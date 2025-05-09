11 ซอฟต์แวร์ติดตาม KPI ฟรีในปี 2025

คุณสามารถบรรลุเป้าหมาย สร้างความประทับใจให้กับทีมของคุณ และยังคงพลาดโอกาสสำคัญได้—เพียงเพราะคุณไม่ได้ติดตาม KPI ของคุณ
นั่นคือหลักฐานของงานคุณ การเลื่อนตำแหน่งที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ และความอดทนของคุณ
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้รับข้อมูลเมตริกที่ถูกต้อง คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ KPI ที่มีประสิทธิภาพ—ระบบที่ติดตามทุกสิ่งที่คุณทำ แม้แต่ภารกิจที่เล็กที่สุด
เพื่อช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือรายการเครื่องมือที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด 11 รายการที่ช่วยในการติดตาม KPI และทำให้การเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจเป็นความก้าวหน้าที่สามารถวัดผลได้ง่ายขึ้น—ช่วยประหยัดเวลา ลดความเครียด และลดโอกาสที่พลาดไป
ซอฟต์แวร์ KPI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับซอฟต์แวร์ KPI 11 อันดับแรกที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อติดตามประสิทธิภาพ:
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การติดตาม KPI และการจัดการโครงการแบบครบวงจร
|เป้าหมาย, งาน, แดชบอร์ด, การทำงานร่วมกัน, แม่แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|เก็กโบร์ด
|แดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์และการแบ่งปันข้อมูล
|แดชบอร์ดที่กำหนดเอง, การเชื่อมต่อมากกว่า 90 รายการ, การแจ้งเตือน, ภาพรวม
|ทดลองใช้ฟรี; มีแผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ตาราง
|การสำรวจข้อมูลเชิงภาพและแดชบอร์ดสำหรับองค์กร
|การลากและวาง, ตัวเชื่อมต่อข้อมูล, ภาพที่สมบูรณ์, การทำนาย
|ราคาตามความต้องการ
|พาวเวอร์ บีไอ
|ผู้ใช้ Microsoft และแดชบอร์ดที่ประหยัดงบประมาณ
|ลากและวาง, แหล่งข้อมูลกว่า 300 รายการ, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI, อัปเดตแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ดาต้าบ็อกซ์
|ทีมการตลาดที่ต้องการแดชบอร์ดที่รวดเร็วและมองเห็นได้ชัดเจน
|120+ การผสานรวม, การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์, มาตรฐานเปรียบเทียบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|คลิปโฟลิโอ
|แดชบอร์ดที่กำหนดเองจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง
|130+ แหล่งข้อมูล, สูตรที่กำหนดเอง, รายงานตามกำหนดการ
|ทดลองใช้ฟรี; มีแผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|SimpleKPI
|ทีมขนาดเล็กที่ต้องการแดชบอร์ดแบบไม่จำกัดในอัตราเหมาจ่าย
|ไม่จำกัด KPI, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, รายงานที่กำหนดเอง
|ทดลองใช้ฟรี; มีแผนชำระเงินที่ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ซิสเซนส์
|ระบบ BI ภายในขั้นสูงระดับองค์กร
|ชั้นข้อมูลรวม, แดชบอร์ดฝังตัว, ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI
|ราคาตามความต้องการ
|Qlik Sense
|แดชบอร์ดบริการตนเองที่ทรงพลัง
|การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ, ข้อเสนอแนะจาก AI, การแจ้งเตือน
|แผนการชำระเงินแบบกำหนดเองสำหรับองค์กร
|Zoho Analytics
|ทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นด้วย BI
|แผงควบคุมรถยนต์, ผู้ช่วย AI, รองรับ SQL
|มีแผนฟรีให้บริการ; สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|โดโมะ
|องค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลซับซ้อน
|ETL + AI, การรีเฟรชแบบเรียลไทม์, แดชบอร์ดแบบฝังตัว
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ KPI?
ผู้ใช้ Redditรายหนึ่งกล่าวว่า, "ดูผลงานของผู้คนและผลกระทบต่อเป้าหมายของบริษัท"
แม้ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่การพึ่งพาความรู้สึกเพียงอย่างเดียวไม่สามารถขยายผลได้ คุณยังคงต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก และต้องมีวิธีการติดตามที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้น เครื่องมือ KPI ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณควรให้คุณสามารถ:
- สร้าง แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ที่เน้นตัวชี้วัดสำคัญและโครงการเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ✅
- ให้บริการ การติดตามแบบเรียลไทม์ และความถูกต้องของข้อมูลเพื่อตรวจสอบ KPI โดยไม่มีล่าช้า ✅
- สนับสนุนการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM, แพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ✅
- เปิดโอกาสให้ทีมต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วย การเข้าถึงแบบรวมศูนย์ ต่อรายงาน KPI ✅
- ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจนและรายงานอย่างสม่ำเสมอ ✅
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประสบปัญหาในการเปลี่ยนความใฝ่ฝันในอาชีพที่คลุมเครือให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่หรือไม่?25 ตัวอย่างและไอเดียเป้าหมายอาชีพแบบ SMART สำหรับการทำงานจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการตั้งเป้าหมายที่สามารถผลักดันความสำเร็จได้จริง
11 ซอฟต์แวร์ KPI ที่ดีที่สุดที่ควรลอง
เครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI เหล่านี้ช่วยให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้โดยการทำให้การติดตาม KPI ง่ายขึ้น—ทำให้คุณสามารถจัดทีมให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดทางธุรกิจที่แบ่งปันกันได้อย่างง่ายดาย
1. ClickUp (เครื่องมือติดตาม KPI และบริหารโครงการที่ดีที่สุดแบบครบวงจร)
เมื่อทีมใช้เครื่องมือหลายอย่างในการติดตามประสิทธิภาพ พวกเขาล้มเหลวในการบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง ข้อมูลกลายเป็นส่วนๆ กระบวนการทำงานล้มเหลว และยากขึ้นในการทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น
ClickUp ปกป้องคุณจากการจ่ายค่าใช้จ่ายนั้นโดยการรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว—ตั้งแต่ KPI ไปจนถึงงานและรายงาน—ในที่เดียว
ขั้นตอนแรกในการติดตาม KPI คือการกำหนด KPI เหล่านั้นClickUp Goalsทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นโดยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆ ออกเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถติดตามได้
คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเป็นตัวเลข ตัวเงิน หรือตามงานได้—เหมาะสำหรับการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การครอบคลุมโค้ดไปจนถึงคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ มันให้ทีมมีจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมในการปรับให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
หากคุณต้องการเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายเพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปีแม่แบบ OKR ของ ClickUpมอบการวางแผนที่มีโครงสร้างยอดเยี่ยมและรายการเป้าหมายที่เป็นระเบียบ
อีกหนึ่งเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมคือเทมเพลต SMART Goals ของ ClickUp. เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทีมของคุณมีสมาธิ มีระเบียบ และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย.
เมื่อคุณกำหนด KPI แล้วClickUp Tasksจะช่วยคุณในการจัดการการดำเนินการของ KPI เหล่านั้น คุณสามารถมอบหมายความสำคัญ ตั้งการแจ้งเตือน และทำการอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
คุณลักษณะเหล่านี้ช่วยให้เกิดความรับผิดชอบในขณะที่ลดภาระทางจิตใจจากการติดตามด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกทีมที่ต้องการตัวชี้วัดเดียวกัน
ด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงเฉพาะสิ่งที่สำคัญ—ไม่ว่าคุณจะติดตามความถี่ในการปรับใช้ วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า หรือการเปลี่ยนแปลงของโค้ด
คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งเพื่อดูภาพรวมของประสิทธิภาพทีมได้อย่างครบถ้วน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งเองได้ 👇🏻
กำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรกับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย? ด้วย ClickUp ทุกการอัปเดตจะถูกเปลี่ยนเป็นงานทันทีด้วยการร่วมมือแบบเรียลไทม์ของ ClickUp การอัปเดตจะเกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ ทำให้ทีมทั้งหมดและผู้จัดการโครงการอยู่ในทิศทางเดียวกัน และไม่มีการสูญเสียข้อมูลใด ๆ
หากคุณต้องการเริ่มต้นทันทีและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—ลองใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUp
มันรวมข้อมูลตัวชี้วัดหลักทั้งหมดของคุณไว้ในแดชบอร์ดเดียวที่ดูง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์แนวโน้มหรือตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เทมเพลตนี้จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แยกแยะวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้เป็น KPI ที่สามารถวัดผลได้ โดยใช้ ClickUp Goals
- มอบหมายงาน, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และรักษาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการด้วยClickUp Tasks
- สร้างแดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์ที่ปรับแต่งได้ พร้อมวิดเจ็ตและมุมมองข้อมูลหลากหลาย
- ติดตามความก้าวหน้าของทีมโดยใช้ประเภทเป้าหมาย KPI หลายรูปแบบ เช่น ตัวเลข, เงิน, และจริง/เท็จ
- ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทันทีผ่านการแก้ไขแบบ สด, ความคิดเห็น และการอัปเดต
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือแบบครบวงจร
- อินเทอร์เฟซที่มีฟีเจอร์หลากหลายอาจรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,400+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ฉันได้ใช้เครื่องมือหลายอย่างตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยติดตามงาน และคลิกอัพแก้ปัญหาทั้งหมดให้ฉัน ฉันชอบความยืดหยุ่นที่คลิกอัพมอบให้
ฉันชอบที่ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ฉันได้ใช้เครื่องมือมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยติดตามงาน และ clickup แก้ปัญหาทั้งหมดให้ฉันได้ ฉันชอบความยืดหยุ่นที่ clickup มอบให้
🔎 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่องการวัดผลการปฏิบัติงานมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 3ในสมัยราชวงศ์เว่ยของจีน ซึ่งจักรพรรดิใช้ระบบเกรด 9 ขั้นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของสมาชิกในราชวงศ์
2. Geckoboard (เหมาะที่สุดสำหรับแดชบอร์ด KPI แบบเรียลไทม์และการแชร์ข้อมูล)
Geckoboard เป็นซอฟต์แวร์ KPI ที่เรียบง่าย สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการสื่อสารตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ทำให้การสร้างแดชบอร์ด KPIที่ปรับแต่งได้ตามต้องการเพื่อแสดงเมตริกที่สำคัญต่อธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) จาก Google Analytics, Salesforce หรือ Excel Geckoboard ก็สามารถดึงข้อมูลประสิทธิภาพจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 90 แหล่งได้
แดชบอร์ดเหล่านี้สามารถฝังลงในเว็บไซต์ แสดงบนทีวีในสำนักงาน หรือแชร์ผ่านอีเมลหรือ Slack ได้—เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มและสถานที่ต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Geckoboard
- สร้างแดชบอร์ด KPI ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่โดยใช้วิดเจ็ต, แผนภูมิ, และตัวติดตามเป้าหมาย
- ติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจแบบเรียลไทม์และตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมด้วยตัวบ่งชี้สถานะ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือน, การถ่ายภาพตามกำหนดเวลา, และมุมมองแบบโต้ตอบสำหรับการตรวจสอบข้อมูลประสิทธิภาพอย่างลึกซึ้ง
ข้อจำกัดของ Geckoboard
- การรายงานและการวิเคราะห์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือ BI ที่เฉพาะเจาะจง
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อจำนวนแดชบอร์ดหรือผู้ใช้เพิ่มขึ้น
- แหล่งข้อมูลบางแห่งไม่รองรับการสตรีมแบบเรียลไทม์
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยลงสำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการการแสดงผลที่ปรับแต่งได้
ราคาของ Geckoboard
- จำเป็น: $75/เดือน ต่อผู้ใช้
- คอร์: $219/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Geckoboard
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (110+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Geckoboard อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
ข้อมูลสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าคุณอาจต้องสื่อสารกับตัวชี้วัดที่เข้าใจยากในบางครั้ง อีกสิ่งที่ดีคือทีม Geckoboard ที่เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้
ข้อมูลสามารถมองเห็นได้ในรูปแบบที่น่าสนใจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าคุณอาจต้องสื่อสารกับตัวชี้วัดที่เข้าใจยากในบางครั้ง อีกสิ่งที่ดีคือทีม Geckoboard ที่เพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเข้ากันได้
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: หากทีมของคุณตั้งเป้าหมายแล้วล้มเหลวกลางทางอยู่บ่อยครั้ง12 ซอฟต์แวร์ตั้งเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับทีมสามารถช่วยให้คุณมีสมาธิ มุ่งมั่นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายได้จริง
3. Tableau (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจข้อมูลเชิงภาพและแดชบอร์ด KPI สำหรับองค์กร)
ระหว่างการประชุม, การส่งโค้ด, การแก้ไขปัญหาของลูกค้า, หรือการปิดการขาย, ทีมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาว่างเพื่อคิดหาวิธีสร้างแดชบอร์ด.
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Tableau ทำให้แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคก็สามารถใช้งานได้ง่ายในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนและมีประโยชน์
โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว ทีมงานสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ทันสมัยและโต้ตอบได้ ซึ่งติดตามทุกอย่างตั้งแต่ความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึง KPI ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tableau
- เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่จากสเปรดชีต, แพลตฟอร์มคลาวด์, หรือฐานข้อมูล SQL ด้วย ตัวเชื่อมต่อแบบเนทีฟ
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อออกแบบรายงานและแดชบอร์ดด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
- สร้างการแสดงผล ภาพที่ชัดเจนของ KPI, แนวโน้ม และการคาดการณ์ โดยใช้แผนภูมิและตัวกรองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- เข้าถึงแดชบอร์ดผ่านเว็บ, เดสก์ท็อป หรือมือถือ เพื่อข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ทุกเวลา
- ปรับใช้อย่างปลอดภัยในขนาดใหญ่ ด้วยตัวเลือกทั้งแบบติดตั้งภายในองค์กรหรือบนคลาวด์ที่ปรับให้เหมาะสมกับโครงสร้างพื้นฐานของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Tableau
- ต้องการการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อให้ทีมสามารถเชี่ยวชาญความสามารถทั้งหมดได้
- อาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายสูงเมื่อที่นั่งผู้ใช้และฟีเจอร์เสริมสะสมเพิ่มขึ้น
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพกับแดชบอร์ดขนาดใหญ่หรือเมื่อทำงานข้ามแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
ราคาของ Tableau
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Tableau
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,300 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (2300+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Tableau อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล; มันให้ข้อมูลที่ชัดเจนและยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากวันหนึ่งไปยังวันอื่นได้ดี เมื่อคุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพียงพอแล้ว มันจะเข้าใจได้ง่าย
เป็นเครื่องมือที่ดีในการจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล; มันให้ข้อมูลที่ชัดเจนและยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลจากวันหนึ่งไปยังวันอื่นได้ดี; เมื่อคุณใช้เวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับมันเพียงพอแล้ว มันจะเข้าใจได้ง่าย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังประสบปัญหาในการระบุสาเหตุที่ทำให้ทีมพัฒนาของคุณล่าช้าอยู่หรือไม่?"25 ตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตัวอย่าง"จะให้ข้อมูลเมตริกการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการติดตามความก้าวหน้า ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และส่งมอบงานได้เร็วขึ้น
4. Power BI (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft และแดชบอร์ด KPI ที่ประหยัดงบประมาณ)
หากคุณกำลังจมอยู่กับตารางข้อมูลใน Excel อยู่แล้ว การเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์แดชบอร์ด KPI แบบเต็มรูปแบบอาจรู้สึกเหมือนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ไม่มีใครมีเวลาทำ Power BI เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับหลายทีมเนื่องจากพลัง ความคุ้นเคย และความง่ายในการใช้งานที่น่าประหลาดใจ
ด้วยเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดแบบลากและวาง Power BI ทำให้การเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่มีความหมายเป็นเรื่องง่าย
คุณยังได้รับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวเลือกการผสานข้อมูลที่แข็งแกร่ง, และการแจ้งเตือนแบบภาพ—เพื่อให้คุณอยู่ในความรับรู้เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Power BI
- สร้าง แดชบอร์ด KPI แบบโต้ตอบ ได้อย่างง่ายดายด้วยการลากและวาง พร้อมตัวเลือกการแสดงผลนับร้อยแบบ
- เชื่อมต่อกับ แหล่งข้อมูลกว่า 300 แห่ง รวมถึง Excel, SQL, Salesforce และ Google Analytics
- เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่สร้างโดย AI เช่น การวิเคราะห์ความรู้สึกและการคาดการณ์แบบสมมติด้วย Premium
- ตั้งค่าการอัปเดตแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือน และการเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อการติดตามKPI การจัดการโครงการที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ปกป้องข้อมูลของคุณด้วยการปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กร การเข้ารหัส และการควบคุมการเข้าถึงระดับองค์กรของ Microsoft
ข้อจำกัดของ Power BI
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วหากก้าวไปไกลกว่าแดชบอร์ดพื้นฐานและการแสดงผลข้อมูล
- ไม่มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับผู้ใช้ Mac หรือ Linux
- ระดับราคาและโครงสร้างการอนุญาตใช้งานที่ซับซ้อนสำหรับทีมที่กำลังเติบโต
- อาจเกิดความล่าช้าหรือการตัดการเชื่อมต่อขณะประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Power BI
- Power BI Desktop: ฟรี
- Power BI Pro: $14/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power BI Premium: $24/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Power BI Embedded: ตัวแปร (จ่ายตามการใช้งาน)
- Power BI Premium (ตามความจุ): เริ่มต้นที่ $4,995/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Power BI
- G2: 4. 5/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Power BI?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
สามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft และฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL Server ได้อย่างง่ายดาย รายงานสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลได้ตามที่คุณต้องการ
สามารถเชื่อมโยงกับชุดข้อมูลที่มีอยู่ในระบบนิเวศของ Microsoft และฐานข้อมูลภายนอก เช่น SQL Server ได้อย่างง่ายดาย รายงานสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลตามที่คุณต้องการได้
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) ฟรี
5. Databox (เหมาะที่สุดสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการแดชบอร์ด KPI ที่รวดเร็วและมองเห็นได้ชัดเจน)
ทีมการตลาดมักจมอยู่กับเครื่องมือต่าง ๆ—Google Analytics, HubSpot, Meta Ads และสเปรดชีตมากมาย ใครจะมีเวลาเข้าสู่ระบบห้าแพลตฟอร์มเพียงเพื่อตรวจสอบว่ามีอะไรที่ได้ผลบ้าง?
นั่นคือจุดเด่นของ Databox ซอฟต์แวร์ KPI นี้รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ให้คุณเห็นภาพรวมของ KPI การตลาดได้ทันทีในรูปแบบภาพโดยไม่ต้องสลับแท็บ
Databox มีเครื่องมือสร้างแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายด้วยการลากและวาง เหมาะสำหรับสมาชิกในทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค สามารถเข้าถึงได้จากเดสก์ท็อป มือถือ หรือแม้แต่หน้าจอทีวีในสำนักงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Databox
- เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลมากกว่า 120 แหล่ง รวมถึง Google Ads, HubSpot และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- สร้างแดชบอร์ดที่สวยงามและปรับแต่งได้ตามต้องการด้วยเครื่องมือสร้างภาพข้อมูลแบบลากและวาง
- คาดการณ์ข้อมูล KPI ในอนาคต แนวโน้มโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เปรียบเทียบประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเพื่อค้นหาโอกาสในการเติบโต
ข้อจำกัดของ Databox
- แผนฟรีมีการปรับแต่งและอัตราการรีเฟรชข้อมูลที่จำกัด
- การผสานการทำงานขั้นสูงและตัวชี้วัดบางอย่างต้องการแผนระดับที่สูงขึ้น
- แอปพลิเคชันมือถือและ UI อาจตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นบนหน้าจอขนาดเล็ก
- ราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมที่มีแหล่งข้อมูลจำนวนมาก
ราคาของ Databox
- ฟรีตลอดไป (3 แดชบอร์ด, อัปเดตทุกวัน)
- เริ่มต้น: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $999/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Databox
- G2: 4. 4/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 200+ รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Databox อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
โดยรวมแล้ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้มาก โดยเฉพาะวิธีการจัดระเบียบเทมเพลตเพื่อแชร์ข้ามบัญชีลูกค้า การสร้างการแจ้งเตือน และการผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดโดยตรง
โดยรวมแล้ว เป็นมิตรต่อผู้ใช้มาก โดยเฉพาะวิธีการจัดระเบียบเทมเพลตเพื่อแชร์ข้ามบัญชีลูกค้า สร้างการแจ้งเตือน และการผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่ใช้บ่อยที่สุดโดยตรง
📮 ClickUp Insight: ครึ่งหนึ่งของทีมที่เราสำรวจกล่าวว่าวันศุกร์เป็นวันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของพวกเขา ทำไม? น่าจะเป็นการประชุมที่น้อยลง และแรงผลักดันได้ถูกสร้างขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์ ด้วยการรบกวนที่น้อยลง ผู้คนจึงมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการทำงานที่มุ่งเน้นและมีความหมาย
ต้องการให้ทุกวันเป็นวันศุกร์ที่ราบรื่นเหมือนทุกวันศุกร์หรือไม่? ลองใช้การสื่อสารแบบอะซิงโครนัสกับ ClickUp—ศูนย์กลางการทำงานครบวงจรของคุณ บันทึกการอัปเดตด้วยClickUp Clips สร้างบทถอดเสียงทันทีด้วยClickUp Brain หรือให้ClickUp AI Notetakerสรุปการประชุมให้คุณภายในไม่กี่วินาที!
6. Klipfolio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 100 แหล่ง)
สำหรับทีมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งมีแท็บเปิดอยู่เป็นล้านแท็บและใช้งานหลายแพลตฟอร์ม การมองเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการทำงานดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลย
นั่นคือเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ Klips ของ Klipfolio มีประโยชน์มาก—มันรวมเอาตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญที่สุดของคุณและนำเสนอในแดชบอร์ดแบบโต้ตอบที่คุณสามารถใช้งานได้
ด้วยการผสานรวมกว่า 130 รูปแบบ Klipfolio Klips สามารถปรับให้เข้ากับชุดข้อมูลของคุณได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Klipfolio
- เชื่อมต่อแหล่งข้อมูลมากกว่า 130 แหล่ง รวมถึง Google Analytics, Facebook Ads, SQL, Excel และ API
- สร้างแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบทุกพิกเซลด้วยสูตรที่กำหนดเอง, KPI และการแสดงผลข้อมูล
- เข้าถึงแดชบอร์ดของคุณบนเดสก์ท็อป, มือถือ, หรือลิงก์ที่แชร์ได้—เหมาะสำหรับการรายงานให้ลูกค้า
- ตั้งค่ารายงานตามกำหนดเวลา, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และแดชบอร์ดแบบไม่มีแบรนด์เพื่อให้การตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Klipfolio
- แดชบอร์ดอาจใช้เวลาในการโหลดช้าลงเมื่อมีข้อมูลที่ซับซ้อนหรือมีปริมาณมาก
- การปรับแต่งขั้นสูง (SSO, แบรนด์, ไวท์เลเบล) ต้องการแผนระดับสูงกว่า
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าเมตริกหรือสูตรที่กำหนดเอง
- คุณสมบัติของ AI ที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม BI ที่ใหม่กว่าและเครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI
ราคาของ Klipfolio
- ฐาน: $90/เดือน ต่อผู้ใช้
- เติบโต: $190/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $350/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม+: $690/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Klipfolio
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (140+ รีวิว)
🔎 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 15พ่อค้าชาวเวนิสได้ปฏิบัติรูปแบบแรกของการลงทุนเพื่อผลตอบแทน (ROI) โดยการเปรียบเทียบต้นทุนของการเดินทางค้าขายกับกำไรที่ได้รับจากการขายสินค้าที่นำเข้า
7. SimpleKPI (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการแดชบอร์ดไม่จำกัดในราคาเหมาจ่าย)
เมื่อคุณพยายามรักษาทีมที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วให้สอดคล้องกัน สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือเครื่องมือแดชบอร์ดที่ใช้งานยากหรือราคาที่ลงโทษคุณเมื่อทีมเติบโต
นั่นคือจุดที่ SimpleKPI เข้ามามีบทบาท—สมชื่อจริง ๆ เพราะมันช่วยให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจุกจิกกับคุณในทุก ๆ ผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ KPI บนระบบคลาวด์นี้มอบการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ แดชบอร์ดที่ดูสะอาดตา และเครื่องมือรายงาน KPIที่ยืดหยุ่น ทั้งหมดนี้ภายใต้ราคาเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleKPI
- ติดตาม KPI, ผู้ใช้, แดชบอร์ด และรายงานได้ไม่จำกัดในราคาเดียว
- ใช้แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์พร้อมแผนภูมิ กราฟ และตารางเพื่อแสดงข้อมูลเมตริก
- สร้างและ ส่งออกรายงาน KPI แบบกำหนดเอง ในรูปแบบ PDF, Excel และ Word
- เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตแดชบอร์ดและการนำเข้าข้อมูลจาก Excel ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ SimpleKPI
- การปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ KPI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือเฉพาะสำหรับการใช้งานขณะเดินทาง
ราคาของ SimpleKPI
- อัตราเหมาจ่าย: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SimpleKPI
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตั้งเป้าหมายและติดตามฟรีสำหรับ Excel & ClickUp
8. Sisense (เหมาะที่สุดสำหรับ BI ภายในขั้นสูงระดับองค์กร)
เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น ข้อมูลของพวกเขาก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย—ครอบคลุมทั้งการตลาด, การดำเนินงาน, การเงิน, และแพลตฟอร์มลูกค้า การทำความเข้าใจทั้งหมดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณมาก ไม่ใช่เรื่องง่าย
สมมติว่าคุณกำลังจัดการกับข้อมูลที่มีปริมาณมาก มีความซับซ้อนสูง และมีมูลค่าสูง และต้องการวิธีในการสร้างแบบจำลอง เชื่อมต่อ และสำรวจข้อมูลเหล่านั้นข้ามทีมหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกรณีนี้ Sisense มอบความยืดหยุ่นที่คุณต้องการ
ซอฟต์แวร์ KPI นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม BI ภายในที่ต้องการรวมข้อมูลเชิงลึกไว้ที่ศูนย์กลางและส่งมอบไปยังแผนกต่างๆ ของธุรกิจ
Sisense ยังรองรับการฝังตัว (embedding) ด้วย ดังนั้นหากคุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันหรือแดชบอร์ดสำหรับลูกค้าและต้องการให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในตัว คุณสามารถผสานการวิเคราะห์เข้ากับระบบที่ผู้ใช้ของคุณใช้งานอยู่แล้วได้
คุณสมบัติเด่นของ Sisense
- รวมข้อมูล จากแหล่งข้อมูลหลายสิบแหล่งให้อยู่ในชั้นข้อมูลวิเคราะห์เดียว
- ฝังแดชบอร์ดโดยตรงในเครื่องมือของลูกค้าหรือภายในองค์กร
- ใช้ประโยชน์จาก เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแบบจำลองการทำนาย
- ปรับใช้ได้อย่างยืดหยุ่นทั้งบนคลาวด์ ภายในองค์กร หรือแบบไฮบริด
- ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Sisense
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าหากกรณีการใช้งานของคุณมีความซับซ้อน
- การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งานและการตั้งค่าของคุณ
- บางคุณสมบัติต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคเพื่อตั้งค่าให้สมบูรณ์
ราคา Sisense
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Sisense
- G2: 4. 2/5 (1,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Sisense
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
Elasticube เป็นแกนหลักของผลิตภัณฑ์ SiSense – ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันเพื่อสร้างการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล แดชบอร์ดมีความสวยงามและใช้งานได้ดี
Elasticube เป็นแกนหลักของผลิตภัณฑ์ SiSense – ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันเพื่อสร้างการจัดกลุ่มข้อมูลอย่างมีเหตุผล แดชบอร์ดมีความสวยงามและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ยังคงจัดการ OKR ในสเปรดชีตอยู่ใช่ไหม? คุณกำลังพลาดโอกาสในการมองเห็นภาพรวมและการทำงานที่สอดคล้องกัน—ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดจะช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อขยายเป้าหมายและผลลัพธ์ของทีมคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. Qlik Sense (เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ต้องการแดชบอร์ดแบบบริการตนเองที่ทรงพลัง)
การจัดการข้อมูลหลายแหล่ง เช่น แพลตฟอร์มการขายและเครื่องมือรับความคิดเห็นจากลูกค้า สามารถทำให้ทีมสูญเสียการมองเห็นภาพรวมได้ง่าย
Qlik มอบเครื่องมือให้คุณสำรวจข้อมูลของคุณอย่างชาญฉลาดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลหรือทีมไอทีมาช่วยเหลือ ซอฟต์แวร์ KPI ตัวนี้โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยแดชบอร์ดที่สามารถโต้ตอบได้, ความสามารถในการค้นหาที่แข็งแกร่ง, และข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์
จุดมุ่งเน้นหลักของ Qlik คือ—ทุกคนในทีมของคุณควรสามารถตั้งคำถามและได้รับคำตอบที่มีความหมายได้ โดยไม่จำเป็นต้องรู้ SQL หรือสถิติขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qlik Sense
- เปิดใช้งาน การวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการค้นหาและการแชทสำหรับการสืบค้นด้วยภาษาธรรมชาติ
- ให้แดชบอร์ดที่ตอบสนองและเหมาะกับมือถือ พร้อมการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ส่งมอบ ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการเสริมด้วย AI และคำแนะนำเชิงคาดการณ์
- แจ้งเตือนและทำงานอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ
ข้อจำกัดของ Qlik Sense
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก
- บางคุณสมบัติ, ปลั๊กอิน, หรือตัวเลือกการส่งออกอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติม
- การตั้งราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดใหญ่
ราคาของ Qlik Sense
- เริ่มต้น: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $825/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $2750/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นของ Qlik Sense
- G2: 4. 4/5 (910+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
ผู้ใช้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Qlik Sense?
ผู้ใช้ G2กล่าวว่า:
ในองค์กรของเรา เราใช้ Qlik Sense สำหรับการสร้างภาพข้อมูลเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด แผนภูมิ และกราฟ ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการและความยืดหยุ่นในการอนุญาตให้เราทำงานกับแหล่งข้อมูลและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย
ในองค์กรของเรา เราใช้ Qlik Sense สำหรับการแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบและการวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ด แผนภูมิ และกราฟ ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งได้ตามต้องการและความยืดหยุ่นในการทำงานกับแหล่งข้อมูลและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย
🔎 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในศตวรรษที่ 19 คนงานโรงสีชาวสกอตใช้ลูกบาศก์ไม้สีต่างๆที่วางบนโต๊ะทำงานของพนักงานเพื่อแสดงระดับประสิทธิภาพ—สีเขียวสำหรับดี สีแดงสำหรับแย่—ซึ่งถือเป็นระบบ KPI แบบภาพเบื้องต้น
10. Zoho Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กที่เริ่มต้นใช้งาน BI)
หากคุณกำลังดำเนินงานอย่างประหยัดแต่ยังต้องการเข้าถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างจริงจัง Zoho Analytics อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
สิ่งที่ทำให้ Zoho โดดเด่นคือความสมดุล: มันสามารถเข้าถึงได้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค แต่ยังคงมีความลึกซึ้งสำหรับนักวิเคราะห์ ทีมงานสามารถใช้แดชบอร์ดแบบลากและวาง และตัวเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับรายงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Analytics
- สร้างแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ จากข้อมูลของคุณเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น
- รองรับ คำสั่ง SQL และรายงานที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- เปิดใช้งานการแชร์และการกรองตามบทบาทเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย
- ใช้ ผู้ช่วย AI ในตัว (Zia) สำหรับการค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็ว
- เลือกจากตัวเลือกการเผยแพร่ที่ยืดหยุ่น รวมถึงสไลด์โชว์ ลิงก์ส่วนตัว และมุมมองแบบฝัง
ข้อจำกัดของ Zoho Analytics
- ผู้เริ่มต้นอาจพบอุปสรรคในการเรียนรู้สำหรับกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน
- บางโปรแกรมเสริมและพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- ประสิทธิภาพอาจลดลงเมื่อใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ หากไม่ได้อยู่ในแผนที่สูงกว่า
ราคาของ Zoho Analytics
- ฟรี
- พื้นฐาน: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $145/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $575/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Analytics คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
11. Domo (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลซับซ้อนและมีงบประมาณสูง)
เมื่อธุรกิจของคุณเริ่มดำเนินการด้วยเครื่องมือหลายสิบตัว—แต่ละตัวมีรายงาน, ตัวชี้วัด, และแดชบอร์ดของตัวเอง—มันกลายเป็นเรื่องยากที่จะตอบคำถามง่าย ๆ อย่างเช่น "เราทำได้ดีแค่ไหน?"
ซอฟต์แวร์ KPI นี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ศูนย์กลางเดียวเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาและแปลข้อมูลเหล่านั้นเป็นการตัดสินใจ—ไม่ว่าจะเป็นผ่านแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หรือข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
Domo ยังรองรับการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลมากกว่า 1,000+ แหล่ง ตั้งแต่ AWS ไปจนถึง SAP ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่มีเครื่องมือและระบบที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Domo
- ผสาน ETL, การแสดงภาพข้อมูล, AI และการสร้างแดชบอร์ดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ปรับปรุงข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้
- วิเคราะห์โดยใช้ ผู้ช่วย AI สำหรับการสอบถามด้วยภาษาธรรมชาติ
- รองรับทีมขนาดใหญ่ที่มีความต้องการแดชบอร์ดแบบฝังตัว
ข้อจำกัดของโดโม
- การเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับทีมบริการตนเองที่ไม่มีวิศวกรข้อมูล
- โมเดลการกำหนดราคาตามการบริโภคอาจนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้
ราคาโดโม
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
โดโมเรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 830 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 320 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังดิ้นรนที่จะเปลี่ยนความฝันใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริงอยู่หรือไม่?ตัวอย่างเป้าหมายระยะยาว 1 ปี, 5 ปี, และ 10 ปี สำหรับการวางแผนเป้าหมายระยะยาวจะมอบแผนที่ทางปฏิบัติให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายระยะยาวและบรรลุเป้าหมายได้ด้วยความชัดเจนและความมั่นใจ
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
แม้ว่าเครื่องมือ KPI เหล่านี้จะไม่ได้ติดอันดับสูงสุดของเรา แต่ยังคงมีประสิทธิภาพในการติดตาม KPI ในบางสถานการณ์:
- Weekdone: ติดตาม OKRs และความคืบหน้าประจำสัปดาห์ด้วยแดชบอร์ดที่เรียบง่ายและการอัปเดตสถานะที่ช่วยให้รักษาความรับผิดชอบผ่านการตรวจสอบเป็นประจำ
- Whatagraph: แสดงข้อมูล KPI การตลาดจากหลากหลายช่องทางในรูปแบบรายงานอัตโนมัติที่แชร์ได้ง่าย เหมาะสำหรับการติดตามประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Google Ads, Meta และ LinkedIn
- Google Looker Studio: สร้างและแชร์แดชบอร์ด KPI แบบไดนามิกได้ฟรีโดยใช้เครื่องมือสร้างภาพข้อมูลของ Google
ใช้ ClickUp เพื่อติดตาม KPI ของคุณ
การติดตาม KPI = การมองเห็น
หากปราศจากการมองเห็นประสิทธิภาพ แม้แต่ความพยายามที่ดีที่สุดของคุณก็อาจไม่ได้รับการสังเกต (หรือแย่กว่านั้น ไม่ได้รับการพิสูจน์)
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ด้วยฟีเจอร์เป้าหมาย แดชบอร์ด และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์—ไม่ใช่แค่ผลงาน
ตามที่คริสเตียน กอนซาเลซ ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารของหอการค้า บริการ และการท่องเที่ยวแห่งชาติกัวดาลาฮารา ได้เน้นย้ำว่า:
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความเชื่อมโยงต่างๆ ไว้ในแอปเดียว (ClickUp)
เราทำให้กระบวนการทั้งหมดของแผนกของเราง่ายขึ้นโดยการผสานรวมแพลตฟอร์มธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือการส่งจดหมายพร้อมระบบอัตโนมัติ และการจัดเก็บ KPI แบบฟอร์ม เอกสารกระบวนการทำงาน และความสัมพันธ์ในแอปเดียว (ClickUp)
อย่าลืมว่าความสำเร็จของโครงการเป็นอย่างไร—ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!