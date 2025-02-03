10 อันดับซอฟต์แวร์ CRM การตลาดที่ดีที่สุดในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "การตลาด CRM คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ซอฟต์แวร์ CRM (Customer relationship management) ใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไว้ในที่เดียว. การตลาด CRM ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า. " } } ] }
มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
ส่วนที่แย่คือข้อมูลมักกระจายอยู่ในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทในเทคโนโลยีของคุณ ส่วนที่แย่กว่านั้นคือข้อมูลนี้มักยากที่จะทำให้สอดคล้องกัน ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้นและอื่นๆ อีกมากมายเข้าด้วยกัน
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยจัดการรายชื่อผู้ติดต่อทั้งหมดของคุณจากตำแหน่งที่สะดวกเพียงแห่งเดียว ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับส่วนอื่น ๆ ของระบบเทคโนโลยีของคุณได้ ทำให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สอดคล้องกันตลอดเวลา พวกมันช่วยให้การปรับปรุงการตลาดง่ายขึ้นผ่านการปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปชมการตลาด CRM อย่างคร่าว ๆ และจากนั้นจะระบุเครื่องมือที่ดีที่สุดในตลาดสำหรับงานนี้
การตลาด CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าไว้ในที่เดียว. การตลาด CRM ใช้ข้อมูลเพื่อช่วยสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า.
โดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในCRM ของตน บริษัทสามารถเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น พวกเขาสามารถใช้ความรู้นี้ในการสร้างกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การตลาดที่อิงตามข้อมูล CRM จะมีความเป็นส่วนตัวและเกี่ยวข้องมากขึ้นนำไปสู่การปรับปรุงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการตลาด?
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการตลาด มีองค์ประกอบสำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณา
- การผสานรวมกับระบบอื่น: จุดประสงค์หลักของซอฟต์แวร์ CRMคือการเป็นแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ มันต้องสามารถผสานรวมกับระบบต่าง ๆ ของคุณให้ได้มากที่สุด
- ความสะดวกในการใช้งาน: ไม่ว่าเครื่องมือจะทรงพลังเพียงใด หากไม่มีใครสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้ ก็ไร้ประโยชน์ CRM ของคุณควรเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนที่ต้องใช้งานสามารถได้รับการฝึกอบรมให้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์และการรายงานทางการตลาด: กุญแจสำคัญในการทำการตลาด CRM ที่มีประสิทธิภาพคือการสามารถใช้ข้อมูลที่ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณให้มาได้. สิ่งที่สำคัญคือเครื่องมือที่คุณเลือกต้องให้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้และเกี่ยวข้อง.
- การสนับสนุนลูกค้า: ลูกค้าของคุณกำลังพึ่งพาคุณ และคุณกำลังพึ่งพา CRM ของคุณ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คุณต้องมั่นใจว่าสามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็ว
10 เครื่องมือ CRM การตลาดที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
เราทราบดีว่า ClickUp อยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้ แต่ก็มีเหตุผลที่ดี! ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับทีมการตลาดอย่างยิ่ง เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มีพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่มอบตัวเลือกการดูหลากหลายเพื่อจัดการโครงการ
คุณสมบัติการจัดการโครงการที่ติดตั้งมาในตัวของมันช่วยให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้ทีมการตลาดสามารถบรรลุกำหนดเวลาของโครงการได้ นอกจากนี้ClickUp ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการตลาดเช่น Google, Slack, และ HubSpotได้อย่างราบรื่นซึ่งช่วยให้การทำงานเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงช่วยให้ทีมสามารถประหยัดเวลาในการทำสิ่งซ้ำซากเช่นการสร้างงานและการมอบหมายงาน และการตั้งการแจ้งเตือน แพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติครบครันและมีการจัดระเบียบอย่างดีของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมการตลาดของคุณในขณะที่ช่วยปรับปรุงการขายของคุณด้วยการแบ่งปันข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูกันให้ลึกขึ้นว่าทำไมทีมการตลาดถึงชื่นชอบCRM ของ ClickUp:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ด ClickUp: ติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดดีล (และค่าเฉลี่ย) ได้อย่างชัดเจน และควบคุมประสิทธิภาพของทีมขายของคุณเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ทางการตลาดของคุณได้ผล
- สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง: ปรับแต่งขั้นตอนกระบวนการขายหรือติดตามคำสั่งซื้อ, ลูกค้าเป้าหมายที่สนใจ, การให้คะแนน และอื่นๆ โดยการเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองลงในเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณ
- ฟิลด์สูตร: คำนวณต้นทุนของคำสั่งซื้อสินค้าใหม่โดยอัตโนมัติหรือติดตามคะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายใหม่
- การตรวจทานและบันทึก: ให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารการตลาดที่สำคัญและทำงานร่วมกับพวกเขาได้อย่างราบรื่นในทุกโครงการของคุณ
- เทมเพลตการตลาดแบบกำหนดเอง: เลือกจากเทมเพลต CRMแบบกำหนดเองหลายสิบแบบใน ClickUp เพื่อติดตามแคมเปญการตลาด,ออกแบบโครงการ,วัตถุประสงค์ทางการตลาด, แผนเนื้อหา, และอื่น ๆ
- การทำงานอัตโนมัติ: ใช้แม่แบบใหม่โดยอัตโนมัติ เพิ่มความคิดเห็น หรือย้ายรายการข้ามสถานะต่างๆ เพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญอย่างแท้จริง
- มุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่น: จัดเรียงบัญชีได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่นกว่า 10 แบบของ ClickUp เพื่อความสะดวกในการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ความสามารถในการปรับแต่งอาจทำให้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้!)
- ระบบ CRM อื่น ๆ ในรายการนี้อาจเหมาะกับธุรกิจองค์กรมากกว่า
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจพลัส: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียด!
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Salesforce
Salesforce เป็นผลิตภัณฑ์ CRM ชั้นนำที่นำเสนอชุดฟีเจอร์ครบวงจรสำหรับการขาย การตลาด และการบริการลูกค้า แม้ว่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่าในรายการนี้ แต่ธุรกิจต่างๆ ก็ยังไว้วางใจ Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดและจัดการแคมเปญแบบหลายช่องทาง
การสื่อสารแบบเจาะจงเป้าหมาย, ประสิทธิภาพของแคมเปญที่สามารถวัดได้,การจัดการลีดแบบบูรณาการ, แดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้,และการผสานระบบขั้นสูงช่วยให้ทีมการตลาดเติบโตและช่วยให้ทีมขายสามารถปิดการขายได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce
- ดูว่าทีมของคุณทำได้ดีแค่ไหนด้วยกราฟและแผนภูมิที่เข้าใจง่าย
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในโครงการโดยใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าฟีดสังคม
- มอบลูกค้าใหม่ให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการ
- เรียนรู้ว่าผู้คนกำลังพูดถึงบริษัทของคุณอย่างไรบน Facebook และ Twitter ทั้งหมดในที่เดียว
- สร้างและส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งได้ให้กับลูกค้าของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
- ตั้งการแจ้งเตือนและงานสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Salesforce
- ผู้ใช้บางรายบ่นเกี่ยวกับราคาที่สูงและค่าใช้จ่ายแฝง
- ประสบการณ์การเรียนรู้ที่รวดเร็วและปัญหาการยอมรับของผู้ใช้
- ใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการดูแลระบบ
- ต้องการเวอร์ชันฟรีเหมือนตัวเลือก CRM อื่น ๆ มากมาย
การกำหนดราคา Salesforce
- สิ่งจำเป็น: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $300 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Salesforce
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 17,000 รายการ)
3. ฮับสปอต
HubSpot เป็นซอฟต์แวร์ CRM ที่เน้นการตลาดแบบอินบาวด์และการขาย เครื่องมือการตลาดแบบครบวงจรนี้ยังช่วยจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าอีกด้วย แต่ด้วยอินเทอร์เฟซขั้นสูงและการผสานรวมที่มีประโยชน์ ทีมงานการตลาดจึงสามารถรับข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกและติดตามแคมเปญต่างๆ ได้—ทั้งหมดนี้ด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมืออื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- ดูแผนภูมิและกราฟของทุกคนที่สนใจซื้อจากคุณและดูว่าพวกเขาใกล้จะซื้อมากแค่ไหน
- พูดคุยกับลูกค้าของคุณผ่านแชทสด อีเมล หรือโดยการนัดหมายการประชุมกับพวกเขา
- เก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวและแชร์กับทีมของคุณ
- ทำงานร่วมกับเครื่องมือยอดนิยมอื่น ๆเช่น Microsoft Dynamic, Slack และ Jira ทั้งหมดในแอปเดียว
- ใช้เทมเพลตเพื่อสร้างอีเมลและเอกสารที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับงานที่คุณต้องทำเพื่อให้คุณไม่ลืมติดตามลูกค้า
ข้อจำกัดของ HubSpot
- บางคนพบว่าแผนราคาอาจสร้างความสับสน
- ประสบการณ์ราคาสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
- จัดการกับแผนฟรีที่ขาดการสนับสนุนที่เหมาะสม
- บางคนบอกว่ามันไม่มีคุณสมบัติมากมายเท่ากับโปรแกรม CRM อื่น ๆ
ราคาของ HubSpot
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $50/เดือน ต่อผลิตภัณฑ์
- มืออาชีพ: ขั้นต่ำ $400/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกินห้าคน
- องค์กรธุรกิจ: ขั้นต่ำ $1,200/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดสิบคน
คะแนนและรีวิวของ HubSpot
- G2: 4. 4/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
4. Zendesk Sell
ZendeskSell เป็นผลิตภัณฑ์ CRM ที่ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าที่มีชื่อเสียงของ Zendesk ผู้ใช้ชื่นชอบ Zendesk เนื่องจากมีแอปมือถือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวิเคราะห์ ติดตาม และรายงานผลได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ Zendesk ยังให้การวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุมเพื่อให้มั่นใจว่าความพยายามทางการตลาดจะไม่สูญเปล่า
แพลตฟอร์มเชิงลึกนี้สามารถติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้และเวลาการตอบสนองได้ และเช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้ มันมีแบบสำรวจและแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นในตัวอย่างละเอียดเพื่อช่วยจัดระเบียบความคิดเห็นของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ติดตามการติดต่อกับลูกค้าของคุณ รวมถึงการโทร อีเมล และการประชุม
- ใช้การคาดการณ์ยอดขายเพื่อทำนายว่าคุณจะมีรายได้เท่าไรในอนาคต
- แชร์บันทึกและทำงานร่วมกับทีมของคุณเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณด้วยรายงานแบบภาพ
- ส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลไปยังกลุ่มลูกค้า
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่อเข้าถึงข้อมูลลูกค้าและทำงานเกี่ยวกับดีลต่าง ๆ ได้จากทุกที่
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- บางคนรายงานว่าประสบการณ์นี้เป็นเหมือนการเรียนรู้ในระยะเริ่มต้น
- ผู้ใช้พบว่าอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหากต้องการใช้คุณสมบัติขั้นสูง
- อาจติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ยาก
ราคาของ Zendesk Sell
- ทีม: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- การเติบโต: $49 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $150 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
5. โซโฮ CRM
Zoho CRM คือส่วนหนึ่งของระบบนิเวศแอปพลิเคชันธุรกิจของ Zoho ที่เน้นด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ทีมการตลาดหลายทีมชื่นชอบเพราะสามารถปรับใช้กับทีมที่มีขนาดต่างกันได้ Zoho ยังสามารถปรับปรุงกระบวนการขายและเวิร์กโฟลว์ของทีมสนับสนุนลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho
- ให้แอปช่วยทำงานบางส่วนแทนคุณโดยส่งอีเมลและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพโดยอัตโนมัติ
- สร้างเว็บไซต์พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลและติดตามข่าวสาร
- ตอบอีเมลจากทุกบัญชีอีเมลของคุณโดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป
- ดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขายของคุณในที่เดียวด้วยกราฟและแผนภูมิ
- ติดตามการประชุมและการโทรกับลูกค้าทั้งหมดของคุณในปฏิทินเดียว เพื่อไม่ให้พลาดการนัดหมาย
- รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าดำเนินการเฉพาะ เช่น เปิดอีเมลหรือกรอกแบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Zoho
- บางคนประสบปัญหาเกี่ยวกับปริมาณการปรับแต่งที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้น
- จัดการกับแบบฟอร์มที่ไม่ได้ปรับให้เหมาะสมสำหรับการแปลงเป็นลูกค้า
- ผู้ใช้พบว่า Zoho มีฟีเจอร์มากมาย แต่เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น ฟีเจอร์เหล่านั้นเริ่มไม่เพียงพอในแง่ของความซับซ้อน
- ประสบการณ์ในการสนับสนุนลูกค้ามีจำกัด
ราคาของ Zoho
- มาตรฐาน: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $23 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho ratings and reviews
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,200 รายการ)
6. Monday.com
วันจันทร์ได้พัฒนาซอฟต์แวร์CRM ของตนบนแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่มีอยู่แล้ว เครื่องมือ CRMนี้ช่วยให้การจัดการลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การติดตามข้อตกลงการตลาดอัตโนมัติ และกระดานแสดงขั้นตอนขาย
นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าเคลื่อนไหวผ่านทุกขั้นตอนของเส้นทางทั้งหมด นอกจากนี้ Monday ยังใช้การรายงาน ROI และการแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อช่วยติดตามความคืบหน้าของแคมเปญการตลาด
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ข้อเสนอ และลูกค้าของคุณทั้งหมดในที่เดียว
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ
- ใช้บันทึกกิจกรรมเพื่อดูประวัติการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า
- ร่วมมือกับทีมของคุณในข้อตกลงและบัญชีลูกค้า
- ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากแอป
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ต้องการอย่างน้อยสามที่นั่งสำหรับทุกแผนที่ชำระเงิน
- จำกัดจำนวนการทำงานอัตโนมัติต่อเดือน
- จำกัดการปฏิบัติตาม HIPAA และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยบางประการไว้เฉพาะแผน Enterprise
- มีคุณสมบัติจำกัดในแผนราคาต่ำ
Monday.com ราคา
- พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- มาตรฐาน: $14 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ข้อดี: $24 ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
7. เมลช์ชิมป์
Mailchimp ได้ขยายแพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและการทำงานอัตโนมัติของตนให้กลายเป็นระบบ CRM ที่ครบครันแล้ว ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลที่ใช้งานง่ายและทันสมัย MailChimp คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาดและอื่น ๆอีกมากมาย
ด้วยเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้หลายร้อยแบบและเครื่องมืออัตโนมัติที่ใช้งานง่ายเพื่อลดขั้นตอนการทำงานซ้ำๆ ทีมการตลาดจะเพลิดเพลินกับ MailChimp นอกจากนี้ เครื่องมือ CRM สำหรับการตลาดนี้ยังมาพร้อมกับแดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทีมการตลาดสามารถแบ่งกลุ่ม เป้าหมาย และจัดการรายชื่อผู้ติดตามได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- ติดตามข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว รวมถึงรายละเอียดการติดต่อและประวัติการซื้อ
- ใช้แท็กและเซ็กเมนต์เพื่อจัดกลุ่มลูกค้าของคุณตามความสนใจและพฤติกรรมของพวกเขา
- สร้างอีเมลและหน้า landing ที่ปรับแต่งได้เฉพาะบุคคลด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางของ Mailchimp
- ตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติเพื่อต้อนรับลูกค้าใหม่หรือติดตามผลกับผู้สนใจ
- ติดตามยอดขายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าด้วยรายงานแบบโต้ตอบ
- ใช้การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- จำกัดการจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อให้อยู่ในหมวดหมู่หรือแท็ก
- ผู้ใช้ต้องสร้างเทมเพลตของตนเอง
- มีอินเทอร์เฟซที่อาจรู้สึกไม่สะดวกหรือใช้งานยากสำหรับผู้ใช้บางคน
- ไม่เพียงพอสำหรับการจัดการเชิงรุกในกระบวนการขาย การสนับสนุน หรือกระบวนการโต้ตอบกับลูกค้าอื่น ๆ
ราคาของ Mailchimp
- แผนฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13 ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $20 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $350 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Mailchimp
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 16,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (16k+ รีวิว)
8. SugarCRM
SugarCRM เป็นผลิตภัณฑ์ CRM ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการตลาดเนื่องจากมีมุมมองภาพรวมของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า SugarCRM ยังมีเครื่องมือจัดการแคมเปญการตลาดขั้นสูง เช่นการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการจัดเส้นทางลูกค้าเป้าหมาย
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และในที่สุดก็สามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- ดูทุกครั้งที่ลูกค้าของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณ เพื่อให้ทีมขายของคุณสามารถติดต่อได้ในเวลาที่เหมาะสมและด้วยวิธีที่เหมาะสม
- ให้ลูกค้าของคุณช่วยเหลือตัวเองได้โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับพวกเขา ซึ่งพวกเขาสามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขาได้
- ตรวจพบปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้คุณติดตามข้อร้องเรียนของลูกค้าและเห็นสิ่งที่ต้องแก้ไข
- สร้างหน้าเว็บและอีเมลพิเศษของคุณเองเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้คนให้มากขึ้นต่อบริษัทของคุณ
- รับการแจ้งเตือนเมื่อลูกค้าคลิกที่ลิงก์หรือกรอกแบบฟอร์ม เพื่อให้คุณสามารถติดตามกับพวกเขาได้
- ดูรายการงานทั้งหมดที่คุณต้องทำ เพื่อไม่ให้ลืมติดตามลูกค้า
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- บางคนพบว่าการตั้งค่าและการติดตั้งนั้นยากและใช้เวลานาน
- ผู้ใช้รู้สึกว่าอินเทอร์เฟซมีความยุ่งเหยิงและยากต่อการนำทาง
- จำเป็นต้องซื้อส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์
- คิดว่าราคาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบน
ราคาของ SugarCRM
- มืออาชีพ: $52 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขาย: $80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ให้บริการ: $80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $85 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ตลาด: 1,000 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Freshworks
Freshworks CRM ผสานการอัตโนมัติด้านการขายและการตลาดเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยธุรกิจบริการในการรวมศูนย์การมีส่วนร่วมกับลูกค้าและใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น มุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา เพื่อให้เห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างครบถ้วน ธุรกิจทุกขนาดจะชื่นชอบเครื่องมือ CRM ด้านการตลาดนี้ในการเพิ่มรายได้และยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshworks
- ให้แอปบอกคุณว่าใครมีแนวโน้มที่จะซื้อจากคุณมากที่สุดโดยให้คะแนนลูกค้าที่มีศักยภาพแต่ละคน
- ทราบความสนใจของลูกค้า ก่อนที่คุณจะคุยกับพวกเขา โดยการตรวจสอบว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทของคุณอย่างไร
- ส่งอีเมลจำนวนมาก แต่ปรับแต่งแต่ละฉบับให้เหมาะกับผู้รับแต่ละคน
- ติดตามทุกสิ่งที่คุณต้องทำสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีศักยภาพ ทั้งหมดในที่เดียว
- ตั้งค่าการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามที่พบบ่อยเพื่อประหยัดเวลา
- ดูปฏิทินการประชุมทั้งหมดที่คุณมีกับลูกค้าที่มีศักยภาพ
ข้อจำกัดของ Freshworks
- มีรายงานว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ทันสมัยเท่ากับคู่แข่งบางราย
- ทำให้บางการกระทำน่าเบื่อ
- จำกัดการปรับแต่งแดชบอร์ดรายงาน CRM
- ขาดฟอรัมสำหรับผู้ใช้
ราคาของ Freshworks
- แผนฟรี
- การเติบโต: $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $69 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Freshworks
- G2: 4. 5/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
10. พิปดรายฟ์
Pipedrive's CRMมุ่งเน้นการจัดการระบบงานขายและการเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ดูว่าทีมของคุณทำได้ดีเพียงใดด้วยกราฟและแผนภูมิที่แสดงความก้าวหน้าของพวกเขา
- ตั้งเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและสำหรับแต่ละบุคคล และดูว่าคุณใกล้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นมากเพียงใด
- ดูทุกสิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ได้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นรายการหรือบนปฏิทิน
- ทำให้การส่งอีเมลถึงลูกค้าของคุณง่ายขึ้นโดยใช้เทมเพลตที่เขียนไว้ล่วงหน้าหรือสร้างเทมเพลตของคุณเอง
- รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีงานใหม่หรือเมื่อลูกค้าดำเนินการเฉพาะบางอย่าง เพื่อให้คุณไม่ลืมติดตามงาน
- ดูข้อเสนอทั้งหมดที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อให้คุณทราบว่าข้อไหนต้องการความสนใจมากที่สุด
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ให้บริการเฉพาะซอฟต์แวร์ CRM และไม่มีเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ
- มีความยืดหยุ่นจำกัดในแง่ของเครื่องมือและฟีเจอร์
- ซิงค์อย่างไม่ราบรื่นระหว่างโปรแกรมอีเมล
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $24.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $49.90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
เลือก CRM การตลาดที่เหมาะกับแผนกของคุณมากที่สุด
นี่คือรายการของเรา! หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขายของคุณ, อัตโนมัติภารกิจ, และได้รับข้อมูลลูกค้าที่มีประโยชน์, คุณสามารถเลือกได้จากหนึ่งในเครื่องมือ CRM ทางการตลาดเหล่านี้. การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.
หากคุณต้องการการผสานรวมที่ราบรื่นเข้ากับกลยุทธ์การตลาดของคุณ ซึ่งไม่เพียงแต่ให้โซลูชัน CRM แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกัน—เรามีเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ
ใช้ ClickUp เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้ของคุณ ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และฟีเจอร์การสื่อสารที่เรียบง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้รายละเอียดสำคัญสูญหาย
ให้ทีมการตลาดของคุณอยู่บนแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงวันนี้ และสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรี!