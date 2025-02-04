10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign ในปี 2025

ActiveCampaign ช่วยให้ธุรกิจเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายผ่านแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ ส่งผลให้เพิ่มยอดขาย สร้างการรับรู้แบรนด์ และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 🎯
แม้ว่า ActiveCampaign จะมีฟังก์ชันการทำงานสูง แต่ก็อาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ คุณอาจกำลังมองหาโซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้าของคุณ หรืออาจเป็นเครื่องมือที่มีราคาไม่แพงหรือใช้งานง่ายกว่า
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการค้นหาด้วยรายชื่อ 10 อันดับทางเลือก ActiveCampaign ที่ดีที่สุด ซึ่งรวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ผู้ใช้ ฟีเจอร์การปรับแต่งตามความต้องการ ค่าใช้จ่าย และกลุ่มเป้าหมาย แต่ก่อนอื่น ขอพูดถึง ActiveCampaign เองสักเล็กน้อย
ActiveCampaign คืออะไร?
ActiveCampaignเป็นแพลตฟอร์มการตลาด เพื่อการเติบโตและ CRMชั้นนำที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมและความชอบของลูกค้าได้ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานเท่านั้น แต่ยังทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าแต่ละรายมีความเกี่ยวข้องและมีความหมายอีกด้วย
ด้วย ความสามารถในการแบ่งกลุ่มขั้นสูง ActiveCampaign ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเฉพาะตามข้อมูลประชากร ความสนใจ หรือปฏิสัมพันธ์ในอดีต
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ ActiveCampaign?
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ ActiveCampaign ให้เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติสำคัญดังต่อไปนี้:
- เทมเพลตอีเมลอัตโนมัติ: มองหาทางเลือกของ ActiveCampaign ที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างแคมเปญที่น่าสนใจ
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: เลือกแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายเพื่อช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญและมุ่งเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีคุณค่ามากที่สุด
- การติดตามพฤติกรรม: พิจารณาโซลูชันที่ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม การกระทำ และการโต้ตอบของผู้รับอีเมลของคุณ
- คุณสมบัติการแบ่งกลุ่มขั้นสูง: เครื่องมือของคุณควรสามารถติดแท็กรายชื่ออีเมลของคุณเป็นกลุ่มต่างๆ ตามข้อมูลประชากร ความสนใจข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ หรือปฏิสัมพันธ์ในอดีต
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถรองรับความต้องการของธุรกิจที่เติบโตได้ ซึ่งจะทำให้คุณมีอิสระในการขยายกิจกรรมการตลาดของคุณโดยไม่มีข้อจำกัด
- การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาทางเลือกที่ให้บริการการวิเคราะห์และรายงานอย่างครอบคลุมเพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่คุณมีอยู่แล้วได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ CRM และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
10 อันดับทางเลือก ActiveCampaign สำหรับการตลาดเพื่อการเติบโต
เราได้จัดการงานหนักเพื่อมอบรายชื่อทางเลือก ActiveCampaign ที่ดีที่สุดซึ่งคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันให้คุณได้สำรวจ!
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงานการตลาดแบบครบวงจร
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการที่มีความหลากหลายและเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ซึ่งทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ ActiveCampaign
ตัวอย่างเช่นชุดเครื่องมือจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรับและตอบกลับอีเมลใด ๆ ได้โดยตรงจาก ClickUp ประหยัดเวลาที่เสียไปกับการสลับระหว่างแอปต่าง ๆจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการสร้างหรือกำหนดเวลาการงานและรายการที่ต้องทำสำหรับทีมของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
อย่าพลาดโอกาสในการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้กลายเป็นลูกค้าจริง ด้วยการ ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติ ตามแบบฟอร์ม ClickUp ที่พวกเขาส่งหรือกำหนดการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองสำหรับแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณ
ในขณะเดียวกันฟีเจอร์ CRM Suite ของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายรวมถึงติดตามและจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าได้จากศูนย์กลางเดียว ติดตามลูกค้าเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบความคืบหน้าการขาย และวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ
ClickUp Salesช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณด้วยการแจ้งเตือนและเตือนความจำอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างทันท่วงที การทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นอัตโนมัติและง่ายขึ้นจะนำไปสู่การเพิ่มอัตราการแปลงและการปิดการขายที่รวดเร็วขึ้น 🤝
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- การจัดการอีเมลโดยไม่ต้องสลับแอป
- การสร้างงานและรายการดำเนินการภายในอีเมล
- การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดผ่านอีเมล
- ฟังก์ชันการทำงานแบบคู่ของระบบ CRM และการจัดการโครงการ
- ClickUp Sales สำหรับการติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
- เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานขั้นสูงที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ClickUp AIสำหรับสร้างอีเมลส่งเสริมการขาย
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มยอดนิยม เช่น Gmail, Mail Chimp และ HubSpot
- การเดินทางของลูกค้าและเทมเพลตการตลาดอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- เวลาตอบสนองช้าในบางโอกาส
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อทีมขายเพื่อรับแผนราคาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- ClickUp AI: พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Brevo
ดีที่สุดสำหรับการประสานงานแคมเปญอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วย Brevo บริษัทต่างๆ สามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมได้อย่างง่ายดายตามเกณฑ์ที่เหมาะสม เช่น ข้อมูลประชากร ประวัติการซื้อ หรือระดับการมีส่วนร่วม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อความที่เหมาะสมจะส่งถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
ผู้ใช้สามารถสร้าง แคมเปญ SMS และ MMS แบบเรียลไทม์ ได้อย่างง่ายดาย ติดตามการวิเคราะห์ และส่งข้อความได้ภายในไม่กี่นาที 📲
Brevo โดดเด่นในด้านการตลาดผ่านอีเมลเช่นกัน ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งได้อย่างไร้ความยุ่งยาก ส่วน API สำหรับอีเมลธุรกรรมของระบบ ยังช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลได้พร้อมกันหลายพันฉบับ เพื่อขยายการเข้าถึงสูงสุด
คุณยังสามารถสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน เครื่องมือแชทที่ปรับแต่งตามบุคคล ของ Brevo เช่น แชทสด, แชทบอท, และกล่องข้อความรวมเพื่อการสื่อสารและการสนับสนุนลูกค้าที่ราบรื่นบริการนี้ยังครอบคลุมถึงแคมเปญผ่าน WhatsApp อีกด้วย—ให้คุณสามารถติดต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- การแบ่งกลุ่มลูกค้าอย่างง่ายดาย
- แคมเปญ SMS และ MMS
- Brevo conversation ช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวาง
- การส่งอีเมลจำนวนมาก
- การรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Brevo
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เทมเพลตอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่เพียงพอ
ราคาของ Brevo
- ฟรี
- ข้อดี: 15 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เริ่มต้น: $25/เดือน พร้อมผู้ติดต่อไม่จำกัด
- ธุรกิจ: $65/เดือน พร้อมผู้ติดต่อไม่จำกัด
- BrevoPlus: ติดต่อฝ่ายขาย Brevo
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,800+ รีวิว)
3. Omnisend
ดีที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบ Omni-channel
Omnisend เป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลที่ผสานการทำงานของแคมเปญอีเมลและ SMS เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการโซลูชันการตลาดผ่านอีเมลที่ครอบคลุมสำหรับแบรนด์ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทั่วโลก
ออกแบบมาเพื่อผู้รักในอีคอมเมิร์ซ Omnisend ภูมิใจนำเสนอโครงสร้างการฝังสินค้าที่ราบรื่น. แบรนด์สามารถใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อผสานกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมเช่น Shopify, WooCommerce, และ BigCommerce ได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงสินค้าให้สูงสุด.
Omnisend แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณ สร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมาย และติดตามความสำเร็จของการตลาดทางอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ และคำแนะนำสินค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล—เพื่อเสริมกลยุทธ์การตลาดของคุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 🛒
ยิ่งไปกว่านั้น ความสามารถในการทำความสะอาดรายชื่ออีเมล ของ Omnisend ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณจะถูกส่งถึงผู้รับเป้าหมายโดยไม่เกิดการตีกลับหรือส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้คุณสร้างอีเมลและข้อความ SMS ที่ดูเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- การผสานรวมกับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซยอดนิยม
- การแบ่งกลุ่มที่แข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดเป้าหมายลูกค้า
- จดหมายข่าวอัตโนมัติและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้เพียงไม่กี่คลิก
- คุณสมบัติการทำความสะอาดรายชื่ออีเมลเพื่อเพิ่มอัตราการส่งถึงของแคมเปญ
- เทมเพลตอีเมลและ SMS
ข้อจำกัดของ Omnisend
- อินเตอร์เฟซไม่ค่อยใช้งานง่าย
- ไลบรารีการผสานการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการตลาดอื่น ๆ
ราคา Omnisend
- ฟรี
- มาตรฐาน: $16/เดือน พร้อมการเข้าถึงสูงสุด 500 รายชื่อ
- ข้อดี: $59/เดือน พร้อมการเข้าถึงสูงสุดถึง 2,500 รายชื่อ
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
4. เมลชิมพ์
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลระดับเริ่มต้นและมากกว่านั้น
Mailchimp ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการแคมเปญอีเมลที่ดีที่สุด ด้วยชื่อเสียงที่สร้างขึ้นจาก การกำหนดเป้าหมายตามพฤติกรรมขั้นสูง ซึ่งส่งอีเมลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามการกระทำและความชอบของผู้สมัครสมาชิก
การเดินทางอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของ Mailchimp ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าลำดับอีเมลอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ผู้ช่วย AI ของมันสามารถสร้างแคมเปญอีเมลและเนื้อหาโดยอัตโนมัติ
สุดท้าย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อติดตามความสำเร็จของแคมเปญอีเมลและปรับปรุงกลยุทธ์ในอนาคต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- การเชื่อมต่อมากกว่า 300 รายการ
- ทัวร์ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่เริ่มต้นใช้งาน
- การแบ่งกลุ่มที่ละเอียดและคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
- เทมเพลตอีเมลส่วนบุคคล
- ฟังก์ชันการทดสอบ A/B
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- การจัดวางและอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่าย
- เทมเพลตอัตโนมัติและการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: เริ่มต้นที่ $13/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $20/เดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $350/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailchimp
- G2: 4. 4/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (16,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Mailchimp เหล่านี้!
5. Klaviyo
เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
Klaviyo ช่วยให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างง่ายดายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ข้อความ และข้อความแจ้งเตือนบนมือถือ 📩
ด้วยคลังแม่แบบที่หลากหลาย ธุรกิจสามารถปรับแต่งการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเมอร์ ด้วย ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างอีเมลและข้อความที่น่าสนใจได้ภายในไม่กี่นาที
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Klaviyo คือฟีเจอร์ AI สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เขียนหัวอีเมล และให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ฟีเจอร์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานสำหรับกลยุทธ์การตลาดในอนาคต
นอกจากนี้ Klaviyo ยังมีความสามารถในการแบ่งกลุ่มขั้นสูงสำหรับการส่งข้อความที่ปรับแต่งให้กับกลุ่มลูกค้าที่ผ่านการกรองแล้ว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น—ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงที่น่าประทับใจและเพิ่มความภักดีของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klaviyo
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวาง พร้อมคลังแม่แบบสำเร็จรูป
- แบบฟอร์มเว็บและป๊อปอัพเพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
- คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์สำหรับการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการทำนายพฤติกรรมของลูกค้า
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, การดึงลูกค้ากลับมา, และชุดต้อนรับ
- ผสานการทำงานกับ Shopify และ WooCommerce
ข้อจำกัดของ Klaviyo
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แผนราคาแบบคงที่ที่แพง
ราคาของ Klaviyo
- ฟรี
- อีเมล: เริ่มต้นที่ $30/เดือน
- อีเมล & SMS: เริ่มต้นที่ $45/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Klaviyo
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
6. EngageBay
ดีที่สุดสำหรับชุดระบบอัตโนมัติการตลาดแบบครบวงจร
การวางตำแหน่งตัวเองเป็น แพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจร, EngageBay มาพร้อมกับคุณสมบัติที่มีประโยชน์ซึ่งมุ่งเน้นลูกค้าเพื่อเติบโตแบรนด์ของคุณ.
EngageBay ให้ความสำคัญกับการตลาดแบรนด์ผ่านการตลาดทางอีเมลและเครื่องมือสร้างโอกาสทางการขายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือสร้างเทมเพลตอีเมล คุณสามารถแบ่งกลุ่มผู้ชมและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงได้—เพิ่มโอกาสในการเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้กลายเป็นลูกค้าที่มีความสุข 😊
นอกจากนี้ EngageBayยังมีระบบ CRMที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้คุณจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกิจกรรมการขาย และให้การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามการโต้ตอบและระบุโอกาสในการขายเพิ่ม/ขายข้ามเพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจโดยรวม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- ซอฟต์แวร์แชทแบบเรียลไทม์เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างกระตือรือร้น
- การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติเพื่อจัดการกระบวนการขาย
- แคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
- ความสามารถของระบบ CRM
ข้อจำกัดของ EngageBay
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ขาดการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์ทางสังคม
ราคาของ EngageBay
- ฟรี
- พื้นฐาน: $13.79/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $59. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $110. 39/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ EngageBay
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (580+ รีวิว)
7. คอนเวิร์ตคิต
เหมาะที่สุดสำหรับกระบวนการทำงานการตลาดทางอีเมลที่เรียบง่าย
ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ พอดแคสเตอร์ หรือผู้สร้างคอร์สออนไลน์ ConvertKit มีทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการ แคมเปญส่งเสริมการขาย และเติบโตธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตอีเมลที่สร้างไว้ล่วงหน้าและฟีเจอร์การตลาดผ่านอีเมลอัตโนมัติ ConvertKit ช่วยให้ผู้สร้างสามารถตั้งค่าและจัดการแคมเปญการตลาดผ่านอีเมลได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีโซลูชันที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างสินค้าดิจิทัล เช่น อีบุ๊ก หลักสูตรการศึกษา และเว็บไซต์สมาชิก เพื่อขายตรงให้กับผู้สมัครสมาชิก
ConvertKit ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สามยอดนิยม เช่น Shopify และ WordPress ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณจัดการทุกด้านของธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ConvertKit
- รูปแบบที่ใช้งานง่าย
- ลำดับอีเมลอัตโนมัติ
- ความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานที่เข้าใจง่าย
- การฝังผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อเข้าสู่ตลาดและขายผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ConvertKit
- แบบฟอร์มลงทะเบียนอีเมลแบบจำกัด
- การขาดการผสานรวมกับบุคคลที่สามที่เป็นมาตรฐาน
ราคาของ ConvertKit
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $9/เดือน
- ผู้สร้าง Pro: $25/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ ConvertKit
- G2: 4. 4/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
8. ฮับสปอต
ดีที่สุดสำหรับการผสานการตลาดและการขายให้เป็นหนึ่งเดียว
HubSpotเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการตลาด CRMที่ได้รับความนิยม ซึ่งนำเสนอชุดคุณสมบัติที่ดีเพื่อช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จ มันช่วยให้คุณสามารถทำการตลาดอัตโนมัติ ติดตามการโต้ตอบของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีข้อมูล
ด้วยเทมเพลตการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การสร้างและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย เพียงลากและวางบล็อกเนื้อหาที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ปรับแต่งด้วยข้อความและรูปภาพของคุณ แล้วกดส่ง ✉️
HubSpot ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติตามตัวกระตุ้นหรือการกระทำเฉพาะของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมลของคุณและทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- แม่แบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยให้การสร้างอีเมลของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
- เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางเพื่อประหยัดเวลาในการสร้างอีเมลซ้ำๆ
- การผสานระบบ CRM เพื่อบริหารจัดการและดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการติดตามและรายงานขั้นสูง
- ตัวเลือกการให้คะแนนและการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แข็งแกร่ง
ข้อจำกัดของ HubSpot
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างจำกัด
- การขาดความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: $18/เดือน
- มืออาชีพ: 800 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (4,500+ รีวิว)
ลองใช้เทคนิคเหล่านี้ของHubSpot!
9. AWeber
ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการตลาดทางอีเมลที่เชื่อถือได้
AWeber เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการตลาดที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ปรับปรุงแคมเปญการตลาดทางอีเมลของพวกเขาโดยการกำหนดเวลาส่งที่ดีที่สุดและปรับแต่งหัวเรื่องเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและการคลิก🕒
แพลตฟอร์มมีฟังก์ชันการทดสอบแบบ A/B เพื่อวัดประสิทธิภาพของอีเมลรูปแบบต่าง ๆ และฟีเจอร์การติดตามเว็บไซต์เพื่อประเมินผลกระทบของแคมเปญอีเมลและระบุจุดที่ควรปรับปรุง
นอกจากนี้ AWeber ยังช่วยให้แบรนด์สามารถสร้างหน้าแลนดิ้งที่ตอบสนองได้ดี จัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และส่งการแจ้งเตือนแบบพุชทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWeber
- แคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
- ตัวปรับแต่งหัวเรื่องอีเมล
- ความสามารถในการสร้างอีเมลด้วยการลากและวาง
- การทดสอบ A/B และการติดตามเว็บไซต์
- เทมเพลตแดชบอร์ดสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์เมตริกการตลาดทางอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของ AWeber
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกแน่นเกินไปสำหรับผู้ใช้ใหม่
- แม่แบบการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ AWeber
- ฟรี
- ไลท์: $12.50/เดือน
- บวก: $20/เดือน
- ไม่จำกัด: $899/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว AWeber
- G2: 4. 4/5 (10,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
10. GetResponse
ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติการตลาดทางอีเมลขั้นสูง
จุดแข็งของ GetResponse อยู่ที่ เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้คุณสร้างหน้าเพจที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวางแบบสะดวก นอกจากนี้ยังมีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสร้างดีไซน์และสไตล์แบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามความต้องการของคุณ 🎨
ผ่านช่องทางขายอัตโนมัติ GetResponse ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าด้วยการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและการติดตามผลอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังมีระบบตอบกลับอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้การสร้างรายชื่อผู้สนใจผ่านจดหมายข่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- เครื่องมือสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีฟังก์ชันลากและวางอย่างง่าย
- แม่แบบเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้
- การสร้างจดหมายข่าวและอีเมลตอบกลับอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับช่องทางการขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางของลูกค้า
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมเพื่อการซิงค์และติดตามร้านค้าออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ GetResponse
- การผสานระบบ API อย่างจำกัดกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
- ขาดการรายงานขั้นสูงและการวิเคราะห์
ราคาของ GetResponse
- ฟรี
- การตลาดผ่านอีเมล: $15. 6/เดือน
- การตลาดอัตโนมัติ: $48. 4/เดือน
- การตลาดอีคอมเมิร์ซ: $97 ต่อเดือน
- GetResponse Max: เริ่มต้นที่ $999/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 3/5 (640+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
ขยายธุรกิจของคุณด้วยทางเลือก ActiveCampaign
ClickUp มอบโซลูชันการตลาดอัตโนมัติที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณสร้างแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มอัตราการแปลงลูกค้า แต่แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มีแค่เท่านั้น—ยังเป็นเครื่องมือบริหารโครงการแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการรวมศูนย์ จัดระเบียบ และทำงานอัตโนมัติในทุกประเภทของงานที่คุณรับผิดชอบ 💪
ClickUp ไม่ใช่แค่ทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ActiveCampaign เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้นำในวงการของตัวเองอีกด้วยสมัครเลยวันนี้และเตรียมพร้อมยกระดับธุรกิจของคุณ!