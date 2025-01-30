10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mailchimp สำหรับการตลาดทางอีเมลในปี 2025

แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถออกแบบ, กำหนดเวลา, ส่ง, และวิเคราะห์แคมเปญอีเมลได้. Mailchimp เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คู่แข่ง, โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายและเครื่องมือที่ทรงพลังที่มีให้.
Mailchimp มีข้อจำกัดบางประการ ตัวอย่างเช่น แผนการใช้งานฟรีไม่รองรับการตั้งเวลาส่งอีเมล และแผน Essentials จะไม่สามารถช่วยให้คุณปรับแต่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญอีเมลได้เกินระดับหนึ่ง
การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดต่อที่คุณมี ดังนั้นค่าใช้จ่ายของคุณจะเพิ่มขึ้นเมื่อฐานผู้ชมของคุณขยายตัว
นอกจากนี้ ระบบการตลาดอัตโนมัติขั้นสูงและ AIสร้างสรรค์สำหรับการเขียนเนื้อหาอีเมลกำลังกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างรวดเร็ว Mailchimp เสนอสิ่งเหล่านี้เฉพาะในแผนที่มีราคาสูงเท่านั้น ซึ่งทำให้บริษัทขนาดเล็กไม่สามารถนำมาใช้ได้
ทีมการตลาดในปัจจุบันมีทางเลือกหลายทางแทน Mailchimp ที่พวกเขาสามารถสำรวจได้—เครื่องมือการตลาดทางอีเมลเช่น Mailchimp ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญและในราคาที่พวกเขาสบายใจ
รายการทางเลือก Mailchimp 10 อันดับแรกสำหรับการตลาดทางอีเมลนี้จะช่วยให้คุณค้นพบคุณสมบัติและราคาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Mailchimp?
ก่อนที่จะไปยังทางเลือก Mailchimp ที่ดีที่สุดของเรา มาสำรวจคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลกันก่อน:
- ความสะดวกในการใช้งาน: แพลตฟอร์มควรใช้งานง่ายและเหมาะสมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและนักการตลาดที่มีประสบการณ์
- การจัดการรายการขั้นสูง: เครื่องมือควรสามารถแบ่งกลุ่มและจัดการผู้ชมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การกำหนดเวลาส่งอีเมล: ควรอนุญาตให้คุณกำหนดเวลาส่งอีเมลได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการวางแผนแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
- การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าอย่างรวดเร็ว: การสนับสนุนลูกค้าที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแก้ไขปัญหาและคำแนะนำ
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เทมเพลตหลากหลายรูปแบบสามารถช่วยประหยัดเวลาและสร้างอีเมลที่ดูน่าสนใจ
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ: การทำงานอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังช่วยปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และช่วยให้คุณสร้างเส้นทางการใช้งานหรือกระบวนการขายได้อีกด้วย
- เครื่องมือวิเคราะห์: การวิเคราะห์เชิงลึกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณ
- ความสามารถในการผสานรวม: เครื่องมือควรสามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ธุรกิจของคุณใช้งานได้อย่างราบรื่น
- ตัวเลือกการกำหนดราคา: เครื่องมือควรมีแผนการกำหนดราคาที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถเลือกได้ตามงบประมาณและขนาดของการดำเนินงานของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Mailchimp ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าฟีเจอร์และฟังก์ชันการทำงานใดที่ควรพิจารณาในแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมล มาดู 10 อันดับทางเลือกของ Mailchimp ที่ควรลองในปี 2024 กัน
1. MailerLite
หนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Mailchimp, MailerLite นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างแคมเปญอีเมลมืออาชีพ, จดหมายข่าว, หน้า landing page และเว็บไซต์ แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางที่ขับเคลื่อนโดย AI generator ช่วยให้การปรับแต่งการออกแบบเป็นเรื่องง่าย
แอป iOS ของ Mailterlite ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายโดยเฉพาะสำหรับการจัดการแคมเปญขณะเดินทาง—แม้กระทั่งฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การสร้างแคมเปญแบบหยดต่อเนื่อง การกำหนดเป้าหมายขั้นสูง การทำงานอัตโนมัติ หรือการสำรวจความคิดเห็น
Mailerlite สามารถเชื่อมต่อกับบริการยอดนิยม เช่น Zapier, Stripe, WordPress และ Shopify และมีตัวเลือกบัญชีฟรีพร้อมการสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน และการทดลองใช้พรีเมียม 30 วัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailerLite
- สร้างจดหมายข่าว สร้างหน้าแลนดิ้ง และเส้นทางอัตโนมัติ ทั้งหมดในที่เดียว
- รับระบบอีเมลอัตโนมัติในแผนฟรี
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลส่งถึงกล่องจดหมายของผู้สมัครสมาชิกเนื่องจากอัตราการส่งอีเมลถึงผู้รับสูง
- ค้นหาการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้สำหรับการแก้ไขปัญหาและข้อสงสัย
ข้อจำกัดของ MailerLite
- ตัวแก้ไข HTML แบบกำหนดเองมีให้ใช้งานเฉพาะในแผนขั้นสูงเท่านั้น
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้งและโฮสติ้งโดเมนแบบกำหนดเองมีให้เฉพาะแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
- ข้อจำกัดในการแก้ไขรายชื่อผู้สมัครสมาชิกและการเลือกเทมเพลตใหม่
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น รายงานอีเมลแบบละเอียดและระบบอัตโนมัติขั้นสูง
ราคาของ MailerLite
- ฟรี: ให้บริการคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครสมาชิกไม่เกิน 1,000 คน
- ธุรกิจที่กำลังเติบโต: เริ่มต้นที่ $10/เดือน รวมฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การส่งแคมเปญอัตโนมัติ
- ขั้นสูง: เริ่มต้นที่ $20/เดือน พร้อมฟีเจอร์เช่น ตัวแก้ไข HTML แบบกำหนดเอง และตัวสร้างหน้ายกเลิกการสมัคร
- องค์กร: โซลูชันที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมราคาที่ปรับเปลี่ยนตามขนาดฐานข้อมูลผู้สมัครสมาชิกและความต้องการเฉพาะ
คะแนนและรีวิว MailerLite
- G2: 4. 6/5 (809 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1901 รีวิว)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign เป็นซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับธุรกิจทุกขนาด ผสมผสานการตลาดผ่านอีเมล, การทำงานอัตโนมัติ, และCRM สำหรับทีมการตลาดผ่านอีเมล ใช้การเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการแบ่งกลุ่มและการปรับแต่งส่วนบุคคลในอีเมล, ข้อความ, แชท, และข้อความตัวอักษร
แม้ว่า ActiveCampaign จะมีบริการที่ครอบคลุม แต่สิ่งที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงและความสามารถในการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ซึ่งทำให้ ActiveCampaign เป็นหนึ่งในทางเลือกชั้นนำของ Mailchimp สำหรับธุรกิจที่ต้องการควบคุมและปรับแต่งแคมเปญการตลาดของตนเองในระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- ติดตามเว็บไซต์และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมเข้าถึงแบบฟอร์มในตัวและรายงานแคมเปญ
- สร้างหน้าแลนดิ้ง, โฆษณานำลูกค้า, และแบบฟอร์มหลากหลายประเภท
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น WooCommerce, Shopify และ BigCommerce
- ใช้การทดสอบแบบแยกกลุ่มเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและการซื้อ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ไม่มีแผนให้บริการฟรี แผนที่ถูกที่สุดเริ่มต้นที่ $70 ต่อเดือน สำหรับทีมที่มีผู้ใช้สามคน
- อาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกหนักใจสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการมุ่งเน้นเฉพาะฟังก์ชันเฉพาะ เช่น การตลาดผ่านอีเมล
- บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในแผน Enterprise เท่านั้น
ราคาของ ActiveCampaign
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $29/เดือน ชำระรายปี หรือ $39/เดือน ชำระรายเดือน
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $49/เดือน ชำระรายปี หรือ $70/เดือน ชำระรายเดือน
- ระดับมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน ชำระรายปี หรือ $187/เดือน ชำระรายเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเองสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการขั้นสูง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 ดาว (10,570 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 ดาว (2323 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ ActiveCampaign เหล่านี้!
3. Brevo
Brevo ซึ่งเดิมเรียกว่า Sendinblue เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างธุรกิจกับลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยอัตลักษณ์ทางภาพที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ Brevo มุ่งเน้นการนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับความเชี่ยวชาญสามารถเข้าถึงได้
Brevo นำเสนอเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, อีเมลธุรกรรม, และความสามารถในการรันแคมเปญ SMS และ WhatsApp ความสามารถในการรันแคมเปญที่ใช้ข้อความเป็นตัวกลางทำให้แตกต่างจากทางเลือกอื่น ๆ ของ Mailchimp
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- ส่งอีเมล 300 ฉบับต่อวันโดยใช้เวอร์ชันฟรี
- เข้าถึงพื้นที่จัดเก็บรายชื่อติดต่อไม่จำกัดฟรีในทุกแพ็กเกจ
- รวมอีเมลและข้อความทั้งหมดไว้ในกล่องจดหมายเดียว
ข้อจำกัดของ Brevo
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจมีให้เฉพาะในแผนธุรกิจเท่านั้น และขาดความหลากหลายในการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สาม
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัด โดยไม่มีบริการแชทสดในแผน Starter และการสนับสนุนทางโทรศัพท์มีให้เฉพาะในแผน Business เท่านั้น
ราคาของ Brevo
- ฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น เทมเพลตอีเมล และขีดจำกัด 300 อีเมลต่อวัน
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $25/เดือน ไม่มีขีดจำกัดการส่งรายวัน พร้อมรายงานและวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน
- ธุรกิจ: เสนอคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การทดสอบ A/B และสถิติขั้นสูง ในราคา $65/เดือน
- BrevoPlus: ราคาที่กำหนดเอง รวมถึงตัวเลือกความปลอดภัยขั้นสูงและการสนับสนุนส่วนบุคคล
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 ดาว (672 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (1,858 รีวิว)
4. การติดต่ออย่างต่อเนื่อง
ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Constant Contact เป็นเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่าย
แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยเทมเพลตอีเมลแบบลากและวาง, ระบบ CRM สำหรับการตลาด, ตัวจัดการลำดับความสำคัญของงาน, ระบบจัดการกิจกรรม, และการตลาดทางสังคม. ราคาเริ่มต้นที่ $12 ต่อเดือน รองรับผู้ติดตามได้ถึง 500 คน. เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ประหยัดกว่าของ Mailchimp แต่ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อจำนวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Constant Contact
- ระบุแนวโน้มในอีเมลผ่านการรายงานที่ทรงพลังโดยอิงจากผู้ที่มีการมีส่วนร่วมกับอีเมล
- ผสานการทำงานของ Facebook, Google Ads และ Instagram เพื่อค้นหาลูกค้าใหม่
- ใช้หัวเรื่องที่แนะนำและ AI เพื่อสร้างอีเมลที่น่าสนใจ
- เข้าถึงการส่งอีเมลตามกำหนดเวลาในแผนระดับที่สูงขึ้น
ข้อจำกัดของคอนสแตนท์คอนแทค
- ขาดกระบวนการทำงานที่มีความซับซ้อนและยืดหยุ่น
- กระบวนการยกเลิกบัญชีมีความยุ่งยาก ต้องติดต่อทางโทรศัพท์ภายในเวลาทำการ
ราคาของคอนสแตนท์ คอนแทค
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $12/เดือน รวมคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น เทมเพลตอีเมลและระบบCRM สำหรับการตลาด
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $35/เดือน เพิ่มฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการทดสอบหัวเรื่องแบบ A/B
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $80/เดือน รวมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองและการรายงานรายได้
คะแนนและรีวิวของ Constant Contact
- G2: 4/5 ดาว (5,712 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 ดาว (2619 รีวิว)
5. Omnisend
Omnisend ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของลูกค้า การเปลี่ยนผู้เข้าชมให้เป็นลูกค้า และการกระตุ้นให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำ ผ่านการตลาดทางอีเมลและหลากหลายช่องทาง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกยอดนิยมของ Mailchimp สำหรับธุรกิจค้าปลีก
เป็นที่รู้จักในการทำให้การสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพและสามารถช้อปปิ้งได้ง่ายขึ้น ด้วยคลังเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มสินค้าและรหัสส่วนลดแบบไดนามิกได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- เข้าถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับอีเมลมืออาชีพ
- ส่งอีเมลซ้ำไปยังผู้ที่ไม่เปิดอ่านผ่าน Campaign Booster
- ติดตามการวิเคราะห์และผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อวัดความสำเร็จของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Omnisend
- ไม่มีคุณสมบัติ RSS สำหรับการผสานรวมบล็อก
- เวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้าที่ช้าลง
- การส่งอีเมลไม่จำกัดถูกจำกัดไว้ที่แผน Pro
ราคา Omnisend
- ฟรี: ฟังก์ชันอีเมลพื้นฐาน พร้อมจำกัดการส่งอีเมล 500 ฉบับต่อเดือน
- แผนมาตรฐาน: ราคา $16 ต่อเดือน มอบการส่งข้อความเพิ่มเติมและคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การแจ้งเตือนเว็บแบบไม่จำกัด
- แผนโปร: ราคา $59 ต่อเดือน รวมการส่งอีเมลและ SMS ไม่จำกัด พร้อมรายงานขั้นสูง
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 ดาว (836 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (704 รีวิว)
6. แคมเปญ มอนิเตอร์
ด้วยเทมเพลตที่ใช้งานง่ายหลากหลายรูปแบบ ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลของ Campaign Monitor มุ่งเน้นที่ความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการแบ่งกลุ่มข้อมูลและคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ครอบคลุม ช่วยให้การตลาดทางอีเมลที่มีเป้าหมายชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
แคมเปญ มอนิเตอร์ ใช้หลักในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญและติดตามเส้นทางของผู้ใช้อย่างลึกซึ้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Campaign Monitor
- ปรับแต่งเทมเพลตด้วยฟอนต์เว็บหลากหลายรูปแบบ
- รับตัวเลือกการแบ่งกลุ่มข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- ให้ผู้สมัครสมาชิกของคุณมีศูนย์ตั้งค่าความชอบเพื่อเลือกวิธีที่คุณจะติดต่อกับพวกเขา
ข้อจำกัดของแคมเปญมอนิเตอร์
- ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การทดสอบ A/B แบบจำกัดที่มีเพียงสองรูปแบบ
ราคาของแคมเปญมอนิเตอร์
- ไลท์: เริ่มต้นที่ $11 แต่จำกัดจำนวนอีเมลต่อเดือน
- สิ่งจำเป็น: ส่งอีเมลไม่จำกัดที่ $19/เดือน
- พรีเมียร์: $149/เดือน พร้อมการสนับสนุนทางโทรศัพท์และฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การติดตามลิงก์ขั้นสูงและการปรับเวลาส่งที่เหมาะสม
คะแนนและรีวิวของ Campaign Monitor
- G2: 4. 1/5 ดาว (692 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (487 รีวิว)
7. GetResponse
GetResponse ได้พัฒนาจากเครื่องมือการตลาดทางอีเมลแบบดั้งเดิมไปสู่โซลูชันอีคอมเมิร์ซและการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร
ขณะนี้ให้บริการคุณสมบัติที่ครอบคลุม รวมถึงการตลาดทางอีเมล, คุณสมบัติการแชท, เครื่องมือการค้าออนไลน์, และการโฮสต์เว็บนาร์
GetResponse เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านหน้า landing page ที่ปรับแต่งได้เป็นส่วนหนึ่งของ funnel การแปลงและคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลัง—ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Mailchimp.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- ใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ครอบคลุม เช่น ระบบตอบกลับอัตโนมัติและแบบฟอร์มลงทะเบียน
- รับการวางแผนเส้นทางลูกค้าที่ปรับแต่งได้อย่างสูง โดยใช้ความสามารถในการทำการตลาดอัตโนมัติขั้นสูง
- เข้าถึงชุดเทมเพลตอีเมลร่วมสมัยที่สามารถแก้ไขได้ประมาณ 215 แบบ
ข้อจำกัดของ GetResponse
- ตัวเลือกการทดสอบแบบแยกจำกัด โดยมีหัวข้อเรื่องหรือตัวแปรเนื้อหาเพียงห้าแบบเท่านั้น
- คุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น ระบบการตลาดอัตโนมัติ, การจัดงานสัมมนาออนไลน์, และเครื่องมือการค้าออนไลน์ มีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงเท่านั้น
ราคาของ GetResponse
- การตลาดผ่านอีเมล: คุณสมบัติการตลาดผ่านอีเมลพื้นฐานสำหรับรายชื่อที่มีข้อมูลไม่เกิน 500 รายการ ราคา 19 ดอลลาร์ต่อเดือน
- การตลาดอัตโนมัติ: ฟีเจอร์เช่น กระบวนการทำงานตามเหตุการณ์และการจัดเรียงผู้ติดต่อในราคา $59/เดือน
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $119/ต่อเดือน พร้อมฟีเจอร์ที่หลากหลาย เช่น ระบบอัตโนมัติขั้นสูง เครื่องมืออีคอมเมิร์ซ และการจัดสัมมนาออนไลน์
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 3/5 ดาว (640 รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 ดาว (475 รีวิว)
8. คอนเวิร์ตคิต
ConvertKit เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้สร้างเนื้อหา เช่น บล็อกเกอร์ ผู้สร้างคอร์สออนไลน์ และผู้ขายสินค้าดิจิทัล
มันนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายซึ่งสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้สร้างทุกระดับทักษะ ConvertKit ช่วยให้คุณสามารถมีจดหมายข่าวแบบชำระเงินและขายสินค้าดิจิทัลในฐานะผู้ประกอบการคนเดียว ทำให้เป็นเครื่องมือการตลาดแบบครบวงจร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- ปรับแต่งลำดับอีเมลด้วยระบบอัตโนมัติ
- เน้นอีเมลที่เป็นข้อความธรรมดาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้รับ
- กำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้สมัครสมาชิกเฉพาะกลุ่มผ่านการจัดการรายชื่อที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- ตัวเลือกเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าอย่างจำกัด
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครสมาชิก
ราคาของ ConvertKit
- แผนฟรี: รวมคุณสมบัติพื้นฐาน เช่น การส่งอีเมลแบบกระจายและแบบฟอร์มไม่จำกัด ฟรีสำหรับผู้ติดตามสูงสุด 1000 คน
- แผนสำหรับผู้สร้าง: เริ่มต้นที่ $9/เดือน พร้อมเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบภาพ
- แผน Creator Pro: เริ่มต้นที่ $25/เดือน พร้อมการสนับสนุนแชทสดและอีเมลแบบเร่งด่วน
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 ดาว (190 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (194 รีวิว)
9. Moosend
ทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ Mailchimp, Moosend มาพร้อมกับการจัดการรายชื่อที่มีประสิทธิภาพพร้อมตัวเลือกการแบ่งกลุ่มที่ครอบคลุม
การติดตามแคมเปญอย่างละเอียดของ Moosend เพื่อตรวจสอบยอดขายและการแปลงจากกิจกรรมการตลาดทางอีเมล เป็นคุณสมบัติที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เริ่มต้น
คุณสมบัติเด่นของ Moosend
- เลือกจากเทมเพลตอีเมลที่ทันสมัยและสะอาดกว่า 75 แบบ
- รับตัวเลือกการตลาดอัตโนมัติที่ยืดหยุ่นพร้อมตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่ยอดเยี่ยม
ข้อจำกัดของ Moosend
- การวิเคราะห์ขั้นสูงที่จำกัด
- การออกแบบเทมเพลตอีเมล แม้จะดูเป็นมืออาชีพ แต่ก็ไม่ได้มีความสร้างสรรค์เท่าที่ผู้ใช้บางคนอาจต้องการ
ราคาของ Moosend
- ทดลองใช้ฟรี: รวมฟีเจอร์พื้นฐานเป็นเวลา 30 วัน พร้อมผู้ติดตาม 1,000 คน และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9 พร้อมเซิร์ฟเวอร์ SMTP เพิ่มเติม
- องค์กร: ใบเสนอราคาเฉพาะ; รวมฟีเจอร์ระดับโปรทั้งหมด เช่น การค้นหาผู้ชม
Moosend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 ดาว (561 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 ดาว (190 รีวิว)
10. Hubspot
HubSpot เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลด้วยเครื่องมือระดับมืออาชีพหลากหลาย รวมถึงเครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจแบบกำหนดเอง
HubSpot ให้บริการเครื่องมือทดสอบ A/B และการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อการจัดการแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตหลากหลายสำหรับเว็บไซต์ อีเมล และหน้าแลนดิ้งเพจ
สิ่งที่ทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ Mailchimp คือการผสานรวมกับสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการตลาดทางอีเมลของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและข้อมูลเชิงลึกได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือ CRM ฟรีที่มีรายชื่อไม่จำกัด
- ใช้การตลาดอัตโนมัติและการแบ่งกลุ่มที่มีประสิทธิภาพสำหรับแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- ขยายขอบเขตการตลาดด้วยการผสานตัวเลือกการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ข้อจำกัดของ HubSpot
- โครงสร้างราคาอาจสูง โดยเฉพาะเมื่อย้ายจากแพ็กเกจ "เริ่มต้น" ไปยังแพ็กเกจขั้นสูง
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอาจทำให้ผู้เริ่มต้นหรือธุรกิจขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ HubSpot
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน พร้อมฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
- ระดับมืออาชีพและองค์กร: มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากขึ้น แต่มีราคาสูงกว่ามาก โดยแผนระดับมืออาชีพเริ่มต้นที่ $890 ต่อเดือน และแผนระดับองค์กรเริ่มต้นที่ $3,600 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 ดาว (10,493 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 ดาว (5747 รีวิว)
เครื่องมืออีเมลอื่น ๆ
แม้ว่าจุดสนใจหลักในที่นี้จะเน้นไปที่เครื่องมือการตลาดผ่านอีเมลเป็นหลัก แต่ก็สำคัญที่จะต้องพิจารณาแพลตฟอร์มที่แม้จะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดผ่านอีเมลของคุณได้อย่างมาก ClickUp เป็นตัวอย่างที่ดี โดยมีฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมและทำให้กระบวนการตลาดผ่านอีเมลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คลิกอัพ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่สามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมลของคุณได้
ClickUp's Email Project Managementช่วยให้คุณสามารถผสานรวมแคมเปญการตลาดทางอีเมลไว้ในกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณได้ ซึ่ง ทำให้การจัดการงานการตลาด ทางอีเมลของคุณได้รับการจัดการและสอดคล้องกับเป้าหมายและกำหนดเวลาของโครงการใหญ่ของคุณ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผสานงานอีเมลเข้ากับการบริหารโครงการของคุณโดยรวม ลอง ใช้เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและบริหารแคมเปญอีเมลของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp ยังมีเทมเพลตแผนการสื่อสารเพื่อช่วยให้กลยุทธ์การสื่อสารของคุณง่ายขึ้น
ไร้ขีดจำกัดด้วย ClickUp AI
ผู้ช่วยเขียน AI ของ ClickUpสามารถช่วยสร้างเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจและปราศจากข้อผิดพลาด ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างไอเดีย กรอบการทำงาน และแม้แต่ร่างอีเมลทั้งหมด ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีประสิทธิภาพมากขึ้น
การทำงานร่วมกันทางไกลเป็นเรื่องง่ายด้วย ClickUp
โดยการอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการClickUp Designช่วยให้แผนที่นำทางการตลาดทางอีเมลของคุณถูกสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของแคมเปญของคุณ มันช่วย จัดลำดับความสำคัญงานของคุณและมีคุณสมบัติในตัวเพื่อกำหนดกรอบเวลาและการแจ้งเตือน
คุณสมบัติของ ClickUp
- ผสานการตลาดทางอีเมลเข้ากับขอบเขตที่กว้างขึ้นของโครงการโดยใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- จัดเรียงอีเมลทั้งหมดด้วยตัวกรองโดยใช้คุณสมบัติการจัดการอีเมล
- ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือสื่อสารขั้นสูง รวมถึงอีเมล แชท และคลิป
- สร้างเนื้อหาอีเมลที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยความช่วยเหลือในการเขียนด้วย AIใน Docs
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขาดคุณสมบัติการตลาดทางอีเมลที่เฉพาะเจาะจง
- เหมาะสำหรับการบริหารโครงการมากกว่าการทำการตลาดผ่านอีเมลโดยเฉพาะ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อทีมขายเพื่อรับ แผนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9183 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (3920 รีวิว)
มุ่งสู่การดำเนินแคมเปญอีเมลที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การตลาดทางอีเมลเป็นที่รู้จักว่าเป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยในการโปรโมตสินค้าและบริการของคุณ. ณ ตอนนี้, Mailchimp อาจเป็นเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ หรือคุณอาจกำลังมองหาการเริ่มต้นกับแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ.
ไม่ว่ากรณีใด ทางเลือกเหล่านี้จะยกระดับแคมเปญอีเมลของคุณให้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้คุณได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า
เพิ่ม ClickUp เข้าไปในชุดเครื่องมือของคุณ! นอกจากจะเป็นเครื่องมือจัดการโครงการแล้ว คุณสมบัติการจัดการอีเมลและเครื่องมือสื่อสารของมันยังสามารถช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายการตลาดทางอีเมลของคุณได้
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และจัดการอีเมลเหล่านั้นให้เรียบร้อย! ?