วิธีการนำ OKRs ไปใช้: วิธีการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการตั้งเป้าหมาย

เป้าหมายใหญ่ต่อไปของคุณคืออะไร? 🎯
ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นธุรกิจในฝันของคุณหรือการขยายฐานผู้ใช้ เราทุกคนต่างมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถัดไปในใจ
แต่เมื่อวางแผนสำหรับเป้าหมายใหญ่ ๆ นั้น สำคัญมากที่จะต้องทำให้ทีมของคุณอยู่ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือจุดที่วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) เข้ามาช่วย คิดถึงพวกมันเหมือนเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการตั้งเป้าหมายและทำให้สำเร็จจริง ๆ
กรอบการทำงาน OKR สามารถช่วยคุณตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและทะเยอทะยาน—วัตถุประสงค์—และติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยสิ่งที่คุณสามารถวัดได้—ผลลัพธ์สำคัญ
แต่คุณนำไปใช้ได้อย่างไร? คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทุกคนในทีมของคุณรู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่และสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ?
ในบล็อกนี้ เราจะพูดคุยทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการนำ OKRs ไปใช้ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงการวางแผนวัตถุประสงค์ การติดตามความก้าวหน้า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
OKR คืออะไรและทำไมจึงมีความสำคัญ?
กลับมาที่ความฝันใหญ่ ๆ ของคุณ คุณอาจต้องการที่จะกลายเป็นสตาร์ทอัพชั้นนำในสาขาของคุณในอีกห้าปีข้างหน้า เพื่อไปถึงจุดนั้น คุณต้องมีแนวทางที่เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งมีรากฐานมาจากแนวคิดของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง นั่นคือสิ่งที่ OKRs คือ
กรอบการทำงาน OKR สามารถทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคุณกับทีมของคุณ โดยแปลงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ให้กลายเป็นเป้าหมายรายไตรมาสหรือรายปีที่ทุกคนในบริษัทสามารถแบ่งปันและเป็นเจ้าของร่วมกันได้
"OKRs เป็นภาชนะที่ชัดเจนสำหรับลำดับความสำคัญและข้อมูลเชิงลึกของผู้นำ"
OKRs สามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องได้โดยอำนวยความสะดวกใน:
- การสอดคล้อง: ทุกคนในบริษัททราบถึงเป้าหมายโดยรวมและเข้าใจว่างานของตนมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นอย่างไร
- ความโปร่งใส: ความคืบหน้าถูกติดตามอย่างเปิดเผย มักจะครอบคลุมทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้ทุกคนสามารถเห็นได้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่
- จุดมุ่งเน้น: โดยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน OKRs ช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- เป้าหมายที่ท้าทาย: OKRs ส่งเสริมให้ทีมตั้งเป้าหมายสูงและบรรลุผลมากกว่าที่พวกเขาอาจคิดว่าเป็นไปได้
คุณรู้หรือไม่? โดยต่อยอดจากแนวคิดการบริหารจัดการของปีเตอร์ ดรักเกอร์ อดีตซีอีโอของอินเทล แอนดรูว์ โกรฟ ได้สร้างกรอบการทำงาน OKRs ขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 กรอบการทำงานนี้ได้เพิ่มผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้เข้าไปในการตั้งเป้าหมาย และได้รับความนิยมเมื่อจอห์น ดูเออร์ อดีตพนักงานของอินเทล นำไปใช้กับกูเกิลในปี 1999
องค์ประกอบสำคัญของวิธีการ OKR
ตอนนี้เราทราบแล้วว่า OKR สามารถทำอะไรได้บ้าง แต่จริงๆ แล้วมันประกอบด้วยอะไรบ้าง? OKR ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: วัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ
- วัตถุประสงค์ คือ เป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง วัตถุประสงค์ควรมีความชัดเจน มีความสำคัญ และสร้างแรงบันดาลใจเพียงพอที่จะกระตุ้นและทำให้ทีมมีส่วนร่วม
- ผลลัพธ์หลัก ในทางกลับกัน คือ ผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งใช้ติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งสองนี้จะช่วยคุณกำหนดว่า "ความสำเร็จในโครงการของฉันเป็นอย่างไรเมื่อสิ้นสุดโครงการ?"
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักควรสามารถวัดได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ โดยใช้ตัวชี้วัดที่นิยามความสำเร็จหรือการบรรลุผลอย่างชัดเจน โครงสร้างนี้จะช่วยให้ สมาชิกทุกคนในทีมเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพวกเขาต้องทำอะไร ในการนำวัตถุประสงค์ไปปฏิบัติ และทราบว่าความพยายามของพวกเขาจะมีส่วนช่วยในการปรับปรุงเฉพาะด้านใดภายในธุรกิจ
นี่คือ ตัวอย่างของกระบวนการตั้งค่า OKR:
วัตถุประสงค์: ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ของแอปพลิเคชันมือถือของเราและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
ผลลัพธ์สำคัญ:
- บรรลุคะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS) ที่ 70 (บ่งชี้ถึงความพึงพอใจของลูกค้าสูง) ภายในไตรมาสถัดไป
- ลดการถอนการติดตั้งแอปลง 15% ภายใน 6 เดือน
- เพิ่มจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานเฉลี่ยต่อวัน (DAUs) เป็น 2 ล้านคนภายในหนึ่งปี
นี่คือรายละเอียดของแต่ละผลลัพธ์สำคัญ:
- คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): วัดความภักดีและความพึงพอใจของลูกค้า
- การถอนการติดตั้งแอป: การลดการถอนการติดตั้งบ่งชี้ว่าผู้ใช้เห็นคุณค่าของแอปและยังคงเก็บไว้บนอุปกรณ์ของพวกเขา
- จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAUs): แสดงจำนวนผู้ใช้ที่มีการใช้งานแอปอย่างกระตือรือร้นในแต่ละวัน
การนำ OKRs มาใช้ จะช่วยให้คุณสามารถจัดให้ทีมมีความสอดคล้องกัน, ปรับปรุงการดำเนินการเชิงกลยุทธ์, และส่งเสริมวัฒนธรรมของการรับผิดชอบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง. นอกจากนี้, พวกมันยังมีความยืดหยุ่นสูง, ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุงได้ในทุกจุดตามความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณ.
ขั้นตอนในการวางแผนและดำเนินการ OKRs
แม้ว่า OKRs จะเป็นกรอบการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง แต่ก็สามารถหลุดออกจากเส้นทางได้ง่ายหากไม่มีการวางแผนอย่างรอบคอบ พิจารณาถึงกลยุทธ์โดยรวมของบริษัทและวิธีที่คุณสามารถถ่ายทอด OKRs จากผู้นำไปสู่ทีมต่างๆ สร้างเส้นทางที่สอดคล้องกันไปสู่เป้าหมายใหญ่
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ! OKR ที่เหมาะสมควรสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณและช่วยให้พวกเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้น!
นี่คือแนวทางกว้างๆ เพื่อช่วยคุณวางแผน OKR ของคุณ:
1. กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน
เมื่อวางแผน OKR ของคุณ วิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณคือแสงสว่างที่นำทางทุกเป้าหมายและผลลัพธ์สำคัญที่ตามมา มองย้อนกลับไปที่เป้าหมายเดิมของคุณ ผลลัพธ์สูงสุดที่คุณต้องการคืออะไร? หรือดียิ่งขึ้น คุณกำลังพยายามแก้ปัญหา อะไรด้วยผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ?
หากเราพิจารณาตัวอย่างของ X (เดิมคือ Twitter) เราจะเห็นว่าองค์กรทั้งหมดได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญภายใต้การนำของอีลอน มัสก์แม้ว่าบริษัทอาจได้ปรับเปลี่ยนเป้าหมายรายได้ระยะสั้นและ OKRs เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แต่ X ยังคงให้บริการเป้าหมายใหญ่ที่ "เป็นศูนย์กลางของชุมชนโลก"
เมื่อดำเนินงานในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การสร้าง OKRs ที่ฝังรากในวิสัยทัศน์หลักของคุณสามารถพาคุณผ่านช่วงเวลาที่ปั่นป่วนที่สุดได้ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการด้วย!
2. ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
KPIs และเป้าหมายไม่สามารถแยกออกจากกันได้ภายในบริบทของกรอบการทำงาน OKR
คุณสามารถใช้ KPI เพื่อเข้าใจว่าจุดใดที่ต้องการการปรับปรุง และตั้งเป้าหมาย OKR ของคุณให้สอดคล้องกับจุดนั้น หรือเริ่มต้นด้วย OKR และเชื่อมโยงกับ KPI ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อติดตามผลกระทบต่อธุรกิจ
นี่คือคำแนะนำ:
- ใช้ KPI ที่มีอยู่เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ: ทำการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตอย่างลึกซึ้ง รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงิน แดชบอร์ดของลูกค้า และการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงหรือเติบโต มองหา KPI ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง
- เลือก KPI ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า KPI เหล่านั้นวัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของคุณโดยตรง KPI ควรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการบรรลุวัตถุประสงค์จะส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร อย่าพอใจกับตัวชี้วัดที่ดูดีแต่ไม่มีประโยชน์! ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการปรับปรุงอัตราการลาออกของพนักงาน ควรติดตามตัวชี้วัดเช่น อัตราการลาออก แทนที่จะพอใจกับผลสำรวจความคิดเห็น
- ติดตาม KPI ของคุณควบคู่กับ OKR: การนำ OKR มาใช้เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น. โดยการติดตามข้อมูล KPI ของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถระบุแนวโน้มและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในแผน OKR ของคุณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ. อย่างไรก็ตาม คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน OKR หรือกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น
3. กำหนดและสื่อสารวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์คือการอธิบายเชิงคุณภาพของสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีลักษณะเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค์ควรมีการกระทำเป็นแกนกลางและสร้างแรงบันดาลใจ:
- เลือก สองหรือสามเป้าหมาย แทนที่จะเป็นรายการยาวเหยียดของเป้าหมายที่ตั้งใจจะแก้ปัญหาทุกเรื่องสำหรับธุรกิจของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละวัตถุประสงค์ เชื่อมโยงกับผลลัพธ์หลัก SMARTอย่างน้อยสองถึงห้าข้อ หรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง วัดผลได้ บรรลุผลได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ ซึ่งจะบ่งชี้ถึงความสำเร็จ
- จัดทำเอกสาร OKR ของคุณอย่างชัดเจนและ สร้างแดชบอร์ดประสิทธิภาพ OKR ที่สามารถมองเห็นได้ทั่วทั้งบริษัท
การสื่อสาร OKRs ไปยังทีมของคุณ
ใช้รูปแบบการประชุม All-Hands หรือ Ask Me Anything เพื่อเปิดเผย OKR ของบริษัทให้ทีมทราบ ในระหว่างการประชุม ให้อธิบายวิสัยทัศน์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของบริษัทอย่างชัดเจน และแสดงให้เห็นว่า OKR เหล่านี้เชื่อมโยงกับภาพรวมที่ใหญ่กว่าอย่างไร
รวม ภาพและตัวอย่างจากโลกจริง เพื่อให้ OKR ของคุณมีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับทั้งทีม จัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับคำถามและการอภิปรายอย่างเปิดกว้าง สิ่งนี้จะช่วยชี้แจงข้อสงสัยและส่งเสริมความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้
โดยการทำให้ OKRs มีความโปร่งใสและกระตุ้นการสนทนาในสภาพแวดล้อมทั่วทั้งบริษัท คุณจะได้วางรากฐานสำหรับทีมที่มีสมาธิและมุ่งมั่นมากขึ้นในการก้าวไปข้างหน้า
อ่านเพิ่มเติม: ลองดูเทมเพลตการตั้งเป้าหมายเหล่านี้เพื่อสร้างโครงสร้างให้กับไอเดียใหญ่ของคุณ
การนำ OKRs ไปใช้เป็นขั้นตอนด้วย ClickUp
การวางแผนเป็นสิ่งที่ดี แต่การลงมือทำคือจุดที่หลายคนล้มเหลว การดำเนินการ OKRs แบบเป็นขั้นตอนสามารถช่วยให้เกิดความชัดเจนและความสอดคล้องตลอดกระบวนการ
ควบคู่ไปกับแผนแม่บทของคุณ คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังเพื่อกำหนดและบันทึก OKR ของคุณอย่างชัดเจนและติดตามทุกแง่มุมของความก้าวหน้า ClickUp สามารถเป็นวัตสันให้กับเชอร์ล็อกของคุณได้ที่นี่
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร ClickUp สามารถช่วยคุณสร้างและรักษาการมองเห็นแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับ OKR ที่วางแผนไว้—ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การมอบหมายงาน ไปจนถึงการวัดผลกระทบ มาสำรวจขั้นตอนทีละขั้นตอนในการนำ OKR ไปใช้กับ ClickUp กัน
1. การสร้าง OKR ของคุณ
กรอบการทำงาน OKR อาจดูเหมือนเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายแบบบนลงล่าง อย่างไรก็ตาม ยิ่ง OKR ของคุณมีความร่วมมือมากเท่าไร โอกาสประสบความสำเร็จก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น เพื่อให้เกิดสิ่งนี้ขึ้น ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเกี่ยวกับข้อความ OKR ผลลัพธ์หลัก และ KPI
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงความรู้เฉพาะทางของสมาชิกในทีมและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Whiteboards เพื่อ แสดงภาพเป้าหมายที่กว้างของคุณและแบ่งย่อยออกเป็นเป้าหมายที่เล็กกว่าและสามารถบรรลุได้
จงตั้งใจสำรวจแนวคิดที่เป็นไปได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน—ตั้งแต่ขั้นตอนการดำเนินการและผลลัพธ์—และประเมินว่าแนวคิดเหล่านั้นเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่าของคุณอย่างไรโดยใช้ClickUp Mind Maps
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถสร้างงานและขั้นตอนการทำงานจากไวท์บอร์ดได้ ทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่โหมดการดำเนินการได้เร็วขึ้น
กำลังประสบปัญหาในการกำหนด OKR ของคุณอยู่หรือไม่? หากคุณไม่สามารถหาจุดสมดุลระหว่างน้ำเสียงที่สร้างแรงบันดาลใจและทางการได้ ลองขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp ดูสิ AI writer ของ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างไอเดีย ทดลองใช้คำ และปรับแต่งน้ำเสียงให้เหมาะสมได้
2. การมอบหมายและติดตาม OKRs
เมื่อคุณได้ระบุ OKR ของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะแยกย่อยเป้าหมายเหล่านั้นให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรของคุณ ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ให้ClickUp Goals ช่วยคุณ
ClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถสร้างลำดับชั้นของเป้าหมายได้อย่างละเอียด ทำให้การติดตาม OKR ของคุณง่ายขึ้น ด้วย ClickUp Goals คุณสามารถตั้งเป้าหมายใหญ่ แบ่งเป็นงานย่อย และมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ พร้อมรายละเอียดเช่น วันที่ครบกำหนด, จุดสำคัญ, การติดตามความคืบหน้า และอื่น ๆ
นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อเริ่มต้น:
- สร้างเป้าหมายระดับสูงสุดสำหรับ OKRs ทั้งหมดของคุณ จากนั้นสร้างเป้าหมายย่อยสำหรับแต่ละวัตถุประสงค์
- ปรับแต่งฟิลด์ 'เป้าหมาย' เป็น 'ผลลัพธ์หลัก' เลือกประเภทเป้าหมายที่เหมาะสม (เช่น จำนวน, จริง/เท็จ, สกุลเงิน, ฯลฯ) ตามตัวชี้วัดเฉพาะของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าอย่างชัดเจนทั้งเป้าหมายและเป้าหมายย่อย (ผลลัพธ์หลัก) โดยอิงตามไทม์ไลน์ การสรุปความคืบหน้า และอื่นๆ
ด้วยมุมมองที่หลากหลายของ ClickUp Goal ทีมงานต่าง ๆ สามารถกรองและปรับแต่งมุมมองของตนเพื่อเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับพวกเขา
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการของคุณอาจสนใจในกำหนดส่งที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า ในขณะที่ผู้มีส่วนร่วมแต่ละคนอาจได้รับประโยชน์จากคำอธิบายรายละเอียดของงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: อย่าลืมแบ่งปันทรัพยากรนี้ภายในทีมของคุณ และให้สิทธิ์เข้าถึงอย่างเปิดเผยเพื่อความโปร่งใส
แม้จะมีคู่มือแบบทีละขั้นตอน กระบวนการนำ OKR ไปใช้ก็อาจดูน่ากังวลอยู่บ้างในบางครั้ง หากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เราพร้อมช่วยเหลือคุณ!
เทมเพลตโฟลเดอร์ OKR ของ ClickUp
เทมเพลตโฟลเดอร์ ClickUp OKR สามารถช่วยคุณวางแผนและดำเนินกระบวนการนำ OKR ไปใช้ได้อย่างง่ายดายเทมเพลต OKR ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้ มี จังหวะการวางแผนที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งแสดงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการพัฒนา OKR และรายการ OKR เพื่อช่วยให้คุณแยกย่อยเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้าตลอดทั้งปี
มันให้มุมมองที่ปรับแต่งได้ รวมถึงรายการ กระดาน ปฏิทิน กิจกรรม และสถานะที่กำหนดเองเจ็ดสถานะ เพื่อสร้างกระบวนการติดตามโครงการที่สมบูรณ์แบบสำหรับกระบวนการนำ OKR ไปใช้ของคุณ
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
หากคุณต้องการเทมเพลตที่มีฟีเจอร์มากขึ้นเพื่อกำหนดและจัดการความคาดหวังของ OKR ในทีมที่ใหญ่ขึ้น ให้ใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp ตัวอย่างเช่น มุมมอง OKR ระดับโลกช่วยให้สามารถสร้างและติดตามความคืบหน้าของวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้
มุมมองบอร์ดความคืบหน้า OKR มอบภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของแต่ละทีมในการบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเพิ่มการมองเห็นของทีม ฟีเจอร์ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ เช่น มุมมองไทม์ไลน์และสถานะงานที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามกระบวนการได้อย่างใกล้ชิด พร้อมความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ปรึกษาสมาชิกในทีมของคุณเมื่อมอบหมายงาน. สิ่งนี้จะช่วยคุณมอบหมายงานให้บุคคลที่เหมาะสม และทำให้แน่ใจว่ามีข้อมูลสองทางและการประสานงาน.
3. การกำหนดเวลาสำหรับการติดตามผลและอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจสอบ OKR เป็นการประชุมสั้น ๆ ที่มีโครงสร้างชัดเจน ซึ่งทีมจะทบทวนความคืบหน้า พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และปรับลำดับความสำคัญสำหรับช่วงเวลาถัดไป ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโครงการ การประชุมนี้สามารถจัดขึ้นทุกสัปดาห์หรือทุกสองสัปดาห์
แดชบอร์ดของ ClickUpสามารถเป็นประโยชน์ในที่นี้ โดยให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ในอุดมคติการประชุมตรวจสอบ OKRของคุณควรจบลงด้วยขั้นตอนปฏิบัติการที่ชัดเจนและมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อจัดการกับความท้าทายหรือการเปลี่ยนแปลงในลำดับความสำคัญ
โปรดจำไว้ว่า เพื่อให้การดำเนินการ OKR ของคุณประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องบริหารจัดการและทบทวนเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรับรองความสอดคล้องอย่างต่อเนื่องกับเป้าหมายขององค์กร
อย่างไรก็ตาม การเช็คอินเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นการประชุมแบบพบหน้ากันเสมอไป คุณสามารถใช้ ClickUp Brain's AI stand-up เพื่อดูว่าทีมของคุณอยู่ในขั้นตอนใดได้เช่นกัน
นี่คือลักษณะที่ปรากฏสำหรับผู้อื่นในทีมของคุณ
การรักษาและขยายขนาด OKR ของคุณ
เมื่อการดำเนินการได้รับการวางแผนไว้แล้ว ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการ OKR คือการติดตามและปรับขนาดเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
ตอนนี้ ส่วนนี้อาจซับซ้อนได้ การรักษาความมุ่งมั่นและความสอดคล้องกันระหว่างทีมอาจกลายเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทีมมีการแข่งขันกัน แต่ด้วยการสื่อสารที่เปิดกว้างและความคล่องตัว คุณสามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคส่วนใหญ่ได้
มาดูกันว่าทำอย่างไร
1. การประเมินผลลัพธ์หลักของคุณ
ความสำเร็จนั้นเรียบง่ายในกรอบการทำงาน OKR คุณส่งมอบผลลัพธ์หลักหรือไม่? แต่เพื่อรักษาและขยาย OKR อย่างมีประสิทธิภาพ คุณยังต้องประเมินว่าผลลัพธ์เหล่านี้ได้พัฒนา KPI ที่เชื่อมโยงกับมันอย่างแท้จริงหรือไม่
ตัวอย่างเช่น คุณได้ดำเนินการระบบรางวัลการยกย่องใหม่เป็นส่วนหนึ่งของ OKR เพื่อลดอัตราการลาออกของพนักงาน โปรแกรมนี้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับคำชมเชยอย่างสูงในแบบสำรวจความคิดเห็น แต่กระนั้น อัตราการลาออกยังคงเท่าเดิมหรือใกล้เคียงกัน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ถึงเวลาที่คุณต้องย้อนกลับไปทบทวนขั้นตอนที่ผ่านมาและเรียนรู้วิธีที่จะสร้างผลกระทบที่สามารถวัดได้ แทนที่จะเป็นเพียงความสำเร็จที่ผิวเผิน
นี่คือบางแง่มุมเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาในขณะประเมินความสำเร็จของกระบวนการนำ OKR ไปใช้:
- ไทม์ไลน์: เปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการไว้กับเวลาที่ใช้จริงในการบรรลุเป้าหมายโดยใช้การติดตามเวลาของ ClickUp
- การพึ่งพา: บันทึกการพึ่งพาที่ช่วยเร่งผลลัพธ์หรือเป็นอุปสรรคต่อทีมของคุณด้วยฟีเจอร์การพึ่งพาของ ClickUp
- เหตุการณ์สำคัญ: บันทึกช่วงเวลาสำคัญตลอดกระบวนการโครงการด้วยเหตุการณ์สำคัญใน ClickUp เช่น ใกล้เป้าหมายเดิม 50%
- เป้าหมาย: ตรวจสอบว่าคุณสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้หรือไม่ ให้ความสนใจกับเป้าหมายที่ล่าช้าหรือกำลังล่าช้าอยู่ด้วย ClickUp Goals Dashboard
นอกเหนือจากนี้ ให้ตรวจสอบผลงานรายบุคคลจากเจ้าของ OKRที่สำคัญโดยใช้แบบฟอร์มการทบทวนผลงานของ ClickUpคุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อสร้างเอกสารการทบทวนเป็นส่วนหนึ่งของงานในโครงการที่เกี่ยวข้อง และใช้มุมมองบอร์ดเพื่อประเมินความคืบหน้าของงานในช่วงเวลาของโครงการ ตามผลลัพธ์ คุณสามารถกำหนดงานติดตามเพื่อให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงผลงาน
เพื่อให้แน่ใจว่า OKR ยังคงมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบ ควรทำการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและสภาวะตลาด
2. การทบทวนและปรับปรุง OKRs
การทำงานกับ OKRsจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างคล่องตัวตามคำแนะนำ, การเปลี่ยนแปลงกะทันหันในตลาด, และผลลัพธ์ที่สังเกตได้
ตัวอย่างเช่น หากฟีเจอร์ใหม่ภายในเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดและมีผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้ คุณอาจไม่สามารถบรรลุคะแนน NPS ตามที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้ในกระบวนการได้ การเผื่อพื้นที่ไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันเช่นนี้ จะช่วยให้ OKR ของคุณมีความเป็นไปได้มากขึ้นในบริบททางธุรกิจ
นี่คือข้อคิดบางประการสำหรับการปิดรอบ OKR: ฉันบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของฉันหรือไม่? ถ้าใช่ อะไรคือปัจจัยที่ช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จ? ถ้าไม่ อะไรคืออุปสรรคที่ฉันพบเจอ? ถ้าฉันต้องเขียนเป้าหมายที่บรรลุผลสำเร็จใหม่อีกครั้ง ฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไร? ฉันได้เรียนรู้อะไรที่อาจเปลี่ยนแปลงวิธีการของฉันในการตั้ง OKR สำหรับรอบถัดไป?
การยอมรับวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะและการปรับตัวมีส่วนช่วยอย่างมากต่อความสำเร็จและความเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องของ OKRs เพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ ให้ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำเมื่อสิ้นสุดโครงการ OKR ทุกครั้งเพื่อรวบรวมบทเรียนสำคัญและแนวทางที่ดีที่สุด
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเช่น ClickUp Feedback Form Templateเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและคำแนะนำจากสมาชิกในทีมของคุณ
เทมเพลตนี้จะช่วยคุณสร้างแบบสำรวจสั้น ๆ เพื่อรวบรวมและจัดเรียงข้อมูล. มุมมองที่กำหนดเอง เช่น มุมมองความคิดเห็น, มุมมองการให้คะแนนผู้ให้บริการ, และมุมมองบอร์ดคำแนะนำโดยรวม ช่วยให้คุณสามารถคัดกรองและค้นหาข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้.
3. การปรับขนาด OKRs ทั่วทั้งทีม
การทำให้ OKRs ทำงานได้ทั่วทั้งบริษัทอาจเป็นเรื่องใหญ่โตมาก สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือให้ทีมทำลายเป้าหมายของตัวเองโดยที่คนอื่นต้องเสียประโยชน์ 🌚
นี่คือวิธีที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงนั้นได้:
- เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: เลือกทีมนำร่องมาเป็นหนูทดลองของคุณ แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องในกระบวนการและการทำงานร่วมกัน ค้นหาแนวทางที่ดีที่สุด และค่อย ๆ นำทีมอื่น ๆ เข้ามาร่วมเมื่อเรียนรู้ว่าอะไรได้ผลดีที่สุด ด้วยวิธีนี้ คุณจะพบและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และสร้างระบบที่มั่นคงและยืดหยุ่นสำหรับทุกคน
- ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกทีมเข้าใจเป้าหมายใหญ่และบทบาทของตนเองว่าเกี่ยวข้องกับเป้าหมายใหญ่อย่างไร นี่ช่วยป้องกันความสับสนและทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ด้วยการมุ่งเน้นที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้ คุณสามารถรักษาแรงผลักดันสำหรับ OKR ของคุณและนำไปใช้จากทีมหนึ่งไปยังทั้งบริษัทได้โดยไม่สะดุดมากนัก
กำหนดและบรรลุ OKR ของคุณให้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
เมื่อนำมาใช้ได้ดี OKR สามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างความทะเยอทะยานกับการบรรลุเป้าหมายได้ แม้ว่าทีมของคุณอาจไม่สามารถบรรลุตัวเลขหรือเป้าหมายใหญ่ ๆ ทั้งหมดได้ แต่การตั้งเป้าหมายที่สูงสามารถผลักดันให้พวกเขาทำได้มากกว่าที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปได้ในตอนแรก
ด้วย OKRs สิ่งที่คุณกำลังทำจริงๆ คือการบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าต้องมุ่งไปทางไหน
ClickUp สามารถเร่งการนำ OKR ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ClickUp Goals และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างกรอบการทำงานที่โปร่งใสและมีโครงสร้างสำหรับการกำหนด OKR ที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนของการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ
ด้วยการยอมรับวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง—ผ่านพลังร่วมของ OKRs และฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp—คุณสามารถบรรลุผลลัพธ์ได้เร็วขึ้นและวางรากฐานสำหรับความสำเร็จในระยะยาว
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและเริ่มทำงานกับ OKR ของคุณได้เลยวันนี้!