10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Gong ในปี 2025

Gong. io มอบวิธีการให้ตัวแทนขายสามารถขยายข้อมูลเชิงลึก การมีปฏิสัมพันธ์ และรายได้ของพวกเขาด้วยความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่เครื่องมือเดียวในพื้นที่นี้ ด้วยทางเลือกของ Gong มากมายที่ปรากฏขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จึงคุ้มค่าที่จะดูว่าคู่แข่งมีการพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะรู้ว่ามันยังคงเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือไม่
ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปดูทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Gong เราจะเจาะลึกถึงคุณสมบัติเด่น ข้อจำกัด และราคาของแต่ละตัวเลือก มาสำรวจกันว่า มีทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจสำหรับซอฟต์แวร์อัจฉริยะยอดนิยมนี้หรือไม่ ที่สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ครบถ้วนและประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคุณได้ ?
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกแทนก้อง?
Gongเป็นแพลตฟอร์ม SaaSที่ขับเคลื่อนด้วย AIสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และการเสริมศักยภาพการขายซึ่งได้รับความนิยมจากทีมขายและทีมรายได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่คุณจะต้องการฟีเจอร์ที่คล้ายกันเมื่อพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ ควรมองหาเครื่องมือที่ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบของลูกค้า เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการปิดดีล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มรายได้
เมื่อคุณพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Gong ให้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับด้านต่างๆ เช่น:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มการขายใช้งานง่ายหรือไม่? ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากหรือไม่?
- ชุดคุณสมบัติ: มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่? ขาดคุณสมบัติบางอย่างหรือไม่? หรือมีมากเกินไปจนทำให้สับสน?
- ความเข้ากันได้: ทางเลือกแทน Gong นี้สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้หรือไม่? สามารถแทนที่เครื่องมืออื่นได้ด้วยหรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือใหม่มีราคาแพงกว่าหรือถูกกว่า Gong หรือไม่? อยู่ในงบประมาณของคุณหรือไม่?
- คะแนนและความคิดเห็น: ผู้ใช้จริงคิดอย่างไรเกี่ยวกับเครื่องมือนี้? มันได้รับการจัดอันดับสูงหรือไม่?
ทุกทีมขายมีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่คุณสมบัติข้างต้นเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาอย่างแน่นอนเมื่อมองหาทางเลือกใหม่แทน Gong สำหรับคุณ ลองคิดดูว่าคุณต้องการระบบโทรอัตโนมัติ การโค้ชขาย สรุปการประชุม และฟีเจอร์อื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากฟีเจอร์มาตรฐานของแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายหรือไม่ พิจารณาเป้าหมายและวิธีการทำงานของคุณ แล้วใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการสร้างรายชื่อตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทางเลือกแทน Gong
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับก้องสำหรับทีมขาย
1.คลิกอัพ
ทีมขายชื่นชอบเครื่องมือเช่น Gong เพราะมันนำคุณสมบัติการขายมากมายมาไว้ในที่เดียว แต่มีเครื่องมือหนึ่งที่ก้าวไปไกลกว่านั้นและเพิ่มพลังให้กับกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในศูนย์กลางเดียว—นั่นคือ ClickUp ✨
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขายของเราช่วยให้คุณดูช่องทางขายของคุณได้ง่าย ติดตามกิจกรรมของบัญชี และทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้น ไม่เหนื่อยมากขึ้น มอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนของกระบวนการและตรรกะที่กำหนดไว้ ทำการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ และแจ้งให้ทีมขายของคุณทราบถึงงานหรือลูกค้าเป้าหมายที่ต้องจัดการต่อไป
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคอลเลกชันเทมเพลตที่ใช้งานง่ายมากมายรวมถึงเทมเพลตรายงานการขายด้วย ดูผลงานของทีมขายของคุณได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตรายงานการขายจาก ClickUp ระบุความสำเร็จในการขายของคุณและดูว่าเกิดขึ้นเมื่อใด ยอดขายเท่าไร และการคาดการณ์ยอดขายทั้งหมดในที่เดียว
ใช้ClickUp AIเพื่อเร่งกระบวนการขายของคุณและทำงานเล็กๆ ที่ซ้ำซากให้เป็นอัตโนมัติ—ช่วยให้ตัวแทนของคุณมีเวลามากขึ้นในการปิดการขาย สรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ และสร้างงานใหม่ตามบทสนทนา
ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือให้คุณดูยอดขายของคุณเท่านั้น แต่ยังเป็นซอฟต์แวร์วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจด้านการขายทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ ไปจนถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่และการทำงานร่วมกันในดีลต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ
- อัตโนมัติการทำงานเพื่อเร่งกระบวนการทำงานของคุณ
- สร้างและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม
- จัดการทีมขายและทรัพยากรของคุณ
- ติดต่อสื่อสารกับทีมของคุณได้ตลอดเวลาด้วยมุมมองแชทแบบเรียลไทม์และระบบแสดงความคิดเห็นในตัว
- ClickUp CRMสำหรับติดตามลูกค้าเป้าหมายตลอดกระบวนการขาย
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย งบประมาณ และอื่นๆ
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมายด้วยแบบฟอร์ม ClickUpที่สร้างขึ้นเองในตัว
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างรากฐานที่ดี
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณเพื่อดูในมุมมองใดก็ได้จากกว่า 10 แบบของ ClickUp
- ติดตามข้อตกลงและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการตลอดเวลาในแดชบอร์ดอัจฉริยะของคุณในClickUp
- ผสานการทำงานกับแอปงานอื่นๆ นับพันเพื่อสร้างศูนย์กลางแพลตฟอร์มที่ช่วยเสริมศักยภาพการขายอย่างครบวงจร
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่าความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่มาพร้อมกับ ClickUp นั้นมากเกินไปในตอนแรก
- ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ดังนั้นจึงมีพื้นที่ให้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอฟีเจอร์ใหม่ๆได้อีก—ดูแผนพัฒนาของ ClickUpเพื่อดูว่าอะไรกำลังจะมาในเร็วๆ นี้
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. LeadIQ
LeadIQ เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการนัดหมายได้มากขึ้น แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถรวบรวมและซิงค์ข้อมูลลูกค้าจากหลากหลายช่องทาง ระบุเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายหลัก และเขียนข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ ✏️
คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ:
- เข้าใจว่าลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพควรค่าแก่การติดตามหรือไม่
- หลีกเลี่ยงการทำซ้ำโดยการตรวจสอบว่าลูกค้าเป้าหมายได้รับการดูแลโดยสมาชิกในทีมแล้วหรือไม่
- สร้างรายการขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับแคมเปญการขาย
ข้อจำกัดของ LeadIQ:
- ที่อยู่อีเมลสำหรับลูกค้าเป้าหมายไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเสมอไป และบางครั้งอาจใช้วิธีการ "คาดเดาที่ดีที่สุด" ซึ่งอาจไม่ถูกต้อง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการนำเข้าข้อมูลไปยังระบบอื่นอาจใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้
ราคาของ LeadIQ:
- ฟรีเมียม: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- จำเป็น: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 130 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ LeadIQ Prospector:
- G2: 4. 3/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
3. การเข้าถึงชุมชน
การเข้าถึงลูกค้าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการดำเนินการขายที่มอบเครื่องมือให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานขายในการสร้างกระบวนการขายและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์ได้มากขึ้นเครื่องมือ AIนี้ช่วยในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า การจัดการข้อตกลง ความฉลาดในการสนทนา และอื่นๆ อีกมากมาย ?️
คุณสมบัติเด่นของการเผยแพร่:
- แม่แบบช่วยให้เริ่มต้นได้ง่าย
- อัตโนมัติภารกิจและทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่น
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดด้วยเครื่องมือให้คะแนนลูกค้า
ข้อจำกัดในการเข้าถึง:
- การกลับไปดูบันทึกที่คุณเคยทำไว้เกี่ยวกับผู้ติดต่ออาจเป็นเรื่องท้าทาย; ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการรายงานที่ละเอียดมากขึ้น
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้า:
- มาตรฐาน: กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
- มืออาชีพ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
4. คลาริ
ความสำคัญของคลาริอยู่ที่ความแม่นยำของรายได้ ช่วยให้ทีมสามารถใช้ข้อมูลและอัลกอริทึมอัจฉริยะเพื่อชนะการเจรจาต่อรองได้มากขึ้น และรักษาลูกค้าไว้ได้ รวบรวมข้อมูล สร้างแผนการกระทำร่วมกัน และใช้การจัดการระบบท่อเพื่อดำเนินกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ ✔️
คุณสมบัติเด่นของ Clari:
- สร้างการคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำยิ่งขึ้นสำหรับทีมขายของคุณ
- ซิงค์ข้อมูลกับระบบ CRMของคุณโดยอัตโนมัติ
- ทำการเปลี่ยนแปลงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปมือถือที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของคลาริ:
- เครื่องมือนี้บางครั้งอาจมีความกระตือรือร้นมากเกินไปในการแนะนำขั้นตอนถัดไป; ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเมื่อพยายามดูข้อมูลตลอดทั้งปีในโมดูลการคาดการณ์ของพวกเขา
ราคาของคลาริ:
- การดำเนินการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- การพยากรณ์: ติดต่อเพื่อขอราคา
- แพลตฟอร์ม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Clari:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
5. ลีดลอฟต์
แพลตฟอร์มของ LeadLoft มอบพื้นที่ศูนย์กลางให้กับทีมขายสำหรับการค้นหาลูกค้าใหม่ การติดต่อ และการติดตามผล เครื่องมือนี้มีเพลย์บุ๊กอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเริ่มต้นการสนทนากับลูกค้า การจองปฏิทินในตัว และการจัดการท่อการขายเพื่อระบุเวลาที่คุณปิดการขายได้สำเร็จ ?
คุณสมบัติเด่นของ LeadLoft:
- ทำให้การสนทนาด้านการขายกับลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยคู่มือการสนทนาสำเร็จรูป
- สร้างช่องทางการขายที่ปรับแต่งตามความต้องการและสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่กำหนดเอง
- สร้างแคมเปญการส่งข้อความ LinkedIn ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
ข้อจำกัดของ LeadLoft:
- ตัวชี้วัดและตัวเลือกการรายงานสำหรับแคมเปญอีเมลอาจรู้สึกจำกัด; ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติแบบกลุ่มที่ติดตั้งมาในตัว
ราคาของ LeadLoft:
- สิทธิ์เข้าใช้งานทั้งหมด: $100/เดือน (รวมผู้ใช้ 2 คน—ผู้ใช้เพิ่มเติมคนละ $100/เดือน)
- บริการจัดการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ LeadLoft:
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. ไฟลั่กไฟลั่ก. ai
Fireflies แตกต่างจากทางเลือกอื่นของ Gong ในรายการนี้ เนื่องจากไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มด้านข้อมูลรายได้โดยตรง แต่ทีมขายสามารถใช้ Fireflies เพื่อถอดเสียง สรุป และวิเคราะห์บทสนทนาเสียงโดยอัตโนมัติ แอปที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของทีมขายและฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า—รวมถึง ClickUp—เพื่อสร้างงานติดตามผลจากหัวข้อการสนทนา
ไฟฉาย. ai คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- สร้างสรุปการประชุมโดยอัตโนมัติ
- เข้าใจคะแนนเวลาพูดของผู้เข้าร่วมทุกคน
- ผสานการทำงานกับแอปประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยม เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้อาจสร้างความสับสนได้ในบางครั้ง
- คุณสามารถบันทึกและถอดเสียงการประชุมได้เฉพาะภายในองค์กรของคุณเท่านั้น ไม่ใช่การประชุมที่คุณเป็นผู้เข้าร่วมจากที่อื่น
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai:
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
ไฟลัฟฟี่. ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (5 รีวิว)
7. Avoma
Avoma เป็นผู้ช่วยประชุม AIอีกตัวหนึ่งที่ไม่เพียงแต่จับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมและการโทรเท่านั้น แต่ยังเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนาและรายได้ควบคู่ไปด้วย แอปนี้มีคุณสมบัติการบันทึกและถอดเสียงการประชุมโดยอัตโนมัติ การจดบันทึกแบบร่วมมือกัน บันทึกที่สร้างโดย AI และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ในตัว ?
คุณสมบัติเด่นของ Avoma:
- รับข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมที่มีประโยชน์ด้วยการถอดความและบันทึกอัตโนมัติ
- เพิ่มการบันทึกการโทรและการติดตามการโทรไปยังแพลตฟอร์มเช่น Zoom และ Google Meet
- ระบุคำเติมเพื่อให้คุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าในสายถัดไป
ข้อจำกัดของ Avoma:
- ปัจจุบัน แพลตฟอร์มมีฟังก์ชันเพียงการถอดเสียงการโทรขายและการประชุมที่จัดขึ้นในภาษาอังกฤษ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการเพิ่มผู้บันทึกการประชุมในการประชุมที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าอาจใช้เวลา 5-10 นาที
ราคาของ Avoma:
- พื้นฐาน: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 149 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Avoma:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 5/5 (5 รีวิว)
8. จิมินนี่
จิมินนี่ คือแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนาที่ออกแบบมาเพื่อทีมขายที่ต้องการเพิ่มรายได้ผ่านการเข้าใจว่าพวกเขามีการเชื่อมต่ออย่างไรกับลูกค้า แพลตฟอร์มนี้บันทึกการโทร วิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้า และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณเติบโต
คุณสมบัติเด่นของจิมินนี่:
- เข้าใจอัตราส่วนการพูดของคุณเพื่อให้คุณเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รอบคอบมากขึ้น
- ดูสถิติของสมาชิกทีมคนอื่น ๆ เพื่อกระตุ้นให้คุณพัฒนา
- ตรวจสอบการบันทึกเพื่อฟังว่าทีมขายของคุณและลูกค้าพูดอะไรกันจริงๆ
ข้อจำกัดของจิมินนี่:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ถูกต้องสมบูรณ์เสมอไป
- ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะหาวิธีแชร์วิดีโอ; ผู้ใช้บางคนรายงานว่า
ราคาของ Jiminny:
- 100 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของจิมินนี่:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 4. 5/5 (10+ รีวิว)
9. Zoom IQ
หากคุณใช้Zoomสำหรับการโทรและประชุมทางวิดีโอเป็นประจำ คุณอาจต้องการพิจารณาใช้เครื่องมือเสริมด้านปัญญาประดิษฐ์ในการสนทนาของพวกเขา Zoom IQ for Sales มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไรจากรายได้ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากการโทรกับลูกค้าของคุณบน Zoom โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom IQ:
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนาเพื่อปรับปรุงการรับรู้ของลูกค้า
- ให้ข้อเสนอแนะที่ปรับปรุงแก่สมาชิกในทีม รวมถึงคะแนนความรู้สึกและการมีส่วนร่วม
- คาดการณ์ช่องทางการขายของคุณอย่างแม่นยำและระบุแนวโน้มของโอกาสทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Zoom IQ:
- แอปนี้ทำงานได้เฉพาะกับ Zoom เท่านั้น ดังนั้นจึงมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณใช้แอปนี้เป็นแอปประชุมวิดีโอหลักของคุณ
- ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ Zoom IQ มากนัก จึงมีข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้เพียงเล็กน้อยที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ
ราคาของ Zoom IQ:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Zoom IQ:
ไม่มีการรีวิวแยกต่างหากสำหรับคุณสมบัติ IQ ของ Zoom แต่คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์โดยรวมของ Zoom มีดังนี้:
- G2: 4. 5/5 (53,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
10. สังเกต ai
Observe.ai ถูกออกแบบมาสำหรับผู้นำที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ติดต่อลูกค้าของคุณ ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ โค้ชทีมของคุณเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขา และใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะในการสนทนาแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานของคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Observe.ai:
- ใช้คำค้นหาเพื่อค้นหาการโต้ตอบกับลูกค้าที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว
- เร่งการประเมินผลด้วยการอ่านบันทึกการสนทนาที่ระบบสร้างโดยอัตโนมัติ
- ให้คำแนะนำตัวแทนจำหน่ายโค้ชเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด
ข้อจำกัดของ Observe.ai:
- บางครั้งรายงานการประชุมอาจไม่ถูกต้องเสมอไป; ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าการโทรที่ยาวนานอาจถูกตัดโดยอัตโนมัติ ทำให้เกิดความสับสน
ราคาของ Observe.ai:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
สังเกต.ai คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ปรับปรุงกระบวนการโทรขายของทีมคุณด้วย ClickUp
ทุกทีมขายที่ประสบความสำเร็จต้องมีที่เก็บข้อมูลลูกค้าและสามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์การขายและการดำเนินงานด้านรายได้ที่แข็งแกร่งได้ Gong อาจเป็นผู้เล่นใหญ่ในวงการนี้ แต่ไม่ใช่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้น และรายการนี้แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสมากมายในแอปพลิเคชันและเครื่องมืออื่น ๆ สำหรับผู้นำทีมขายที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและการเติบโตของผลการขาย
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณขยายการดำเนินงานด้านการขายของคุณได้ แต่ยังมอบศูนย์กลางการทำงานที่มีทุกอย่างในหนึ่งเดียวให้กับคุณ ให้ ClickUp เป็นตัวเลือกของคุณ นี่คือแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้—มอบให้คุณมีที่เดียวในการจัดการความรู้ ทรัพยากร และการขายลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และทำความรู้จักกับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Gong ที่มีอยู่ในตลาด ?