10 แบบฟอร์มบันทึกการโทรฟรีใน Excel & ClickUp

ลองนึกภาพว่าคุณเพิ่งได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งแสดงความสนใจในบริการของคุณ จากนั้นต่อมา คุณได้รับอีเมลจากลูกค้าอีกคนหนึ่งที่มีข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้ว และคุณกำลังพยายามนึกถึงรายละเอียดของบทสนทนานั้นอยู่ และคุณก็เลื่อนดูกล่องจดหมายของคุณไม่หยุดเพื่อค้นหาอีเมลฉบับนั้น คุยกันถึงความหงุดหงิด! ?
หากคุณมีวิธีง่าย ๆ และเป็นระบบในการบันทึกทุกจุดติดต่อสื่อสารภายนอก คุณจะทำอย่างไร? นี่คือจุดที่แบบฟอร์มบันทึกการโทรมีประโยชน์. แบบฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณรักษาบันทึกที่ชัดเจนและครอบคลุมของโทรศัพท์, อีเมล, และการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ของคุณ.
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปัน 10 แบบฟอร์มบันทึกการโทรที่ฟรีและสามารถพิมพ์ได้ ใน Excel และ ClickUp เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงการสื่อสารของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมั่นใจได้ว่าไม่มีข้อมูลสำคัญหลุดรอดไปได้ มาเริ่มกันเลย! ?
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แบบฟอร์มบันทึกการโทรที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นระบบ:
- เทมเพลตบันทึกการโทรขาย ClickUp
- เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUp
- เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
- เทมเพลตการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
- เทมเพลตการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
- เทมเพลตการค้นพบลูกค้าสำหรับ ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการสนทนาใน ClickUp
- เทมเพลตบันทึกการโทรลูกค้า Excel โดย Template Lab
- เทมเพลตบันทึกการโทรของ Docs Media โดย Template.Net
- เทมเพลตรายงานการโทรประจำวันโดย Template.Net
อะไรคือแบบฟอร์มบันทึกการโทร?
แบบฟอร์มบันทึกการโทรเป็นเอกสารที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณสามารถบันทึกและติดตามรูปแบบการสื่อสารต่างๆ เช่น การโทรศัพท์ การสนทนาแบบตัวต่อตัว และอีเมล แม้ว่าจะสามารถใช้ได้กับทุกคน แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้โดยทีมการตลาดทางโทรศัพท์ ทีมขาย และทีมสนับสนุนลูกค้าเพื่อติดตามการสื่อสารของพวกเขาในลักษณะที่มีโครงสร้างและเป็นระเบียบ
เทมเพลตบันทึกการโทรจะเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น วันที่และเวลาของการติดต่อ ชื่อของผู้โทรหรือผู้ส่ง รายละเอียดการติดต่อของพวกเขา วัตถุประสงค์ของการติดต่อ และบันทึกหรือการดำเนินการติดตามผลที่เกี่ยวข้อง การเก็บบันทึกอย่างละเอียดนี้ช่วยให้ง่ายต่อการอ้างอิงการสนทนาในอดีต สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งขึ้น และติดตามงานและข้อผูกพันที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มบันทึกการโทรดี?
เมื่อพูดถึงการบันทึกและจัดการปฏิสัมพันธ์ภายนอกของคุณ การมีแม่แบบบันทึกการโทรที่ดีจะช่วยให้ดำเนินโครงการและปรับปรุงการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้นแต่สิ่งใดที่ทำให้แม่แบบบันทึกการโทร "ดี"? มาสำรวจคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณา:
- โครงสร้างที่จัดวางอย่างดี: เทมเพลตควรมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบ พร้อมส่วนต่างๆ ที่มีป้ายกำกับอย่างชัดเจน ทำให้คุณสามารถป้อนและค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
- การเก็บข้อมูลอย่างละเอียด: แม่แบบควรเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลติดต่อ ระยะเวลาการโทร บันทึก และกิจกรรมที่ต้องติดตามผล
- การออกแบบที่ใช้งานง่าย: มองหาเทมเพลตที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย ความชัดเจน และการนำทางที่ราบรื่น ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การติดตามปฏิสัมพันธ์ของคุณในขณะที่ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความหงุดหงิด
- ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง: ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฟิลด์เพิ่มเติมหรือการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ เทมเพลตที่ดีควรให้ความอิสระและความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
- การเข้าถึงที่สะดวก: แม่แบบบันทึกการโทรที่ดีควรเข้าถึงได้ง่ายทุกเมื่อที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์ของคุณ ควรอยู่ห่างเพียงแค่คลิกเดียว
10 แบบฟอร์มบันทึกการโทรที่ควรใช้
ไม่ว่าคุณจะต้องการติดตามการโทรเข้าและโทรออก, คำถามจากลูกค้า, หรือเพียงแค่บันทึกการสนทนาของคุณ, การมีแบบบันทึกการโทรที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างได้ทั้งหมด
โชคดีที่คุณไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นหรือเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาสิ่งที่เหมาะสม เราได้ทำงานนี้ให้คุณแล้ว! นี่คือรายการที่เราคัดสรรมาแล้วของเทมเพลตบันทึกการโทรที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกสำหรับปีนี้และปีต่อๆ ไป! ✨
1. แม่แบบบันทึกการโทรขาย ClickUp
การคิดถึงการจัดการการโทรขายด้วยสเปรดชีตมากมาย, โน้ตติดกระจัดกระจาย, และสคริปต์ที่หายไปทำให้คุณปวดหัวหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น, แบบฟอร์มบันทึกการโทรขายนี้เหมาะสำหรับคุณ.
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpมาในรูปแบบโฟลเดอร์ที่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้การโทรขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายในคุณจะพบรายการสองรายการ ได้แก่ ตัวติดตามการโทรขายและสคริปต์การโทร ตัวติดตามการโทรขายช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลลูกค้าที่สำคัญ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เว็บไซต์ และประเภทของการโทรขาย
ยังมีมุมมองปฏิทินที่ช่วยให้คุณไม่พลาดทุกกิจกรรมสำคัญ กำหนดการนัดหมายการขาย ข้อเสนอ และการติดตามผลล่วงหน้าได้อย่างราบรื่น พร้อมรับการแจ้งเตือนตรงเวลาเมื่อใกล้ถึงกำหนด ⏰
โอ้ แล้วเราได้พูดถึงมุมมองแผนที่หรือยัง? มันจะแสดงให้คุณเห็นภาพรวมแบบมุมสูงว่าการเยี่ยมลูกค้าของคุณครอบคลุมสถานที่ต่าง ๆ อย่างไร เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนพื้นที่กระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับการขยายตลาด
ตอนนี้ มาพูดถึงระบบอัตโนมัติกันดีกว่า ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ ระบบจะเรียกใช้สคริปต์ที่เกี่ยวข้องจากรายการสคริปต์ที่เรียกใช้โดยอัตโนมัติทันที โดยไม่จำเป็นต้องค้นหาสคริปต์ด้วยตนเองอีกต่อไป
เช่นเดียวกับเทมเพลตทั้งหมดของ ClickUp, เทมเพลตนี้มาพร้อมกับคู่มือผู้ใช้และสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่, ช่วยให้คุณเพิ่ม, แก้ไข, หรือ ลบคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความต้องการของคุณได้. ?️
2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
เทมเพลต ClickUp Sales Pipelineเป็นเวอร์ชันที่ครอบคลุมมากขึ้นของเทมเพลตก่อนหน้านี้ คุณสามารถจัดการกระบวนการขายและบัญชีทั้งหมดได้ในที่เดียว!
ส่วนการจัดการท่อส่งข้อมูลช่วยให้คุณสามารถจับลูกค้าใหม่ผ่านClickUp Formsและรวบรวมคำตอบได้โดยตรงที่ด้านบนของท่อส่งข้อมูลการขายของคุณ จากที่นี่ คุณสามารถย้ายลูกค้าใหม่ไปยังขั้นตอนต่าง ๆ ของท่อส่งข้อมูลของคุณได้ และหากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ คุณสามารถเปลี่ยนไปยังมุมมองทีมเพื่อดูภาพรวมความสามารถในการทำงานของทีมคุณและจัดสรรภาระงานใหม่ได้อย่างมีกลยุทธ์
เมื่อลูกค้าได้รับการชนะแล้ว ลูกค้าจะถูกย้ายไปยังส่วนการจัดการบัญชีโดยอัตโนมัติ และจะถูกจับคู่กับสมาชิกทีมในทีมบัญชี
ทีมบัญชีสามารถจัดกลุ่มและแสดงภาพลูกค้าปัจจุบันตามลำดับความสำคัญ (ต่ำ, ปานกลาง, และ สูง), สถานะ (กำลังเริ่มต้น, กำลังดูแล, ต้องการความสนใจ, และ ต่ออายุแล้ว), และการมีส่วนร่วม (ใช้งานอยู่, ไม่ใช้งาน, และ เสี่ยง) สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของงานและมอบบริการที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าแต่ละรายตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา ?
เมื่อลูกค้าไม่ต่ออายุบริการของพวกเขา พวกเขาจะถูกย้ายไปยังส่วนลูกค้าเก่าโดยอัตโนมัติอีกครั้ง
แต่นั่นยังไม่หมด! คุณสามารถใช้มุมมองเอกสารเพื่อสร้าง, แชร์ และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ในเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOPs) กับทีมของคุณได้ ซึ่งช่วยให้เอกสารถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลางและแบ่งปันความรู้ได้อย่างราบรื่นภายในธุรกิจของคุณ
ค้นหาจังหวะการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณ!
3. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
การจัดการกับคำถามจากลูกค้าผ่านเว็บไซต์ อีเมลและการดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาจรู้สึกเหมือนกับการพยายามต้อนแมวให้อยู่ในคอกเดียว การตอบโต้ไปมาอย่างต่อเนื่อง ข้อความที่กระจัดกระจาย และความพยายามที่ไม่หยุดหย่อนเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน อาจทำให้คุณรู้สึกหนักใจและเหนื่อยล้า
โชคดีที่เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการความวุ่นวายนี้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณจะมีแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าที่สามารถฝังลงในเว็บไซต์ แบ่งปันผ่านอีเมล หรือแม้แต่โปรโมตบนโซเชียลมีเดียได้
เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มติดต่อ ข้อมูลของพวกเขาจะถูกเก็บไว้ในรายการสรุปการติดต่อ และได้รับสถานะ คำขอใหม่ จากที่นี่ คุณสามารถมอบหมายคำขอให้กับสมาชิกทีม ตั้งวันครบกำหนด และระดับความสำคัญได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการและติดตามสถานะของคำขอแต่ละรายการ (คำขอใหม่, อยู่ระหว่างการตรวจสอบ, ถูกบล็อก, และเสร็จสิ้น) ผ่านมุมมองบอร์ดได้
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อควบคุมการสอบถามจากลูกค้าของคุณอีกครั้ง รวบรวมรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับผู้ใช้ของคุณ ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุงคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) ?
4. แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้า ClickUp
หากธุรกิจของคุณได้รับคำถามจากลูกค้าจำนวนมากซึ่งมักต้องการความช่วยเหลือในระดับที่แตกต่างกัน แบบฟอร์มติดต่อพื้นฐานอาจไม่เพียงพอ
นั่นคือจุดที่แม่แบบการยกระดับการบริการลูกค้าของ ClickUpเข้ามาช่วย แก่นหลักของแม่แบบนี้คือแบบฟอร์มบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ลูกค้าของคุณสามารถแจ้งปัญหาและข้อกังวลต่างๆ ได้
คำตอบของพวกเขาจะถูกบันทึกเป็นตั๋วในระดับ Tier 1 โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแก้ไขปัญหาในระดับนี้หรือยกระดับไปยัง Tier 2 เพื่อติดต่อทีมสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ สำหรับปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น Tier 3 อนุญาตให้คุณมีส่วนร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา หรือทีมวิศวกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าอัปเดตในอนาคตจะแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้
เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว สามารถเก็บไว้ในรายการตั๋วที่ปิดแล้วเพื่อการอ้างอิงในอนาคตได้ ด้วยการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ คุณสามารถทำให้การเคลื่อนย้ายการสอบถามผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการส่งต่อเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
เพื่อจัดการปริมาณงานของทีมคุณอย่างมีประสิทธิภาพ แบบฟอร์มนี้มีมุมมองความจุของทีม (Team Capacityview) ด้วยการมองอย่างรวดเร็ว คุณสามารถระบุได้ว่าสมาชิกทีมคนใดอาจต้องการความช่วยเหลือ และใครสามารถรับผิดชอบตั๋วของลูกค้าได้ทำให้คุณสามารถบาลานซ์ปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเขียนคำตอบให้กับลูกค้าอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก แต่ด้วยคุณสมบัติของคำตอบสำเร็จรูป คุณสามารถประหยัดเวลาและลดความเครียดได้ แม่แบบประกอบด้วยคำตอบอีเมลที่เขียนไว้ล่วงหน้า 11 แบบ ครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่การติดต่อลูกค้าที่ไม่พอใจ ไปจนถึงการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับตั๋วที่แก้ไขแล้ว คำตอบเหล่านี้จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ และทำให้การสื่อสารกับลูกค้าของคุณมีความสม่ำเสมอและเป็นมืออาชีพ
ไม่มีคำถามจากลูกค้าที่เล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไป และไม่ว่าจะมีปริมาณมากน้อยเพียงใดก็ตาม แบบฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณรักษาความสมดุลและมอบบริการที่ยอดเยี่ยมและส่วนตัวให้กับลูกค้าแต่ละท่านได้
5. แม่แบบการจัดการบริการลูกค้า ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจัดการบริการลูกค้าของ ClickUp คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก: ความเรียบง่ายของเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อและคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างของเทมเพลตการยกระดับการบริการ
เช่นเดียวกับเทมเพลตก่อนหน้านี้ เทมเพลตนี้ยังมีแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับบันทึกการสอบถามของลูกค้าและจัดเก็บไว้ในที่ส่วนกลาง สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือมุมมองที่หลากหลายซึ่งช่วยให้การจัดการมีประสิทธิภาพ คุณสามารถนำทางไปยังการสอบถามที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วโดยการสลับไปยังมุมมองหมวดหมู่
เทมเพลตนี้แนะนำรูปแบบเฉพาะของมุมมองบอร์ดที่มีตัวกรองพิเศษ "มอบหมายให้ฉัน" เมื่อสมาชิกในทีมสลับไปยังมุมมองนี้ พวกเขาจะเห็นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายในกระบวนการทำงานเท่านั้น ช่วยลดสิ่งรบกวนและทำให้การทำงานมีสมาธิมากขึ้น
นอกจากนี้ การตั้งค่าระบบอัตโนมัติยังติดตามวันที่ครบกำหนดที่กำหนดให้กับแต่ละตั๋ว และแจ้งเตือนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขตั๋วนั้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามผลอย่างทันท่วงทีและการจัดการข้อซักถามของลูกค้าอย่างเชิงรุก
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มการจัดระเบียบ ปรับปรุงความสามารถในการติดตาม และส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีม
6. แม่แบบการค้นพบลูกค้าของ ClickUp
เมื่อใช้แม่แบบกระบวนการขายใด ๆ ขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งคือการคัดเลือกผู้ติดต่อใหม่ที่ได้กรอกแบบฟอร์มหรือแสดงความสนใจไว้แล้ว กระบวนการคัดเลือกนี้มักเกี่ยวข้องกับการโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้า
แต่คุณควรพูดอะไรดี? คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณไม่พลาดอะไร? และคุณจะจำทุกอย่างได้อย่างไรในภายหลัง? ไม่ต้องกังวลไปเพราะเทมเพลตการค้นพบลูกค้าของ ClickUpจะช่วยจัดการกับความกังวลเหล่านี้และทำให้กระบวนการคัดเลือกของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
บอกลาความเงียบที่น่าอึดอัดใจได้เลย เพราะเทมเพลตนี้มีสคริปต์การโทรที่บอกคุณทุกคำอย่างชัดเจนว่าควรพูดอะไร นอกจากนี้ยังมีคลังคำถามที่ช่วยให้คุณรู้จักลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณได้ดียิ่งขึ้น: พวกเขาต้องการอะไร อะไรเป็นแรงจูงใจของพวกเขา อะไรที่ขัดขวางพวกเขา และพวกเขาตัดสินใจอย่างไร อีกทั้งคุณยังสามารถคัดลอกส่วนการโทรค้นหาข้อมูลสำหรับแต่ละลูกค้าเป้าหมายและจดบันทึกระหว่างการโทรได้อีกด้วย
ใช้เทมเพลตนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของคุณ และอย่าลืมรายละเอียดสำคัญใด ๆ เนื่องจากเทมเพลตนี้ถูกสร้างไว้ในClickUp Docs คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลาตามผลลัพธ์ที่ได้ และปรับแต่งโครงสร้างให้เหมาะสมกับความต้องการหรือแนวทางของบริษัทคุณ
เทมเพลตบันทึกการสนทนาใน ClickUp
เทมเพลตบันทึกการสนทนาของClickUpช่วยเสริมเทมเพลตการค้นหาข้อมูลลูกค้าโดยทำหน้าที่เป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลสำหรับการโทรทั้งหมดของคุณ
เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการสนทนาเพื่อคัดกรองโดยใช้แบบฟอร์มค้นหาข้อมูลลูกค้า คุณสามารถใช้แบบฟอร์มบันทึกการสนทนาเพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการโทรแต่ละครั้งได้ ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วยเวลาที่โทร, บุคคลที่คุณได้คุยกับ, หมายเลขโทรศัพท์ของพวกเขา, ระยะเวลาของการโทร, การกระทำที่ต้องทำ, และบันทึกสำคัญจากการสนทนา
โดยการใช้ประโยชน์จากทั้งสองเทมเพลตภายใน ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นจากการใช้เทมเพลตการค้นพบลูกค้าในระหว่างการโทร ไปจนถึงการกรอกเทมเพลตบันทึกการสนทนาหลังจากนั้น
ด้วยเหตุนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณมีบันทึกที่ละเอียดและถูกต้องเพื่อการอ้างอิงในอนาคตและการดำเนินการติดตามผล
8. แบบฟอร์มบันทึกการโทรของลูกค้า Excel โดย Template Lab
เทมเพลตบันทึกการโทรของลูกค้า Excel Client Call Log Template เป็นเครื่องมือติดตามการโทรที่เรียบง่ายซึ่งเน้นการเก็บบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโทรของคุณกับลูกค้า
ด้วยเทมเพลต Excel นี้ คุณสามารถติดตามและจัดระเบียบรายละเอียดการโทรกับลูกค้าที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย—วันที่ เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด เวลาทั้งหมด ชื่อลูกค้า หมายเลขติดต่อ รายการที่ต้องดำเนินการ และบันทึก
นอกจากนี้ เอกสารนี้ยังช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันและคุณสมบัติของ Excelสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติมและการรายงานการขายได้ คุณสามารถทำการคำนวณข้อมูลและสร้างแผนภูมิจากข้อมูลบันทึกการโทรของคุณได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารของคุณได้
9. แบบฟอร์มบันทึกการโทรของ Docs Media โดย Template. Net
แม้ว่าแม่แบบบันทึกการโทรจะถูกออกแบบมาเพื่อติดตามการติดต่อกับลูกค้า แต่แม่แบบบันทึกการโทรของ Docs Media จาก Template.Net นี้ได้รับการปรับแต่งโดยเฉพาะสำหรับการติดตามและจัดระเบียบการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
คุณสามารถดาวน์โหลดและแก้ไขเอกสารนี้ได้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น Google Docs, Google Sheets, Microsoft Word, Microsoft Excel และ PDF เอกสารนี้ช่วยให้คุณจัดการการติดต่อกับผู้ติดต่อ เช่น นักข่าวและสื่อมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบประกอบด้วยช่องสำหรับกรอกข้อมูล เช่น ชื่อผู้สื่อข่าว, ชื่อสื่อ, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, วันที่และเวลาที่โทร, วัตถุประสงค์ของการโทร และหมายเหตุ
แผ่นบันทึกนี้ช่วยให้มั่นใจว่าการติดต่อสื่อสารกับสื่อทั้งหมดของคุณได้รับการบันทึกและจัดระเบียบไว้อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับสื่อของคุณให้ดีขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ติดต่อในสื่อ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณ
10. แบบฟอร์มบันทึกการโทรประจำวันโดย Template. Net
แบบฟอร์มบันทึกการโทรประจำวันนี้เป็นแบบฟอร์มเอกสารทั่วไปที่สามารถใช้ติดตามและบันทึกการโทรเข้าและโทรออกทุกประเภท
บันทึกการโทรประกอบด้วยช่องวันที่และเวลา หมายเลขโทรศัพท์ บุคคลที่ติดต่อ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาการโทร และว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการโทรหรือไม่ ใช้แม่แบบบันทึกการติดต่อนี้เพื่อความเป็นระเบียบ ติดตามจำนวนการโทร และวิเคราะห์ข้อมูลการโทร
ทำให้การสนทนาของคุณราบรื่นด้วยเทมเพลตบันทึกการโทรฟรี
ด้วยเทมเพลตบันทึกการโทรฟรีและพิมพ์ได้ 10 แบบใน Excel และ ClickUp เหล่านี้ คุณมีพลังในการปรับปรุงการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพและจัดระเบียบได้อย่างไม่เคยมีมาก่อน ลองนึกถึงความสบายใจที่รู้ว่าคุณมีศูนย์กลางในการจัดเก็บและเรียกดูบันทึกการโทรทั้งหมดของคุณได้ ?
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมสนับสนุนลูกค้าหรือทีมขาย, นักขายทางโทรศัพท์, ศูนย์บริการลูกค้าหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็ก, หรือใครก็ตามที่ต้องการให้เป็นระเบียบ, แบบบันทึกการโทรเหล่านี้จะเปลี่ยนเกมให้คุณ.ดาวน์โหลดแบบบันทึกการโทร ClickUp ฟรี, ปรับแต่งตามใจชอบ, และเริ่มบันทึกการสนทนาและการติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย!