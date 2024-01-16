20 บริษัทเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปี 2025

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปไกลและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก ผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นและส่งผลกระทบต่องาน การศึกษา และแง่มุมต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา
อุตสาหกรรมนี้คิดเป็น 35% ของมูลค่าตลาดโลก ในปี 2023 ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้กลายเป็นจุดสนใจหลัก โดยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้ขยายเครื่องมือสำหรับมืออาชีพในด้านการตลาด, ไอที, และอีกหลายภาคส่วน
เมื่อเราเข้าสู่ปี 2024 บริษัทเทคโนโลยีคาดว่าจะยังคงเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโต บทความนี้จะสำรวจ 20 บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำที่คาดว่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในปีที่จะมาถึง
บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ที่สุดในปี 2024: รายการที่ครอบคลุม
1. แอปเปิล
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 164,000 คน
- มูลค่าตลาด: 2.90 ล้านล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักสำหรับ iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, คอมพิวเตอร์ Mac
ตามการศึกษา พบว่ามีผู้ใช้ iPhone อย่างแอคทีฟมากกว่า 1.46 พันล้านคนทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 Apple เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงที่สุด แบรนด์นี้เป็นที่รู้จักจากการวางตำแหน่งตัวเองอย่างประสบความสำเร็จในการสร้างและทำการตลาดอุปกรณ์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ตั้งแต่โทรศัพท์ นาฬิกา แท็บเล็ต ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
แอปเปิลยังคงเป็นกำลังสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในปี 2024. การเปิดตัวไอโฟนรุ่นล่าสุดของบริษัทและการก้าวหน้าทางปัญญาประดิษฐ์ล่าสุดของบริษัทช่วยส่งเสริมการครองตลาดอย่างต่อเนื่องในตลาดที่กว้างขึ้น.
2. บริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 221,000 คน
- มูลค่าตลาด: 2.70 ล้านล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้าน MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
ไมโครซอฟท์ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 และกลายเป็นผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลก ไมโครซอฟท์ออฟฟิศ (MS Office) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของบริษัท MS Office ได้กลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเรา โดยนำเสนอเทมเพลตสำหรับสเปรดชีต การนำเสนอ บันทึกการประชุม งานมอบหมาย โครงการ ประวัติย่อ และกิจกรรมครอบครัว
บริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์ ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอย่าง Surface Duo ทำให้บริษัทอยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3. อัลฟาเบท อิงค์
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 186,779 คน
- มูลค่าตลาด: 1.70 ล้านล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Google, Android, YouTube และ G-Suite
การค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตด้วยคำว่า 'กูเกิล' กลายเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกันกับการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตไปแล้ว ในเดือนตุลาคมปี 2015 บริษัท Alphabet ได้กลายเป็นบริษัทแม่ของกูเกิล กูเกิลมีพอร์ตโฟลิโอกว้างขวางซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือค้นหา, การโฆษณา, การคำนวณบนคลาวด์, และโครงการที่ทะเยอทะยานอย่างโครงการมูนช็อต (moonshot projects) กูเกิลยังคงรักษาบทบาทผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีล้ำสมัยเช่นปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการคำนวณเชิงควอนตัม
นอกเหนือจากการดำเนินงานหลัก บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่นี้ยังเป็นผู้ลงทุน โดยนำเงินทุนไปสนับสนุนสตาร์ทอัพและบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการต่างๆ ตั้งแต่บ้านอัจฉริยะและรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ ไปจนถึงระบบปฏิบัติการสำหรับการเล่นเกมบนคลาวด์ อีกทั้ง Alphabet ยังมีการรับรองด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อฝึกอบรมผู้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของบริษัท
4. อเมซอน
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 221,000 คน
- มูลค่าตลาด: 1.54 ล้านล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านร้านค้าออนไลน์ Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch และบริการสตรีมมิ่ง
Amazon ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 และเริ่มต้นเป็นตลาดออนไลน์. บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้พัฒนาต่อมา โดยขยายบริการไปสู่การคำนวณบนคลาวด์, การสตรีมมิงดิจิทัล, ปัญญาประดิษฐ์, และการโฆษณาออนไลน์.
นอกเหนือจากรากฐานด้านอีคอมเมิร์ซแล้ว อิทธิพลของอเมซอนยังขยายไปถึงการประมวลผลแบบคลาวด์ผ่านบริการ Amazon Web Services (AWS) บริษัทนี้ยังเป็นที่รู้จักจากการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเช่น การจัดส่งด้วยโดรนและผู้ช่วยสั่งการด้วยเสียง มาใช้ได้อย่างราบรื่น
5. เมตา แพลตฟอร์มส์ (เฟซบุ๊ก)
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 83,553
- มูลค่าตลาด: 884.90 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Facebook, WhatsApp, Instagram และ Messenger
Facebook ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 ในฐานะแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่เหมือนใคร มันได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้หลายล้านคนทั่วโลกกลายเป็นสมาชิกที่ใช้งานของแพลตฟอร์มนี้
ในปี 2021 มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ผู้ก่อตั้งเฟซบุ๊ก ได้ประกาศทิศทางใหม่ของบริษัท โดยเน้นย้ำถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ของบริษัทในการครองความเป็นผู้นำในโลกเมตาเวิร์ส เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อเมตาเวิร์สและเสริมสร้างความเป็นผู้นำที่ยั่งยืนในสื่อสังคมออนไลน์ เฟซบุ๊กจึงถูกเปลี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแม่ใหม่ที่มีชื่อว่า เมตา แพลตฟอร์มส์
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของเมตาให้เป็นผู้เล่นหลักในการกำหนดอนาคตของการสื่อสารออนไลน์. เมตาได้เข้าซื้อกิจการบริษัทนวัตกรรมเช่น Novi Financial, Hot Studio, และ WhatsApp.
ซัคเคอร์เบิร์กเป็นผู้นำของเมตาในปัจจุบัน และเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) และความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) คืออนาคต บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เน้นไปที่เว็บ 3 (Web3) และเมตาเวิร์ส (Metaverse) เช่น เมตา ควест (Meta Quest) และเมตา พอร์ทัล (Meta Portal) ไปไม่นานมานี้
6. เทสลา อิงค์
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 100,000
- มูลค่าตลาด: 758 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EVs), รถยนต์ไซเบอร์, และรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
เทสลาเป็นบริษัทด้านยานยนต์และพลังงานสะอาดที่ออกแบบและผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุก อุปกรณ์กักเก็บพลังงาน แผ่นหลังคาโซลาร์เซลล์ และยานพาหนะอัตโนมัติ
เป็นผู้นำในการปฏิวัติยานยนต์ไฟฟ้า นวัตกรรมของเทสลาในด้านพลังงานที่ยั่งยืน เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ และการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ทำให้บริษัทมีบทบาทสำคัญในอนาคตของการขนส่ง
7. บรอดคอม
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 20,000+
- มูลค่าตลาด: 433.20 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านระบบจัดเก็บข้อมูล, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์, และ Rally
ก่อตั้งขึ้นในปี 1961 เป็นแผนกผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ของ Hewlett-Packard, Broadcom Inc. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานและเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำ
ประมาณ 80% ของรายได้ของ Broadcom มาจากการขายผลิตภัณฑ์เซมิคอนดักเตอร์ ในปี 2023 Broadcom ได้เข้าซื้อกิจการ VMware และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Switch With On-Chip Neural Network ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกในอุตสาหกรรม
8. ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 270,372
- มูลค่าตลาด: 387.70 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านโทรศัพท์มือถือ โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคอื่น ๆ
ก่อตั้งขึ้นในปี 1969 ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริษัทจากเกาหลีใต้ที่เชี่ยวชาญในการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท บริษัทให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการครอบคลุมการสื่อสารเคลื่อนที่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และโซลูชันอุปกรณ์
ด้วยการมุ่งเน้นการผลิตโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือ ซัมซุงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในโครงการบ้านอัจฉริยะและสุขภาพดิจิทัล ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล บริษัทเป็นพลังขับเคลื่อนในระบบนิเวศเทคโนโลยี โดยขยายอิทธิพลไปสู่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์
9. บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 143,000 คน
- มูลค่าตลาด: 282.01 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้าน Oracle Cloud, Java, MySQL และ Oracle Linux
ก่อตั้งขึ้นในปี 1977 โดย Larry Ellison และ Jeff Henley, Oracle เชี่ยวชาญด้านระบบจัดการฐานข้อมูลและโซลูชันคลาวด์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของบริษัท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่นการวางแผนทรัพยากรองค์กร(ERP),การจัดการทุนมนุษย์(HCM),การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM),การจัดการประสิทธิภาพองค์กร(EPM),และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(SCM)
Oracle ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างฐานข้อมูลอัตโนมัติแห่งแรกของโลกที่ช่วยจัดระเบียบและปกป้องข้อมูลของลูกค้า
10. เทนเซ็นต์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 112,771
- มูลค่าตลาด: 263.80 พันล้านดอลลาร์
- รู้จักกันดีจาก WeChat, PUBG Mobile, QQ และ Riot Games
คุณเคยเล่นเกม PubG บนสมาร์ทโฟนของคุณหรือไม่? หากคุณตอบว่า "ใช่" คุณได้มีปฏิสัมพันธ์กับผลงานการผลิตของ Tencent Games
ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เทนเซ็นต์เป็นบริษัทจีนที่มีชื่อเสียงในด้านเว็บพอร์ทัล แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบการชำระเงิน เครือข่ายสังคมออนไลน์ และเกมมือถือ
กลุ่มบริษัทนี้มีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของ Tencent Music และ Tencent Games ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมวิดีโอเกมระดับโลก ด้วยจำนวนผู้ใช้รายเดือนมากกว่า 1 พันล้านคน เครื่องมือสื่อสารของ Tencent อย่าง WeChat จึงเป็นผู้เล่นสำคัญในวงการโซเชียลมีเดีย นอกเหนือจากธุรกิจหลักแล้ว Tencent ยังให้บริการโซลูชันการตลาดและบริการคลาวด์อีกด้วย
11. Adobe
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 26,000+
- มูลค่าตลาด: 260.20 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader และการสมัครสมาชิกคอร์สออนไลน์
Adobe เป็นผู้นำในด้านการให้บริการซอฟต์แวร์สร้างสรรค์. บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ให้สิทธิ์การใช้งานเครื่องมือออกแบบ, ถ่ายภาพ, และตัดต่อวิดีโอที่ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทั้งมืออาชีพและนักสร้างสรรค์ทั่วไป.
ในปี 2021 Adobe ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์การตลาดดิจิทัลและขยายขอบเขตการจัดการประสบการณ์ลูกค้า (CXM) เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆปรับปรุงเว็บไซต์ของตน ในปี 2022 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัทซอฟต์แวร์ออกแบบชั้นนำอย่าง Figma แต่การควบรวมกิจการล้มเหลวเนื่องจากแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแล
12. Salesforce
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 73,541
- มูลค่าตลาด: 243.80 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Slack, Customer 360, Tableau และ Einstein AI
ก่อตั้งขึ้นในปี 1999 โดยอดีตผู้บริหารของ Oracle, Salesforce เป็นบริษัทซอฟต์แวร์บนคลาวด์ที่นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อรวมทีมขาย, บริการ, การตลาด, การพาณิชย์, และทีมไอทีผ่านแดชบอร์ดที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซอฟต์แวร์ CRM และแอปพลิเคชันของบริษัทครอบคลุมการขาย, การตลาดอัตโนมัติ, อีคอมเมิร์ซ และอื่นๆ อีกมากมาย และปรับให้เหมาะสมกับบริษัททุกขนาด
เพื่อเสริมสร้างข้อเสนอของตน Salesforce ได้ผสานรวมโซลูชัน AI ของตน คือ Einstein เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตน การผสานรวมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ และช่วยให้การสร้างแอปพลิเคชัน AI อื่น ๆ เป็นไปได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยของชุดผลิตภัณฑ์ของตนให้มากขึ้น
13. ซิสโก้ ซิสเต็มส์
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 79,500 คน
- มูลค่าตลาด: 205.24 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้าน Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex และ Jabber
Cisco ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในปี 1984 ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม ซอฟต์แวร์เครือข่าย และฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ บริษัทฯ ยังมีการถือครองหุ้นอย่างมีนัยสำคัญในตลาดเฉพาะทาง เช่น อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) การประชุมทางวิดีโอ และการจัดการพลังงาน
14. อินเทล คอร์ปอเรชั่น
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 121,100 คน
- มูลค่าตลาด: 198.50 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านซีพียูและเซมิคอนดักเตอร์
ใครจะลืมโลโก้ Intel อันเป็นเอกลักษณ์ได้? มีช่วงเวลาหนึ่งที่แทบทุกเครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งเสียงอันเป็นเอกลักษณ์นี้เมื่อเปิดเครื่อง หน้าจอสีดำว่างเปล่าของคอมพิวเตอร์จะสว่างขึ้นพร้อมกับโลโก้ Intel ที่คุ้นเคย ก่อตั้งขึ้นในปี 1968 ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ยังคงเป็นหนึ่งในบริษัทฮาร์ดแวร์ชั้นนำของโลก
อินเทลเชี่ยวชาญในการผลิตชิปเซ็ต,ตัวควบคุมอินเตอร์เฟซเครือข่าย,หน่วยความจำแฟลช,หน่วยประมวลผลกราฟิก,FPGA และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการคำนวณ. บริษัทยังจัดหาไมโครโปรเซสเซอร์ให้กับบริษัทอื่น ๆ. อินเทลยังเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาชุดคำสั่งx86ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลส่วนใหญ่.
ในฐานะยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ นวัตกรรมของอินเทลในด้านเทคโนโลยีชิปมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุปกรณ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงศูนย์ข้อมูล ปัจจุบันบริษัทอยู่ในแนวหน้าของเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ การประมวลผลแบบคลาวด์ การเปลี่ยนแปลงเครือข่าย 5G และการเติบโตของระบบอัจฉริยะที่ขอบเครือข่าย
15. เอสเอพี
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 107,415 คน
- มูลค่าตลาด: 177.30 พันล้านดอลลาร์
- เชี่ยวชาญด้าน SAP S/4HANA Cloud
ก่อตั้งขึ้นในปี 1972, SAP เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำที่ให้บริการโซลูชันการจัดการที่มุ่งเน้นการประมวลผลข้อมูลและการไหลของข้อมูล. การแนะนำซอฟต์แวร์ SAP R/2 และ SAP R/3 ได้ยกระดับมาตรฐานการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ระดับโลก. ยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีนี้ใช้การคำนวณในหน่วยความจำ ทำให้สามารถประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น.
SAP มีความโดดเด่นในการรวบรวมและรวมศูนย์ข้อมูล ช่วยให้สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแยกกันสำหรับแต่ละแผนกหรือทีมได้ วิธีการนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตีความข้อมูลที่รวบรวมได้ และส่งผลให้เพิ่มผลผลิตมากขึ้น
ออกแบบมาเพื่อเหมาะกับทุกทีมและแผนกภายในองค์กร ซอฟต์แวร์ ERP ครอบคลุมด้านต่างๆ เช่น ทรัพยากรบุคคล, การขาย, การตลาด, และการจัดการผลิตภัณฑ์
16. อินทูอิท
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 17,300 คน
- มูลค่าตลาด: 165.40 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก QuickBooks, TurboTax, และ Mint
Intuit เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1983 โดยเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางการเงินที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและธุรกิจขนาดเล็ก Intuit นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลาย รวมถึง QuickBooks, TurboTax และ Mint นอกจากนี้ Intuit ยังเป็นเจ้าของ TSheets แอปจัดการเวลาและการจัดตารางงาน, Mailchimp และ Credit Karma ซึ่งเป็นบริษัทการเงินที่ถูกเข้าซื้อกิจการโดย Intuit เมื่อไม่นานมานี้
Intuit Assist ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เชิงสร้างสรรค์ มอบคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและชาญฉลาด มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้บริโภคและลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก ช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลครบถ้วน
17. อูเบอร์ เทคโนโลยีส์
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 29,300
- มูลค่าตลาด: 119.87 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Uber และ UberEats
ด้วยเครือข่ายการดำเนินงานในกว่า 10,000 เมืองทั่วโลก Uber ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมการขนส่งอย่างสิ้นเชิง บริษัทเทคโนโลยีแห่งนี้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่ ส่งอาหาร และขนส่งสินค้าแก่ผู้ใช้มากกว่า 131 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้ Uber ยังร่วมมือกับผู้ขับขี่และพนักงานส่งของมากกว่า 6 ล้านคน
แนวทางนวัตกรรมของ Uber ในการให้บริการร่วมเดินทางและส่งอาหารได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางในเมือง Uber ได้เข้าร่วมดัชนีS&P 500เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2023
18. บริษัท โซนี คอร์ปอเรชั่น
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 108,900
- มูลค่าตลาด: 116.07 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภค, ความบันเทิง, และเพลย์สเตชั่น
เดิมรู้จักในชื่อ โตเกียว ทสึชิน โคเกียว จำกัด (Tokyo Tsushin Kogyo K. K.) กลุ่มบริษัทโซนี (Sony Group Corporation) ก่อตั้งขึ้นที่กรุงโตเกียวในปี 1946 โดย มาซาชิ อิบุกะ และ อาคิโอะ โมริตะ กลุ่มบริษัทนี้เป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีธุรกิจครอบคลุมหลากหลายสาขา อาทิ สื่อ, อิเล็กทรอนิกส์, การเงิน, และเซมิคอนดักเตอร์ กลุ่มบริษัทประกอบด้วยหลายหน่วยงาน อาทิ โซนี คอร์ปอเรชั่น, โซนี เอนเตอร์เทนเมนต์, และ โซนี ไฟแนนเชียล กรุ๊ป เป็นต้น
Sony เป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ภาพรายใหญ่ที่สุดและมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าครึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในตลาดโทรทัศน์และการสตรีมมิ่งอีกด้วย
19. Shopify
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: +10,000
- มูลค่าตลาด: 92.23 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักในด้านอีคอมเมิร์ซ
Shopify เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ครบวงจรสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการเริ่มต้น ขยาย และบริหารจัดการกิจการของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ร้านค้าออนไลน์นี้ช่วยให้บริษัทสามารถทำการตลาดสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมทั้งรองรับการชำระเงินผ่านช่องทางและสถานที่ขายที่หลากหลาย
ความสำเร็จของธุรกิจที่ใช้ Shopify เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาฟีเจอร์และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพให้กับองค์กรในปัจจุบันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการค้าในอนาคต
ด้วย Shopify ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ขายสินค้า วางแผนกลยุทธ์การตลาด และจัดการด้านการเงิน ทั้งหมดนี้ได้จากแพลตฟอร์มเดียว โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์
20. ซูม
- จำนวนพนักงานทั้งหมด: 6,787 คน
- มูลค่าตลาด: 29.96 พันล้านดอลลาร์
- เป็นที่รู้จักจาก Zoom One, Zoom Spaces และ Zoom Events
มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซานโฮเซ่ Zoom เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2011 ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่อายุน้อยที่สุดในรายการนี้ บริษัทให้บริการแพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันจากระยะไกลได้
Zoom นำเสนอโซลูชันที่หลากหลาย ครอบคลุมฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่น การแชท การโทรด้วยเสียงและวิดีโอ การประชุม บริการศูนย์ติดต่อผ่านคลาวด์ กระดานไวท์บอร์ด และอื่น ๆ อีกมากมาย ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายระหว่างพนักงานที่ทำงานระยะไกล Zoom มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และนับตั้งแต่บริษัทได้เปิดตัวบริการเหล่านี้ ก็ได้ปูทางให้เกิดกระแสการจ้างงานทางไกลทั่วโลกอย่างแพร่หลาย
อะไรทำให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำประสบความสำเร็จ?
ความสำเร็จของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังเหล่านี้สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการ:
- การมีอยู่ระดับโลก: บริษัทเหล่านี้มีอิทธิพลระดับโลกและให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างครบวงจร ผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขาสนับสนุนกิจกรรมประจำวันของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงตลาดและกลุ่มประชากรที่หลากหลาย
- นวัตกรรม: อุดมการณ์ของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำและทีมผู้บริหารที่มีความหลากหลายสูงของพวกเขา มุ่งเน้นไปที่การผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง และคิดล่วงหน้าไปสู่อนาคต บริษัทเหล่านี้ลงทุนอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเพื่อแนะนำเทคโนโลยีล้ำสมัย
- ความยืดหยุ่น: บริษัทเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคซอฟต์แวร์อัจฉริยะทางธุรกิจของพวกเขาใช้ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการนำทางผ่านภูมิทัศน์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่เสมอ
- การสรรหาและการรักษาบุคลากร: การสร้างและรักษาทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้วยการเสนอค่าตอบแทนที่แข่งขันได้ รวมถึงทางเลือกในการทำงานทางไกลและยืดหยุ่น สวัสดิการอื่นๆ ที่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เสนอ ได้แก่ โบนัสประสิทธิภาพสูง เงินสนับสนุนการศึกษา แผนพัฒนาอาชีพที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โปรแกรมการให้คำปรึกษา และการเดินทางระหว่างประเทศ บริษัทเหล่านี้ยังจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ครอบคลุมและหลากหลาย ซึ่งส่งเสริมนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เท่าเทียมและลดช่องว่างระหว่างค่าตอบแทนของเพศ
บริษัทเทคโนโลยีใช้เครื่องมืออะไรบ้าง?
เพื่อประสบความสำเร็จ บริษัทเทคโนโลยีต้องพึ่งพาเครื่องมือมากมายในการปรับปรุงและจัดการการดำเนินงานของพวกเขา หนึ่งในเครื่องมือที่โดดเด่นคือ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงาน ทีมและโครงการแบบครบวงจร ช่วยองค์กรและทีมในการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
การใช้ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ช่วยให้ธุรกิจสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้ ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายความรับผิดชอบ ติดตามความคืบหน้า และทำงานขั้นตอนการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองให้เป็นอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของ ClickUp สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ทำให้การไหลของข้อมูลระหว่างทุกแผนกเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยระบบความปลอดภัยระดับองค์กรที่แข็งแกร่ง ClickUp จึงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่ต้องการเติบโตโดยไม่ลดทอนความปลอดภัย
คุณสมบัติขั้นสูง เช่นแม่แบบแผนที่เทคโนโลยีที่สร้างไว้ล่วงหน้าและแม่แบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการผสานการทำงานกับแอปการสื่อสารที่พร้อมใช้งานทันที ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ
โดดเด่นในภาคเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีในปี 2024 บริษัทชั้นนำข้างต้นโดดเด่นในฐานะผู้นำที่แท้จริงด้านนวัตกรรมและความสามารถในการปรับตัวทางเทคโนโลยี และมีตลาดระดับโลก
จากชื่อที่คุ้นเคยในบ้านอย่าง Apple และ Samsung ไปจนถึงผู้เล่นหน้าใหม่เช่น Shopify บริษัทเหล่านี้มีการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด ดำเนินการตามเทรนด์ และยังคงมีอิทธิพลต่ออนาคตของโลก
ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี เครื่องมืออย่าง ClickUp กลายเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้เราโฟกัสได้มากขึ้น ในฐานะโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการทำงาน โครงการ และการจัดการทีม ClickUpถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ มันช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่สามารถปรับปรุงการดำเนินงานยกระดับกระบวนการทางธุรกิจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเรามองไปในอนาคต ผลิตภัณฑ์และบริการทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้ของเครื่องและโลกเสมือนจริง
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUpโปรดลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งานฟรี