการสำรวจความผูกพันของพนักงาน การสร้างแบบฟอร์มนั้นง่ายมาก—เลือกจากฟิลด์งานและฟิลด์ที่กำหนดเองต่างๆ ทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อสร้างชุดที่สมบูรณ์แบบ ด้วยการออกแบบแบบลากและวาง คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มคุณภาพได้ในพริบตา
ส่งแบบฟอร์มสุดท้ายให้ทีมของคุณและขอให้พวกเขาทำแบบฟอร์มให้เสร็จ. ClickUp จะวิเคราะห์คำตอบที่รวบรวมไว้ทันทีและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถติดตามได้. 🥳
เรียนรู้วิธีเชื่อมต่อกับพนักงานผ่านการประชุมข้ามระดับ!
นำตัวอย่างข้อเสนอแนะจากพนักงานไปใช้ด้วย ClickUp
ตัวอย่างความคิดเห็นจากพนักงานที่ระบุไว้ควรช่วยคุณเตรียมตัวสำหรับสถานการณ์การสื่อสารต่าง ๆ ในที่ทำงาน
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการให้และจัดการข้อเสนอแนะ ClickUp สามารถให้ความช่วยเหลือได้ 🤝
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน ความโปร่งใส และการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ พร้อมทั้งติดตามงานของทุกคนได้อย่างง่ายดายสมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้ข้อเสนอแนะของคุณ 💗