11 เครื่องมือและซอฟต์แวร์รายงานที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะผู้จัดการ หน้าที่ของคุณไม่เพียงแต่ต้องดูแลให้ทีมของคุณทำงานตามเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังต้องอวดความสำเร็จของทีมคุณด้วย ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือผู้นำทีม คุณก็ต้องการเครื่องมือรายงานที่มั่นคงซึ่งสามารถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในตัวเลขว่าทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากเพียงใด
แต่คุณคงยุ่งอยู่ และเราขอพนันว่าคุณไม่มีเวลาว่างเป็นชั่วโมงๆ เพื่อสร้างรายงานพร้อมแดชบอร์ดแบบโต้ตอบจากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง อย่าเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่: เพียงใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการรายงานแบบบริการตนเอง 11 รายการนี้เพื่อทำงานยากๆ ให้คุณ
ในคู่มือนี้ เราจะมอบรายการตรวจสอบง่าย ๆ ของสิ่งที่คุณควรค้นหาในเครื่องมือรายงาน พร้อมด้วยเครื่องมือรายงานที่เราชื่นชอบ 11 อันดับแรกประจำปี 2024
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือรายงาน?
การค้นหาเครื่องมือรายงานที่เหมาะสมไม่ใช่เรื่องง่าย ด้วยตัวเลือกซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะที่มีอยู่มากมายหลายร้อยตัว คุณจำเป็นต้องค้นหาเครื่องมือรายงานที่สามารถผสานการจัดการโครงการเข้ากับรายงานแบบโต้ตอบและการแสดงข้อมูลอย่างง่ายสำหรับโครงการของคุณได้—และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
โปรดสังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ซอฟต์แวร์การแสดงข้อมูล: แผ่นงาน Excel ที่มีข้อมูลดิบนั้นน่าเบื่อ ควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์รายงานธุรกิจที่มีการแสดงข้อมูลสำหรับKPI ที่สำคัญที่สุดของคุณ จะได้คะแนนพิเศษหากสามารถสร้างกราฟที่สวยงามและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบได้
- เครื่องมือวิเคราะห์: แม่แบบรายงานที่เหมาะสมจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้คุณมีข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งช่วยให้การทำนายและตัดสินใจทางธุรกิจตามข้อมูลได้ง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะมีแหล่งข้อมูลหลายแหล่งก็ตาม
- การร่วมมือ: คุณควรสามารถแชร์รายงานของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายคนได้เพียงไม่กี่คลิก. นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมากจนใครก็ตามสามารถเข้าใจรายงานได้
- ความหลากหลาย: อย่าจำกัดตัวเอง เลือกซอฟต์แวร์รายงานที่ช่วยคุณได้ตั้งแต่การรายงานทางการเงินไปจนถึงรายงานการตลาด SEOและแม้กระทั่งซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
11 เครื่องมือรายงานที่ดีที่สุด
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการรายงานการจัดการโครงการแบบ Agile
ไม่ได้จะอวดนะ แต่ ClickUp มีเครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับผู้จัดการและทีมของพวกเขา ซอฟต์แวร์รายงานของเราช่วยให้ผู้จัดการสามารถสร้าง แดชบอร์ด ClickUp แบบครบวงจรเป็นศูนย์ควบคุมภารกิจของพวกเขาได้
ง่ายเหมือนการเพิ่มวิดเจ็ต, ใส่ข้อมูลของคุณ, และปรับแต่งภาพให้สวยงาม. คุณสามารถมองเห็นทุกงานในระดับสูงเพื่อจัดการผู้คน, งาน, เวลา, เอกสาร, การฝัง, และสปรินต์ในที่เดียว.
ClickUp คือเครื่องมือรายงานที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการจัดการธุรกิจ ตั้งเป้าหมายรายไตรมาสและติดตามเวลาของพนักงานทุกคนในแดชบอร์ดเดียว การจัดการทรัพยากรช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมว่าคุณใช้ประโยชน์จากทีมของคุณได้ดีเพียงใด และการวิเคราะห์ปริมาณงานจะแสดงให้คุณเห็นว่าทีมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใดโดยการติดตามการเสร็จสิ้นงาน
เป้าหมายสุดท้าย? การระบุสิ่งที่คุณทำได้ดีและกำจัดจุดติดขัดในกระบวนการของคุณ ด้วยการมองเห็นทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงาน คุณจะบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างผลงานที่ดีกว่าเดิม
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปริมาณงาน & มุมมองกล่อง: คิดใหม่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรด้วยมุมมองทีมที่ไม่เหมือนใครของ ClickUp ตรวจสอบปริมาณงานของทีมคุณเพื่อดูว่าใครมีความเสี่ยงที่จะเหนื่อยล้าและใครว่างที่จะรับงานเพิ่มเติม
- เป้าหมายสำคัญ: เปลี่ยนงานให้เป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อมองเห็นความคืบหน้าของคุณในแผนภูมิสไตล์แกนท์ที่ดูเรียบหรู
- การผสานรวม: ต้องการดึงรายงานจากแพลตฟอร์มอื่นหรือไม่? ClickUp สามารถผสานรวมกับโซลูชันต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Tableau
- เป้าหมายใน ClickUp: กำหนดเป้าหมายใน ClickUp และสร้างไทม์ไลน์, เป้าหมาย, และการติดตามความคืบหน้าสำหรับทุกเป้าหมายเพื่อให้คุณไม่พลาดเส้นชัย
- พัลส์: ต้องการภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าใครออนไลน์และกำลังทำอะไรอยู่หรือไม่? รายงานพัลส์จะแสดงว่าใครออนไลน์ในแต่ละชั่วโมงและกำลังทำงานอะไรอยู่
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp ต้องการการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติบางอย่างสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้สมัครสมาชิกแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. MeisterTask
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานการจัดการงาน
MeisterTask เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและการทำงานร่วมกันเป็นหลัก แต่ยังสามารถดึงรายงานที่ครอบคลุมเพื่อช่วยผู้จัดการในการนำทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น MeisterTaskจะรวบรวมข้อมูลจากทุกโครงการและสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ เพียงไปที่แท็บรายงานในแดชบอร์ดของคุณเพื่อดู:
- งานที่เปิดอยู่
- งานที่สร้างขึ้นล่าสุด
- งานที่เสร็จสมบูรณ์
คุณยังสามารถตั้งค่ารายงานแบบกำหนดเองเพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับทีม ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน หรือการเสร็จสิ้นงานตามกรอบเวลา (เช่น ไตรมาสที่ 4) ได้อีกด้วย MeisterTask จะสร้างกราฟแท่งสีสันสดใสไว้ที่ด้านบนของรายงานทุกฉบับ แต่คุณสามารถเจาะลึกลงไปยังข้อมูลแต่ละจุดได้ที่ครึ่งล่างของรายงาน—แม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีจำนวนมากและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบด้วยตนเองก็ตาม
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ MeisterTask
- รายงานที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วพร้อมตัวกรองสำเร็จรูป
- คุณสามารถบันทึกแบบรายงานที่กำหนดเองเพื่อใช้ซ้ำในอนาคตได้
- รายงานสามารถส่งออกเป็นไฟล์ Excel (XLS) หรือ CSV สำหรับการแชร์ภายนอก
ข้อจำกัดของ MeisterTask
- เครื่องมือรายงานแสดงข้อมูลจำนวนมากอย่างท่วมท้น ทำให้ยากที่จะสรุปผลอย่างรวดเร็วให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ตัวกรองแบบกำหนดเองมีประโยชน์ แต่ไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งมากนักสำหรับเครื่องมือรายงานขององค์กร
ราคาของ MeisterTask
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
MeisterTask รีวิวและคะแนน
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
3. Datapine
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อมูลเชิงธุรกิจ
Datapine มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี แต่ซอฟต์แวร์ธุรกิจอัจฉริยะ (BI) ที่แข็งแกร่งของพวกเขามีให้บริการสำหรับทุกคน ต่างจาก MeisterTask ที่ Datapine ไม่ได้ติดตามงานให้คุณ แต่เครื่องมือรายงานของพวกเขารวบรวมข้อมูลการตลาดจากฐานข้อมูล ไฟล์ โซเชียลมีเดีย CRM/ERP และระบบช่วยเหลือของคุณเพื่อสร้างรายงาน BI ที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตามเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดนี้มีความเชี่ยวชาญในการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพดังนั้นหากคุณต้องการเจาะลึกข้อมูลของคุณอย่างแท้จริง นี่คือตัวเลือกที่แข็งแกร่ง หากคุณต้องการติดตามประสิทธิภาพของทีมอย่างใกล้ชิด การแจ้งเตือนข้อมูลของ Datapine จะช่วยแจ้งเตือนปัญหาให้คุณล่วงหน้า
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Datapine
- 80 แบบฟอร์มรายงานข้อมูลมืออาชีพให้เลือกใช้
- การวิเคราะห์แบบฝังตัว
- รองรับการใช้งานบนมือถือ
- ตัวเลือกการจัดการประสิทธิภาพขององค์กร
ข้อจำกัดของ Datapine
- Datapine อ้างว่าตัวเองเป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น แต่เครื่องมือรายงานขั้นสูงของพวกเขายังคงทำให้รู้สึกท่วมท้น
- มันมีราคาแพงกว่าตัวเลือกเครื่องมือรายงานอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีระยะเวลาการยกเลิกนาน
ราคาของ Datapine
- พื้นฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 449 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- พรีเมียม: $799/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- การสร้างแบรนด์และการฝังตัว: 1,099 ดอลลาร์/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
คะแนนและรีวิวของ Datapine
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 9 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
4. Whatagraph
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานการวิเคราะห์การตลาดทางภาพ
นักการตลาดใช้ชีวิตอยู่กับข้อมูล และนั่นคือเหตุผลที่ผู้จัดการการตลาดดิจิทัลต่างพากันมาที่ Whatagraph. เครื่องมือรายงานการตลาดนี้มีการแสดงข้อมูลเป็นภาพและแบรนด์ที่กำหนดเอง. หากคุณมีพนักงานอยู่ในแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เครื่องมือรายงานนี้ยังมีการติดตามประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอีกด้วย.
Whatagraph สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดหลากหลาย เช่น Google Ads, Twitter,Mailchimp, Shopify, Google My Business และแม้แต่ Snapchat หากคุณต้องการตัวเชื่อมต่อที่ยังไม่มี Whatagraph ก็สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลใดก็ได้
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Whatagraph
- เทมเพลตรายงานเฉพาะด้านการตลาด
- การสร้างแบรนด์ตามความต้องการทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเอเจนซีการตลาดหรือโฆษณา
- การผสานระบบ API แบบพร้อมใช้งานช่วยเร่งกระบวนการรายงานที่ปกติแล้วน่าเบื่อสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Whatagraph
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการเชื่อมต่อข้อมูลที่ไม่สม่ำเสมอกับซอฟต์แวร์รายงาน
- การสนับสนุนลูกค้าไม่ได้ตอบสนองเสมอไป
ราคาของ Whatagraph
- มืออาชีพ: 223 ดอลลาร์/เดือน, เรียกเก็บเงินรายปีสำหรับผู้ใช้ 5 คน
- พรีเมียม: $335/เดือน, ชำระรายปีสำหรับผู้ใช้ 10 คน
- การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง: สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Whatagraph
- G2: 4. 5/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. ทาโบลัว
เหมาะที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลขนาดใหญ่
Tableau เป็นโซลูชันการรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพจาก Salesforce หากคุณใช้ Salesforce สำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อยู่แล้ว Tableau จะดึงข้อมูลจาก Salesforce โดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้การรายงาน CRM มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซอฟต์แวร์รายงานของ Tableau มีการผสานรวมกับ Google Sheets, Excel, Salesforce (ตามธรรมชาติ) และ Google เพื่อนำข้อมูลของคุณมาไว้ในที่เดียว เครื่องมือรายงานนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกขององค์กรโดยรวม แทนที่จะเจาะลึกไปที่งานหรือประสิทธิภาพของแต่ละสมาชิกในทีม
แต่เราชอบฟีเจอร์ใหม่ของพวกเขา Tableau GPT มาก มันใช้ AI สร้างสรรค์เพื่อวิเคราะห์แหล่งข้อมูลหลายแหล่งอย่างรวดเร็ว ตรวจจับรูปแบบ และแนะนำขั้นตอนต่อไป
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Tableau
- ฟีเจอร์ AI ทำนายอนาคตเร่งความเร็วการวิเคราะห์
- ผสานรวมกับแหล่งข้อมูลจากฐานข้อมูลหลักและแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่
- Tableau มีศักยภาพในการจัดการการแสดงข้อมูลที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Tableau
- มีฟีเจอร์และลูกเล่นมากมายบนแดชบอร์ดแบบอินเทอร์แอกทีฟจนทำให้ใช้งานยากสำหรับผู้เริ่มต้น
- คุณอาจต้องใช้วิธีแก้ปัญหาชั่วคราวเพิ่มเติมหากคุณไม่ได้ใช้ Salesforce
- ความซับซ้อนของ Tableau ทำให้การจัดรูปแบบตามความต้องการเป็นเรื่องยากสำหรับซอฟต์แวร์รายงานของมัน
ราคาของ Tableau
- Tableau Viewer: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Tableau Explorer: $42/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ผู้สร้าง Tableau: $70/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (2,000+ รีวิว)
6. โปรเวิร์กโฟลว์
ดีที่สุดสำหรับการรายงานการติดตามการทำงานและเวลา
ProWorkflow เชี่ยวชาญด้านการทำงานร่วมกันทางไกล ซึ่งทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการของธุรกิจที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสาน ใช้เครื่องมือรายงานนี้เพื่อดูโครงการ งาน บันทึกเวลา ติดต่อ กระบวนการทำงาน และทรัพยากรทั้งหมดในที่เดียว นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์สำหรับการออกใบแจ้งหนี้ การส่งข้อความ การแชร์ไฟล์ และไทม์ไลน์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงหากคุณต้องการเครื่องมือจัดการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจร
หากคุณเป็นองค์กรของ Microsoft, ProWorkflow สามารถผสานการทำงานกับ Microsoft Teams และ Outlook ได้—เพียงแต่ว่ามันไม่มีการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ มากเท่ากับเครื่องมือรายงานอื่น ๆ ดังนั้นคุณอาจต้องป้อนข้อมูลบางส่วนใหม่อีกครั้ง
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ ProWorkflow
- ที่ราคา $20 สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด ProWorkflow ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องมือรายงานข้อมูลอื่น ๆ ในรายการนี้
- ProWorkflow มีคุณสมบัติหลากหลายนอกเหนือจากรายงาน จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้จัดการที่ต้องการเครื่องมือมากมายในแดชบอร์ดเดียว
- ยอดเยี่ยมในการจัดการและจัดเรียงข้อมูลธุรกิจ
ข้อจำกัดของ ProWorkflow
- เนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องมือรายงานแบบบริสุทธิ์ ProWorkflow จึงไม่มีพลังเท่ากับซอฟต์แวร์รายงานอื่น ๆ
- ผู้รับเหมาไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือของ ProWorkflow มากนัก ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลธุรกิจของคุณบิดเบือนได้
- การปรับแต่งเป็นเรื่องยากที่จะตั้งค่า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
ราคา ProWorkflow
- มืออาชีพ: $20/เดือนต่อผู้ใช้ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ ProWorkflow
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
7. Thoughtspot
เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้นหา
Thoughtspot ประกาศตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มรายงานที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วย AI ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นหาคำตอบเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ, แสดงข้อมูลของคุณในรูปแบบภาพ, และติดตามประสิทธิภาพ
Thoughtspot ไม่ใช่สำหรับผู้เริ่มต้น ดังนั้นคุณจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลอย่างจริงจังในการใช้แพลตฟอร์มนี้ หากคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเชื่อมต่อชุดข้อมูลบนคลาวด์ สร้างแบบจำลองข้อมูล และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของข้อมูล AI
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Thoughtspot
- Thoughtspot AI สามารถตรวจจับความผิดปกติและแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับปัญหาได้ทันที
- Liveboards ให้รายงานแบบโต้ตอบเพื่อข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือของมันให้คุณตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Thoughtspot
- ด้วยคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากมาย จึงเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเท่านั้น
- ขาดความยืดหยุ่นและการปรับแต่งสำหรับภาพ
ราคาของ Thoughtspot
- ทีม: $95/เดือน สำหรับผู้ใช้ 5 คน
- ข้อดี: $2,500/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดจำนวน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Thoughtspot
- G2: 4. 4/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
8. Looker Studio
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบจำลองข้อมูลที่กำหนดเอง
องค์กรของ Google เตรียมตัวให้พร้อม: Looker Studio คือซอฟต์แวร์รายงานที่สร้างโดย Google สำหรับธุรกิจของ Google โดยเฉพาะ Looker Studio สร้างโมเดลข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถติดตามข้อมูลของคุณในหลายพื้นที่ของธุรกิจได้ในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเดียว ซอฟต์แวร์อัจฉริยะทางธุรกิจนี้ยังมีการแจ้งเตือนเชิงรุกเพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจอีกด้วย
แม้ว่า Looker Studio จะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Google (เช่นเดียวกับGoogle Analytics) แต่ก็ไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างแน่นอน คุณจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ SQL และพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Looker Studio
- Looker Studio ผสานการทำงานกับข้อมูลของ Google ได้อย่างลงตัว จึงเหมาะอย่างยิ่งหากธุรกิจของคุณดำเนินงานบน Google Cloud
- Looker Studio มาพร้อมกับเทมเพลตข้อมูลที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เครื่องมือรายงานนี้ผสานการทำงานกับ Looker Actions เพื่อทำงานอัตโนมัติในกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดของ Looker Studio
- Looker Studio มีความซับซ้อน จึงเหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- การผสานข้อมูลจากบุคคลที่สามค่อนข้างมีปัญหาเล็กน้อย
- ผู้ใช้ธุรกิจบางรายรายงานว่ามีความล่าช้าและปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- การปรับแต่งยังขาดอยู่
ราคาของ Looker Studio
- ราคาพิเศษตามสั่ง: ติดต่อเพื่อขอใบเสนอราคา
คะแนนและรีวิวของ Looker Studio
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 370+)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
9. กู๊ดดาต้า
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานระดับองค์กร
GoodData เป็นแพลตฟอร์ม BI และวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์ที่นักพัฒนาใช้เพื่อเพิ่มแดชบอร์ดข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน แต่ผู้จัดการก็หันมาใช้ GoodData เพื่อสร้างแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้อย่างจริงจังและแสดงผลแบบเรียลไทม์
คุณจะต้องมีทีมข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างเครื่องมือรายงาน แต่เมื่อมันทำงานได้แล้ว คุณจะมีแดชบอร์ดรายงานที่ปรับแต่งได้ 100% ตามความต้องการที่แน่นอนของทีมคุณ ข่าวดีก็คือ GoodData มีการตั้งค่าแบบ low-code/no-codeดังนั้นคุณสามารถตั้งค่าการแสดงข้อมูลด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ GoodData
- GoodData ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบฝังตัวง่ายขึ้น
- คุณสามารถปรับแต่งรายงานได้อย่างสมบูรณ์
- ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบลพร้อมให้บริการ
ข้อจำกัดของ GoodData
- เครื่องมือรายงานที่มีราคาแพง
- ผู้ใช้บางคนบอกว่ามันซับซ้อนเกินไป
- ขาดการฝึกอบรมและทรัพยากร
ราคาของ GoodData
- มืออาชีพ: $1,000/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ GoodData
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 350+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (20 รีวิว)
10. Datadog
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานด้าน IT และ DevOps
Datadog เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลและเครื่องมือรายงานแบบครบวงจรที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่ DevOps ไปจนถึงการวิเคราะห์ความปลอดภัยและการตรวจสอบ IoT ฟังก์ชันการทำงานของมันมีความก้าวหน้ามากกว่าอย่างแน่นอน แต่นั่นอาจเป็นข้อดีหากคุณจัดการทีมองค์กรหรือแผนก IT
ในแง่ของคุณสมบัติการรายงาน Datadog มอบข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจแบบเรียลไทม์ให้กับผู้ใช้ทุกคนในองค์กรของคุณ คุณสามารถติดตามทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงๆ: การคลิกปุ่ม การดำเนินการในระบบของบุคคลที่สาม และการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Datadog
- คุณสามารถผสานข้อมูลประสิทธิภาพด้านไอทีและธุรกิจเข้าไว้ในแดชบอร์ดเดียว
- สร้างการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง รวมถึงเพลย์บุ๊กสำหรับแต่ละการแจ้งเตือน
- ปรับปรุงตัวชี้วัดของคุณด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Datadog
- Datadog ขาดเอกสารโครงการที่เป็นประโยชน์และการฝึกอบรม
- แพลตฟอร์มขาดส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ราคาของ Datadog
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: 23 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Datadog
- G2: 4. 3/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (215+ รีวิว)
11. โซโฮ อนาลิติกส์
เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข้อมูลธุรกิจแบบบูรณาการ
Zoho Analytics เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะและการวิเคราะห์แบบบริการตนเองที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของตนและสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่มีข้อมูลเชิงลึกได้ สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและสร้างการแสดงผลที่ทรงพลังเพื่อทำให้การตีความข้อมูลง่ายขึ้น
คุณสมบัติการรายงานที่ดีที่สุดของ Zoho Analytics
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างรายงานและแดชบอร์ดได้อย่างง่ายดาย
- ผู้ช่วยอัจฉริยะ Zia ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถตอบคำถามของคุณในรูปแบบของรายงาน
- ความสามารถในการผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อสร้างรายงานข้ามสายงาน
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อแบ่งปันและร่วมมือกันในรายงานและแดชบอร์ด
- มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท
ข้อจำกัดของ Zoho Analytics
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Zoho Analytics
Zoho Analytics มี แผนราคาสี่แบบ. แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือน.
คะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ Zoho Analytics
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
รับซอฟต์แวร์รายงานที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตของคุณ
ไม่ว่าคุณต้องการเครื่องมือรายงานแบบติดตั้งแล้วใช้งานได้ทันที หรือคุณต้องการปรับแต่งรายงานอย่างสมบูรณ์ 11 อันดับซอฟต์แวร์รายงานที่เราคัดสรรมาจะยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น
ปัญหาคือ เครื่องมือเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ราคาถูก และใช้งานได้ซับซ้อน ในความคิดเห็นของเรา ClickUp เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับเงินที่จ่ายไป ประหยัดเวลา ลดความยุ่งยาก และทำธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือรายงานและเทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp
ไม่แน่ใจว่า ClickUp เหมาะกับคุณหรือไม่? ลองใช้ดูสิสมัครใช้ ClickUpเพื่อเริ่มสร้างรายงานแรกของคุณ—ฟรี!