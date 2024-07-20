วิธีการติดตาม OKR อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากกระบวนการ OKR ของคุณสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจน ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดชั่วคราวและประเมินใหม่ ⏸️
เราเข้าใจดี การติดตาม OKR อาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้น มีลำดับความสำคัญทางธุรกิจมากมายให้เลือก สรุปเป็นผลลัพธ์หลัก และวัดผล บ่อยครั้งที่สมาชิกในทีมมีคำถามมากมายเมื่อมีการเปิดตัว วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)
ตัวอย่างเช่น "ทำไม OKR ถึงมีความสำคัญมากกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ปกติบนสกอร์การ์ดของเรา?" หากตัวชี้วัด OKR ของคุณแตกต่างจาก KPIs ที่ทีมใช้ในธุรกิจตามปกติ อาจเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญก่อน
หากเป็นคำปลอบใจ คุณไม่ได้เผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ OKR ในทีมหรือการวัด OKR เพียงคนเดียว จากรายงาน Global State of OKRs Report 2023 พบว่า 55.8% ของทีมให้คะแนน'มี OKR มากเกินไป' เป็นความกังวลหลัก
ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณติดตาม OKRs เพื่อ:
- ให้เส้นทางที่ชัดเจนจากเป้าหมายใหญ่ไปสู่ผลลัพธ์หลัก และวัดความคืบหน้า
- แยกย่อย OKR ของทีมออกเป็นตัวชี้วัดเฉพาะหรือ KPI
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงวิธีการติดตาม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่คุณอาจพบเจอ และเครื่องมือรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าและการจัดการ OKR แบบอัตโนมัติ
ฟังดูเป็นแผนที่ดีไหม? มาเริ่มกันเลย
การติดตาม OKR คืออะไร?
การติดตาม OKR บอกคุณได้ว่าทีมของคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเฉพาะและผลลัพธ์เชิงปริมาณ คุณสามารถประเมินได้ว่าทีมของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องหรือไม่ และมีปัญหาใด ๆ ที่กำลังขัดขวางอยู่หรือไม่
จากข้อมูล OKR นี้ คุณสามารถ ปรับทีมใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับหรือปรับปรุงเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ระบบติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพหรือการจัดการ OKR จะเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับรอบการทำงานในอนาคตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
คุณสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการ OKR ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือ OKRเพื่อรวบรวมและทำให้การติดตามความคืบหน้าของ OKR เป็นระบบอัตโนมัติ
ทำไมการติดตาม OKR ถึงมีความสำคัญ?
เมื่อพิจารณาจากรายชื่อบริษัทที่ใช้การตั้งเป้าหมายและติดตามผลแบบ OKR—รวมถึง Google, Netflix และ Adobe—ประโยชน์ของการติดตามผลแบบ OKR ไม่สามารถมองข้ามได้ ซึ่งได้แก่:
การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ
กรอบการทำงาน OKR ช่วยให้ทีมสามารถระบุได้ว่างานใดที่พวกเขาต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้พนักงานของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ในฐานะทีมได้ดีขึ้น เพื่อรับมือกับความซับซ้อนทางธุรกิจ
เพิ่มความเป็นเจ้าของและความริเริ่ม
OKRs มีจุดประสงค์เพื่อท้าทายและกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างดีที่สุด พวกเขาช่วยให้พนักงานแต่ละคนเห็นว่าการทำงานของตนส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร นอกจากนี้ การมอบความรับผิดชอบในการบรรลุ OKRs เฉพาะให้กับบุคคลต่างๆ ยังสามารถกระตุ้นให้พวกเขาทำงานเป็นทีมและสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับสูงของบริษัทได้อีกด้วย
การปรับปรุงการร่วมมือ
OKRs ช่วยให้ทีมข้ามสายงานเข้าใจตรงกัน ปรับตัวชี้วัดหรือ KPI ให้สอดคล้องกัน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีบทบาทสำคัญในการลดการแบ่งแยกและเพิ่มการร่วมมือกัน เนื่องจากทุกคนทำงานเพื่อให้บรรลุ OKR
การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การติดตาม OKR ช่วยเปิดเผยช่องว่างในกระบวนการทำงานโดยการระบุความไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนา OKR ของบริษัทได้ตลอดเวลา
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธวิธีของการติดตาม OKR
ด้วยการติดตาม OKR คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่าน:
การจัดการเชิงกลยุทธ์
OKRs ให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดให้เป้าหมายของทีม/แผนกสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการแยกเป้าหมายออกเป็นเมตริก การให้คะแนน และการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม
มันช่วยให้เห็นภาพรวมว่ากิจกรรมแต่ละอย่างสอดคล้องกับแผนโดยรวมอย่างไร นอกเหนือจากวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบปกติ ข้อมูลย้อนกลับที่รวบรวมได้จากการตรวจสอบ OKR ช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดเป้าหมายระยะยาว ในขณะที่ผู้จัดการสามารถสร้างกลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การตั้งเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแบบเดี่ยวให้เพียงการรายงานเชิงเส้นและบ่งชี้ว่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพได้บรรลุหรือไม่ อย่างไรก็ตาม OKRs จะเชื่อมโยงตัวชี้วัดเหล่านี้กับ KPI และโครงการที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โดยทั่วไปคือ 90 วัน) นอกจากนี้ ยังทำให้เป้าหมายสามารถวัดได้โดยการกำหนดค่าเป็นตัวเลขในเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น ในฐานะเจ้าของ OKR คุณจำเป็นต้องเพิ่มยอดขายซ้ำ 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับผลลัพธ์หลักหนึ่งหรือมากกว่า และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล
โดยการติดตาม OKRs ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะปิดโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
ตัวอย่างที่ชัดเจน: การติดตาม OKRs ทำให้ทีมที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร
สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล. ด้วยความช่วยเหลือของアジล OKRs คุณสามารถวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงได้.
โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือความล้มเหลวในขั้นตอนการทดสอบ คุณสามารถช่วยทีมพัฒนาปรับเวลาการปรับใช้ให้เหมาะสมได้
ข้อมูล OKR ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการทดสอบที่สำคัญ กำหนดกรอบเวลา ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
ตัวอย่าง OKRสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
วัตถุประสงค์: พัฒนาเวอร์ชันมือถือของซอฟต์แวร์ภายใน [ไตรมาสและปี]
ผลลัพธ์สำคัญ:
- พัฒนาต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ของแอปพลิเคชันมือถือภายใน [วันที่]
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฟีเจอร์ผ่านการทดสอบอย่างน้อย 90% ของกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- รวบรวมความคิดเห็นจากการทดสอบกับผู้ใช้โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 30 คนก่อนเปิดตัว
การเข้าใจกรอบการทำงาน OKR
OKRs ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้ดีขึ้น, เพิ่มความโปร่งใส, และช่วยให้การเชื่อมโยงกลยุทธ์ของเป้าหมายใหญ่ของบริษัทกับ OKRs ของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ทีมผู้นำอาจติดอยู่กับการ ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ได้ ซึ่งอาจทำให้ OKRs รู้สึกเหมือนกับตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมที่ใช้ในสกอร์การ์ด ความเสี่ยงในที่นี้คือ OKRs อาจเริ่มผสมผสานกับงานประจำวัน ทำให้มองไม่เห็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของมัน: การขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญ
กรอบการทำงาน OKR มีจุดประสงค์เพื่อช่วยจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณให้เป็นลำดับชั้นที่ราบรื่น ในสถานการณ์ที่เหมาะสม OKR ควรช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นวิธีการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ผู้จัดการมีแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น
แต่หากไม่มีระบบติดตาม OKR ที่มั่นคง ธุรกิจของคุณอาจสูญเสียเวลาและทรัพยากรไปกับการทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่สมจริง นอกจากนี้ สมาชิกในทีมจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าผลงานของตนส่งผลต่อลำดับความสำคัญของธุรกิจอย่างไร
ระบบการติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายที่มีความหมาย ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบ และสร้างแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงผ่านการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
วิธีการใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์เมื่อกำหนด OKRs
การตั้งเป้าหมาย OKRs หมายถึงการนำวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัทมาและทำให้แคบลงเป็นผลลัพธ์หลักสามถึงห้าอย่าง
ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า คุณก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์หลัก เช่น การแก้ไขปัญหาในการติดต่อครั้งแรก เวลาในการตอบกลับ คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เป็นต้น
หากมีลำดับความสำคัญทางธุรกิจหลายประการ การวางแผนกลยุทธ์สามารถ จัดลำดับความสำคัญให้แต่ละรอบเสริมสร้างซึ่งกันและกัน จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้. เพื่อทำเช่นนี้:
- เริ่มต้นด้วยการระบุและเขียน OKRs ในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดก่อน
- จัดให้ผลลัพธ์หลักสอดคล้องกันระหว่างทีมเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกันสำหรับการดำเนินการ เป้าหมายคือการสร้างหมุดหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์
- จัดตั้งลำดับชั้นที่ชัดเจนเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยในการแยกเป้าหมายออกเป็นเกณฑ์วัดที่เฉพาะเจาะจงและลงรายละเอียดเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและการทำงานร่วมกัน
การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อกำหนดผลลัพธ์สำคัญ
KPI คือตัวชี้วัดเฉพาะที่บ่งชี้การเติบโตในแง่มุมที่กำหนดของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น อัตราการลาออกของพนักงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของคุณในฐานะนายจ้างที่เหมาะสม
KPI ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสองหรือมากกว่าสองรอบของ OKR ได้ คุณสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ KPI ของคุณ และนำผลลัพธ์มาผสานกับคำแนะนำจากทีมเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลดีและอะไรที่ไม่ได้ผล
จากมุมมองของการวางแผนกลยุทธ์ แนวโน้มในอดีตสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์สำคัญที่ควรตั้งเป้าหมาย
ตัวอย่างเช่น ในซอฟต์แวร์ OKR ของคุณ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คุณสามารถเจาะลึกลงไปในแคมเปญโฆษณาเฉพาะที่ช่วยเพิ่มยอดขายและตัดสินใจว่าจะดำเนินการกับแคมเปญเดิมสำหรับไตรมาสที่ 3 หรือไม่
วิธีการติดตาม OKR: เคล็ดลับและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง
1. การกำหนดเจ้าของในการติดตาม OKR
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมผู้นำหรือทีม OKR คุณจะกำหนดวัตถุประสงค์ตามความต้องการทางธุรกิจโดยรวม ซึ่งรวมถึงการตั้งผลลัพธ์หลักสำหรับแผนกต่างๆ ที่คุณดูแล นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้อง แต่งตั้งผู้สนับสนุน OKR เพื่อสนับสนุนทีมในระดับปฏิบัติการ
เมื่อกระบวนการเริ่มดำเนินการแล้ว ผู้สนับสนุน OKR จะแบ่งปันความคืบหน้าให้คุณทราบ จัดตารางการตรวจสอบกับทีมอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะ ในระดับทีม คุณยังจำเป็นต้องให้การโค้ชและการสนับสนุนแบบตัวต่อตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ OKR
ผู้สนับสนุน OKR จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสำหรับผลลัพธ์สำคัญที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลหนึ่งหรือมากกว่าในแต่ละทีม ผู้รับผิดชอบเหล่านี้มีหน้าที่ช่วยเหลือทีมให้สามารถเดินหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตนได้
นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: แต่งตั้งผู้นำ OKR จากภายในแผนกของคุณ พวกเขาควรคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานของแผนกและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องได้
การตรวจสอบ OKR มักจะกำหนดเวลาไว้ทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมและรวบรวมข้อเสนอแนะ ในระหว่างการตรวจสอบเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสได้โต้ตอบกับผู้สนับสนุน OKR ผู้จัดการทีม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน คุณสามารถทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ จากข้อมูลที่ได้รับและการวิเคราะห์ คุณสามารถปรับกำหนดเวลา วัตถุประสงค์ หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้แนวทางของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพที่นำทีมเล็ก ๆ หรือเป็นผู้จัดการหลายแผนกในองค์กรขนาดใหญ่ ลองพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ OKR อย่าง ClickUp เพื่อช่วยในการติดตาม OKR อย่างอัตโนมัติ
ตัวอย่างเช่น ClickUpมีเทมเพลต OKRที่ให้กรอบโครงสร้างสำหรับการกำหนดเจ้าของ OKR การติดตามความรับผิดชอบของพวกเขา และการทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
แม่แบบที่ใช้โดยทีมที่ทำงานแบบอไจล์บ่อยที่สุดสองแบบคือ:
เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp
ในระดับองค์กรแม่แบบโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมสำหรับช่วยผู้นำในการกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง
แม่แบบที่ปรับแต่งได้นี้มีจังหวะการวางแผนเพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR
รายการ OKR ช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้ และทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งปี
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าทุกทีมทั่วทั้งองค์กรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน
นี่คือวิธีที่ผู้จัดการใช้เทมเพลต OKR นี้ในการตั้งและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ:
- สร้างและติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวมของคุณด้วยมุมมอง OKR ระดับโลก
- รับทราบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแต่ละทีมในการบรรลุเป้าหมายด้วยมุมมองกระดานความก้าวหน้า OKR
- วางแผนและติดตามไทม์ไลน์สำหรับแต่ละเป้าหมายโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์
2. การกำหนดเวลาการตรวจสอบเพื่อติดตามผลลัพธ์
การจัดตารางการตรวจสอบ OKR อย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งช่วยให้ผู้จัดการทีมติดตามความคืบหน้าและรายงานให้คุณทราบ
ในส่วนของผู้จัดการทีม สามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะจากการโค้ชแบบตัวต่อตัวและระบุอุปสรรคในระดับ OKR ของแต่ละบุคคลก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อ OKR ของทีมได้เช่นกัน
- โดยทั่วไปแล้ว การประชุม OKR ไม่ควรเกิน 15 นาที และควรจัดในวันศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับการประชุมทีมประจำ
- ประการที่สอง คุณต้องสร้างแดชบอร์ด OKR เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต สำหรับการเข้าถึงที่ง่าย ให้แน่ใจว่ามันมีตัวกรองสำหรับบทบาทงาน ผลลัพธ์หลัก การให้คะแนน น้ำหนัก สถานะงาน ฯลฯ
เมื่อพนักงานอัปเดต OKR ของตน ข้อมูลสามารถซิงค์ได้แบบเรียลไทม์ไปยังแดชบอร์ด ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น
3. การรับประกันความโปร่งใสของ OKRs
เมื่อคุณได้มอบหมายเจ้าของแล้ว แชมป์ OKR จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการทุกคนสามารถเข้าถึงแผน OKR ได้
สมาชิกแต่ละคนในทีมควรมีการเข้าถึง OKR ตามบทบาทหน้าที่และหน้าที่การงาน ผู้จัดการโครงการ (แชมป์) ต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่า OKR ระดับธุรกิจสอดคล้องกับ OKR ของบุคคลอย่างไร
แม้ว่า OKR สามารถแชร์ผ่าน Google Doc หรือสเปรดชีตได้ แต่นี่อาจเป็นปัญหาสำหรับทีมใหญ่ที่มีผลลัพธ์หลักหลายอย่าง
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจถูกป้อนไม่ถูกต้องหากคุณมีหลายแถวภายในสเปรดชีต บ่อยครั้งที่แผ่นงานอาจไม่แสดงการอัปเดตแต่ละรายการทันที สิ่งนี้จะยิ่งแย่ลงเมื่อคุณขยายขนาด
นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ OKR ของ ClickUp มีประโยชน์
คุณสามารถตั้งค่าและติดตาม OKR ได้แบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Goals, แก้ไขตามที่ต้องการ, และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง—ทำให้กระบวนการ OKR มีความโปร่งใส
คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาของงาน เพิ่มสมาชิกในทีม และกำหนดเวลา รวมถึงทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ หรือจะแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้ทีละส่วน
4. การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์หลักผ่านการให้คะแนน OKR
ตาม OKR ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญให้กับผลลัพธ์หลักแต่ละข้อได้ สำหรับการนี้ คุณสามารถประมาณน้ำหนักสัมพัทธ์ของแต่ละตัวชี้วัด หรือใช้วิธีการให้คะแนนที่มีเกณฑ์กำหนดไว้ล่วงหน้า
- การให้คะแนนแบบไบนารี เป็นวิธีการประเมินผลแบบผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งผลลัพธ์หลักจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่มีระดับกลางสำหรับความสำเร็จหรือความล้มเหลวบางส่วน นี่เป็นรูปแบบการให้คะแนนที่รวดเร็วและเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทีม เนื่องจากไม่ยอมรับชัยชนะบางส่วน
- แบบจำลองการให้คะแนนตามคุณค่า จะให้คะแนนระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 แก่ผลลัพธ์หลักแต่ละรายการตามระดับของความก้าวหน้า คะแนนต่ำกว่า 0.4 ถือว่าไม่ผ่าน ในขณะที่คะแนนระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 ถือว่าประสบความสำเร็จบางส่วน คะแนน 0.7 ขึ้นไป หมายถึงบรรลุเป้าหมายแล้ว โมเดลนี้ยอมรับความสำเร็จบางส่วน โดยให้คะแนนระหว่าง 0.4 ถึง 0.6
- ใช้ การให้คะแนนตามเปอร์เซ็นต์ ซึ่งโมเดลจะวัดเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นเพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์หลักบรรลุหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากผลลัพธ์หลักคือการปิดการขายลูกค้าองค์กรใหม่ 10 รายในไตรมาสหน้า และคุณสามารถทำได้เพียง 7 ราย คะแนน OKR จะเท่ากับ 70% (7/10*100)
5. การอภิปรายบทเรียนที่ได้รับ
แต่ละรอบของ OKR นำมาซึ่ง บทเรียนที่คุณสามารถนำไปพัฒนาในรอบถัดไป สิ่งสำคัญคือการแบ่งปันข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และไม่ตัดสิน อย่าลืมว่าการบรรลุเป้าหมาย 100% ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของ OKR แต่เป็นการผลักดันทีมของคุณให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ท้าทาย
อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถทำความคืบหน้าของ OKR ได้เป็นประจำ มันจะกระตุ้นให้ทีมของคุณพยายามมากขึ้น เมื่อตรวจสอบกับทีม ให้เน้นชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ และยอมรับความพยายามของพวกเขา
การเอาชนะอุปสรรคในการติดตาม OKR
1. ความท้าทาย: ข้อมูลแยกส่วน
หากทุกทีมในองค์กรของคุณ ใช้ระบบหรือสเปรดชีตที่แตกต่างกันในการบันทึกและจัดการ OKRs ข้อมูลเหล่านี้จะยังคงแยกส่วนกันอยู่ ในขณะที่ติดตามเป้าหมายขององค์กร
ผู้นำอาจไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจได้ด้วยข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีตหลายไฟล์. อย่าง 이상ale คุณต้องการให้ผู้นำสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานทางธุรกิจและขององค์กรได้ด้วยความโปร่งใสในที่เดียว.
โซลูชัน
ซอฟต์แวร์ OKRช่วยรวบรวมข้อมูลของบุคคล ทีมงาน แผนก และองค์กรไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรและความก้าวหน้าในขณะนั้นได้อย่างครบถ้วน
2. ความท้าทาย: เราติดตาม KPI; เราไม่ต้องการ OKR
นี่ฟังดูคุ้นไหม? ความแตกต่างหลักระหว่างKPI กับ OKRคือ KPI วัดผลในกรอบการทำงานปกติของธุรกิจ ในขณะที่ OKR เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและทะเยอทะยาน ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่ควรใช้ควบคู่กัน
โซลูชัน
คุณต้องการใช้เครื่องมือ OKR เช่น ClickUp เพื่อติดตาม KPI และ OKR
ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการโครงการสามารถใช้ ClickUp Dashboardเพื่อสร้างแดชบอร์ด OKRเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและสรุปข้อมูลจำนวนมากเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
แดชบอร์ดของ ClickUpแยกย่อย OKRs ออกเป็นโครงการที่สามารถติดตามได้ ทำให้โครงการเข้าใจง่ายและมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจการมีส่วนร่วมและบทบาทของตน
ในทางกลับกันแม่แบบ KPI ของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตาม ตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะช่วยให้บรรลุ OKRs ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์และสามารถติดตามประสิทธิภาพได้ตลอดเวลาผ่านภาพที่อ่านง่าย
3. ความท้าทาย: OKRs กลายเป็น 'ตั้งแล้วลืม'
ความท้าทายหลักของ OKR คือเมื่อมีการตั้งเป้าหมายอย่างกระตือรือร้นในช่วงต้นไตรมาส แต่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปและกำหนดเวลาใกล้เข้ามา การติดตามกลายเป็นเรื่องรอง
แนวทาง 'ตั้งค่าแล้วลืม' ทำลายความสอดคล้องเมื่อการทำงานแยกออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัทและการมุ่งเน้นของทีมแคบลง
โซลูชัน
ClickUp Milestonesมอบการมองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร ทีมต่างๆ เชื่อมต่อกันผ่าน OKRs ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และแสดงภาพความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
4. ความท้าทาย: ขาดการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือการร่วมมือกันในศูนย์กลาง
OKRs ถูกวางแผนเป็นรายไตรมาสในระดับทีม ในระดับองค์กร มักจะดำเนินการเป็นรอบและอาจมีการทำซ้ำได้บ้าง ซึ่งหมายความว่าทุกไตรมาส คุณมีโอกาสที่จะปรับแผน OKR ของคุณใหม่ในฐานะผู้จัดการทีม
ณ จุดนี้ ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณรวบรวมได้หรือไม่ ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ทำได้ไม่ดีหรือไม่
คุณมีเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลหรือไม่? คุณต้องการปรับปรุงกระบวนการติดตาม OKR ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และบันทึกไว้ แทนที่จะใช้การคาดเดาหรือสัญชาตญาณ
โซลูชัน
ClickUp Docsเป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่สมาชิกในทีม ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ OKRได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรอบ OKR ที่ผ่านมา สาเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน วิธีการติดตามเป้าหมาย ฯลฯ
การแก้ไขแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ของ ClickUp Docs ช่วยให้เอกสารมีความร่วมมือ ใช้งานง่าย และอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุด
ทำให้การติดตาม OKR ง่ายขึ้นด้วย ClickUp
แม้แผนที่ที่ออกแบบมาอย่างดีก็อาจสร้างความสับสนได้หากไม่มีเข็มทิศ ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือติดตามที่ไม่เพียงพอสามารถขัดขวางกระบวนการ OKR ที่มั่นคงได้
หากคุณเป็นองค์กรที่กำลังเติบโต การติดตามความคืบหน้าของ OKR ด้วยตนเองและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำกัดอาจทำให้เกิดจุดบอดทางกลยุทธ์หรือแย่กว่านั้นคือการสูญเสียรายได้
ด้วย ClickUp การติดตาม OKR ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตั้งแต่การสร้างลำดับชั้นเพื่อจัดแนวเป้าหมายของบริษัทและทีม การมอบหมายงาน เทมเพลต OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงการอัปเดตรายงานความคืบหน้า ClickUp มอบความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และปรับขนาดได้ง่าย
ให้ซอฟต์แวร์ OKR ของ ClickUp จัดการงานหนักในการติดตาม OKR ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตได้ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางในการติดตาม OKR ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้งาน ClickUp ฟรีและทดลองใช้งานดู