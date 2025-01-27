25 KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตัวอย่าง

การตั้งเป้าหมายย่อมตามมาด้วยการติดตามว่าเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผลอย่างไร นี่คือหนึ่งในความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการโครงการทุกคน และผู้จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้แตกต่างกัน
ผู้จัดการโครงการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ. ความเร็วในการพัฒนา, ระยะเวลาในวงจร, และระยะเวลาในการเตรียมการ (Lead Time)ล้วนเป็นตัวอย่างของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สามารถนำมาใช้ติดตามโครงการซอฟต์แวร์ได้.
ตัวชี้วัด KPI เหล่านี้สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์คือเครื่องมือของคุณที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์เพื่อติดตามทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบุจุดติดขัด และมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
มาดูกันว่าทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือจาก KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) 25 อันดับแรกสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ
25 ตัวชี้วัด KPI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
มี KPI มากมายที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเฉพาะและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ นี่คือ 25 อันดับแรกที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ทีมพัฒนาของคุณนำหน้าเป้าหมายอยู่เสมอ
1. ความเร็วในการพัฒนา
วัดประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความเร็วในการพัฒนา ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณงานทั้งหมดที่ทีมของคุณสามารถทำได้ในช่วงสปรินต์ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งงานจะต้องเสร็จสิ้น)
ภายในสปรินต์หนึ่ง ให้ใช้คะแนนเรื่องราว (story points) เพื่อคำนวณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้มาตราส่วนหนึ่งถึงสิบ โดยที่หนึ่งหมายถึงเร็วที่สุดและสิบหมายถึงซับซ้อนที่สุด การวัดแต่ละสปรินต์และคะแนนเรื่องราวจะช่วยให้คุณเข้าใจความเร็วเฉลี่ยของทีมพัฒนาของคุณภายในสามสปรินต์
หากไม่มีตัวชี้วัดนี้ จะเป็นเรื่องยากในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ จัดสรรทรัพยากร และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับโครงการในอนาคต
ความเร็วในการพัฒนา = จำนวนคะแนนเรื่องราวทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในสปรินท์
2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน
เวลาในการวนรอบ (Cycle time)เป็นตัวชี้วัดของ DevOps Research and Assessment (DORA) ที่ใช้วัดระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรืองานใด ๆ ให้สำเร็จ ตัวชี้วัดนี้ช่วยวัดประสิทธิภาพของทีม และประมาณเวลาที่จำเป็นในการทำภารกิจหรืองานในอนาคตให้สำเร็จ
ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรเวลาอาจหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ผู้พัฒนาและผ่านการทดสอบความเสถียรของโค้ดและการทดสอบโค้ด จนกระทั่งได้รับการแก้ไขและอนุมัติโดยฝ่ายประกันคุณภาพ
ตัวชี้วัดนี้ช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมพัฒนาและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นกับระยะเวลาที่ต้องการเพื่อวิเคราะห์ว่าทีมขาดประสิทธิภาพในส่วนใด
เวลาในการหมุนเวียน = เวลาสิ้นสุด – เวลาเริ่มต้น
3. การครอบคลุมของโค้ด
การครอบคลุมโค้ด หรือที่เรียกว่าการครอบคลุมการทดสอบ วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของโค้ดที่ผ่านการทดสอบแล้ว เมตริก DevOps นี้ใช้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตและการทดสอบ
มันให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบทดสอบนำ (TDD) และระบุข้อบกพร่องในโค้ด ยิ่งมีการครอบคลุมโค้ดมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
การครอบคลุมของโค้ด = (จำนวนบรรทัดของโค้ดที่ถูกทดสอบ / จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) X100
4. ความถี่ในการปรับใช้
การนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้สามารถทำให้การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทยากขึ้น เนื่องจากทั้งทีมต้องติดตามตัวชี้วัดอไจล์ตลอดวงจรการพัฒนา เมื่อติดตามประสิทธิภาพของเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้กระบวนการดังกล่าว คุณสามารถพึ่งพา KPI ความถี่ในการปรับใช้ได้
มันกำหนดความเร็วที่ทีมการPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENT
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความคล่องตัวของทีมพัฒนา กำหนดมาตรฐานสำหรับการปรับปรุงแนวทางการปรับใช้ และช่วยในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความถี่ในการปรับใช้ = จำนวนครั้งของการปรับใช้ทั้งหมด / ช่วงเวลา
5. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) วัดความพึงพอใจของลูกค้าบนมาตราส่วนตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบ โดยที่ศูนย์หมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้ที่แย่ที่สุด และสิบหมายถึงดีที่สุด
ผู้ที่ให้คะแนนซอฟต์แวร์ระหว่างศูนย์ถึงหกจะถูกเรียกว่าผู้คัดค้าน, เจ็ดและแปดเป็นผู้ไม่สนใจ, และผู้ที่ให้คะแนนเก้าหรือสิบเป็นผู้ส่งเสริม. หากจำนวนผู้ส่งเสริมของคุณมากกว่าผู้คัดค้าน แสดงว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ดี.
คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ = (ร้อยละของผู้ส่งเสริม) – (ร้อยละของผู้คัดค้าน)
6. ค่าเฉลี่ยเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ก่อนเกิดการล้มเหลว (MTBF)
เมื่อพยายามวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัด MTBF จะเป็นตัววัดปริมาณเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลวของซอฟต์แวร์สองครั้ง
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวชี้วัด MTBF มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินงานซอฟต์แวร์และพัฒนากลยุทธ์การซ่อมแซม
ค่าเฉลี่ยเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ระหว่างล้มเหลว (MTBF) = เวลาทำงานทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เครื่องจักรเสียทั้งหมด
7. อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง
การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเนื่องจากความไม่แน่นอนของมัน ตัวชี้วัดอัตราความล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลง (Change Failure Rate) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการPLOYMENTที่นำไปสู่การล้มเหลวในระบบผลิต
อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงต่ำบ่งชี้ว่ามีบั๊กน้อยและคุณภาพสูง ในทางกลับกัน อัตราที่สูงบ่งชี้ว่ามีบั๊กมากขึ้นและทีมจำเป็นต้องปรับปรุงโค้ดใหม่
CFR = (จำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว/จำนวนการเปลี่ยนแปลง)/100
8. ขนาดของ Pull Request (PR)
ขนาดของคำขอดึง (Pull request size) เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่วัดจำนวนการเปลี่ยนแปลงของโค้ดในคำขอดึงหนึ่งครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงขนาดหรือขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาแนะนำเข้ามา
คำขอการดึงขนาดเล็กสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ง่ายกว่า ซึ่งช่วยให้การผสานรวมทำได้รวดเร็วขึ้น ให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และลดความเสี่ยงของบั๊กได้ ในทางกลับกัน คำขอการดึงขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการเข้าใจ ตรวจสอบ และแก้ไขนานกว่า
9. อัตราส่วนการตรวจจับข้อบกพร่อง (DDR)
อัตราส่วน DDR วัดจำนวนข้อบกพร่องที่พบก่อนการปล่อยเทียบกับข้อบกพร่องที่พบหลังการปล่อย
ใช้ตัวชี้วัด DDR เพื่อประเมินจำนวนข้อบกพร่องที่ทีมทดสอบของคุณพลาดไปและที่ลูกค้าพบเจอ ซึ่งส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของพวกเขา
อัตราส่วนการตรวจพบข้อบกพร่อง = (ข้อบกพร่องที่พบในแต่ละขั้นตอน + ข้อบกพร่องทั้งหมด) X 100
10. การเปลี่ยนแปลงโค้ด
โค้ดมักต้องการการแก้ไขเมื่อมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์และการแนะนำคุณสมบัติใหม่ ๆ ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของโค้ด (code churn) วัดจำนวนครั้งที่โค้ดซอฟต์แวร์ต้องการการแก้ไขซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด การหมุนเวียนของโค้ดที่สูงบ่งชี้ถึงการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่สูงขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีม DevOp มักทำงานด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงโค้ดเฉลี่ย 25% ซึ่งบ่งชี้ว่าโค้ดมีประสิทธิภาพ 75%
อัตราการหมุนเวียนของโค้ด = จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในตอนเริ่มต้น – (จำนวนบรรทัดที่เพิ่ม + จำนวนบรรทัดที่ลบ + จำนวนบรรทัดที่แก้ไข)/ จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมด X 100
11. ความเรียบง่ายของโค้ด
โค้ดที่เรียบง่ายและทำงานสำเร็จนั้นดีกว่าโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการแก้ไขซ้ำอยู่ตลอดเวลา ความเรียบง่ายของโค้ดสามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัดหลายอย่าง เช่น ความซับซ้อนเชิงไซโคลเมติก การซ้ำซ้อนของโค้ด การเปลี่ยนแปลงโค้ดบ่อยครั้ง เป็นต้น
ความเรียบง่ายของโค้ดที่ดีบ่งชี้ว่าโค้ดนั้นจะใช้เวลาน้อยลง ต้องการการแก้ไขซ้ำน้อยลง และมีข้อบกพร่องน้อยลง
ไม่มีสูตรโดยตรงในการวัดความเรียบง่ายของโค้ด เช่น ความซับซ้อนแบบไซโคลเมติก เนื่องจากเป็นมาตรวัดเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ
12. การไหลสะสม
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์มักต้องการทราบสถานะของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การไหลสะสมจะแสดงผ่านแผนภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนว่างานใดได้รับการอนุมัติแล้ว กำลังดำเนินการ หรืออยู่ในขั้นตอนค้างอยู่
สีที่แตกต่างกันแสดงถึงสถานะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความกว้างของแถบยังบอกคุณเกี่ยวกับเวลาในรอบการพัฒนาอีกด้วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณประเมินสถานะการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบุจุดคอขวด และคำนวณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์
อ่านเพิ่มเติม:ชีวิตประจำวันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร
13. อัตราค่าข้อผิดพลาด
อัตราการพบข้อบกพร่อง (bug rate) กำหนดจำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบระหว่างการทดสอบซอฟต์แวร์ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อเปรียบเทียบอัตราการพบข้อบกพร่องระหว่างโครงการ ทีม และช่วงเวลาต่างๆ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงในการลดข้อบกพร่อง
คุณสามารถดูได้จากสองมุมมอง: จำนวนรวมของข้อบกพร่องที่ตรวจพบและความรุนแรงของข้อบกพร่องที่ระบุ
อัตราบั๊ก = (จำนวนบั๊กที่ตรวจพบ/จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) X 100
14. การเผาไหม้ของสปรินต์
วัดจำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการภายในสปรินต์ด้วยตัวชี้วัดการเผาไหม้ของสปรินต์ (sprint burndown metric) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (KPI) ที่ช่วยกำหนดปริมาณงานที่ทำเสร็จในระหว่างสปรินต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมหากผลลัพธ์ไม่ตรงกับความคาดหวัง
บริษัทมักใช้แผนภูมิการเผาไหม้แบบสปรินต์ (sprint burndown charts) และวัดเวลาและปริมาณงานที่ต้องทำให้เสร็จในหน่วยสตอรี่พอยต์ (story points) เพื่อตรวจสอบการเบี่ยงเบนจากความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
15. การปล่อยการเผาไหม้
ตัวชี้วัด KPIการลดภาระงานปล่อยวัดความคืบหน้าของการปล่อยผลิตภัณฑ์และทำนายจำนวนสปรินต์ที่ต้องใช้ในการทำเวอร์ชันให้เสร็จโดยอิงจากสปรินต์ที่ผ่านมา
ใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อประเมินว่ากระบวนการดำเนินงานกำลังดำเนินไปตามกำหนดเวลาหรือล่าช้ากว่ากำหนด และแสดงให้เห็นความคืบหน้าของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
16. ประสิทธิภาพการไหล
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านประสิทธิภาพการไหลติดตามอัตราส่วนระหว่างเวลาทั้งหมดและเวลาที่ใช้งานจริงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หยุดนิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
ประสิทธิภาพการไหล = (เวลาเพิ่มมูลค่า / เวลาดำเนินการ) X 100
เวลาเพิ่มมูลค่า = เวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการของลูกค้า เช่น โค้ดต้นฉบับ/การทดสอบ
ระยะเวลาทั้งหมด = เวลาตั้งแต่เมื่อรายการงานเข้าสู่ระบบคัมบังจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า
17. เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR)
เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดที่ระบบใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือความล้มเหลว ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมและการทดสอบเพื่อรวมเอาทุกช่วงเวลาที่ใช้จนกว่าซอฟต์แวร์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ค่า MTTR ที่สูงในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจนำไปสู่การหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด
MTTR ประเมินความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบและอุปกรณ์ของคุณ พร้อมทั้งระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและแนวโน้มของความล้มเหลว เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสามารถปรับกลยุทธ์การบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
MTTR = เวลาการซ่อมบำรุงทั้งหมด / จำนวนครั้งการซ่อมแซม
18. เวลาเข้าคิว
เวลาการรอคิวคือระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เมื่อมีการออกตั๋วจนถึงเมื่อมีการแก้ไขตั๋วแล้ว หมายถึงช่วงเวลาที่ตั๋วยังคงอยู่ในคิวและยังไม่ได้ถูกจัดการหรือแก้ไข
เวลาต่อคิวยาวอาจเกิดจากการขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน QA การสื่อสารภายในที่ไม่ดี หรือเครื่องมือและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ KPI นี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการมีประสิทธิภาพเพียงใด ดังนั้นยิ่งค่าต่ำเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น
19. อัตราการเสร็จสิ้นขอบเขต
ยิ่งกระบวนการเสร็จสิ้นตั๋วเร็วเท่าไร ก็จะยิ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้น อัตราการเสร็จสิ้นขอบเขตเป็นเมตริกที่กำหนดจำนวนตั๋วทั้งหมดที่เสร็จสิ้นภายในสปรินต์
อัตราการเสร็จสิ้นงานในระดับต่ำบ่งชี้ถึงกระบวนการที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือจำนวนพนักงานที่มีน้อยเกินไป
20. เพิ่มขอบเขต
ขอบเขตที่เพิ่มเข้ามาเป็นเมตริกที่สำคัญสำหรับผู้จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคน เนื่องจากมันคำนวณจำนวนคะแนนเรื่องราวทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาหลังจากเริ่มสปรินต์
เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขอบเขตที่สูงบ่งชี้ถึงการขาดการวางแผนเพื่อกำหนดความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนสปรินต์โดยลดโอกาสในการดำเนินงานใหม่
เพื่อลดขอบเขตที่เพิ่มเข้ามา ให้กำจัดคุณสมบัติที่ต้องการเวลาเกินกว่าที่ทีมของคุณสามารถมอบให้ได้ คุณสามารถสร้างการประมาณการบำรุงรักษาที่ระบุเวลาและความพยายามที่ต้องการเพื่อให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้ในระยะยาว
21. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ (Lead time) วัดระยะเวลาทั้งหมดของงานตั้งแต่การขอไปจนถึงการเสร็จสิ้น ต่างจากเวลาวงจร (Cycle time) สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ระยะเวลาดำเนินการยังรวมถึงเวลาที่ต้องรอ การอนุมัติ และการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนที่งานจะเสร็จสิ้น
ระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดที่สั้นลงบ่งชี้ถึงเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น
เวลาดำเนินการ = เวลาการปรับใช้ – เวลาการคอมมิต
22. ความพยายามที่สูญเปล่า
ตัวชี้วัดความพยายามที่สูญเปล่าวัดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ส่งผลต่อโครงการสุดท้ายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ตัวอย่างเช่น หากทีมทำงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ถูกพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องหลังจากสองสัปดาห์ ความพยายามที่สูญเสียไปจะเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้กับนักพัฒนาทุกคนสำหรับงานของพวกเขาในช่วงสองสัปดาห์นั้น
เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดให้วัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ความพยายามที่สูญเสียไป และค้นหาวิธีลดความพยายามที่สูญเสียไปเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
ความพยายามที่สูญเปล่า = (ความพยายามที่สูญเปล่าทั้งหมด / ความพยายามทั้งหมด) X 100
23. การขัดจังหวะ
ตัวชี้วัดการขัดจังหวะวัดจำนวนงานที่ถูกขัดจังหวะทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด คุณยังสามารถวัดจำนวนการขัดจังหวะทั้งหมดภายในงานหนึ่งๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
การขัดจังหวะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและจำเป็นต้องมีการวัดผลเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาที่เป็นจริง ตัวอย่างของการขัดจังหวะ ได้แก่ ปัญหาทางเทคนิค ระบบล้มเหลว การขัดจังหวะส่วนบุคคล หรือปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร
อัตราการขัดจังหวะ = (จำนวนการขัดจังหวะทั้งหมด / เวลาทำงานทั้งหมด) X 100
24. การจ้างงานและระยะเวลาการปรับตัว
คุณจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อดำเนินวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ การจ้างทีมพัฒนาที่มีทักษะอาจใช้เวลา ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งความคาดหวังในการทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
ระยะเวลาการจ้างงานหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ผู้สมัครงานยื่นใบสมัครจนถึงผู้สมัครงานยอมรับตำแหน่งงานนั้น ๆ โดยในระยะเวลานี้ให้คำนึงถึงระยะเวลาการปรับตัว (Ramp Time) ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ผู้สมัครงานได้รับการจ้างงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ จนถึงผู้สมัครงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในตำแหน่งงานนั้น ๆ
พิจารณาทั้งสองตัวชี้วัดนี้ในขณะที่ประมาณการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
25. วันที่คาดว่าจะจัดส่ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักต้องการทราบวันที่ประมาณการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักนี้ช่วยให้แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการทำงานของตนได้
วันที่จัดส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการดำเนินงานมีความคืบหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างOKR และ KPI คืออะไร?
ความท้าทายในการนำ KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปปฏิบัติ & เคล็ดลับในการเอาชนะ
การเลือก KPI ที่เหมาะสม
เมื่อกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับโครงการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย คุณจะเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดจากตัวเลือกหลาย ๆ ตัวได้อย่างไร?
เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเป้าหมายขององค์กรและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ด้านสำคัญที่การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และการลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
KPI ที่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ได้แก่ ความครอบคลุมของโค้ด, ระยะเวลาในการทำงาน, คุณภาพของโค้ด, MTTR สำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์, NPS สำหรับความพึงพอใจของลูกค้า, และความถี่ในการปรับใช้สำหรับการเข้าสู่ตลาด
รวบรวมข้อมูลจากวิศวกร, ผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการนำไปใช้ได้สำเร็จ
การปรับและติดตาม KPI อย่างสม่ำเสมอ
KPI ไม่ใช่สิ่งที่คงที่; จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายทางธุรกิจอยู่เสมอ คุณสามารถติดตาม KPI ผ่านสเปรดชีตได้ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้มีขีดจำกัดในการขยายขนาดเนื่องจากปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตโนมัติที่ขาดหายไป และการเข้าถึงตามบทบาท
คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์หรือเทมเพลตเพื่อ ติดตามและปรับ KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้สำเร็จลุล่วงในการดำเนินโครงการ
การขาดความสอดคล้องภายในทีม
สมมติสถานการณ์ที่ทีมพัฒนาวัดและจัดลำดับความสำคัญของคะแนน NPS แต่ลืมที่จะสื่อสารกับทีมสนับสนุนลูกค้า หากไม่มีการประสานงานนี้ ทีมสนับสนุนอาจให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งอาจบั่นทอนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้
นอกเหนือจากการวัดตัวชี้วัด KPI ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณต้องสื่อสารข้อมูลนี้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญและความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
หากไม่มีการ ใช้แดชบอร์ดหรือซอฟต์แวร์ร่วมกัน คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ KPI และมีอำนาจในการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น?
คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล
การติดตามข้อมูลผ่านสเปรดชีตมีข้อเสียหลายประการ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลซ้ำ ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และข้อมูลที่ล้าสมัย ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด
การแยกข้อมูล เกิดขึ้นในหลายบริษัทที่แต่ละแผนกทำงานแยกกันโดยใช้ข้อมูลและวิธีการของตนเอง
ตัวอย่างเช่น ทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กรอาจทำงานกับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน ทีมพัฒนาอาจมีวิธีการทำงานที่แยกจากกัน ในขณะที่ทีมเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการลดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์
ผลลัพธ์คือภูมิทัศน์ที่กระจัดกระจายโดยไม่มีแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว องค์กรไม่สามารถประเมินความสำคัญของการรักษาความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลต่ำเกินไปสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมข้ามสายงานต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การมีแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว ที่ทุกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันที่รวมศูนย์ไว้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
ติดตามและดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp
เมื่อคุณทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว คำถามต่อไปคือคุณจะติดตามและนำไปใช้ได้อย่างไร
การติดตาม KPI ของซอฟต์แวร์ติดตามนั้นใช้เวลานานและผิดพลาดหากไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ และทำให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ของคุณ
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ และส่งเสริมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ด้วยบัตรรายงานสปรินต์ เช่น บัตรความเร็ว บัตรเบิร์นดาวน์ บัตรเบิร์นอัพ การไหลสะสม วงจรเวลา และเวลาล่วงหน้า
บัตรทั้งหมดนี้ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ (ยกเว้นความเร็ว) เพื่อทำให้การติดตาม KPI และวัดความพยายามในการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น บัตรเหล่านี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงแหล่งที่มา ช่วงเวลาระยะเวลา ช่วงตัวอย่าง ปริมาณงาน ตัวกรองงาน ฯลฯ
แดชบอร์ดของ ClickUp ผสานข้อมูลที่มีคุณค่าจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเมตริกและประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และกระบวนการพัฒนาโดยรวม
เทมเพลต KPI ของ ClickUp
ความสำเร็จคือการนำหน้าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อยู่เสมอ และในฐานะผู้จัดการ คุณต้องวัดผลว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง มาพร้อมกับหมวดหมู่ย่อยที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ติดตามKPI การจัดการโครงการด้วยมุมมอง สถานะ และฟิลด์ที่กำหนดเองได้
เทมเพลต KPI ของ ClickUpทำให้การวัด KPI เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มั่นคงแล้ว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ติดตามข้อมูลสำคัญของคุณได้ตลอดเวลา—ทั้งหมดในที่เดียวสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนของคุณ
- รับทราบความคืบหน้าของทีมพัฒนาของคุณโดยติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย
- ระบุแนวโน้มและติดตามและวัดความก้าวหน้าของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณด้วยแผนภาพที่มองเห็นได้
นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้การวัด KPI ง่ายขึ้น:
- สร้างเป้าหมาย: ร่างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และบรรลุได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นของคุณ
- แดชบอร์ด ClickUp: ระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดเหล่านั้น
- สร้างหมุดหมาย: ติดตามตัวชี้วัดด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- วิเคราะห์ผลลัพธ์: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองบอร์ดของ ClickUp เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความจำเป็น
ที่เกี่ยวข้อง:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ 🎯
ผลกระทบของการประกันคุณภาพต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์
การประกันคุณภาพต้องเป็นแกนกลางในการวัดตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไปจนถึงการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
กระบวนการทดสอบที่มีโครงสร้างและน่าเชื่อถือช่วยให้ทีมผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมดได้ก่อนที่ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์/ซอฟต์แวร์ของคุณ
นอกจากนี้ การส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดช่วยลดเวลาในการแก้ไขโค้ดซ้ำ ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด และลดอัตราการตรวจพบข้อบกพร่อง นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้ปรับปรุงการประกันคุณภาพเพื่อให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น
วัด KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง ซึ่งต้องการการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ และทำให้ความพยายามในการพัฒนาซอฟต์แวร์มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจ
พวกเขาทำหน้าที่เป็นดาวเหนือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วัดความก้าวหน้าในแต่ละวัน และช่วยให้ผู้นำและผู้จัดการเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ดียิ่งขึ้น
ผสานระบบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp เข้ากับกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์เพื่อวัดความคืบหน้า ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ปรับแต่งตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของคุณ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อตั้งค่าและติดตาม KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ