11 ซอฟต์แวร์ติดตาม KPI ฟรีในปี 2025

คุณสามารถบรรลุเป้าหมาย สร้างความประทับใจให้กับทีมของคุณ และยังคงพลาดโอกาสสำคัญได้—เพียงเพราะคุณไม่ได้ติดตาม KPI ของคุณ

นั่นคือหลักฐานของงานคุณ การเลื่อนตำแหน่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ และความอดทนของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลเมตริกที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ KPI ที่มีประสิทธิภาพ—ระบบที่ติดตามทุกสิ่งที่คุณทำ แม้แต่ภารกิจที่เล็กที่สุด

เพื่อช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือรายการเครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 11 รายการที่ช่วยในการติดตาม KPI และทำให้การเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลได้ง่ายขึ้น—ช่วยประหยัดเวลา ลดความเครียด และลดโอกาสที่พลาดไป

ซอฟต์แวร์ KPI ที่ดีที่สุดในภาพรวม

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ KPI 11 อันดับแรกที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามประสิทธิภาพ:

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ KPI?

ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งกล่าวว่า, "ดูผลงานของผู้คนและผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท"

แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การพึ่งพาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขยายผลได้ คุณยังคงต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และต้องมีวิธีการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เครื่องมือ KPI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณควรให้คุณสามารถ:

  • สร้าง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ที่เน้นตัวชี้วัดสำคัญและโครงการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ✅
  • ให้บริการ การติดตามแบบเรียลไทม์ และความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบ KPI โดยไม่มีล่าช้า ✅
  • สนับสนุนการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM, แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ✅
  • เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ ต่อรายงาน KPI ✅
  • ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและรายงานอย่างสม่ำเสมอ ✅

11 ซอฟต์แวร์ KPI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง

เครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI เหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้โดยการทำให้การติดตาม KPI ง่ายขึ้น—ทำให้คุณสามารถจัดทีมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางธุรกิจที่แบ่งปันกันได้อย่างง่ายดาย

1. ClickUp (เครื่องมือติดตาม KPI และบริหารโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)

เมื่อทีมใช้เครื่องมือหลายอย่างในการติดตามประสิทธิภาพ พวกเขาล้มเหลวในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ข้อมูลกลายเป็นส่วนๆ กระบวนการทำงานล้มเหลว และยากขึ้นในการทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น

ClickUp ปกป้องคุณจากการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นโดยการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่ KPI ไปจนถึงงานและรายงาน—ในที่เดียว

ขั้นตอนแรกในการติดตาม KPI คือการกำหนด KPI เหล่านั้นClickUp Goalsทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้

ClickUp Goals: ซอฟต์แวร์ KPI
แยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายเชิงปริมาณที่สามารถวัดได้ โดยใช้ ClickUp Goals

คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข ตัวเงิน หรือตามงานได้—เหมาะสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การครอบคลุมโค้ดไปจนถึงคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มันให้ทีมมีจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมในการปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้

หากคุณต้องการเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปีแม่แบบ OKR ของ ClickUpมอบการวางแผนที่มีโครงสร้างยอดเยี่ยมและรายการเป้าหมายที่เป็นระเบียบ

อีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคือเทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิ มีระเบียบ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย.

เมื่อคุณกำหนด KPI แล้วClickUp Tasksจะช่วยคุณในการจัดการการดำเนินการของ KPI เหล่านั้น คุณสามารถมอบหมายความสำคัญ ตั้งการแจ้งเตือน และทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

ClickUp Tasks สำหรับซอฟต์แวร์ KPI
จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยการกำหนดระดับความสำคัญด้วย ClickUp Tasks

คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในขณะที่ลดภาระทางจิตใจจากการติดตามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการตัวชี้วัดเดียวกัน

ด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงเฉพาะสิ่งที่สำคัญ—ไม่ว่าคุณจะติดตามความถี่ในการปรับใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า หรือการเปลี่ยนแปลงของโค้ด

แดชบอร์ด ClickUp:
สร้างรายงานภาพที่เน้นข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ, ความสมบูรณ์ของโครงการ, หรือ KPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้ ClickUp Dashboards

คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อดูภาพรวมของประสิทธิภาพทีมได้อย่างครบถ้วน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งเองได้ 👇🏻

กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย? ด้วย ClickUp ทุกการอัปเดตจะถูกเปลี่ยนเป็นงานทันทีด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์ของ ClickUp การอัปเดตจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมทั้งหมดและผู้จัดการโครงการอยู่ในทิศทางเดียวกัน และไม่มีการสูญเสียข้อมูลใด ๆ

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp: ซอฟต์แวร์ KPI
เปลี่ยนข้อเสนอแนะเป็นงานได้ทันทีและประสานงานข้ามทีมโดยไม่สูญเสียบริบทด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ ClickUp

หากคุณต้องการเริ่มต้นทันทีและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—ลองใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp

เทมเพลต KPI ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายทางธุรกิจด้วยความชัดเจนและสม่ำเสมอด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

มันรวมข้อมูลตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ดูง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์แนวโน้มหรือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทมเพลตนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แยกแยะวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เป็น KPI ที่สามารถวัดผลได้ โดยใช้ ClickUp Goals
  • มอบหมายงาน, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และรักษาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยClickUp Tasks
  • สร้างแดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมวิดเจ็ตและมุมมองข้อมูลหลากหลาย
  • ติดตามความก้าวหน้าของทีมโดยใช้ประเภทเป้าหมาย KPI หลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข, เงิน, และจริง/เท็จ
  • ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีผ่านการแก้ไขแบบ สด, ความคิดเห็น และการอัปเดต

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือแบบครบวงจร
  • อินเทอร์เฟซที่มีฟีเจอร์หลากหลายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,200+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ฉันได้ใช้เครื่องมือหลายอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยติดตามงาน และคลิกอัพแก้ปัญหาทั้งหมดให้ฉัน ฉันชอบความยืดหยุ่นที่คลิกอัพมอบให้

ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ฉันได้ใช้เครื่องมือมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยติดตามงาน และ clickup แก้ปัญหาทั้งหมดให้ฉันได้ ฉันชอบความยืดหยุ่นที่ clickup มอบให้

2. Geckoboard (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์และการแชร์ข้อมูล)

Geckoboard (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูล)
ผ่านทาง Geckoboard

Geckoboard เป็นซอฟต์แวร์ KPI ที่เรียบง่าย สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการสื่อสารตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว

เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้การสร้างแดชบอร์ด KPIที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อแสดงเมตริกที่สำคัญต่อธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) จาก Google Analytics, Salesforce หรือ Excel Geckoboard ก็สามารถดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 90 แหล่งได้

แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถฝังลงในเว็บไซต์ แสดงบนทีวีในสำนักงาน หรือแชร์ผ่านอีเมลหรือ Slack ได้—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มและสถานที่ต่างๆ

คุณสมบัติเด่นของ Geckoboard

  • สร้างแดชบอร์ด KPI ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยใช้วิดเจ็ต, แผนภูมิ, และตัวติดตามเป้าหมาย
  • ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเรียลไทม์และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวบ่งชี้สถานะ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือน, การถ่ายภาพตามกำหนดเวลา, และมุมมองแบบโต้ตอบสำหรับการตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพอย่างลึกซึ้ง

ข้อจำกัดของ Geckoboard

  • การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI ที่เฉพาะเจาะจง
  • อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อจำนวนแดชบอร์ดหรือผู้ใช้เพิ่มขึ้น
  • แหล่งข้อมูลบางแห่งไม่รองรับการสตรีมแบบเรียลไทม์
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยลงสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการการแสดงผลที่ปรับแต่งได้

ราคาของ Geckoboard

  • จำเป็น: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • คอร์: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Geckoboard

  • G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Geckoboard อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

ข้อมูลสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าคุณอาจต้องสื่อสารกับตัวชี้วัดที่เข้าใจยากในบางครั้ง อีกสิ่งที่ดีคือทีม Geckoboard ที่เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้

ข้อมูลสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าคุณอาจต้องสื่อสารกับตัวชี้วัดที่เข้าใจยากในบางครั้ง อีกสิ่งที่ดีคือทีม Geckoboard ที่เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้

3. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงภาพและแดชบอร์ด KPI สำหรับองค์กร)

Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงภาพและแดชบอร์ด KPI สำหรับองค์กร)
ผ่านทาง Tableau

ระหว่างการประชุม, การส่งโค้ด, การแก้ไขปัญหาของลูกค้า, หรือการปิดการขาย, ทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเพื่อคิดหาวิธีสร้างแดชบอร์ด.

อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Tableau ทำให้แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนและมีประโยชน์

โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ทีมงานสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ทันสมัยและโต้ตอบได้ ซึ่งติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึง KPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau

  • เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่จากสเปรดชีต, แพลตฟอร์มคลาวด์, หรือฐานข้อมูล SQL ด้วย ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
  • ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อออกแบบรายงานและแดชบอร์ดด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
  • สร้างการแสดงผล ภาพที่ชัดเจนของ KPI, แนวโน้ม และการคาดการณ์ โดยใช้แผนภูมิและตัวกรองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
  • เข้าถึงแดชบอร์ดผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป หรือมือถือ เพื่อข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ทุกเวลา
  • ปรับใช้อย่างปลอดภัยในขนาดใหญ่ ด้วยตัวเลือกทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ที่ปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ Tableau

  • ต้องการการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อให้ทีมสามารถเชี่ยวชาญความสามารถทั้งหมดได้
  • อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อที่นั่งผู้ใช้และฟีเจอร์เสริมสะสมเพิ่มขึ้น
  • ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับแดชบอร์ดขนาดใหญ่หรือเมื่อทำงานข้ามแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ราคาของ Tableau

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Tableau

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (2300+ รีวิว)

ผู้ใช้พูดถึง Tableau อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล; มันให้ข้อมูลที่ชัดเจนและยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากวันหนึ่งไปยังวันอื่นได้ดี เมื่อคุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพียงพอแล้ว มันจะเข้าใจได้ง่าย

เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล; มันให้ข้อมูลที่ชัดเจนและยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากวันหนึ่งไปยังวันอื่นได้ดี; เมื่อคุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพียงพอแล้ว มันจะเข้าใจได้ง่าย

4. Power BI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft และแดชบอร์ด KPI ที่ประหยัดงบประมาณ)

Power BI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft และแดชบอร์ด KPI ที่ประหยัดงบประมาณ)
ผ่านทาง Microsoft

หากคุณกำลังจมอยู่กับตารางข้อมูลใน Excel อยู่แล้ว การเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด KPI แบบเต็มรูปแบบอาจรู้สึกเหมือนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไม่มีใครมีเวลาทำ Power BI เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับหลายทีมเนื่องจากพลัง ความคุ้นเคย และความง่ายในการใช้งานที่น่าประหลาดใจ

ด้วยเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบลากและวาง Power BI ทำให้การเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่มีความหมายเป็นเรื่องง่าย

คุณยังได้รับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวเลือกการผสานข้อมูลที่แข็งแกร่ง, และการแจ้งเตือนแบบภาพ—เพื่อให้คุณอยู่ในความรับรู้เสมอ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI

  • สร้าง แดชบอร์ด KPI แบบโต้ตอบ ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง พร้อมตัวเลือกการแสดงผลนับร้อยแบบ
  • เชื่อมต่อกับ แหล่งข้อมูลกว่า 300 แห่ง รวมถึง Excel, SQL, Salesforce และ Google Analytics
  • เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกและการคาดการณ์แบบสมมติด้วย Premium
  • ตั้งค่าการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อการติดตามKPI การจัดการโครงการที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
  • ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรของ Microsoft

ข้อจำกัดของ Power BI

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วหากก้าวไปไกลกว่าแดชบอร์ดพื้นฐานและการแสดงผลข้อมูล
  • ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ Mac หรือ Linux
  • ระดับราคาและโครงสร้างการอนุญาตใช้งานที่ซับซ้อนสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
  • อาจเกิดความล่าช้าหรือการตัดการเชื่อมต่อขณะประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก

ราคาของ Power BI

  • Power BI Desktop: ฟรี
  • Power BI Pro: $14/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Power BI Premium: $24/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Power BI Embedded: ตัวแปร (จ่ายตามการใช้งาน)
  • Power BI Premium (ตามความจุ): เริ่มต้นที่ $4,995/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Power BI

  • G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)

ผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Power BI?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

สามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft และฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL Server ได้อย่างง่ายดาย รายงานสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ

สามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft และฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL Server ได้อย่างง่ายดาย รายงานสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการได้

5. Databox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการแดชบอร์ด KPI ที่รวดเร็วและมองเห็นได้ชัดเจน)

Databox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการแดชบอร์ด KPI ที่รวดเร็วและมองเห็นภาพได้)
ผ่านทาง Databox

ทีมการตลาดมักจมอยู่กับเครื่องมือต่าง ๆ—Google Analytics, HubSpot, Meta Ads และสเปรดชีตมากมาย ใครจะมีเวลาเข้าสู่ระบบห้าแพลตฟอร์มเพียงเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรที่ได้ผลบ้าง?

นั่นคือจุดเด่นของ Databox ซอฟต์แวร์ KPI นี้รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ให้คุณเห็นภาพรวมของ KPI การตลาดได้ทันทีในรูปแบบภาพโดยไม่ต้องสลับแท็บ

Databox มีเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง เหมาะสำหรับสมาชิกในทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค สามารถเข้าถึงได้จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่หน้าจอทีวีในสำนักงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databox

  • เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลมากกว่า 120 แหล่ง รวมถึง Google Ads, HubSpot และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • สร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลแบบลากและวาง
  • คาดการณ์ข้อมูล KPI ในอนาคต แนวโน้มโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต

ข้อจำกัดของ Databox

  • แผนฟรีมีการปรับแต่งและอัตราการรีเฟรชข้อมูลที่จำกัด
  • การผสานการทำงานขั้นสูงและตัวชี้วัดบางอย่างต้องการแผนระดับที่สูงขึ้น
  • แอปพลิเคชันมือถือและ UI อาจตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็ก
  • ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่มีแหล่งข้อมูลจำนวนมาก

ราคาของ Databox

  • ฟรีตลอดไป (3 แดชบอร์ด, อัปเดตทุกวัน)
  • เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเติบโต: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $999/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Databox

  • G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 200+ รายการ)

ผู้ใช้พูดถึง Databox อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

โดยรวมแล้ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้มาก โดยเฉพาะวิธีการจัดระเบียบเทมเพลตเพื่อแชร์ข้ามบัญชีลูกค้า การสร้างการแจ้งเตือน และการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดโดยตรง

โดยรวมแล้ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้มาก โดยเฉพาะวิธีการจัดระเบียบเทมเพลตเพื่อแชร์ข้ามบัญชีลูกค้า สร้างการแจ้งเตือน และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดโดยตรง

6. Klipfolio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง)

Klipfolio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง)
ผ่านทาง Klipfolio

สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งมีแท็บเปิดอยู่เป็นล้านแท็บและใช้งานหลายแพลตฟอร์ม การมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย

นั่นคือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ Klips ของ Klipfolio มีประโยชน์มาก—มันรวมเอาตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของคุณและนำเสนอในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่คุณสามารถใช้งานได้

ด้วยการผสานรวมกว่า 130 รูปแบบ Klipfolio Klips สามารถปรับให้เข้ากับชุดข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio

  • เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลมากกว่า 130 แหล่ง รวมถึง Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel และ API
  • สร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซลด้วยสูตรที่กำหนดเอง, KPI และการแสดงผลข้อมูล
  • เข้าถึงแดชบอร์ดของคุณบนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือลิงก์ที่แชร์ได้—เหมาะสำหรับการรายงานให้ลูกค้า
  • ตั้งค่ารายงานตามกำหนดเวลา, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และแดชบอร์ดแบบไม่มีแบรนด์เพื่อให้การตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Klipfolio

  • แดชบอร์ดอาจใช้เวลาในการโหลดช้าลงเมื่อมีข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมีปริมาณมาก
  • การปรับแต่งขั้นสูง (SSO, แบรนด์, ไวท์เลเบล) ต้องการแผนระดับสูงกว่า
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าเมตริกหรือสูตรที่กำหนดเอง
  • คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม BI ที่ใหม่กว่าและเครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI

ราคาของ Klipfolio

  • ฐาน: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $190/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $350/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม+: $690/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Klipfolio

  • G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)

7. SimpleKPI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการแดชบอร์ดไม่จำกัดในราคาเหมาจ่าย)

SimpleKPI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการแดชบอร์ดไม่จำกัดในราคาเหมาจ่าย)
ผ่านทาง SimpleKPI

เมื่อคุณพยายามรักษาทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกัน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือเครื่องมือแดชบอร์ดที่ใช้งานยากหรือราคาที่ลงโทษคุณเมื่อทีมเติบโต

นั่นคือจุดที่ SimpleKPI เข้ามามีบทบาท—สมชื่อจริง ๆ เพราะมันช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจุกจิกกับคุณในทุก ๆ ผู้ใช้

ซอฟต์แวร์ KPI บนระบบคลาวด์นี้มอบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดที่ดูสะอาดตา และเครื่องมือรายงาน KPIที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ภายใต้ราคาเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleKPI

  • ติดตาม KPI, ผู้ใช้, แดชบอร์ด และรายงานได้ไม่จำกัดในราคาเดียว
  • ใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมแผนภูมิ กราฟ และตารางเพื่อแสดงข้อมูลเมตริก
  • สร้างและ ส่งออกรายงาน KPI แบบกำหนดเอง ในรูปแบบ PDF, Excel และ Word
  • เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดและการนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ SimpleKPI

  • การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง

ราคาของ SimpleKPI

  • อัตราเหมาจ่าย: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว SimpleKPI

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. Sisense (เหมาะที่สุดสำหรับ BI ภายในขั้นสูงระดับองค์กร)

Sisense (เหมาะที่สุดสำหรับ BI ภายในองค์กรระดับสูง)
ผ่านทาง Sisense

เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ข้อมูลของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย—ครอบคลุมทั้งการตลาด, การดำเนินงาน, การเงิน, และแพลตฟอร์มลูกค้า การทำความเข้าใจทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมาก ไม่ใช่เรื่องง่าย

สมมติว่าคุณกำลังจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความซับซ้อนสูง และมีมูลค่าสูง และต้องการวิธีในการสร้างแบบจำลอง เชื่อมต่อ และสำรวจข้อมูลเหล่านั้นข้ามทีมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกรณีนี้ Sisense มอบความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ

ซอฟต์แวร์ KPI นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม BI ภายในที่ต้องการรวมข้อมูลเชิงลึกไว้ที่ศูนย์กลางและส่งมอบไปยังแผนกต่างๆ ของธุรกิจ

Sisense ยังรองรับการฝังตัว (embedding) ด้วย ดังนั้นหากคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันหรือแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าและต้องการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในตัว คุณสามารถผสานการวิเคราะห์เข้ากับระบบที่ผู้ใช้ของคุณใช้งานอยู่แล้วได้

คุณสมบัติเด่นของ Sisense

  • รวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหลายสิบแหล่งให้อยู่ในชั้นข้อมูลวิเคราะห์เดียว
  • ฝังแดชบอร์ดโดยตรงในเครื่องมือของลูกค้าหรือภายในองค์กร
  • ใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแบบจำลองการทำนาย
  • ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งบนคลาวด์ ภายในองค์กร หรือแบบไฮบริด
  • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร

ข้อจำกัดของ Sisense

  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าหากกรณีการใช้งานของคุณมีความซับซ้อน
  • การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและการตั้งค่าของคุณ
  • บางคุณสมบัติต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อตั้งค่าให้สมบูรณ์

ราคา Sisense

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense

  • G2: 4. 2/5 (1,010+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)

สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Sisense

ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:

Elasticube เป็นแกนหลักของผลิตภัณฑ์ SiSense – ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันเพื่อสร้างการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล แดชบอร์ดมีความสวยงามและใช้งานได้ดี

Elasticube เป็นแกนหลักของผลิตภัณฑ์ SiSense – ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันเพื่อสร้างการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล แดชบอร์ดมีความสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. Qlik Sense (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแดชบอร์ดแบบบริการตนเองที่ทรงพลัง)

Qlik Sense (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแดชบอร์ดแบบบริการตนเองที่ทรงพลัง)
ผ่านทาง Qlik Sense

การจัดการข้อมูลหลายแหล่ง เช่น แพลตฟอร์มการขายและเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้า สามารถทำให้ทีมสูญเสียการมองเห็นภาพรวมได้ง่าย

Qlik มอบเครื่องมือให้คุณสำรวจข้อมูลของคุณอย่างชาญฉลาดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลหรือทีมไอทีมาช่วยเหลือ ซอฟต์แวร์ KPI ตัวนี้โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้, ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง, และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

จุดมุ่งเน้นหลักของ Qlik คือ—ทุกคนในทีมของคุณควรสามารถตั้งคำถามและได้รับคำตอบที่มีความหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ SQL หรือสถิติขั้นสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qlik Sense

  • เปิดใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการค้นหาและการแชทสำหรับการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ
  • ให้แดชบอร์ดที่ตอบสนองและเหมาะกับมือถือ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ส่งมอบ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการเสริมด้วย AI และคำแนะนำเชิงคาดการณ์
  • แจ้งเตือนและทำงานอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ

ข้อจำกัดของ Qlik Sense

  • ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
  • บางคุณสมบัติ, ปลั๊กอิน, หรือตัวเลือกการส่งออกอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม
  • การตั้งราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่

ราคาของ Qlik Sense

  • เริ่มต้น: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $825/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $2750/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็นของ Qlik Sense

  • G2: 4. 4/5 (910+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)

ผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Qlik Sense?

ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:

ในองค์กรของเรา เราใช้ Qlik Sense สำหรับการสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด แผนภูมิ และกราฟ ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการและความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้เราทำงานกับแหล่งข้อมูลและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย

ในองค์กรของเรา เราใช้ Qlik Sense สำหรับการแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด แผนภูมิ และกราฟ ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการและความยืดหยุ่นในการทำงานกับแหล่งข้อมูลและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย

10. Zoho Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้งาน BI)

Zoho Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้งาน BI)
ผ่านทาง Zoho Analytics

หากคุณกำลังดำเนินงานอย่างประหยัดแต่ยังต้องการเข้าถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง Zoho Analytics อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ

สิ่งที่ทำให้ Zoho โดดเด่นคือความสมดุล: มันสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ยังคงมีความลึกซึ้งสำหรับนักวิเคราะห์ ทีมงานสามารถใช้แดชบอร์ดแบบลากและวาง และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรายงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Analytics

  • สร้างแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ จากข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
  • รองรับ คำสั่ง SQL และรายงานที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
  • เปิดใช้งานการแชร์และการกรองตามบทบาทเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
  • ใช้ ผู้ช่วย AI ในตัว (Zia) สำหรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
  • เลือกจากตัวเลือกการเผยแพร่ที่ยืดหยุ่น รวมถึงสไลด์โชว์ ลิงก์ส่วนตัว และมุมมองแบบฝัง

ข้อจำกัดของ Zoho Analytics

  • ผู้เริ่มต้นอาจพบอุปสรรคในการเรียนรู้สำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน
  • บางโปรแกรมเสริมและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หากไม่ได้อยู่ในแผนที่สูงกว่า

ราคาของ Zoho Analytics

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $145/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $575/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Analytics คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)

11. Domo (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลซับซ้อนและมีงบประมาณสูง)

โดโม (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลซับซ้อนและมีงบประมาณสูง)
ผ่านทาง โดโม

เมื่อธุรกิจของคุณเริ่มดำเนินการด้วยเครื่องมือหลายสิบตัว—แต่ละตัวมีรายงาน, ตัวชี้วัด, และแดชบอร์ดของตัวเอง—มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามง่าย ๆ อย่างเช่น "เราทำได้ดีแค่ไหน?"

ซอฟต์แวร์ KPI นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ศูนย์กลางเดียวเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาและแปลข้อมูลเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจ—ไม่ว่าจะเป็นผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หรือข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI

Domo ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,000+ แหล่ง ตั้งแต่ AWS ไปจนถึง SAP ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีเครื่องมือและระบบที่หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Domo

  • ผสาน ETL, การแสดงภาพข้อมูล, AI และการสร้างแดชบอร์ดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ปรับปรุงข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
  • วิเคราะห์โดยใช้ ผู้ช่วย AI สำหรับการสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ
  • รองรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการแดชบอร์ดแบบฝังตัว

ข้อจำกัดของโดโม

  • การเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับทีมบริการตนเองที่ไม่มีวิศวกรข้อมูล
  • โมเดลการกำหนดราคาตามการบริโภคอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

ราคาโดโม

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

โดโมเรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 830 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)

