บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยการประชุมในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 มกราคม 2568

พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการประชุมเป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัด ผู้เข้าร่วม หรือได้รับมอบหมายให้จดบันทึก มักจะมีเรื่องที่ต้องใส่ใจมากกว่าเนื้อหาของการประชุมเอง

การเติบโตของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการประชุมหมายความว่าเราสามารถถ่ายโอนงานธุรการบางส่วนออกไป เพื่อให้เรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น

ต้องการเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่สามารถสกัดประเด็นสำคัญและสร้างสรุปที่เรียบร้อยหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการเครื่องมือที่ช่วยจัดการตารางเวลาและจดบันทึกสำหรับการประชุมทางวิดีโอครั้งต่อไปของคุณ? ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม มีเครื่องมือประชุมด้วย AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

มาเจาะลึกเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการประชุม รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็น ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณได้ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม?

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมควรทำให้กระบวนการประชุมหรือการตัดสินใจทั้งหมดง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหรือการถอดเสียงการประชุมของคุณแบบเรียลไทม์ ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดจะช่วยประหยัดเวลา พลังงาน และเงิน ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ ?

เมื่อคุณเปรียบเทียบเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม ให้ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:

ทุกทีมมีความต้องการที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้คิดถึงเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ อาจต้องการประหยัดเวลา ที่ใช้ในการเขียนบันทึกการประชุมหรือต้องการวิธีสร้างสรุปการประชุมที่รวดเร็วขึ้น ให้พิจารณาความต้องการของคุณ และใช้รายการข้างต้นเพื่อสร้างรายการตัวเลือกที่เหมาะสม

10 เครื่องมือประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ด้วยเสียงรบกวนมากมายเกี่ยวกับเครื่องมือ AI การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานให้คุณแล้ว นี่คือรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมที่จะช่วยให้กระบวนการของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: มุมมอง ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ด้วยการมาถึงของClickUp AI แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทุกคนชื่นชอบได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับงานที่คุณทำ ด้วยเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันหลายร้อยเครื่องมือ ⚒️

ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุมของคุณ จากนั้นทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถแปลงเป็นงานได้ในทันทีการเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ และรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูง

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: ภาพหน้าจอของการประชุมที่ถูกสรุป
สรุปบันทึกการประชุมภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI

แน่นอน ClickUp คือที่ที่คุณสามารถทำงานทุกอย่างได้ครบในที่เดียว นอกเหนือจาก ClickUp AI คุณยังสามารถเข้าถึงคลังเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเทมเพลตวาระการประชุมโดย ClickUp นี้ด้วย จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมดด้วยClickUp Tasks สร้างและแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีม รวมถึงสร้างวาระการประชุมแบบร่วมมือกันด้วยClickUp Docs

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • รับสรุปการประชุมคุณภาพสูงทันที ครอบคลุมช่วงเวลาสำคัญและการตัดสินใจ
  • ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม เอกสาร และงาน เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • สร้างและแชร์วาระการประชุมด้วย ClickUp Docs
  • ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมใหม่
  • เร็ว ๆ นี้: การสร้างงานและงานย่อยพร้อมข้อมูลเมตาดาตา ฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประหยัดเวลา
  • เร็ว ๆ นี้: รับสรุปการประชุมโครงการและการประชุมสแตนด์อัพของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. แอร์แกรม

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Airgram
ผ่านทางแอร์แกรม

แอร์แกรม คือ ผู้ช่วยประชุม AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการรายละเอียดต่างๆ ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมได้มากขึ้น เครื่องมือบันทึกการประชุม, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมให้คุณสามารถแชร์การประชุมและบทสนทนาเสียงกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติเด่นของแอร์แกรม:

  • ใช้ AI ของ Airgram เพื่อแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความ
  • เชิญ Airgram ให้บันทึกการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
  • จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณไว้ในที่เดียว
  • แชร์ข้อความสั้น ๆ และลิงก์จากการประชุมกับผู้ติดต่อภายในและภายนอก

ข้อจำกัดของแอร์แกรม:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AI มีปัญหาในการแยกแยะระหว่างผู้พูด
  • การถอดเสียงมีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้

ราคาแอร์แกรม:

  • แผนฟรี
  • เพิ่มเติม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวแอร์แกรม:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. นาก

ตัวอย่างเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม Otter Meeting
ผ่านทางOtter

Otter เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการการถอดเสียงและการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมนี้รวมถึงการบันทึกและถอดเสียงแบบร่วมมือกัน สรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ และโอกาสในการมอบหมายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุม ?

คุณสมบัติเด่นของ Otter:

  • เพิ่มไฮไลท์และความคิดเห็นลงในบันทึกการประชุม และเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
  • เชิญ Otter เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่กำหนดไว้และบันทึกโน้ตแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมได้
  • รับคำตอบทันทีจาก AI และทีมของคุณโดยไม่ต้องออกจากห้องประชุมด้วย Otter AI Chat
  • ส่งสรุปโดยอัตโนมัติไปยังผู้เข้าร่วมประชุม

ข้อจำกัดของนาก:

  • ไม่มีข้อความแจ้งเตือนให้สิ้นสุดการบันทึก ดังนั้นจึงง่ายที่จะลืมปิดการบันทึกของ Otter โดยไม่ได้ตั้งใจ
  • ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์เสียงในภายหลังเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนที่จะแชร์ได้

การตั้งราคาแบบ Otter:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Otter:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

4. ฟัธม์

ตัวอย่างเครื่องมือประชุม Fathom AI
ผ่านทางFathom

Fathom เป็นเครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการจดบันทึกที่คุณสามารถเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับคุณเพื่อบันทึก ถอดความ และสรุปการประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงการบันทึกการสนทนาได้ทันทีหลังการประชุม ถอดความ และคลิปที่คุณไฮไลท์ไว้ ?

คุณสมบัติเด่นของ Fathom:

  • สรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
  • ซิงค์บันทึกการโทรกับระบบ CRM ของคุณ
  • คัดลอกสรุปและบันทึกข้ามแพลตฟอร์มโดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบ
  • ใช้ใน 7 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส

เข้าใจข้อจำกัด:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AIในแอปจดบันทึกนี้มีปัญหาในการแยกแยะเสียงระหว่างการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
  • ไม่มีเวอร์ชัน "โหมดสว่าง" ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางรายที่มีสายตาเอียง

การกำหนดราคาแบบ Fathom:

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวจาก Fathom:

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (8 รีวิว)

5. ไฟลั๊กซ์. ai

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด Fireflies.ai
ผ่านแสงหิ่งห้อย

Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ช่วยบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้เพื่อถอดเสียงการประชุม สรุปเนื้อหา และสร้างคลังข้อมูลการประชุมที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถค้นหาและย้อนกลับไปดูได้ ?

ไฟร์ฟลายส์. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • ถอดเสียงบทสนทนาจากแอปวิดีโอคอล ไฟล์เสียง และเครื่องโทร
  • ใช้การค้นหาด้วยระบบ AI เพื่อกรองผ่านการสนทนาในอดีต
  • วิเคราะห์เวลาการพูดของผู้พูด, ทำความเข้าใจความรู้สึก, และติดตามหัวข้อที่คุณกำหนดเอง เช่น การกล่าวถึงคู่แข่ง
  • แชร์บันทึกการประชุมกับผู้อื่นผ่านแอปการทำงานร่วมกันเช่น Slack

หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวหรือความลึกของการประชุมของพวกเขา
  • Fireflies. ai ทำงานเฉพาะในการประชุมภายในเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้เป็นตัวช่วยจดบันทึกในการประชุมภายนอกได้

หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

ไฟลัฟฟี่. ai คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (5 รีวิว)

6. Sembly

ตัวอย่างบันทึกการประชุม Sembly AI
ผ่านทางSembly

Sembly เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่บันทึกการประชุม สรุปการประชุม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่คุณด้วยฟีเจอร์แชทในตัว นำบันทึกการประชุมของคุณและซิงค์กับเครื่องมือจัดการงานเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✍️

คุณสมบัติเด่นของ Sembly:

  • ค้นหาการประชุมครั้งก่อนด้วยฟังก์ชันค้นหา
  • เพิ่มบันทึกพร้อมเวลาและเครื่องหมายบุ๊คมาร์คเพื่อเน้นจุดสำคัญและข้อสรุป
  • ใช้ Semblian ซึ่งเป็นแชทในตัว เพื่อรับคำตอบและสร้างอีเมลติดตามผลตามการโทรหรือการประชุมของคุณ
  • ส่ง Sembly ไปประชุมแทนคุณเมื่อคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้ และตรวจสอบบันทึกการประชุมเมื่อคุณสะดวก

ข้อจำกัดของ Sembly:

  • ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเพิ่ม Sembly ในการโทรในนาทีสุดท้าย
  • Sembly มีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้

ราคาของ Sembly:

  • แผนฟรี
  • มืออาชีพ: 10 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • ทีม: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 40 คน
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Sembly:

  • G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. Avoma

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: ตัวอย่างการประชุม Avoma พร้อมบันทึก
ผ่านทางAvoma

Avoma เป็นผู้ช่วยประชุมและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ด้วย AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือนี้มีเทมเพลตสำหรับวาระการประชุม การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน การบันทึกเสียงอัตโนมัติ การถอดเสียงสด และบันทึกที่สร้างโดย AI

คุณสมบัติเด่นของ Avoma:

  • ใช้แม่แบบวาระการประชุมที่มีอยู่และส่งให้ผู้เข้าร่วมของคุณเพื่อรับความคิดเห็น
  • ค้นหาผ่านบันทึกถอดความและไฟล์เสียง และกลับไปยังส่วนที่บันทึกไว้
  • สร้างบันทึกการประชุมที่เหมือนมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • เพิ่มบันทึก, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึงในบันทึกการโทรหรือการประชุมของคุณ

ข้อจำกัดของ Avoma:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าการฟังการถอดเสียงที่ความเร็วสูงขึ้นทำให้คำบางคำถูกตัดออก
  • อาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับ Avoma ในการเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในนาทีสุดท้าย

ราคาของ Avoma:

  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มเติม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Avoma:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 5/5 (5 รีวิว)

สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์รายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มเติม ลองดูทางเลือกอื่นของ Gong เหล่านี้!

8. เหนือธรรมชาติ

เครื่องมือ AI สำหรับการประชุม: ภาพหน้าจอของการสนทนาของ Nestle บน Supernormal
ผ่านทางSupernormal

Supernormal เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่จะบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติ ปรับแต่งให้เรียบร้อย และจัดรูปแบบให้พร้อมใช้งาน เก็บโน้ตการประชุมของคุณไว้ในที่เดียว ซิงค์กับเครื่องมือของบุคคลที่สาม และแชร์กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทันที ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือระดับ:

  • บันทึกข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI
  • ปรับแต่งแม่แบบของคุณเองให้เข้ากับสไตล์การเขียนและการจดบันทึกของคุณ
  • สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้สำหรับบันทึกการโทร การสนทนา และการประชุมที่ผ่านมา
  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว

ข้อจำกัดที่เหนือปกติ:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์ AI ไม่สามารถแยกแยะเสียงที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
  • การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนนาทีที่คุณบันทึกต่อเดือนแทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ต่อผู้ใช้

การตั้งราคาสูงเกินปกติ:

  • แผนฟรี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน สำหรับ 1,000 นาทีต่อเดือน

คะแนนและรีวิวที่เหนือความคาดหมาย:

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. ดูซ้ำ

ภาพหน้าจอของการประชุมผู้นำผลิตภัณฑ์
ผ่านRewatch

ฟังก์ชัน AI ของ Rewatch ช่วยให้คุณสามารถบันทึก แชร์ และทำงานร่วมกับทีมของคุณในการประชุมวิดีโอได้โดยอัตโนมัติ รับรายละเอียดด้วยการบันทึกการประชุม ดูช่วงเวลาสำคัญที่มีการบันทึกเวลา และเข้าถึงการบันทึกของคุณในศูนย์กลางวิดีโอเดียว ?

รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง:

  • บันทึกและถอดเสียงการประชุมเสมือนโดยอัตโนมัติ
  • เก็บการโทรวิดีโอและการบันทึกหน้าจอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
  • ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการแบ่งปันความคิด, หารือเกี่ยวกับคำแนะนำ, และถามคำถาม
  • รับการสนับสนุนในมากกว่า 30 ภาษา

ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ:

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้สามารถค้นหาหรือกรองบทสนทนาตามผู้พูดได้ง่ายขึ้น
  • คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้บนแอปพลิเคชันมือถือ แต่สิ่งนี้ไม่มีให้บริการบนเวอร์ชันเว็บ

ดูราคาใหม่:

  • แผนฟรี
  • ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

ตรวจสอบเรตติ้งและรีวิวอีกครั้ง:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 5/5 (1 รีวิว)

10. เจมี่

เจมี่บันทึกสรุปการประชุม
ผ่านทางเจมี่

เจมี่ เป็นเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับการประชุมที่มุ่งเน้นการสร้างสรุปการประชุม เมื่อคุณเชิญผู้ช่วยประชุม AI นี้เข้าร่วมการโทรของคุณ มันจะฟังการบันทึกเสียงและสรุปทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกัน

คุณสมบัติเด่นของเจมี่:

  • บันทึกสรุปการประชุมด้วยพลัง AI ได้ในพริบตา
  • ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การประชุมใดก็ได้
  • เลือกว่าคุณต้องการสรุปแบบง่ายหรือแบบละเอียด

ข้อจำกัดของเจมี่:

  • เจมี่สร้างเฉพาะสรุปการประชุมเท่านั้น ดังนั้นคุณอาจต้องการเครื่องมืออื่นสำหรับการบันทึกเสียง คลิป หรือถอดความแบบเต็ม
  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือใหม่ แจมมี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการแนะนำผู้ใช้ใหม่จากรายชื่อผู้รอ

ราคาของเจมี่:

  • จาก €24/เดือน (ประมาณ $26/เดือน)

jamie ratings and reviews:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม

ด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้นในการประชุม การโทรขาย และการสาธิตสด ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ในรายการนี้ คุณจะพบผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและเริ่มปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของเราช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ อีกนับพันที่คุณใช้อยู่แล้ว ?

นอกจากนี้ ClickUp AI ยังเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งสามารถเขียนสรุปการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องทำได้ในพริบตา

แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียวลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการจัดการการประชุมและชีวิตการทำงานของคุณโดยรวม!