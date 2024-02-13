12 แม่แบบแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณเป็นแฟนเพลงแร็ป คำว่า "drip" อาจทำให้คุณคิดว่า ในบทความนี้เราจะพูดถึงแบรนด์แฟชั่นหรูหรา เครื่องประดับราคาแพง และไลฟ์สไตล์ที่หรูหรา และแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดถึงสิ่งใดที่ดูเท่ในแง่ของแฟชั่น แต่เราจะพูดถึงกลยุทธ์การสื่อสารที่เท่มาก: แคมเปญอีเมลแบบ drip 😎
แคมเปญเหล่านี้ เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง สามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจ เนื่องจากมีอัตราการคลิกผ่านและอัตราการเปิดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการส่งอีเมลแบบครั้งเดียว
นอกจากนี้ แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำยังถูกออกแบบมาเพื่อส่งมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ในการตอบสนองลูกค้าตามจุดที่พวกเขาอยู่ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและในทุกจุดของช่องทางการขาย
ดังนั้น เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นงานได้อย่างรวดเร็วและส่งแคมเปญอีเมลที่ประสบความสำเร็จ นี่คือ 12 เทมเพลตแคมเปญแบบหยดอัตโนมัติที่มีประโยชน์ พร้อมด้วยเครื่องมือจัดการโครงการที่จะช่วยให้การตลาดผ่านอีเมลของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ!
แคมเปญอีเมลแบบหยดคืออะไร?
แคมเปญอีเมลแบบหยด (Email drip campaigns) คือชุดของอีเมลที่ส่งโดยอัตโนมัติไปยังรายชื่อผู้สมัครสมาชิก เพื่อตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ โดยอิงตามชุดของพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า อีเมลเหล่านี้จะถูกส่งตามลำดับและจัดส่งตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้
ในสถานการณ์จริง แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำจะดูประมาณนี้:
- บุคคลหนึ่งกลายเป็นสมาชิกของรายชื่ออีเมลของคุณ และเมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณส่งอีเมลเริ่มต้นให้พวกเขา (ในกรณีส่วนใหญ่จะเป็นข้อความต้อนรับ)
- สองสามวันต่อมา โดยปกติสองถึงสามวัน คุณส่งอีเมลฉบับที่สองให้พวกเขา โดยเน้นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของคุณ หากสินค้าหรือบริการเป็นจุดสนใจของธุรกิจของคุณ
- หลังจากประมาณห้าวันหรือมากกว่านั้น คุณดำเนินการส่งอีเมลฉบับที่สามซึ่งมีข้อความกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่กระตุ้นให้ผู้รับจองการสาธิต ลงทะเบียนทดลองใช้ฟรี หรือเพียงแค่ทำการซื้อ
แล้วประโยชน์ของการทุ่มเทความพยายามมากขนาดนี้เพื่อส่งอีเมลเพียงอย่างเดียวคืออะไร? มีมากมายเลยทีเดียว! ด้วยแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำ (drip email campaign) ที่เหมาะสมและซอฟต์แวร์สำหรับแคมเปญแบบหยดน้ำ (drip campaign software) คุณจะบรรลุสิ่งต่อไปนี้:
- สร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและตรงเป้าหมาย
- ดูแลและพัฒนาลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้า
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- จัดตั้งการสื่อสารที่สม่ำเสมอและทันเวลา
- เพิ่มการมีส่วนร่วม, การเปลี่ยนแปลง, และอัตราการคงอยู่
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและวัดผลได้เกี่ยวกับความพยายามทางการตลาดผ่านอีเมลของคุณ
- และอื่นๆ
เพื่อให้การจัดการการตลาดทางอีเมลง่ายขึ้น ยังมีเครื่องมือการจัดการโครงการและทดสอบอีเมลพร้อมให้บริการรวมถึงเทมเพลตอีเมลแบบ drip หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยประหยัดเวลาและส่งมอบอีเมลแบบ drip ที่มีคุณภาพ
เคล็ดลับระดับมืออาชีพ วางแผนขั้นตอนการทำงานของแคมเปญอีเมลให้ราบรื่นและเป็นระบบในClickUp Whiteboards และใช้เทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUpเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมและทำให้ขั้นตอนการทำงานด้านการตลาดผ่านอีเมลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
12 แม่แบบอีเมลแบบหยดน้ำเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดและการมีส่วนร่วม
นี่คือตัวอย่างแคมเปญอีเมลแบบหยด 12 แบบที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นแคมเปญของคุณได้อย่างรวดเร็ว และให้ไอเดียเกี่ยวกับวิธีการสื่อสารและกลยุทธ์ของคุณ!
1. แคมเปญอีเมลต้อนรับแบบหยดต่อเนื่อง
อีเมลต้อนรับถูกใช้มาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วในฐานะข้อความแรกในช่องทางการตลาดผ่านอีเมล เพื่อทักทายสมาชิกใหม่และแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ นอกจากนี้ อีเมลเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในการกำหนดโทนของการสื่อสารทั้งหมดในอนาคตที่ส่งจากธุรกิจอีกด้วย
เมื่อใช้ในรูปแบบของอีเมลตามลำดับการส่ง (email drip sequence) อีเมลต้อนรับสามารถส่งมอบส่วนหนึ่งของบล็อกโพสต์ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของธุรกิจ หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องอย่างมาก เช่น บทเรียนที่เป็นประโยชน์และกรณีศึกษา และหากคุณรู้สึกใจดี คุณสามารถเพิ่มของขวัญ เช่น รหัสส่วนลด ได้เช่นกัน
เริ่มต้นแคมเปญอีเมลของคุณอย่างถูกต้องด้วยเทมเพลตแคมเปญแบบหยดจาก ClickUp เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยโครงร่างที่มีโครงสร้างและสร้างอีเมลต้อนรับและอีเมลแบบหยดอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายใน ClickUp Docs เทมเพลตนี้ยังมีหน้าอื่นๆ อีกสามหน้าสำหรับแคมเปญอีเมลแบบหยด เช่น ข้อเสนอส่งเสริมการขาย การแจ้งเตือนการต่ออายุ และการสมัครสมาชิก
ที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้; แก้ไขหน้าทั้งหมด, เพิ่มข้อความตามต้องการ, แทรกลิงก์, รูปภาพ, และอื่น ๆ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากเทมเพลตนี้มีอยู่ในClickUp Docs คุณสามารถและทีมของคุณใช้ClickUp AIเพื่อสร้าง แก้ไข สรุป และปรับปรุงข้อความของคุณได้ นอกจากนี้ ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณทำงานร่วมกันภายในหน้าเอกสารได้—แก้ไขข้อความและการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนในเวลาจริงและทิ้งความคิดเห็นที่มอบหมายไว้เพื่อแก้ไขคำถาม ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp จะช่วยปรับแต่งข้อความของคุณให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ในขณะที่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันจะเร่งกระบวนการรับข้อเสนอแนะให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้คุณสามารถส่งอีเมลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับไอเดียเพิ่มเติมในการเขียนอีเมลต้อนรับ โปรดดูตัวอย่างแคมเปญแบบส่งต่อเนื่องด้านล่าง:
อีเมล 1 หัวข้อ: ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อบริษัทของคุณ]! เรียน [ชื่อ], ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อบริษัทของคุณ]—เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้คุณมาร่วมทีม!
ที่ [ชื่อบริษัทของคุณ], เราหลงใหลใน [สิ่งที่บริษัทของคุณทำหรือให้บริการ]. ภารกิจของเราคือ [คำขวัญหรือคำประกาศภารกิจของบริษัทคุณ].
ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า เราจะส่งอีเมลชุดหนึ่งให้คุณเพื่อช่วยให้คุณคุ้นเคยกับบริษัทของเรา ผลิตภัณฑ์/บริการ และทีมงานของเรา คุณสามารถคาดหวังได้ดังนี้: [คำอธิบายสั้นๆ ของอีเมลฉบับแรกในชุด] [คำอธิบายสั้นๆ ของอีเมลฉบับที่สองในชุด] [คำอธิบายสั้นๆ ของอีเมลฉบับที่สามในชุด]
หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้การสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน
ขอบคุณที่เลือก [ชื่อบริษัทของคุณ]!
ขอแสดงความนับถือ [ชื่อของคุณ][ชื่อบริษัทของคุณ]
อีเมล 2 หัวข้อ: ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อบริษัทของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ]!
ในฐานะสมาชิกใหม่ของชุมชนของเรา เราต้องการติดต่อเพื่อแนะนำตัวและเสนอเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นกับ [ชื่อบริษัทของคุณ] ได้อย่างราบรื่น
นี่คือสามสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นสมาชิกของคุณ: 1. ตั้งค่าบัญชีของคุณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือและทรัพยากรทั้งหมดของเราได้โดยการตั้งค่าบัญชีของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา 2. สำรวจผลิตภัณฑ์/บริการของเรา: เราให้บริการ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] หลากหลายเพื่อช่วยคุณ [สิ่งที่ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณสามารถทำได้เพื่อพวกเขา] ใช้เวลาในการสำรวจข้อเสนอของเราและดูว่าอะไรที่เหมาะกับคุณ 3. เชื่อมต่อกับชุมชนของเรา: ชุมชนของเราประกอบด้วย [ใครบ้างที่อยู่ในชุมชนของคุณ] เชื่อมต่อกับสมาชิกคนอื่น ๆ แบ่งปันประสบการณ์ของคุณ และเรียนรู้จากกันและกัน
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เราพร้อมให้การสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน!
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้อ: เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับ [ชื่อบริษัทของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ],
เราได้รวบรวมเคล็ดลับบางประการเพื่อช่วยให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นขณะใช้ผลิตภัณฑ์/บริการของเรา: [เคล็ดลับ 1]: [คำอธิบายสั้น ๆ ของเคล็ดลับ 1] [เคล็ดลับ 2]: [คำอธิบายสั้น ๆ ของเคล็ดลับ 2] [เคล็ดลับ 3]: [คำอธิบายสั้น ๆ ของเคล็ดลับ 3]
หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้การสนับสนุนคุณในทุกขั้นตอน!
[ลายเซ็น]
อีเมล 4 หัวข้อ: ขอบคุณที่เลือก [ชื่อบริษัทของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ],
ขอบคุณที่เลือกเราเป็น [บริการหรือสินค้าที่บริษัทของคุณให้บริการ] ของคุณ!
เราตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ กรุณาใช้เวลาสักครู่ให้คำแนะนำแก่เราผ่านการสำรวจสั้น ๆ นี้: [ลิงก์ไปยังแบบสำรวจ]
ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ!
[ลายเซ็น]
2. แคมเปญอีเมลติดตามผู้ทิ้งรถเข็น
แคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องที่มุ่งเป้าไปยังลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งยังไม่ได้ทำการซื้อสินค้าในตะกร้า สามารถช่วยในการกู้คืนรายได้ที่สูญเสียและต่อสู้กับอัตราการละทิ้งตะกร้าในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ซึ่งตามข้อมูลของBaymard Institute อาจสูงถึง 69%
ในกรณีส่วนใหญ่ แคมเปญการส่งอีเมลแบบหยดน้ำ (drip campaign) ประกอบด้วยอีเมลประมาณสามฉบับ โดยฉบับแรกเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าที่อยู่ในตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ ฉบับที่สองนำเสนอข้อเสนอหรือส่วนลดบางอย่าง และฉบับที่สามเป็นการแจ้งเตือนครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับทั้งตะกร้าสินค้าและข้อเสนอ
โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณสร้างแคมเปญอีเมลติดตามการทิ้งรถเข็น คุณควรหลีกเลี่ยงภาษาที่ส่งเสริมการขายมากเกินไปและ/หรือซับซ้อน และแทนที่ด้วยสิ่งที่เป็นการเตือนหรือติดตามผลอย่างละเอียดอ่อน
นี่คือตัวอย่างแคมเปญอีเมลแบบหยดเพื่อเตือนลูกค้าของคุณให้กลับมาดูตะกร้าสินค้าของพวกเขาอีกครั้ง:
อีเมล 1 หัวข้อ: แจ้งเตือน: ตะกร้าสินค้าของคุณรออยู่! สวัสดี [ชื่อ],
เราสังเกตเห็นว่าคุณได้ทิ้งสินค้าไว้ในรถเข็นของคุณโดยยังไม่ได้ทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ เราเข้าใจว่าชีวิตอาจยุ่งวุ่นวาย แต่เราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสที่จะได้สินค้าที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คุณสนใจ
นี่คือการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสินค้าที่ยังอยู่ในตะกร้าของคุณ: สินค้า 1 สินค้า 2 สินค้า 3
อย่าปล่อยให้สินค้าสุดพิเศษเหล่านี้หลุดมือไป—สั่งซื้อให้ครบวันนี้เลย!
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอ
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้อ: แจ้งเตือนครั้งสุดท้าย: อย่าพลาดสินค้าในตะกร้าและข้อเสนอพิเศษของคุณ!
สวัสดี [ชื่อแรก]! คุณยังมีสินค้าในรถเข็นของคุณอยู่ และเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณพิจารณาผลิตภัณฑ์ของเรา เราขอมอบ [รหัสส่วนลด/จัดส่งฟรี/ข้อเสนออื่นๆ] ให้คุณใช้เมื่อชำระเงิน
นี่คือการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสินค้าที่ยังอยู่ในตะกร้าของคุณ: สินค้า 1 สินค้า 2 สินค้า 3
อย่าปล่อยให้สิ่งเหล่านี้หลุดมือไป ใช้รหัสส่วนลดและทำการสั่งซื้อให้เสร็จสมบูรณ์วันนี้!
[ลายเซ็น]
3. แคมเปญอีเมลหยอดน้ำเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมซ้ำ
การทำให้ผู้คนลงมือทำคือเป้าหมายหลักในการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้คนเหล่านั้นยังไม่ได้ทำการซื้อหรือแม้แต่เปิดอีเมลการตลาดของคุณเมื่อเร็ว ๆ นี้
การกระตุ้นให้ลูกค้า/สมาชิกที่ไม่มีการเคลื่อนไหวกลับมาสนใจอีกครั้งด้วยการส่งแคมเปญการกระตุ้นการมีส่วนร่วมแบบต่อเนื่องเป็นวิธีที่เหมาะสม
ภายในแคมเปญ คุณสามารถรวมสิ่งต่าง ๆ เช่น การกลับมาขาย/โปรโมชั่น, การกล่าวถึงการพัฒนาที่คุณได้ทำกับสินค้า/บริการของคุณ, ตลอดจนรายการประโยชน์ที่มาพร้อมกับสินค้า/บริการของคุณ. เพียงแค่ให้แน่ใจว่าคุณรักษาความเป็นมิตรและให้เกียรติไว้.
นอกจากนี้ โปรดจำไว้ว่าการส่งแคมเปญการมีส่วนร่วมซ้ำหนึ่งครั้งต่อผู้รับหนึ่งคนก็เพียงพอแล้ว และหากพวกเขาไม่แสดงความสนใจในแคมเปญนั้น ถึงเวลาแล้วที่จะลบพวกเขาออกจากรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ
นี่คือตัวอย่างแคมเปญการหยดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมและกระตุ้นการกลับมาของลูกค้า:
อีเมล 1 หัวข้อ: กลับมาอีกครั้งและรับส่วนลด [เปอร์เซ็นต์] สำหรับการซื้อครั้งต่อไปของคุณ
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อลูกค้า],
คิดถึงคุณ!
ในฐานะลูกค้าที่มีคุณค่า เราต้องการแสดงความขอบคุณด้วยการจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่กลับมาซื้อสินค้าอีกครั้ง
สำหรับช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น ประหยัด [เปอร์เซ็นต์] ในการซื้อครั้งถัดไปของคุณกับเรา ใช้รหัส [รหัส] ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับส่วนลดของคุณ
อย่าพลาดโอกาสที่ยอดเยี่ยมนี้! เราตั้งตารอที่จะได้พบคุณอีกครั้งที่ [ชื่อบริษัท]!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้อ: ข่าวดีที่น่าตื่นเต้น! ผลิตภัณฑ์/บริการของเราดีขึ้นกว่าเดิม สวัสดี [ชื่อลูกค้า]!
ที่ [ชื่อบริษัท] เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แบ่งปันการปรับปรุงบางส่วนที่เราได้ดำเนินการตั้งแต่การเยี่ยมชมครั้งล่าสุดของคุณ
[ใส่การปรับปรุงเฉพาะ เช่น การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น วัสดุที่อัปเกรดแล้ว คุณสมบัติที่ปรับปรุงแล้ว เป็นต้น]
เราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสร้างความแตกต่างอย่างมากในประสบการณ์ของคุณกับเรา เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุดของเรา
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้อ: อย่าลืมประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของผลิตภัณฑ์/บริการของเรา
สวัสดี [ชื่อลูกค้า],
เราหวังว่าข้อความนี้จะถึงคุณในขณะที่คุณมีสุขภาพแข็งแรงและมีจิตใจที่แจ่มใส!
ในฐานะลูกค้าที่เคารพนับถือของ [ชื่อบริษัท] เราต้องการย้ำถึงประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมของสินค้า/บริการของเรา
ข้อเสนอของเรามีจุดเด่นที่ไม่มีใครเทียบได้ [ใส่ประโยชน์เฉพาะ เช่น ความสะดวกสบาย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความคุ้มค่า ฯลฯ] และทีมงานของเรามุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
เราเข้าใจว่าคุณมีตัวเลือกมากมาย ขอบคุณที่เลือกเราเป็นผู้ให้บริการหลักของคุณ และเราหวังว่าจะได้ให้บริการคุณอีกในเร็วๆ นี้!
[ลายเซ็น]
4. แคมเปญอีเมลหยอดน้ำเพื่อบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย
การจับมือผู้ชมของคุณตลอดกระบวนการขายเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ และทำให้พวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายสุดท้ายมากขึ้น: การซื้อสินค้า
การจับมือเชิงเปรียบเทียบนี้สามารถทำได้ผ่านแคมเปญการดูแลลูกค้าเป้าหมายในเวิร์กโฟลว์ CRMซึ่งควรอธิบายอย่างมีประสิทธิภาพว่าผลิตภัณฑ์/บริการของคุณมอบคุณค่าอย่างไร
ในฐานะอีเมลแรกในแคมเปญการส่งอีเมลเพื่อเลี้ยงดูลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถส่งเอกสารให้ความรู้ได้ ในอีเมลถัดไป ให้รวมหลักฐานทางสังคม เช่น เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้าปัจจุบันของคุณ และสำหรับอีเมลที่สามและอาจเป็นอีเมลสุดท้าย ให้ส่งข้อเสนอพิเศษเพื่อปิดท้ายทั้งหมด
นี่คือตัวอย่างแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องสำหรับการบ่มเพาะลูกค้าเป้าหมาย:
อีเมล 1 หัวข้อ: [หัวข้อ] 101: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้
สวัสดี [ชื่อผู้นำ],
ขอบคุณที่แสดงความสนใจใน [ชื่อบริษัทของคุณ] และ [สินค้า/บริการของคุณ] เราทราบดีว่าการเข้าใจ [หัวข้อ] อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและทำให้รู้สึกท่วมท้น ดังนั้นเราได้รวบรวมคู่มือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยคุณนำทางผ่านหัวข้อที่ซับซ้อนนี้
[แทรกสรุปสั้น ๆ ของเนื้อหาการศึกษา เช่น บล็อกโพสต์, อีบุ๊ค, เวิร์กเปเปอร์, หรือวิดีโอ.]
เราหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ของคุณ หากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้อ: รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่พึงพอใจของเรา สวัสดี [ชื่อผู้ติดต่อ],
เราทราบดีว่าการเลือกผู้ให้บริการ [สินค้า/บริการ] อาจเป็นการตัดสินใจที่ยาก และเราต้องการช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ นั่นคือเหตุผลที่เราติดต่อมาเพื่อแบ่งปันคำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจของเรา
[แทรกคำรับรองจากลูกค้าที่เน้นถึงประโยชน์เฉพาะและประสบการณ์เชิงบวกกับผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ]
เราหวังว่าการได้รับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าที่พึงพอใจของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจเลือก [ชื่อบริษัท] หากคุณมีคำถามหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา!
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้อ: ข้อเสนอพิเศษเฉพาะสำหรับคุณจาก [ชื่อบริษัทของคุณ] สวัสดี [ชื่อผู้ติดต่อ],
เราขอขอบคุณที่คุณให้ความสนใจใน [ชื่อบริษัทของคุณ] และต้องการเสนอข้อเสนอพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณพิจารณาข้อเสนอของเรา
สำหรับช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น เรากำลังมอบ [ข้อเสนอเฉพาะ เช่น ส่วนลด ทดลองใช้ฟรี หรือคำปรึกษา] ให้กับลูกค้าใหม่ทุกท่านที่ลงทะเบียนภายใน [วันที่] เพียงกรอกรหัส [รหัส] ในขั้นตอนการชำระเงินเพื่อรับข้อเสนอของคุณ
เราหวังว่าข้อเสนอพิเศษนี้จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางของคุณกับ [ชื่อบริษัท]!
[ลายเซ็น]
5. แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำตามเหตุการณ์
การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเฉพาะหากเป็นกิจกรรมใหญ่ จะต้องมีการจัดตารางการส่งอีเมลมากกว่าหนึ่งฉบับในปฏิทินการตลาดของคุณ ดังนั้น การส่งแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำที่อิงตามกิจกรรมจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ
ผ่านแคมเปญประเภทนี้ คุณสามารถเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมและส่งการสื่อสารก่อนและหลังงานได้
สำหรับอีเมลแรกในแคมเปญอีเมลแบบหยดตามเหตุการณ์ของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยข้อความ "บันทึกวันที่" และตามด้วยคำเชิญอย่างเป็นทางการ
ก่อนงานจะเริ่มไม่นาน ให้ส่งอีเมลหนึ่งฉบับพร้อมข้อมูลที่จำเป็น และอีเมลอีกหนึ่งฉบับเพื่อเป็นการเตือนความจำ
สำหรับการสื่อสารหลังงาน สามารถเป็นข้อความ "ขอบคุณที่เข้าร่วม" พร้อมสรุปเนื้อหาของงานและลิงก์ไปยังแบบฟอร์มสำหรับรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน
นี่คือตัวอย่างแคมเปญแบบหยดน้ำสำหรับอีเมลตามเหตุการณ์:
อีเมล 1 หัวข้อ: บันทึกวันที่ – [ชื่อกิจกรรม] สวัสดี [ชื่อแรก],
โปรดจดบันทึกในปฏิทินของคุณ—เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า [ชื่อบริษัท] กำลังจัดงาน [ชื่อกิจกรรม] ในวันที่ [วันที่จัดงาน] และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พบคุณที่นั่น!
[รวมรายละเอียดสั้น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรม เช่น สถานที่จัดงาน ธีม และผู้บรรยายหรือกิจกรรมที่น่าสนใจ]
เราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ให้เร็ว ๆ นี้ แต่ในตอนนี้ กรุณาบันทึกวันไว้และคอยติดตามคำเชิญอย่างเป็นทางการจากเราในสัปดาห์หน้า!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 เรื่อง: ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ [ชื่อกิจกรรม] สวัสดี [ชื่อ],
เนื่องจาก [ชื่อกิจกรรม] กำลังจะมาถึงอย่างรวดเร็ว เราต้องการให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้ประสบการณ์ของคุณน่าเพลิดเพลินที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
[โปรดระบุรายละเอียดสำคัญ เช่น คำแนะนำที่จอดรถ ข้อมูลการเข้าถึง เส้นทาง หรือคำขอพิเศษต่างๆ]
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ กรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา เรายินดีที่จะพบคุณเร็ว ๆ นี้!
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 เรื่อง: อย่าลืม – [ชื่อกิจกรรม] มีขึ้นสัปดาห์นี้!* สวัสดี [ชื่อแรก],
ขอแจ้งเตือนอย่างเป็นกันเองว่า [ชื่อกิจกรรม] กำลังจะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้! เราตั้งตารอที่จะได้พบคุณที่นั่น
[โปรดแจ้งรายละเอียดของกิจกรรมและข้อมูลสำคัญต่างๆ อย่างย่อ]
หากคุณยังไม่ได้ตอบรับ กรุณาตอบรับภายใน [กำหนดเวลาตอบรับ] เพื่อสำรองที่นั่งของคุณ
[ลายเซ็น]
อีเมล 4 หัวข้อ: ขอบคุณที่เข้าร่วมงาน [ชื่อกิจกรรม] สวัสดี [ชื่อ],
เราหวังว่าคุณจะสนุกกับ [ชื่อกิจกรรม]!
[โปรดระบุไฮไลท์หรือช่วงเวลาสำคัญที่น่าสนใจจากงานนี้]
เราให้คุณค่ากับความคิดเห็นของคุณ และเราจะขอบคุณอย่างยิ่งหากคุณสามารถใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเรา
[รวมลิงก์ไปยังแบบสำรวจหรือแบบฟอร์มความคิดเห็น] ความคิดเห็นของคุณจะช่วยให้เราปรับปรุงและจัดกิจกรรมที่มีคุณภาพสูงต่อไปได้ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับเวลาของคุณและความคิดเห็นที่มีคุณค่า
เราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ และหวังว่าจะได้พบคุณในงานของเราในอนาคต ติดต่อเราไว้ และติดตามเราบน [แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย] เพื่อรับข่าวสารและอัปเดต!
[ลายเซ็น]
6. แคมเปญอีเมลต้อนรับแบบหยดต่อเนื่อง
เมื่อซื้อสินค้าหรือสมัครใช้บริการ ส่วนใหญ่แล้วผู้คนต้องการการแนะนำการใช้งาน หากสินค้า/บริการมีความซับซ้อนแม้เพียงเล็กน้อย
กระบวนการแนะนำการใช้งานนี้สามารถดำเนินการได้ผ่านแคมเปญอีเมลแนะนำการใช้งานแบบทยอยส่ง ซึ่งโดยปกติจะประกอบด้วยคำทักทายเบื้องต้น, คู่มือการใช้งาน, รวมถึงรหัสส่วนลด หรือของขวัญในรูปแบบอื่นสำหรับลูกค้า/ผู้ใช้ใหม่
แคมเปญอีเมลต้อนรับแบบหยดต่อเนื่องช่วยให้ลูกค้า/ผู้ใช้รู้สึกสะดวกสบาย มั่นใจว่าพวกเขาได้ตัดสินใจถูกต้อง และกระตุ้นให้พวกเขาอยู่กับธุรกิจของคุณต่อไป
แม้ว่าแคมเปญอีเมลต้อนรับแบบหยดจะมีความคล้ายคลึงกันในบางประการกับแคมเปญอีเมลต้อนรับ แต่แคมเปญอีเมลต้อนรับแบบหยดนั้นมีความแตกต่างในแง่ที่ว่าเน้นการให้ข้อมูลเชิงปฏิบัติมากกว่าการต้อนรับอย่างอบอุ่นเพียงอย่างเดียว
นี่คือตัวอย่างแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่:
อีเมล 1 หัวข้อ: ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ],
ยินดีต้อนรับสู่ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ]!
ภารกิจของเราคือการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้สร้างชุดอีเมลเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ รวมถึงเคล็ดลับและรหัสส่วนลดพิเศษเป็นของขวัญแทนความขอบคุณจากเรา
ขอบคุณที่เลือกเรา!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้ออีเมล: เริ่มต้นใช้งาน [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ],
ตอนนี้คุณได้มีโอกาสสำรวจ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ] แล้ว เราต้องการช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน
ก่อนอื่น คุณควรทราบว่าคุณสมบัติหรือประโยชน์หลักคือ [ใส่คุณสมบัติหรือประโยชน์หลัก] คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายหลักของ [ชื่อสินค้า/บริการของคุณ] เราได้รวบรวมคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้
[แทรกขั้นตอนในบทเรียนหรือลิงก์วิดีโอสอน]
หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ หากมีคำถามใด ๆ กรุณาติดต่อทีมสนับสนุนของเรา!
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้ออีเมล: ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ]
สวัสดี [ชื่อ],
เพื่อเป็นการขอบคุณที่เลือก [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเรา เรามีความยินดีที่จะมอบรหัสส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อครั้งถัดไปของคุณ!
ใช้รหัส [รหัสส่วนลด] ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับ [ใส่เปอร์เซ็นต์ส่วนลดหรือของขวัญ] รหัสนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับ [ใส่ระยะเวลา] เท่านั้น กรุณาใช้ก่อนหมดอายุ!
[ลายเซ็น]
7. แคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องเพื่อขายข้าม/ขายเพิ่ม
ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่การรักษาลูกค้าเดิมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่ ซึ่งหมายความว่าแคมเปญการขายต่อเนื่องหรือการขายเพิ่มแบบหยดต่อเนื่องสามารถช่วยประหยัดงบประมาณของคุณได้
ในอีเมลแรกของแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำสำหรับการขายข้าม/ขายเพิ่ม คุณหรือทีมขายของคุณควรนำเสนอสินค้า/บริการหรือการอัปเกรดที่เสริมกับสิ่งที่ผู้รับซื้อไป รวมถึงประโยชน์ของข้อเสนอด้วย
จากนั้น ในอีเมลติดตามผล ให้สร้างความรู้สึกเร่งด่วนด้วยวลีเช่น "ส่วนลดเวลาจำกัด" "กำลังจะหมด" เป็นต้น เพื่อให้ผู้รับมีแนวโน้มที่จะรับข้อเสนอนั้นมากขึ้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแคมเปญของคุณเริ่มทำงานทันทีหลังจากลูกค้าทำการซื้อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือเทมเพลตอีเมลเพื่อช่วยคุณสร้างแคมเปญอีเมลสำหรับการขายข้ามและการขายเพิ่มของคุณเอง:
อีเมล 1 หัวข้อ: ยกระดับประสบการณ์ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ของคุณวันนี้! สวัสดี [ชื่อแรก],
ในฐานะลูกค้าที่มีคุณค่าของเรา [ชื่อสินค้า/บริการ] เราต้องการเสนอตัวเลือกใหม่ที่น่าตื่นเต้นเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของคุณกับเรา เราได้คัดสรรสินค้า/บริการหรือการอัปเกรดบางอย่างที่เราเชื่อว่าจะเป็นการเสริมที่สมบูรณ์แบบสำหรับการซื้อของคุณในปัจจุบัน
นี่คือคำแนะนำบางส่วนของเรา:
[แทรก รายการสินค้า/บริการเสริมหรืออัปเกรดพร้อมคำอธิบาย]
การเพิ่มเติมเหล่านี้จะยกระดับประสบการณ์ของคุณกับเราไปอีกขั้นด้วย [ใส่ประโยชน์] คุณสามารถเพิ่มตัวเลือกเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายในการซื้อของคุณโดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง
[ใส่ปุ่มหรือลิงก์เชิญชวนให้ดำเนินการ]
ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ และเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์/บริการหรือการอัปเกรดเหล่านี้!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้ออีเมล: อย่าพลาด! ข้อเสนอพิเศษจำกัดเวลาสำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการฟรีหรืออัปเกรด]
สวัสดี [ชื่อ]!
ข่าวดี! สำหรับระยะเวลาจำกัด เราขอมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์/บริการเสริมหรือการอัปเกรดที่เราแนะนำในอีเมลล่าสุดของเรา นี่เป็นโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับคุณในการเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์และคุณสมบัติเพิ่มเติมในราคาที่คุ้มค่ายิ่งขึ้น
อย่ารอช้า! ข้อเสนอนี้มีให้เฉพาะในช่วงเวลา [ใส่ระยะเวลา] เท่านั้น นี่คือลิงก์สำหรับเพิ่มผลิตภัณฑ์/บริการฟรีหรืออัปเกรดการซื้อของคุณ:
[ใส่ปุ่มหรือลิงก์เชิญชวนให้ดำเนินการ]
เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของคุณกับเราให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเราไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสพิเศษนี้ ขอบคุณที่เป็นลูกค้าที่มีคุณค่าของเรา [ชื่อสินค้า/บริการ]!
[ลายเซ็น]
8. แคมเปญอีเมลแนะนำแบบหยดน้ำ
แคมเปญอีเมลแนะนำสินค้าแบบหยดต่อเนื่องมีความคล้ายคลึงกับแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่องสำหรับการขายเพิ่ม/ขายไขว้เป็นอย่างมาก สามารถใช้ได้ทั้งกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าปัจจุบัน
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน แคมเปญเหล่านี้ควรถูกกระตุ้นเมื่อมีการซื้อเกิดขึ้น และประกอบด้วยอีเมลที่มีคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า/บริการที่มีความเกี่ยวข้องสูงตามการซื้อของลูกค้า
สำหรับลูกค้าเป้าหมาย ในทางกลับกัน คุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้อ้างอิงจากสินค้าที่พวกเขาได้ดูบนเว็บไซต์ของคุณและ/หรือสินค้าที่พวกเขายังไม่ได้ซื้อแต่ได้เพิ่มไว้ในรายการสินค้าที่ต้องการ
ด้วยแคมเปญอีเมลแนะนำแบบหยดต่อเนื่อง คุณสามารถเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังทำให้ลูกค้าและลูกค้าใหม่รู้สึกพิเศษ เนื่องจากคุณกำลังส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลพร้อมคำแนะนำและคาดการณ์ความต้องการของพวกเขา แทนที่จะแนะนำเฉพาะสินค้าหรือบริการที่มีราคาแพงที่สุดหรือทำกำไรได้มากที่สุดของคุณ
นี่คือแม่แบบอีเมลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างอีเมลแนะนำแบบต่อเนื่องของคุณเอง:
อีเมล 1 หัวข้อ: ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำสำหรับคุณโดยเฉพาะ!
สวัสดี [ชื่อ]!
ขอบคุณสำหรับการซื้อสินค้าล่าสุดของคุณที่ [ชื่อบริษัท]. เราหวังว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับสินค้าของคุณ และต้องการแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่าคุณจะชอบ!
ชมคอลเลกชันของเราของ [สินค้าที่เกี่ยวข้อง] ขณะนี้เรามี [ส่วนลด/โปรโมชั่น] สำหรับสินค้าเหล่านี้
ช้อปเลยตอนนี้และใช้รหัส [รหัส] ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับส่วนลดของคุณ!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 เรื่อง: สินค้าขายดีใน [หมวดหมู่สินค้า]
สวัสดี [ชื่อ], เราหวังว่าคุณจะพอใจกับการซื้อสินค้าล่าสุดจาก [ชื่อบริษัท] ในฐานะลูกค้าที่มีคุณค่า เราต้องการแนะนำสินค้าขายดีบางรายการในหมวดหมู่ [หมวดหมู่สินค้า] ให้คุณ
ตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของเราประกอบด้วย [สินค้า 1], [สินค้า 2], และ [สินค้า 3] สินค้าเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับสูงจากลูกค้าของเรา และเราคิดว่าคุณจะชอบพวกมันเช่นกัน!
อย่าลืมว่าเราให้บริการจัดส่งฟรีสำหรับทุกคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าเกิน [จำนวนเงิน]
ขอบคุณที่เลือก [ชื่อบริษัท]!
[ลายเซ็น]
9. ยกเลิกการรับอีเมลแคมเปญแบบส่งต่อเนื่อง
เมื่อคุณเห็นว่าความสัมพันธ์กับลูกค้าใกล้จะสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นเพราะพวกเขาได้ยกเลิกการติดตามหรือพวกเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอีกต่อไป คุณสามารถลองอีกครั้งเพื่อชนะใจพวกเขาคืนผ่านแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำสำหรับผู้ยกเลิกการติดตาม
แคมเปญสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยใช้ข้อความ "เราเสียใจที่คุณจะจากไป" เป็นจุดสนใจหลักในอีเมลแรก หลังจากนั้น คุณควรส่งอีเมลติดตามผลไม่เกินหนึ่งถึงสองฉบับ – ฉบับหนึ่งเพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าและสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงได้ และอีกฉบับหนึ่งเพื่อเตือนพวกเขาว่าสามารถสมัครใหม่ได้เสมอ
ตัวเลือกที่ 1 หัวข้อ: เราเสียใจที่คุณจะจากไป สวัสดี [ชื่อ],
เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเข้าใจว่าอีเมลที่มากเกินไปอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจได้
ติดตามเราบนโซเชียลมีเดียหรือเยี่ยมชมบล็อกของเราเพื่อรับข่าวสารล่าสุด ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ผ่านมา และเราหวังว่าคุณจะยังคงติดตามเราในช่องทางอื่นๆ ต่อไป
[ลายเซ็น]
ตัวเลือกที่ 2 เรื่อง: เราอยากทราบความคิดเห็นของคุณ
สวัสดี [ชื่อ],
เราสังเกตเห็นว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครรับอีเมลจากเราเมื่อเร็วๆ นี้ และเราต้องการใช้โอกาสนี้เพื่อขอความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณกับเรา
เราเข้าใจว่าความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกัน และเราอยากทราบว่ามีอะไรที่เราสามารถทำได้ดีขึ้นเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมมากขึ้น ข้อเสนอแนะของคุณมีความสำคัญต่อเราและจะช่วยให้เราปรับปรุงบริการของเราสำหรับลูกค้าในอนาคต
หากคุณยินดีที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของคุณ โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อทำแบบสำรวจสั้นๆ จะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที และความคิดเห็นของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสมบูรณ์
[ใส่ลิงก์แบบสำรวจ]
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณและความสนใจของคุณ
[ลายเซ็น]
10. แคมเปญอีเมลการศึกษาแบบหยดต่อเนื่อง
เมื่อพูดถึงสิ่งที่ต้องทำในด้านการตลาดผ่านอีเมล แคมเปญอีเมลแบบหยดความรู้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างหนึ่ง
ด้วยแคมเปญเหล่านี้ คุณสามารถนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่าให้กับสมาชิกและสร้างภาพลักษณ์ของคุณในฐานะธุรกิจที่น่าเชื่อถือและมีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ เนื้อหาเชิงให้ความรู้นั้นยังช่วยให้ผู้คนแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านคำแนะนำ เคล็ดลับ วิธีการ หรือคำแนะนำต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างธุรกิจของคุณกับสมาชิก ส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณ
แคมเปญอีเมลแบบหยดความรู้สามารถส่งถึงลูกค้า/ผู้ใช้ใหม่ได้ทันทีหลังจากที่พวกเขาสมัครรับอีเมลจากคุณ หรือส่งถึงลูกค้า/ผู้ใช้ที่มีอยู่แล้วและกลุ่มเป้าหมายเมื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์/บริการใหม่
แคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำสำหรับการศึกษาแบบมาตรฐานจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- อีเมลเชิญสำหรับหลักสูตร, เวิร์กช็อป, ฯลฯ ซึ่งให้ภาพรวมของอีเมล/เนื้อหาที่คุณจะส่งในอีกไม่กี่วันหรือสัปดาห์ข้างหน้า
- อีเมลที่มอบให้เฉพาะแต่ละขั้นตอนของหลักสูตร/เวิร์กช็อป
- อีเมลสรุปเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกประเด็น พร้อมทั้งลิงก์ไปยังแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นเพื่อเชิญชวนผู้เข้าร่วมให้แสดงความคิดเห็น
อีเมล 1 หัวข้อ: เข้าร่วม [คอร์ส/เวิร์กช็อป] ของเราและเพิ่มพูนความรู้ของคุณ
สวัสดี [ชื่อ],
เราตื่นเต้นที่จะเชิญคุณเข้าร่วมหลักสูตร/เวิร์กช็อปของเราที่กำลังจะมาถึง! โปรแกรมนี้จะมอบความรู้และทักษะที่จำเป็นให้คุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ
ในอีกไม่กี่วัน/สัปดาห์ข้างหน้า เราจะส่งอีเมลชุดหนึ่งที่มีข้อมูลและน่าสนใจให้คุณ ซึ่งจะครอบคลุมแต่ละขั้นตอนของหลักสูตร/เวิร์กช็อป นี่คือภาพรวมสั้นๆ ของสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้จากแต่ละอีเมล:
[แทรกภาพรวมสั้น ๆ ของแต่ละอีเมลที่นี่]
เมื่อหลักสูตร/เวิร์กช็อปเสร็จสิ้นแล้ว เราจะส่งอีเมลสรุปให้คุณ ซึ่งจะมีเนื้อหาทั้งหมดที่ครอบคลุมและแบบฟอร์มสำหรับให้ข้อเสนอแนะ เราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ เพื่อที่เราจะได้นำไปปรับปรุงการนำเสนอในอนาคต
เพื่อลงทะเบียนในหลักสูตร/เวิร์กช็อป กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้: [ใส่ลิงก์ที่นี่]
ขอบคุณที่พิจารณา [ชื่อสถาบัน/องค์กร] สำหรับความต้องการทางการศึกษาของคุณ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นการเดินทางแห่งการเรียนรู้นี้ไปกับคุณ!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 หัวข้อ: [หลักสูตร/เวิร์กช็อป] ขั้นตอนที่ 1: [กรอกชื่อที่นี่]
สวัสดี [ชื่อ],
เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นขั้นตอนแรกของ [หลักสูตร/เวิร์กช็อป] ของเรา และแบ่งปันข้อมูลที่มีค่า เคล็ดลับ และทรัพยากรที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ
ในอีเมลนี้ เราจะครอบคลุม [แทรกภาพรวมโดยย่อที่นี่] เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ [แทรกผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่]
เราตั้งตารอคอยการเข้าร่วมของคุณในหลักสูตร/เวิร์กช็อป และช่วยเหลือคุณให้บรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้อ: [หลักสูตร/เวิร์กช็อป] ขั้นตอนที่ 2: [กรอกชื่อเรื่องที่นี่]
สวัสดี [ชื่อ],
เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับคอร์ส/เวิร์กช็อปของเราจนถึงตอนนี้ เราตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันกับคุณในขั้นตอนที่สองของ [คอร์ส/เวิร์กช็อป] ของเรา ซึ่งจะต่อยอดความรู้และทักษะที่คุณได้รับในขั้นตอนแรก
อีเมลฉบับนี้ครอบคลุม [แทรกภาพรวมโดยย่อที่นี่] เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ คุณจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ [แทรกผลลัพธ์การเรียนรู้และข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่]
เราขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องของคุณในหลักสูตร/เวิร์กช็อป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยคุณบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของคุณ!
[ลายเซ็น]
อีเมล 4 เรื่อง: [หลักสูตร/เวิร์กช็อป] สรุปและข้อเสนอแนะ
สวัสดี [ชื่อ],
ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้สำเร็จหลักสูตร/การอบรมของเรา! เราหวังว่าความรู้และทักษะที่ท่านได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของท่าน
สรุปแล้ว นี่คือภาพรวมของทุกสิ่งที่ได้กล่าวถึง โปรดแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณในแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะของคุณมีค่าและช่วยให้เราปรับปรุงการนำเสนอในอนาคต
หากต้องการให้ข้อเสนอแนะ กรุณาคลิกที่ลิงก์นี้: [ใส่ลิงก์ที่นี่]
ขอขอบคุณที่เลือก [ชื่อสถาบัน/องค์กร] สำหรับการศึกษาของคุณ เราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในทุกความพยายามในอนาคต!
[ลายเซ็น]
11. แคมเปญอีเมลติดตามหลังการซื้อ
การส่งอีเมล "ขอบคุณ" หลังการซื้อเป็นมาตรฐาน แต่ไม่ได้หมายความว่าเพียงพอ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น สิ่งที่คุณควรส่งหลังจากแต่ละการซื้อคือแคมเปญอีเมลแบบหยด (drip email campaign) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อ/การสมัครสมาชิก ขอบคุณลูกค้า แสดงรายละเอียดการติดตามสินค้า และรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า รวมถึงให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วย
หากคุณต้องการทำให้แคมเปญอีเมลติดตามหลังการซื้อของคุณโดดเด่นยิ่งขึ้น คุณสามารถเพิ่มคำเชิญเข้าร่วมโปรแกรมสำหรับลูกค้าประจำ พร้อมคำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถรักษาลูกค้าเก่าไว้ได้ แสดงความขอบคุณ ขายสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม/ขายต่อยอด รวบรวมความคิดเห็น ให้ความรู้ และทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยแคมเปญแบบหยดเพียงแคมเปญเดียว
อีเมล 1 หัวข้อ: ขอบคุณสำหรับการซื้อของคุณ! สวัสดี [ชื่อ],
ขอบคุณที่เลือก [ชื่อธุรกิจ] และสำหรับการซื้อล่าสุดของคุณ!
หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ โปรดติดต่อเรา ทีมบริการลูกค้าของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 เรื่อง: คำสั่งซื้อของคุณได้ถูกจัดส่งแล้ว!
สวัสดี [ชื่อ],
ตื่นเต้นได้เลย—คำสั่งซื้อของคุณได้ถูกจัดส่งแล้ว!
นี่คือรายละเอียดการติดตามของคุณ: [ใส่รายละเอียดการติดตามที่นี่]
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 หัวข้อ: คำสั่งซื้อของคุณได้ถูกจัดส่งแล้ว!
สวัสดี [ชื่อ],
เราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าล่าสุดของคุณ [รายการสินค้าจากชื่อธุรกิจ]!
เราต้องการรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณ ความคิดเห็นของคุณมีค่าสำหรับเรา และจะช่วยให้เราปรับปรุงสินค้าและบริการของเราสำหรับลูกค้าในอนาคตได้ กรุณาสละเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อกรอกแบบฟอร์มความคิดเห็นของเรา:
[ใส่ลิงก์แบบฟอร์มความคิดเห็นที่นี่]
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ และสำหรับการเลือกใช้บริการของเรา!
[ลายเซ็น]
12. แคมเปญอีเมลแจ้งเตือนการต่ออายุแบบต่อเนื่อง
เมื่อพูดถึงการต่ออายุการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง แคมเปญแบบหยดข้อมูล (drip campaigns) สามารถมีประโยชน์ในการเตือนสมาชิกและกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมในกระบวนการต่ออายุ
พวกเขายังเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าจากการทดลองใช้ฟรีไปสู่แผนการชำระเงิน หรือจากแผนพื้นฐานไปสู่แผนพรีเมียมมากขึ้น
สำหรับการต่ออายุอัตโนมัติ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่จะเกิดขึ้นไปยังบัญชีของพวกเขา และรวมข้อมูลการติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า รวมถึงลิงก์ไปยังศูนย์ช่วยเหลือหรือหน้าทรัพยากรเพื่อให้ประสบการณ์ของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
และสำหรับสมาชิกที่ดำเนินการต่ออายุสมาชิกเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งอีเมลขอบคุณ และอาจติดตามด้วยข้อเสนอพิเศษสำหรับการเชิญเพื่อนหรือครอบครัวให้สมัครสมาชิกเพิ่มเติมด้วย
อีเมล 1 หัวข้อ: การสมัครสมาชิกของคุณกำลังจะหมดอายุในเร็วๆ นี้ – อัปเกรดตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม!
สวัสดี [ชื่อ],
การสมัครสมาชิกของคุณสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ จะหมดอายุในวันที่ [วันหมดอายุ] อย่าให้การเข้าถึง [ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์/บริการ] ของคุณหมดไป!
เพื่อให้คุณยังคงได้รับคุณค่าที่ดีที่สุด เราขอมอบการอัปเกรดพิเศษให้คุณไปยังแผนการสมัครสมาชิกที่สูงขึ้น ด้วย [ชื่อแผนการสมัครสมาชิก] คุณจะได้รับ [ประโยชน์ของสินค้า/บริการ] มากขึ้น รวมถึง [คุณสมบัติ/ประโยชน์เพิ่มเติม]
อย่าพลาดโอกาสนี้ในการเพิ่มประสบการณ์ของคุณกับ [ชื่อสินค้า/บริการ] ให้สูงสุด คลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและอัปเกรดการสมัครสมาชิกของคุณ
[ใส่ลิงก์อัปเกรด]
ขอบคุณที่เป็นสมาชิกที่มีค่า. เราตั้งตารอที่จะให้บริการคุณต่อไป!
[ลายเซ็น]
อีเมล 2 เรื่อง: ขอบคุณที่ต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณกับ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ]
สวัสดี [ชื่อ],
ขอบคุณที่ต่ออายุการสมัครสมาชิกของคุณกับ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] เราขอขอบคุณในความไว้วางใจและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของคุณ!
ในฐานะสมาชิกที่ภักดี คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ของ [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ต่อไป หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
เราให้คุณค่ากับธุรกิจของคุณ และตั้งตารอที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ!
[ลายเซ็น]
อีเมล 3 แชร์ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] กับเพื่อนและครอบครัวของคุณและรับรางวัล!
สวัสดี [ชื่อ],
เราหวังว่าคุณกำลังเพลิดเพลินกับการสมัครสมาชิก [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] ของคุณอยู่ คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถแชร์มันกับเพื่อนและครอบครัวของคุณและได้รับรางวัล?
สำหรับทุกคนที่คุณแนะนำมาและสมัครสมาชิก [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] คุณจะได้รับ [รางวัล/สิทธิประโยชน์] นอกจากนี้ เพื่อนและครอบครัวของคุณจะได้รับ [ส่วนลด/ทดลองใช้ฟรี/สิทธิประโยชน์อื่นๆ] เมื่อพวกเขาสมัครใช้งาน
เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์! คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและเริ่มแชร์ [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] กับเครือข่ายของคุณ
[ใส่ลิงก์การแนะนำ]
ขอบคุณที่เป็นสมาชิกที่มีคุณค่า เราซาบซึ้งในความสนับสนุนของคุณและหวังว่าจะได้ตอบแทนคุณสำหรับการแบ่งปัน [ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ] กับผู้อื่น!
[ลายเซ็น]
7 ขั้นตอนสำคัญในการดำเนินแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่อง
เบื้องหลังทุกชุดอีเมลแบบหยดต่อเนื่อง มีขั้นตอนหลายประการที่ต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ขั้นตอนที่พบบ่อยที่สุดมีดังนี้:
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 🎯
ข้อความแคมเปญอีเมลแบบหยดของคุณจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อส่งถึงกล่องจดหมายที่ถูกต้องเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มจึงเป็นสิ่งสำคัญ
เมื่อคุณทำสิ่งนี้เสร็จแล้ว คุณสามารถปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ และใช้ตัวกระตุ้นที่เหมาะสมได้ด้วย
และในเมื่อเรากำลังพูดถึงเรื่องตัวกระตุ้น อย่าลืมว่าคุณต้องคุ้นเคยกับทั้งตัวกระตุ้นเชิงพฤติกรรมและเชิงประชากร โดยตัวแรกจะเป็นสิ่งต่าง ๆ เช่น การสมัครสมาชิก การซื้อสินค้า การดาวน์โหลด ฯลฯ ส่วนตัวหลังจะเป็นวันเกิด วันครบรอบ สถานที่ และอื่น ๆ ของบุคคลนั้น
เคล็ดลับมืออาชีพ คุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การมีส่วนร่วมกับลูกค้าของคุณดีขึ้นหรือไม่?เทมเพลต ChatGPT Prompts สำหรับการแบ่งกลุ่มผู้ชมโดย ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและการเปลี่ยนแปลงได้
2. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 🏁
การตั้งเป้าหมายมีความสำคัญไม่เพียงแต่เพื่อให้มีทิศทางที่ชัดเจน แต่ยังช่วยให้สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมด้วยข้อความที่ถูกต้อง และติดตามผลลัพธ์ได้ในภายหลัง
เมื่อพูดถึงแคมเปญอีเมลแบบหยดต่อเนื่อง เป้าหมายเหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การต้อนรับและให้ความรู้ ไปจนถึงการส่งเสริมการขาย การขายสินค้า ฯลฯ
เคล็ดลับมืออาชีพ รักษาความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่วัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติด้วยClickUp Goals
3. เลือกแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำการตลาดอัตโนมัติ 🦾
เนื่องจากอีเมลแคมเปญแบบหยดเป็นอีเมลที่ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณจึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างอีเมลเหล่านี้
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยม พร้อมคุณสมบัติขั้นสูงที่สามารถดูแลงานประจำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
ใน ClickUpคุณสามารถส่งและรับอีเมลจาก ClickUpได้ตามฟิลด์ที่กำหนดเอง, การส่งข้อมูล, หรือเหตุการณ์ของงาน ด้วยวิธีนี้ จะไม่มีการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากคุณหรือสมาชิกในทีมของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่ไม่ใช่กิจวัตรได้
เคล็ดลับมืออาชีพ ผสานบัญชีอีเมลใด ๆ จาก Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารทางอีเมล—เข้าถึงและจัดการอีเมลทั้งหมดของคุณในที่เดียว
4. สร้างเนื้อหาอีเมล 📝
ตอนนี้มาถึงส่วนหลัก: เนื้อหา เมื่อคุณสร้างอีเมล คุณจะต้องเลือกข้อความ หัวเรื่อง รูปภาพ ลิงก์ และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดในอีเมลของคุณอย่างระมัดระวัง ทุกอย่างต้องมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ ดึงดูดใจ และโน้มน้าวให้ผู้รับดำเนินการตามที่คุณต้องการ
ยิ่งไปกว่านั้น เนื่องจากกลุ่มผู้ชมของคุณแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องสร้างเนื้อหาอีเมลที่แตกต่างกัน หรืออย่างน้อยก็เนื้อหาที่ปรับเปลี่ยนจากเดิมให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
เคล็ดลับมืออาชีพ คุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้แคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณได้ผลสูงสุดอยู่หรือไม่?คำแนะนำ ChatGPT สำหรับการตลาดทางอีเมลโดย ClickUpสามารถช่วยคุณคิดไอเดียสำหรับหัวข้อและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ และสร้างอีเมลที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพได้
5. เชื่อมต่อ ClickUp กับแอปอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน 🧩
ส่งอีเมลของคุณโดยตรงจาก ClickUp หรือผสานการทำงาน ClickUp กับแอปอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์เพื่อจัดการแคมเปญอีเมลแบบหยดน้ำที่ซับซ้อนมากขึ้น
สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติและไร้รอยต่อโดยการเชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์มการตลาดอีเมลแบบหยด เช่น Drip โดยใช้แอปอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน เช่นMakeและZapier
6. ทดสอบแคมเปญอีเมลของคุณ 🧑🏻🔬
ขั้นตอนสุดท้ายที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อนเริ่มแคมเปญอีเมลแบบหยดคือ การทดสอบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างดูดีและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม และอีเมลสามารถปรับให้เหมาะกับขนาดหน้าจอที่แตกต่างกันได้ดี
โซลูชันการทดสอบอีเมลที่ยอดเยี่ยมถูกนำเสนอโดยMailtrap แพลตฟอร์มการส่งอีเมลที่ครอบคลุมทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับอีเมลในที่เดียว
การทดสอบอีเมลของ Mailtrap ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของอีเมลในสภาพแวดล้อม staging, dev และ QA อย่างปลอดภัย โดยไม่มีความเสี่ยงในการส่งอีเมลทดสอบไปยังผู้รับจริง
ภายในโซลูชันการทดสอบมีคุณสมบัติหลากหลาย รวมถึงการดูตัวอย่างอีเมล การวิเคราะห์เทมเพลตอีเมล HTML/CSS การตรวจสอบคะแนนสแปม การรายงานบัญชีดำ และอื่นๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าอีเมลของคุณจะดูเป็นไปตามที่วางแผนไว้และไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
ดังนั้น ขั้นตอนในการเริ่มต้นตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดด้วย Mailtrap Email Testing มีอะไรบ้าง?
ก่อนอื่น ให้สร้างบัญชีMailtrapและค้นหาที่อยู่อีเมลเฉพาะของกล่องจดหมายเสมือนสำหรับการทดสอบอีเมลที่คุณต้องการส่งอีเมลทดสอบ
จากนั้น ส่งอีเมลทดสอบจากแพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมลอัตโนมัติของคุณ โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นผู้รับ
สุดท้าย ค้นหาอีเมลทดสอบในกล่องจดหมายเสมือนและเริ่มดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นทั้งหมด
7. ติดตามและวิเคราะห์ผลลัพธ์ 📈
แคมเปญอีเมลของคุณได้ถูกเปิดตัวแล้ว และตอนนี้ถึงเวลาพักผ่อนแล้วใช่ไหม? ไม่เชิง!
หากต้องการทราบว่าความพยายามทั้งหมดที่คุณทุ่มเทให้กับแคมเปญนั้นคุ้มค่าหรือไม่ คุณต้องเปรียบเทียบผลลัพธ์ของมันกับเป้าหมายที่คุณตั้งไว้
ประสิทธิภาพนี้วัดโดยดูจากตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และอัตราการเปลี่ยนแปลง และหากอยู่ในระดับที่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ก็ถึงเวลาที่ต้องพิจารณาว่าองค์ประกอบของอีเมลใดบ้างที่คุณต้องปรับปรุง และอาจต้องดูกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยว่าจำเป็นต้องทำใหม่หรือไม่
ปรับแต่งการสื่อสาร, ดูแลลูกค้าเป้าหมาย, และประหยัดทรัพยากรด้วยเทมเพลตแคมเปญแบบหยด
ตอนนี้ที่คุณได้ซึมซับความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับตัวอย่างและเทมเพลตแคมเปญอีเมลแบบหยดแล้ว ถึงเวลาที่จะทำงานกับกลยุทธ์การตลาดทางอีเมลของคุณและสร้างแคมเปญของคุณเอง
ใช้เทมเพลตอีเมลแบบหยดน้ำด้านบนเพื่อเริ่มต้นได้เร็วขึ้น และใช้ ClickUp เพื่อช่วยลดความเครียดในการจัดการแคมเปญการตลาด มันถูกสร้างขึ้นด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและปรับแต่งได้หลายร้อยรายการเพื่อช่วยวางแผน ติดตาม จัดการ และตรวจสอบงานของคุณ ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมจัดการทรัพยากรการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการการตลาดทางอีเมลทั้งหมดของคุณให้ราบรื่น
และแน่นอน อย่าลืมทำการทดสอบกับ Mailtrap เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือใหญ่หลวงเกี่ยวกับเนื้อหาหรือการเชื่อมโยงที่ไม่ได้แก้ไข และอีเมลแบบ drip ของคุณดูน่าประทับใจตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงเนื้อหา ไม่ว่าจะถูกดูผ่านอุปกรณ์หรือโปรแกรมอีเมลใด ๆ ก็ตาม
ผู้เขียนรับเชิญ:
Dzenana Kajtazเป็นนักเขียนเนื้อหาทางเทคนิคที่ Mailtrap โดยมีประสบการณ์หลายปีในฐานะนักเขียน บรรณาธิการ และนักการตลาดเนื้อหา เธอเชี่ยวชาญในการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่เธอก็รักการสร้างเนื้อหาที่สนุกและน่าสนใจสำหรับนิชเนื้อหาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน