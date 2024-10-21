10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดผ่านอีเมลในปี 2025

การจัดการแคมเปญการตลาดทางอีเมลนั้นซับซ้อนพออยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือแยกต่างหากเพื่อให้งานสำเร็จ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการตลาดทางอีเมล
มีเครื่องมือเหล่านี้มากมายในตลาด แต่ตัวไหนที่เหมาะกับคุณ? เราได้ทำการวิจัยเพื่อนำเสนอ 10 CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดทางอีเมลในปี 2024
เราจะบอกคุณว่าควรมองหาอะไรและวิธีตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับคุณ มาดูกันใกล้ๆ ว่า CRM ที่ชนะใจสำหรับการตลาดทางอีเมลมีอะไรบ้าง ?
คุณควรค้นหาอะไรใน CRM สำหรับการตลาดทางอีเมล?
มีระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมมากมายให้เลือกใช้ แต่มีเพียงไม่กี่ระบบเท่านั้นที่เหมาะสำหรับทีมการตลาดทางอีเมล นี่คือรายละเอียดที่ควรพิจารณาเมื่อคุณกำลังมองหา CRM สำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล:
- ความสะดวกในการใช้งาน: ซอฟต์แวร์ CRM ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายหรือไม่?
- คุณสมบัติ: ซอฟต์แวร์ CRM มีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า?
- ขอบเขตของ แอป: เครื่องมือนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเส้นทางของลูกค้าทั้งหมดหรือเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น?
- การผสานรวม: เครื่องมือการตลาดทางอีเมลของมันสามารถผสานรวมกับแอปที่คุณมีอยู่แล้วได้หรือไม่?
- ราคา: ซอฟต์แวร์ CRM นี้มีราคาที่จับต้องได้หรือไม่ หรืออยู่ในระดับสูงสุดของงบประมาณของคุณ?
- ประสบการณ์: แอปนี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับทีมหรือลูกค้าของคุณหรือไม่?
- แผน: มีแผนใดที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่? คุณต้องจ่ายเพิ่มสำหรับการอัปเกรดหรือไม่?
คิดถึงความต้องการที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเอง และฟังก์ชันการทำงานที่คุณต้องการให้ระบบ CRM ของคุณจัดการสำหรับการตลาดทางอีเมล คุณอาจต้องพิจารณาว่าคุณต้องการโซลูชันการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจรหรือไม่ หรือคุณพอใจที่จะเพิ่มการผสานระบบจากผู้ให้บริการภายนอก หรือเครื่องมือที่ให้มากกว่าความสามารถในการตลาดทางอีเมล
10 อันดับ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดผ่านอีเมล
หากคุณกำลังมองหา CRM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมการตลาดทางอีเมล คุณมาถูกที่แล้ว นี่คือลิสต์สั้น ๆ ของระบบ CRM ที่เราแนะนำสำหรับทีมที่ต้องการดำเนินแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดและซอฟต์แวร์ CRM สำหรับทีมการตลาดที่มีความชำนาญที่ต้องการรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น และขับเคลื่อนผลลัพธ์
การใช้ ClickUp เป็นCRM การตลาดของคุณหมายความว่าคุณจะสามารถจัดการและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ในที่เดียว จัดการบัญชีลูกค้า ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยClickUp Automations และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการตั้งแต่ลูกค้าที่มีศักยภาพไปจนถึงลูกค้า VIP ที่ภักดี
ดำเนินการอีเมลของคุณผ่าน ClickUp และติดต่อกับลูกค้าและผู้ใช้บริการของคุณในเวลาที่เหมาะสม ทำให้การเจรจาเป็นผลสำเร็จ ส่งการอัปเดตโครงการ และต้อนรับลูกค้าของคุณในวิธีที่ดึงดูดใจมากขึ้นโดยไม่ต้องออกจากความสะดวกสบายของ ClickUpวิธีการที่รวม CRM และการจัดการโครงการนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนการเติบโตผ่านการใช้ข้อมูลลูกค้าอย่างชาญฉลาด
เพลิดเพลินกับมุมมองระดับสูงของมูลค่าตลอดอายุของลูกค้า ขนาดธุรกรรมเฉลี่ย และข้อมูลอื่น ๆ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับเวลาและเนื้อหาที่ควรแบ่งปันกับลูกค้าเหล่านี้ผ่านทางการตลาดทางอีเมล
เริ่มต้นระบบ CRM ของคุณเองตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้เทมเพลต CRMเช่นCRM Template โดย ClickUpเพื่อย่นระยะเวลาสู่ความสำเร็จด้วยรากฐานที่ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป้าหมาย การขาย และความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
เพิ่มคุณค่าของ ClickUp สำหรับการตลาดทางอีเมลให้สูงสุดโดยทำให้เป็นส่วนกลางของกลยุทธ์การตลาดและกระบวนการทำงานของคุณ ใช้ClickUp Docsเพื่อร่วมมือกันในไอเดียและแผนการตลาด แผนผังช่องทางอีเมลด้วยClickUp Whiteboards และเชื่อมต่อ ClickUp กับซอฟต์แวร์การตลาดทางอีเมลเช่น Mailchimp หรือ ConvertKit ผ่านZapier
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ร่วมมือกันในไอเดียแคมเปญการตลาดทางอีเมล, ฟันเนล, และแผนการในClickUp Docs
- เพลิดเพลินกับการเข้าถึงมากกว่า 15 รูปแบบมุมมองที่กำหนดเอง รวมถึงกระดานคัมบังและมุมมองรายการ
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งระบบ CRM ของคุณ
- ผสานอีเมลเข้ากับ ClickUp เพื่อติดต่อกับลูกค้าโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการจัดการงานผ่านอีเมล
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพเพื่อประหยัดเวลาในการทำงานซ้ำๆ
- เพลิดเพลินกับระบบCRM สำหรับการจัดการโครงการและการตลาดผ่านอีเมล
- จัดระเบียบและแบ่งกลุ่มบันทึกและรายชื่ออีเมลของคุณตามสถานที่, อุตสาหกรรม, หรือข้อมูลอื่น ๆ
- ทำให้กระบวนการทำงานของ CRMของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยตรรกะเงื่อนไข
- สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองของคุณเองเพื่อให้ได้ภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลของคุณ
- ผสานการทำงานกับแอปอื่น ๆ กว่า 1,000แอปผ่านการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย แพลตฟอร์มอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ClickUp ไม่มีฟีเจอร์เฉพาะสำหรับการตลาดหรือระบบอัตโนมัติทางอีเมลดังนั้นคุณอาจต้องการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่นเพื่อให้สามารถใช้งานในส่วนนี้ได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. แอคทีฟแคมเปญ
ActiveCampaign เป็นที่นิยมในฐานะเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล แต่ยังมีฟังก์ชัน CRM ด้วย แพลตฟอร์มนี้รวม CRM การตลาดผ่านอีเมล และการตลาดอัตโนมัติเข้าด้วยกันเพื่อสร้างร้านค้าครบวงจรสำหรับคุณในการจัดการการขาย การตลาด และอีคอมเมิร์ซในที่เดียว ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- แบ่งกลุ่มฐานข้อมูลของคุณเพื่อรันแคมเปญอีเมลที่มีเป้าหมายมากขึ้น
- อัตโนมัติแคมเปญการเลี้ยงดูและส่งอีเมลตามตัวกระตุ้น
- ส่งอีเมลแบบกระจาย, อีเมลเฉพาะกลุ่ม, อีเมลตอบกลับอัตโนมัติ, อีเมลธุรกรรม และอื่นๆ
- ปรับแต่งอีเมลของคุณด้วยประสบการณ์การออกแบบแบบลากและวาง
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาและการกรองข้อมูลในซอฟต์แวร์ CRM นั้นใช้งานยากและสร้างความหงุดหงิดเมื่อต้องใช้งาน
- ผู้ใช้ที่ต้องการการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นอาจพบว่าตัวเลือกการแบ่งกลุ่มอัตโนมัติบางอย่างนั้นจำกัดสำหรับความต้องการทางการตลาดทางอีเมลที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ ActiveCampaign
สำหรับทั้ง CRM และการตลาดผ่านอีเมล คุณจะต้องใช้แผน Bundle ของ ActiveCampaign:
- เพิ่มเติม: $93/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนและรายชื่อผู้ติดต่อ 1,000 ราย
- มืออาชีพ: $386/เดือน สำหรับผู้ใช้ 10 คน และผู้ติดต่อ 2,500 ราย
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. เก็บข้อมูล
Keap เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่มุ่งเน้นการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งทีมการตลาดและทีมขาย ด้วยการออกแบบที่เรียบง่ายและเน้นการส่งอีเมลอัตโนมัติและการมีส่วนร่วมกับลูกค้า ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำและงานซ้ำๆ ของทีมการตลาดของคุณ เพื่อเพิ่มเวลาให้กับการสร้างสรรค์และกลยุทธ์ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ฝังแบบฟอร์มการจับข้อมูลลูกค้าเป้าหมายบนเว็บไซต์และหน้าแลนดิ้งเพจของคุณ
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณภายในระบบ CRM เพื่อสร้างรายชื่อการส่งที่กำหนดเอง
- สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามบุคคล ซึ่งจะส่งอีเมลและข้อความโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้ใช้
- ใช้เทมเพลตอีเมลที่มีอยู่หรือปรับแต่งเพื่อสร้างของคุณเอง
ข้อจำกัดของ Keap
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ตัวเลือกการรายงานมีความยืดหยุ่นและละเอียดมากขึ้น
- เครื่องมือนี้มุ่งเน้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่บางรายอาจพบว่าราคาสูงเกินงบประมาณ
ราคา Keap
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $159/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน และติดต่อได้สูงสุด 1,500 รายชื่อ
- Max: เริ่มต้นที่ $229/เดือน สำหรับผู้ใช้ 3 คน และสูงสุด 2,500 รายชื่อ
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
4. ฮับสปอต
HubSpot มอบโซลูชันครบวงจรให้กับทีมการตลาดเมื่อพูดถึงการขายและการตลาด ใช้ Marketing Hub เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดทางอีเมลของคุณ รวมถึงการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ การจัดการแคมเปญ หน้า landing page และเครื่องมือการรายงาน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและแคมเปญในที่เดียวด้วย HubSpot CRM
- ส่งอีเมลจำนวนมากแบบเฉพาะบุคคลได้ในปริมาณมากด้วยระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมล
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มเพื่อสร้างและฝังแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- ตัวเลือกในการขยายฟังก์ชันการทำงานไปยังการขาย การจัดการเนื้อหา การบริการลูกค้า และการดำเนินงานผ่านการสมัครสมาชิก Hub เพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ HubSpot
- ไม่มีระบบจัดการงานในตัวเหมือนที่คุณจะพบใน CRM อื่นๆ เช่น ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยืดหยุ่นไม่เพียงพอในการสร้างหน้าแลนดิ้ง
ราคาของ HubSpot
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $18/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $800/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
5. พิปดรายฟ์
Pipedriveเป็นโซลูชัน CRM ที่เน้นการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การทำงานอัตโนมัติด้านการขาย, และการสร้างลูกค้าเป้าหมายสำหรับตัวแทนขาย แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลอีกด้วย สร้างแคมเปญอีเมล, ปรับแต่งรูปแบบของคุณ, และส่งอีเมลไปยังฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ดูประวัติการสื่อสารทางอีเมลภายในโปรไฟล์ผู้ติดต่อของคุณ
- ใช้เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางเพื่อปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างของคุณเอง
- แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพื่อส่งอีเมลที่เหมาะสมไปยังบุคคลที่ถูกต้อง
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการวิเคราะห์อีเมลในตัว
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ขณะนี้คุณไม่สามารถใช้วันที่เป็นตัวกระตุ้นในลำดับการทำงานอัตโนมัติได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บางราย
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าการขาดตัวเลือกในการสร้างแบรนด์และการปรับแต่งเป็นปัญหาสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ของมัน
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคา: $69.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
6. อินไซต์ลี่
Insightly เป็นเครื่องมือ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อเติบโตไปพร้อมกับทีมการตลาดและบริษัทของคุณเมื่อขยายตัว มันมีฟีเจอร์สำหรับการขาย การตลาด และบริการ—ทั้งสามการดำเนินงานสามารถดำเนินการได้จากที่เดียว Insightly Marketing ช่วยให้คุณสามารถแชร์อีเมลที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ติดต่อที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและรายได้ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- แบ่งปันข้อมูลติดต่อกับทีมขายและทีมบริการเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
- ส่งอีเมลประเภทต่างๆ รวมถึงอีเมลส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว และอีเมลธุรกรรม
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่หรือปรับแต่งเพื่อสร้างของคุณเองด้วยเครื่องมือการตลาดผ่านอีเมล
- ออกแบบหน้า landing page และฝังแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทั่วทั้งแพลตฟอร์ม CRM
ข้อจำกัดของ Insightly
- ผู้ใช้บางรายต้องการตัวเลือกการปรับแต่งมากกว่าที่ระบบ CRM อนุญาต
- แบบฟอร์มการก่อสร้างอาจมีความยากสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค, ผู้ใช้บางท่านแนะนำ
การกำหนดราคาของ Insightly
เพื่อใช้ทั้งเครื่องมือและคุณสมบัติทางการตลาดทางอีเมล และระบบ CRM คุณต้องการแผน Insightly All-in-One:
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $349/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $899/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $2,599/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
7. สรุป
Nutshell คือ CRM สำหรับทีมการตลาดทางอีเมลที่รวมการจัดการผู้ติดต่อ, ระบบอัตโนมัติการขาย, ลำดับการส่งอีเมล, และอื่น ๆ แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทีมขายและทีมการตลาดใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นโดยรวม
คุณสมบัติเด่นโดยสรุป
- ออกแบบลำดับการขายแบบตัวต่อตัวที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย แคมเปญการดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมาย และแคมเปญการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- ใช้เทมเพลตอีเมลและตัวที่วางไว้ล่วงหน้าที่มีอยู่ในระบบเพื่อประหยัดเวลาในการเขียนอีเมล
- สร้างรายการอัจฉริยะโดยใช้ตัวกรองและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ประเมินความสำเร็จของแคมเปญของคุณด้วยการวิเคราะห์อีเมล รวมถึงอัตราการเปิดอ่านและอัตราการคลิกผ่าน
ข้อจำกัดโดยสรุป
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือมีน้อยกว่าเวอร์ชันเว็บ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟังก์ชันการค้นหาไม่แสดงรายชื่อผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องเสมอ
ราคาแบบสรุป
- พื้นฐาน: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- Power AI: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 79 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แคมเปญ เสริม: เริ่มต้นที่ $5/เดือน สำหรับ 100 รายชื่อ
- ส่วนเสริม VisitorIQ: เริ่มต้นที่ $19/เดือน สำหรับการปลดล็อก 50 ครั้ง
- ส่วนเสริมเพิ่มรายได้: $37/เดือน
คะแนนและรีวิวแบบสรุป
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
8. Freshmarketer โดย Freshworks
Freshmarketer คือระบบ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการตลาดผ่านอีเมลจาก Freshworks แพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ต้องการใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อขยายรายได้ ความภักดี และการเติบโต ?
คุณสมบัติเด่นของ Freshmarketer โดย Freshworks
- เพลิดเพลินกับระบบ CRM ที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ทำงานได้ทั้งฝ่ายขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
- แบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณและส่งอีเมลที่ตรงเป้าหมายตามพฤติกรรมและความชอบของพวกเขา
- ติดต่อสื่อสารกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพผ่านอีเมล, แชทสด, SMS, และช่องทางอื่น ๆ
- ใช้ระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องในจุดสำคัญ เช่น เมื่อมีการทิ้งรถเข็นสินค้าหรือเมื่อมีการอัปเดตการจัดส่ง
ข้อจำกัดของ Freshmarketer โดย Freshworks
- ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มีตัวเลือกในการปรับแต่งเพิ่มเติม
- ตัวเลือกการกรองสำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ชมของคุณอาจรู้สึกจำกัดสำหรับนักการตลาดบางคน
Freshmarketer โดย Freshworks ราคา
- ฟรี
- การเติบโต: $23/เดือน สำหรับผู้ติดต่อ 2,000 ราย
- ข้อดี: $179/เดือน สำหรับ 5,000 รายชื่อ
- องค์กร: $359/เดือน สำหรับ 10,000 รายชื่อ
Freshmarketer โดย Freshworks คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (7,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
9. ทองแดง
Copper เป็นระบบ CRM ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานร่วมกับ Google Workspace ดังนั้นนี่อาจเป็นจุดเด่นหากทีมหรือบริษัทของคุณใช้ระบบนิเวศนี้อยู่แล้ว เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลจาก Workspace ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อสร้าง CRM สำหรับบริการ การขาย และการตลาด ⚒️
คุณสมบัติเด่นของทองแดง
- สร้างอีเมลที่น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับ Gmail ด้วยเทมเพลตอีเมลแบบกำหนดเองและฟิลด์ผสานข้อมูล
- สร้างอีเมลโดยอัตโนมัติตามสถานะบัญชี การมีส่วนร่วม และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ติดต่อ
- สร้างลำดับอีเมลเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ซิงค์ข้อมูลติดต่อกับเครื่องมือการตลาดและการขายภายนอกอื่น ๆ
ข้อจำกัดของทองแดง
- ขณะนี้คุณไม่สามารถทำซ้ำการทำงานอัตโนมัติได้ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องสร้างทุกครั้งด้วยตนเอง
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟีเจอร์การรายงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาทองแดง
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 134 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวทองแดง
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
10. โซโฮ CRM
Zoho CRMประกาศตัวเองว่าเป็นระบบ CRM สำหรับองค์กรที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขายและการตลาด แพลตฟอร์มนี้ครอบคลุมการตลาดอัตโนมัติได้ดี พร้อมคุณสมบัติเช่น การแบ่งกลุ่ม การวัดผลทางการตลาด การส่งอีเมลแคมเปญ และการวิเคราะห์การตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- แบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณตามคุณลักษณะที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลที่มีความหมายมากขึ้น
- สร้างแบบฟอร์มเว็บที่เก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและส่งตรงไปยังระบบ CRM ของคุณ
- บันทึกเทมเพลตอีเมลเพื่อที่คุณจะไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง
- เข้าใจความสำเร็จของแคมเปญอีเมลของคุณด้วยการวิเคราะห์อีเมล
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- ผู้ใช้บางคนกล่าวว่าเส้นทางการเรียนรู้ค่อนข้างชัน
- อาจมีความสามารถที่จำกัดระหว่างการเชื่อมต่อระหว่าง Zoho CRM กับระบบของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจส่งผลต่อวิธีการที่คุณใช้ซอฟต์แวร์
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยระบบ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอีเมล
ทีมการตลาดทางอีเมลที่ดีที่สุดมีงานมากมายที่ต้องทำอยู่แล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณและมองหา CRM สำหรับการตลาดทางอีเมลที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดรู้สึกง่ายขึ้น ใช้คู่มือนี้เพื่อคัดเลือกแอปสองสามตัวที่คุณอาจพิจารณา หรือดำเนินการสมัครแผนฟรีหรือทดลองใช้กับแอปที่คุณกำลังพิจารณา
หากคุณกำลังมองหาแอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้ลองใช้ ClickUp ฟรี. ศูนย์รวมการจัดการงานและโครงการแบบครบวงจรของเรา มาพร้อมกับคุณสมบัติ CRM ที่ทรงพลัง ให้คุณมีโอกาสในการบริหารทุกอย่างได้จากที่เดียว. รวมการตลาดทางอีเมลของคุณไว้ในที่เดียว และทีมของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภาพ และกลยุทธ์มากขึ้น. ?