KPIs vs Metrics: อะไรคืออะไร และติดตามได้อย่างไร

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"อะไรคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI)?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) คือมาตรวัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณทราบได้ว่ากำลังบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญได้ดีเพียงใด"}},{"@type":"Question","name":"ทำไม KPI ถึงมีความสำคัญ?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"KPIs ช่วยคุณประเมินประสิทธิภาพของบริษัทคุณโดยเน้นย้ำว่าคุณกำลังบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหลักของคุณได้ดีเพียงใด "}},{"@type":"Question","name":"อะไรคือเมตริก?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"เมตริกคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการอย่างไร; อย่างไรก็ตาม เมตริกถูกใช้ในทุกแง่มุมของประสิทธิภาพทางธุรกิจ ต่างจาก KPI"}},{"@type":"Question","name":"เมตริกยังคุ้มค่าที่จะติดตามอยู่หรือไม่ เนื่องจากพวกมันไม่ติดตามเป้าหมายหลัก?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"แม้ว่าตัวชี้วัดทางธุรกิจอาจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายทางธุรกิจหลักของคุณ แต่พวกมันยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ"}}]}
พร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวชี้วัด KPI หรือยัง?
คุณมาถูกที่แล้ว!
แต่ขอทำความเข้าใจให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น:
แม้ว่าทั้งตัวชี้วัดและ KPI จะช่วยให้คุณวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจได้ แต่ทั้งสองอย่างไม่เหมือนกัน
ลองคิดดูแบบนี้:
หากตัวชี้วัดเป็นรายการโทรทัศน์ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักก็คงจะเป็นซิทคอม
ตัวชี้วัด KPI คือ ประเภท ของตัวชี้วัดที่จะช่วยให้คุณติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทของคุณ ตามเป้าหมายที่สำคัญ
แต่อย่ากังวลไป
เราจะไม่ทิ้งคุณไว้กับ แค่ นั้น!
บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ KPI และเมตริกซ์ว่าคืออะไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร เราจะเน้นย้ำถึงวิธีการตั้งค่าKPIที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อวัดผลการดำเนินงานของคุณ
และใครจะเหมาะไปกว่าครอบครัวซิทคอมที่ทุกคนชื่นชอบ – ครอบครัวซิมป์สัน!
มาเริ่มกันเลย!
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักคือมาตรวัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้ธุรกิจของคุณทราบได้ว่ากำลังบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่สำคัญได้ดีเพียงใด คำสำคัญที่นี่คือ "สำคัญ" เนื่องจากตัวชี้วัดเหล่านี้มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็น แกนหลัก เท่านั้น
นอกจากนี้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ส่วนใหญ่มักจะมีความ เฉพาะเจาะจง และ สามารถวัดผลได้ เพื่อให้คุณสามารถ ประเมิน ผลการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างเช่น หากบาร์ตต้องการเป็นนักเรียนที่ดีขึ้น ตัวชี้วัดที่ดีอาจเป็น "จำนวนครั้งที่ถูกกักบริเวณ" แทนที่จะเป็นสิ่งที่คลุมเครืออย่าง "ปริมาณปัญหา"
ทำไม?
"จำนวนการกักตัว" มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าและวัดได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับ "ปริมาณปัญหา!"
ต้องการตัวอย่างที่ชัดเจนและน้อยลงของ 'บาร์ตี้' หรือไม่? ไม่ต้องกังวล เราจะให้คุณตัวอย่าง KPIมากมายในไม่กี่นาที!
ทำไม KPI ถึงมีความสำคัญ?
KPI ช่วยให้คุณประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทโดยเน้นให้เห็นว่าคุณบรรลุวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจได้ดีเพียงใด
เนื่องจากตัวชี้วัดประสิทธิภาพเหล่านี้เน้นย้ำถึงระดับความสำเร็จของคุณในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหลัก (core) คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพขององค์กรและทีมของคุณในการบรรลุเป้าหมายสำคัญ (key) ได้อย่างง่ายดาย
ติดตาม KPI ด้วยซอฟต์แวร์ KPI!
ตัวอย่าง KPI ที่พบบ่อยมีอะไรบ้าง?
เช่นเดียวกับOKRs ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักช่วยให้องค์กรติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธุรกิจ
โปรดจำไว้ว่า ธุรกิจที่แตกต่างกัน อาจใช้ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย KPI ของตน
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าสมิธเธอร์สมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้ธุรกิจของคุณเบิร์นส์มีรายได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม สมิธเทอร์สมีปัญหาอยู่ตรงนี้:
เขาใช้อะไรในการติดตามสิ่งนี้?
เขาใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (key performance indicator) อะไรสำหรับสิ่งนี้?
เขาควรใช้ตัวชี้วัดเช่นอัตรากำไรสุทธิหรือไม่?
หรือว่ารายได้รวมเป็นตัวชี้วัดที่ดีกว่า?
ในทำนองเดียวกัน ธุรกิจที่ แตกต่างกัน จะเลือก ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ที่ แตกต่างกัน แม้ว่าจะมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพใน เป้าหมาย KPI ที่ เดียวกัน เช่น การทำเงินมากขึ้น!
นี่คือตัวอย่าง KPI ที่พบได้บ่อยสำหรับประเภท เป้าหมาย KPI ที่แตกต่างกัน:
ก. ตัวอย่างKPI การขาย
การเติบโตของยอดขาย: อัตราส่วนร้อยละของการเติบโตของยอดขายในช่วงเวลาที่กำหนด
ระยะเวลาของวงจรการขาย: ระยะเวลาเฉลี่ยระหว่างครั้งแรกที่มีการติดต่อกับลูกค้าและการปิดการขายโดยพนักงานขาย
อัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมาย: เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป้าหมายที่เปลี่ยนเป็นลูกค้า
ตัวชี้วัดอีคอมเมิร์ซ: ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอีคอมเมิร์ซของคุณ
B.ตัวชี้วัดการตลาด (KPI) ตัวอย่าง
การเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิก: ปริมาณการเข้าชมที่เว็บไซต์ของคุณดึงดูด
ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า: ต้นทุนรวมในการได้มาซึ่งลูกค้าหนึ่งราย
อัตราการเปิดอีเมล: ร้อยละของอีเมลที่ถูกเปิดเมื่อเทียบกับจำนวนอีเมลทั้งหมดที่ส่งในแคมเปญการตลาดทางอีเมลของคุณ
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) บนโซเชียลมีเดีย: ตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่วัดผลการโต้ตอบบนโซเชียลมีเดียของคุณ
ค. ตัวอย่างKPI ทางการเงิน
กระแสเงินสดอิสระ: จำนวนเงินที่เหลืออยู่หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการลงทุน
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน: อัตราส่วนของหนี้สินรวมของบริษัทต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ต้นทุน ของสินค้าที่ขาย: ต้นทุนการผลิตสินค้าที่ธุรกิจขาย
D. ตัวอย่างKPI ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อัตราการลาออกของพนักงาน: ร้อยละของพนักงานที่ลาออกเมื่อเทียบกับจำนวนพนักงานทั้งหมด
รายได้ต่อพนักงาน: รายได้เฉลี่ยที่แต่ละพนักงานนำมา
ค่าใช้จ่ายต่อการจ้างงาน: ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจ้างพนักงานแต่ละคน
อัตราการตีกลับ: ร้อยละของผู้เข้าชมที่ออกจากเว็บไซต์โดยไม่มีการดำเนินการใดๆ หมายเหตุ:เครื่องมือรายงาน KPI ด้าน SEOทุกประเภทจะวัดอัตราการตีกลับ
อัตราการมีส่วนร่วม: อัตราส่วนของเซสชันที่มีการมีส่วนร่วมของเว็บไซต์ต่อจำนวนเซสชันทั้งหมด
จำนวนหน้าต่อเซสชัน: จำนวนหน้าเฉลี่ยที่ผู้ใช้เข้าชมในหนึ่งเซสชัน
เราสามารถพูดต่อไปได้... แต่คุณคงเข้าใจแล้ว!
หากคุณต้องการรายการ KPI ที่ครอบคลุมสำหรับธุรกิจของคุณ โปรดดูบทความของเราเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญ!
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแตกต่างกันอย่างไร?
KPIs และวัตถุประสงค์อาจ ดูเหมือน คล้ายกัน แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่
วัตถุประสงค์คือ วิธีการ ในการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่ KPI ใช้เพื่อ วัด ว่า คุณกำลังบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณอย่างไร
คิดในแง่นี้:
- หากเป้าหมายของบาร์ตคือการเป็นนักเรียนที่ดีขึ้น "การลดจำนวนการถูกกักบริเวณลง 50%" คือเป้าหมายที่เขาต้องบรรลุเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขา
- ตัวชี้วัด (KPI) ในที่นี้คือ "จำนวนครั้งที่ถูกกักตัว" เนื่องจากเป็นตัวชี้วัด (metric) ที่คุณใช้เพื่อวัดความก้าวหน้าของเขาในการบรรลุเป้าหมายนั้น
เมตริกคืออะไร?
|เมตริกคือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้ซึ่งช่วยให้คุณระบุได้ว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการอย่างไร; อย่างไรก็ตาม เมตริกถูกใช้ในทุกแง่มุมของประสิทธิภาพทางธุรกิจ และต่างจาก KPI ตรงที่เมตริกไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเท่านั้น
คุณมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ!
และเนื่องจากตัวชี้วัดครอบคลุม ทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อประเมินตัวชี้วัดและ KPI ให้มอง KPI เป็น ส่วนย่อย ที่เน้นเฉพาะจุดของตัวชี้วัดทางธุรกิจ
ตัวอย่างของตัวชี้วัดมีอะไรบ้าง?
ทุกตัวชี้วัดที่เราได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดโดยธุรกิจของคุณได้!
โปรดจำไว้ว่า ความแตกต่างที่แท้จริงระหว่างเมตริกกับ KPI คือ:
- หากตัวชี้วัดนั้นมุ่งเป้าไปที่ เป้าหมายหลัก หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ มันคือ KPI
- หากตัวชี้วัดไม่ได้มุ่งเป้าไปที่วัตถุประสงค์หลัก – มันก็แค่เรียกว่าตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดยังคุ้มค่าที่จะติดตามอยู่หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ติดตามเป้าหมาย หลัก?
นั่นก็เหมือนกับการถามโฮเมอร์ว่าโดนัทที่เก่าไปสามวันยังน่ากินอยู่ไหม – ถึงแม้มันจะไม่อร่อยเหมือนใหม่ก็ตาม!
แน่นอนว่าเมตริกยังคงมีคุณค่าอยู่!
แม้ว่าตัวชี้วัดทางธุรกิจอาจไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลักทางธุรกิจของคุณ แต่พวกมันยังคงมีความสำคัญอย่างมากต่อธุรกิจของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่า Krusty the Clown ต้องการขยายธุรกิจออนไลน์ของเขา และหนึ่งใน KPI ของเขาคือ "จำนวนลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา"
แต่เมื่อเวลาผ่านไปและเขาติดตาม KPI ของเขา เขาพบว่าลูกค้าที่เข้ามา ลดลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้น
แต่นั่นแหละ นั่นคือ ทั้งหมด ที่ตัวชี้วัด KPI ของเขาสามารถบอกเขาได้
มันสามารถเน้นย้ำ ว่า เขากำลังเผชิญกับปัญหาสำคัญอย่างไร – แต่ไม่ใช่ ว่าทำไม มันถึงเกิดขึ้น
นั่นคือจุดที่ตัวชี้วัดทางธุรกิจอื่น ๆ เข้ามามีบทบาท
โปรดจำไว้ว่า การลดลงนี้อาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น:
- หน้าลงจอดที่บกพร่อง
- ลิงก์เสีย
- เวลาในการโหลดหน้าเว็บช้า
- และอีกมากมาย!
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเรื่องนี้ ครัสตี้อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ Google Analytics และตรวจสอบตัวชี้วัดทางธุรกิจ เช่น:
- คลิกการแปลง
- อัตราการตีกลับ
- เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ
- จำนวนครั้ง
ด้วยวิธีนี้ ตัวชี้วัด และ KPI จะรวมกันเพื่อให้ธุรกิจของคุณได้รับภาพรวมที่ แม่นยำ เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น!
3 ขั้นตอนในการกำหนดและติดตามตัวชี้วัด KPI ที่มีประสิทธิภาพ
โอเค ดังนั้นจึงชัดเจนว่า KPI มีความสำคัญต่อธุรกิจพอๆ กับโดนัทที่มีต่อโฮเมอร์
แต่คุณจะทำอย่างไรในการสร้างและติดตามสิ่งเหล่านั้น?
ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งเหล่านี้ต้องเป็น มาตรการที่ละเอียดและสามารถวัดได้ ใช่ไหม?
คุณอาจต้องการผู้เชี่ยวชาญในการจัดการพวกมัน!
ไม่.
การกำหนด KPI สำหรับธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องยาก!
สิ่งที่คุณต้องทำคือทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1. กำหนด ประเภท ของ KPI ที่ถูกต้อง
KPI ที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดประกอบด้วยองค์ประกอบสามประการที่พบได้ทั่วไป
พวกเขาคือ:
- เฉพาะเจาะจง
- สามารถวัดได้
- เกี่ยวข้อง
นี่ฟังดูคุ้นเคยกับกระบวนการตั้งเป้าหมายแบบ SMART ไหม?
นั่นก็เพราะมันเป็นเช่นนั้นเอง!
อย่างไรก็ตาม การกำหนด KPI เป็นกระบวนการที่แตกต่างเล็กน้อย
แต่ไม่ต้องกังวล
การสร้าง KPI ที่มีองค์ประกอบทั้งสามข้อนี้เป็นเรื่องง่ายมาก!
นี่คือรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบและเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญ:
ก. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณควรมีความเฉพาะเจาะจง
KPIs ควรเป็นตัวชี้วัดที่แม่นยำของประสิทธิภาพของคุณในการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์บางอย่าง และเนื่องจากพวกมันควรช่วยคุณ อย่างง่ายดาย ในการกำหนดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ พวกมัน จำเป็นต้องถูกกำหนดไว้อย่างดี
กลับไปที่ตัวอย่างของบาร์ตที่ต้องการเป็นนักเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งเขามีสองทางเลือกในการตั้งตัวชี้วัด KPI:
- จำนวนการกักตัว
- ปริมาณปัญหา
ตัวเลือกแรกยอดเยี่ยมเพราะมีความเฉพาะเจาะจงมาก
มันทำให้บาร์ตมีความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องติดตามเพื่อตรวจสอบว่าเขาได้กลายเป็นนักเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่
ปัญหาของตัวเลือกที่สองคือมันคลุมเครือมาก:
อะไรคือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา?
กิจกรรมใดบ้างที่อยู่ในขอบข่ายนั้น?
เนื่องจากไม่มีวิธีที่ง่ายสำหรับบาร์ตในการตอบคำถามเหล่านั้น เขาจึงจะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการใช้มันเพื่อตรวจสอบว่าเขากำลังกลายเป็นนักเรียนที่ดีขึ้นจริง ๆ หรือไม่!
ข. ตัวชี้วัด KPI ของคุณต้องสามารถวัดได้
โปรดจำไว้ว่า KPI ช่วยคุณติดตามประสิทธิภาพของคุณ
และเพื่อติดตามสิ่งใดก็ตาม จำเป็นต้องมี การวัดผลที่สามารถระบุได้ แนบไว้กับสิ่งนั้น
ลองคิดดูสิ
การนับจำนวนครั้งที่คุณเข้าร่วมการกักตัวนั้นง่ายหรือไม่? ใช่.
คุณสามารถวัด "ปริมาณปัญหาที่คุณเจอ" ได้อย่างง่ายดายหรือไม่? ไม่ค่อยเลย
ทุก KPI ที่คุณตั้งไว้ต้องสามารถวัดได้เพื่อให้คุณติดตามได้ง่ายว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างไร และตรวจสอบได้ว่าสิ่งต่าง ๆ กำลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ค. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณต้องมีความเกี่ยวข้อง
นี่อาจเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของ KPI ที่ดี
เนื่องจากคุณกำลังใช้ KPI เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ตัวชี้วัด KPI ของคุณต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
ตัวอย่างเช่น "จำนวนครั้งที่ถูกกักบริเวณ" เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองในโรงเรียน
อย่างไรก็ตาม "จำนวนลูกอมที่กิน" ไม่ใช่!
ในทำนองเดียวกัน KPI ของธุรกิจคุณจำเป็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางธุรกิจที่คุณกำลังติดตามอยู่ คุณไม่สามารถคาดหวังที่จะใช้ตัวชี้วัดทางการตลาดเพื่อประเมินกระบวนการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณได้ ใช่ไหม?
ขั้นตอนที่ 2: ใช้แดชบอร์ด KPI ที่เหมาะสม
คุณทราบแล้วว่าจะกำหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมได้อย่างไร
แต่นั่นเป็นเพียงครึ่งเดียวของงานเท่านั้น!
ตอนนี้คุณจะต้องติดตามพวกเขาเพื่อดูว่าคุณกำลังทำผลงานอย่างไร
และแม้ว่าการใช้ปากกาและกระดาษเพื่อจดบันทึกตัวชี้วัด KPI จะเป็นทางเลือกหนึ่งอยู่ก็ตาม แต่มันไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง
ทำไม?
เพราะมันไม่มีประสิทธิภาพ เสี่ยง และอาจบังคับให้คุณต้องทำงานหนักกว่าที่จำเป็นจริง ๆ!
ก็เหมือนกับการจ้างโฮเมอร์ให้ทำงานที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั่นแหละ!
หากคุณต้องการติดตาม KPI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ คุณจะต้องมีแดชบอร์ด KPI ที่เฉพาะเจาะจง
โชคดีที่ ClickUp มีแดชบอร์ด KPI ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ!
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการอันดับ 1 ของโลก
ทั้งธุรกิจและนักเรียนต่างชื่นชอบการใช้ClickUpเป็นแดชบอร์ด KPI และศูนย์กลางการติดตามเป้าหมายที่เชื่อถือได้!
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณได้:
A.เป้าหมาย
เป้าหมาย ของ ClickUp เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตาม KPI และความก้าวหน้า ของคุณ
จริงๆ แล้วมันง่ายมากจนเราค่อนข้างมั่นใจว่า แม้แต่ บาร์นีย์ก็จัดการได้!
ใน ClickUp, เป้าหมายคือภาชนะระดับสูงที่ถูกแบ่งออกเป็นเป้าหมายย่อย. เป้าหมายเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และคุณจะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมของคุณ.
เมื่อคุณบรรลุเป้าหมายของคุณ ความคืบหน้าของเป้าหมายโดยรวมของคุณจะอัปเดตแบบเรียลไทม์!
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือคุณสามารถ ปรับแต่งตัวชี้วัด ที่คุณเลือกใช้ในการวัดเป้าหมายเหล่านั้นได้ เช่น:
- ตัวเลข: ตัวเลขเชิงปริมาณ เช่น ร้อยละและคะแนน
- สกุลเงิน: สำหรับเมตริกเช่นกำไรและอัตราการสูญเสียลูกค้า
- งาน: ติดตามผลการปฏิบัติงานตามการสำเร็จงาน
นี่คือวิธีที่กระบวนการทั้งหมดนี้มารวมกัน:
- สร้างเป้าหมาย
(เช่น "เพิ่มรายได้ของบริษัทเป็น 500,000 ดอลลาร์")
- กำหนดชุดของวัตถุประสงค์ (เป้าหมาย) ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้น
(เช่น "ยอดขาย Shiny Widgets ทะลุ 250,000 ดอลลาร์")
- กำหนดชุดของตัวชี้วัดหลักที่คุณจะใช้ในการวัดความก้าวหน้าของเป้าหมาย
(โดยใช้ตัวชี้วัดสกุลเงินในเป้าหมายของ ClickUp)
- เริ่มติดตามความก้าวหน้าของคุณจนกว่าจะประสบความสำเร็จ!
การใช้กระบวนการทำงานนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณกำลังบริหารทีมระยะไกลและต้องการสื่อสารกับสมาชิกทีมที่ทำงานจากที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข. แดชบอร์ด
แดชบอร์ดของClickUp เป็นศูนย์บัญชาการที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการ KPI ทั้งหมดของคุณ พวกมันให้ภาพรวมในระดับสูงของ KPI ทุกประเภท ในแบบที่คุณต้องการติดตาม!
แต่ละแดชบอร์ดสามารถมีวิดเจ็ต แบบกำหนดเองได้หลากหลาย – โดยแต่ละตัวจะติดตามเมตริกที่คุณเลือกในรูปแบบที่คุณต้องการ
นี่คือรายการของวิดเจ็ตทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ใน ClickUp:
- แผนภูมิเส้น
- แผนภูมิแท่ง
- แผนภูมิวงกลม
- แผนภูมิแบตเตอรี่
- การคำนวณ (เพื่อคำนวณผลรวม ค่าเฉลี่ย และข้อมูลตัวเลขอื่น ๆ)
แหล่งที่มา:https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถ ติดตาม ตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของคุณได้อย่าง ชัดเจน ในแบบที่คุณต้องการ!
ไม่สำคัญว่าพวกมันจะเป็นตัวชี้วัดการขาย ตัวชี้วัดทางการเงิน หรือตัวชี้วัดแบบโดนัท – คุณสามารถติดตามตัวชี้วัด KPI ทุกประเภทได้ใน ClickUp!
นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงของแดชบอร์ดเหล่านี้ได้เช่นกัน ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถแชร์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ KPI ของคุณกับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการต่างๆ ได้!
ค.การรายงานของทีม
KPIs ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กระบวนการทางธุรกิจเท่านั้น
คุณสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมของคุณผ่านรายงาน KPIได้เช่นกัน!
โชคดีที่ ClickUp มีรายงานรายละเอียดมากมายสำหรับการวัดประสิทธิภาพของทีมคุณ เช่น:
- เสร็จสมบูรณ์: ใช้จำนวนงานที่เสร็จสิ้นเพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมของคุณในรายงาน KPI
- ทำงานเกี่ยวกับ: ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่ทำงานในจำนวนงานมากที่สุดเป็นตัวชี้วัดผลงาน (KPI)
- เวลาที่ติดตาม: ใช้เวลาเป็น KPI เพื่อกำหนดว่าใครมีความมุ่งมั่นมากที่สุด
- คะแนนพื้นที่ทำงาน: กำหนดคะแนนให้กับกิจกรรมของโครงการและใช้เป็น KPI เพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมคุณ
- และรายงานอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับ KPI ประเภทต่าง ๆ!
ทั้งหมดนี้มีประโยชน์อย่างมากในการจัดการสมาชิกทีมที่ทำงานจากระยะไกล
แต่การช่วยคุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ไม่ใช่ทั้งหมดที่ ClickUp ทำ!
คุณยังได้รับคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น:
- การจัดการโครงการอัตโนมัติ: อัตโนมัติกระบวนการที่ทำซ้ำเพื่อประหยัดเวลา
- แผนภูมิการจัดการโครงการแบบ Agile: ติดตามตัวชี้วัด Agileของคุณและโครงการ Scrumด้วยแผนภูมิการเผาไหม้,แผนภูมิการเผาไหม้สะสม,แผนภูมิความเร็ว และแผนภาพการไหลสะสม
- สกอร์การ์ดรายสัปดาห์: ติดตามวัตถุประสงค์และความคืบหน้าของเป้าหมายของทีมคุณ
- สถานะที่กำหนดเอง: สร้างสถานะที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับแต่ละโครงการสำหรับงานทั้งหมดของคุณ
- ลำดับความสำคัญ: กำหนดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้ทำงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
- มอบหมายความคิดเห็น: มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมเพื่อให้แน่ใจว่าความคิดเห็นเหล่านั้นจะไม่ถูกมองข้าม
ขั้นตอนที่ 3: ประเมินและปรับแต่ง KPI ของคุณให้เหมาะสมอยู่เสมอ
คุณได้พบชุดของ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และตอนนี้คุณรู้วิธีติดตามพวกมันแล้ว
งานเสร็จแล้วใช่ไหม?
ไม่เชิง
สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบรายงาน KPI ของคุณเป็นประจำและปรับแต่ง KPI ให้เหมาะสมตามความจำเป็น
ทำไม?
ไม่ใช่ทุกตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณที่ประสบความสำเร็จ
บางครั้งคุณอาจเลือก KPI ที่ ดูเหมือน ว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณ แต่ไม่ได้สะท้อน ความก้าวหน้า ของคุณอย่าง ถูกต้อง
กลับไปที่ตัวอย่างของครัสตี้ที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้:
ครัสตี้กำลังมองหาวิธีขยายธุรกิจออนไลน์ของเขาและใช้ "จำนวนผู้ติดต่อที่เข้ามา" เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ของเขา แม้ว่านี่จะเป็น KPI ที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดได้ และ มีความเกี่ยวข้อง แต่มันก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้
ตัวอย่างเช่น เขาอาจได้รับ ลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามา มากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน อัตราการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงอาจลดลง และต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่อาจสูงขึ้น
นี่อาจนำไปสู่รายได้ที่น้อยลง – แม้ว่าเขาจะมีมากขึ้นลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา!
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญที่จะต้องตรวจสอบข้อมูล KPI ของคุณเป็นประจำ และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันติดตามความคืบหน้าของคุณอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ หากเป้าหมายและกระบวนการทางธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไป ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณด้วยเช่นกัน
โปรดจำไว้ว่า เป้าหมายของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักคือการติดตามผลการดำเนินงานของคุณตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง หากตัวชี้วัดหลักของคุณไม่สอดคล้องกับเป้าหมายเหล่านั้น พวกมันก็จะไม่เป็นประโยชน์!
สรุป
ทั้งสอง ตัวชี้วัดและ KPI มีบทบาทสำคัญมากในการช่วยคุณประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทของคุณ พวกมันจะช่วยคุณติดตามสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถตั้งค่าและติดตาม เมตริก เหล่านี้ได้หากไม่มีแดชบอร์ด KPI หรือศูนย์ติดตามความรับผิดชอบในการตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม
โชคดีที่ ClickUp มี ทุกอย่าง ที่คุณต้องการเพื่อติดตาม KPI ของคุณให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการปรับแต่ง ประเภท ของเมตริกที่คุณใช้หรือกราฟภาพที่คุณสามารถติดตามได้ ClickUp จะช่วยคุณทุกขั้นตอน!
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และให้มันเป็นเพื่อนคู่ใจ KPI ของคุณ ที่แยกจากกันไม่ได้ – เหมือนลิซ่ากับแซกโซโฟนของเธอ!