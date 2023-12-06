วิธีเตรียมตัวสำหรับการประชุมข้ามระดับและการประชุมแบบตัวต่อตัว

การประชุมของพนักงานกับผู้จัดการของผู้จัดการของพวกเขา—หรือที่เรียกว่าการประชุมข้ามระดับ—มักถูกมองว่าเป็นกลไกในการยกระดับปัญหา ความเข้าใจทั่วไปคือคุณควรเกี่ยวข้องกับผู้นำเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม มันไม่ควรเป็นเช่นนั้น
การประชุมข้ามระดับ เมื่อจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้พนักงานและผู้นำได้แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากบทบาทและมุมมองเฉพาะของตนเอง
ตัวอย่างเช่น พนักงานบริการลูกค้าซึ่งใกล้ชิดกับลูกค้า อาจมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พอใจของลูกค้า ในขณะที่ COO ซึ่งใกล้ชิดกับ CEO อาจทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์และแผนงานในอนาคต เมื่อทั้งสองฝ่ายได้พบกัน จะช่วยแลกเปลี่ยนบริบททางธุรกิจซึ่งกันและกัน
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากการประชุมข้ามระดับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในฐานะผู้จัดการของผู้จัดการ
การประชุมข้ามระดับคืออะไร?
การประชุมข้ามระดับ (Skip-level meeting) คือการสนทนาระหว่างพนักงานกับหัวหน้างานของหัวหน้างาน โดยไม่มีผู้จัดการระดับกลางเข้าร่วม เป็นการข้ามหนึ่งระดับในลำดับชั้นขององค์กร จึงเป็นที่มาของชื่อนี้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายขายของเมืองซึ่งมีผู้จัดการกลุ่มเป็นรายงานตรง ผู้จัดการลูกค้าแต่ละคนอาจมีตัวแทนพัฒนาการขาย (SDRs) รายงานต่อพวกเขา
การประชุมข้ามระดับเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ SDR โดยไม่มีผู้จัดการกลุ่มอยู่ด้วย
ประโยชน์ของการประชุมข้ามระดับ
ในแต่ละสัปดาห์ ผู้จัดการสามารถพบปะกับทีมของตนได้บ่อยครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบยืน การทบทวนงาน การประชุมกับลูกค้า ฯลฯ เมื่อใดก็ตามที่พนักงานเผชิญกับความท้าทาย พวกเขาจะติดต่อกับผู้จัดการโดยตรงของตน เพื่อรักษาความสัมพันธ์แบบร่วมมือกัน
อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้จัดการระดับถัดไป สถานการณ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พวกเขามักจะห่างไกลจากทีมของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงและงานของพวกเขา การประชุมข้ามระดับช่วยเชื่อมช่องว่างนี้
ประโยชน์ของการประชุมข้ามระดับสำหรับพนักงาน
การมีเสียงของพวกเขาได้รับการฟัง: บ่อยครั้งที่พนักงานอาจเผชิญกับปัญหาที่ผู้บังคับบัญชาโดยตรงไม่สามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น การซื้อเครื่องมือใหม่ที่มีราคาแพง ซึ่งผู้บังคับบัญชาโดยตรงอาจไม่มีอำนาจในการอนุมัติ
ในกรณีเช่นนี้ การประชุมข้ามระดับช่วยให้พวกเขาสามารถยกประเด็นข้อกังวลของตนต่อผู้มีอำนาจมากขึ้นได้
รู้สึกเป็นที่มองเห็น: พนักงาน โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานภาคสนามหรืออยู่ห่างจากสำนักงาน รู้สึกเหมือนทำงานอย่างโดดเดี่ยว แม้ว่าพวกเขาจะทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง แต่พวกเขาก็อาจไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่าของงานที่ทำ
การประชุมข้ามระดับ—เช่นเดียวกับที่ประชุมทั้งหมดหรือการประชุมนอกสถานที่ของบริษัท—ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองได้รับการมองเห็น ส่งเสริมขวัญและกำลังใจของพวกเขา
แบ่งปันข้อมูลเชิงลึก: พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามารถรับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อองค์กร ตัวอย่างเช่น SDR ที่ขายเครื่องมือติดตามเวลาอาจพบว่าลูกค้าต้องการความสามารถในการแปลงข้อมูลการบันทึกเวลาเหล่านี้เป็นแบบฟอร์มเวลาทำงานโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลเชิงลึกเช่นนี้อาจไม่ถูกส่งต่อไปยังทีมผลิตภัณฑ์ในความวุ่นวายของกิจกรรมประจำวัน การประชุมข้ามระดับจึงเป็นสถานที่และเวลาที่เหมาะสมในการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที
เข้าใจกลยุทธ์ขององค์กร: ไม่ใช่พนักงานทุกคนที่จะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกลยุทธ์ขององค์กร วิศวกรซอฟต์แวร์อาจรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่กำลังพัฒนา แต่ไม่ทราบว่าทำไมฟีเจอร์นั้นจึงถูกเพิ่มเข้าไปในแผนงานผลิตภัณฑ์
การประชุมข้ามระดับช่วยให้ผู้นำสามารถนำวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ไปสู่ทั้งองค์กรได้
ประโยชน์ของการประชุมข้ามระดับสำหรับผู้นำ
การระบุโอกาสที่มองไม่เห็น: ผู้นำสามารถได้รับข้อมูลย้อนกลับโดยตรงและเฉพาะเจาะจงจากผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้ช่วยฝ่ายการเงินที่ทำหน้าที่จ่ายบิลอาจสังเกตเห็นว่าองค์กรใช้จ่ายเงินไปกับเครื่องมือซ้ำซ้อนมากเกินไป
ในวันธรรมดา พวกเขาอาจมองข้ามเรื่องนี้ไป แต่ในระหว่างการประชุมข้ามสายงาน พวกเขาอาจแจ้งเรื่องนี้ต่อ CFO ซึ่งอาจนำไปสู่การประหยัดเงินได้หลายพันดอลลาร์
การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ:เมื่อการสื่อสารในทีมถูกกรองผ่านผู้จัดการหลายระดับ อาจทำให้สาเหตุที่แท้จริงสูญหายไปได้ การประชุมข้ามระดับสามารถนำผู้นำไปสู่ต้นตอของปัญหาที่สำคัญได้ การประชุมเช่นนี้สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้นได้เมื่อมองจากมุมมองของผู้ใช้ปลายทาง
การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า: ผู้นำมักไม่พูดคุยกับลูกค้าโดยตรงเว้นแต่จะเป็นบัญชีใหญ่หรือมีความสำคัญอย่างยิ่ง การประชุมข้ามระดับ (Skip-level meeting) เป็นโอกาสในการรวบรวมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับลูกค้าทุกรายโดยไม่ต้องพบปะกับแต่ละคนเป็นการส่วนตัว นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมความรู้ภายในองค์กร
การเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน: การประชุมข้ามระดับชั้นช่วยให้พนักงานได้รับการมองเห็นและรับฟังจากผู้นำองค์กร ซึ่งทำให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมและมีคุณค่ามากขึ้น พนักงานที่รู้สึกว่างานของตนมีความสำคัญจะมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น
จัดการปัญหาบุคลากร: พนักงานมักทนกับผู้จัดการที่ไม่ดีเพราะไม่ต้องการดูเหมือนเป็นคนสร้างปัญหา การประชุมข้ามระดับช่วยให้เกิดการประเมินแบบรอบด้านสำหรับผู้จัดการระดับกลาง ด้วยวิธีนี้ ผู้นำสามารถแก้ไขข้อกังวลของพนักงานและฝึกอบรมหัวหน้างานให้ทำงานได้ดีขึ้น
โดยสรุป การประชุมข้ามระดับช่วยให้ผู้นำสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ มันมอบมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นให้แก่พวกเขา ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาคือ พนักงานจะเห็นว่าข้อเสนอแนะของพวกเขาได้รับการให้คุณค่าและเคารพ
เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะสร้างความจงรักภักดีของพนักงาน ซึ่งนำไปสู่การรักษาพนักงานที่ดีขึ้นและผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้นขององค์กร
วิธีเตรียมตัวและกำหนดการประชุมข้ามระดับ
ในฐานะผู้จัดการของผู้จัดการ ความรับผิดชอบในการจัดตารางการประชุมข้ามระดับอย่างสม่ำเสมอเป็นหน้าที่ของคุณ นี่คือวิธีการเตรียมตัวและจัดตารางการประชุมข้ามระดับให้เป็นประโยชน์ต่อคุณ
1. แจ้งให้ผู้จัดการที่รายงานทราบ
เมื่อสมาชิกในทีมของคุณเห็นคำขอประชุมจากผู้จัดการของผู้จัดการของพวกเขา พวกเขาจะสงสัยว่า: "พวกเขากำลังจะไล่ฉันออกหรือเปล่า?" เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณได้ยินว่าคุณได้พูดคุยกับทีมของพวกเขา พวกเขาจะรู้สึกไม่มั่นคงอย่างแน่นอน
ดังนั้น การประชุมข้ามระดับอาจทำให้ทีมของคุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางอารมณ์ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเครียดที่ไม่จำเป็นให้กับทีมของคุณ ลองพิจารณาว่าคุณต้องการจัดการประชุมข้ามระดับอย่างไร
ใช้เครื่องมือแผนผังกระบวนการเพื่อระบุงานทั้งหมดที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อนเข้าร่วมการประชุมข้ามระดับ นี่คือขั้นตอนที่ควรพิจารณา
- เปิดเผยต่อทุกคน
- สร้างจังหวะการประชุมข้ามระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ใครตกใจเมื่อได้รับคำขอประชุม
- จัดการประชุมรายบุคคลกับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของคุณทุกไตรมาส ก่อนการประชุมข้ามระดับ
- แจ้งตารางการประชุมข้ามระดับของคุณให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ
- ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณแจ้งให้ทีมของพวกเขาทราบให้เตรียมตัวสำหรับการเชิญประชุมจากคุณ
2. รู้ว่าคุณกำลังจะพบกับใคร
สมมติว่าคุณมีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงห้าคน และแต่ละคนดูแลทีมที่มีสมาชิก 5 คน จากนั้นคุณจะต้องพบกับบุคคล 25 คนที่มีบุคลิกภาพ รูปแบบการทำงาน ลำดับความสำคัญ และทักษะที่แตกต่างกัน ก่อนที่คุณจะเข้าร่วมประชุมกับพวกเขา ควรทำความเข้าใจพวกเขาเสียก่อน
รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับพวกเขาไว้ล่วงหน้า. คุณจะสามารถทราบเกี่ยวกับบทบาท, ความรับผิดชอบ, วัตถุประสงค์, และผลการปฏิบัติงานของพวกเขาได้จนถึงตอนนี้จากระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ของคุณ [HRMS].
เพื่อเข้าใจพวกเขาในฐานะบุคคล คุณสามารถใช้สิ่งเช่นเทมเพลตเกี่ยวกับฉันของ Clickup ได้ เชิญให้พวกเขาตอบคำถามเกี่ยวกับคุณค่าของพวกเขา, จุดแข็ง, ประสบการณ์, และอื่น ๆ
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อคาดการณ์ปัญหาของพวกเขาและพิจารณาคำตอบของคุณล่วงหน้า
3. กำหนดการประชุมข้ามระดับอย่างรอบคอบ
จังหวะที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมข้ามระดับคือเดือนละครั้ง หากปล่อยให้นานกว่านั้น คุณอาจดูเหมือนไม่จริงใจ เพียงแค่ทำตามขั้นตอนเท่านั้น หากบ่อยกว่านั้นอาจกลายเป็นภาระต่อตารางเวลาของคุณ
การพบปะกับบุคคล 25 คนทุกไตรมาสไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการจัดตารางการประชุมข้ามระดับให้ถูกต้องจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เราขอแนะนำหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้
การจัดตารางงานเป็นชุด: จัดประชุม 5 ครั้ง ครั้งละ 20 นาทีต่อวัน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ในทุกไตรมาส แม้ว่าจะทำให้คุณต้องใช้เวลาทั้งสัปดาห์ แต่จะช่วยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างครบถ้วนและเชื่อมโยงตามบริบท นอกจากนี้ คุณยังมีเวลาที่เหลือในไตรมาสสำหรับดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
การจัดตารางเวลาอย่างต่อเนื่อง: อีกทางเลือกหนึ่งคือคุณสามารถนัดพบกับคนสองคนทุกสัปดาห์ตลอดทั้งไตรมาส วิธีนี้จะช่วยให้คุณกระจายการประชุมออกไปตามเวลาและติดตามความคืบหน้าได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ขึ้นอยู่กับขอบเขตการควบคุมของคุณ จัดตารางการประชุมในแบบที่เหมาะกับคุณ อย่ารวมคน 2-3 คนเข้าด้วยกันในครั้งเดียวหรือจัดประชุมกลุ่ม การประชุมข้ามระดับที่ดีควรเป็นการพบกันแบบตัวต่อตัวเสมอ
4. พึงระลึกถึงแบนด์วิดท์ขณะกำหนดเวลาการประชุมข้ามระดับ
โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่ยุ่งในองค์กร ดังนั้นควรคำนึงถึงภาระงานของทีมที่อยู่ระดับถัดขึ้นไปก่อนกำหนดการประชุมเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณควรสามารถบอกได้ว่าสมาชิกในทีมแต่ละคนยุ่งแค่ไหน
มุมมองปริมาณงานของ Clickupให้ภาพรวมแบบเรียลไทม์ที่รวมทุกอย่างของสิ่งที่สมาชิกแต่ละคนในทีมกำลังทำอยู่ และว่าพวกเขาสามารถสละเวลา 20 นาทีเพื่อพูดคุยกับคุณได้หรือไม่
อย่างไรก็ตาม แบนด์วิดท์ของคุณก็ต้องการความสนใจเช่นกัน.มุมมองปฏิทินของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นการนัดหมายทั้งหมดของคุณในที่เดียว ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณไม่ถูกท่วมท้นด้วยการประชุมมากเกินไป.
5. สร้างวาระการประชุมข้ามระดับ
ไม่มีอะไรสิ้นเปลืองไปกว่าการประชุมที่ไม่มีวาระการประชุม เมื่อพิจารณาว่าการประชุมข้ามระดับใช้เวลาเพียงยี่สิบนาที คุณจึงต้องมีแผนที่ชัดเจนแม่แบบวาระการประชุมข้ามระดับของ Clickupเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ขณะวางแผนวาระการประชุม ให้คิดถึงคำถามสำหรับการประชุมข้ามระดับที่คุณอาจถามด้วย ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วน
หากคุณเป็น CFO ที่กำลังพบกับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ คุณอาจถามว่า:
- มีลูกค้าของเราจำนวนเท่าใดที่เลื่อนการชำระเงินเกินกว่าเวลาที่ตกลงไว้?
- เราต้องรับผิดชอบความล่าช้าไปกี่ครั้ง และเราจะแก้ไขได้อย่างไร?
- ช่องทางชำระเงินใดที่ลูกค้าต้องการใช้มากที่สุด?
หากคุณเป็นหัวหน้าฝ่ายขายในเมืองที่กำลังพูดคุยกับ SDRs คุณอาจถามว่า:
- คุณได้ยินข้อร้องเรียนอะไรจากลูกค้าซ้ำๆ บ้าง?
- พวกเขาชอบคุณสมบัติอะไรบ้าง?
- ทำไมลูกค้าบางรายถึงชอบคู่แข่งของเรามากกว่าเรา?
ในทุกการประชุม พิจารณาถาม:
- คุณพอใจกับบทบาทของคุณ, หัวหน้าของคุณ, และงานของคุณหรือไม่?
- คุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณอย่างเต็มที่หรือไม่?
- หากคุณมีโอกาส สิ่งหนึ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานของคุณคืออะไร?
โปรดแบ่งปันวาระการประชุมข้ามระดับนี้กับพนักงานของคุณล่วงหน้าสองสามสัปดาห์ เพื่อให้พวกเขาได้มีเวลาคิดและเตรียมตัวมาอย่างพร้อม
6. เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อตอบคำถามที่ยาก
การประชุมข้ามระดับอาจทำให้คุณรู้สึกยากลำบากเช่นกัน สมาชิกในทีมของคุณจะใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเกี่ยวกับความกังวลของพวกเขา (ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการเช่นกัน!) ดังนั้น จงเตรียมพร้อมที่จะตอบคำถามเหล่านั้น รวบรวมข้อเท็จจริงและตัวเลขทั้งหมดของคุณ ตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณพร้อมจะแบ่งปันกับพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวมากแค่ไหน ประสิทธิภาพของการประชุมข้ามระดับก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณมีส่วนร่วมในการสนทนาเป็นอย่างมาก นี่คือวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงได้
วิธีจัดการประชุมข้ามระดับให้ประสบความสำเร็จ
เริ่มต้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
เมื่อคุณส่งวาระการประชุมข้ามระดับไปยังทีมของคุณ ให้กระตุ้นให้พวกเขาตรวจสอบและเพิ่มรายการของพวกเขา เมื่อพวกเขาทำเช่นนั้น ให้แสดงความขอบคุณในความคิดเห็นของพวกเขาอย่างกระตือรือร้น
นี่คือหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดที่คุณสามารถสร้างความไว้วางใจได้ การตอบกลับของคุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจอย่างแท้จริงต่อการประชุมข้ามระดับและใส่ใจพวกเขาในฐานะบุคคล
รวบรวมเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อจัดการประชุมข้ามระดับให้ประสบความสำเร็จ อาจเป็นเครื่องมือ AI สำหรับบันทึกการประชุมหรือสรุปการประชุม แอปติดตามเป้าหมาย ซอฟต์แวร์บันทึกการโทร หรือกระดาษและปากกาที่คุณชื่นชอบ
เข้ามาพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
เข้าร่วมการประชุมโดยทราบว่าคุณและสมาชิกทีมระดับข้ามสายงานของคุณต้องการบรรลุอะไรจากการสนทนานี้ เครื่องมืออย่าง ClickUpช่วยติดตามเป้าหมายและกำหนดโครงสร้างสำหรับการประชุม
ดำเนินการต่อจากการประชุมข้ามระดับก่อนหน้านี้
หากคุณเคยมีการประชุมข้ามระดับกับบุคคลนี้มาก่อน ให้ดำเนินการต่อจากจุดนั้น ยอมรับรายการที่ต้องดำเนินการและความคืบหน้าของคุณตั้งแต่นั้นมา หากคุณยังไม่สามารถแก้ไขข้อกังวลได้ ให้อธิบายเหตุผล
เมื่อพนักงานรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากการประชุมครั้งก่อน พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นน้อยลงในครั้งนี้ ให้การยืนยันถึงความสำคัญและผลกระทบของการประชุมข้ามระดับ
เปิดใจให้กว้าง
ในขณะที่คุณได้เตรียมตัวสำหรับการประชุมนี้และได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลนั้นแล้ว โปรดจำไว้ว่าการประชุมนี้เกี่ยวกับพวกเขามากกว่าเกี่ยวกับคุณ ดังนั้น จงถามคำถามและฟังอย่างอดทนโดยไม่ขัดจังหวะ
เปิดใจ อย่ามีอคติหรือความคิดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจากผู้อื่น ในระหว่างการประชุม อย่าตัดสิน
ให้ข้อเสนอแนะ
พนักงานต้องการรับฟังความคิดเห็นจากคุณเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานของพวกเขาและข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ บันทึกและแบ่งปันสิ่งนี้กับพวกเขาเพื่อที่คุณจะสามารถพัฒนาต่อไปในการประชุมครั้งถัดไป
การสร้างเอกสารข้อเสนอแนะรู้สึกน่าเบื่อใช่ไหม? ลองใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของ Clickupเพื่อสรุปบันทึกการประชุมของคุณ ระบุรายการที่ต้องดำเนินการ และแนะนำกรอบเวลา
มาพร้อมกับรายการการกระทำที่ชัดเจน
การประชุมข้ามระดับจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณดำเนินการตามประเด็นที่ได้หารือไว้เท่านั้น เพื่อให้คุณมีส่วนร่วมและแสดงความสนใจ อย่าลืมบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วน หากไม่แน่ใจ ลองใช้แม่แบบบันทึกการประชุมของ ClickUp ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ สร้างสำเนาและปรับแต่งให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และโครงสร้างของการประชุมข้ามระดับของคุณ
การยกระดับการประชุมข้ามสายงานของคุณไปอีกขั้นClickUp Meetingsช่วยให้คุณจดบันทึก จัดการวาระการประชุม และกำหนดรายการที่ต้องดำเนินการ รับผิดชอบต่อรายการที่ต้องดำเนินการและเพิ่มลงในระบบการจัดการงานของคุณ กำหนดกรอบเวลาและการติดตามผลอื่นๆ หากจำเป็น
รักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างหลังการประชุม
อย่ารอการประชุมข้ามระดับครั้งต่อไป เปิดช่องทางการสื่อสารที่เปิดกว้างกับพนักงานของคุณเพื่อหารือและดำเนินการตามประเด็นที่ต้องดำเนินการ ใช้มุมมองแชทของ Clickupเพื่อทำงานร่วมกันในภารกิจของคุณแบบเรียลไทม์
- มอบหมายงานให้สมาชิกทีมคนอื่นหากคุณกำลังมอบหมายงาน
- แชร์สินทรัพย์, ลิงก์, และอื่น ๆ
- แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่คุณกำลังทำหรือความท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่
คุณยังสามารถสร้างหน้าต่างแยกต่างหากสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมข้ามระดับได้ เพื่อให้ไม่รบกวนโครงการของคุณ
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประชุมข้ามระดับครั้งต่อไปของคุณด้วย ClickUp
การประชุมข้ามระดับช่วยให้เห็นสิ่งที่อาจถูกมองข้ามในระหว่างการทำงานประจำวัน ช่วยผู้นำเข้าใจปัญหาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมได้ดีขึ้น เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง การประชุมข้ามระดับมีศักยภาพในการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างและโปร่งใส
แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมาย การประชุมข้ามระดับก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะวางแผน กำหนดเวลา เตรียมตัว และดำเนินการ ClickUp พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของClickUp มีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณจัดการประชุมข้ามระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบปริมาณงานของพนักงาน การสร้างวาระการประชุม การจดบันทึกในระหว่างการประชุม หรือการสรุปโดยอัตโนมัติ ClickUp สามารถทำได้ทั้งหมด
จัดการประชุมข้ามระดับอย่างมืออาชีพด้วย ClickUpสมัครฟรีวันนี้!