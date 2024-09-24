บล็อก ClickUp
Goals

11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
24 กันยายน 2567

ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม คุณอาจกำลังมองหาวิธีการที่จะผลักดันให้ทีมของคุณทำผลงานได้ดีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอ หนึ่งในเครื่องมือที่คุณอาจมองข้ามไปคือพลังขององค์กร – OKRs! ใช่แล้ว การวางแผนเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสามารถวัดผลได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรโดยรวมอีกด้วย

แต่คุณจะช่วยให้ทีมของคุณตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างไร เพื่อให้คุณยังคงแข่งขันได้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในตลาดเฉพาะของคุณ?

ง่าย: เริ่มวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทมเพลต OKR ที่มีโครงสร้างชัดเจน!

บล็อกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับคุณ และแสดงวิธีการใช้เทมเพลต OKR ฟรีอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณยกระดับกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้าของคุณอีกด้วย มาเริ่มกันเลย!

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 11 แม่แบบ OKR ฟรีที่จะช่วยคุณติดตามและประเมินความก้าวหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมาย:

  1. เทมเพลต OKR สำหรับบริษัท ClickUp
  2. เทมเพลต OKRs ของ ClickUp
  3. เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
  4. เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
  5. เทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
  6. เทมเพลต OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
  7. เทมเพลตการติดตาม OKR ใน Google Sheets
  8. เทมเพลตการติดตาม OKR ใน Excel
  9. เทมเพลต OKR สำหรับ PowerPoint
  10. เทมเพลตแดชบอร์ด OKR สำหรับ Google Sheets
  11. แม่แบบ OKR สำหรับทีม Microsoft Word โดย Template.net

อะไรคือเทมเพลต OKR?

เทมเพลต OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพเพื่อจัดเตรียมกรอบสำหรับการตั้งเป้าหมายของทีมและติดตามผลลัพธ์

ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ การเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างชัดเจนนั้นคุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน หากจะแบ่งย่อยให้ชัดเจนขึ้น วัตถุประสงค์ คือเป้าหมายเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ ในขณะที่ ผลลัพธ์หลัก คือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของคุณ

ใช้ตัวอย่าง OKR นี้: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มยอดขาย 20% ในไตรมาสหน้า ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็นการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ 10% การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 50 ราย หรือการปิดการขายใหม่ 10 รายการ

หากคุณเป็นมือใหม่กับ OKRs, ชมวิดีโอของเราเพื่อคำแนะนำการเขียนที่เป็นประโยชน์!

ประโยชน์ของการติดตาม OKR โดยใช้แบบแผนกรอบการทำงาน OKR

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณอาจถูกดึงดูดโดยสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ไม่สำคัญได้ง่าย ด้วย OKRs คุณสามารถทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ คุณต้องการที่จะนำพลังงานของคุณไปใช้ในด้านการที่สามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ แทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง

คุณต้องมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรของคุณมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ด้วย OKRs คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในทีมและทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นในการทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน

ติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน, ตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้, และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติใน ClickUp
เริ่มต้นกับเป้าหมายใน ClickUp
ติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณด้วยกำหนดเวลาที่ชัดเจน เป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และการติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติใน ClickUp

การปรับปรุงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ

ในทีมใด ๆ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ อย่างน่าเสียดายที่การบรรลุสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีกรอบการทำงานที่เหมาะสม OKRs ช่วยทีมของคุณให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตน

นอกจากนี้ การล่าช้าในการตัดสินใจอาจมีค่าใช้จ่ายสูง. คุณต้องการให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ละทิ้งคุณภาพ. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น.

ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างรวดเร็วและตัดสินใจตามนั้น การรักษาให้องค์กรของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป็นประโยชน์

เพิ่มประสิทธิภาพ

บทบาทสูงสุดของ OKR ใด ๆคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อทุกคนในองค์กรของคุณเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญของพวกเขา พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

กรอบงานนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ การปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทจะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

จัดแนว OKR ระดับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวมของบริษัทด้วยเป้าหมายใน ClickUp
เชื่อมโยงงานกับ OKR ของทีมใน ClickUp

การสร้างกรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้องค์กรของคุณบรรลุอะไรและคุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร แม้ว่าเจ้าของธุรกิจจะพบว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและผลลัพธ์หลักนั้นง่ายกว่า แต่การนำ OKR ทั้งหมดมาไว้ในมุมมองเดียวกันก็ยังคงเป็นความท้าทายอยู่เสมอ

โชคดีที่มีเทมเพลต OKR ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับทีมทั้งหมดของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์เดียวกัน

นี่คือ 11 แม่แบบ OKR ฟรีที่คุณควรพิจารณาในขณะนี้!

11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

1. แม่แบบ OKR ของบริษัท ClickUp

ติดตาม OKR ของบริษัทและวัดความก้าวหน้าด้วยเทมเพลตนี้
รับแม่แบบฟรี
ติดตาม OKR ของบริษัทและวัดความก้าวหน้าด้วยเทมเพลตนี้

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในที่เดียวและด้วยเทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUp ผู้จัดการสามารถสร้างงานและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญได้ จะไม่เป็นภาระในการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในทีมที่ต้องส่งอีเมลสถานะรายสัปดาห์อีกต่อไป เพราะเมื่องานคืบหน้า จะมีการติดตามโดยอัตโนมัติภายในเทมเพลต!

ระบบ OKR ใน ClickUp จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมและผู้นำระดับสูงสื่อสารลำดับความสำคัญสูงสุดของพวกเขา มันเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกผลลัพธ์หลักเข้าใจว่าผลงานของพวกเขาส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์อย่างไรเริ่มการวางแผน OKR สำหรับไตรมาสหน้าได้ตั้งแต่วันนี้!

2. แม่แบบ OKRs ของ ClickUp

เทมเพลต OKR ของ ClickUp ช่วยให้สามารถติดตามและจัดแนววัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายที่เป็นระบบและวัดความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลต OKR ของ ClickUp ช่วยให้สามารถติดตามและจัดแนววัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักได้อย่างแม่นยำ ส่งเสริมการตั้งเป้าหมายที่เป็นระบบและวัดความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทมเพลต OKR ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับ OKR ประกอบด้วยกรอบการทำงาน OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและพื้นที่ทำงานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มวางแผน OKR ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้ คู่มือการตั้งเป้าหมาย และตัวอย่าง OKR คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายการตรวจสอบ OKR และคู่มือการใช้งาน OKR ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ OKR ไปใช้ในองค์กรของคุณ ทุกส่วนของเทมเพลต OKR นี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและใช้งาน OKR ได้อย่างรวดเร็ว

การเข้าใจกรอบการทำงาน OKR ของทีมคุณคือกุญแจสำคัญสู่การดำเนิน OKR อย่างประสบความสำเร็จ. แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณสร้างและกำหนดค่า OKR ได้อย่างรวดเร็วซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ. แบบฟอร์ม OKR นี้ประกอบด้วยเครื่องมือทางการมองเห็น, พื้นที่ทำงาน, และทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ OKR ของตนและกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.

3. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่มีความสำคัญและวัดความคืบหน้าอย่างเป็นระบบด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางกับ OKR ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีกรอบการทำงาน OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คู่มือที่ให้ข้อมูล และตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น รายการตรวจสอบ OKR โดยเฉพาะและคู่มือการใช้งาน เทมเพลตนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อผสาน OKR เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ

มันถูกออกแบบมาอย่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย OKR ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของพวกเขา เปลี่ยนกระบวนการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการของคุณในวันนี้ด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp

4. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

กำหนดเป้าหมายสำหรับทุกหน้าที่สำคัญในองค์กรของคุณผ่านเทมเพลต SMART ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
กำหนดเป้าหมายสำหรับทุกหน้าที่สำคัญในองค์กรของคุณผ่านเทมเพลต SMART ของ ClickUp

การสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ – หรือที่รู้จักกันในนามของเป้าหมาย SMART ด้วยการนำแนวทาง SMART Goals มาใช้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวในแต่ละครั้ง เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างสำเร็จ

ClickUpมีเทมเพลต SMART Goalsที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการตั้งเป้าหมายของคุณ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถปรับเป้าหมายของคุณให้เป็นระเบียบ จัดระเบียบเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ส่วนที่ดีที่สุด? คุณมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายของคุณ

5. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp

ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART คุณจะมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของคุณได้รับการปฏิบัติตามด้วยมุมมองรายการแบบภาพที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
รับแม่แบบฟรี
ด้วยเทมเพลตแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART คุณจะมั่นใจได้ว่าเป้าหมายของคุณได้รับการปฏิบัติตามด้วยมุมมองรายการแบบภาพที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เวลา ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ

โดยใช้ตัวย่อ SMART ซึ่งย่อมาจาก ระบุชัดเจน (Specific), วัดผลได้ (Measurable), เป็นไปได้ (Achievable), สอดคล้อง (Relevant), และกำหนดเวลาได้ (Timely) เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบเป้าหมายในแต่ละหมวดหมู่และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเพื่อความสำเร็จ เมื่อคุณทำแต่ละหมวดหมู่เสร็จแล้ว เพียงไฮไลต์ข้อความเพื่อสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้และกำหนดวันที่เสร็จสิ้น

6. แม่แบบ OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp

บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ วางแผนเป้าหมายทางการตลาด และอยู่ภายในงบประมาณด้วยเทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์โดย ClickUp
รับแม่แบบฟรี
บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของคุณ วางแผนเป้าหมายทางการตลาด และอยู่ภายในงบประมาณด้วยแม่แบบแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์โดย ClickUp

เทมเพลต OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpมอบกรอบการทำงาน OKR ที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย OKR ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการเข้าถึงของแบรนด์ในตลาด สร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มยอดขาย ด้วยเทมเพลต OKR นี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น แนวทางในการตั้งเป้าหมาย คำนิยามของ OKR เทมเพลต OKR รายการตรวจสอบ OKR และคู่มือการใช้งาน OKR เทมเพลต OKR นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก OKR

ลองดูเครื่องมือซอฟต์แวร์วางแผนกลยุทธ์เหล่านี้!

7. แม่แบบการติดตาม OKR ใน Google Sheets

ตัวอย่างแม่แบบการติดตาม OKR ใน Google Sheets สำหรับ Mooncamp
ผ่านทาง Mooncamp

Google Sheets มีเทมเพลต OKR ง่ายๆ สำหรับเริ่มต้นจัดระเบียบผลลัพธ์หลักสำหรับทั้งองค์กร มันช่วยให้ผู้จัดการติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายรายไตรมาส

สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกวัตถุประสงค์ของคุณและผลลัพธ์หลักเพียงไม่กี่ข้อลงในคอลัมน์ที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถดูสถานะของแต่ละผลลัพธ์หลักได้ด้วยการกำหนดรหัสสีให้กับเซลล์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากกำลังใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายของพวกเขาแล้ว!

8. แบบฟอร์มติดตาม OKR ใน Excel

เทมเพลตสเปรดชีต OKR ของ Weekdone
ผ่านทาง Weekdone

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Microsoft Excel ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs นั่นเป็นเพราะมันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถปรับแต่ง OKRs ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณสามารถใช้ sparklines หรือแผนภูมิได้

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Excel ในการติดตาม OKR ของคุณคือคุณสามารถแชร์ความคืบหน้ากับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตั้งการแจ้งเตือนและเพิ่มบันทึกได้อีกด้วย

9. แม่แบบ OKR สำหรับ PowerPoint

สไลด์โมเดล Okr พาวเวอร์พอยต์เทมเพลต
ผ่านแบบสไลด์

นี่คือตัวเลือกการติดตาม OKRที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ. เทมเพลต PowerPoint OKR ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา.

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณต้องกรอกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณลงในสไลด์ที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยการทำเครื่องหมายในเซลล์ที่บรรลุเป้าหมายแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

ธุรกิจที่กำลังมองหาเทมเพลตการวางแผนที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา สามารถเลือกใช้เทมเพลต PowerPoint OKR ได้

10. แม่แบบแดชบอร์ด OKR สำหรับ Google Sheets

เทมเพลต OKR สำหรับ Google Sheets ของ supermetrics
ผ่านทาง Super Metrics

คุณต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณต้องกลับไปกลับมา ระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือเพิ่มบันทึก. เทมเพลต Google Sheets ช่วยลดปัญหาให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในที่เดียว.

เครื่องมือนี้ได้อยู่ในตลาดมาสักพักแล้วและเป็นที่รู้จักในด้านความใช้งานง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในคอลัมน์ที่เหมาะสม หลังจากนั้น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการไฮไลท์เซลล์ที่บรรลุเป้าหมายแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องการการทำงานเพิ่มเติม

11. แม่แบบ OKR สำหรับทีม Microsoft Word โดย Template.net

แม่แบบ OKR ของ Microsoft Word
ผ่านทาง Template.net

เทมเพลต OKR สำหรับทีมใน Microsoft Word นี้มอบความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติของแพลตฟอร์มแก้ไขข้อความ พร้อมด้วยกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามวัตถุประสงค์ เทมเพลต OKR นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ชอบทำงานในโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับการร่าง แก้ไข และสรุป OKR ของพวกเขา

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์และระบุผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้อง ส่วนบันทึกช่วยจำช่วยให้สามารถเพิ่มบริบทและรายละเอียดการติดตาม เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะหรือกรอบเวลา คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทุกองค์กร

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายด้วยเทมเพลต OKR

การมีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินผลลัพธ์และพิจารณาว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการได้ตามความคาดหวังอย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร กรอบผลลัพธ์หลักและวัตถุประสงค์ (OKR) ที่มีความเป็นกลางและชัดเจนผ่านเทมเพลต OKR จะช่วยให้คุณวัดและประเมินผลลัพธ์ของคุณได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

มันช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ และคุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของคุณได้อย่างไร. เทมเพลต OKR ของบริษัท ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ!

เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่จำเป็นสำหรับการเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน