16 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ ClickUp

จำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ มีเครื่องมือทำงานให้เลือกเพียงไม่กี่อย่าง?
ข้ามมาถึงวันนี้... คุณมีตัวเลือกมากมาย หลายร้อย ตัวเลือก แต่ถึงอย่างนั้น คุณอาจยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เจอ "ตัวจริง" ☝️👀
เข้าสู่ ClickUp เพื่อพบกับคู่หูที่สมบูรณ์แบบของคุณ
ClickUp ถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดความหงุดหงิดและความไม่มีประสิทธิภาพที่เกิดจากการใช้แอปหลายตัว
เราเข้าใจว่าการสลับไปมาระหว่างแอปตลอดทั้งวันอาจไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการใช้เวลาทำงานของคุณ ดังนั้นเราจึงคิดค้นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบที่ช่วยให้ทุกประเภทของทีมในทุกอุตสาหกรรมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ และ นำงานทั้งหมดมาไว้ใน ที่เดียว
แต่เฮ้ เราเข้าใจดี เมื่อบริษัทเติบโต ความต้องการในโซลูชันซอฟต์แวร์ก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
เป็นเรื่องดีที่ ClickUpมีความสามารถในการผสานการทำงานที่ทรงพลัง! ⚡️
ในบทความนี้ เราได้คัดเลือกแอปที่ดีที่สุด 16 แอปเพื่อช่วยประหยัดเวลา จัดระเบียบขั้นตอนการทำงาน ขยายธุรกิจของคุณ และเติมเต็มความสุขให้กับวันทำงานของคุณอีกครั้ง 😌
ประโยชน์ของการผสานระบบซอฟต์แวร์
แม้ว่า ClickUp เพียงอย่างเดียวจะทรงพลังพอที่จะทดแทนเครื่องมือการทำงานอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้หลายอย่าง แต่การผสานรวมกับแอปอื่น ๆ จะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นในที่ เดียว
ในความเป็นจริง ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการได้ฟรี! 🤯
การผสาน ClickUp เข้ากับแอปอื่น ๆ สามารถช่วย:
🟢 อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
🟢 ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อป้อนข้อมูลด้วยตนเองเข้าสู่ระบบหลายระบบที่ไม่ได้เชื่อมต่อกัน
🟢 เพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นธุรกิจของคุณด้วยการรวมฐานข้อมูลทั้งหมดไว้ในระบบเดียว
🟢 ประหยัดเวลาด้วยการทำงานต่าง ๆ ภายในอินเทอร์เฟซเดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ
การผสานการทำงานที่ดีที่สุดกับ ClickUp
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีมใด หรือกำลังทำงานโครงการหรือภารกิจอะไรก็ตาม ให้หันมาใช้การเชื่อมต่อระบบเพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น และใช้ประโยชน์จาก ClickUp ได้มากที่สุด 🚀
ขี้เกียจ
Slackเป็นเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันในที่ทำงานที่รวบรวมผู้คนเข้าด้วยกันเพื่อทำงานเป็นทีมเดียวกัน
แทนที่อีเมล, ข้อความ, และแชทด้วยแอปเดียวได้อย่างง่ายดาย และสร้างช่องทางหลายช่องทางเพื่อจัดระเบียบการสนทนาหรือกลุ่มต่าง ๆ ให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ
นั่นหมายความว่าคุณจะเสียเวลาน้อยลงในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือสื่อสารหลายอย่าง และไม่ต้องกังวลกับการสูญเสียหัวข้อสนทนาในกล่องอีเมลของคุณ!
ยกระดับเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังและใช้งานง่ายนี้ไปอีกขั้นด้วยการผสานกับ ClickUp เพื่อทำสิ่งต่างๆ ได้มากกว่าการแชทกับเพื่อนร่วมทีม เมื่อคุณเชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp คุณจะสามารถปลดล็อกการทำงานต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณได้ถึงสิบเท่า!
ผสาน Slack กับ ClickUp เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:
- เปลี่ยนสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ ป้ายกำกับ วันที่ครบกำหนด
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนงานที่จะส่งไปยัง Slack
- ย้ายงาน
- เปลี่ยนข้อความใน Slack เป็นความคิดเห็นใน ClickUp
- เปลี่ยนข้อความใน Slack เป็นงานใน ClickUp
- เพิ่มข้อความ Slack ไปยัง Notepad ของคุณ
- และอีกมากมาย!
⭐️ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำสั่ง Slashเพื่อใช้ทางลัดที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็วและปรับแต่งรายละเอียดงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงตัวเลือกการจัดรูปแบบโดยไม่ต้องคลิก แนบหรือฝังไฟล์ และอื่นๆ อีกมากมาย! สร้างงานใน Slackโดยใช้คำสั่ง "/clickup new"
➡️ เชื่อมต่อ Slack กับ ClickUp
การสร้างงานใหม่ใน Slack โดยใช้คำสั่ง Slash ใน ClickUp
ฮับสปอต
Hubspotเป็นผู้นำระดับโลกในด้าน CRM และได้กลายเป็นส่วนสำคัญสำหรับทีมที่ติดต่อกับลูกค้าและบริษัทต่างๆ ทั่วโลก
แพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ที่ครอบคลุมนี้มอบเครื่องมือหลากหลายให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านการตลาด การขาย และการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช้ประโยชน์จากศูนย์กลางของพวกเขาสำหรับการตลาด, การขาย, บริการ, CMS, และการดำเนินงานเพื่อช่วยคุณดึงดูด, สร้างความสัมพันธ์, สร้างความประทับใจ, และเติบโตธุรกิจของคุณ
แล้วคุณจะได้อะไรเมื่อรวมพลังของ Hubspot และ ClickUp เข้าด้วยกัน?
ด้วยการผสานรวม Hubspot ClickUp นี้ ทีมสามารถเข้าถึงสิ่งต่อไปนี้ได้:
- การซิงค์แบบสองทาง: รักษาข้อมูลระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกัน เพื่อให้ข้อมูลล่าสุดพร้อมใช้งานในทั้งสองระบบโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การทำงานอัตโนมัติอย่างไร้รอยต่อ: ด้วยความสามารถในการกระตุ้นเวิร์กโฟลว์จากแพลตฟอร์มหนึ่งไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง กิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางของลูกค้า รวมถึงกิจกรรมที่ครอบคลุมหลายทีม สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ
เชื่อมต่อ ClickUp กับ Hubspot วันนี้เพื่อเพิ่มความเร็วในการส่งมอบโครงการของคุณ, อัตโนมัติกระบวนการเดินทางของลูกค้า, และมอบการมองเห็นที่จำเป็นให้กับทีมเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้ดีที่สุดและส่งมอบผลลัพธ์.
สร้าง
Makeเป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพ ออกแบบ และทำให้งานของคุณเป็นอัตโนมัติได้ภายในไม่กี่นาที
รู้จักกันในนาม "กาวแห่งอินเทอร์เน็ต" เครื่องมือนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้นโดยเชื่อมต่อเครื่องมือการทำงานของคุณเข้าด้วยกันและทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง—ไม่ต้องมีทักษะทางเทคนิคใดๆ!
เมื่อคุณผสานการทำงานของ Make กับ ClickUp เตรียมบอกลาการทำงานซ้ำซากและใช้แรงงานมือ แล้วต้อนรับประสิทธิภาพการทำงานและความคล่องตัวในระดับใหม่ที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน! 👋 😄
ผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ เช่น Slack, Github, Gmail, Trello และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายกับ ClickUp Workspace ของคุณ เพื่อทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าสถานการณ์เฉพาะของคุณด้วย ทริกเกอร์เพื่อเริ่มเหตุการณ์ในแอปใดแอปหนึ่งของคุณ และ แอคชั่น เพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ แค่นั้นเอง!
ผสานการทำงานระหว่าง Integromat กับ ClickUp เพื่อสัมผัสประสบการณ์ต่อไปนี้:
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยการทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ
- ยกระดับการจัดระเบียบและการจัดการข้อมูลของคุณ
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงาน
- เร่งความเร็วในการทำงานให้เสร็จ
- ลดข้อผิดพลาด การบันทึกซ้ำ และรายการที่มองข้าม
- และอีกมากมาย!
⭐️ เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เริ่มต้นอย่างมั่นใจ ด้วยเทมเพลตอัตโนมัติฟรีหลายร้อยรายการสำหรับClickUp และแอปอื่นๆ พร้อมเรียนรู้วิธี อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ระดับองค์กรได้ที่นี่
➡️ เชื่อมต่อ Integromat กับ ClickUp
การตั้งค่าทริกเกอร์ ClickUp ใน Integromat
Gmail
Gmailเป็นแอปอีเมลที่ใช้งานง่าย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งใช้สำหรับการสื่อสารส่วนตัวและธุรกิจโดยผู้คนนับพันล้านคนจากทั่วโลก ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อ จัดระเบียบ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเข้าถึงแอปได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกเวลา
โอเค ตอนนี้เรามาพูดถึงการผสานรวมกันเถอะ 😎
ปรับปรุงการสื่อสารของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตของคุณ และ ไม่ต้องลืมตอบกลับอีกต่อไป ด้วยการผสาน ClickUp เข้ากับระบบการทำงานของ Gmail ของคุณ เพียงติดตั้ง ส่วนขยาย ClickUp สำหรับ Chromeและใช้ Zapier ซึ่งเป็นแอปอัตโนมัติ เพื่อเปิดใช้งาน ClickUp และ Gmail ให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลและซิงค์การดำเนินการที่เกิดขึ้นในทั้งสองแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดาย
การผสานนี้จะช่วยให้คุณสามารถ:
- สร้างงานใน ClickUp จากอีเมล
- แนบคำตอบทางอีเมลไปยังงาน
- เก็บงานไว้ในที่เดียว
- การทำเครื่องหมายรายการสำคัญเป็นดาวเพื่อสร้างงานใหม่โดยอัตโนมัติ (บัญชี Gmail ธุรกิจเท่านั้น)
- และอีกมากมาย!
⭐️ เคล็ดลับมืออาชีพ: เชื่อมต่อบัญชี Gmail ของคุณกับ ClickUp เพื่อส่งและรับการสื่อสารทางอีเมลจากภายในเธรด งานด้วยฟีเจอร์ Email in ClickUp ClickApp
➡️ เชื่อมต่อ Gmail กับ ClickUp
อีเมลในฟีเจอร์ ClickApp ของ ClickUp
ซูม
Zoomเป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ให้คุณเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมการประชุมกับผู้ถือบัญชี Zoom คนอื่น ๆ จากทั่วโลกได้เสมือนจริง
ตลอดปีที่ผ่านมา Zoom ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือประชุมผ่านวิดีโอที่ได้รับความนิยมและถูกใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุด ทั้งในด้านการใช้งานส่วนตัว และ ทางธุรกิจ และได้เปลี่ยนแปลงวิธีการประชุมงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกล
มันสามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ไหม? โอ้ แน่นอนอยู่แล้ว!
เมื่อคุณผสานการทำงานของ Zoom กับ ClickUp, คุณจะสามารถทำได้:
- เริ่มการประชุม Zoom ภายในงานโดยใช้ปุ่มการประชุม Zoom
- เข้าร่วมการประชุมผ่านลิงก์ที่จะถูกโพสต์โดยอัตโนมัติในความคิดเห็นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- ดูลิงก์บันทึกการประชุมในภารกิจของคุณเมื่อการประชุมที่บันทึกเสร็จสิ้น
⭐️ เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้คำสั่ง /zoom เพื่อเปิดแอป Zoom ได้อย่างรวดเร็ว ⚡️
เริ่มและเข้าร่วมการประชุม Zoom ภายในงานใน ClickUp
การติดตามเวลาการเก็บเกี่ยว
Harvestเป็นแอปติดตามเวลาและค่าใช้จ่ายบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณวางแผนและประมาณการโครงการด้วยข้อมูลจริงจัดการความสามารถของทีมและกระบวนการทำงาน และออกใบแจ้งหนี้ได้อย่างราบรื่นผ่านข้อมูลที่ติดตามได้ เครื่องมือติดตามเวลานี้มีรายงาน บันทึกเวลา การออกใบแจ้งหนี้ และรองรับการเชื่อมต่อกับแอปอื่นๆ
สามข้อได้เปรียบหลักของ Harvest สำหรับการติดตามเวลา:
- การรวบรวมข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- การติดตามเวลาที่ง่ายและสะดวก
- การควบคุมสิทธิ์การอนุญาต
สำหรับการผสานรวม Harvest ทำให้การเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบเป็นเรื่องง่าย รวมถึง ClickUp!
ถึงเวลาที่เราจะพูดถึงการผสานระบบ Harvest กับ ClickUp: ⏰
- การเชื่อมต่อ Harvest กับ ClickUp ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการตั้งค่า
- เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ให้เปิดการติดตามเวลาเพื่อจัดการเวลาที่ใช้ในโครงการและซิงค์เวลาโดยอัตโนมัติกับงานใน ClickUp ของคุณ
ด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Harvest และ ClickUp คุณจะสามารถจัดการเวลาของคุณ ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ และรู้ได้อย่างแม่นยำว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร
➡️ เชื่อมต่อ Harvest Time Tracking กับ ClickUp
เริ่มตัวจับเวลาการเก็บเกี่ยวภายในงานใน ClickUp
Unito
Unitoเป็นโซลูชันการผสานการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ระหว่างเครื่องมือต่างๆ ได้ มันช่วยให้ฟรีแลนซ์ไปจนถึงทีมองค์กรขนาดใหญ่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยการซิงค์งานและโครงการแบบเรียลไทม์สองทางระหว่างเครื่องมือต่างๆ
Unitoคือโซลูชันการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้หลากหลาย และรองรับการซิงค์ข้อมูลแบบสองทางอย่างลึกซึ้ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปิดโอกาสให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่จะช่วยลดและขจัดอุปสรรคระหว่างเครื่องมือการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนเครื่องมือเหล่านั้นให้กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่งขึ้นอีกด้วย
สมมติว่าคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการผสานรวมกับ ClickUp.
ข่าวดี; คุณสามารถทำได้แน่นอน. 😉
การผสานการทำงานแบบสองทางของ Unito กับ ClickUp สามารถช่วยสร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่าง ClickUp กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ ของคุณได้ ที่ดีที่สุดคือ เนื่องจากกระบวนการทำงานของ Unito เป็นแบบสองทางและซิงค์แบบเรียลไทม์ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลข้ามเครื่องมือของคุณจะได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานการทำงานของ Unito กับ ClickUp:
- เชื่อมต่อ ClickUp กับพอร์ตโฟลิโอการผสานรวมทั้งหมดของ Unito
- ติดตามการโต้ตอบของลูกค้าในที่เดียว
- กำหนดวิธีการและข้อมูลที่จะซิงค์
- ซิงค์แบบสองทางแบบเรียลไทม์สำหรับงาน รายการ โครงการ วันที่ครบกำหนด สถานะ และอื่นๆ
- ปรับแต่งการจับคู่ฟิลด์, ตัวกรอง, และการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการไหลของข้อมูล
➡️ เชื่อมต่อ Unito กับ ClickUp
การผสานการทำงานแบบสองทางของ Unito กับ ClickUp
Google ปฏิทิน
พัฒนาโดย Google, Google Calendar เป็นบริการปฏิทินการจัดการเวลาและการจัดตารางเวลาที่มีผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคนทั่วโลกและมีให้บริการใน 41 ภาษา
ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อการใช้งานส่วนตัวหรือธุรกิจ คุณจะพบว่าแอปนี้ใช้งานง่ายเนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้รวดเร็ว สามารถเพิ่ม แก้ไข และแชร์กิจกรรมได้อย่างง่ายดาย รวมถึงส่งคำเชิญไปยังเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย
เนื่องจาก Google Calendarถูกออกแบบมาสำหรับทีม การแชร์ตารางเวลาและสร้างปฏิทินหลายรายการที่ทีมสามารถใช้ร่วมกันได้จึงไม่เคยง่ายเท่านี้มาก่อน นอกจากความสามารถในการซิงค์แล้ว Google Calendar ยังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือทำงานอื่นๆ เช่น ClickUp เพื่อช่วยให้คุณจัดการและปรับตารางเวลาที่ยุ่งของคุณให้เป็นระเบียบมากขึ้น!
พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและควบคุมวันของคุณให้อยู่หมัดหรือไม่?
เราคิดอย่างนั้น! 😊
นี่คือสิ่งที่การเชื่อมต่อ Google Calendar ของคุณกับ ClickUp สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- การซิงค์สองทางระหว่าง ClickUp และปฏิทินของคุณ
- ซิงค์งาน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar ด้วยมุมมองปฏิทินใน ClickUp
- รับภาพรวมของรายการงานของคุณสำหรับวันนี้ สัปดาห์นี้ หรือเดือนนี้ได้ทันที
- ทำการเปลี่ยนแปลงในภารกิจของคุณใน ClickUp และได้รับการอัปเดตอัตโนมัติใน Google Calendar ของคุณเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้
- เชื่อมต่อหลายพื้นที่ทำงาน ClickUp เข้ากับปฏิทิน Google หนึ่งเดียว
➡️ ซิงค์ปฏิทิน Google ของคุณกับ ClickUp 📆 💕
การดูเหตุการณ์ที่ซิงค์จาก Google Calendar ในมุมมองปฏิทินของ ClickUp
ดรอปบ็อกซ์
Dropbox เป็นบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ให้คุณจัดเก็บและแชร์ไฟล์ของคุณทางออนไลน์
ใช้โดยผู้ใช้มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก Dropbox เป็นแอปโฮสต์ไฟล์ออนไลน์, ซิงค์ไฟล์, และจัดเก็บไฟล์ที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้ ตั้งแต่รูปภาพ, วิดีโอ, ไปจนถึงเอกสารสำคัญ Dropbox สามารถช่วยให้คุณเก็บไฟล์ของคุณให้ปลอดภัย
แอปนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมได้อย่างราบรื่น เพราะคุณสามารถสร้างลิงก์ที่แชร์ได้ของไฟล์ของคุณ เพิ่มความคิดเห็นในไฟล์ และเข้าถึงได้ง่ายจากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อัจฉริยะมาพบกับแอปจัดการงานแบบครบวงจร?
Dropbox รองรับการเชื่อมต่อกับแอปต่างๆ รวมถึงแอป ClickUp การเชื่อมต่อแอปทั้งสองเข้าด้วยกันสามารถทำให้การจัดการทั้งสองบัญชีในบัญชีเดียวกันง่ายขึ้น พร้อมด้วยประโยชน์สำคัญอื่นๆ สำหรับการจัดการงาน
นี่คือสิ่งที่การเชื่อมต่อ Dropbox กับ ClickUp สามารถทำได้:
- แนบไฟล์ Dropbox ไปยังงานใน ClickUp
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยลดปัญหาคอขวด จัดการงานและโครงการในที่เดียว
- ปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีมโดยอนุญาตให้ทีมสามารถทำงานในโครงการเดียวกันได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เก็บไว้ในทั้งสองแอปยังคงปลอดภัย
➡️ เชื่อมต่อ Dropbox กับ ClickUp
การอัปโหลดและแนบไฟล์ Dropbox ภายในงานใน ClickUp
กี่ทอผ้า
Loom เป็นเครื่องมือบันทึกหน้าจอที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกหน้าจอ, กล้องเว็บแคม, และไมโครโฟนของตนได้ สามารถแชร์วิดีโอข้อความที่บันทึกไว้ไปยังบุคคล, กลุ่ม, หรือทีมได้อย่างง่ายดายผ่านลิงก์สาธารณะหรือส่วนตัวเพื่อให้ข้อความของคุณถึงผู้รับได้รวดเร็วกว่าการพิมพ์อีเมลยาว ๆ พร้อมคำอธิบายและรายละเอียด
ในแพลตฟอร์มการบันทึกวิดีโอนี้ คุณสามารถทำการอบรมพนักงานใหม่ แก้ไขปัญหา ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และอื่น ๆ อีกมากมาย!
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลก Loom ยังคงเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมในที่ทำงาน ไม่ต้องกังวลเรื่องความแตกต่างของเขตเวลาและไม่ต้องอธิบายรายละเอียดซ้ำแล้วซ้ำอีก!
พูดถึงเรื่องงาน มาดูกันว่า การผสาน Loom กับ ClickUp สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง:
- เข้าถึง Loom และบันทึกวิดีโอภายในงานใน ClickUp
- บันทึกวิดีโอโดยไม่มีลายน้ำ
- วางลิงก์ไปยังการบันทึกหน้าจอ Loom ลงในคำอธิบายงานหรือความคิดเห็นใหม่เพื่อ ฝังวิดีโอลงใน ClickUp ได้ทันที
การบันทึกหน้าจอและการนำเสนอใน Loom
บั๊กสแน็ก
Bugsnag เป็นซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังสำหรับการตรวจสอบข้อผิดพลาด การรายงาน และการแก้ไขปัญหา ซึ่งออกแบบมาสำหรับเว็บ เซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันบนมือถือ
นี่คือแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมสำหรับการตรวจจับข้อบกพร่อง (บั๊ก) และให้ข้อมูลการวินิจฉัยแก่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ พร้อมเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อช่วยระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้น Bugsnag ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือนข้อบกพร่องแบบเรียลไทม์ ค้นหาต้นตอของปัญหา จัดลำดับความสำคัญและจำลองข้อบกพร่อง รวมถึงวิเคราะห์แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ด้วยการตรวจสอบที่แม่นยำ
ใช้ Bugsnag เพื่อรักษาแอปของคุณให้ปราศจากข้อผิดพลาด และเชื่อมต่อกับ ClickUp เพื่อรวมการจัดการข้อผิดพลาดทั้งหมดไว้ในที่เดียว!
ระบบอัตโนมัติในตัวของ ClickUp รองรับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันภายนอก เช่น Bugsnag การผสานการทำงานของ Bugsnagช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อบกพร่อง *และดำเนินการแก้ไขได้ภายใน ClickUp ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ส่วนที่ซับซ้อนทางเทคนิคของงานมากขึ้น
ลองดูสิ่งที่คุณสามารถทำได้เมื่อคุณตั้งค่า Bugsnag ภายใน ClickUp:
- ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการ เพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งตำแหน่งและวิธีการแสดงข้อมูลใน ClickUp ได้ตามต้องการ โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทริกเกอร์ของ Bugsnag เข้ากับฟิลด์ใน ClickUp
- การแมปข้อมูลแบบไดนามิกภายในงานใหม่
➡️ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ Bugsnag ใน ClickUp
การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน Bugsnag
เซนเดสก์
Zendeskเป็นแพลตฟอร์มการสนับสนุนลูกค้าบนคลาวด์และ CRM สำหรับการขายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของลูกค้าและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า
เครื่องมือบริการลูกค้าที่ทรงพลังและยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทางโทรศัพท์, แชท, อีเมล, โซเชียลมีเดีย, และช่องทางอื่น ๆ Zendesk มอบคุณสมบัติที่ช่วยจัดการการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ, ทำให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นอัตโนมัติ, สร้างคำตอบอัตโนมัติ, ฐานความรู้, และอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยให้การสื่อสารกับลูกค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อสร้างพอร์ทัลบริการลูกค้าที่สามารถปรับแต่งได้, แชทสด, และผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ หลายร้อยตัวรวมถึง ClickUp!
ดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับ Zendesk ใน ClickUp:
- เปลี่ยนตั๋วเป็นงานอย่างรวดเร็ว
- เพิ่มข้อมูลตั๋วงานลงในภารกิจ ตั้งผู้รับผิดชอบและวันครบกำหนดในที่เดียว
- หลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างงานโดยให้คุณแนบงาน ClickUp หลายงานเข้ากับตั๋ว Zendesk เพื่ออ้างอิงสถานะและ ID ของงานได้อย่างง่ายดาย
- ดูลิงก์ในClickUp และ Zendeskพร้อมการอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
➡️ เชื่อมต่อ Zendesk กับ ClickUp
เปลี่ยนตั๋ว Zendesk เป็นงานใน ClickUp
GitHub
GitHub เป็นแพลตฟอร์มโฮสต์โค้ดบนคลาวด์ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสารระหว่างนักพัฒนา เครื่องมือการทำงานร่วมกันนี้ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแบ่งปันแนวคิด วิธีการ และจัดการโครงการโปรแกรมโอเพนซอร์สได้อย่างง่ายดาย
นี่คือหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Git repositories ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลเสมือนของโครงการ และเป็นเว็บไซต์ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์เลือกใช้เป็นอันดับแรก นักพัฒนาสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ของซอฟต์แวร์ได้อย่างง่ายดาย ทำการแก้ไขและปรับปรุง และอัปโหลดเวอร์ชันใหม่เพื่อให้ผู้พัฒนาคนอื่น ๆ ในชุมชนสามารถทำงานต่อได้เช่นกัน
Github เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำ fork, pull request, การสร้างเครือข่ายสังคม, การแตก branch และการเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลง
กำลังมองหาวิธีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการภายในของคุณหรือไม่?
นี่คือวิธีที่การผสานรวม GitHub และ ClickUp สามารถเป็นประโยชน์ต่อคุณได้:
- ใช้ Github โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- ติดตามการคอมมิต, การผสาน, และการขอดึงโค้ดโดยอัตโนมัติ—ทั้งหมดนี้ภายในฟีดกิจกรรมของงาน
- ดูกิจกรรมทั้งหมดใน Github ที่เกี่ยวข้องกับงานได้โดยตรงใน ClickUp
- รับการแจ้งเตือนจาก ClickUp เมื่อมีรายการกิจกรรม GitHub ใหม่ถูกเพิ่มไปยังงาน
- แนบกิจกรรม GitHub ไปยังงานใน ClickUp โดยอัตโนมัติ (หรือด้วยตนเอง)
- เปลี่ยนสถานะงานจาก GitHub โดยอัตโนมัติ
➡️ เชื่อมต่อ Github กับ ClickUp
การรับการแจ้งเตือนกิจกรรม Github ใน ClickUp
อินเตอร์คอม
อินเตอร์คอมเป็นแพลตฟอร์มความสัมพันธ์แบบสนทนาที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้นผ่านประสบการณ์บนแพลตฟอร์มข้อความ
เครื่องมือสื่อสารนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขาย, ผลิตภัณฑ์, การตลาด, การสนับสนุน,และทีมความสำเร็จของลูกค้า. Intercom ช่วยให้พวกเขาสามารถเห็นได้ว่าลูกค้าของพวกเขาคือใคร, พวกเขาทำอะไรในแอปและเว็บไซต์.
อินเตอร์คอมทำให้การนำทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อสื่อสารและสนับสนุนลูกค้าของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่ายเป็นเรื่องง่าย
กำลังมองหาวิธีปรับปรุงการสื่อสารและการจัดการงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่หรือไม่?
ผสานการทำงานของ Intercom กับ ClickUp เพื่อยกระดับกล่องจดหมายของคุณและทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น!
ลองดูว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Intercom และ ClickUp:
- สร้างและเชื่อมโยงงานใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วจากกล่องจดหมายของคุณ
- เชื่อมโยงงานหนึ่งหรือหลายงานใน ClickUp กับการสนทนาใน Intercom เพื่อกระโดดไปยังงานนั้นหรือติดตามความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็ว
- สร้างหรือเชื่อมโยงงานกับตั๋ว และลิงก์ไปยังการสนทนาใน Intercom จะถูกเพิ่มเข้าไปในงานของคุณใน ClickUp โดยอัตโนมัติ
➡️ เชื่อมต่อ Intercom กับ ClickUp
การสร้างงานใหม่ใน ClickUp จาก Intercom
มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการสร้าง การทำงานร่วมกัน และการรวมศูนย์การสื่อสารระหว่างทีมต่างๆ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดร่วมกันและมองเห็นแนวคิด ไอเดีย และวิธีแก้ปัญหาผ่านโน้ตดิจิทัลแบบติดผนังได้ คุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์แผนผังความคิดของ Miro เพื่อจัดระเบียบไอเดีย รวมถึงช่วยวางแผนและจัดการกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้อีกด้วย
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้นไปอีกโดยการผสาน Miro กับ ClickUp!
การผสานรวม Miro ของ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
- แก้ไขบอร์ดMiroภายใน ClickUp และลดเวลาที่เสียไปจากการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
- สร้างไอเดียบนไวท์บอร์ดได้ทุกที่ใน ClickUp
- เพิ่มบอร์ด Miro ใหม่หรือที่มีอยู่แล้วลงในเอกสารและงานของ ClickUp ได้ง่ายๆ เพียงใช้ คำสั่ง /miro
การใช้คำสั่ง Slash เพื่อเปิด Miro และเพิ่มบอร์ด Miro ลงในเอกสารใน ClickUp
ด้านหน้า
Front เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารกับลูกค้าและศูนย์กลางการสื่อสารที่ช่วยให้ทีมงานทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มันช่วยปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, และเพิ่มผลผลิตโดยการแชร์กล่องข้อความของทีม และให้ตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กลางสำหรับข้อความทั้งภายในและภายนอกทีม. ทีมของคุณสามารถแชร์อีเมลได้โดยไม่ต้องส่งต่อ, มีการสนทนาภายในทีมภายในอีเมล, และเลื่อนการแจ้งเตือนข้อความ, และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยเครื่องมือการส่งอีเมลที่ทรงพลังนี้.
นอกเหนือจากประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแล้ว Front ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ในตัวที่ช่วยในการติดตามประสิทธิภาพติดตาม KPI และเมตริกต่างๆ รวมถึงฟีเจอร์อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมด้วยการผสานการทำงานที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผสาน Front กับ ClickUpเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและจัดการกล่องจดหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย Front และ ClickUp ร่วมกัน:
- สร้างงานใน ClickUp - เพิ่มข้อมูลตั๋วลงในงาน ClickUp ของคุณอย่างรวดเร็ว มอบหมายสมาชิก และกำหนดวันที่ครบกำหนด ทั้งหมดนี้ทำได้ใน Front
- แนบงาน ClickUp จำนวนมากเท่าที่ต้องการไปยังตั๋วใน Front เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงสถานะและรหัสงาน
- ดูลิงก์ในทั้งสองแอป - เมื่อคุณสร้างหรือเชื่อมโยงตั๋วกับงาน ระบบจะเพิ่มลิงก์กลับไปยังตั๋ว Front ในงาน ClickUp ของคุณโดยอัตโนมัติ
การสร้างงานใน ClickUp ภายใน Front
ฟิกมา
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด การผสานการทำงานกับ ClickUp ที่ใช้งานง่ายอีกตัวที่อยู่ในรายการของเราคือ Figma ทีมที่ต้องการสื่อสารอย่างรวดเร็วไปมาข้ามโครงการมัลติมีเดียหรือการออกแบบต่างๆ จะได้รับประโยชน์จากการผสานการทำงานกับ Figma
ในฐานะเครื่องมือสร้างต้นแบบและออกแบบบนเว็บ Figma มอบวิธีการที่ง่ายขึ้นในการออกแบบโครงการร่วมกับทีมของคุณ ฟีเจอร์ประวัติเวอร์ชันทำให้การติดตามข้อเสนอแนะทั่วทั้งทีมเป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ผู้ใช้ ClickUp ยังได้รับประโยชน์จากการผสานรวมนี้ด้วยฟีเจอร์ฝังตัวที่ช่วยให้คุณสามารถซูมและเลื่อนดูการออกแบบ Figma ใด ๆ ที่เพิ่มเข้าไปในงาน ความคิดเห็น เอกสาร หรือมุมมองต่าง ๆ ได้
ลองดูว่าFigmaและ ClickUp สามารถทำอะไรได้บ้าง:
- เชื่อมต่อแบบง่าย ๆ ระหว่างการออกแบบและต้นแบบของคุณเพื่อร่วมมือหรือตรวจสอบใน ClickUp
- เพิ่มบริบทให้กับโปรเจกต์ ClickUp ของคุณด้วยการฝัง Figma ที่สามารถซูมได้
- หลีกเลี่ยงภาพหน้าจอแบบนิ่งที่อาจสร้างความสับสนเมื่อสื่อสารรายละเอียดการออกแบบ
➡️ เริ่มทำงานอัตโนมัติด้วย Figma ➕ ClickUp
ใช้ ClickUp ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทุกธุรกิจต้องการเครื่องมือจัดการงานที่เชื่อถือได้เช่น ClickUp
ด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย ClickUp เพียงอย่างเดียวสามารถช่วยให้องค์กรใด ๆ จัดการเวลา จัดลำดับความสำคัญของงาน และทำโครงการให้เสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว
แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือทำงานอื่น ๆ คุณจะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่โตและเชิงบวกต่อกระบวนการทำงานของคุณ
เพิ่มแอปการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การทำงานอัตโนมัติ และอื่นๆ ที่คุณชื่นชอบและใช้บ่อยที่สุดลงใน ClickUp เพื่อใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มอันทรงพลังนี้ได้อย่างเต็มที่ ⚡️