วิธีการติดตาม OKR อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Goals

วิธีการติดตาม OKR อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20 กรกฎาคม 2567

หากกระบวนการ OKR ของคุณสร้างความสับสนมากกว่าความชัดเจน ถึงเวลาแล้วที่จะหยุดชั่วคราวและประเมินใหม่ ⏸️

เราเข้าใจดี การติดตาม OKR อาจทำให้รู้สึกหนักใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งเริ่มต้น มีลำดับความสำคัญทางธุรกิจมากมายให้เลือก สรุปเป็นผลลัพธ์หลัก และวัดผล บ่อยครั้งที่สมาชิกในทีมมีคำถามมากมายเมื่อมีการเปิดตัว วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs)

ตัวอย่างเช่น "ทำไม OKR ถึงมีความสำคัญมากกว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ปกติบนสกอร์การ์ดของเรา?" หากตัวชี้วัด OKR ของคุณแตกต่างจาก KPIs ที่ทีมใช้ในธุรกิจตามปกติ อาจเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่ควรให้ความสำคัญก่อน

หากเป็นคำปลอบใจ คุณไม่ได้เผชิญกับความท้าทายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ OKR ในทีมหรือการวัด OKR เพียงคนเดียว จากรายงาน Global State of OKRs Report 2023 พบว่า 55.8% ของทีมให้คะแนน'มี OKR มากเกินไป' เป็นความกังวลหลัก

ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณติดตาม OKRs เพื่อ:

  • ให้เส้นทางที่ชัดเจนจากเป้าหมายใหญ่ไปสู่ผลลัพธ์หลัก และวัดความคืบหน้า
  • แยกย่อย OKR ของทีมออกเป็นตัวชี้วัดเฉพาะหรือ KPI

ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงวิธีการติดตาม OKR อย่างมีประสิทธิภาพ ความท้าทายที่คุณอาจพบเจอ และเครื่องมือรวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามความคืบหน้าและการจัดการ OKR แบบอัตโนมัติ

ฟังดูเป็นแผนที่ดีไหม? มาเริ่มกันเลย

การติดตาม OKR คืออะไร?

การติดตาม OKR บอกคุณได้ว่าทีมของคุณกำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือไม่ โดยการวิเคราะห์ตัวชี้วัดเฉพาะและผลลัพธ์เชิงปริมาณ คุณสามารถประเมินได้ว่าทีมของคุณกำลังมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องหรือไม่ และมีปัญหาใด ๆ ที่กำลังขัดขวางอยู่หรือไม่

จากข้อมูล OKR นี้ คุณสามารถ ปรับทีมใหม่ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปรับหรือปรับปรุงเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ ระบบติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพหรือการจัดการ OKR จะเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับรอบการทำงานในอนาคตและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าของโครงการ OKR ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองหรือใช้เครื่องมือ OKRเพื่อรวบรวมและทำให้การติดตามความคืบหน้าของ OKR เป็นระบบอัตโนมัติ

ทำไมการติดตาม OKR ถึงมีความสำคัญ?

เมื่อพิจารณาจากรายชื่อบริษัทที่ใช้การตั้งเป้าหมายและติดตามผลแบบ OKR—รวมถึง Google, Netflix และ Adobe—ประโยชน์ของการติดตามผลแบบ OKR ไม่สามารถมองข้ามได้ ซึ่งได้แก่:

การจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่ที่ต้องให้ความสำคัญ

กรอบการทำงาน OKR ช่วยให้ทีมสามารถระบุได้ว่างานใดที่พวกเขาต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้พนักงานของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมต่างๆ ในฐานะทีมได้ดีขึ้น เพื่อรับมือกับความซับซ้อนทางธุรกิจ

เพิ่มความเป็นเจ้าของและความริเริ่ม

OKRs มีจุดประสงค์เพื่อท้าทายและกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างดีที่สุด พวกเขาช่วยให้พนักงานแต่ละคนเห็นว่าการทำงานของตนส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร นอกจากนี้ การมอบความรับผิดชอบในการบรรลุ OKRs เฉพาะให้กับบุคคลต่างๆ ยังสามารถกระตุ้นให้พวกเขาทำงานเป็นทีมและสร้างความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับสูงของบริษัทได้อีกด้วย

การปรับปรุงการร่วมมือ

OKRs ช่วยให้ทีมข้ามสายงานเข้าใจตรงกัน ปรับตัวชี้วัดหรือ KPI ให้สอดคล้องกัน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีบทบาทสำคัญในการลดการแบ่งแยกและเพิ่มการร่วมมือกัน เนื่องจากทุกคนทำงานเพื่อให้บรรลุ OKR

การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การติดตาม OKR ช่วยเปิดเผยช่องว่างในกระบวนการทำงานโดยการระบุความไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงและพัฒนา OKR ของบริษัทได้ตลอดเวลา

ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และเชิงยุทธวิธีของการติดตาม OKR

ด้วยการติดตาม OKR คุณสามารถขับเคลื่อนการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่าน:

การจัดการเชิงกลยุทธ์

OKRs ให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดให้เป้าหมายของทีม/แผนกสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการแยกเป้าหมายออกเป็นเมตริก การให้คะแนน และการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม

มันช่วยให้เห็นภาพรวมว่ากิจกรรมแต่ละอย่างสอดคล้องกับแผนโดยรวมอย่างไร นอกเหนือจากวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงานแบบปกติ ข้อมูลย้อนกลับที่รวบรวมได้จากการตรวจสอบ OKR ช่วยให้ผู้นำสามารถกำหนดเป้าหมายระยะยาว ในขณะที่ผู้จัดการสามารถสร้างกลยุทธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

การตั้งเป้าหมาย

ตัวชี้วัดแบบเดี่ยวให้เพียงการรายงานเชิงเส้นและบ่งชี้ว่าเป้าหมายด้านประสิทธิภาพได้บรรลุหรือไม่ อย่างไรก็ตาม OKRs จะเชื่อมโยงตัวชี้วัดเหล่านี้กับ KPI และโครงการที่เฉพาะเจาะจงในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (โดยทั่วไปคือ 90 วัน) นอกจากนี้ ยังทำให้เป้าหมายสามารถวัดได้โดยการกำหนดค่าเป็นตัวเลขในเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น ในฐานะเจ้าของ OKR คุณจำเป็นต้องเพิ่มยอดขายซ้ำ 10% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2024 การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับผลลัพธ์หลักหนึ่งหรือมากกว่า และเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

โบนัส: 11 แม่แบบฟรีสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตาม

การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล

โดยการติดตาม OKRs ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์มีแนวโน้มที่จะปิดโครงการได้ตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ

ตัวอย่างที่ชัดเจน: การติดตาม OKRs ทำให้ทีมที่มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไร

สมมติว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการในทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบアジล. ด้วยความช่วยเหลือของアジล OKRs คุณสามารถวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงได้.

โดยการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือความล้มเหลวในขั้นตอนการทดสอบ คุณสามารถช่วยทีมพัฒนาปรับเวลาการปรับใช้ให้เหมาะสมได้

ข้อมูล OKR ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมการทดสอบที่สำคัญ กำหนดกรอบเวลา ติดตามความคืบหน้า และส่งมอบความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้

ตัวอย่าง OKRสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์: พัฒนาเวอร์ชันมือถือของซอฟต์แวร์ภายใน [ไตรมาสและปี]

ผลลัพธ์สำคัญ:

  • พัฒนาต้นแบบที่สามารถใช้งานได้ของแอปพลิเคชันมือถือภายใน [วันที่]
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฟีเจอร์ผ่านการทดสอบอย่างน้อย 90% ของกรณีทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • รวบรวมความคิดเห็นจากการทดสอบกับผู้ใช้โดยมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 30 คนก่อนเปิดตัว

การเข้าใจกรอบการทำงาน OKR

OKRs ช่วยให้องค์กรสามารถมุ่งเน้นผลลัพธ์ได้ดีขึ้น, เพิ่มความโปร่งใส, และช่วยให้การเชื่อมโยงกลยุทธ์ของเป้าหมายใหญ่ของบริษัทกับ OKRs ของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ทีมผู้นำอาจติดอยู่กับการ ติดตามกิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้วแทนที่จะเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงที่ได้ ซึ่งอาจทำให้ OKRs รู้สึกเหมือนกับตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมที่ใช้ในสกอร์การ์ด ความเสี่ยงในที่นี้คือ OKRs อาจเริ่มผสมผสานกับงานประจำวัน ทำให้มองไม่เห็นจุดประสงค์ที่แท้จริงของมัน: การขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่สำคัญ

กรอบการทำงาน OKR มีจุดประสงค์เพื่อช่วยจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณให้เป็นลำดับชั้นที่ราบรื่น ในสถานการณ์ที่เหมาะสม OKR ควรช่วยให้ผู้จัดการมองเห็นวิธีการเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ในลักษณะที่ขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ ช่วยให้ผู้จัดการมีแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพธ์มากขึ้น

แต่หากไม่มีระบบติดตาม OKR ที่มั่นคง ธุรกิจของคุณอาจสูญเสียเวลาและทรัพยากรไปกับการทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้ไม่สมจริง นอกจากนี้ สมาชิกในทีมจะไม่สามารถมองเห็นได้ว่าผลงานของตนส่งผลต่อลำดับความสำคัญของธุรกิจอย่างไร

ระบบการติดตาม OKR ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายที่มีความหมาย ติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบ และสร้างแรงผลักดันในการบรรลุเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงผ่านการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพในการติดตามวัตถุประสงค์ในปี 2024

วิธีการใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์เมื่อกำหนด OKRs

การตั้งเป้าหมาย OKRs หมายถึงการนำวัตถุประสงค์ระดับสูงของบริษัทมาและทำให้แคบลงเป็นผลลัพธ์หลักสามถึงห้าอย่าง

ตัวอย่างเช่น หากเป้าหมายคือการเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้า คุณก็จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์หลัก เช่น การแก้ไขปัญหาในการติดต่อครั้งแรก เวลาในการตอบกลับ คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) เป็นต้น

หากมีลำดับความสำคัญทางธุรกิจหลายประการ การวางแผนกลยุทธ์สามารถ จัดลำดับความสำคัญให้แต่ละรอบเสริมสร้างซึ่งกันและกัน จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายได้. เพื่อทำเช่นนี้:

  • เริ่มต้นด้วยการระบุและเขียน OKRs ในพื้นที่ที่สำคัญที่สุดก่อน
  • จัดให้ผลลัพธ์หลักสอดคล้องกันระหว่างทีมเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกันสำหรับการดำเนินการ เป้าหมายคือการสร้างหมุดหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์
  • จัดตั้งลำดับชั้นที่ชัดเจนเชื่อมโยงเป้าหมายทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นกับผลการปฏิบัติงานของบุคคล

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ช่วยในการแยกเป้าหมายออกเป็นเกณฑ์วัดที่เฉพาะเจาะจงและลงรายละเอียดเป็นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดความชัดเจนและการทำงานร่วมกัน

การใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อกำหนดผลลัพธ์สำคัญ

KPI คือตัวชี้วัดเฉพาะที่บ่งชี้การเติบโตในแง่มุมที่กำหนดของธุรกิจ ตัวอย่างเช่น อัตราการลาออกของพนักงานมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของคุณในฐานะนายจ้างที่เหมาะสม

KPI ที่เฉพาะเจาะจงสามารถนำมาใช้เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างสองหรือมากกว่าสองรอบของ OKR ได้ คุณสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของ KPI ของคุณ และนำผลลัพธ์มาผสานกับคำแนะนำจากทีมเพื่อเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลดีและอะไรที่ไม่ได้ผล

จากมุมมองของการวางแผนกลยุทธ์ แนวโน้มในอดีตสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลลัพธ์สำคัญที่ควรตั้งเป้าหมาย

ตัวอย่างเช่น ในซอฟต์แวร์ OKR ของคุณ เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่างไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 คุณสามารถเจาะลึกลงไปในแคมเปญโฆษณาเฉพาะที่ช่วยเพิ่มยอดขายและตัดสินใจว่าจะดำเนินการกับแคมเปญเดิมสำหรับไตรมาสที่ 3 หรือไม่

วิธีการติดตาม OKR: เคล็ดลับและกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริง

1. การกำหนดเจ้าของในการติดตาม OKR

ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมผู้นำหรือทีม OKR คุณจะกำหนดวัตถุประสงค์ตามความต้องการทางธุรกิจโดยรวม ซึ่งรวมถึงการตั้งผลลัพธ์หลักสำหรับแผนกต่างๆ ที่คุณดูแล นอกจากนี้ คุณยังจำเป็นต้อง แต่งตั้งผู้สนับสนุน OKR เพื่อสนับสนุนทีมในระดับปฏิบัติการ

เป้าหมาย ClickUp
แผนผังผลลัพธ์สำคัญให้กับเจ้าของ OKR ที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ ClickUp Goals Dashboard

เมื่อกระบวนการเริ่มดำเนินการแล้ว ผู้สนับสนุน OKR จะแบ่งปันความคืบหน้าให้คุณทราบ จัดตารางการตรวจสอบกับทีมอย่างสม่ำเสมอ และให้ข้อเสนอแนะ ในระดับทีม คุณยังจำเป็นต้องให้การโค้ชและการสนับสนุนแบบตัวต่อตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพนักงานใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ OKR

ผู้สนับสนุน OKR จะมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบสำหรับผลลัพธ์สำคัญที่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลหนึ่งหรือมากกว่าในแต่ละทีม ผู้รับผิดชอบเหล่านี้มีหน้าที่ช่วยเหลือทีมให้สามารถเดินหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของตนได้

นี่คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: แต่งตั้งผู้นำ OKR จากภายในแผนกของคุณ พวกเขาควรคุ้นเคยกับกระบวนการทำงานของแผนกและสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เฉพาะเจาะจงและเกี่ยวข้องได้

การตรวจสอบ OKR มักจะกำหนดเวลาไว้ทุกสัปดาห์เพื่อให้คุณประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมและรวบรวมข้อเสนอแนะ ในระหว่างการตรวจสอบเหล่านี้ คุณจะมีโอกาสได้โต้ตอบกับผู้สนับสนุน OKR ผู้จัดการทีม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ร่วมกัน คุณสามารถทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ จากข้อมูลที่ได้รับและการวิเคราะห์ คุณสามารถปรับกำหนดเวลา วัตถุประสงค์ หรือสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้แนวทางของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ไม่ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของสตาร์ทอัพที่นำทีมเล็ก ๆ หรือเป็นผู้จัดการหลายแผนกในองค์กรขนาดใหญ่ ลองพิจารณาใช้ซอฟต์แวร์ OKR อย่าง ClickUp เพื่อช่วยในการติดตาม OKR อย่างอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น ClickUpมีเทมเพลต OKRที่ให้กรอบโครงสร้างสำหรับการกำหนดเจ้าของ OKR การติดตามความรับผิดชอบของพวกเขา และการทำให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน

แม่แบบที่ใช้โดยทีมที่ทำงานแบบอไจล์บ่อยที่สุดสองแบบคือ:

เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp

ในระดับองค์กรแม่แบบโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUpเป็นเครื่องมือวางแผนที่ครอบคลุมสำหรับช่วยผู้นำในการกำหนดและบรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสูง

แม่แบบที่ปรับแต่งได้นี้มีจังหวะการวางแผนเพื่อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR

รายการ OKR ช่วยแบ่งเป้าหมายออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าได้ และทำให้ทุกคนอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งปี

แม่แบบโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp ช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามวงจร OKR ได้ตลอดทั้งปี
แม่แบบโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp ช่วยให้ผู้นำสามารถติดตามวงจร OKR ได้ตลอดทั้งปี

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าทุกทีมทั่วทั้งองค์กรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวกัน

มอบการมองเห็นใน OKR ทั่วทั้งบริษัท, ติดตามความคืบหน้า, รักษาความโปร่งใส, และรวบรวมการกระทำรายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นด้วย ClickUp's OKR Framework Template
มอบการมองเห็นใน OKR ทั่วทั้งบริษัท, ติดตามความคืบหน้า, รักษาความโปร่งใส, และรวบรวมการกระทำรายวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นด้วย ClickUp's OKR Framework Template

นี่คือวิธีที่ผู้จัดการใช้เทมเพลต OKR นี้ในการตั้งและติดตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ:

  • สร้างและติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโดยรวมของคุณด้วยมุมมอง OKR ระดับโลก
  • รับทราบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าของแต่ละทีมในการบรรลุเป้าหมายด้วยมุมมองกระดานความก้าวหน้า OKR
  • วางแผนและติดตามไทม์ไลน์สำหรับแต่ละเป้าหมายโดยใช้มุมมองไทม์ไลน์

2. การกำหนดเวลาการตรวจสอบเพื่อติดตามผลลัพธ์

การจัดตารางการตรวจสอบ OKR อย่างสม่ำเสมอและบ่อยครั้งช่วยให้ผู้จัดการทีมติดตามความคืบหน้าและรายงานให้คุณทราบ

ในส่วนของผู้จัดการทีม สามารถแบ่งปันข้อเสนอแนะจากการโค้ชแบบตัวต่อตัวและระบุอุปสรรคในระดับ OKR ของแต่ละบุคคลก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อ OKR ของทีมได้เช่นกัน

  • โดยทั่วไปแล้ว การประชุม OKR ไม่ควรเกิน 15 นาที และควรจัดในวันศุกร์ เพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับการประชุมทีมประจำ
  • ประการที่สอง คุณต้องสร้างแดชบอร์ด OKR เพื่อแชร์ข้อมูลอัปเดต สำหรับการเข้าถึงที่ง่าย ให้แน่ใจว่ามันมีตัวกรองสำหรับบทบาทงาน ผลลัพธ์หลัก การให้คะแนน น้ำหนัก สถานะงาน ฯลฯ

เมื่อพนักงานอัปเดต OKR ของตน ข้อมูลสามารถซิงค์ได้แบบเรียลไทม์ไปยังแดชบอร์ด ซึ่งจะช่วยให้การรวบรวมข้อมูลระหว่างทีมเป็นไปอย่างราบรื่น และทำให้การวิเคราะห์ง่ายขึ้น

3. การรับประกันความโปร่งใสของ OKRs

เมื่อคุณได้มอบหมายเจ้าของแล้ว แชมป์ OKR จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมและผู้จัดการทุกคนสามารถเข้าถึงแผน OKR ได้

สมาชิกแต่ละคนในทีมควรมีการเข้าถึง OKR ตามบทบาทหน้าที่และหน้าที่การงาน ผู้จัดการโครงการ (แชมป์) ต้องทำให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจว่า OKR ระดับธุรกิจสอดคล้องกับ OKR ของบุคคลอย่างไร

แม้ว่า OKR สามารถแชร์ผ่าน Google Doc หรือสเปรดชีตได้ แต่นี่อาจเป็นปัญหาสำหรับทีมใหญ่ที่มีผลลัพธ์หลักหลายอย่าง

ตัวอย่างเช่น ข้อมูลอาจถูกป้อนไม่ถูกต้องหากคุณมีหลายแถวภายในสเปรดชีต บ่อยครั้งที่แผ่นงานอาจไม่แสดงการอัปเดตแต่ละรายการทันที สิ่งนี้จะยิ่งแย่ลงเมื่อคุณขยายขนาด

นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ OKR ของ ClickUp มีประโยชน์

คุณสามารถตั้งค่าและติดตาม OKR ได้แบบเรียลไทม์โดยใช้ClickUp Goals, แก้ไขตามที่ต้องการ, และแจ้งให้ทุกคนทราบถึงการเปลี่ยนแปลง—ทำให้กระบวนการ OKR มีความโปร่งใส

คุณสามารถกำหนดการพึ่งพาของงาน เพิ่มสมาชิกในทีม และกำหนดเวลา รวมถึงทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปโดยอัตโนมัติได้ หรือจะแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถดำเนินการได้ทีละส่วน

การตั้งค่าการพึ่งพาของงานใน ClickUp
กำหนดลำดับขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจนโดยเพิ่มการ "บล็อก" หรือ "รอ" ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้ทีมของคุณรู้ว่าควรทำงานใดก่อน

4. การจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์หลักผ่านการให้คะแนน OKR

ตาม OKR ที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญให้กับผลลัพธ์หลักแต่ละข้อได้ สำหรับการนี้ คุณสามารถประมาณน้ำหนักสัมพัทธ์ของแต่ละตัวชี้วัด หรือใช้วิธีการให้คะแนนที่มีเกณฑ์กำหนดไว้ล่วงหน้า

  • การให้คะแนนแบบไบนารี เป็นวิธีการประเมินผลแบบผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่งผลลัพธ์หลักจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่มีระดับกลางสำหรับความสำเร็จหรือความล้มเหลวบางส่วน นี่เป็นรูปแบบการให้คะแนนที่รวดเร็วและเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทีม เนื่องจากไม่ยอมรับชัยชนะบางส่วน
  • แบบจำลองการให้คะแนนตามคุณค่า จะให้คะแนนระหว่าง 0.0 ถึง 1.0 แก่ผลลัพธ์หลักแต่ละรายการตามระดับของความก้าวหน้า คะแนนต่ำกว่า 0.4 ถือว่าไม่ผ่าน ในขณะที่คะแนนระหว่าง 0.4 ถึง 0.6 ถือว่าประสบความสำเร็จบางส่วน คะแนน 0.7 ขึ้นไป หมายถึงบรรลุเป้าหมายแล้ว โมเดลนี้ยอมรับความสำเร็จบางส่วน โดยให้คะแนนระหว่าง 0.4 ถึง 0.6
  • ใช้ การให้คะแนนตามเปอร์เซ็นต์ ซึ่งโมเดลจะวัดเปอร์เซ็นต์การเสร็จสิ้นเพื่อพิจารณาว่าผลลัพธ์หลักบรรลุหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากผลลัพธ์หลักคือการปิดการขายลูกค้าองค์กรใหม่ 10 รายในไตรมาสหน้า และคุณสามารถทำได้เพียง 7 ราย คะแนน OKR จะเท่ากับ 70% (7/10*100)

5. การอภิปรายบทเรียนที่ได้รับ

แต่ละรอบของ OKR นำมาซึ่ง บทเรียนที่คุณสามารถนำไปพัฒนาในรอบถัดไป สิ่งสำคัญคือการแบ่งปันข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์และไม่ตัดสิน อย่าลืมว่าการบรรลุเป้าหมาย 100% ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของ OKR แต่เป็นการผลักดันทีมของคุณให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิม เพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ท้าทาย

อย่างไรก็ตาม หากคุณสามารถทำความคืบหน้าของ OKR ได้เป็นประจำ มันจะกระตุ้นให้ทีมของคุณพยายามมากขึ้น เมื่อตรวจสอบกับทีม ให้เน้นชื่นชมความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ และยอมรับความพยายามของพวกเขา

การเอาชนะอุปสรรคในการติดตาม OKR

1. ความท้าทาย: ข้อมูลแยกส่วน

หากทุกทีมในองค์กรของคุณ ใช้ระบบหรือสเปรดชีตที่แตกต่างกันในการบันทึกและจัดการ OKRs ข้อมูลเหล่านี้จะยังคงแยกส่วนกันอยู่ ในขณะที่ติดตามเป้าหมายขององค์กร

ผู้นำอาจไม่สามารถติดตามผลการดำเนินงานทางธุรกิจได้ด้วยข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่ในเอกสารสเปรดชีตหลายไฟล์. อย่าง 이상ale คุณต้องการให้ผู้นำสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานทางธุรกิจและขององค์กรได้ด้วยความโปร่งใสในที่เดียว.

โซลูชัน

ซอฟต์แวร์ OKRช่วยรวบรวมข้อมูลของบุคคล ทีมงาน แผนก และองค์กรไว้ในที่เดียว ทำให้ทุกคนสามารถมองเห็นภาพรวมขององค์กรและความก้าวหน้าในขณะนั้นได้อย่างครบถ้วน

2. ความท้าทาย: เราติดตาม KPI; เราไม่ต้องการ OKR

นี่ฟังดูคุ้นไหม? ความแตกต่างหลักระหว่างKPI กับ OKRคือ KPI วัดผลในกรอบการทำงานปกติของธุรกิจ ในขณะที่ OKR เป็นเป้าหมายที่ท้าทายและทะเยอทะยาน ไม่สามารถใช้แทนกันได้ แต่ควรใช้ควบคู่กัน

โซลูชัน

คุณต้องการใช้เครื่องมือ OKR เช่น ClickUp เพื่อติดตาม KPI และ OKR

ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้จัดการโครงการสามารถใช้ ClickUp Dashboardเพื่อสร้างแดชบอร์ด OKRเพื่อติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายและสรุปข้อมูลจำนวนมากเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

แดชบอร์ดภาพรวมการขายของ ClickUp
ปรับแต่งภาพรวมการขายเพื่อติดตาม KPI และ OKR ทั่วทั้งธุรกิจของคุณด้วยแดชบอร์ดภาพรวมการขายของ ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpแยกย่อย OKRs ออกเป็นโครงการที่สามารถติดตามได้ ทำให้โครงการเข้าใจง่ายและมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจการมีส่วนร่วมและบทบาทของตน

ในทางกลับกันแม่แบบ KPI ของ ClickUp ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตาม ตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะช่วยให้บรรลุ OKRs ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันในวัตถุประสงค์และสามารถติดตามประสิทธิภาพได้ตลอดเวลาผ่านภาพที่อ่านง่าย

ติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ของทีมผ่านเทมเพลต KPI ของ ClickUp
ติดตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่จะช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKR) ของทีมผ่านเทมเพลต KPI ของ ClickUp

3. ความท้าทาย: OKRs กลายเป็น 'ตั้งแล้วลืม'

ความท้าทายหลักของ OKR คือเมื่อมีการตั้งเป้าหมายอย่างกระตือรือร้นในช่วงต้นไตรมาส แต่เมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไปและกำหนดเวลาใกล้เข้ามา การติดตามกลายเป็นเรื่องรอง

แนวทาง 'ตั้งค่าแล้วลืม' ทำลายความสอดคล้องเมื่อการทำงานแยกออกจากวัตถุประสงค์ของบริษัทและการมุ่งเน้นของทีมแคบลง

โซลูชัน

ClickUp Milestonesมอบการมองเห็นความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งองค์กร ทีมต่างๆ เชื่อมต่อกันผ่าน OKRs ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้มองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และแสดงภาพความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

4. ความท้าทาย: ขาดการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือการร่วมมือกันในศูนย์กลาง

OKRs ถูกวางแผนเป็นรายไตรมาสในระดับทีม ในระดับองค์กร มักจะดำเนินการเป็นรอบและอาจมีการทำซ้ำได้บ้าง ซึ่งหมายความว่าทุกไตรมาส คุณมีโอกาสที่จะปรับแผน OKR ของคุณใหม่ในฐานะผู้จัดการทีม

ณ จุดนี้ ทุกคนในทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณรวบรวมได้หรือไม่ ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ทำได้ไม่ดีหรือไม่

คุณมีเอกสารเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและไม่ได้ผลหรือไม่? คุณต้องการปรับปรุงกระบวนการติดตาม OKR ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์และบันทึกไว้ แทนที่จะใช้การคาดเดาหรือสัญชาตญาณ

โซลูชัน

ClickUp Docsเป็นที่เก็บข้อมูลส่วนกลางที่สมาชิกในทีม ผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม และผู้บริหารระดับสูงสามารถจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ OKRได้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรอบ OKR ที่ผ่านมา สาเหตุแห่งความสำเร็จและความล้มเหลว ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน วิธีการติดตามเป้าหมาย ฯลฯ

การแก้ไขแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ของ ClickUp Docs ช่วยให้เอกสารมีความร่วมมือ ใช้งานง่าย และอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุด

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
จัดรูปแบบและทำงานร่วมกันในเอกสารได้อย่างง่ายดายพร้อมกับทีมโดยไม่มีการทับซ้อนกันใน ClickUp

ทำให้การติดตาม OKR ง่ายขึ้นด้วย ClickUp

แม้แผนที่ที่ออกแบบมาอย่างดีก็อาจสร้างความสับสนได้หากไม่มีเข็มทิศ ในทำนองเดียวกัน เครื่องมือติดตามที่ไม่เพียงพอสามารถขัดขวางกระบวนการ OKR ที่มั่นคงได้

หากคุณเป็นองค์กรที่กำลังเติบโต การติดตามความคืบหน้าของ OKR ด้วยตนเองและการวิเคราะห์ข้อมูลที่จำกัดอาจทำให้เกิดจุดบอดทางกลยุทธ์หรือแย่กว่านั้นคือการสูญเสียรายได้

ด้วย ClickUp การติดตาม OKR ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตั้งแต่การสร้างลำดับชั้นเพื่อจัดแนวเป้าหมายของบริษัทและทีม การมอบหมายงาน เทมเพลต OKR ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ไปจนถึงการอัปเดตรายงานความคืบหน้า ClickUp มอบความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์และปรับขนาดได้ง่าย

ให้ซอฟต์แวร์ OKR ของ ClickUp จัดการงานหนักในการติดตาม OKR ในขณะที่คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การเติบโตได้ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางในการติดตาม OKR ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณสมัครใช้งาน ClickUp ฟรีและทดลองใช้งานดู