11 แอปและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

ด้วยการผลักดันทั่วโลกไปสู่การทำงานทางไกล การทำงานร่วมกันของทีมได้กลายเป็นแกนหลักของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ
อย่างไรก็ตาม หลายทีมประสบปัญหาอีเมลที่ยืดยาว หัวข้อข้อความที่สับสน และเอกสารที่ซ่อนอยู่ โชคดีที่แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของเรา: ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น รวมเอกสารไว้ในที่เดียว และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด คุณจะเลือกแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดได้อย่างไร? เราจะพาคุณไปดูซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด 11 ตัวในปีนี้ พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณหรือยัง? ไปกันเลย!
คุณควรมองหาอะไรในแอปสำหรับการทำงานร่วมกัน?
ไม่ใช่ทุกแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน แล้วคุณจะจำกัดการค้นหาได้อย่างไร? ให้สังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: แอปสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันควรใช้งานง่าย หากคุณใช้เวลามากกว่าที่ควรในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานแอปมากกว่าการทำงานจริง แอปนั้นก็ไม่เหมาะ
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่สามารถซิงค์ข้อมูลได้ทันที เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
- การสื่อสารแบบบูรณาการ: ฟังก์ชันการแชทที่ราบรื่นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ทำให้ทุกงานและการสื่อสารอยู่ในที่เดียว
- การปรับแต่ง: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลและทีมจากหลากหลายหน้าที่
- ความปลอดภัย: เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์
11 แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ดังนั้น คุณเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ทำให้แอปสำหรับการทำงานร่วมกันโดดเด่นอย่างแท้จริง แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายในมหาสมุทรดิจิทัล คุณจะเลือกจับปลาที่ไหนดี?
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแผนการสื่อสารที่ราบรื่น การผสานระบบที่แข็งแกร่ง หรือเพียงแค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกง่ายดาย เรามีสิ่งที่คุณต้องการที่นี่
1.คลิกอัพ
ที่แก่นแท้ของมัน ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ทำงานที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ด้วย ClickUp พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เป็นสิ่งที่เหนือกว่า ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ
ในโลกธุรกิจและการจัดการโครงการที่รวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้คือทองคำเครื่องมือรายงานของ ClickUp มอบมุมมองที่ชัดเจน กระชับ และสามารถปรับแต่งได้เกี่ยวกับความก้าวหน้า ความท้าทาย และความสำเร็จของทีมคุณ ลาก่อนการคาดเดา และสวัสดีกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล!
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงคืออะไร? นั่นคือการผสานการทำงานที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร ระบบ CRM หรือเครื่องมือออกแบบ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบได้อย่างไร้รอยต่อ กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดิจิทัลสำหรับทีมของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ด้วยClickUp Docs การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแบ่งปันไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
- ระดมความคิดได้ทุกที่ด้วยClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ดให้กลายเป็นโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ทันที
- ติดตามเวลาของโครงการ,รวมงาน,มอบหมายหน้าที่, และจัดการระบบการทำงานของโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ, ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว
- ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp คุณสามารถพูดคุย แบ่งปัน และจัดระเบียบแชทสำหรับโครงการหรือทีมต่างๆ ได้ในที่เดียว
- นำเข้าข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์นำเข้าเพียงคลิกเดียวของ ClickUp ย้ายโปรเจกต์ของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับจำนวนคุณสมบัติ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Google Workspace
ยินดีต้อนรับสู่ชุดเครื่องมือดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานยุคใหม่: Google Workspace. นอกเหนือจากอีเมลและปฏิทินแล้ว ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่หลากหลายและทรงพลัง ตั้งแต่ Docs, Sheets ไปจนถึง Slides.
เสน่ห์ที่แท้จริง? การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียน ผู้จัดการโครงการ หรือทีมสตาร์ทอัพGoogle Workspaceมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการร่วมกันสร้าง แบ่งปัน และปรับแต่งโปรเจกต์ของคุณได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ บทบาท หรืออุปกรณ์ที่ใช้
- ชุดโปรแกรมครบวงจรที่รวมถึงเวอร์ชันธุรกิจของ Google Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets และอื่นๆ อีกมากมายในหนึ่งการสมัครสมาชิก
- ช่วยให้พนักงานใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์อาจเป็นปัญหาเนื่องจากรูปแบบไฟล์เฉพาะของ Google
- หลายโดเมนต้องซื้อ Workspace แยกต่างหาก
- ต้องใช้บัญชี Google เพื่อเข้าถึง
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- บิซิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (14,700+ รีวิว)
3. สมาร์ททาสก์
สำหรับมืออาชีพที่ชื่นชอบความมีประสิทธิภาพพร้อมความโดดเด่นทางสายตา SmartTask ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในวงการแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ เครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามงานเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งผสานการจัดการงานเข้ากับการติดตามการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน และไทม์ไลน์โครงการในรูปแบบภาพ
ทีมในด้านการตลาด, การปฏิบัติการ, หรือทีมที่บริหารโครงการขนาดใหญ่ จะพบว่าคุณสมบัติของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ SmartTask
- การกรองงานขั้นสูงพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
- การติดตามเวลาและงบประมาณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนภูมิ, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- รองรับงานที่ทำซ้ำและมุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ
ข้อจำกัดของ SmartTask
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจมีการกระตุกเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ใช้รายงาน
- การติดตามเวลาอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อมีหลายหน้าต่างเปิดอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย
ราคาของ SmartTask
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว SmartTask
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
4. Zoom
โลกสมัยใหม่รู้จักมันเป็นอย่างดี Zoom ไม่ใช่แค่เครื่องมือประชุมทางวิดีโอเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นคำที่ใช้แทนการประชุมเสมือนจริงไปแล้ว
ตั้งแต่การประชุมองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงการระดมความคิดแบบใกล้ชิด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดฟีเจอร์ที่ครบครันของ Zoom ทำให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นครู นักธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่ผู้ใช้ทั่วไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- แชททีมเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการประชุมและการโทร
- ไลบรารีพื้นหลังเสมือนจริงและตลาดแอปพลิเคชันเฉพาะพร้อมการผสานรวม
- อนุญาตผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คนในแผนสำหรับองค์กร พร้อมฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
ข้อจำกัดของ Zoom
- ข้อจำกัดของผู้เข้าร่วม แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
- ไม่เหมาะสำหรับเป็นซอฟต์แวร์สำนักงานและการทำงานร่วมกันของทีมแบบองค์รวม
ราคาของ Zoom
- ฟรี
- ข้อดี: $149.90 ต่อปี/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $199.90 ต่อปี/ผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $250 ต่อปี/ผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)
5. ฝูง
จมอยู่กับอีเมลและแชทที่กระจัดกระจาย? Flock มาช่วยคุณแล้ว แอปพลิเคชันการสื่อสารนี้ผสานรวมแชททีม, การโทรผ่านวิดีโอ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมใหญ่หรือเล็กที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วและผสานรวมอย่างไม่มีสิ่งรบกวน
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นภายในช่องทางต่างๆ และเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบแบบไม่ระบุตัวตนได้
- การประชุมทางวิดีโอในแอปและการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับแอปและบริการเพิ่มประสิทธิภาพมากมาย
ข้อจำกัดของฝูง
- การปรับแต่งขั้นสูงมีให้เฉพาะแผนระดับองค์กรเท่านั้น
- ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การจัดการโครงการไม่เพียงพอ
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรี
- ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (235+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Microsoft Teams
จากบ้านของไมโครซอฟท์ มาพร้อมกับ Teams, เครื่องมือการร่วมมือที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อองค์กรสมัยใหม่. ไม่เพียงแค่การแชทและการโทร Teams ยังผสานรวมกับ Office 365 สร้างพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. สำหรับบริษัทใหญ่หรือทีมที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์อย่างลึกซึ้งTeamsมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีรอยต่อ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- คุณสมบัติการโทรที่ครอบคลุม รวมถึงข้อความเสียงและการโอนสาย
- แอปไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดพร้อมการซิงค์อัตโนมัติและการติดตามประวัติเวอร์ชัน
- ข้อเสนอ "การตั้งค่าที่บันทึกไว้" ที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับการสร้างกลุ่มหรือทีม
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
- อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับงานง่าย ๆ
- ขาดการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง และมีความท้าทายในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สื่อสารที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟต์
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,200+ รีวิว)
7. ความขัดแย้ง
เดิมที Discord เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับเกมเมอร์ แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาสำหรับชุมชนและทีมทุกประเภท ช่องเสียง ห้องข้อความ และการผสานรวมที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างสรรค์ กลุ่มงานอดิเรก และแม้แต่ทีมมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ไม่เป็นทางการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น
- ช่องตามหัวข้อสำหรับการหารืออย่างมุ่งเน้นระหว่างสมาชิกทีม
- ให้บริการข้อความ, เสียง, วิดีโอแชท, และการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Discord
- บางคนพบว่าอินเตอร์เฟซสำหรับส่งข้อความสับสน
- ปริมาณการสนทนาที่สูงอาจขัดขวางการทบทวนประวัติการสื่อสาร
- ขาดความปลอดภัยระดับองค์กรและเน้นการใช้งานเพื่อการสื่อสารทางสังคมเป็นหลัก; มีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Discordให้เลือกใช้
ราคา Discord
- ฟรี
- ไนโตร: $9.85/เดือน ต่อผู้ใช้
- Nitro Classic: $4. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ไนโตร เบสิค: $2. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
8. Rocket. Chat
กำลังมองหาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้หรือไม่? Rocket. Chat คือคำตอบที่คุณต้องการ. เครื่องมือโอเพนซอร์สตัวนี้ให้บริการแชท, การประชุมทางวิดีโอ, และการผสานการทำงานมากมาย, ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการของพวกเขาได้. กลุ่มที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับศูนย์กลางการสื่อสารที่ปรับแต่งได้จะพบว่า Rocket. Chat นั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat
- การแท็กผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย @mentions
- การโทรด้วยวิดีโอและเสียงพร้อมการแชร์หน้าจอ
- พร้อมใช้งานบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อป พร้อมฟีเจอร์เช่นการแปลข้อความ
ข้อจำกัดของ Rocket.Chat
- อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนตัวเลือกอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือล้าหลังกว่าคู่แข่งรายอื่น
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์การแจ้งเตือนระหว่างแอปเดสก์ท็อปและมือถือ
ราคาของ Rocket.Chat
- ชุมชน: ฟรี
- องค์กร: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
Rocket. การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)
โบนัส: ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด
9. Mockplus
นักออกแบบและทีมผลิตภัณฑ์ โปรดทราบ Mockplus ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการสร้างต้นแบบ การทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถนำวิสัยทัศน์การออกแบบของตนมาสู่ชีวิต รวบรวมข้อเสนอแนะ และปรับปรุงได้ทั้งหมดในพื้นที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockplus
- การออกแบบการส่งออกที่ไร้รอยต่อจากแพลตฟอร์มหลักเช่น Sketch และ Adobe XD
- สื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบคุณภาพสูง
- รองรับเอกสารหลากหลายประเภทสำหรับการดูตัวอย่างออนไลน์
ข้อจำกัดของ Mockplus
- พึ่งพาเครือข่ายที่เสถียรและมีคุณภาพสูง
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักออกแบบ อาจจำกัดประโยชน์ใช้สอยข้ามทีม
ราคาของ Mockplus
- ฟรี
- สูงสุด: $10.95 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Mockplus
- G2: 4. 5/5 (15 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (7 รีวิว)
10. ชานตี้
ในโลกที่วุ่นวายของการสื่อสารทีม Chanty โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ มากกว่าแค่แอปแชท Chanty ผสานการจัดการงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมทำงานได้ตามแผน
ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ไม่ซับซ้อนแต่มีความแข็งแกร่ง จะพบว่า Chanty เป็นเหมือนลมหายใจใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- ให้บริการข้อความเสียงพร้อมแชทที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นหาและประวัติข้อความไม่จำกัด
- คุณสมบัติการจัดการงานพร้อมมุมมองกระดานคัมบัง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- ตามที่ผู้ใช้รายงาน บางท่านอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความล่าช้าในการโหลด
- บางคุณสมบัติอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือต้องอัปเกรด
- ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่จำกัด ซึ่งอาจขัดขวางความโปร่งใสของโครงการ
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี้
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
11. สลาค
Slack เป็นแอปส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีม ลดการใช้อีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปนี้แบ่งออกเป็นช่องทางต่างๆ ที่ทีมสามารถสร้าง เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ ด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความโดยตรงและการโทร สมาชิกในทีมสามารถสนทนาส่วนตัวหรือจัดประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากแอป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- การผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย เช่น Google Drive, Trello และ Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ช่องทางส่วนตัวและข้อความโดยตรงที่ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจง
- การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันด้วยโปรแกรมดูและแก้ไขเอกสารในตัว
- การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงความสามารถในการแชร์หน้าจอสำหรับการประชุมเสมือนจริง
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้อาจใช้ทรัพยากรมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอปอื่น ๆ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงประวัติข้อความและจำนวนการเชื่อมต่อระบบ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ข้อดี: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2Crowd: 4. 5/5 (16500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (15000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Slack เหล่านี้!
ClickUp: แอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม
ด้วยจังหวะของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน การมีเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมคุณสมบัติการร่วมมือที่จำเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
และ ClickUp ก็ทำเช่นนั้นได้จริงๆ กระดานไวท์บอร์ดของมันไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่สำหรับขีดเขียนเท่านั้น แต่เป็นผืนผ้าใบสำหรับนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดแบบภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง ฟีเจอร์เอกสารช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเอกสารสำคัญใดที่จะเล่นซ่อนแอบกับคุณ ทุกอย่างถูกจัดเก็บรวมศูนย์ เป็นระเบียบ และอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
หมดยุคที่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้ว ClickUp ผสานการสนทนาไว้ตรงจุดที่เกิดการทำงานจริง เพื่อให้บริบทไม่สูญหายระหว่างการสื่อสาร ความร่วมมือไม่ได้หมายถึงการจัดการเครื่องมือมากมาย แต่คือการประสานงานอย่างไร้รอยต่อ การสื่อสารที่ลื่นไหล และการเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกในทันที
ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกัน ClickUp คือดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าที่สุด เพราะเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดวัน ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ดีในเมื่อคุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดได้?