11 แอปและเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

ด้วยการผลักดันทั่วโลกไปสู่การทำงานทางไกล การทำงานร่วมกันของทีมได้กลายเป็นแกนหลักของการบริหารโครงการที่ประสบความสำเร็จ

อย่างไรก็ตาม หลายทีมประสบปัญหาอีเมลที่ยืดยาว หัวข้อข้อความที่สับสน และเอกสารที่ซ่อนอยู่ โชคดีที่แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันได้ปฏิวัติวิธีการทำงานของเรา: ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่น รวมเอกสารไว้ในที่เดียว และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน

ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการมากมายที่หลั่งไหลเข้าสู่ตลาด คุณจะเลือกแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดได้อย่างไร? เราจะพาคุณไปดูซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด 11 ตัวในปีนี้ พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการของคุณหรือยัง? ไปกันเลย!

คุณควรมองหาอะไรในแอปสำหรับการทำงานร่วมกัน?

ไม่ใช่ทุกแอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน แล้วคุณจะจำกัดการค้นหาได้อย่างไร? ให้สังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

  • การออกแบบที่ใช้งานง่าย: แอปสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันควรใช้งานง่าย หากคุณใช้เวลามากกว่าที่ควรในการทำความเข้าใจวิธีการใช้งานแอปมากกว่าการทำงานจริง แอปนั้นก็ไม่เหมาะ
  • การอัปเดตแบบเรียลไทม์: มองหาเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่สามารถซิงค์ข้อมูลได้ทันที เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ตลอดเวลา
  • การสื่อสารแบบบูรณาการ: ฟังก์ชันการแชทที่ราบรื่นสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ ทำให้ทุกงานและการสื่อสารอยู่ในที่เดียว
  • การปรับแต่ง: เครื่องมือการทำงานร่วมกันของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของแต่ละบุคคลและทีมจากหลากหลายหน้าที่
  • ความปลอดภัย: เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและป้องกันการเปลี่ยนแปลงหรือการเข้าถึงที่ไม่พึงประสงค์

11 แอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม

ดังนั้น คุณเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ทำให้แอปสำหรับการทำงานร่วมกันโดดเด่นอย่างแท้จริง แต่เมื่อมีตัวเลือกมากมายในมหาสมุทรดิจิทัล คุณจะเลือกจับปลาที่ไหนดี?

ไม่ว่าคุณกำลังมองหาแผนการสื่อสารที่ราบรื่น การผสานระบบที่แข็งแกร่ง หรือเพียงแค่เครื่องมือจัดการโครงการที่ทำให้การทำงานเป็นทีมรู้สึกง่ายดาย เรามีสิ่งที่คุณต้องการที่นี่

1.คลิกอัพ

เริ่มทำงานร่วมกันเมื่อมีผู้เข้าชม 15+ ใน ClickUp เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ที่แก่นแท้ของมัน ClickUp ไม่ใช่แค่แอปจัดการโครงการอีกตัวหนึ่ง แต่เป็นพื้นที่ทำงานที่แข็งแกร่งซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับทีมทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ด้วย ClickUp พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เป็นสิ่งที่เหนือกว่า ช่วยให้องค์กรสามารถปรับแต่งสภาพแวดล้อมดิจิทัลได้อย่างแม่นยำ

ในโลกธุรกิจและการจัดการโครงการที่รวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้คือทองคำเครื่องมือรายงานของ ClickUp มอบมุมมองที่ชัดเจน กระชับ และสามารถปรับแต่งได้เกี่ยวกับความก้าวหน้า ความท้าทาย และความสำเร็จของทีมคุณ ลาก่อนการคาดเดา และสวัสดีกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล!

แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงคืออะไร? นั่นคือการผสานการทำงานที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสาร ระบบ CRM หรือเครื่องมือออกแบบ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับทุกระบบได้อย่างไร้รอยต่อ กลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลดิจิทัลสำหรับทีมของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ด้วยClickUp Docs การทำงานร่วมกันในเอกสาร การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแบ่งปันไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
  • ระดมความคิดได้ทุกที่ด้วยClickUp Whiteboardsและเปลี่ยนไอเดียบนกระดานไวท์บอร์ดให้กลายเป็นโครงการที่นำไปปฏิบัติได้ทันที
  • ติดตามเวลาของโครงการ,รวมงาน,มอบหมายหน้าที่, และจัดการระบบการทำงานของโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ, ทั้งหมดภายใต้หลังคาเดียว
  • ด้วยมุมมองแชทของ ClickUp คุณสามารถพูดคุย แบ่งปัน และจัดระเบียบแชทสำหรับโครงการหรือทีมต่างๆ ได้ในที่เดียว
  • นำเข้าข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์นำเข้าเพียงคลิกเดียวของ ClickUp ย้ายโปรเจกต์ของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ครั้งแรกอาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับจำนวนคุณสมบัติ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร:ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Google Workspace

แดชบอร์ด Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

ยินดีต้อนรับสู่ชุดเครื่องมือดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานยุคใหม่: Google Workspace. นอกเหนือจากอีเมลและปฏิทินแล้ว ชุดเครื่องมือนี้ยังรวมถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมที่หลากหลายและทรงพลัง ตั้งแต่ Docs, Sheets ไปจนถึง Slides.

เสน่ห์ที่แท้จริง? การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเขียน ผู้จัดการโครงการ หรือทีมสตาร์ทอัพGoogle Workspaceมอบแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายสำหรับการร่วมกันสร้าง แบ่งปัน และปรับแต่งโปรเจกต์ของคุณได้ทันที

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ บทบาท หรืออุปกรณ์ที่ใช้
  • ชุดโปรแกรมครบวงจรที่รวมถึงเวอร์ชันธุรกิจของ Google Drive, Chat, Meet, Docs, Sheets และอื่นๆ อีกมากมายในหนึ่งการสมัครสมาชิก
  • ช่วยให้พนักงานใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งออกแบบมาเพื่อการทำงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์อาจเป็นปัญหาเนื่องจากรูปแบบไฟล์เฉพาะของ Google
  • หลายโดเมนต้องซื้อ Workspace แยกต่างหาก
  • ต้องใช้บัญชี Google เพื่อเข้าถึง

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • มาตรฐานธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บิซิเนส พลัส: 18 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (40,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (14,700+ รีวิว)

3. สมาร์ททาสก์

แดชบอร์ด SmartTask
ผ่านทางSmartTask

สำหรับมืออาชีพที่ชื่นชอบความมีประสิทธิภาพพร้อมความโดดเด่นทางสายตา SmartTask ยืนหยัดอย่างโดดเด่นในวงการแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ เครื่องมือนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การติดตามงานเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งผสานการจัดการงานเข้ากับการติดตามการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน และไทม์ไลน์โครงการในรูปแบบภาพ

ทีมในด้านการตลาด, การปฏิบัติการ, หรือทีมที่บริหารโครงการขนาดใหญ่ จะพบว่าคุณสมบัติของมันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ SmartTask

  • การกรองงานขั้นสูงพร้อมคุณสมบัติการสื่อสารที่แข็งแกร่ง
  • การติดตามเวลาและงบประมาณ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แผนภูมิ, และการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • รองรับงานที่ทำซ้ำและมุมมองที่ปรับแต่งได้ห้าแบบ

ข้อจำกัดของ SmartTask

  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอาจมีความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้บางราย
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจมีการกระตุกเป็นครั้งคราว ตามที่ผู้ใช้รายงาน
  • การติดตามเวลาอาจไม่น่าเชื่อถือเมื่อมีหลายหน้าต่างเปิดอยู่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความวุ่นวาย

ราคาของ SmartTask

  • ฟรีตลอดไป
  • พรีเมียม: $7.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิว SmartTask

  • G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

4. Zoom

ร่วมมือกับทีมและลูกค้าแบบเรียลไทม์ด้วย Zoom
ผ่านทางZoom

โลกสมัยใหม่รู้จักมันเป็นอย่างดี Zoom ไม่ใช่แค่เครื่องมือประชุมทางวิดีโอเท่านั้น แต่ได้กลายเป็นคำที่ใช้แทนการประชุมเสมือนจริงไปแล้ว

ตั้งแต่การประชุมองค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงการระดมความคิดแบบใกล้ชิด อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและชุดฟีเจอร์ที่ครบครันของ Zoom ทำให้กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นครู นักธุรกิจ ฟรีแลนซ์ หรือแม้แต่ผู้ใช้ทั่วไป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • แชททีมเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการประชุมและการโทร
  • ไลบรารีพื้นหลังเสมือนจริงและตลาดแอปพลิเคชันเฉพาะพร้อมการผสานรวม
  • อนุญาตผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 1,000 คนในแผนสำหรับองค์กร พร้อมฟีเจอร์กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์

ข้อจำกัดของ Zoom

  • ข้อจำกัดของผู้เข้าร่วม แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
  • ไม่เหมาะสำหรับเป็นซอฟต์แวร์สำนักงานและการทำงานร่วมกันของทีมแบบองค์รวม

ราคาของ Zoom

  • ฟรี
  • ข้อดี: $149.90 ต่อปี/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $199.90 ต่อปี/ผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $250 ต่อปี/ผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)

5. ฝูง

แผงควบคุม Flock
ผ่านทางFlock

จมอยู่กับอีเมลและแชทที่กระจัดกระจาย? Flock มาช่วยคุณแล้ว แอปพลิเคชันการสื่อสารนี้ผสานรวมแชททีม, การโทรผ่านวิดีโอ, และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมใหญ่หรือเล็กที่ต้องการการสื่อสารที่รวดเร็วและผสานรวมอย่างไม่มีสิ่งรบกวน

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นภายในช่องทางต่างๆ และเลือกให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถตอบแบบไม่ระบุตัวตนได้
  • การประชุมทางวิดีโอในแอปและการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย
  • ผสานการทำงานกับแอปและบริการเพิ่มประสิทธิภาพมากมาย

ข้อจำกัดของฝูง

  • การปรับแต่งขั้นสูงมีให้เฉพาะแผนระดับองค์กรเท่านั้น
  • ผู้ใช้รายงานว่ามีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชันในช่วงแรก
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การจัดการโครงการไม่เพียงพอ

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรี
  • ข้อดี: $4.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (235+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. Microsoft Teams

แดชบอร์ด Microsoft Teams
ผ่านทางMicrosoft Teams

จากบ้านของไมโครซอฟท์ มาพร้อมกับ Teams, เครื่องมือการร่วมมือที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อองค์กรสมัยใหม่. ไม่เพียงแค่การแชทและการโทร Teams ยังผสานรวมกับ Office 365 สร้างพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียว. สำหรับบริษัทใหญ่หรือทีมที่ฝังตัวอยู่ในระบบนิเวศของไมโครซอฟท์อย่างลึกซึ้งTeamsมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นและเชื่อมโยงกันอย่างไม่มีรอยต่อ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • คุณสมบัติการโทรที่ครอบคลุม รวมถึงข้อความเสียงและการโอนสาย
  • แอปไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิดพร้อมการซิงค์อัตโนมัติและการติดตามประวัติเวอร์ชัน
  • ข้อเสนอ "การตั้งค่าที่บันทึกไว้" ที่ช่วยประหยัดเวลาสำหรับการสร้างกลุ่มหรือทีม

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • การผสานรวมที่จำกัดกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟท์
  • อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับงานง่าย ๆ
  • ขาดการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง และมีความท้าทายในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สื่อสารที่ไม่ใช่ของไมโครซอฟต์

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี
  • Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, ชำระรายปี

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 3/5 (14,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,200+ รีวิว)

7. ความขัดแย้ง

แดชบอร์ด Discord
ผ่านทางDiscord

เดิมที Discord เป็นแหล่งพักผ่อนสำหรับเกมเมอร์ แต่ได้พัฒนาเป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาสำหรับชุมชนและทีมทุกประเภท ช่องเสียง ห้องข้อความ และการผสานรวมที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สร้างสรรค์ กลุ่มงานอดิเรก และแม้แต่ทีมมืออาชีพที่ต้องการพื้นที่การทำงานร่วมกันที่ไม่เป็นทางการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord

  • เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น
  • ช่องตามหัวข้อสำหรับการหารืออย่างมุ่งเน้นระหว่างสมาชิกทีม
  • ให้บริการข้อความ, เสียง, วิดีโอแชท, และการแชร์หน้าจอ

ข้อจำกัดของ Discord

  • บางคนพบว่าอินเตอร์เฟซสำหรับส่งข้อความสับสน
  • ปริมาณการสนทนาที่สูงอาจขัดขวางการทบทวนประวัติการสื่อสาร
  • ขาดความปลอดภัยระดับองค์กรและเน้นการใช้งานเพื่อการสื่อสารทางสังคมเป็นหลัก; มีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับ Discordให้เลือกใช้

ราคา Discord

  • ฟรี
  • ไนโตร: $9.85/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Nitro Classic: $4. 92/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เพิ่มประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ไนโตร เบสิค: $2. 95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวใน Discord

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)

8. Rocket. Chat

แดชบอร์ด Rocket.Chat
ผ่านทางRocket.Chat

กำลังมองหาแพลตฟอร์มการสื่อสารที่สามารถปรับแต่งได้หรือไม่? Rocket. Chat คือคำตอบที่คุณต้องการ. เครื่องมือโอเพนซอร์สตัวนี้ให้บริการแชท, การประชุมทางวิดีโอ, และการผสานการทำงานมากมาย, ช่วยให้ทีมสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มตามความต้องการของพวกเขาได้. กลุ่มที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีหรือผู้ที่ให้ความสำคัญกับศูนย์กลางการสื่อสารที่ปรับแต่งได้จะพบว่า Rocket. Chat นั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rocket. Chat

  • การแท็กผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย @mentions
  • การโทรด้วยวิดีโอและเสียงพร้อมการแชร์หน้าจอ
  • พร้อมใช้งานบนมือถือ เว็บ และเดสก์ท็อป พร้อมฟีเจอร์เช่นการแปลข้อความ

ข้อจำกัดของ Rocket.Chat

  • อินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนตัวเลือกอื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือล้าหลังกว่าคู่แข่งรายอื่น
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการซิงค์การแจ้งเตือนระหว่างแอปเดสก์ท็อปและมือถือ

ราคาของ Rocket.Chat

  • ชุมชน: ฟรี
  • องค์กร: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน

Rocket. การให้คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 2/5 (รีวิว 320+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 140 รายการ)

9. Mockplus

แดชบอร์ดจำลอง
ผ่านทางMockplus

นักออกแบบและทีมผลิตภัณฑ์ โปรดทราบ Mockplus ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่เป็นสนามเด็กเล่นสำหรับการสร้างต้นแบบ การทำงานร่วมกันและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการออกแบบ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถนำวิสัยทัศน์การออกแบบของตนมาสู่ชีวิต รวบรวมข้อเสนอแนะ และปรับปรุงได้ทั้งหมดในพื้นที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mockplus

  • การออกแบบการส่งออกที่ไร้รอยต่อจากแพลตฟอร์มหลักเช่น Sketch และ Adobe XD
  • สื่อสารโดยตรงเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างต้นแบบแบบโต้ตอบคุณภาพสูง
  • รองรับเอกสารหลากหลายประเภทสำหรับการดูตัวอย่างออนไลน์

ข้อจำกัดของ Mockplus

  • พึ่งพาเครือข่ายที่เสถียรและมีคุณภาพสูง
  • ออกแบบมาเฉพาะสำหรับนักออกแบบ อาจจำกัดประโยชน์ใช้สอยข้ามทีม

ราคาของ Mockplus

  • ฟรี
  • สูงสุด: $10.95 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Mockplus

  • G2: 4. 5/5 (15 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (7 รีวิว)

10. ชานตี้

ผ่านทางชานตี้
ผ่านทางชานตี้

ในโลกที่วุ่นวายของการสื่อสารทีม Chanty โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ มากกว่าแค่แอปแชท Chanty ผสานการจัดการงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมทำงานได้ตามแผน

ทีมขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่กำลังมองหาแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ไม่ซับซ้อนแต่มีความแข็งแกร่ง จะพบว่า Chanty เป็นเหมือนลมหายใจใหม่

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • ให้บริการข้อความเสียงพร้อมแชทที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นหาและประวัติข้อความไม่จำกัด
  • คุณสมบัติการจัดการงานพร้อมมุมมองกระดานคัมบัง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของเพลงชานตี้

  • ตามที่ผู้ใช้รายงาน บางท่านอาจประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือความล่าช้าในการโหลด
  • บางคุณสมบัติอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือต้องอัปเกรด
  • ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงานที่จำกัด ซึ่งอาจขัดขวางความโปร่งใสของโครงการ

ราคาของ Chanty

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของชานตี้

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

11. สลาค

Slack
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแอปส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ช่วยปรับปรุงการสื่อสารในทีม ลดการใช้อีเมล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แอปนี้แบ่งออกเป็นช่องทางต่างๆ ที่ทีมสามารถสร้าง เข้าร่วม และมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ ด้วยฟีเจอร์การส่งข้อความโดยตรงและการโทร สมาชิกในทีมสามารถสนทนาส่วนตัวหรือจัดประชุมได้โดยไม่ต้องออกจากแอป

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • การผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากมาย เช่น Google Drive, Trello และ Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  • ช่องทางส่วนตัวและข้อความโดยตรงที่ช่วยให้การสนทนาเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจง
  • การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกันด้วยโปรแกรมดูและแก้ไขเอกสารในตัว
  • การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ รวมถึงความสามารถในการแชร์หน้าจอสำหรับการประชุมเสมือนจริง

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแอปนี้อาจใช้ทรัพยากรมาก ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอปอื่น ๆ
  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงประวัติข้อความและจำนวนการเชื่อมต่อระบบ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ข้อดี: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2Crowd: 4. 5/5 (16500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (15000+ รีวิว)

ClickUp: แอปสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีม

ด้วยจังหวะของโลกดิจิทัลในปัจจุบัน การมีเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมคุณสมบัติการร่วมมือที่จำเป็นทั้งหมดเข้าด้วยกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

และ ClickUp ก็ทำเช่นนั้นได้จริงๆ กระดานไวท์บอร์ดของมันไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่สำหรับขีดเขียนเท่านั้น แต่เป็นผืนผ้าใบสำหรับนวัตกรรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการระดมความคิดแบบภาพ ซึ่งสามารถเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติได้จริง ฟีเจอร์เอกสารช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีเอกสารสำคัญใดที่จะเล่นซ่อนแอบกับคุณ ทุกอย่างถูกจัดเก็บรวมศูนย์ เป็นระเบียบ และอยู่ห่างเพียงคลิกเดียว

หมดยุคที่ต้องสลับแพลตฟอร์มไปมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์แล้ว ClickUp ผสานการสนทนาไว้ตรงจุดที่เกิดการทำงานจริง เพื่อให้บริบทไม่สูญหายระหว่างการสื่อสาร ความร่วมมือไม่ได้หมายถึงการจัดการเครื่องมือมากมาย แต่คือการประสานงานอย่างไร้รอยต่อ การสื่อสารที่ลื่นไหล และการเข้าถึงทรัพยากรที่เหมาะสมได้อย่างสะดวกในทันที

ในจักรวาลอันกว้างใหญ่ของแอปพลิเคชันสำหรับการทำงานร่วมกัน ClickUp คือดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าที่สุด เพราะเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดวัน ทำไมต้องยอมรับสิ่งที่ดีในเมื่อคุณสามารถมีสิ่งที่ดีที่สุดได้?