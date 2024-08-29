10 แม่แบบวางแผนสืบทอดตำแหน่งฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นกลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่เกิดจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือการเลื่อนตำแหน่ง เป็นแผนระยะยาวที่ต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารสำนักงานและต้องใช้การคิดล่วงหน้าอย่างมาก " } } ] }
ไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิต คุณต้องเรียนรู้วิธีที่จะนำทางผ่านลมแรงแห่งการเปลี่ยนแปลง
ทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณคือการยอมรับมัน, เป็นผู้ริเริ่ม, และเตรียมตัวอย่างจริงจัง. เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของกำลังคน, แบบแผนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งคือสิ่งที่จะช่วยคุณไว้ได้.
เราจะมาพูดถึง 10 ข้อที่เราชื่นชอบ และสาธิตว่าแต่ละแบบแผนการสืบทอดตำแหน่งสามารถช่วยให้การดำเนินงานต่อเนื่องและการเปลี่ยนผ่านผู้นำเป็นไปอย่างราบรื่นได้อย่างไร แบบแผนเหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี แล้วทำไมไม่ลองใช้ดูล่ะ?
อะไรคือแบบแผนการวางแผนการสืบทอด?
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็น กลยุทธ์ที่ธุรกิจใช้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงผู้นำ ที่เกิดจากการลาออก การเกษียณอายุ หรือการเลื่อนตำแหน่ง เป็นแผนระยะยาวที่ต้องปฏิบัติตามหลักการบริหารสำนักงานและต้องใช้การคิดล่วงหน้าอย่างมาก
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องประเมินและปรับปรุงใหม่ทุกปีหรือหลังจากการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง ขั้นตอนสำคัญบางประการได้แก่:
- การกำหนดบทบาทสำคัญและตำแหน่งหลัก
- ระบุและประเมินผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ
- การสร้างแผนพัฒนาสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพแต่ละคน
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเป็นกรอบการทำงานที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางแผนขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนผ่านผู้นำอย่างราบรื่น แผนสำรองเหล่านี้จะช่วยลดความซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนบทบาทสำคัญและบุคลากร พร้อมทั้งลดความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นจากการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอย่างละเอียด
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการวางแผนการสืบทอดที่ดี?
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งจำเป็นต้อง:
- ครอบคลุม: ครอบคลุมทุกแง่มุมที่สำคัญของกระบวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- เปิดโอกาสให้ปรับแต่ง: มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับให้เข้ากับองค์กรประเภทต่าง ๆ และตำแหน่งผู้นำได้
- เป็นมิตรกับผู้ใช้: ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคนเพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง
- ให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์: ตรวจสอบความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และระบุความท้าทายทางธุรกิจทั้งหมด
10 แบบแผนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่คุณสามารถใช้ได้
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ทุกอย่างจะราบรื่น ใช้หนึ่งใน 10 แม่แบบเหล่านี้สำหรับกระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของคุณในClickUpเพื่อสร้างสายงานที่แข็งแกร่งของผู้สมัครและผู้นำที่มีศักยภาพ และ สร้างความมั่นคง ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก
1. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ClickUp
เราไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของ ClickUp ได้ เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งนี้ช่วยให้คุณจัดการการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในบทบาทผู้นำหรือระบุตำแหน่งสำคัญในแผนการสืบทอดตำแหน่งใหม่
มันคือ เครื่องมือจัดระเบียบอเนกประสงค์ที่ทำให้การวางแผนเป็นเรื่องง่ายดาย ?
หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณทำงานกับเทมเพลต ClickUp โปรดดูคู่มือเริ่มต้นใช้งาน แม้ว่าจะเป็นเทมเพลตขั้นสูง แต่ก็สามารถใช้งานและตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย เป็นโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยรายการสองรายการ ได้แก่ สมาชิกทีม และกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ
รายชื่อสมาชิกทีม ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน เช่น ตำแหน่งปัจจุบัน แผนก ผู้สมัครที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการสืบทอดตำแหน่ง คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์เหล่านี้ให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณได้
หากคุณชอบใช้บอร์ดสไตล์คัมบังมากกว่าการใช้รายการ ClickUp มีให้คุณครอบคลุมแล้ว ในมุมมองบอร์ด พนักงานจะถูกแทนด้วยบัตรและจัดกลุ่มตามตำแหน่งที่เป็นไปได้หรือตำแหน่งที่สำคัญเพื่อช่วยในการมองเห็นภาพรวม
แต่ละบัตรจะแสดงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับแง่มุมการจ้างงานที่เป็นไปได้ของบทบาทความเป็นผู้นำของคุณ รวมถึงมาตรวัดการให้คะแนนด้วยอีโมจิที่สนุกสนานสำหรับการสื่อสาร ทักษะความเป็นผู้นำ และประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของบัตร รวมถึงวิธีการจัดกลุ่มและการเรียงลำดับได้
รายการที่สอง กิจกรรมการพัฒนาอาชีพ ช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการกับภารกิจและภารกิจย่อยที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านในแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
2. แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กร ClickUp
ในแวดวงธุรกิจ กรอบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งที่มั่นคงเปรียบเสมือนเกราะป้องกันความไม่มั่นคงและการหยุดชะงัก ด้วยขนาดขององค์กรเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงอยู่ในข้อมูลจำนวนมากและปล่อยให้ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมรวมถึงผู้นำที่มีศักยภาพหลุดลอยไป
ด้วยเทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งองค์กรของ ClickUp นี้ คุณสามารถรักษาความเป็นผู้นำได้ เทมเพลตนี้ จัดระเบียบและทำให้กระบวนการวางแผนบัญชีง่ายขึ้น ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเท่าใดก็ตาม
แบบแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นโฟลเดอร์ที่มีรายการสามรายการ:
- กิจกรรมการฝึกอบรม: รวมถึงการฝึกอบรมที่ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพได้สำเร็จแล้วหรือมีแผนจะสำเร็จในอนาคต
- ผู้สมัครที่มีศักยภาพ: ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพทั้งหมดและความพร้อมของพวกเขาสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้น
- การสืบทอดตำแหน่งในองค์กร: ระบุบทบาทที่สำคัญภายในบริษัท, กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ, และเสนอแผนการโอนย้ายสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่ง
แต่ละรายการมาพร้อมกับมุมมองรายการและกระดานเพื่อความสะดวกของคุณ สร้างงาน งานย่อย และรายการตรวจสอบเพื่อทำให้แผนของคุณเป็นจริง
ปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณโดยการเปลี่ยนวิธีการจัดเรียงและสร้างหมวดหมู่และฟิลด์ที่กำหนดเอง แนะนำมุมมองใหม่ ๆ เช่น แผนงานกานท์และปริมาณงานเพื่อการจัดการเวลาและทีมที่มีประสิทธิภาพ
3. แม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากร ClickUp
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งอาจไม่ใช่ภารกิจประจำวันแต่การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโชคดีที่แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลของพนักงานได้อย่างทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานปฏิบัติการในปัจจุบันหรือผู้นำในอนาคต
แผนสืบทอดตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและไม่ต้องการคำแนะนำใด ๆ แต่หากคุณต้องการคำแนะนำ คุณสามารถหาได้ในเอกสารเริ่มต้นที่ดีและเก่าแก่ของเรา
เทมเพลตการจัดสรรบุคลากรเป็นกระดานไวท์บอร์ดที่ประกอบด้วยสองส่วน—แผนผังกระบวนการวางแผนการจัดสรรบุคลากรและแผนผังโครงสร้างองค์กร เพื่อระบุบทบาทสำคัญและลำดับชั้นของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรของคุณ
โครงร่างกระบวนการสรรหาบุคลากรช่วยให้คุณสามารถกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนของแผนสืบทอดตำแหน่งของคุณได้ โดยค่าเริ่มต้น ขั้นตอนเหล่านั้นประกอบด้วย:
- การประเมินศักยภาพปัจจุบัน
- การระบุความต้องการทางธุรกิจ
- การพัฒนา стратегииการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้านล่างแต่ละขั้นตอน คุณจะพบโน้ตติด ซึ่งให้คุณสร้างงานย่อยและข้อควรระวังได้
แผนผังโครงสร้างองค์กรแสดงลำดับชั้นของผู้คนภายในองค์กรของคุณ แผนผังนี้ใช้รหัสสีเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น และมาพร้อมกับระดับอาวุโสสี่ระดับ
เช่นเดียวกับกระดานไวท์บอร์ด ClickUp อื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งทุกองค์ประกอบได้ตามต้องการ แทรกภาพ เพิ่มเส้นเชื่อมโยงเพื่อแสดงความสัมพันธ์ และจัดกลุ่มพนักงานเข้าด้วยกันเพื่อสร้างทีมข้ามสายงานและแผนกต่างๆ
กระดานไวท์บอร์ดยังมอบอิสระให้คุณในการขีดเขียนและเพิ่มองค์ประกอบเพิ่มเติม เช่นแผนผังความคิดและเว็บไซต์ เพื่อให้แผนการสืบทอดงานมีทุกสิ่งที่จำเป็น—เพื่อความสำเร็จอย่างแท้จริง!
📮 ClickUp Insight: เมื่อเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ มีเพียง 34% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราที่ปรับกลยุทธ์ใหม่ และ 33% ที่ยอมแพ้ไปเลย 🫢
แต่ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ; มันคือข้อเสนอแนะ
คุณสามารถแกะสิ่งที่ผิดพลาดกับClickUp Mind MapsและWhiteboards ได้อย่างง่ายดาย สำรวจแนวคิดใหม่ๆ และวางแผนเส้นทางที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นไปข้างหน้า คิดเสียว่านี่คือแผนการฟื้นตัวในตัวของคุณ
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10%—เพราะการตั้งเป้าหมายที่สมจริงหมายถึงความสำเร็จมากขึ้นและความเครียดน้อยลง
4. แม่แบบแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
หากไม่มีการพัฒนาพนักงาน การวางแผนสืบทอดตำแหน่งจะซับซ้อนในกรณีที่ดีที่สุด และวุ่นวายในกรณีแย่ที่สุด
นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องมีแผนการฝึกอบรมที่แข็งแกร่งสำหรับผู้นำในอนาคตของคุณ และไม่มีวิธีไหนที่ดีกว่าและรวดเร็วกว่าในการสร้างแผนนี้ด้วยเทมเพลตแผนพัฒนาพนักงานของ ClickUp มันเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายที่ทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าทักษะจะอยู่ในระดับใดก็ตาม
อยู่ในรูปแบบรายการ แต่มีหลายมุมมอง รวมถึง:
- คู่มือเริ่มต้น: คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบแผนการสืบทอด
- สรุปพนักงาน: รายการหลักของพนักงานทั้งหมดและแผนการพัฒนาของพวกเขา
- แผนกแผน: เหมือนกับรายการก่อนหน้านี้ แต่จัดเรียงตามแผนก
- สถานะการพัฒนา: แผนงานของพนักงานในรูปแบบกระดานอไจล์
- รายชื่อพนักงาน: ตารางที่แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น สถานะ, ระยะเวลาของแผน, แท็กประเภทวิธีการพัฒนา, ผลการประเมิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
มุมมองของคณะกรรมการช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้น โดยจะแสดงเฉพาะข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานเพื่อป้องกันการรบกวนสายตา คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการจัดเรียงและการจัดกลุ่ม แก้ไขหมวดหมู่ และเพิ่มฟิลด์ใหม่ได้
5. แม่แบบการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUp
เมื่อคุณได้เลือกผู้แทนสำหรับตำแหน่งผู้นำที่สำคัญแล้ว คุณต้องการช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ หากคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไร ให้ใช้ClickUp Skills Gap Analysis Template!
เครื่องมือนี้เป็น ศูนย์รวมสำหรับการวางแผนพัฒนาทักษะ ของคุณอย่างครบวงจร ขณะที่คุณประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาทักษะของผู้นำในอนาคตของคุณ เทมเพลตนี้จะทำหน้าที่เป็นสะพานที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน ?
ประกอบด้วยมุมมองรายการหลายรายการและมุมมองบอร์ด แสดงรายละเอียดของพนักงานและข้อมูลเกี่ยวกับทักษะของพวกเขา โดยจัดกลุ่มตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แผนก ประเภททักษะ และความสำคัญ นอกจากข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน เช่น ตำแหน่งงานแล้ว รายการเหล่านี้ยังมีฟิลด์เฉพาะสำหรับคะแนนความสำคัญทักษะ การจัดอันดับทักษะ และบันทึกคำแนะนำการดำเนินการ
เมื่อคุณประเมินพนักงานแล้ว ให้ป้อนคะแนนลงในรายการและใช้สูตรเพื่อคำนวณคะแนนรวมหรือคะแนนเฉลี่ย. แบบฟอร์มนี้มีสูตรตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับ คะแนนช่องว่าง ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างระหว่างคะแนนเป้าหมายกับคะแนนรวม. คุณสามารถเพิ่มสูตรตามความต้องการได้เช่นกัน.
6. แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp
แม้ว่าการประเมินทักษะจะเป็นส่วนสำคัญของการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง แต่การประเมินทักษะเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับมื้ออาหารที่อิ่มท้อง การพัฒนาทักษะของพนักงานและช่วยให้พวกเขาและบริษัทเติบโตได้นั้น คุณต้องรู้ว่าพวกเขาอยู่ในจุดไหน
เทมเพลตการแมปทักษะของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เป็น แพลตฟอร์มสำหรับการประเมินตนเอง การบันทึกคะแนน และการแสดงผล พร้อมมุมมองหลากหลาย รวมถึงแบบฟอร์มการประเมินและรายการที่แสดงผลลัพธ์โดยใช้เกณฑ์การจัดเรียงที่แตกต่างกัน
ขั้นตอนแรกคือการส่งต่อแบบฟอร์มไปยังพนักงานของคุณ หลังจากที่พวกเขาทำเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบหนึ่งในมุมมองรายการเพื่อดูผลลัพธ์ คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มอื่น ๆ และรวบรวมข้อมูลประเภทต่าง ๆ ได้ เช่น การประเมินแบบ 360 องศา
โปรดทราบว่าคุณต้องสมัครแผน Unlimitedหรือสูงกว่าเพื่อแชร์แบบฟอร์ม
ในมุมมองรายการ คะแนนจะแสดงด้วยอีโมจิที่สนุกสนาน เพิ่มความสนุกสนานให้กับกระบวนการประเมินทักษะที่มักจะทำให้รู้สึกกังวล คุณสามารถปรับแต่งอีโมจิ หมวดหมู่ และฟิลด์ต่างๆ เพื่อให้แบบฟอร์มมีความเกี่ยวข้องและน่ากลัวน้อยลง
7. แม่แบบแผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp
เมื่อการฝึกอบรมการสืบทอดตำแหน่งเริ่มต้นขึ้น คุณจำเป็นต้องมี ระบบที่มั่นคงเพื่อจัดการโปรแกรมและติดตามความก้าวหน้าด้วยเทมเพลตแผนการเปิดตัวการฝึกอบรมของ ClickUp คุณสามารถติดตามข้อมูลทั้งหมดและวางแผนขั้นตอนถัดไปได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ ?
แม้จะเต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย แต่เทมเพลตนี้ใช้งานง่าย เป็นรายการที่มีหลายมุมมองครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ของการจัดการการฝึกอบรม
มุมมองหลักแสดงรายการโปรแกรมการฝึกอบรมทั้งหมดที่จัดกลุ่มตามประเภท คอลัมน์ประกอบด้วยผู้ฝึกอบรม ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วันที่เริ่มต้นและวันครบกำหนด ทรัพยากร และรูปแบบการฝึกอบรม แต่คุณสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
มุมมองตารางแสดงไทม์ไลน์ของเหตุการณ์เพื่อช่วยให้คุณจัดการเวลาและประสานโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มุมมองกระดานรูปแบบแสดงหลักสูตรเป็นบัตรช่วยให้การจัดระเบียบงานเป็นไปอย่างน่าสนใจและเข้าใจง่าย
8. แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUp
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้ช่วยให้การจัดตารางการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามผลการประเมินได้ คุณสามารถตรวจสอบคะแนน เพิ่มการให้คะแนน คำนวณค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบผลลัพธ์เพื่อ เลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งใด ๆ
แม่แบบ ClickUp Technical Skills Matrixเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำความเข้าใจศักยภาพของแต่ละพนักงาน ด้วยหมวดหมู่ที่แบ่งตามสี ทำให้ง่ายต่อการระบุจุดแข็ง จุดที่ต้องปรับปรุง และช่องว่างด้านทักษะภายในทีมของคุณ แม้ว่าจะออกแบบมาสำหรับทักษะทางเทคนิค แต่แม่แบบนี้สามารถปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ เช่น การประเมินทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
เทมเพลตประกอบด้วยมุมมองหลายแบบ รวมถึง:
- ทักษะทางเทคนิค: รายการของพนักงานทุกคนและคะแนนที่พวกเขาได้รับในทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์และการแก้ไขข้อบกพร่อง
- สมรรถนะหลัก: รายชื่อพนักงานทั้งหมดและคะแนนสมรรถนะหลัก เช่นทักษะการบริหารโครงการและการวิเคราะห์
- การวิเคราะห์ช่องว่าง: ตารางที่ระบุพนักงานที่มีช่องว่างด้านทักษะซึ่งควรได้รับการแก้ไขในตำแหน่งหลักของพวกเขา
เพื่อระบุผู้ที่มีผลงานดีเด่นอย่างรวดเร็ว ให้คำนวณคะแนนเฉลี่ยหรือคะแนนรวมโดยใช้สูตรที่กำหนดไว้ ระบุความต้องการในการพัฒนาโดยรวมโดยเลือกหมวดหมู่จากเมนูแบบเลื่อนลง คุณสามารถเพิ่มเอกสารประกอบในช่องอ้างอิงเพื่อติดตามทุกอย่างในแผนการสืบทอดตำแหน่งในอนาคตหรือที่ผ่านมาของคุณ
9. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
การค้นหาผู้คนใหม่ ๆ บางครั้งอาจสะดวกกว่าการพึ่งพาทรัพยากรภายในองค์กรและพยายามปรับสิ่งที่ไม่เข้ากันให้เข้ากันได้ ในกรณีเช่นนี้ คุณควรคัดกรองผู้สมัครจำนวนมากเพื่อค้นหาผู้ที่เหมาะสมที่สุดด้วยเทมเพลต ClickUp Hiring Selection Matrix กระบวนการนี้จะกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้มากขึ้น
นี่คือเอกสารที่มีหลายมุมมองซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุณ ติดตามผู้สมัครและความก้าวหน้าของพวกเขา ในรายการฐานข้อมูลผู้สมัคร คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดได้ รวมถึงประวัติย่อ รายละเอียดการติดต่อ และการให้คะแนนจากผู้ประเมิน
มุมมองบอร์ดของบันทึกการโทรจะแสดงผู้สมัครในรูปแบบของบัตร ซึ่งถูกจัดกลุ่มตามขั้นตอนของการจ้างงานที่พวกเขาอยู่ บัตรเหล่านี้แสดงโปรไฟล์ผู้สมัครในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่คุณสามารถเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยการคลิกที่บัตรนั้น ๆสำหรับการจัดการการประชุม ให้ตรวจสอบมุมมองปฏิทินตารางการสัมภาษณ์ใน ClickUp
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUp
แบบแผนการกระทำเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานใน ClickUpเป็นเอกสารที่ง่ายซึ่งช่วยเหลือในความพยายามของคุณเพื่อเพิ่มการรักษาพนักงาน, ความพึงพอใจ, และประสิทธิภาพการทำงาน. ?
เริ่มต้นด้วยพื้นที่สำหรับชื่อบริษัทของคุณ, โลโก้, ชื่อแผนก, และวันที่. ในส่วนถัดไป, หัวข้อสำคัญที่ต้องให้ความสนใจ, คุณสามารถระบุได้:
- กลยุทธ์ทางธุรกิจ: ค่านิยมของคุณและปัญหาที่ธุรกิจหรือแผนกของคุณมุ่งหวังจะแก้ไข
- กลยุทธ์ด้านบุคลากร: เป้าหมายของคุณในการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในบริษัทของคุณ และวิธีที่คุณวางแผนจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
- ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์: สรุปประเด็นสำคัญจากสองส่วนก่อนหน้านี้ จัดเรียงในรูปแบบตาราง
ส่วนต่อไปนี้จะเน้นที่การวัดความสำเร็จ คุณสามารถป้อนความคาดหวังของคุณสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ในตารางจากนั้นเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินความก้าวหน้า สุดท้าย สร้างแผนการสื่อสาร โดยระบุช่องทางที่ต้องการ ผู้รับสาร และความถี่ของการอัปเดตสำหรับแต่ละเป้าหมาย
เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอย่างแผนการสืบทอดตำแหน่งอื่น ๆ ในรายการนี้แม่แบบแผนการดำเนินการนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับเอกสารได้โดยการแทรกกราฟิกหรือรูปภาพที่ดูดี เล่นกับแบบอักษร และปรับแต่งสีสันให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
10. แม่แบบแผนสืบทอดตำแหน่งใน Excel สำหรับการประเมินบุคลากร โดย Template.net
แบบแผนการสืบทอดตำแหน่งใน Excel สำหรับการทบทวนความสามารถโดย Template.net นำเสนอวิธีการที่สะอาดและเข้าใจง่ายในการจัดการกระบวนการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทคุณ แบบแผนสเปรดชีตที่มีพลวัตนี้มอบภาพรวมที่ครอบคลุมของกลุ่มความสามารถทั้งหมดของคุณ รวมถึงส่วนเฉพาะสำหรับบันทึกข้อมูล เช่น ผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ ความพร้อมที่คาดหมาย ช่องว่างในชุดทักษะ และแผนการปรับปรุง รูปแบบที่ใช้งานง่ายส่งเสริมการประเมินความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การระบุผู้นำในอนาคตเป็นงานที่จัดการได้ง่ายขึ้น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์และวางแผนกลยุทธ์การพัฒนาสำหรับการสืบทอดตำแหน่งได้ – ทั้งหมดในเอกสารที่เชื่อมโยงกันและสามารถเข้าถึงได้เพียงเอกสารเดียว เริ่มต้นการเดินทางวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณด้วยเทมเพลต Excel ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายจาก Template.net
11. แม่แบบแผนสืบทอดตำแหน่งพนักงานใน Microsoft Word โดย Template.net
แม่แบบแผนสืบทอดตำแหน่งพนักงานของ Microsoft Word โดย Template.netนำเสนอรูปแบบที่ตรงไปตรงมาและแก้ไขได้ ทำให้กระบวนการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของคุณง่ายกว่าที่เคย การปรับกลยุทธ์บุคลากรและการคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งที่เหมาะสมไม่เคยง่ายดายเช่นนี้มาก่อน
เทมเพลตนี้ให้พื้นที่สำหรับรายละเอียดที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผู้สืบทอดตำแหน่งที่มีศักยภาพ ความพร้อมของพวกเขาสำหรับบทบาทใหม่ และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวหน้า เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรที่ต้องการโซลูชันการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งที่เรียบง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของการวางแผนและมั่นใจได้ว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในบทบาทผู้นำอย่างราบรื่น ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้และเริ่มต้นการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของคุณได้เลย
แบบแผนการวางแผนการสืบทอดกิจการ—ภาพรวม
ดูสรุปสั้น ๆ ของแม่แบบทั้งหมดและประโยชน์ของแต่ละแบบ:
|แม่แบบ
|ข้อได้เปรียบ
|เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง ClickUp
|ช่วยให้คุณเตรียมตัวและดำเนินการเปลี่ยนแปลงบุคลากรภายในบริษัทของคุณได้อย่างราบรื่น
|เทมเพลตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับองค์กร ClickUp
|ทำให้การวางแผนการสืบทอดตำแหน่งง่ายขึ้นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก
|เทมเพลตแผนการจัดหาบุคลากร ClickUp
|ช่วยให้คุณเห็นขั้นตอนถัดไปที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพูดถึงด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดหาบุคลากร
|เทมเพลตแผนพัฒนาพนักงาน ClickUp
|อำนวยความสะดวกในการสร้างและจัดการแผนการพัฒนาพนักงาน
|เทมเพลตการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะของ ClickUp
|ช่วยเหลือในการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงในผลงานของพนักงานแต่ละคน
|แม่แบบการจับคู่ทักษะ ClickUp
|ทำให้ง่ายต่อการประเมิน, มองเห็นภาพ, และเข้าใจโปรไฟล์ทักษะของพนักงานทุกคน
|แผนการเปิดตัวการฝึกอบรม ClickUp
|ปรับปรุงการวางแผนและการดำเนินการของโปรแกรมฝึกอบรมสำหรับพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
|แม่แบบเมทริกซ์ทักษะทางเทคนิคของ ClickUp
|ช่วยในการติดตามทักษะทางเทคนิคและสมรรถนะหลักของพนักงาน
|แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
|สร้างกรอบการทำงานที่มั่นคงสำหรับการจัดการและคัดกรองผู้สมัครในกระบวนการสรรหา
|เทมเพลตแผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUp
|สนับสนุนการพัฒนาแผนปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจและประสิทธิภาพของพนักงาน
ใช้แม่แบบการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเหล่านี้เพื่อให้คุณนำหน้าเกม
ในคำพูดของมิเกล เด เซร์บันเตส ผู้ยิ่งใหญ่ 'การเตรียมพร้อมคือชัยชนะครึ่งหนึ่ง' ภูมิปัญญาอันเป็นอมตะนี้ยังคงเป็นจริงในด้านการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเช่นกัน
ด้วยแนวทางและเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถ ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านผู้นำในธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ ใช้เทมเพลตเหล่านี้สำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และช่วยให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม ?
การวางแผนสืบทอดกิจการไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องท้าทาย รับ ClickUp วันนี้ และดูว่าทำไมธุรกิจมากมายจึงไว้วางใจแพลตฟอร์มนี้ในการจัดเก็บเอกสารและวางแผน