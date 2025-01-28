10 เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมและผู้ช่วยการประชุมในปี 2025

พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการประชุมเป็นอย่างดี ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัด ผู้เข้าร่วม หรือได้รับมอบหมายให้จดบันทึก มักจะมีเรื่องที่ต้องใส่ใจมากกว่าเนื้อหาของการประชุมเอง
การเติบโตของเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการประชุมหมายความว่าเราสามารถถ่ายโอนงานธุรการบางส่วนออกไป เพื่อให้เรามีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากขึ้น
ต้องการเครื่องมือจดบันทึกด้วย AI ที่สามารถสกัดประเด็นสำคัญและสร้างสรุปที่เรียบร้อยหรือไม่? หรือบางทีคุณอาจต้องการเครื่องมือที่ช่วยจัดการตารางเวลาและจดบันทึกสำหรับการประชุมทางวิดีโอครั้งต่อไปของคุณ? ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตาม มีเครื่องมือประชุมด้วย AI ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
มาเจาะลึกเครื่องมือ AI ชั้นนำสำหรับการประชุม รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็น ข้อดี ข้อเสีย ราคา และข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้คุณได้ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม?
เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมควรทำให้กระบวนการประชุมหรือการตัดสินใจทั้งหมดง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติหรือการถอดเสียงการประชุมของคุณแบบเรียลไทม์ ผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดจะช่วยประหยัดเวลา พลังงาน และเงิน ดังนั้นจึงคุ้มค่าที่จะหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับคุณ ?
เมื่อคุณเปรียบเทียบเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม ให้ถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้:
- คุณสมบัติ: เครื่องมือนี้รวมคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องมีไว้หรือไม่?
- ความเชี่ยวชาญ: เครื่องมือนี้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมาก หรือให้ฟีเจอร์หลากหลาย?
- การใช้งาน: คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มนี้สำหรับการประชุมประเภทต่างๆ ได้หรือไม่ หรือใช้ได้เฉพาะการประชุมภายในเท่านั้น?
- การผสานรวม:เครื่องมือผู้ช่วยนี้สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอหรือแพลตฟอร์มการประชุมเช่นZoom, Webex หรือ Google Meet ได้หรือไม่? แล้วแอปส่งข้อความเช่น Slack หรือ Microsoft Teams ล่ะ?มีส่วนขยาย AI สำหรับ Chrome หรือไม่?
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: เครื่องมือนี้เรียนรู้และใช้งานได้ง่ายหรือไม่?
- ราคา:ซอฟต์แวร์การจัดการการประชุมด้วยAI อยู่ในงบประมาณของคุณหรือไม่?
ทุกทีมมีความต้องการที่แตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้นให้คิดถึงเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ อาจต้องการประหยัดเวลา ที่ใช้ในการเขียนบันทึกการประชุมหรือต้องการวิธีสร้างสรุปการประชุมที่รวดเร็วขึ้น ให้พิจารณาความต้องการของคุณ และใช้รายการข้างต้นเพื่อสร้างรายการตัวเลือกที่เหมาะสม
10 เครื่องมือประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ด้วยเสียงรบกวนมากมายเกี่ยวกับเครื่องมือ AI การค้นหาเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว นั่นคือเหตุผลที่เราทำงานให้คุณแล้ว นี่คือรายการเครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมที่จะช่วยให้กระบวนการของคุณราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ
1.คลิกอัพ
ด้วยการมาถึงของClickUp AI แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทุกคนชื่นชอบได้กลายเป็นหนึ่งในผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับงานที่คุณทำ ด้วยเครื่องมือ AI ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันหลายร้อยเครื่องมือ ⚒️
ใช้ ClickUp AI เพื่อสรุปการประชุมของคุณ จากนั้นทำให้รายการสิ่งที่ต้องทำเป็นอัตโนมัติซึ่งคุณสามารถแปลงเป็นงานได้ในทันทีการเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำจะช่วยประหยัดเวลา ทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้ และรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานให้สูง
แน่นอน ClickUp คือที่ที่คุณสามารถทำงานทุกอย่างได้ครบในที่เดียว นอกเหนือจาก ClickUp AI คุณยังสามารถเข้าถึงคลังเทมเพลตมากมายเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้นรวมถึงเทมเพลตวาระการประชุมโดย ClickUp นี้ด้วย จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำและงานที่ต้องดำเนินการทั้งหมดด้วยClickUp Tasks สร้างและแชร์เอกสารกับสมาชิกในทีม รวมถึงสร้างวาระการประชุมแบบร่วมมือกันด้วยClickUp Docs
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- รับสรุปการประชุมคุณภาพสูงทันที ครอบคลุมช่วงเวลาสำคัญและการตัดสินใจ
- ดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุม เอกสาร และงาน เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ
- สร้างและแชร์วาระการประชุมด้วย ClickUp Docs
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อประหยัดเวลาในการสร้างวาระการประชุมและบันทึกการประชุมใหม่
- เร็ว ๆ นี้: การสร้างงานและงานย่อยพร้อมข้อมูลเมตาดาตา ฟีเจอร์กรอกข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประหยัดเวลา
- เร็ว ๆ นี้: รับสรุปการประชุมโครงการและการประชุมสแตนด์อัพของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- มุมมองทั้งหมดยังไม่สามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. แอร์แกรม
แอร์แกรม คือ ผู้ช่วยประชุม AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการรายละเอียดต่างๆ ให้คุณเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การประชุมได้มากขึ้น เครื่องมือบันทึกการประชุม, บันทึกเสียง, และสรุปการประชุมให้คุณสามารถแชร์การประชุมและบทสนทนาเสียงกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของแอร์แกรม:
- ใช้ AI ของ Airgram เพื่อแปลงเสียงและวิดีโอเป็นข้อความ
- เชิญ Airgram ให้บันทึกการประชุมที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
- จัดระเบียบบันทึกการประชุมของคุณไว้ในที่เดียว
- แชร์ข้อความสั้น ๆ และลิงก์จากการประชุมกับผู้ติดต่อภายในและภายนอก
ข้อจำกัดของแอร์แกรม:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AI มีปัญหาในการแยกแยะระหว่างผู้พูด
- การถอดเสียงมีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
ราคาแอร์แกรม:
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแอร์แกรม:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. นาก
Otter เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการการถอดเสียงและการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ เครื่องมือ AI สำหรับการประชุมนี้รวมถึงการบันทึกและถอดเสียงแบบร่วมมือกัน สรุปการประชุมแบบเรียลไทม์ และโอกาสในการมอบหมายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุม ?
คุณสมบัติเด่นของ Otter:
- เพิ่มไฮไลท์และความคิดเห็นลงในบันทึกการประชุม และเปลี่ยนให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
- เชิญ Otter เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ที่กำหนดไว้และบันทึกโน้ตแม้ว่าคุณจะไม่สามารถเข้าร่วมได้
- รับคำตอบทันทีจาก AI และทีมของคุณโดยไม่ต้องออกจากห้องประชุมด้วย Otter AI Chat
- ส่งสรุปโดยอัตโนมัติไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อจำกัดของนาก:
- ไม่มีข้อความแจ้งเตือนให้สิ้นสุดการบันทึก ดังนั้นจึงง่ายที่จะลืมปิดการบันทึกของ Otter โดยไม่ได้ตั้งใจ
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์เสียงในภายหลังเพื่อลบข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนที่จะแชร์ได้
การตั้งราคาแบบ Otter:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Otter:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
4. ฟัธม์
Fathom เป็นเครื่องมือ AI ฟรีสำหรับการจดบันทึกที่คุณสามารถเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอกับคุณเพื่อบันทึก ถอดความ และสรุปการประชุม เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงการบันทึกการสนทนาได้ทันทีหลังการประชุม ถอดความ และคลิปที่คุณไฮไลท์ไว้ ?
คุณสมบัติเด่นของ Fathom:
- สรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
- ซิงค์บันทึกการโทรกับระบบ CRM ของคุณ
- คัดลอกสรุปและบันทึกข้ามแพลตฟอร์มโดยไม่มีปัญหาการจัดรูปแบบ
- ใช้ใน 7 ภาษา รวมถึงภาษาอังกฤษ สเปน และฝรั่งเศส
เข้าใจข้อจำกัด:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า AIในแอปจดบันทึกนี้มีปัญหาในการแยกแยะเสียงระหว่างการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
- ไม่มีเวอร์ชัน "โหมดสว่าง" ซึ่งอาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้บางรายที่มีสายตาเอียง
การกำหนดราคาแบบ Fathom:
- ฟรี
คะแนนและรีวิวจาก Fathom:
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (8 รีวิว)
5. ไฟลั๊กซ์. ai
Fireflies.ai เป็นผู้ช่วยประชุม AI ที่ช่วยบันทึกการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ ใช้เพื่อถอดเสียงการประชุม สรุปเนื้อหา และสร้างคลังข้อมูลการประชุมที่ผ่านมาซึ่งคุณสามารถค้นหาและย้อนกลับไปดูได้ ?
ไฟร์ฟลายส์. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- ถอดเสียงบทสนทนาจากแอปวิดีโอคอล ไฟล์เสียง และเครื่องโทร
- ใช้การค้นหาด้วยระบบ AI เพื่อกรองผ่านการสนทนาในอดีต
- วิเคราะห์เวลาการพูดของผู้พูด, ทำความเข้าใจความรู้สึก, และติดตามหัวข้อที่คุณกำหนดเอง เช่น การกล่าวถึงคู่แข่ง
- แชร์บันทึกการประชุมกับผู้อื่นผ่านแอปการทำงานร่วมกันเช่น Slack
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าจำนวนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับความยาวหรือความลึกของการประชุมของพวกเขา
- Fireflies. ai ทำงานเฉพาะในการประชุมภายในเท่านั้น ดังนั้นคุณไม่สามารถใช้เป็นตัวช่วยจดบันทึกในการประชุมภายนอกได้
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai:
- แผนฟรี
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ไฟลัฟฟี่. ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (5 รีวิว)
6. Sembly
Sembly เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่บันทึกการประชุม สรุปการประชุม และให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์แก่คุณด้วยฟีเจอร์แชทในตัว นำบันทึกการประชุมของคุณและซิงค์กับเครื่องมือจัดการงานเพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ✍️
คุณสมบัติเด่นของ Sembly:
- ค้นหาการประชุมครั้งก่อนด้วยฟังก์ชันค้นหา
- เพิ่มบันทึกพร้อมเวลาและเครื่องหมายบุ๊คมาร์คเพื่อเน้นจุดสำคัญและข้อสรุป
- ใช้ Semblian ซึ่งเป็นแชทในตัว เพื่อรับคำตอบและสร้างอีเมลติดตามผลตามการโทรหรือการประชุมของคุณ
- ส่ง Sembly ไปประชุมแทนคุณเมื่อคุณไม่สามารถเข้าร่วมได้ และตรวจสอบบันทึกการประชุมเมื่อคุณสะดวก
ข้อจำกัดของ Sembly:
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาในการเพิ่ม Sembly ในการโทรในนาทีสุดท้าย
- Sembly มีให้บริการเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นในขณะนี้
ราคาของ Sembly:
- แผนฟรี
- มืออาชีพ: 10 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- ทีม: $20/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 40 คน
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Sembly:
- G2: 4. 3/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Avoma
Avoma เป็นผู้ช่วยประชุมและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลรายได้ด้วย AI แบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการประชุมทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น เครื่องมือนี้มีเทมเพลตสำหรับวาระการประชุม การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน การบันทึกเสียงอัตโนมัติ การถอดเสียงสด และบันทึกที่สร้างโดย AI
คุณสมบัติเด่นของ Avoma:
- ใช้แม่แบบวาระการประชุมที่มีอยู่และส่งให้ผู้เข้าร่วมของคุณเพื่อรับความคิดเห็น
- ค้นหาผ่านบันทึกถอดความและไฟล์เสียง และกลับไปยังส่วนที่บันทึกไว้
- สร้างบันทึกการประชุมที่เหมือนมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
- เพิ่มบันทึก, ความคิดเห็น, และการกล่าวถึงในบันทึกการโทรหรือการประชุมของคุณ
ข้อจำกัดของ Avoma:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการฟังการถอดเสียงที่ความเร็วสูงขึ้นทำให้คำบางคำถูกตัดออก
- อาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับ Avoma ในการเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นในนาทีสุดท้าย
ราคาของ Avoma:
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
สำหรับเครื่องมือวิเคราะห์รายได้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพิ่มเติม ลองดูทางเลือกอื่นของ Gong เหล่านี้!
8. เหนือธรรมชาติ
Supernormal เป็นเครื่องมือ AI สำหรับการประชุมที่จะบันทึกโน้ตโดยอัตโนมัติ ปรับแต่งให้เรียบร้อย และจัดรูปแบบให้พร้อมใช้งาน เก็บโน้ตการประชุมของคุณไว้ในที่เดียว ซิงค์กับเครื่องมือของบุคคลที่สาม และแชร์กับผู้เข้าร่วมประชุมได้ทันที ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดเหนือระดับ:
- บันทึกข้อมูลสำคัญโดยอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์จดบันทึกด้วย AI
- ปรับแต่งแม่แบบของคุณเองให้เข้ากับสไตล์การเขียนและการจดบันทึกของคุณ
- สร้างห้องสมุดที่สามารถค้นหาได้สำหรับบันทึกการโทร การสนทนา และการประชุมที่ผ่านมา
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่คุณสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
ข้อจำกัดที่เหนือปกติ:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าซอฟต์แวร์ AI ไม่สามารถแยกแยะเสียงที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนนาทีที่คุณบันทึกต่อเดือนแทนที่จะเป็นค่าธรรมเนียมรายเดือนคงที่ต่อผู้ใช้
การตั้งราคาสูงเกินปกติ:
- แผนฟรี
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน สำหรับ 1,000 นาทีต่อเดือน
คะแนนและรีวิวที่เหนือความคาดหมาย:
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. ดูซ้ำ
ฟังก์ชัน AI ของ Rewatch ช่วยให้คุณสามารถบันทึก แชร์ และทำงานร่วมกับทีมของคุณในการประชุมวิดีโอได้โดยอัตโนมัติ รับรายละเอียดด้วยการบันทึกการประชุม ดูช่วงเวลาสำคัญที่มีการบันทึกเวลา และเข้าถึงการบันทึกของคุณในศูนย์กลางวิดีโอเดียว ?
รับชมคุณสมบัติเด่นอีกครั้ง:
- บันทึกและถอดเสียงการประชุมเสมือนโดยอัตโนมัติ
- เก็บการโทรวิดีโอและการบันทึกหน้าจอทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยการแบ่งปันความคิด, หารือเกี่ยวกับคำแนะนำ, และถามคำถาม
- รับการสนับสนุนในมากกว่า 30 ภาษา
ข้อจำกัดในการรับชมซ้ำ:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้สามารถค้นหาหรือกรองบทสนทนาตามผู้พูดได้ง่ายขึ้น
- คุณสามารถดาวน์โหลดวิดีโอได้บนแอปพลิเคชันมือถือ แต่สิ่งนี้ไม่มีให้บริการบนเวอร์ชันเว็บ
ดูราคาใหม่:
- แผนฟรี
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
ตรวจสอบเรตติ้งและรีวิวอีกครั้ง:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
10. เจมี่
เจมี่ เป็นเครื่องมือ AI ใหม่สำหรับการประชุมที่มุ่งเน้นการสร้างสรุปการประชุม เมื่อคุณเชิญผู้ช่วยประชุม AI นี้เข้าร่วมการโทรของคุณ มันจะฟังการบันทึกเสียงและสรุปทุกสิ่งที่ได้พูดคุยกัน
คุณสมบัติเด่นของเจมี่:
- บันทึกสรุปการประชุมด้วยพลัง AI ได้ในพริบตา
- ใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์การประชุมใดก็ได้
- เลือกว่าคุณต้องการสรุปแบบง่ายหรือแบบละเอียด
ข้อจำกัดของเจมี่:
- เจมี่สร้างเฉพาะสรุปการประชุมเท่านั้น ดังนั้นคุณอาจต้องการเครื่องมืออื่นสำหรับการบันทึกเสียง คลิป หรือถอดความแบบเต็ม
- เนื่องจากเป็นเครื่องมือใหม่ แจมมี่กำลังอยู่ในขั้นตอนการแนะนำผู้ใช้ใหม่จากรายชื่อผู้รอ
ราคาของเจมี่:
- จาก €24/เดือน (ประมาณ $26/เดือน)
jamie ratings and reviews:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือ AI สำหรับการประชุม
ด้วยเทคโนโลยี AI ทำให้มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้นในการประชุม การโทรขาย และการสาธิตสด ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ต่างๆ ในรายการนี้ คุณจะพบผู้ช่วยประชุม AI ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณและเริ่มปรับปรุงกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อคุณพร้อมที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของเราช่วยให้คุณทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่นๆ อีกนับพันที่คุณใช้อยู่แล้ว ?
นอกจากนี้ ClickUp AI ยังเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณ ซึ่งสามารถเขียนสรุปการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการที่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องทำได้ในพริบตา
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียวลองใช้ ClickUp ฟรีเพื่อค้นพบวิธีที่ดีกว่าในการจัดการการประชุมและชีวิตการทำงานของคุณโดยรวม!