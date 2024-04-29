การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง: คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อความเข้าใจและการนำไปใช้ระบบ

ถึงเวลานั้นของปีอีกครั้งแล้ว คุณสามารถได้กลิ่นความกลัวในอากาศ... ไม่ใช่ฮาโลวีนหรอกนะ แต่เป็นอะไรที่น่ากลัวกว่ามาก นั่นคือการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 😅
แม้ว่าเจตนาเบื้องหลังการประเมินผลประจำปีจะมีความเหมาะสม แต่ต้องยอมรับว่าแทบทุกคนต่างก็รู้สึกหวาดหวั่นกับมัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองก็สั่นสะท้านเมื่อนึกถึงเอกสารมากมายที่ต้องจัดการ ขณะที่พนักงานก็ครุ่นคิดถึงทุกความผิดพลาดที่อาจทำให้พวกเขาหมดโอกาสเลื่อนตำแหน่ง คุณอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่ายังมีวิธีอื่นที่ดีกว่าในการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือไม่
ข่าวดีก็คือ มีอยู่จริงครับ นั่นคือ การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง—วิธีการที่ได้ปฏิวัติการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลของหลายบริษัทไปแล้ว ในบทความนี้ เราจะบอกคุณทุกสิ่งเกี่ยวกับระบบนี้ ข้อดีและข้อเสีย และขั้นตอนที่คุณสามารถนำไปใช้ได้
การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องคืออะไร?
การจัดการผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องหมายถึง การทบทวนอย่างสม่ำเสมอและไม่เป็นทางการตลอดทั้งปี แทนที่จะเป็นการประเมินผลประจำปีอย่างเข้มงวด
การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง หรือที่รู้จักในนามของการจัดการประสิทธิภาพแบบアジล ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นธุรกิจสมัยใหม่จึงต้องมีความรวดเร็วและยืดหยุ่นเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง พวกเขาไม่สามารถจัดการประสิทธิภาพของพนักงานได้เพียงครั้งเดียวต่อปี พวกเขาต้องสร้างกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งพวกเขาลงทุนในพนักงานและให้อำนาจแก่พวกเขาเพื่อให้สามารถปรับปรุงอย่างต่อเนื่องได้ 💪
หลายบริษัท รวมถึงยักษ์ใหญ่อย่าง Adobe, Inc. และ IBM ได้นำระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องมาใช้ แม้แต่General Electric ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมในการใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ก็ยังเปลี่ยนไปใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีความถี่มากขึ้นและไม่เป็นทางการมากขึ้น
เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อนำไปใช้และรักษาไว้ซึ่งระบบการจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อจัดระเบียบงาน, สื่อสารข้ามแผนก, และติดตามความคืบหน้า
กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง: การวิเคราะห์ทีละขั้นตอน
กระบวนการนำระบบการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปใช้ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญสามประการ:
- การตั้งเป้าหมาย
- ดำเนินการตรวจสอบ
- สรุปการตรวจสอบ
เราจะบอกคุณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละอย่างในส่วนถัดไป
ขั้นตอนที่ 1: การตั้งเป้าหมาย
ขั้นตอนแรกในการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องคือการตั้งเป้าหมาย ซึ่งควรเริ่มต้นก่อนที่พนักงานจะได้รับการว่าจ้าง คุณควรกำหนดความคาดหวังของคุณไว้ในคำอธิบายงาน ผู้สมัครต้องเข้าใจว่างานและประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายที่กว้างขึ้นขององค์กรอย่างไร
เมื่อพนักงานได้รับการจ้างงานแล้ว คุณควรร่วมกันกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่สำคัญซึ่งสอดคล้องกับงานของพวกเขา สิ่งเหล่านี้จะเป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยการทำให้เป้าหมายมีความชัดเจนและให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการ คุณจะสามารถ ป้องกันการตีความผิด และ สร้างความรับผิดชอบ ได้
คุณต้องทำกระบวนการตั้งเป้าหมายให้เสร็จสมบูรณ์โดยการกำหนดระยะเวลา การส่งมอบงานที่เล็กลงและกำหนดเวลาที่สั้นลงเป็นที่ต้องการมากกว่า เพราะทำให้เป้าหมายดูเป็นไปได้มากขึ้น เมื่อพนักงานทำเป้าหมายระยะสั้นเสร็จ พวกเขาจะได้รับความพึงพอใจจากการทำเครื่องหมายว่าเสร็จจากรายการที่ต้องทำของคุณ ในขณะที่คุณสามารถเห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมได้ เป็นสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์! 🏆
คุณควรทบทวนเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในชีวิตจริงของพนักงาน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งเป้าหมายใน ClickUpและกำหนดเป้าหมายที่สามารถติดตามได้เพื่อวัดความก้าวหน้าของพนักงาน คุณสามารถจัดการเป้าหมายประสิทธิภาพของพนักงานทั้งหมดได้โดยใช้โฟลเดอร์ที่เรียบง่าย
ขั้นตอนที่ 2: การดำเนินการตรวจสอบ
แบบจำลองการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องต้องการให้มีการตรวจสอบทุก 1 ถึง 3 เดือน. การตรวจสอบเหล่านี้สามารถเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัวกับพนักงาน ซึ่งช่วยให้คุณสามารถหารือเกี่ยวกับความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้. 🗣️
การเช็คอินเป็นการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ การพูดคุยเกี่ยวกับผลงานแบบสองฝ่าย นอกจากการให้ข้อเสนอแนะและการยกย่องในเวลาจริงแล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนเองอีกด้วย ผู้จัดการสามารถให้คำแนะนำเพื่อช่วยให้พนักงานเอาชนะอุปสรรคและพัฒนาต่อไปได้ วิธีการนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านั้นขัดขวางความก้าวหน้าในอนาคต
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUp Employee & Manager 1-on-1เพื่อเตรียมวาระการประชุมสำหรับการตรวจสอบและจดบันทึก
ขั้นตอนที่ 3: การสรุปการตรวจสอบ
การประเมินผลเป็น การประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างเป็นทางการมากขึ้น และความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมาย การประเมินผลจะเกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น การฝึกอบรม การจ่ายค่าตอบแทน และการเลื่อนตำแหน่ง เนื่องจากผู้จัดการและพนักงานได้สื่อสารกันอย่างเปิดเผยระหว่างการตรวจสอบผลการทำงาน การประเมินผลการทำงานจึงทำหน้าที่เป็นการสรุปอย่างเป็นทางการมากขึ้น ของการประเมินผลสุดท้าย
เมื่อสิ้นสุดรอบการประเมิน คุณควรสรุปผล บันทึกผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และชื่นชมความสำเร็จของพวกเขา หากพวกเขาบรรลุเป้าหมายแล้ว คุณควรกำหนดเป้าหมายใหม่ และเริ่มต้นรอบการบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ 🔁
เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUpมีเทมเพลตหลายแบบที่จะช่วยในการจัดทำบทวิจารณ์ผลการปฏิบัติงานของคุณ! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานและการตัดสินใจที่เกิดขึ้นด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ประโยชน์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
หากคุณทำอย่างถูกต้อง การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงบริษัทของคุณให้ดีขึ้นได้ ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่:
เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และเกี่ยวข้อง
เมื่อคุณตั้งเป้าหมายร่วมกับพนักงาน โอกาสที่จะเกิดความเข้าใจผิดจะน้อยลง หากมีปัญหาเกิดขึ้น คุณสามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วระหว่างการตรวจสอบตามปกติของคุณ
เมื่อเวลาผ่านไป เป้าหมายจะต้องมีการปรับเปลี่ยน การประเมินเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนั้น เป้าหมายที่ชัดเจน ทันสมัย และเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ มากขึ้น ✅
การประเมินที่เครียดน้อยลงและแม่นยำมากขึ้น
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทำให้คุณต้องจัดการกับข้อมูลพนักงานจำนวนมากในคราวเดียว นอกจากนี้ สิ่งต่างๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากในหนึ่งปี ดังนั้นข้อมูลจำนวนมากอาจไม่เกี่ยวข้องเมื่อถึงเวลาประเมิน 🙅
การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการประเมินผลที่บ่อยขึ้น แนวทางนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลสำคัญและ ได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน ด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน คุณสามารถระบุปัจจัยภายนอกที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้าใจที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลงานของพวกเขา
การรักษาพนักงานและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เมื่อคุณส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจะรู้สึกว่าตนเองได้รับการเห็นและได้ยิน พวกเขามีความทุ่มเทมากขึ้นในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันเช่นนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจในงานและความจงรักภักดีต่อองค์กร
การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องมีส่วนช่วยในผลลัพธ์เชิงบวกหลายประการเนื่องจาก:
- แสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณใส่ใจ
- ทำให้พวกเขามีส่วนร่วมตลอดทั้งปี
- ลดอัตราการลาออก
ไม่ใช่แค่ทฤษฎี—มีตัวเลขมาสนับสนุนด้วย เพียงไม่กี่ปีหลังจากนำระบบเช็คอินมาใช้ Adobeพบว่าอัตราการลาออกของพนักงานลดลง 30%และอัตราการลาออกโดยไม่สมัครใจลดลง 50%
วัฒนธรรมแห่งการเติบโต
การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเปลี่ยนจุดสนใจจากการประเมินไปสู่การเรียนรู้ แม้ว่าคุณจะต้องประเมินประสิทธิภาพ แต่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อสร้างความกลัวเกี่ยวกับผลลัพธ์ แต่เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาของพนักงาน 🌱
นั่นคือเหตุผลที่พนักงานต้องมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน คุณต้องให้และรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ
การเพิ่มประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ชัดเจน การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง และการสนับสนุน รวมถึงการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจ สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนทีมและองค์กรทั้งหมดได้ การเพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพยังนำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินและธุรกิจที่ดีขึ้น
แม้ว่าจะต้องลงทุนอย่างมากในตอนแรก แต่การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาและเงินในระยะยาว 💸
กลับมาที่ตัวอย่างของ Adobe กันอีกครั้ง ด้วยระบบเดิม ผู้จัดการของบริษัทต้องใช้เวลาเกิน 80,000 ชั่วโมงในการทำรีวิวประจำปี ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น บริษัทสามารถชดเชยเวลาส่วนใหญ่ที่เสียไปนี้ได้ด้วยการนำมาใช้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ นี่คือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ Adobeยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำไรมากที่สุดในปัจจุบัน
ข้อเสียของการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
แม้ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประสิทธิภาพและสร้างผลกำไรในระยะยาว แต่ก็ไม่ใช่สูตรวิเศษ มันมาพร้อมกับรายการข้อกังวลและข้อเสียที่ชัดเจน อ่านเกี่ยวกับข้อเด่นที่สุดด้านล่างนี้
ปัญหาการนำไปปฏิบัติ
การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต้องการให้คุณคิดใหม่และออกแบบกระบวนการ HR ของคุณใหม่หลายอย่าง. มันต้องการ การลงทุนล่วงหน้าอย่างมาก ทั้งเวลาและเงิน. เพื่อให้เกิดขึ้นได้ คุณต้องทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงไปจนถึงพนักงาน. มันไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกคน คุณต้องหาวิธีปรับให้เหมาะกับกรณีของคุณเอง.
เมื่อคุณได้รับการอนุมัติแล้ว การฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอ หากไม่สม่ำเสมอ ระบบใหม่จะสูญเสียความหมายและนำมาซึ่งผลเสียมากกว่าผลดี เมื่อพิจารณาปริมาณงานที่ต้องทำ การสื่อสารและการจัดการอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างราบรื่น หากไม่มีการสื่อสารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง อาจมีความเสี่ยงที่งานประจำจะประสบปัญหาเป็นผลตามมา
ปัญหาการบำรุงรักษา
แม้ว่าคุณจะนำระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องมาใช้ ก็ไม่มีการรับประกันว่ามันจะเหมาะกับคุณ คุณต้องปรับปรุงระบบของคุณตามการทดลองและข้อผิดพลาด ซึ่งอาจไม่ง่ายที่จะทำเมื่อพิจารณาถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการสังเกตผลลัพธ์ที่ชัดเจน
หากดำเนินการอย่างไม่รอบคอบ การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำจะ สร้างภาระให้กับทั้งผู้จัดการและพนักงาน พนักงานอาจรู้สึกถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เกิดผลตรงข้ามกับที่ตั้งใจไว้และทำลายความภาคภูมิใจในตนเองของพวกเขา ผู้จัดการเองก็ต้องการการสนับสนุนที่เพียงพอ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในกระบวนการนี้และมักจะรู้สึกกดดัน 😵
ปัญหาข้อมูล
การทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นหมายถึงข้อมูลที่มากขึ้นเช่นกัน หากคุณไม่มีระบบการจัดการข้อมูลที่มั่นคง การจัดการผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้จัดการของคุณถูกท่วมท้นด้วยงานเอกสาร ซึ่งอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถสกัดข้อมูลเชิงลึกที่มีนัยสำคัญได้หรือตามไม่ทัน ส่งผลให้งานอื่น ๆ ถูกเลื่อนออกไป ⌛
วิธีการนำการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไปใช้ใน 6 ขั้นตอน
การเปลี่ยนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีไปสู่การจัดการผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่าย เราได้แบ่งกระบวนการออกเป็นหกขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อม:
ขั้นตอนที่ 1: ขอการอนุมัติ
ขั้นตอนแรกในการนำระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องไปใช้คือการได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง การเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็น กระบวนการที่ต้องใช้ทรัพยากรมาก และต้องการความร่วมมือจากทุกคน ดังนั้นการได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ✍️
เมื่อนำเสนอระบบใหม่นี้ ให้ระบุข้อดีทั้งหมดของระบบใหม่เมื่อเทียบกับระบบเก่า เน้นย้ำว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสามารถให้ประโยชน์แก่บริษัทและรายได้ของบริษัทได้อย่างไร
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการของ ClickUpเพื่อวางแผนการนำเสนอของคุณ, ทำให้กระบวนการอนุมัติเป็นไปอย่างราบรื่น, และทำให้โครงการของคุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว.
ขั้นตอนที่ 2: กำหนด OKRs
เมื่อคุณได้รับไฟเขียวสำหรับการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องแล้ว คุณควรกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก กำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs)เพื่อให้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจตรงกันและติดตามความก้าวหน้า OKRs เหล่านี้จะกลายเป็นกรอบการทำงานที่คุณจะใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจทั้งหมดในอนาคต
เมื่อคุณได้ตกลงเกี่ยวกับเป้าหมายระดับสูงแล้ว คุณสามารถเริ่มออกแบบระบบการจัดการประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ คิดถึงว่าคุณต้องการดำเนินการรอบการประเมินประสิทธิภาพบ่อยแค่ไหน และเกณฑ์ใดที่คุณสามารถใช้ได้ โดยพิจารณาจากอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะหากคุณต้องการใช้ซอฟต์แวร์การประเมินประสิทธิภาพ ให้วิเคราะห์ตัวเลือกของคุณเพื่อระบุตัวที่เหมาะสมที่สุด
เคล็ดลับมืออาชีพ: ไม่รู้จะเริ่มวางแผนกลยุทธ์อย่างไร?ใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการและวัดความสำเร็จของความพยายามในการนำไปปฏิบัติของคุณ
ขั้นตอนที่ 3: วางแผน วางแผน และวางแผน
ในการนำระบบที่ซับซ้อน เช่น การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปใช้ คุณต้องวางแผนองค์ประกอบแต่ละอย่างอย่างสมบูรณ์แบบ คุณต้องแบ่งกระบวนการออกเป็นงานที่จัดการได้และกำหนดว่าใครเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบทบาท นอกจากนี้ การกำหนด กรอบเวลาที่สมเหตุสมผลแต่คุ้มค่า เพื่อความรับผิดชอบก็เป็นสิ่งสำคัญ 📆
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่หลากหลายและตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUpเพื่อวางแผนการเปลี่ยนผ่านได้ โครงสร้างลำดับชั้นของแพลตฟอร์มช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเอกสารและงานทั้งหมดได้เพื่อให้ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความเป็นส่วนตัว
สร้างงานและงานย่อย มอบหมายงาน และกำหนดเวลาได้ในไม่กี่คลิก ด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp คุณสามารถประเมินความสามารถและความพร้อมของผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้มุมมอง Gantt ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์ของกระบวนการดำเนินงานของคุณ รวมถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานต่างๆ
ในแต่ละมุมมองของงาน คุณสามารถเพิ่มสิ่งใดก็ตามที่ผู้รับมอบหมายอาจพบว่ามีประโยชน์ในการทำงาน เช่น:
- คำอธิบาย
- รายการตรวจสอบ
- ไฟล์
- ความคิดเห็น
ClickUp ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นระบบ และทำให้การจัดการงานร่วมกันระหว่างทีมง่ายขึ้น ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลและประชุมที่ไม่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 4: สร้างเอกสาร
เอกสารเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินโครงการใด ๆ ไม่เว้นแม้แต่โครงการที่ซับซ้อนเช่นการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณได้ตกลงรายละเอียดทั้งหมดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ให้บันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้ ด้วยวิธีนี้ หากใครมีคำถามหรือต้องการ ทบทวนความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการประสิทธิภาพ พวกเขาสามารถกลับมาดูเอกสารได้ทุกเมื่อ 📃
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถสร้างเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)ที่ระบุจุดสำคัญที่สุดที่ผู้จัดการต้องครอบคลุมเมื่อทำการตรวจสอบ คุณสามารถรวมมาตรฐานการประเมินทั่วทั้งบริษัทและให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเขียนและรูปแบบเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานได้
คุณสามารถทำทั้งหมดนี้ได้ด้วยClickUp Docs ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความแบบ Rich Text ของแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงงาน เพิ่มการ์ด และฝังบุ๊กมาร์กในเอกสารของคุณ จัดการสิทธิ์การเข้าถึงและเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็น
ขั้นตอนที่ 5: แจ้งและฝึกอบรม
กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต้องการการปรับตัวอย่างมากจากฝ่ายผู้จัดการ พวกเขายังเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ ดังนั้นคุณจึงต้องวางแผนการฝึกอบรมที่ครอบคลุม ฝึกอบรมผู้จัดการเกี่ยวกับ วิธีการสังเกตพฤติกรรม เครื่องมือที่ควรใช้ และวิธีการให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณควรแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วย อธิบายว่าทำไมจึงมีความจำเป็นและพวกเขาจะได้รับประโยชน์อะไร
ให้การสนับสนุนแก่ผู้จัดการและพนักงานก่อน ระหว่าง และหลังการเปลี่ยนผ่าน 👐
ขั้นตอนที่ 6: กำกับดูแลและปรับปรุงแก้ไข
ในขณะที่ผู้จัดการของคุณดำเนินการระบบบริหารผลการปฏิบัติงานใหม่ โปรดติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสามารถใช้มุมมอง Timeline ของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของสมาชิกในทีมแต่ละคนได้ หากคุณต้องการดูภาพรวมประสิทธิภาพของทุกคนอย่างรวดเร็วให้สร้างแดชบอร์ด ClickUpแบบกำหนดเองโดยใช้การ์ดและรายงานที่เกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด
นอกจากนี้การวิเคราะห์กระบวนการใหม่และปรับปรุงให้เหมาะสมในระหว่างดำเนินการก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน รวบรวมข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จากผู้จัดการและพนักงาน และดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น คุณสามารถใช้ClickUp Formsเพื่อรวบรวมข้อมูลได้ แพลตฟอร์มจะแปลงคำตอบให้เป็นงานโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
การเอาชนะอุปสรรคในการนำระบบการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องไปใช้
บริษัทอาจเผชิญกับอุปสรรคมากมายเมื่อต้องการผสานการจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเข้ากับกระบวนการทำงานของพวกเขา 🚧
อ่านเกี่ยวกับพวกเขาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไปของพวกเขาด้านล่าง:
- การนำไปใช้ไม่สม่ำเสมอ: คุณต้องทุ่มเทความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจรายละเอียดของระบบการประเมินใหม่เป็นอย่างดี เพื่อให้พวกเขาสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเอง คุณสามารถทำได้ผ่านการฝึกอบรมอย่างละเอียด การจัดทำเอกสาร และการติดตามตรวจสอบ
- การสื่อสารล้มเหลว: ผู้จัดการและพนักงานต้องรู้วิธีสื่อสารเพื่อให้สามารถแบ่งปันคำแนะนำที่ซื่อสัตย์และใช้ประโยชน์สูงสุดจากการสนทนาของพวกเขาได้ การจัดเวิร์กช็อป, หลักสูตร,และกิจกรรมสร้างทีมสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
- ข้อเสนอแนะที่มีคุณภาพต่ำ: อคติสามารถแทรกซึมเข้ามาในข้อเสนอแนะและทำให้ไม่ถูกต้องได้ คุณควรฝึกอบรมผู้จัดการของคุณให้สามารถตรวจจับและป้องกันสิ่งนี้ได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ข้อเสนอแนะอาจมีความถี่มากเกินไปและไม่สำคัญ ควรระบุสถานการณ์เหล่านั้นและปรับกลยุทธ์ของคุณให้เหมาะสม
- ความท้าทายทางเทคโนโลยี: ซอฟต์แวร์สามารถเป็นตัวช่วยชีวิตเมื่อพูดถึงการจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยคุณจัดการกับปริมาณข้อมูลที่มหาศาล อย่างไรก็ตาม อาจดูน่ากลัวสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก คุณต้องฝึกอบรมผู้จัดการของคุณให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้เป็นอย่างดี
ปรับปรุงระบบการจัดการประสิทธิภาพของคุณให้สมบูรณ์แบบด้วย ClickUp
การจัดการประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องกลายเป็นทางเลือกที่น้อยความเครียดและมีประสิทธิภาพมากกว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ด้วยเป้าหมายที่ร่วมมือกันในระยะสั้น การตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และการให้ข้อเสนอแนะที่บ่อยครั้งจากทั้งสองฝ่าย ทำให้ส่งเสริมการเติบโตทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
การนำระบบมาใช้ อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเช่น ClickUp สามารถช่วยให้คุณควบคุมทุกองค์ประกอบได้ และเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จลงทะเบียนใช้ ClickUpและใช้มันเพื่อผ่านโครงการใด ๆ ได้ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ⛵