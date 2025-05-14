OKR vs. KPI: เลือกกรอบการทำงานที่เหมาะสม (+ตัวอย่าง)

ทุกครั้งที่คุณเข้าร่วมการประชุมเชิงกลยุทธ์—ไม่ว่าจะเป็นการประชุมระดับบริษัทหรือภายในทีมของคุณ—คุณอาจเคยพบเห็นสไลด์ที่บันทึกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
ธุรกิจต่าง ๆ พึ่งพาพวกเขาด้วยเหตุผลที่ดี—พวกเขาให้แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงปริมาณในการจัดการประสิทธิภาพการทำงาน
79% ของบริษัทออกแบบและนำมาใช้KPI ประจำปี
แต่คำถามสำคัญคือ: คุณควรใช้ OKRs เมื่อใด และควรใช้ KPIs เมื่อใด?
ในบล็อกนี้ เราจะแยกแยะความแตกต่างที่สำคัญของพวกเขา (พร้อมตัวอย่างจากโลกจริง) และแสดงให้คุณเห็นวิธีการผสานทั้งสองเข้ากับกระบวนการของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด
OKR คืออะไร?
OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) หมายถึงกรอบการตั้งเป้าหมายที่ใช้โดยองค์กร (และทีม) เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัดผลการดำเนินงาน
โดยทั่วไปแล้ว OKR ประกอบด้วยสามส่วน:
- วัตถุประสงค์: ข้อความเชิงคุณภาพที่อธิบายสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
- ผลลัพธ์สำคัญ: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่ใช้วัดความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
- โครงการริเริ่ม: กลยุทธ์ (โครงการหรือภารกิจเฉพาะ) ที่จะช่วยให้บรรลุผลลัพธ์หลัก
OKRs มอบ ความรู้สึกถึงเป้าหมาย แนวทาง และความรับผิดชอบ ให้กับทีม พวกเขาผลักดันให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด โดยไม่เสียสมาธิไปกับงานหลายสิบงานที่มีความสำคัญต่ำและผลกระทบต่ำในรายการสิ่งที่ต้องทำ
บางสถานการณ์ที่ OKRs ทำงานได้ดีคือ:
- การวางแผนรายไตรมาส: พวกเขาช่วยให้ทีมจัดลำดับความสำคัญของงานและมุ่งเน้นไปที่โครงการที่สำคัญที่สุดภายในไตรมาสที่กำหนด
- กลยุทธ์เชิงรุก: การใช้ OKRs เมื่อเปิดตัวโครงการหรือกลยุทธ์ใหม่สามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน, ปรับปรุงความโปร่งใสระหว่างทีมข้ามสายงาน, และทำให้ทุกคนทำงานเพื่อผลลัพธ์เดียวกัน
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: ให้ข้อมูลที่สามารถวัดได้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยให้สามารถให้คำแนะนำที่เป็นกลางและมีข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ปราศจากอคติส่วนตัว
และตอนนี้ มาดูกันว่าคุณสามารถตั้งค่าและติดตาม OKR ได้อย่างไร:
- เริ่มต้นด้วยการเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรของคุณ โดยเชื่อมโยง OKR ของคุณเข้ากับพันธกิจหลักของคุณ
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่ทะเยอทะยานและสามารถบรรลุได้ 2 ถึง 4 ข้อ ซึ่งสะท้อนถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุภายในระยะเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปคือรายไตรมาส)
- สำหรับแต่ละวัตถุประสงค์ ให้กำหนดผลลัพธ์หลักที่สามารถวัดผลได้ 3 ถึง 5 ข้อ (ตัวชี้วัด) ที่จะใช้ติดตามความก้าวหน้า
- สร้างแผนปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจว่า OKRs นั้นสอดคล้องกับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลอย่างไร
- ตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุผลลัพธ์สำคัญอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมรายสัปดาห์หรือรายปักษ์
- หารือเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผล; ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุง OKR ในอนาคต
ตัวอย่างของ OKRs
ตอนนี้ที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับ OKRs และเวลาที่มันสามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของคุณแล้ว มาดูตัวอย่าง OKR ที่เฉพาะเจาะจงกันบ้าง
⚒️ ตัวอย่าง 1: การบริหารโครงการ
- วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบโครงการ ผลลัพธ์หลัก 1: ลดระยะเวลาการเสร็จสิ้นโครงการลง 20% ผลลัพธ์หลัก 2: บรรลุความคลาดเคลื่อนของงบประมาณโครงการน้อยกว่า 5% ผลลัพธ์หลัก 3: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 90% การริเริ่ม: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ การริเริ่ม: สร้างเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแผนโครงการ, การประเมินความเสี่ยง, และแผนการสื่อสารเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดระยะเวลาการดำเนินโครงการลง 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุความคลาดเคลื่อนของงบประมาณโครงการน้อยกว่า 5%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถึงอย่างน้อย 90%
- การริเริ่ม: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การริเริ่ม: สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแผนโครงการ, การประเมินความเสี่ยง, และแผนการสื่อสารเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดระยะเวลาการดำเนินโครงการลง 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: บรรลุความคลาดเคลื่อนของงบประมาณโครงการน้อยกว่า 5%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถึงอย่างน้อย 90%
- การริเริ่ม: ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อติดตามงาน, กำหนดเวลา, และความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การริเริ่ม: สร้างแม่แบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับแผนโครงการ, การประเมินความเสี่ยง, และแผนการสื่อสารเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
🔮 ตัวอย่าง 2: การวางแผนเชิงกลยุทธ์
- วัตถุประสงค์: ขยายการมีอยู่ในตลาดเอเชีย ผลลัพธ์หลัก 1: บรรลุส่วนแบ่งการตลาด 15% ในเอเชียภายในหนึ่งปี ผลลัพธ์หลัก 2: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามรายการที่ปรับให้เหมาะกับตลาดเอเชีย ผลลัพธ์หลัก 3: สร้างความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่นห้าแห่ง การดำเนินการ: เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในตลาดเอเชียที่สำคัญ พร้อมข้อความที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม การดำเนินการ: วิเคราะห์ราคาของคู่แข่งและพัฒนากลยุทธ์การตั้งราคาที่แข่งขันได้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุส่วนแบ่งการตลาด 15% ในเอเชียภายในหนึ่งปี
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามรายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดเอเชีย
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่น 5 ราย
- การริเริ่ม: เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในตลาดเอเชียที่สำคัญ โดยใช้ข้อความที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
- การริเริ่ม: วิเคราะห์ราคาของคู่แข่งและพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่แข่งขันได้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุส่วนแบ่งการตลาด 15% ในเอเชียภายในหนึ่งปี
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่สามรายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดเอเชีย
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: สร้างความร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายท้องถิ่น 5 ราย
- การริเริ่ม: เปิดตัวแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในตลาดเอเชียที่สำคัญ โดยใช้ข้อความที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
- การริเริ่ม: วิเคราะห์ราคาของคู่แข่งและพัฒนากลยุทธ์การกำหนดราคาที่แข่งขันได้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่
🎧 ตัวอย่าง 3: ประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
- วัตถุประสงค์: ปรับปรุงประสบการณ์การสนับสนุนลูกค้า ผลลัพธ์หลัก 1: ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยสำหรับข้อซักถามของลูกค้าลง 30% ผลลัพธ์หลัก 2: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจากการสำรวจให้เกิน 85% ผลลัพธ์หลัก 3: แก้ไขคำร้องขอสนับสนุนอย่างน้อย 90% ในการติดต่อครั้งแรก ริเริ่ม: ผสานรวมแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไป ริเริ่ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพนักงานเพียงพอในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงและนำระบบสนับสนุนหลายระดับมาใช้เพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้าในระดับต่างๆ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยสำหรับข้อสงสัยของลูกค้าลง 30%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจากการสำรวจให้เกิน 85%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: แก้ไขปัญหาในตั๋วสนับสนุนอย่างน้อย 90% ในการติดต่อครั้งแรก
- การริเริ่ม: ผสานแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไป
- การริเริ่ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนพนักงานเพียงพอในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และนำระบบสนับสนุนแบบหลายระดับมาใช้เพื่อจัดการกับคำถามของลูกค้าในระดับต่างๆ
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดเวลาการตอบกลับเฉลี่ยสำหรับข้อสงสัยของลูกค้าลง 30%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าจากการสำรวจให้เกิน 85%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: แก้ไขปัญหาในตั๋วสนับสนุนอย่างน้อย 90% ในการติดต่อครั้งแรก
- การริเริ่ม: ผสานแชทบอทที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ากับเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้คำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไป
- การริเริ่ม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีจำนวนพนักงานเพียงพอในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และนำระบบสนับสนุนแบบหลายระดับมาใช้เพื่อจัดการกับระดับการสอบถามของลูกค้าที่แตกต่างกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด (รีวิวและราคา)
KPI คืออะไร?
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คือตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้และเป็นอิสระ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์กรกำลังบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีเพียงใดตัวอย่างของ KPIได้แก่ รายได้ อัตราการสูญเสียลูกค้า ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ และอัตราการลาออกของพนักงาน
มีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) อยู่สองประเภท—ตัวชี้วัดนำ (ตัวชี้วัดเชิงคาดการณ์) และ ตัวชี้วัดตามหลัง (ตัวชี้วัดเชิงสะท้อน)
ตัวชี้วัดล่วงหน้าสามารถช่วยให้องค์กรคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตได้ ในขณะที่ตัวชี้วัดตามหลังให้ข้อมูลเชิงลึกจากผลลัพธ์ในอดีต (ข้อมูลทางประวัติศาสตร์)
คุณจะพบองค์กรที่ใช้ KPI ในหลายบริบท:
- ตัวชี้วัดทางการเงิน: วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน เช่น การเติบโตของรายได้หรืออัตรากำไร
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน เช่น ต้นทุนการผลิตหรือระยะเวลาในการดำเนินงาน
- KPI ของลูกค้า: ประเมินความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของลูกค้า เช่น คะแนนแนะนำบอกต่อ (NPS) หรืออัตราการรักษาลูกค้า
- KPI ของพนักงาน: ติดตามการมีส่วนร่วมของพนักงานและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงอัตราการลาออกหรือคะแนนความพึงพอใจของพนักงาน
นี่คือคู่มือฉบับย่อสำหรับการนำ KPI ไปใช้:
- ระบุวัตถุประสงค์: กำหนดสิ่งที่คุณต้องการบรรลุในระดับองค์กร ระดับแผนก หรือระดับบุคคล
- เลือก KPI ที่เกี่ยวข้อง: เลือก KPI ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของคุณและให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- กำหนดเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละ KPI เพื่อกำหนดและวัดความสำเร็จ
- รวบรวมข้อมูล: ดำเนินการจัดตั้งระบบสำหรับการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ KPI ที่คุณเลือก
- ติดตามความคืบหน้า: ตรวจสอบผลการดำเนินงานของ KPI อย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินความก้าวหน้าและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
- สื่อสารผลลัพธ์: แบ่งปันผลลัพธ์ของ KPI กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
👀 คุณรู้หรือไม่?80% ของผลลัพธ์ของคุณมาจาก20% ของความพยายามของคุณ ดังนั้น ให้ความสำคัญกับจำนวนน้อยของ KPI ที่สำคัญซึ่งมีอิทธิพลมากที่สุด
ตัวอย่าง KPI
📌 ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- รายได้จากการขาย: วัดจำนวนการปิดการขายทั้งหมดและรายได้ที่เกิดขึ้นจากพนักงาน
- ความพึงพอใจของลูกค้า: วัดระดับความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อการให้บริการของพนักงาน—คะแนน CSAT ของพวกเขา
- การเข้าร่วมประชุม: วัดการเข้าร่วมประชุมและการฝึกอบรมของพนักงาน
📌 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- การเติบโตของรายได้: วัดการเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
- อัตราการสูญเสียลูกค้า: วัดอัตราการที่ลูกค้าหยุดทำธุรกิจกับบริษัท
- ส่วนแบ่งการตลาด: วัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตลาดที่บริษัทให้บริการ
- ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI): วัดความสามารถในการทำกำไรของการลงทุน
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราประสบปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำงานระยะยาว ไม่ใช่เพราะขาดแรงผลักดัน—แต่เป็นเพราะสมองของเราถูกออกแบบมาให้ทำงานเช่นนั้น! เราต้องการเห็นความสำเร็จเพื่อรักษาแรงจูงใจ 💪และนี่คือจุดที่ ClickUp สามารถช่วยคุณได้
ติดตามความสำเร็จด้วยClickUp Milestones, รับภาพรวมความคืบหน้าทันทีด้วย rollups และรักษาสมาธิด้วยReminders ที่ชาญฉลาดใน ClickUp; การมองเห็นความสำเร็จเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างแรงผลักดันสำหรับการเดินทางระยะยาว
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง:ผู้ใช้ ClickUp รายงานว่าสามารถจัดการงานได้มากขึ้นประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเครียดหรือล้นมือ
ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ KPIs
ตอนนี้ที่เราได้เห็นแล้วว่า OKRs และ KPIs สามารถให้ประโยชน์แก่หน่วยงานของคุณได้เป็นรายบุคคล และวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าพวกมันได้ ให้เราดำดิ่งสู่รายละเอียดเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันของพวกมัน
|ลักษณะ
|OKRs
|ตัวชี้วัดผลงาน
|การตั้งเป้าหมาย
|วัตถุประสงค์เชิงคุณภาพที่มีความทะเยอทะยาน พร้อมผลลัพธ์เชิงปริมาณที่เป็นตัวชี้วัดสนับสนุน
|ตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ (SMART)
|วัตถุประสงค์
|กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์และสร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ
|ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
|ขอบเขต
|เป้าหมายกว้าง
|ตัวชี้วัดที่แคบและเฉพาะเจาะจง
|กรอบเวลา
|โดยปกติแล้วเป็นรายไตรมาส
|สามารถเป็นได้สำหรับกรอบเวลาต่าง ๆ—รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และอื่น ๆ
|ความยืดหยุ่น
|มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดี มักจัดตั้งขึ้นเพื่อระยะเวลาที่ยาวนานกว่า
|ยืดหยุ่นน้อยกว่า
การตั้งเป้าหมาย
OKRs เน้นเป้าหมายเชิงคุณภาพ มีความทะเยอทะยานและระยะยาวซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและท้าทายองค์กร มุ่งเน้นไปที่ 'อะไร' ที่องค์กรต้องการบรรลุ เช่น 'เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด' หรือ 'กลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้านความพึงพอใจของลูกค้า'
KPIs, อย่างไรก็ตาม, ให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่ SMART และ วิธีที่คุณสามารถบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น 'เพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 15% ภายในเดือนหน้า'
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียก OKR ว่า 'KPI ที่มีจิตวิญญาณ' เพราะมันเพิ่มบริบทและวัตถุประสงค์ให้กับตัวชี้วัด เชื่อมโยงผลลัพธ์โดยตรงกับพันธกิจขององค์กร
วัตถุประสงค์
OKRs เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการ กำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ สร้างแรงบันดาลใจในการลงมือทำ และสร้างความสอดคล้องในทีม ภายในองค์กร โดยช่วยให้เกิดความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมความรับผิดชอบ
KPI มีลักษณะที่เน้นการตัดสินใจมากกว่า วัตถุประสงค์หลักของ KPI คือ การติดตามความก้าวหน้า วัดผลการดำเนินงาน และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ภายในกระบวนการหรือแง่มุมเฉพาะของธุรกิจ และสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ขอบเขต
OKRs มักให้ กรอบการทำงานระดับสูงที่ชี้นำวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์โดยรวม สำหรับองค์กร ทีม หรือโครงการ
👉🏼 ตัวอย่างเช่น OKR อาจเป็น 'เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคยุโรป' หรือ 'เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่บรรลุยอดดาวน์โหลด 10,000 ครั้งภายในไตรมาสแรก'
KPIs ให้ ข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ธุรกิจเฉพาะ เช่น การขาย การตลาด รายได้ หรือประสิทธิภาพของพนักงาน โดยมุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดที่แคบและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
👉🏼 ตัวอย่างเช่น สำหรับทีมขาย KPI ที่เกี่ยวข้องกับ OKR 'เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคยุโรป' อาจรวมถึง 'เพิ่มรายได้จากการขายในยุโรป 15%' หรือ 'ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในสามประเทศใหม่ในยุโรป'
กรอบเวลา
OKRs จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อวางแผนไว้ระยะยาว โดยทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งไตรมาส. กรอบเวลาดังกล่าวช่วยให้เกิดความสมดุลระหว่างการมุ่งเน้นในระยะสั้นกับทิศทางกลยุทธ์ระยะยาว ทำให้สามารถทบทวนและปรับเปลี่ยนได้เป็นประจำเพื่อให้องค์กรอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้.
KPIs นั้นมีความยืดหยุ่นมากกว่า. พวกมันเพียงแค่ต้องการกรอบเวลาและสามารถติดตามได้เป็นวัน, สัปดาห์, หรือแม้กระทั่งปี, เช่นเดียวกับตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมอย่าง Annual Recurring Revenue (ARR) ที่ใช้ในองค์กรส่วนใหญ่.
👉🏼 ตัวอย่างเช่น ปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์รายวันช่วยติดตามแนวโน้มระยะสั้น ในขณะที่อัตราการสูญเสียลูกค้าโดยปกติจะวัดเป็นรายเดือนหรือรายปี ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามประสิทธิภาพได้ในหลายระดับของรายละเอียด ทำให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกทั้งความก้าวหน้าในทันทีและแนวโน้มระยะยาว
ความยืดหยุ่น
OKR มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร โดยยึดอยู่บนเป้าหมาย ภารกิจ และวิสัยทัศน์ของบริษัท ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนถึงสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง โอกาสใหม่ ๆ และความท้าทายที่ไม่คาดคิดได้
👉🏼 ตัวอย่างเช่น หากคู่แข่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง องค์กรสามารถปรับ OKR ของตนได้อย่างรวดเร็วเพื่อรับมือกับภัยคุกคามล่าสุดและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน
ในทางกลับกัน KPI ควรมีความ คงที่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแนวโน้มของประสิทธิภาพได้อย่างมีความหมาย และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง KPI บ่อยครั้งอาจทำให้ติดตามความคืบหน้าได้อย่างไม่ถูกต้อง ระบุสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพได้ยาก และแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของโครงการปรับปรุงได้ยาก
OKR เทียบกับ KPI เทียบกับ KRA
กรอบการทำงานอีกแบบหนึ่งที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็น OKR หรือ KPI คือKRA (Key Result Areas) ซึ่ง KRA คือเป้าหมายแบบ SMART ที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จในแต่ละบทบาทหน้าที่ โดยจะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับงานหรือตำแหน่งนั้น ๆ
สรุปคือ:
- KRA กำหนดพื้นที่สำคัญที่องค์กรจำเป็นต้องมีความเป็นเลิศ
- OKRs กำหนดเป้าหมายที่ทะเยอทะยานภายในพื้นที่สำคัญเหล่านั้น
- KPIs ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
OKR เทียบกับ KPI เทียบกับ MBO
ในทำนองเดียวกัน MBO (การบริหารจัดการโดยใช้เป้าหมาย) เป็นกรอบการทำงานที่มักใช้ร่วมกับ KPI และ OKR เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน MBO เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการและสมาชิกในทีมแต่ละคนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย โดยให้เป้าหมายของแต่ละบุคคลสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรในภาพรวม
👉🏼 สมมติว่าทีมการตลาดตั้งเป้าที่จะเพิ่มการรับรู้แบรนด์สำหรับสายผลิตภัณฑ์ชุดออกกำลังกายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใหม่:
- OKR คือการก้าวขึ้นเป็นแบรนด์ชุดกีฬาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชั้นนำในตลาดเป้าหมาย
- KPI จะเป็นการวัดปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดจากทุกช่องทาง
- MBO จะเป็นเป้าหมายรายบุคคลสำหรับสมาชิกทีมการตลาดแต่ละคน เช่น การเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ขึ้น 25% ภายในไตรมาสถัดไปโดยใช้โฆษณาแบบชำระเงิน
📚 อ่านเพิ่มเติม:OKR เทียบกับ MBO
การผสาน OKRs และ KPIs ในการบริหารโครงการ
โดยการนำ OKRs และ KPIs มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการโครงการของคุณ คุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละโครงการของคุณกับเป้าหมายหลักที่ครอบคลุมได้ ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน KPIs ช่วยให้การตัดสินใจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวมทุกความต้องการในการตั้งเป้าหมาย, การติดตาม, และการจัดการโครงการไว้ในที่เดียว, ทำให้การติดตามประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย.
📮 ClickUp Insight: คุณคิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลหรือไม่? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายกว่างานที่มีมูลค่าสูงโดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อนของคุณ โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงความสำคัญที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการอะไรก่อน
มาดูกันว่าเราจะสามารถนำ OKRsและ KPIsไปใช้ในระบบบริหารโครงการของคุณได้อย่างไร
1. กำหนด OKR ระดับโครงการ
เริ่มต้นด้วยการทบทวนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์โดยรวมขององค์กรและ OKR ที่เกี่ยวข้องในระดับบริษัท จากนั้นถามตัวเองว่าโครงการเฉพาะใดสามารถมีส่วนสนับสนุนเป้าหมายระดับสูงเหล่านี้ได้อย่างไร
คุณยังสามารถจัดการประชุมระดมความคิดกับทีมผู้นำของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ OKR ระดับโครงการที่เป็นไปได้ อย่าลืมว่าเป้าหมายคือการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ 'ท้าทาย' และมุ่งเน้นผลลัพธ์
ด้วยการใช้ClickUp Docs คุณสามารถรวบรวมเอกสารสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการตั้งเป้าหมายไว้ในที่เดียว ขณะที่ClickUp Brain—ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ ClickUp— จะช่วยคุณคิดค้นไอเดียและกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คุณไล่ตามได้ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปการตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องกัน
เพียงขอให้ ClickUp Brainตรวจสอบเอกสารต่างๆ ของคุณและแนะนำ OKR ที่เชื่อมโยงเป้าหมายใหญ่ของคุณกับโครงการเฉพาะ และนี่คือ! คุณจะได้รับคำแนะนำตามบริบทที่คุณสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้โดยใช้คำสั่ง
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณแล้ว ให้ขอให้ AI สร้างเอกสารที่พร้อมสำหรับการพิสูจน์ โดยอธิบายเป้าหมายและผลลัพธ์หลักของคุณเพื่อแบ่งปันกับทีมที่เหลือของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตั้งเป้าหมายและติดตามฟรีสำหรับ Excel และ ClickUp
2. ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนต่อไปคือการ เลือก KPI ที่สามารถคำนวณความคืบหน้าไปสู่ผลลัพธ์หลัก (Key Results) ที่คุณได้กำหนดไว้สำหรับเป้าหมายของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการ ช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง และในที่สุดจะช่วยให้คุณตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อความสำเร็จของโครงการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ถามตัวเองว่า: "KPI นี้แสดงอย่างแท้จริงหรือไม่ว่าเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายของเรา?" อีกหนึ่งเคล็ดลับคือหลีกเลี่ยง KPI ที่ซับซ้อนเกินไปหรือวัดได้ยาก ให้เลือกตัวชี้วัดที่เข้าใจง่าย ติดตามได้ และตีความได้ชัดเจน
3. ผสาน OKR และ KPI ของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการของคุณ
เมื่อคุณได้ตัดสินใจเลือก KPI ของคุณแล้ว และตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลของ KPI นั้น ๆ แล้ว คุณสามารถนำ KPI เหล่านั้นไปรวมไว้ในงานและโครงการของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้สถานะงานแบบกำหนดเองของ ClickUpเช่น 'ตามแผน', 'ล่าช้า', 'ไม่ตามแผน', และอื่น ๆ ได้เพื่อติดตาม KPI ของคุณ
ClickUp ยังมีเทมเพลตฟรีที่ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เช่นเทมเพลต ClickUp OKRs เครื่องมือวางแผนที่ใช้งานง่ายนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถกำหนด ติดตาม และบรรลุเป้าหมาย OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่เทมเพลต OKRนี้ประกอบด้วย:
- จังหวะการวางแผน: ระบุโครงสร้างพื้นฐานและระยะเวลาสำหรับการวางแผน OKR เช่น วงจรรายไตรมาสหรือรายครึ่งปี เพื่อให้มั่นใจว่าการตั้งเป้าหมายมีความสม่ำเสมอและทันเวลา
- รายการ OKR: รายการเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงและวัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าไปสู่ผลลัพธ์หลักแต่ละข้อ
เทมเพลตยังมีช่องข้อมูลแบบกำหนดเองหลายช่องเพื่อช่วยคุณจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบ OKR ของคุณ สำหรับแต่ละงาน คุณสามารถเพิ่มแท็กเช่น วัตถุประสงค์, ผลลัพธ์หลัก, การวางแผน, และการเล่น
ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถจัดกลุ่มงานให้เป็น 'โครงการ' เฉพาะได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น แถบความคืบหน้าจะติดตามอัตราการเสร็จสิ้นตามจำนวนรายการที่ต้องดำเนินการที่คุณทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
เมื่อคุณได้สร้างระบบ OKR ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเพิ่ม KPI ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยการเพิ่มฟิลด์แบบกำหนดเองอีกสองสามฟิลด์สำหรับงานของคุณ:
- ค่าเป้าหมาย: ช่องตัวเลขเพื่อระบุค่าเป้าหมายของ KPI
- มูลค่าจริง: ช่องตัวเลขเพื่อบันทึกค่าจริงของ KPI ปัจจุบัน
- ความแตกต่าง: ฟิลด์สูตรเพื่อระบุความแตกต่างระหว่างค่าเป้าหมายกับค่าจริง
- ความคืบหน้า (%): ฟิลด์สูตรอีกตัวหนึ่งเพื่อคำนวณเปอร์เซ็นต์ของค่าเป้าหมายที่บรรลุ
ใน ClickUp คุณสามารถใช้โค้ดด้านล่างเพื่อตั้งค่าฟิลด์สูตรเหล่านี้:
- ความแตกต่าง: (field("ค่าเป้าหมาย") – (field("ค่าจริง")
- ความก้าวหน้า: CONCATENATE((field("ค่าจริง") / field("ค่าเป้าหมาย")) * 100, "%")
แน่นอน คุณสามารถใช้เทมเพลต KPI ของ ClickUpเพื่อกำหนด ติดตาม และวิเคราะห์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งสู่เป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มของประสิทธิภาพ
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตนี้สามารถทำได้เพื่อคุณ:
- แดชบอร์ด KPI ที่กำหนดเอง: แสดงความคืบหน้าด้วยแผนภูมิและรายงานแบบไดนามิก
- การติดตามอัตโนมัติ: กำหนดเป้าหมายและติดตามประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
- การร่วมมือและการแจ้งเตือน: มอบหมายเจ้าของ KPI และรับการอัปเดตแบบเรียลไทม์
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จับคู่เทมเพลตการติดตาม KPI ของคุณกับเทมเพลต SMART Goals โดย ClickUpเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ และมีผลกระทบ!
4. ตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามความคืบหน้า
ตอนนี้คุณได้ตั้งค่า OKR และ KPI ของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตามพวกมันวิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนี้คือการใช้แดชบอร์ด OKRและแผนภูมิความคืบหน้า KPI
สิ่งเหล่านี้รวบรวมตัวชี้วัดสำคัญและการอัปเดตความก้าวหน้าไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลจากสเปรดชีต รายงาน และแหล่งข้อมูลต่างๆ อีกต่อไป
ใน ClickUp คุณมีฟีเจอร์การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายในตัว—ClickUp Goals—ที่ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณได้แบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดและแถบความคืบหน้าที่ปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกมากมายในการจัดระเบียบข้อมูลของคุณ รวมถึง:
- สรุปความคืบหน้า: เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุผลลัพธ์หลักและความสำเร็จโดยรวมของโครงการ
- แผนภูมิแกนต์: เพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด
- แผนภูมิวงกลม: เพื่อแสดงรายละเอียดของการแบ่งงานในโครงการหรือการจัดสรรทรัพยากร
- วิดเจ็ตตัวเลข: เพื่อแสดง KPI เช่น งบประมาณที่ใช้ไป คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการเสร็จสิ้นงาน
รายงานภาพเหล่านี้สามารถช่วยคุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อน ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆ ของโครงการของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วย KPI Scorecards
5. ตรวจสอบความคืบหน้าเป็นระยะ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการกำหนดเวลาสำหรับการตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ (เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์) เพื่อทบทวนความก้าวหน้า ในช่วงเวลานี้ คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมผ่าน KPI เพื่อปรับผลลัพธ์สำคัญ ปรับปรุงไทม์ไลน์ หรือจัดสรรทรัพยากรใหม่
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ OKR และ KPI
สุดท้ายนี้ นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งและจัดการ OKRs:
- กำหนดเป้าหมายที่ท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ เป้าหมายเหล่านี้ควรสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พนักงานมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ ไม่ใช่ทำให้พวกเขารู้สึกหนักหน่วงจนนำไปสู่ความเหนื่อยล้าและหมดไฟในที่สุด
- มุ่งเน้นที่จำนวน OKRs ที่ไม่มาก (โดยทั่วไปคือ 2-4 วัตถุประสงค์ พร้อมผลลัพธ์หลัก 3-5 ข้อต่อวัตถุประสงค์) เพื่อรักษาความชัดเจนและความมุ่งเน้น
- ส่งเสริมการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง ระหว่างสมาชิกในทีมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของพวกเขาใน OKRs. สิ่งนี้สามารถช่วยระบุอุปสรรคได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเปิดโอกาสให้แก้ไขปัญหาอย่างร่วมมือกัน
เช่นเดียวกัน เมื่อกำหนด KPI ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:
- เลือกตัวชี้วัดที่มีแหล่งข้อมูลที่สะอาดและเชื่อถือได้ และสามารถวัดผลและติดตามได้ตลอดเวลา
- ระบบอัตโนมัติการติดตาม KPI เพื่อให้คุณประหยัดเวลาและได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- ใช้แดชบอร์ดและแผนภูมิเพื่อแสดงข้อมูล KPI และระบุแนวโน้มและรูปแบบ
สุดท้าย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KPI สนับสนุนการบรรลุ OKR โดยเลือกตัวชี้วัดที่วัดความคืบหน้าโดยตรงสู่ผลลัพธ์หลัก การจัดแนวนี้สร้างความกลมกลืนที่สมบูรณ์แบบระหว่างการปรับแนวองค์กรและการเติบโตที่เร่งขึ้น
ตั้งค่าระบบ OKR และ KPI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp
เพื่อสรุป, OKRs ให้ความสำคัญกับ 'อะไร' ที่คุณต้องการจะบรรลุ และ 'ทำไม' มันถึงมีความสำคัญ. พวกมันมอบกรอบการทำงานสำหรับการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานและทิศทางเชิงกลยุทธ์.
KPIs มุ่งเน้นที่ 'วิธีการ' ที่คุณกำลังก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายของคุณ พวกมันให้ข้อมูลเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง โดยทั่วไปแล้ว คุณจะต้องมี KPIs สองสามตัวที่เกี่ยวข้องกับแต่ละผลลัพธ์หลักเพื่อวัดความก้าวหน้าและเพิ่มประสิทธิภาพความพยายาม OKR ของคุณให้สูงสุด
แม้ว่าสิ่งนี้สามารถทำได้ด้วยตนเอง แต่การทำให้กระบวนการเหล่านี้เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถ เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการ OKR ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกระตุ้นการอัปเดตงานตามความคืบหน้าของ KPI, แสดงผลประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิที่สวยงาม และใช้ ClickUp Brain สำหรับการระดมความคิดและงานที่ต้องทำบ่อย—สองงานที่มักใช้เวลามากที่สุด ผลลัพธ์: ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้น!
ต้องการจัดการ OKR และ KPI ของคุณให้ดีขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรี