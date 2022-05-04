วิธีการนำระบบอัตโนมัติทางอีเมลมาใช้ให้ประสบความสำเร็จ

สกีร์มานตัส เวนคัสเป็นนักเขียนในเวลากลางวันและนักอ่านในเวลากลางคืน และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ที่Sender.net—ผู้ให้บริการด้านการตลาดผ่านอีเมลที่มุ่งเน้นความใช้งานง่าย ราคาที่เข้าถึงได้ และประโยชน์ใช้สอย
ภูมิทัศน์การตลาดอีคอมเมิร์ซเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเป็นเรื่องยากที่จะตามให้ทันกับจังหวะนี้
ในฐานะนักการตลาดอีคอมเมิร์ซ คุณอาจเผชิญกับความท้าทายที่งานของคุณไม่มีวันสิ้นสุด ทุกวันนำมาซึ่งความท้าทายและอุปสรรคใหม่ๆ ที่ต้องเอาชนะ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับงานซ้ำๆ ที่ไม่สร้างสรรค์ เช่น การจัดตารางส่งอีเมลจำนวนมาก หรือการส่งข้อความส่วนบุคคลให้กับผู้สมัครสมาชิกใหม่
เอาล่ะ คุณรู้ไหม? คุณไม่จำเป็นต้องทำการตลาดอีคอมเมิร์ซจากมุมมองที่ไม่สร้างสรรค์ คุณสามารถทำให้กระบวนการบางอย่างอัตโนมัติและลดภาระงานของคุณลงได้ คุณสงสัยไหมว่าจะทำอย่างไร?
ตลอดบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าอีเมลมาร์เก็ตติ้งออโตเมชั่นคืออะไรทำงานอย่างไร ตัวอย่างที่จะช่วยคุณ และคำแนะนำในการประสบความสำเร็จในการใช้มัน
อีเมลอัตโนมัติคืออะไร?
ระบบอีเมลอัตโนมัติคือกระบวนการทำงานที่ควบคุมตัวเองได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถส่งอีเมลที่ตรงเวลา เป็นส่วนตัว และเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสมาชิกได้โดยอัตโนมัติการใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถพบปะกับผู้สมัครสมาชิกได้ในที่ที่เหมาะสม ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม
ระบบอีเมลอัตโนมัติทำงานร่วมกับตัวกระตุ้น—นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเรียกว่าอีเมลที่ถูกกระตุ้น ตัวกระตุ้น คือการกระทำหรือพฤติกรรมที่เริ่มต้นการทำงานอัตโนมัติ ตัวกระตุ้นของคุณอาจเป็นการส่งแบบฟอร์ม, การโต้ตอบกับแอป, การซื้อถึงเกณฑ์, เป็นต้น
นักการตลาดอีคอมเมิร์ซให้ความสำคัญกับอีเมลอัตโนมัติเพราะช่วยให้พวกเขาสามารถส่งอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูงไปยังผู้สมัครสมาชิกได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเพิ่มเติม
ประโยชน์ของอีเมลอัตโนมัติ
- ผู้บุกเบิกการทำงานอัตโนมัติของอีเมลสร้างแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่ตรงเวลา, ส่วนบุคคล, และมีความเกี่ยวข้องสูง
- อีเมลพฤติกรรมอัตโนมัติและแคมเปญแบบหยดน้ำที่อิงตามการโต้ตอบของผู้ใช้กับอีเมลที่ส่งไปก่อนหน้านี้สามารถช่วยให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจกับบริการของคุณ
- แคมเปญการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติที่เขียนอย่างดีและต่อเนื่องในการส่งอีเมลเพื่อดูแลลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยกระตุ้นยอดขายจากลูกค้าที่มีศักยภาพและลูกค้าปัจจุบัน
- อีเมลทริกเกอร์อัตโนมัติจะถูกส่งหลังจากมีการดำเนินการของผู้ใช้ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และช่วยให้นักการตลาดอีคอมเมิร์ซสามารถลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ออกจากรายการที่ต้องทำ และช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว
- อีเมลหรือจดหมายข่าวอัตโนมัติที่มีข้อมูลสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้แบรนด์ของคุณเป็นผู้นำทางความคิด และสร้างความน่าเชื่อถือในหมู่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้บริโภค
โดยรวมแล้ว การทำงานอัตโนมัติของอีเมลช่วยให้ผู้นำด้านอีคอมเมิร์ซสามารถกำหนดเวลาส่งข้อความที่ตรงเป้าหมายพร้อมทริกเกอร์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคดำเนินการหรือทำตามที่ต้องการให้สำเร็จ
การทำงานของระบบอีเมลอัตโนมัติ
อีเมลอัตโนมัติทำงานร่วมกับตัวกระตุ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ผู้ทิ้งรถเข็นกลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง คุณจำเป็นต้องเน้นจุดที่แน่นอนในเส้นทางการซื้อของพวกเขาที่คุณตั้งใจจะพบพวกเขา
คุณต้องการให้อีเมลอัตโนมัติของคุณกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่หยุดโหลดตะกร้าสินค้าไว้ครึ่งทางทำอย่างอื่นหรือไม่? หรือคุณต้องการใช้สิ่งจูงใจเพื่อให้ลูกค้าที่หยุดที่ขั้นตอนการชำระเงินกลับไปและทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์?
สร้างกระบวนการทำงานและตั้งค่าทริกเกอร์เมื่อคุณทราบจุดที่แน่นอนที่ต้องการให้อีเมลของคุณพบกับพวกเขา เนื่องจากเรากำลังดำเนินการกับ 'อีเมลสำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้ง' คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์ที่มีระยะเวลาจำกัด เช่น 6 ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากมีการทิ้งตะกร้าสินค้า ด้วยวิธีนี้ อีเมลของคุณจะได้พบกับผู้ที่ละทิ้ง พร้อมด้วยแรงจูงใจหรือการกระตุ้นเบาๆ ในเวลาที่พวกเขาต้องการพอดี
โบนัส:ทางเลือกอีเมล!
การสร้างกระบวนการทำงานของอีเมล
อย่าลืมใช้เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้และภาษาที่น่าสนใจ. เพื่อประหยัดเวลา เราขอแนะนำให้คุณลองใช้Omnichannel Senderสำหรับเทมเพลตอีเมลที่น่าสนใจและสวยงามที่สุด. ด้วยเครื่องมือที่มีราคาไม่แพงแต่คุณภาพสูงนี้ คุณจะสามารถเลือกจากเทมเพลตอีเมลที่น่าสนใจมากมายหรือสร้างเองได้!
การตั้งค่าตัวกระตุ้น
ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติทางอีเมลเพื่อตั้งค่าเงื่อนไขที่กระตุ้นแคมเปญของคุณโดยอัตโนมัติ เน้นชุดของการกระทำหรือพฤติกรรมที่ผู้บริโภคต้องทำเพื่อกระตุ้นแคมเปญ ตัวอย่างเช่น สำหรับอีเมลต้อนรับอัตโนมัติ ตัวกระตุ้นของคุณ อาจเป็นการส่งแบบฟอร์มจากผู้สมัครสมาชิกใหม่
การกำหนดเวลาการส่งอีเมลชุดของคุณ
อีเมลอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลครั้งเดียวหรือข้อเสนอพิเศษไปยังกลุ่มรายชื่อของคุณได้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องกังวลหรือยุ่งยากกับการกำหนดเวลาด้วยตนเอง
7 ตัวอย่างกรณีการใช้งานของระบบอัตโนมัติทางอีเมล
สมมติว่าคุณเคยมองดูโทรศัพท์รุ่นใหม่ขณะช้อปปิ้ง (ดีไซน์ที่ทันสมัย, อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, และหน้าจอที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) คุณจะรู้ว่าโทรศัพท์รุ่นนั้นเป็นตัวอย่าง, รูปแบบที่แสดงถึงสภาพที่สมบูรณ์แบบ.
มาดูตัวอย่าง 'โทรศัพท์ต้นแบบ' บางรุ่นจากโลกของระบบอีเมลอัตโนมัติกัน
1. อีเมลต้อนรับ
ทุกคนชื่นชอบการต้อนรับที่อบอุ่น โดยเฉพาะเมื่อมาเยือนร้านค้าออนไลน์ที่มักจะดึงดูดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
อีเมลต้อนรับอัตโนมัติที่ทักทายสมาชิกใหม่และแนะนำพวกเขาให้รู้จักร้านค้าของคุณจะสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ในครั้งต่อไป
รักษาอีเมลต้อนรับของคุณให้สั้น กระชับ และจริงใจ ผู้ที่สนใจไม่ควรรู้สึกถูกกดดันหรือถูกมองข้ามในการติดต่อครั้งแรกของคุณ
ใช้ประโยคง่ายๆ เช่น 'ยินดีต้อนรับสู่รายชื่ออีเมลของเรา' หรือ 'ขอบคุณที่สมัครรับอีเมลจากเรา' และคำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับร้านค้าของคุณในกรอบที่ดูเรียบร้อยและสง่างาม
เพื่อให้เข้าใจบริบท ลองดูวิธีที่ Chipotle ต้อนรับลูกค้าด้วยเบอร์ริโต้อร่อย ๆ พร้อมคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำให้ผู้บริโภคผิดหวัง
2. อีเมลส่งเสริมการขาย
ผู้บริโภคทั่วไปต้องรับมือกับอีเมลโปรโมชั่นมากกว่า 50 ฉบับต่อวัน ดังนั้นแม้ว่ากระบวนการทำงานของอีเมลโปรโมชั่นจะดูน่าสนใจเพียงใด คุณอาจประสบปัญหาในการโน้มน้าวใจผู้ซื้อได้หากไม่มีชุดอีเมลอัตโนมัติที่วางแผนมาอย่างดี
ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการตลาดทางอีเมลส่งเสริมการขาย. ทางเลือกที่ดีที่สุด:ปรับแต่งอีเมลส่งเสริมการขายของคุณให้เหมาะกับผู้รับ, แบ่งกลุ่มรายชื่อผู้รับ, และตั้งค่าตัวกระตุ้นที่แข็งแกร่ง.
อย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้าสู่โลกของอีเมลโปรโมชั่นอัตโนมัติเพียงเพราะคู่แข่งของคุณอ้างว่าทำกำไรจากมัน—ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านโดยเน้นที่สิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล นั่นคือวิธีเดียวที่จะทำให้ข้อความของคุณยังคงมีความเกี่ยวข้องอยู่เสมอ
ใช้ตัวอย่างอีเมลโปรโมชั่นอัตโนมัติจาก Design Modoนี้เป็นการศึกษาตัวอย่างราคาที่ลดพิเศษ กราฟิกที่น่าสนใจ และข้อความเร่งด่วน ล้วนช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อมากขึ้น
ตัวอย่างอีเมลส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพสูงอีกตัวอย่างหนึ่งมาจาก Aura ซึ่งเป็นโซลูชันความปลอดภัยดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับทั้งครอบครัว อีเมลนี้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับการส่งอัตโนมัติที่พวกเขาส่งไปยังผู้ที่เข้าหน้าชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้ทำการซื้อ ตามที่คุณเห็น จุดสำคัญในอีเมลนี้คือการเน้นการปกป้องเด็กจากการถูกขโมยข้อมูลส่วนตัว
3. อีเมลแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็น
คุณทิ้งตะกร้าสินค้าออนไลน์บ่อยแค่ไหน?
เพราะในความเป็นจริง เราทุกคนสามารถเห็นพ้องต้องกันได้โดยไม่ยากว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้กระทำผิดในที่นี้ อย่างไรก็ตาม เราทุกคนก็ทราบดีว่าการที่ลูกค้าทิ้งรถเข็นไว้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่มีความตั้งใจจะซื้อสินค้าในภายหลัง
บางครั้ง สิ่งจูงใจที่เหมาะสมและการกระตุ้นเบา ๆ ก็คือสิ่งที่เราต้องการ
อีเมลแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็นอัตโนมัติสามารถช่วยให้คุณ 'ค่อยๆ โน้มน้าว' ลูกค้า นำผู้เข้าชมที่ออกจากเว็บไซต์กลับเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน และทำให้ลูกค้าเป้าหมายนึกถึงการทำธุรกิจกับคุณอีกครั้ง
แต่เช่นเคย มีเพียงแคมเปญอีเมลแจ้งเตือนการทิ้งรถเข็นที่ดึงดูดใจ พร้อมด้วยแรงจูงใจและกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่แข็งแกร่งเท่านั้น ที่จะสร้างผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ได้
ดูว่าบาร์เบอร์ของรูดี้ทำได้อย่างไรด้วยบริการจัดส่งฟรี
4. อีเมลขอความคิดเห็นหลังการซื้อ
ทุกคนทราบดีว่าร้านค้าออนไลน์จะประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นหากมีผู้ซื้อซ้ำหรือลูกค้าที่ภักดี
แต่ด้วยการแข่งขันที่ดุเดือดและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณจะดึงดูดให้ผู้บริโภคต้องการทำธุรกิจกับคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกได้อย่างไร?
อย่างไรก็ตาม อีเมลตอบรับหลังการซื้อจะไม่สร้างลูกค้าประจำ แต่สามารถช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการให้ราบรื่นขึ้นได้
อีเมลตอบกลับอัตโนมัติหลังการซื้อสามารถช่วยคุณเน้นพฤติกรรมของลูกค้าและประสบการณ์การซื้อของพวกเขา ระบุสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาและสิ่งที่ทำให้การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องง่าย
อีเมลตอบกลับความคิดเห็นช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อร้องเรียนและข้อร้องทุกข์ได้ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสสำหรับรีวิวและคำรับรองจากลูกค้าที่ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่
คราวนี้เป็นของ Withings
5. อีเมลแจ้งการเติมสินค้าคงคลัง
สินค้าส่วนใหญ่ในอีคอมเมิร์ซมี 'อายุการเก็บรักษา'
คุณคิดว่าลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณนานแค่ไหนก่อนที่พวกเขาจะต้องเติมสต็อกใหม่?
การประมาณและทราบอายุการเก็บรักษาของสินค้าของคุณสามารถช่วยคุณตั้งค่าตัวกระตุ้นที่แม่นยำสำหรับระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมลได้
ชุดอีเมลเติมสต็อกสินค้าที่ทำงานอัตโนมัติอย่างดีช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดและสร้างพื้นที่สำหรับผู้ซื้อซ้ำ
ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเติมสินค้าคงคลังเพื่อแบ่งปันข้อเสนอที่น่าตื่นเต้นและสิ่งจูงใจ ตั้งค่าตัวกระตุ้นเพื่อแจ้งให้ลูกค้าปัจจุบันทราบว่าคุณมีสินค้าในสต็อกอีกครั้ง และเมื่อเป็นไปได้ ให้แบ่งปันคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ต้องการตัวอย่างไหม? นี่คือตัวอย่างของ OFF HOURS กับด้านหลังของ The Homecoat
6. อีเมลเชิญชวนให้กลับมาใช้งาน
ถึงเวลาแล้วที่จะให้ความกระจ่างแก่ผู้ใช้ที่รู้สึกท่วมท้นและกระตุ้นให้ลูกค้าปัจจุบันดำเนินการ
การทำให้กระบวนการทำงานสำหรับการมีส่วนร่วมซ้ำเป็นอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถแนะนำฟีเจอร์หรือประโยชน์ใหม่ได้อย่างเหมาะสม มอบเหตุผลให้ผู้สมัครสมาชิกที่ไม่ใช้งานได้มีโอกาสสำรวจและค้นหาสิ่งใหม่ ๆ
แม้ว่านักการตลาดส่วนใหญ่จะบอกว่าอีเมลกระตุ้นการมีส่วนร่วมซ้ำควรใช้กลยุทธ์ FOMO (ความกลัวที่จะพลาดโอกาส) แต่เราขอแนะนำให้คุณออกแบบกระบวนการทำงานสำหรับการกระตุ้นการมีส่วนร่วมซ้ำตามสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
สงสัยว่าอย่างไร? ลองดูอีเมลกระตุ้นการมีส่วนร่วมของ Moment
7. อีเมลตามโอกาส
คุณกำลังฉลองอะไรอยู่? วันครบรอบ, การรวมตัว, หรือปาร์ตี้ส่งท้ายปี?
หรือดีกว่านั้น โลกกำลังเฉลิมฉลองอะไรกัน? คริสต์มาส อีสเตอร์ วันวาเลนไทน์ เดือนรอมฎอน หรือ... อะไรก็ตามที่เป็น!
สำหรับอีเมลเวิร์กโฟลว์ตามโอกาส ให้ใช้การเฉลิมฉลองเฉพาะเป็นจุดติดต่อ และแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของคุณ
นี่คือวิธีที่ได้ผลแน่นอนในการขยายคำทักทายของคุณในช่วงฤดูกาลแห่งความรัก ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าคุณมีอยู่เพื่อให้บริการพวกเขาได้ดีขึ้น
และแม้ว่าการสร้างอีเมลตามโอกาสต่างๆ เกี่ยวกับการขายจะเป็นเรื่องที่ดี แต่เวิร์กโฟลว์อีเมลตามโอกาสที่ดีที่สุดคือการเน้นย้ำความงดงามของฤดูกาลโดยไม่มีเจตนาแอบแฝง
ตัวอย่างของอีเมลอัตโนมัติตามโอกาสจาก Wildist
7 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงานอัตโนมัติทางอีเมล
ระบบอีเมลอัตโนมัติช่วยสนับสนุนการทำงานแบบอัตโนมัติที่ข้อความส่วนบุคคลจะถูกส่งถึงลูกค้าที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ฟังดูซับซ้อนใช่ไหม?
ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญอีเมล อัตโนมัติการทำงาน สร้างกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลที่สร้างความไว้วางใจ และชนะใจลูกค้าใหม่
1. สร้างรายชื่อของคุณ
รายการของคุณคือพลังของคุณ
คุณสามารถสร้างรายชื่อที่ยั่งยืนได้ด้วยแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้า แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลลูกค้าคือแบบสอบถามหรือแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณที่คุณสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคและเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ
เน้นข้อเสนอฟรีที่คุณรู้ว่าผู้บริโภคจะชื่นชอบ ทำให้เป็นประโยชน์และไม่รบกวน และแบ่งปันเพื่อแลกกับอีเมลของพวกเขา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างลึกซึ้ง; คุณไม่ต้องการให้อีเมลสุ่มๆ มาใช้พื้นที่ในรายการของคุณ
2. รักษาการสื่อสารของคุณให้รวดเร็ว ชัดเจน และเรียบง่าย
เมื่อคุณสร้างรายการสำเร็จแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะร่างข้อความของคุณ
ระบบการทำงานอัตโนมัติของอีเมลช่วยให้คุณสามารถส่งข้อความที่ปรับแต่งให้เหมาะกับผู้บริโภคจำนวนมากได้ คุณสามารถเพิ่มชื่อของลูกค้า, ที่อยู่, และตัวแปรอื่น ๆ ได้
เมื่อเขียนข้อความของคุณ หลีกเลี่ยงการใช้คำที่เป็นแบบแผนหรือคำซ้ำซาก พยายามแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่ามีคนสละเวลาในการเขียนอีเมลนี้ขึ้นมา และไม่ใช่ข้อความที่ส่งแบบทั่วไป
เน้นจุดเจ็บปวดพื้นฐาน คุณสมบัติ หรือประโยชน์ที่คุณต้องการขายในหัวข้อและบรรทัดเรื่องของคุณ; ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคำสะท้อนถึงการเดินทางของลูกค้าของคุณ
ข้อความที่รวดเร็ว ง่าย และชัดเจน สร้างความไว้วางใจอย่างอัตโนมัติ และทำให้ผู้บริโภคตื่นเต้นที่จะทำธุรกิจกับคุณ
3. กำหนดตัวกระตุ้นที่สามารถวัดผลได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
อีเมลอัตโนมัติทำงานโดยอาศัยตัวกระตุ้นที่มีกรอบเวลา
เพื่อให้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานทางอีเมลทำงานได้ คุณต้องตั้งค่าตัวกระตุ้นที่สามารถวัดได้และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงกระแสการสื่อสารของคุณอย่างถูกต้อง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการส่งอีเมลแจ้งเตือนลูกค้าที่ทิ้งรถเข็นสินค้าไว้ ให้ตั้งค่าการส่งอีเมลของคุณเป็นเมื่อมีการทิ้งรถเข็นเป็นเวลาสามถึงห้าวัน ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในช่วงเวลานั้น
ด้วยตัวกระตุ้นที่มีกรอบเวลา คุณจะมีความมั่นใจอย่างแน่วแน่ว่าชุดอีเมลอัตโนมัติของคุณจะส่งข้อความที่ถูกต้องไปยังบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน
4. ทำงานโดยใช้แผนเนื้อหา
หากคุณดำดิ่งเข้าสู่การทำงานอัตโนมัติของอีเมลโดยไม่ตั้งเป้าหมายหรือวางแผนอย่างละเอียดก่อน ก็ยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้น
แผนเนื้อหาที่จัดทำอย่างดีจะช่วยให้มองเห็นโอกาสและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ระบบอัตโนมัติทางอีเมล อย่าปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปโดยไม่ใส่ใจ
ใช้เวลาในการร่างแผนเนื้อหา จดบันทึกสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และทำงานร่วมกับกลยุทธ์การตลาดผ่านอีเมล
อย่าลืมที่จะตรวจสอบงบประมาณของคุณและทำการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเมื่อคุณสร้างแผนเนื้อหาของคุณ
5. อย่าคิดมากเกินไปเกี่ยวกับคุณสมบัติที่หรูหรา
เป็นเรื่องง่ายที่จะหลงใหลไปกับเทมเพลตที่สวยงามและการออกแบบที่ดูทันสมัยเมื่อทำการทำงานอีเมลให้เป็นอัตโนมัติ
โปรดอย่ารู้สึกผิด; มันเกิดขึ้นกับนักการตลาดอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุด แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณควรปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้น
แท้จริงแล้ว เทมเพลตที่สวยงามจะทำให้แคมเปญอีเมลอัตโนมัติของคุณโดดเด่นและหวังว่าจะดึงดูดการมีส่วนร่วมมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราสามารถตกลงกันได้โดยเอกฉันท์ว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในอีเมล์มาร์เก็ตติ้ง อย่าเลือกมากเกินไป—ตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบอย่างรวดเร็ว
6. อย่าลืมใส่ปุ่มยกเลิกการสมัคร
ไม่ว่าคุณจะใส่ใจในรายละเอียด ความพิถีพิถัน และความแม่นยำในการสร้างรายชื่อมากเพียงใด ไม่ใช่ทุกคนในรายชื่อของคุณที่จะชื่นชอบอีเมลของคุณ
และเฮ้ ไม่มีอะไรผิดกับเรื่องนั้น—ท้ายที่สุดแล้ว จะมีคนบางกลุ่มที่ไม่สนใจข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณเสมอ และนั่นก็ไม่เป็นไร
เพียงแค่พยายามทำตามความคาดหวังของกลุ่มผู้ติดตามที่ไม่เป็นมิตรนี้ โดยใส่ปุ่มยกเลิกการรับข่าวสารไว้ในอีเมลของคุณ
ปุ่มยกเลิกการสมัครยังช่วยให้อีเมลอัตโนมัติของคุณไม่ถูกจัดเก็บในโฟลเดอร์สแปม
7. อัตโนมัติ, วิเคราะห์, และทดสอบ
ตามที่คุณอาจเดาได้ ไม่มีกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการทำงานอัตโนมัติของอีเมล
วิธีที่ดีที่สุดในการประสบความสำเร็จคือการดำเนินการอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์กระบวนการทำงาน และทดสอบอยู่เสมอ
คุณสามารถทำตามแบบแผนของแบรนด์ที่มีประวัติความสำเร็จอันน่าประทับใจ หรือจะดีกว่านั้นคือจ้างนักการตลาดอีเมลที่มีทักษะมาดำเนินการแคมเปญอีเมลของคุณ
จัดการงานและอีเมลของคุณในที่เดียว
ณ จุดนี้ ชัดเจนแล้วว่าคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นในการตั้งค่าระบบอีเมลอัตโนมัติ ก่อนที่เราจะสรุป เรามีบางสิ่งสำหรับคุณ...ClickUp. 🚀
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีฟีเจอร์อีเมลซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงานจากอีเมล ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ แนบอีเมลไปยังงานใดก็ได้ และเชื่อมต่อกับทุกคนที่คุณไม่สามารถติดต่อได้ภายในพื้นที่ทำงาน Slack ของคุณ
ด้วย ClickUp คุณสามารถติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่ถูกกล่าวถึงในอีเมลได้อย่างราบรื่นในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องได้ในแท็บเดียวกัน
ขยายธุรกิจของคุณในขณะที่ใช้เงินน้อยลง
ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงานทางอีเมลช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์ เปลี่ยนผู้เยี่ยมชมใหม่ให้กลายเป็นผู้ซื้อซ้ำ สร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดแฟนพันธุ์แท้ โดยไม่สูญเสียความพิเศษของการดูแลแบบส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม การทำให้ผู้ขายไว้วางใจคุณอาจรู้สึกเหมือนเป็นเวลานานมาก และเนื่องจาก 'นานมาก' ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ คุณจึงต้องมีความรวดเร็วในการทำการตลาดของคุณ
และนั่นคือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นด้วยซอฟต์แวร์อัตโนมัติทางอีเมลที่ช่วยให้คุณเติบโตทางธุรกิจได้ในขณะที่ใช้เงินน้อยลงมาก