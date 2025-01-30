บล็อก ClickUp
11 เครื่องมือและซอฟต์แวร์รายงานที่ดีที่สุดในปี 2025

11 เครื่องมือและซอฟต์แวร์รายงานที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
30 มกราคม 2568

ในฐานะผู้จัดการ หน้าที่ของคุณไม่เพียงแต่ต้องดูแลให้ทีมของคุณทำงานตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังต้องอวดความสำเร็จของทีมคุณด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือผู้นำทีม คุณก็ต้องการเครื่องมือรายงานที่มั่นคงซึ่งสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตัวเลขว่าทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากเพียงใด

แต่คุณคงยุ่งอยู่ และเราขอพนันว่าคุณไม่มีเวลาว่างเป็นชั่วโมงๆ เพื่อสร้างรายงานพร้อมแดชบอร์ดแบบโต้ตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง อย่าเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่: เพียงใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการรายงานแบบบริการตนเอง 11 รายการนี้เพื่อทำงานยากๆ ให้คุณ

ในคู่มือนี้ เราจะมอบรายการตรวจสอบง่าย ๆ ของสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือรายงาน พร้อมด้วยเครื่องมือรายงานที่เราชื่นชอบ 11 อันดับแรกประจำปี 2024

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือรายงาน?

การค้นหาเครื่องมือรายงานที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่มีอยู่มากมายหลายร้อยตัว คุณจำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือรายงานที่สามารถผสานการจัดการโครงการเข้ากับรายงานแบบโต้ตอบและการแสดงข้อมูลอย่างง่ายสำหรับโครงการของคุณได้—และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

โปรดสังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:

11 เครื่องมือรายงานที่ดีที่สุด

1. คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการรายงานการจัดการโครงการแบบ Agile

รับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าโครงการของคุณในแดชบอร์ด ClickUp
รับภาพรวมระดับสูงของความคืบหน้าโครงการของคุณในแดชบอร์ดใน ClickUp

ไม่ได้จะอวดนะ แต่ ClickUp มีเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับผู้จัดการและทีมของพวกเขา ซอฟต์แวร์รายงานของเราช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้าง แดชบอร์ด ClickUp แบบครบวงจรเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของพวกเขาได้

ง่ายเหมือนการเพิ่มวิดเจ็ต, ใส่ข้อมูลของคุณ, และปรับแต่งภาพให้สวยงาม. คุณสามารถมองเห็นทุกงานในระดับสูงเพื่อจัดการผู้คน, งาน, เวลา, เอกสาร, การฝัง, และสปรินต์ในที่เดียว.

ClickUp คือเครื่องมือรายงานที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการจัดการธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและติดตามเวลาของพนักงานทุกคนในแดชบอร์ดเดียว การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าคุณใช้ประโยชน์จากทีมของคุณได้ดีเพียงใด และการวิเคราะห์ปริมาณงานจะแสดงให้คุณเห็นว่าทีมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยการติดตามการเสร็จสิ้นงาน

เป้าหมายสุดท้าย? การระบุสิ่งที่คุณทำได้ดีและกำจัดจุดติดขัดในกระบวนการของคุณ ด้วยการมองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน คุณจะบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ปริมาณงาน & มุมมองกล่อง: คิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้วยมุมมองทีมที่ไม่เหมือนใครของ ClickUp ตรวจสอบปริมาณงานของทีมคุณเพื่อดูว่าใครมีความเสี่ยงที่จะเหนื่อยล้าและใครว่างที่จะรับงานเพิ่มเติม
  • เป้าหมายสำคัญ: เปลี่ยนงานให้เป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อมองเห็นความคืบหน้าของคุณในแผนภูมิสไตล์แกนท์ที่ดูเรียบหรู
  • การผสานรวม: ต้องการดึงรายงานจากแพลตฟอร์มอื่นหรือไม่? ClickUp สามารถผสานรวมกับโซลูชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Tableau
  • เป้าหมายใน ClickUp: กำหนดเป้าหมายใน ClickUp และสร้างไทม์ไลน์, เป้าหมาย, และการติดตามความคืบหน้าสำหรับทุกเป้าหมายเพื่อให้คุณไม่พลาดเส้นชัย
  • พัลส์: ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าใครออนไลน์และกำลังทำอะไรอยู่หรือไม่? รายงานพัลส์จะแสดงว่าใครออนไลน์ในแต่ละชั่วโมงและกำลังทำงานอะไรอยู่

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp ต้องการการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • คุณสมบัติบางอย่างสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. MeisterTask

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานการจัดการงาน

ไมสเตอร์ทาสก์ ทางเลือกแทนอาซานา
ผ่านทางMeisterTask

MeisterTask เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นหลัก แต่ยังสามารถดึงรายงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยผู้จัดการในการนำทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น MeisterTaskจะรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการและสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ เพียงไปที่แท็บรายงานในแดชบอร์ดของคุณเพื่อดู:

  • งานที่เปิดอยู่
  • งานที่สร้างขึ้นล่าสุด
  • งานที่เสร็จสมบูรณ์

คุณยังสามารถตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับทีม ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน หรือการเสร็จสิ้นงานตามกรอบเวลา (เช่น ไตรมาสที่ 4) ได้อีกด้วย MeisterTask จะสร้างกราฟแท่งสีสันสดใสไว้ที่ด้านบนของรายงานทุกฉบับ แต่คุณสามารถเจาะลึกลงไปยังข้อมูลแต่ละจุดได้ที่ครึ่งล่างของรายงาน—แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองก็ตาม

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ MeisterTask

  • รายงานที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วพร้อมตัวกรองสำเร็จรูป
  • คุณสามารถบันทึกแบบรายงานที่กำหนดเองเพื่อใช้ซ้ำในอนาคตได้
  • รายงานสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel (XLS) หรือ CSV สำหรับการแชร์ภายนอก

ข้อจำกัดของ MeisterTask

  • เครื่องมือรายงานแสดงข้อมูลจำนวนมากอย่างท่วมท้น ทำให้ยากที่จะสรุปผลอย่างรวดเร็วให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ตัวกรองแบบกำหนดเองมีประโยชน์ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากนักสำหรับเครื่องมือรายงานขององค์กร

ราคาของ MeisterTask

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $23.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

MeisterTask รีวิวและคะแนน

  • G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

3. Datapine

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อมูลเชิงธุรกิจ

เครื่องมือรายงาน: Datapine
ผ่านทางDatapine

Datapine มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี แต่ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่แข็งแกร่งของพวกเขามีให้บริการสำหรับทุกคน ต่างจาก MeisterTask ที่ Datapine ไม่ได้ติดตามงานให้คุณ แต่เครื่องมือรายงานของพวกเขารวบรวมข้อมูลการตลาดจากฐานข้อมูล ไฟล์ โซเชียลมีเดีย CRM/ERP และระบบช่วยเหลือของคุณเพื่อสร้างรายงาน BI ที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตามเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดนี้มีความเชี่ยวชาญในการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพดังนั้นหากคุณต้องการเจาะลึกข้อมูลของคุณอย่างแท้จริง นี่คือตัวเลือกที่แข็งแกร่ง หากคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของทีมอย่างใกล้ชิด การแจ้งเตือนข้อมูลของ Datapine จะช่วยแจ้งเตือนปัญหาให้คุณล่วงหน้า

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Datapine

  • 80 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลมืออาชีพให้เลือกใช้
  • การวิเคราะห์แบบฝังตัว
  • รองรับการใช้งานบนมือถือ
  • ตัวเลือกการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร

ข้อจำกัดของ Datapine

  • Datapine อ้างว่าตัวเองเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น แต่เครื่องมือรายงานขั้นสูงของพวกเขายังคงทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • มันมีราคาแพงกว่าตัวเลือกเครื่องมือรายงานอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีระยะเวลาการยกเลิกนาน

ราคาของ Datapine

  • พื้นฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: 449 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • พรีเมียม: $799/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • การสร้างแบรนด์และการฝังตัว: 1,099 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน

คะแนนและรีวิวของ Datapine

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 9 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

4. Whatagraph

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานการวิเคราะห์การตลาดทางภาพ

ตัวอย่างภาพรวมแดชบอร์ดบัญชี Whatagraph
ผ่านทาง Whatagraph

นักการตลาดใช้ชีวิตอยู่กับข้อมูล และนั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลต่างพากันมาที่ Whatagraph. เครื่องมือรายงานการตลาดนี้มีการแสดงข้อมูลเป็นภาพและแบรนด์ที่กำหนดเอง. หากคุณมีพนักงานอยู่ในแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือรายงานนี้ยังมีการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอีกด้วย.

Whatagraph สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดหลากหลาย เช่น Google Ads, Twitter,Mailchimp, Shopify, Google My Business และแม้แต่ Snapchat หากคุณต้องการตัวเชื่อมต่อที่ยังไม่มี Whatagraph ก็สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใดก็ได้

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Whatagraph

  • เทมเพลตรายงานเฉพาะด้านการตลาด
  • การสร้างแบรนด์ตามความต้องการทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซีการตลาดหรือโฆษณา
  • การผสานระบบ API แบบพร้อมใช้งานช่วยเร่งกระบวนการรายงานที่ปกติแล้วน่าเบื่อสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

ข้อจำกัดของ Whatagraph

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอกับซอฟต์แวร์รายงาน
  • การสนับสนุนลูกค้าไม่ได้ตอบสนองเสมอไป

ราคาของ Whatagraph

  • มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับผู้ใช้ 5 คน
  • พรีเมียม: $335/เดือน, ชำระรายปีสำหรับผู้ใช้ 10 คน
  • การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ Whatagraph

  • G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

5. ทาโบลัว

เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลขนาดใหญ่

เครื่องมือรายงาน: ตัวอย่างมุมมองข้อมูล Tableau
ผ่านทางTableau

Tableau เป็นโซลูชันการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพจาก Salesforce หากคุณใช้ Salesforce สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อยู่แล้ว Tableau จะดึงข้อมูลจาก Salesforce โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้การรายงาน CRM มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซอฟต์แวร์รายงานของ Tableau มีการผสานรวมกับ Google Sheets, Excel, Salesforce (ตามธรรมชาติ) และ Google เพื่อนำข้อมูลของคุณมาไว้ในที่เดียว เครื่องมือรายงานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กรโดยรวม แทนที่จะเจาะลึกไปที่งานหรือประสิทธิภาพของแต่ละสมาชิกในทีม

แต่เราชอบฟีเจอร์ใหม่ของพวกเขา Tableau GPT มาก มันใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายแหล่งอย่างรวดเร็ว ตรวจจับรูปแบบ และแนะนำขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Tableau

  • ฟีเจอร์ AI ทำนายอนาคตเร่งความเร็วการวิเคราะห์
  • ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักและแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่
  • Tableau มีศักยภาพในการจัดการการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Tableau

  • มีฟีเจอร์และลูกเล่นมากมายบนแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟจนทำให้ใช้งานยากสำหรับผู้เริ่มต้น
  • คุณอาจต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเพิ่มเติมหากคุณไม่ได้ใช้ Salesforce
  • ความซับซ้อนของ Tableau ทำให้การจัดรูปแบบตามความต้องการเป็นเรื่องยากสำหรับซอฟต์แวร์รายงานของมัน

ราคาของ Tableau

  • Tableau Viewer: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Tableau Explorer: $42/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ผู้สร้าง Tableau: $70/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Tableau

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)

6. โปรเวิร์กโฟลว์

ดีที่สุดสำหรับการรายงานการติดตามการทำงานและเวลา

เครื่องมือรายงาน: ProWorkflow
ผ่านทางProWorkflow

ProWorkflow เชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกันทางไกล ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการของธุรกิจที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน ใช้เครื่องมือรายงานนี้เพื่อดูโครงการ งาน บันทึกเวลา ติดต่อ กระบวนการทำงาน และทรัพยากรทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ และไทม์ไลน์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณต้องการเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร

หากคุณเป็นองค์กรของ Microsoft, ProWorkflow สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Teams และ Outlook ได้—เพียงแต่ว่ามันไม่มีการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากเท่ากับเครื่องมือรายงานอื่น ๆ ดังนั้นคุณอาจต้องป้อนข้อมูลบางส่วนใหม่อีกครั้ง

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ ProWorkflow

  • ที่ราคา $20 สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด ProWorkflow ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องมือรายงานข้อมูลอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ProWorkflow มีคุณสมบัติหลากหลายนอกเหนือจากรายงาน จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ต้องการเครื่องมือมากมายในแดชบอร์ดเดียว
  • ยอดเยี่ยมในการจัดการและจัดเรียงข้อมูลธุรกิจ

ข้อจำกัดของ ProWorkflow

  • เนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องมือรายงานแบบบริสุทธิ์ ProWorkflow จึงไม่มีพลังเท่ากับซอฟต์แวร์รายงานอื่น ๆ
  • ผู้รับเหมาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือของ ProWorkflow มากนัก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณบิดเบือนได้
  • การปรับแต่งเป็นเรื่องยากที่จะตั้งค่า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ราคา ProWorkflow

  • มืออาชีพ: $20/เดือนต่อผู้ใช้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ ProWorkflow

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 35+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (240+ รีวิว)

7. Thoughtspot

เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา

เครื่องมือรายงาน: Thoughtspot
ผ่านทางThoughtspot

Thoughtspot ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มรายงานที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ, และติดตามประสิทธิภาพ

Thoughtspot ไม่ใช่สำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลอย่างจริงจังในการใช้แพลตฟอร์มนี้ หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเชื่อมต่อชุดข้อมูลบนคลาวด์ สร้างแบบจำลองข้อมูล และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของข้อมูล AI

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Thoughtspot

  • Thoughtspot AI สามารถตรวจจับความผิดปกติและแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาได้ทันที
  • Liveboards ให้รายงานแบบโต้ตอบเพื่อข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • แอปพลิเคชันมือถือของมันให้คุณตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Thoughtspot

  • ด้วยคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากมาย จึงเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเท่านั้น
  • ขาดความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสำหรับภาพ

ราคาของ Thoughtspot

  • ทีม: $95/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
  • ข้อดี: $2,500/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Thoughtspot

  • G2: 4. 4/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (2 รีวิว)

8. Looker Studio

เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่กำหนดเอง

ตัวอย่างแผนภูมิและกราฟของ Google Looker Studio
ผ่านทางLooker Studio

องค์กรของ Google เตรียมตัวให้พร้อม: Looker Studio คือซอฟต์แวร์รายงานที่สร้างโดย Google สำหรับธุรกิจของ Google โดยเฉพาะ Looker Studio สร้างโมเดลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตามข้อมูลของคุณในหลายพื้นที่ของธุรกิจได้ในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเดียว ซอฟต์แวร์อัจฉริยะทางธุรกิจนี้ยังมีการแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจอีกด้วย

แม้ว่า Looker Studio จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google (เช่นเดียวกับGoogle Analytics) แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแน่นอน คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SQL และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Looker Studio

  • Looker Studio ผสานการทำงานกับข้อมูลของ Google ได้อย่างลงตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณดำเนินงานบน Google Cloud
  • Looker Studio มาพร้อมกับเทมเพลตข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • เครื่องมือรายงานนี้ผสานการทำงานกับ Looker Actions เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน

ข้อจำกัดของ Looker Studio

  • Looker Studio มีความซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
  • การผสานข้อมูลจากบุคคลที่สามค่อนข้างมีปัญหาเล็กน้อย
  • ผู้ใช้ธุรกิจบางรายรายงานว่ามีความล่าช้าและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • การปรับแต่งยังขาดอยู่

ราคาของ Looker Studio

  • ราคาพิเศษตามสั่ง: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา

คะแนนและรีวิวของ Looker Studio

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
  • Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)

9. กู๊ดดาต้า

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานระดับองค์กร

เครื่องมือรายงาน: แนวโน้มรายได้ของ GoodData
ผ่านทางGoodData

GoodData เป็นแพลตฟอร์ม BI และวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ที่นักพัฒนาใช้เพื่อเพิ่มแดชบอร์ดข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน แต่ผู้จัดการก็หันมาใช้ GoodData เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างจริงจังและแสดงผลแบบเรียลไทม์

คุณจะต้องมีทีมข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างเครื่องมือรายงาน แต่เมื่อมันทำงานได้แล้ว คุณจะมีแดชบอร์ดรายงานที่ปรับแต่งได้ 100% ตามความต้องการที่แน่นอนของทีมคุณ ข่าวดีก็คือ GoodData มีการตั้งค่าแบบ low-code/no-codeดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าการแสดงข้อมูลด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ GoodData

ข้อจำกัดของ GoodData

  • เครื่องมือรายงานที่มีราคาแพง
  • ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันซับซ้อนเกินไป
  • ขาดการฝึกอบรมและทรัพยากร

ราคาของ GoodData

  • มืออาชีพ: $1,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ GoodData

  • G2: 4. 1/5 (รีวิว 350+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 4/5 (20 รีวิว)

10. Datadog

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานด้าน IT และ DevOps

ดาตาดอก
ผ่านทางDat adog

Datadog เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลและเครื่องมือรายงานแบบครบวงจรที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่ DevOps ไปจนถึงการวิเคราะห์ความปลอดภัยและการตรวจสอบ IoT ฟังก์ชันการทำงานของมันมีความก้าวหน้ามากกว่าอย่างแน่นอน แต่นั่นอาจเป็นข้อดีหากคุณจัดการทีมองค์กรหรือแผนก IT

ในแง่ของคุณสมบัติการรายงาน Datadog มอบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆ: การคลิกปุ่ม การดำเนินการในระบบของบุคคลที่สาม และการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Datadog

  • คุณสามารถผสานข้อมูลประสิทธิภาพด้านไอทีและธุรกิจเข้าไว้ในแดชบอร์ดเดียว
  • สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง รวมถึงเพลย์บุ๊กสำหรับแต่ละการแจ้งเตือน
  • ปรับปรุงตัวชี้วัดของคุณด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม

ข้อจำกัดของ Datadog

  • Datadog ขาดเอกสารโครงการที่เป็นประโยชน์และการฝึกอบรม
  • แพลตฟอร์มขาดส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

ราคาของ Datadog

  • ฟรี
  • ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Datadog

  • G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (215+ รีวิว)

11. โซโฮ อนาลิติกส์

เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อมูลธุรกิจแบบบูรณาการ

หน้าแรก Zoho Analytics
ผ่านทางZoho Analytics

Zoho Analytics เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของตนและสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกได้ สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและสร้างการแสดงผลที่ทรงพลังเพื่อทำให้การตีความข้อมูลง่ายขึ้น

คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Zoho Analytics

  • อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
  • ผู้ช่วยอัจฉริยะ Zia ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตอบคำถามของคุณในรูปแบบของรายงาน
  • ความสามารถในการผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานข้ามสายงาน
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแบ่งปันและร่วมมือกันในรายงานและแดชบอร์ด
  • มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท

ข้อจำกัดของ Zoho Analytics

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี

ราคาของ Zoho Analytics

Zoho Analytics มี แผนราคาสี่แบบ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน.

คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Zoho Analytics

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)

รับซอฟต์แวร์รายงานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ

ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือรายงานแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที หรือคุณต้องการปรับแต่งรายงานอย่างสมบูรณ์ 11 อันดับซอฟต์แวร์รายงานที่เราคัดสรรมาจะยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น

ปัญหาคือ เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ราคาถูก และใช้งานได้ซับซ้อน ในความคิดเห็นของเรา ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินที่จ่ายไป ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก และทำธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือรายงานและเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp

ไม่แน่ใจว่า ClickUp เหมาะกับคุณหรือไม่? ลองใช้ดูสิสมัครใช้ ClickUpเพื่อเริ่มสร้างรายงานแรกของคุณ—ฟรี!