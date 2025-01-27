บล็อก ClickUp
25 KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมตัวอย่าง

27 มกราคม 2568

การตั้งเป้าหมายย่อมตามมาด้วยการติดตามว่าเป้าหมายเหล่านั้นบรรลุผลอย่างไร นี่คือหนึ่งในความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการโครงการทุกคน และผู้จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ไม่ได้แตกต่างกัน

ผู้จัดการโครงการใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ. ความเร็วในการพัฒนา, ระยะเวลาในวงจร, และระยะเวลาในการเตรียมการ (Lead Time)้วนเป็นตัวอย่างของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สามารถนำมาใช้ติดตามโครงการซอฟต์แวร์ได้.

ตัวชี้วัด KPI เหล่านี้สำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์คือเครื่องมือของคุณที่ประกอบด้วยข้อมูลเชิงวัตถุประสงค์เพื่อติดตามทุกขั้นตอนในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบุจุดติดขัด และมุ่งสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

มาดูกันว่าทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือจาก KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) 25 อันดับแรกสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจ

25 ตัวชี้วัด KPI สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

มี KPI มากมายที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเฉพาะและโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ นี่คือ 25 อันดับแรกที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อให้ทีมพัฒนาของคุณนำหน้าเป้าหมายอยู่เสมอ

1. ความเร็วในการพัฒนา

รายงานการ์ดคะแนนความเร็วสปรินต์ใหม่ของ ClickUp
ปรับปรุงการประมาณการสปรินท์ในอนาคตโดยการสร้างรายงานความเร็วที่แม่นยำและน่าดึงดูดใน ClickUp

วัดประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยความเร็วในการพัฒนา ซึ่งบ่งชี้ถึงปริมาณงานทั้งหมดที่ทีมของคุณสามารถทำได้ในช่วงสปรินต์ (ช่วงเวลาที่กำหนดไว้ซึ่งงานจะต้องเสร็จสิ้น)

ภายในสปรินต์หนึ่ง ให้ใช้คะแนนเรื่องราว (story points) เพื่อคำนวณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ โดยใช้มาตราส่วนหนึ่งถึงสิบ โดยที่หนึ่งหมายถึงเร็วที่สุดและสิบหมายถึงซับซ้อนที่สุด การวัดแต่ละสปรินต์และคะแนนเรื่องราวจะช่วยให้คุณเข้าใจความเร็วเฉลี่ยของทีมพัฒนาของคุณภายในสามสปรินต์

หากไม่มีตัวชี้วัดนี้ จะเป็นเรื่องยากในการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ จัดสรรทรัพยากร และตั้งความคาดหวังที่เป็นจริงสำหรับโครงการในอนาคต

ความเร็วในการพัฒนา = จำนวนคะแนนเรื่องราวทั้งหมดที่เสร็จสิ้นในสปรินท์

2. ระยะเวลาในการดำเนินงาน

คุณสามารถวัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ระยะเวลาวงจรการทำงานได้ใน ClickUp
ติดตามวงจรการทำงานใน ClickUp

เวลาในการวนรอบ (Cycle time)เป็นตัวชี้วัดของ DevOps Research and Assessment (DORA) ที่ใช้วัดระยะเวลาที่ใช้ในการทำภารกิจหรืองานใด ๆ ให้สำเร็จ ตัวชี้วัดนี้ช่วยวัดประสิทธิภาพของทีม และประมาณเวลาที่จำเป็นในการทำภารกิจหรืองานในอนาคตให้สำเร็จ

ตัวอย่างเช่น ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วงจรเวลาอาจหมายถึงระยะเวลาที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่อง ตั้งแต่ได้รับมอบหมายให้ผู้พัฒนาและผ่านการทดสอบความเสถียรของโค้ดและการทดสอบโค้ด จนกระทั่งได้รับการแก้ไขและอนุมัติโดยฝ่ายประกันคุณภาพ

ตัวชี้วัดนี้ช่วยประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีมพัฒนาและระบุจุดที่ควรปรับปรุง คุณสามารถเปรียบเทียบระยะเวลาของงานแต่ละชิ้นกับระยะเวลาที่ต้องการเพื่อวิเคราะห์ว่าทีมขาดประสิทธิภาพในส่วนใด

เวลาในการหมุนเวียน = เวลาสิ้นสุด – เวลาเริ่มต้น

3. การครอบคลุมของโค้ด

การครอบคลุมโค้ด หรือที่เรียกว่าการครอบคลุมการทดสอบ วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของโค้ดที่ผ่านการทดสอบแล้ว เมตริก DevOps นี้ใช้วัดคุณภาพซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตและการทดสอบ

มันให้ความสำคัญกับการพัฒนาแบบทดสอบนำ (TDD) และระบุข้อบกพร่องในโค้ด ยิ่งมีการครอบคลุมโค้ดมากเท่าไร โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น

การครอบคลุมของโค้ด = (จำนวนบรรทัดของโค้ดที่ถูกทดสอบ / จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) X100

4. ความถี่ในการปรับใช้

การนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้สามารถทำให้การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทยากขึ้น เนื่องจากทั้งทีมต้องติดตามตัวชี้วัดอไจล์ตลอดวงจรการพัฒนา เมื่อติดตามประสิทธิภาพของเครื่องมือและกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ภายใต้กระบวนการดังกล่าว คุณสามารถพึ่งพา KPI ความถี่ในการปรับใช้ได้

มันกำหนดความเร็วที่ทีมการPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENTPLOYMENT

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความคล่องตัวของทีมพัฒนา กำหนดมาตรฐานสำหรับการปรับปรุงแนวทางการปรับใช้ และช่วยในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ความถี่ในการปรับใช้ = จำนวนครั้งของการปรับใช้ทั้งหมด / ช่วงเวลา

5. คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) วัดความพึงพอใจของลูกค้าบนมาตราส่วนตั้งแต่ศูนย์ถึงสิบ โดยที่ศูนย์หมายถึงประสบการณ์ผู้ใช้ที่แย่ที่สุด และสิบหมายถึงดีที่สุด

ผู้ที่ให้คะแนนซอฟต์แวร์ระหว่างศูนย์ถึงหกจะถูกเรียกว่าผู้คัดค้าน, เจ็ดและแปดเป็นผู้ไม่สนใจ, และผู้ที่ให้คะแนนเก้าหรือสิบเป็นผู้ส่งเสริม. หากจำนวนผู้ส่งเสริมของคุณมากกว่าผู้คัดค้าน แสดงว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ดี.

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ = (ร้อยละของผู้ส่งเสริม) – (ร้อยละของผู้คัดค้าน)

6. ค่าเฉลี่ยเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ก่อนเกิดการล้มเหลว (MTBF)

เมื่อพยายามวัดความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ ตัวชี้วัด MTBF จะเป็นตัววัดปริมาณเวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลวของซอฟต์แวร์สองครั้ง

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตัวชี้วัด MTBF มีความสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินงานซอฟต์แวร์และพัฒนากลยุทธ์การซ่อมแซม

ค่าเฉลี่ยเวลาที่เครื่องจักรทำงานได้ระหว่างล้มเหลว (MTBF) = เวลาทำงานทั้งหมด/จำนวนครั้งที่เครื่องจักรเสียทั้งหมด

7. อัตราความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง

การวัดคุณภาพซอฟต์แวร์มีความซับซ้อนเนื่องจากความไม่แน่นอนของมัน ตัวชี้วัดอัตราความล้มเหลวจากการเปลี่ยนแปลง (Change Failure Rate) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการPLOYMENTที่นำไปสู่การล้มเหลวในระบบผลิต

อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงต่ำบ่งชี้ว่ามีบั๊กน้อยและคุณภาพสูง ในทางกลับกัน อัตราที่สูงบ่งชี้ว่ามีบั๊กมากขึ้นและทีมจำเป็นต้องปรับปรุงโค้ดใหม่

CFR = (จำนวนการเปลี่ยนแปลงที่ล้มเหลว/จำนวนการเปลี่ยนแปลง)/100

คลิกอัพ พูล เรคเควส ผ่านการผสาน Git
การเชื่อมต่อ ClickUp ผ่านการผสานรวม Git สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น คำขอ pull นั้นทำได้ง่าย

8. ขนาดของ Pull Request (PR)

ขนาดของคำขอดึง (Pull request size) เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่วัดจำนวนการเปลี่ยนแปลงของโค้ดในคำขอดึงหนึ่งครั้ง ซึ่งสะท้อนถึงขนาดหรือขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่นักพัฒนาแนะนำเข้ามา

คำขอการดึงขนาดเล็กสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ง่ายกว่า ซึ่งช่วยให้การผสานรวมทำได้รวดเร็วขึ้น ให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น และลดความเสี่ยงของบั๊กได้ ในทางกลับกัน คำขอการดึงขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการเข้าใจ ตรวจสอบ และแก้ไขนานกว่า

9. อัตราส่วนการตรวจจับข้อบกพร่อง (DDR)

อัตราส่วน DDR วัดจำนวนข้อบกพร่องที่พบก่อนการปล่อยเทียบกับข้อบกพร่องที่พบหลังการปล่อย

ใช้ตัวชี้วัด DDR เพื่อประเมินจำนวนข้อบกพร่องที่ทีมทดสอบของคุณพลาดไปและที่ลูกค้าพบเจอ ซึ่งส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของพวกเขา

อัตราส่วนการตรวจพบข้อบกพร่อง = (ข้อบกพร่องที่พบในแต่ละขั้นตอน + ข้อบกพร่องทั้งหมด) X 100

10. การเปลี่ยนแปลงโค้ด

โค้ดมักต้องการการแก้ไขเมื่อมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์และการแนะนำคุณสมบัติใหม่ ๆ ตัวชี้วัดการหมุนเวียนของโค้ด (code churn) วัดจำนวนครั้งที่โค้ดซอฟต์แวร์ต้องการการแก้ไขซ้ำในช่วงเวลาที่กำหนด การหมุนเวียนของโค้ดที่สูงบ่งชี้ถึงการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นและความเสี่ยงที่สูงขึ้น

ตัวอย่างเช่น ทีม DevOp มักทำงานด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงโค้ดเฉลี่ย 25% ซึ่งบ่งชี้ว่าโค้ดมีประสิทธิภาพ 75%

อัตราการหมุนเวียนของโค้ด = จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมดในตอนเริ่มต้น – (จำนวนบรรทัดที่เพิ่ม + จำนวนบรรทัดที่ลบ + จำนวนบรรทัดที่แก้ไข)/ จำนวนบรรทัดโค้ดทั้งหมด X 100

11. ความเรียบง่ายของโค้ด

โค้ดที่เรียบง่ายและทำงานสำเร็จนั้นดีกว่าโค้ดที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการแก้ไขซ้ำอยู่ตลอดเวลา ความเรียบง่ายของโค้ดสามารถวัดได้ด้วยตัวชี้วัดหลายอย่าง เช่น ความซับซ้อนเชิงไซโคลเมติก การซ้ำซ้อนของโค้ด การเปลี่ยนแปลงโค้ดบ่อยครั้ง เป็นต้น

ความเรียบง่ายของโค้ดที่ดีบ่งชี้ว่าโค้ดนั้นจะใช้เวลาน้อยลง ต้องการการแก้ไขซ้ำน้อยลง และมีข้อบกพร่องน้อยลง

ไม่มีสูตรโดยตรงในการวัดความเรียบง่ายของโค้ด เช่น ความซับซ้อนแบบไซโคลเมติก เนื่องจากเป็นมาตรวัดเชิงคุณภาพมากกว่าเชิงปริมาณ

12. การไหลสะสม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์รวมถึงการไหลสะสม
ใช้รายงานเช่นการไหลสะสมหรือแผนภูมิการเผาผลาญเพื่อเข้าใจความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์มักต้องการทราบสถานะของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การไหลสะสมจะแสดงผ่านแผนภาพที่มองเห็นได้ชัดเจนว่างานใดได้รับการอนุมัติแล้ว กำลังดำเนินการ หรืออยู่ในขั้นตอนค้างอยู่

สีที่แตกต่างกันแสดงถึงสถานะที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ความกว้างของแถบยังบอกคุณเกี่ยวกับเวลาในรอบการพัฒนาอีกด้วย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณประเมินสถานะการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบุจุดคอขวด และคำนวณความพยายามที่จำเป็นในการทำงานที่ค้างอยู่ให้เสร็จสมบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม:ชีวิตประจำวันของนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างไร

13. อัตราค่าข้อผิดพลาด

อัตราการพบข้อบกพร่อง (bug rate) กำหนดจำนวนข้อบกพร่องที่ตรวจพบระหว่างการทดสอบซอฟต์แวร์ ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อเปรียบเทียบอัตราการพบข้อบกพร่องระหว่างโครงการ ทีม และช่วงเวลาต่างๆ กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และตั้งเป้าหมายที่เป็นจริงในการลดข้อบกพร่อง

คุณสามารถดูได้จากสองมุมมอง: จำนวนรวมของข้อบกพร่องที่ตรวจพบและความรุนแรงของข้อบกพร่องที่ระบุ

อัตราบั๊ก = (จำนวนบั๊กที่ตรวจพบ/จำนวนบรรทัดของโค้ดทั้งหมด) X 100

14. การเผาไหม้ของสปรินต์

การรายงานแบบสปรินต์ใน ClickUp ประกอบด้วย KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น อัตราการเผาไหม้และอัตราการเผาไหม้หมด
สร้างภาพการรายงานสปรินต์บน ClickUp ด้วยแผนภูมิ Burnup และ Burndown

วัดจำนวนงานทั้งหมดที่ดำเนินการภายในสปรินต์ด้วยตัวชี้วัดการเผาไหม้ของสปรินต์ (sprint burndown metric) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (KPI) ที่ช่วยกำหนดปริมาณงานที่ทำเสร็จในระหว่างสปรินต์ ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีมหากผลลัพธ์ไม่ตรงกับความคาดหวัง

บริษัทมักใช้แผนภูมิการเผาไหม้แบบสปรินต์ (sprint burndown charts) และวัดเวลาและปริมาณงานที่ต้องทำให้เสร็จในหน่วยสตอรี่พอยต์ (story points) เพื่อตรวจสอบการเบี่ยงเบนจากความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

15. การปล่อยการเผาไหม้

ตัวชี้วัด KPIการลดภาระงานปล่อยวัดความคืบหน้าของการปล่อยผลิตภัณฑ์และทำนายจำนวนสปรินต์ที่ต้องใช้ในการทำเวอร์ชันให้เสร็จโดยอิงจากสปรินต์ที่ผ่านมา

ใช้แผนภูมิการเผาไหม้เพื่อประเมินว่ากระบวนการดำเนินงานกำลังดำเนินไปตามกำหนดเวลาหรือล่าช้ากว่ากำหนด และแสดงให้เห็นความคืบหน้าของโครงการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

16. ประสิทธิภาพการไหล

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้านประสิทธิภาพการไหลติดตามอัตราส่วนระหว่างเวลาทั้งหมดและเวลาที่ใช้งานจริงเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หยุดนิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน

ประสิทธิภาพการไหล = (เวลาเพิ่มมูลค่า / เวลาดำเนินการ) X 100

เวลาเพิ่มมูลค่า = เวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการของลูกค้า เช่น โค้ดต้นฉบับ/การทดสอบ

ระยะเวลาทั้งหมด = เวลาตั้งแต่เมื่อรายการงานเข้าสู่ระบบคัมบังจนถึงส่งมอบให้ลูกค้า

17. เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR)

เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซมหมายถึงระยะเวลาทั้งหมดที่ระบบใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือความล้มเหลว ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซมและการทดสอบเพื่อรวมเอาทุกช่วงเวลาที่ใช้จนกว่าซอฟต์แวร์จะทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ค่า MTTR ที่สูงในโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์อาจนำไปสู่การหยุดทำงานโดยไม่คาดคิด

MTTR ประเมินความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานของระบบและอุปกรณ์ของคุณ พร้อมทั้งระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและแนวโน้มของความล้มเหลว เพื่อให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณสามารถปรับกลยุทธ์การบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

MTTR = เวลาการซ่อมบำรุงทั้งหมด / จำนวนครั้งการซ่อมแซม

18. เวลาเข้าคิว

เวลาการรอคิวคือระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่เมื่อมีการออกตั๋วจนถึงเมื่อมีการแก้ไขตั๋วแล้ว หมายถึงช่วงเวลาที่ตั๋วยังคงอยู่ในคิวและยังไม่ได้ถูกจัดการหรือแก้ไข

เวลาต่อคิวยาวอาจเกิดจากการขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน QA การสื่อสารภายในที่ไม่ดี หรือเครื่องมือและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอ KPI นี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการมีประสิทธิภาพเพียงใด ดังนั้นยิ่งค่าต่ำเท่าไร ยิ่งดีเท่านั้น

19. อัตราการเสร็จสิ้นขอบเขต

ยิ่งกระบวนการเสร็จสิ้นตั๋วเร็วเท่าไร ก็จะยิ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ในเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้น อัตราการเสร็จสิ้นขอบเขตเป็นเมตริกที่กำหนดจำนวนตั๋วทั้งหมดที่เสร็จสิ้นภายในสปรินต์

อัตราการเสร็จสิ้นงานในระดับต่ำบ่งชี้ถึงกระบวนการที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม เป้าหมายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง หรือจำนวนพนักงานที่มีน้อยเกินไป

20. เพิ่มขอบเขต

ขอบเขตที่เพิ่มเข้ามาเป็นเมตริกที่สำคัญสำหรับผู้จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคน เนื่องจากมันคำนวณจำนวนคะแนนเรื่องราวทั้งหมดที่เพิ่มเข้ามาหลังจากเริ่มสปรินต์

เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขอบเขตที่สูงบ่งชี้ถึงการขาดการวางแผนเพื่อกำหนดความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อการวางแผนสปรินต์โดยลดโอกาสในการดำเนินงานใหม่

เพื่อลดขอบเขตที่เพิ่มเข้ามา ให้กำจัดคุณสมบัติที่ต้องการเวลาเกินกว่าที่ทีมของคุณสามารถมอบให้ได้ คุณสามารถสร้างการประมาณการบำรุงรักษาที่ระบุเวลาและความพยายามที่ต้องการเพื่อให้ฟังก์ชันนี้ทำงานได้ในระยะยาว

21. ระยะเวลาดำเนินการ

เวลาในการดำเนินการเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของการพัฒนาซอฟต์แวร์
ปรับแต่งกราฟระยะเวลาดำเนินการด้วย ClickUp เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญของโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ (Lead time) วัดระยะเวลาทั้งหมดของงานตั้งแต่การขอไปจนถึงการเสร็จสิ้น ต่างจากเวลาวงจร (Cycle time) สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ระยะเวลาดำเนินการยังรวมถึงเวลาที่ต้องรอ การอนุมัติ และการตรวจสอบที่จำเป็นก่อนที่งานจะเสร็จสิ้น

ระยะเวลาการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดที่สั้นลงบ่งชี้ถึงเวลาในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น ความคล่องตัวที่เพิ่มขึ้น และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น

เวลาดำเนินการ = เวลาการปรับใช้ – เวลาการคอมมิต

22. ความพยายามที่สูญเปล่า

ตัวชี้วัดความพยายามที่สูญเปล่าวัดเวลาและทรัพยากรที่ใช้ไปกับงานที่ไม่ส่งผลต่อโครงการสุดท้ายหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ตัวอย่างเช่น หากทีมทำงานเกี่ยวกับคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ที่ถูกพิจารณาว่าไม่เกี่ยวข้องหลังจากสองสัปดาห์ ความพยายามที่สูญเสียไปจะเป็นจำนวนเงินที่จ่ายให้กับนักพัฒนาทุกคนสำหรับงานของพวกเขาในช่วงสองสัปดาห์นั้น

เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดให้วัดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs)สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น ความพยายามที่สูญเสียไป และค้นหาวิธีลดความพยายามที่สูญเสียไปเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ

ความพยายามที่สูญเปล่า = (ความพยายามที่สูญเปล่าทั้งหมด / ความพยายามทั้งหมด) X 100

23. การขัดจังหวะ

ตัวชี้วัดการขัดจังหวะวัดจำนวนงานที่ถูกขัดจังหวะทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด คุณยังสามารถวัดจำนวนการขัดจังหวะทั้งหมดภายในงานหนึ่งๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

การขัดจังหวะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานและจำเป็นต้องมีการวัดผลเพื่อให้อยู่ในกรอบเวลาที่เป็นจริง ตัวอย่างของการขัดจังหวะ ได้แก่ ปัญหาทางเทคนิค ระบบล้มเหลว การขัดจังหวะส่วนบุคคล หรือปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนทรัพยากร

อัตราการขัดจังหวะ = (จำนวนการขัดจังหวะทั้งหมด / เวลาทำงานทั้งหมด) X 100

24. การจ้างงานและระยะเวลาการปรับตัว

คุณจำเป็นต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อดำเนินวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ การจ้างทีมพัฒนาที่มีทักษะอาจใช้เวลา ซึ่งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการตั้งความคาดหวังในการทำงานให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

ระยะเวลาการจ้างงานหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่ผู้สมัครงานยื่นใบสมัครจนถึงผู้สมัครงานยอมรับตำแหน่งงานนั้น ๆ โดยในระยะเวลานี้ให้คำนึงถึงระยะเวลาการปรับตัว (Ramp Time) ซึ่งหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ผู้สมัครงานได้รับการจ้างงานในตำแหน่งงานนั้น ๆ จนถึงผู้สมัครงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในตำแหน่งงานนั้น ๆ

พิจารณาทั้งสองตัวชี้วัดนี้ในขณะที่ประมาณการวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์

25. วันที่คาดว่าจะจัดส่ง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมักต้องการทราบวันที่ประมาณการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เสร็จสมบูรณ์ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักนี้ช่วยให้แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถวางแผนการทำงานของตนได้

วันที่จัดส่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อการดำเนินงานมีความคืบหน้า และสามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่างOKR และ KPI คืออะไร?

ความท้าทายในการนำ KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ไปปฏิบัติ & เคล็ดลับในการเอาชนะ

การเลือก KPI ที่เหมาะสม

เมื่อกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การหาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับโครงการของคุณอาจเป็นเรื่องท้าทาย คุณจะเลือกตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่สำคัญที่สุดจากตัวเลือกหลาย ๆ ตัวได้อย่างไร?

เราขอแนะนำให้เริ่มต้นด้วยเป้าหมายขององค์กรและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น ด้านสำคัญที่การพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และการลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด

KPI ที่เกี่ยวข้องซึ่งเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ได้แก่ ความครอบคลุมของโค้ด, ระยะเวลาในการทำงาน, คุณภาพของโค้ด, MTTR สำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์, NPS สำหรับความพึงพอใจของลูกค้า, และความถี่ในการปรับใช้สำหรับการเข้าสู่ตลาด

รวบรวมข้อมูลจากวิศวกร, ผู้ทดสอบ, นักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นความร่วมมือและเพิ่มโอกาสในการนำไปใช้ได้สำเร็จ

การปรับและติดตาม KPI อย่างสม่ำเสมอ

KPI ไม่ใช่สิ่งที่คงที่; จำเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงและเป้าหมายทางธุรกิจอยู่เสมอ คุณสามารถติดตาม KPI ผ่านสเปรดชีตได้ อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้มีขีดจำกัดในการขยายขนาดเนื่องจากปัญหาการควบคุมเวอร์ชัน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลอัตโนมัติที่ขาดหายไป และการเข้าถึงตามบทบาท

คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์หรือเทมเพลตเพื่อ ติดตามและปรับ KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณให้สำเร็จลุล่วงในการดำเนินโครงการ

การขาดความสอดคล้องภายในทีม

สมมติสถานการณ์ที่ทีมพัฒนาวัดและจัดลำดับความสำคัญของคะแนน NPS แต่ลืมที่จะสื่อสารกับทีมสนับสนุนลูกค้า หากไม่มีการประสานงานนี้ ทีมสนับสนุนอาจให้ความสำคัญกับความเร็วมากกว่าประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งอาจบั่นทอนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้

นอกเหนือจากการวัดตัวชี้วัด KPI ที่เกี่ยวข้องแล้ว คุณต้องสื่อสารข้อมูลนี้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พวกเขาเข้าใจถึงความสำคัญและความสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท

หากไม่มีการ ใช้แดชบอร์ดหรือซอฟต์แวร์ร่วมกัน คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ KPI และมีอำนาจในการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น?

คุณภาพและความถูกต้องของข้อมูล

การติดตามข้อมูลผ่านสเปรดชีตมีข้อเสียหลายประการ ได้แก่ การบันทึกข้อมูลซ้ำ ข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และข้อมูลที่ล้าสมัย ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาด

การแยกข้อมูล เกิดขึ้นในหลายบริษัทที่แต่ละแผนกทำงานแยกกันโดยใช้ข้อมูลและวิธีการของตนเอง

ตัวอย่างเช่น ทีมความปลอดภัยทางไซเบอร์ภายในองค์กรอาจทำงานกับแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน ในทางกลับกัน ทีมพัฒนาอาจมีวิธีการทำงานที่แยกจากกัน ในขณะที่ทีมเหล่านี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการลดช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีทางไซเบอร์

ผลลัพธ์คือภูมิทัศน์ที่กระจัดกระจายโดยไม่มีแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว องค์กรไม่สามารถประเมินความสำคัญของการรักษาความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลต่ำเกินไปสำหรับการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทีมข้ามสายงานต้องร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน การมีแหล่งข้อมูลความจริงเพียงหนึ่งเดียว ที่ทุกทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันที่รวมศูนย์ไว้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ติดตามและดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแดชบอร์ด ClickUp

เมื่อคุณทราบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ในการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว คำถามต่อไปคือคุณจะติดตามและนำไปใช้ได้อย่างไร

การติดตาม KPI ของซอฟต์แวร์ติดตามนั้นใช้เวลานานและผิดพลาดหากไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้ในรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการซอฟต์แวร์ของคุณ และทำให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจและกลยุทธ์ของคุณ

คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpเพื่อติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ และส่งเสริมการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและทันเวลา แดชบอร์ดสามารถปรับแต่งได้ด้วยบัตรรายงานสปรินต์ เช่น บัตรความเร็ว บัตรเบิร์นดาวน์ บัตรเบิร์นอัพ การไหลสะสม วงจรเวลา และเวลาล่วงหน้า

แดชบอร์ด ClickUp
ค้นพบแดชบอร์ด ClickUp
สร้างศูนย์ควบคุมภารกิจที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการด้วย ClickUp Dashboards

บัตรทั้งหมดนี้ได้รับการอัปเดตเป็นประจำ (ยกเว้นความเร็ว) เพื่อทำให้การติดตาม KPI และวัดความพยายามในการพัฒนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น บัตรเหล่านี้มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย รวมถึงแหล่งที่มา ช่วงเวลาระยะเวลา ช่วงตัวอย่าง ปริมาณงาน ตัวกรองงาน ฯลฯ

แดชบอร์ดของ ClickUp ผสานข้อมูลที่มีคุณค่าจากแหล่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้ภาพรวมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเมตริกและประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้อมูลนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม และกระบวนการพัฒนาโดยรวม

เทมเพลต KPI ของ ClickUp

ความสำเร็จคือการนำหน้าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อยู่เสมอ และในฐานะผู้จัดการ คุณต้องวัดผลว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพสูง มาพร้อมกับหมวดหมู่ย่อยที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้ติดตามKPI การจัดการโครงการด้วยมุมมอง สถานะ และฟิลด์ที่กำหนดเองได้

ติดตาม KPI ของคุณด้วยเทมเพลตติดตาม KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตาม KPI ของคุณด้วยเทมเพลตติดตาม KPI ของ ClickUp

เทมเพลต KPI ของ ClickUpทำให้การวัด KPI เป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มั่นคงแล้ว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • ติดตามข้อมูลสำคัญของคุณได้ตลอดเวลา—ทั้งหมดในที่เดียวสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนของคุณ
  • รับทราบความคืบหน้าของทีมพัฒนาของคุณโดยติดตามความก้าวหน้าตามเป้าหมาย
  • ระบุแนวโน้มและติดตามและวัดความก้าวหน้าของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของคุณด้วยแผนภาพที่มองเห็นได้

นี่คือวิธีที่ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้การวัด KPI ง่ายขึ้น:

  • สร้างเป้าหมาย: ร่างเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และบรรลุได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นของคุณ
  • แดชบอร์ด ClickUp: ระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดและใช้แดชบอร์ดเพื่อติดตามตัวชี้วัดเหล่านั้น
  • สร้างหมุดหมาย: ติดตามตัวชี้วัดด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
  • วิเคราะห์ผลลัพธ์: ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองบอร์ดของ ClickUp เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนเป้าหมายตามความจำเป็น

ที่เกี่ยวข้อง:ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการผลิตภัณฑ์ 🎯

ผลกระทบของการประกันคุณภาพต่อตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์

การประกันคุณภาพต้องเป็นแกนกลางในการวัดตัวชี้วัดการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การระบุช่องโหว่ด้านความปลอดภัยไปจนถึงการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อค้นหาข้อบกพร่อง

กระบวนการทดสอบที่มีโครงสร้างและน่าเชื่อถือช่วยให้ทีมผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหาทั้งหมดได้ก่อนที่ลูกค้าจะใช้ผลิตภัณฑ์/ซอฟต์แวร์ของคุณ

นอกจากนี้ การส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดช่วยลดเวลาในการแก้ไขโค้ดซ้ำ ลดอัตราการเกิดข้อผิดพลาด และลดอัตราการตรวจพบข้อบกพร่อง นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้ปรับปรุงการประกันคุณภาพเพื่อให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่น

วัด KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ

การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำหลายครั้ง ซึ่งต้องการการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ และทำให้ความพยายามในการพัฒนาซอฟต์แวร์มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายทางธุรกิจ

พวกเขาทำหน้าที่เป็นดาวเหนือสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ วัดความก้าวหน้าในแต่ละวัน และช่วยให้ผู้นำและผู้จัดการเข้าใจภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

ผสานระบบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp เข้ากับกระบวนการส่งมอบซอฟต์แวร์เพื่อวัดความคืบหน้า ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ปรับแต่งตามความจำเป็น และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาของคุณ

ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อตั้งค่าและติดตาม KPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ