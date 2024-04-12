วิธีคำนวณเวลาวงจรเพื่อส่งมอบสินค้าให้ตรงเวลา

รถยนต์โดยเฉลี่ยมีชิ้นส่วนประมาณ 30,000 ชิ้น แม้แต่ปากกาหมึกซึมที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายก็มีชิ้นส่วนที่แตกต่างกันประมาณ 25 ชิ้น บางชิ้นอาจใช้เวลาผลิตเพียงไม่กี่นาที ในขณะที่บางชิ้นอาจใช้เวลาหลายวัน
ในการผลิต องค์กรใช้ตัวชี้วัดหลายอย่างเพื่อกำหนดตารางการผลิตอย่างแม่นยำและทำให้แต่ละชิ้นส่วนมาถึงในเวลาที่เหมาะสมพอดี หนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือเวลาในการรอบการผลิต
ตัวชี้วัดนี้ซึ่งมีต้นกำเนิดจากการผลิตแบบลีน ได้กลายเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์และบริการในปัจจุบัน มาดูกันว่าทำไมและคุณสามารถใช้มันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของคุณได้อย่างไร
เวลาวงจรคืออะไร?
เวลาวัฏจักรหมายถึงระยะเวลาจริงที่งานชิ้นหนึ่งใช้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิตจนถึงเสร็จสิ้น สิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือ นี่เป็นการวัดเวลาจริงที่อิงจากผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ใช่การคาดการณ์หรือการทำนายสำหรับอนาคต
มาดูตัวอย่างกันสักสองสามกรณี หากคุณกำลังผลิตปากกา นี่คือช่วงเวลาตั้งแต่ที่คุณใส่เม็ดพลาสติก PPC ลงในแม่พิมพ์ฉีด จนกระทั่งคุณประกอบปากกาหนึ่งด้ามเสร็จสมบูรณ์
ถ้าคุณกำลังทำขนมปัง มันคือช่วงเวลาที่คุณเริ่มนวดแป้งและนำขนมปังออกจากเตาอบ ถ้าคุณกำลังทำเสื้อยืด มันคือช่วงเวลาตั้งแต่การตัดผ้าจนถึงการบรรจุหีบห่อพร้อมจัดส่ง
หากสิ่งนี้ทำให้คุณนึกถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเวลาอื่นๆ นี่คือทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเวลาวงจรเทียบกับเวลาดำเนินการ
เวลาในการวนรอบและวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
แม้ว่าเดิมทีจะมาจากภาคการผลิต ระยะเวลาวงจรได้กลายเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการคำนวณความเร็วในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพของวิศวกรรม และประสิทธิภาพการทำงาน
แต่ก่อนอื่น มาให้คำจำกัดความกันก่อน ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ นี่คือระยะเวลาตั้งแต่ทีมเริ่มทำงานกับฟีเจอร์หนึ่ง ๆ จนกระทั่งฟีเจอร์นั้นถูกนำไปใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมการผลิต ทีมโครงการใช้ระยะเวลาวงจรงานในหลากหลายรูปแบบ
- การคาดการณ์การจัดส่ง: ทำนายระยะเวลาที่งาน/คุณลักษณะอาจใช้เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์
- การวางแผนสปรินต์: กำหนดคุณสมบัติ/งานต่างๆ ให้สอดคล้องและทำงานร่วมกันได้ดีภายในสปรินต์
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ผสานวงจรการรับฟังความคิดเห็นเข้ากับกระบวนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ
- รีวิว: ระยะเวลาการทำงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถวัดผลผลิตของบุคคลและทีมได้
ระยะเวลาการวนรอบในโครงการแบบอไจล์
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile มีความคล้ายคลึงกับการผลิตแบบลีน ตรงที่เน้นการจัดตารางเวลาแบบทันเวลาพอดี การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการกำจัดความสูญเปล่า
ดังนั้น ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระยะเวลาของวงจรเป็นมาตรวัดสำคัญในการคำนวณเวลาที่ใช้ก่อนการส่งมอบ (Lead Time) ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความเร็วในการส่งมอบซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังมีความสำคัญในการสนับสนุนหลักการพัฒนาแบบ Agile ที่มุ่งเน้นการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้ง
สิ่งนี้สามารถนำไปใช้ได้เป็นพิเศษในด้านการทดสอบซอฟต์แวร์ ซึ่งการติดตามระยะเวลาของวงจรสามารถมีบทบาทที่เพิ่มมากขึ้นในความเร็วของการPLOYMENTของคุณ
บทบาทและประโยชน์ของเวลาในการหมุนเวียน
เช่นเดียวกับเวลาในการเตรียมการผลิต (Lead Time), เวลา TAKT, ปริมาณการผลิตต่อรอบ (Throughput), เป็นต้น เวลาในรอบ (Cycle Time) เป็นตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับเวลาและความเร็วที่องค์กรนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้คือประโยชน์ที่องค์กรหรือโครงการของคุณจะได้รับในแต่ละกรณี
ยิ่งรอบเวลาสั้น ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การลดเวลาในการวนรอบมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการ การเพิ่มประสิทธิภาพใด ๆ จะช่วยให้ทีมสามารถตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้มากขึ้นหรือแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น ซึ่งนำไปสู่การมีวงจรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น ทีมที่ปรับปรุงขั้นตอนการผสานโค้ดและการทดสอบให้ดียิ่งขึ้นเพื่อลดระยะเวลาวงจรจากสองสัปดาห์เหลือหนึ่งสัปดาห์ สามารถเพิ่มจำนวนฟีเจอร์ที่ส่งมอบได้เป็นสองเท่าภายในระยะเวลาเดียวกัน
รอบที่เร็วขึ้นสามารถนำไปสู่คุณภาพที่สูงขึ้น
ผู้คนมักคิดว่างานที่ทำเสร็จอย่างรวดเร็ว—ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการรีบเร่งหรือเร่งรีบ—จะส่งผลต่อคุณภาพของผลงานแต่ในการบริหารโครงการแบบสครัม สิ่งที่ตรงกันข้ามอาจเป็นความจริง
เวลาในการทำงานที่สั้นลงส่งเสริมให้มีการทดสอบและปรับปรุงบ่อยขึ้น ซึ่งนำไปสู่ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่รวดเร็วช่วยลดโอกาสที่ข้อบกพร่องสำคัญจะเข้าสู่การผลิต
การคำนวณเวลาของรอบสร้างความเป็นไปได้ในการคาดการณ์
เมื่อคุณทราบระยะเวลาที่งานแต่ละอย่างต้องใช้ คุณสามารถวางแผนได้ดีขึ้น คุณสามารถทำนายระยะเวลาการส่งมอบได้แม่นยำขึ้น และจัดการกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณทราบว่าเวลาเฉลี่ยในการส่งมอบคุณสมบัติใหม่ของคุณคือสามสัปดาห์ คุณสามารถจัดตารางการปล่อยได้อย่างน่าเชื่อถือ ความสามารถในการทำนายนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
การคำนวณเวลาวงจรเสริมสร้างความยืดหยุ่น
การมีความคล่องตัวต้องการให้คุณตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ระยะเวลาในกระบวนการของคุณเป็นตัวบ่งชี้โดยตรงว่าคุณสามารถตอบสนองได้เร็วเพียงใด ด้วยการเปรียบเทียบมาตรฐานในอุตสาหกรรม คุณสามารถวัดความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจของคุณได้อย่างสมเหตุสมผลด้วยระยะเวลาในกระบวนการ
เวลาในการหมุนเวียนสะท้อนถึงความพยายามในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การติดตามระยะเวลาของวงจรช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในทีมพัฒนา ช่วยให้พวกเขาสามารถระบุความไม่มีประสิทธิภาพและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างสม่ำเสมอ
ตัวอย่างเช่น ทีมอาจค้นพบว่า การตรวจสอบโค้ดเป็นจุดติดขัด และนำมาใช้การเขียนโปรแกรมแบบคู่เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงกระบวนการโดยรวมของพวกเขา และลดระยะเวลาในวงจรการทำงาน
วงจรที่สั้นลง = ลูกค้าที่พึงพอใจ
ลูกค้าทุกคนจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อพวกเขาสามารถได้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้น ระยะเวลาการทำงานที่สั้นลงจึงช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง
พิจารณาถึงสถานการณ์ที่ทีมซอฟต์แวร์ลดระยะเวลาการดำเนินการสำหรับคำขอคุณสมบัติใหม่จากหนึ่งเดือนเหลือสองสัปดาห์ ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไร
ทั้งหมดข้างต้น = ทีมที่มีความสุข
เวลาในการทำงานเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญของประสิทธิภาพของบุคคลและทีม. เวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกภาคภูมิใจและได้รับการยกย่อง. การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าช่วยกระตุ้นขวัญกำลังใจของทีม.
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องช่วยเร่งเส้นทางการเรียนรู้ส่วนบุคคลของพวกเขา ทำให้พวกเขามีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ โดยรวมแล้ว แนวโน้มของระยะเวลาในวงจรมักสามารถเป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของทีมได้
เมื่อคุณทราบถึงประโยชน์เหล่านี้แล้ว คุณจะสามารถได้รับประโยชน์จากมันได้อย่างไร? มาดูกันเถอะ
วิธีคำนวณเวลาวงจร?
เวลาในการทำงาน (Cycle time) คือเวลาที่ใช้ในการทำงานให้เสร็จตั้งแต่เริ่มจนจบ ดังนั้น สูตรสำหรับเวลาในการทำงานจึงค่อนข้างตรงไปตรงมา
สูตรเวลาวงจรสำหรับงานแต่ละรายการ
เวลาในการหมุนเวียน = เวลาสิ้นสุด – เวลาเริ่มต้น
สูตรข้างต้นเหมาะที่สุดสำหรับงานแต่ละชิ้น เช่น การนวดแป้งทำขนมปังหรือการเขียนโค้ดฟีเจอร์เดียว หากคุณเริ่มงานตอน 12.30 น. และเสร็จสิ้นตอน 23.00 น. ระยะเวลาวงจรสำหรับงานนั้นคือสองชั่วโมง
สูตรเวลาวงจรสำหรับชุดการผลิต
อย่างไรก็ตาม ในกรณีส่วนใหญ่ ระยะเวลาของวงจรสำหรับส่วนหนึ่งของกระบวนการ เช่น การนวดแป้งหรือการเขียนโค้ด อาจไม่ได้มีคุณค่ามากที่สุด ผู้จัดการโครงการจะได้รับประโยชน์มากกว่าหากทราบระยะเวลาของวงจรตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงการนำไปใช้งาน
ชุดของงานนี้เรียกว่าแบตช์ และวัดเป็นเวลาวงจรแบตช์
เวลาวัฏจักรแบบกลุ่ม = เวลาวัฏจักรสุทธิ/จำนวนหน่วยที่ผลิต
ที่นี่ ระยะเวลาสุทธิของวงจรคือผลรวมของระยะเวลาวงจรสำหรับทุกงานในชุดงาน โดยทั่วไปจะวัดเป็นชั่วโมง วัน หรือสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับขอบเขตและขนาดของโครงการ ในอุตสาหกรรมการผลิต นี่เรียกว่า ระยะเวลาการผลิตสุทธิ
จำนวนหน่วยที่ผลิตคือจำนวนของรายการงานทั้งหมด (เช่น คุณลักษณะ, การแก้ไขข้อบกพร่อง, เรื่องราวของผู้ใช้) ที่พวกเขาทำเสร็จในช่วงเวลานั้น
หากดูเหมือนง่ายมาก ให้คิดใหม่อีกครั้ง ระยะเวลาการหมุนเวียน (cycle time) โดยเฉพาะระยะเวลาการหมุนเวียนแบบกลุ่ม (batch cycle time) คือการรวบรวมส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้หลายส่วน ซึ่งแต่ละส่วนมีความซับซ้อนของตัวเอง การก้าวผิดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้การคำนวณผิดพลาดได้ และก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย
ผลกระทบที่เกิดจากการคำนวณเวลาวงจรผิดพลาด
ผลกระทบที่พบบ่อยที่สุดจากการคำนวณเวลาวงจรผิดพลาด ได้แก่:
กำหนดเวลาโครงการที่ไม่ถูกต้อง: การประเมินระยะเวลาของรอบงานสูงเกินไปอาจส่งผลให้การใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพและส่งมอบล่าช้า ในขณะที่การประเมินต่ำเกินไปจะนำไปสู่กำหนดเวลาที่เร่งรีบ สถานการณ์ที่ตึงเครียด ความไม่พอใจในทีม และคุณภาพที่ลดลง
การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่เหมาะสม: ทีมอาจจัดสรรทรัพยากรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตามการคำนวณระยะเวลาของวงจรที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการติดขัดหรือทำให้ทรัพยากรไม่ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ความไม่พอใจของลูกค้า: ลูกค้าคาดหวังการส่งมอบสินค้าและการอัปเดตอย่างทันเวลา. จากมุมมองของลูกค้า การคำนวณระยะเวลาที่ไม่ถูกต้องอาจดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือ สร้างความสูญเสียความไว้วางใจ รีวิวเชิงลบ และในที่สุด การสูญเสียธุรกิจ.
การสูญเสียทางการเงิน: การประเมินเวลาในวงจรต่ำเกินไปอาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือค่าใช้จ่ายที่เกินงบประมาณ การประเมินสูงเกินไปอาจส่งผลให้ทรัพยากรถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และพลาดโอกาสทางการตลาด
ประสบการณ์ที่เครียด: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน อาจเผชิญกับความเครียดที่ไม่สมควรเกิดขึ้นจากความคาดหวังที่ไม่สมจริงซึ่งเกิดจากการคำนวณระยะเวลาที่ไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงของการเกิดภาวะหมดไฟก็มีสูงเช่นกัน
สิ่งนี้อาจนำไปสู่การสูญเสียบุคลากรในที่สุด ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ ยังไม่นับรวมถึงความสูญเสียทางความรู้และประสบการณ์ที่องค์กรมีอยู่
ตัวอย่างการคำนวณเวลาวงจร
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้คำนวณเวลาของรอบการผลิตผิดพลาด คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการคำนวณที่ถูกต้อง ต่อไปนี้คือตัวอย่างการคำนวณเวลาของรอบการผลิตโดยใช้สูตรข้างต้น
ระยะเวลาการพัฒนาคุณลักษณะของซอฟต์แวร์
นักพัฒนาซอฟต์แวร์บันทึกเวลา 3 ชั่วโมงในการแก้ไขข้อบกพร่อง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดของพวกเขาคือเวลาวงจรการแก้ไขข้อบกพร่องส่วนบุคคลของพวกเขา
ในฐานะทีม คุณทำและเปิดตัวคุณสมบัติแปดอย่างในหนึ่งเดือน โดยมีวันทำงาน 22 วัน ระยะเวลาวงจรของคุณคือ:
ระยะเวลาวงจร = 22 วัน/8 ฟีเจอร์ = 2.75 วันต่อฟีเจอร์
หน่วยการผลิต
โรงงานประกอบรถยนต์ผลิตรถยนต์ได้ 300 คันต่อเดือน หากเวลาการผลิตทั้งหมดตั้งแต่เริ่มประกอบรถยนต์คันแรกจนถึงการประกอบรถยนต์คันที่ 300 เสร็จสิ้นคือ 9,000 ชั่วโมง:
เวลาในการหมุนเวียน = 9000 ชั่วโมง/300 คัน = 30 ชั่วโมงต่อคัน
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซประมวลผลและจัดส่งคำสั่งซื้อ 1,000 รายการในหนึ่งสัปดาห์ โดยทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ดังนั้น วงจรเวลาคือ:
เวลาในการหมุนเวียน = 7 วัน x 24 ชั่วโมง/1000 คำสั่งซื้อ = 0. 168 ชั่วโมงต่อคำสั่งซื้อ, คือ, ประมาณ 10 นาที.
ตอนนี้คุณทราบวิธีการคำนวณเวลาวงจรแล้ว นี่คือวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในโครงการประจำวันของคุณได้
การใช้เวลาในการวนรอบเพื่อบรรลุและวัดเป้าหมายของโครงการและการส่งมอบ
การวัด, การบันทึก, และการปรับปรุงเวลาของวงจรเป็นหนึ่งในแง่มุมที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในด้านการจัดการโครงการใด ๆ ตามที่เราได้เห็นข้างต้น, มันสามารถส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดต่าง ๆ ตั้งแต่ขวัญกำลังใจของทีมไปจนถึงผลกำไรของลูกค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตามและปรับปรุงระยะเวลาของวงจรได้อย่างสม่ำเสมอ ให้เริ่มต้นโดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ เช่น ClickUp มาดูกันว่าทำอย่างไร
1. วัดระยะเวลาของรอบการทำงาน
ก่อนอื่นใด ให้จัดตั้งระบบเพื่อวัดระยะเวลาของวงจรการทำงาน โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน อย่างไรก็ตาม ทีมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่มักกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานอย่างไม่เป็นระบบในตอนท้าย
เพื่อติดตามเวลาในรอบการทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUpได้ ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถเริ่ม/หยุดตัวนับเวลา หรือป้อนเวลาได้ด้วยตนเอง ทีมสามารถติดตามเวลาสำหรับแต่ละงาน/งานย่อยได้ นอกจากนี้ สมาชิกในทีมหลายคนยังสามารถติดตามเวลาสำหรับงานเดียวกันได้เช่นกัน
2. วิเคราะห์เวลาในรอบ
เมื่อคุณบันทึกเวลาที่ใช้ในแต่ละงานแล้ว คุณสามารถเริ่มวิเคราะห์แนวโน้มได้ แดชบอร์ด ClickUpเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว
ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จากซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUpเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระยะเวลาการทำงาน และปรับปรุงผลลัพธ์และประสิทธิภาพของโครงการ
3. ระบุตัวการที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์เวลาวงจรของคุณคือการระบุตัวการที่ทำให้ประสิทธิภาพลดลง บางส่วนที่พบบ่อยที่สุดที่ควรระวังมีดังนี้
คอขวด
คอขวดคือเมื่อขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทำให้การไหลของงานช้าลง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและเพิ่มระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้โดย:
- การวัดระยะเวลาของรอบการทำงานสำหรับแต่ละรายการงานในชุดงานของคุณ
- การประเมินรายการที่ใช้เวลาเกินควร
- การดำเนินการปรับปรุงที่มุ่งเน้นเพื่อบรรเทาอุปสรรคเหล่านี้ เช่น การจัดสรรทรัพยากรใหม่หรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เวลารอและล่าช้า
สมมติว่าเวลาการทำงานของแต่ละรอบของคุณรวมกันเป็น 20 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาการทำงานของรอบการผลิตสำหรับกระบวนการเดียวกันนี้คือ 80 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่ายังมีเวลาที่รออยู่ตรงไหนสักแห่ง
ใช้แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpเพื่อดูช่องว่างระหว่างสิ้นสุดของรอบหนึ่งกับการเริ่มต้นของรอบถัดไปในชุดเดียวกัน ทำความเข้าใจถึงประสิทธิภาพที่ไม่ดีเพื่อการจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้นสำหรับงานและโครงการต่าง ๆ
การประมวลผลเกินความจำเป็น
การประมวลผลเกินความจำเป็น คือการที่คุณใส่ความพยายามหรือทำงานกับผลิตภัณฑ์หรือบริการมากเกินกว่าที่ลูกค้าต้องการหรือที่จำเป็นสำหรับโครงการ ซึ่งอาจนำไปสู่การบริหารเวลาโครงการที่ไม่ดี
วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการประมวลผลเกินความจำเป็นคือการเปรียบเทียบระยะเวลาการทำงานกับโครงการอื่น ๆ หรือมาตรฐานในอุตสาหกรรม หากคุณใช้เวลานานเกินไปในการส่งมอบงาน ให้พิจารณาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น
หากคุณไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นที่ไหน ลองใช้เทมเพลตการจัดการเวลาสักสองสามแบบ นำไปใช้กับโครงการต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน
4. ปรับปรุงกระบวนการ
จากการคำนวณและข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำ ปรับปรุงกระบวนการของคุณเพื่อลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
อัตโนมัติกระบวนการ ที่ไม่จำเป็นต้องทำด้วยตนเองClickUp Automationsมีเทมเพลตมากกว่า 100 แบบที่ครอบคลุมความต้องการในการจัดการโครงการ
ทำให้การส่งต่องานง่ายขึ้น ด้วยงานย่อย งานย่อย และรายการตรวจสอบใน ClickUp เขียนเรื่องราวผู้ใช้ที่ครอบคลุมในคำอธิบายงาน และใช้รายการตรวจสอบสำหรับเกณฑ์การยอมรับ
ปรับปรุงเอกสารผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp Brain ใช้ AI เพื่อช่วยเขียนเอกสารหรือตรวจทาน แก้ไข และสรุปงานของคุณ
ส่งมอบโครงการตรงเวลาทุกครั้งด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบภายในอิสระหรือผู้จัดการโครงการในองค์กรพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ ระยะเวลาในการทำงานคือตัวชี้วัดหลักของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณ
ในฐานะผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ การเข้าใจระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างจะช่วยให้คุณทราบได้ว่างานแต่ละชิ้นจะเสร็จสิ้นภายในเวลาเท่าใด อย่างน้อยที่สุด คุณสามารถใช้ระยะเวลาในการทำงาน (cycle times) เพื่อคาดการณ์ระยะเวลาการจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณได้ อย่างมากที่สุด คุณสามารถคำนวณผลกำไรอย่างง่ายเพื่อดูว่าธุรกิจของคุณสามารถดำรงอยู่ได้ในอัตราการทำงานนี้หรือไม่
เวลาในการหมุนเวียนสามารถนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสายการประกอบที่ซับซ้อน, ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาตนเอง, วางแผนกลยุทธ์การกำหนดราคาที่เหมาะสม, หรือปรับปรุงการจัดทำงบประมาณ.
การนำเวลาวงจรมาใช้ในโครงการของคุณเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังในการปลดล็อกประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้น มันช่วยเร่งเวลาในการส่งมอบและปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของผลลัพธ์
ClickUp ทำให้การคำนวณเวลาวงจรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดายอย่างไม่น่าเชื่อ.
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินงาน
1. สูตรของเวลาวงจรคืออะไร?
สูตรเวลาวงจรสำหรับงานแต่ละรายการมีดังนี้:
เวลาในการหมุนเวียน = เวลาสิ้นสุด – เวลาเริ่มต้น
สูตรเวลาวงจรสำหรับชุดงาน คือ กลุ่มของรายการงานที่เสร็จสิ้นงาน/การส่งมอบ มีดังนี้
เวลาวัฏจักรชุด = เวลาวัฏจักรสุทธิ/จำนวนหน่วยที่ผลิต
2. ฉันจะคำนวณรอบเดือนของฉันได้อย่างไร?
ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด: กำหนดวันที่เริ่มต้นของโครงการและวันที่สิ้นสุดที่คาดไว้หรือวันที่สิ้นสุดจริง
คำนวณระยะเวลา: โดยการลบวันที่เริ่มต้นออกจากวันที่สิ้นสุด
หากคุณกำลังวางแผนและไม่มีวันที่สิ้นสุด คุณสามารถประมาณระยะเวลาโดยอ้างอิงจากโครงการที่คล้ายกันในอดีต
รอบประจำเดือน = วันที่สิ้นสุดโครงการ – วันที่เริ่มต้นโครงการ
3. คุณคำนวณเวลาวงจรของเครื่องจักรอย่างไร?
- ระบุจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการดำเนินการที่คุณกำลังวัด
- วัดเวลาการผลิตทั้งหมด รวมถึงเวลาการประมวลผลจริง เวลาการโหลดและขนถ่าย เวลาการตรวจสอบ และเวลาว่างระหว่างการทำงาน
- นับจำนวนหน่วยที่ผลิต
- คำนวณเวลาวงจรโดยใช้สูตร: เวลาวงจรของเครื่องจักร = เวลาการผลิตทั้งหมด / จำนวนหน่วยที่ผลิตทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น หากเครื่องจักรใช้เวลา 120 นาทีในการผลิต 60 หน่วย เวลาวงจรของเครื่องจักรจะเป็น 120/60 = 2 นาทีต่อหน่วย
ซึ่งหมายความว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เครื่องจักรใช้เวลา 2 นาทีในการทำงานหนึ่งรอบ ผลิตได้หนึ่งหน่วย