11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

ในฐานะผู้จัดการหรือหัวหน้าทีม คุณอาจกำลังมองหาวิธีการที่จะผลักดันให้ทีมของคุณทำผลงานได้ดีเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เสมอ หนึ่งในเครื่องมือที่คุณอาจมองข้ามไปคือพลังขององค์กร – OKRs! ใช่แล้ว การวางแผนเป้าหมายที่มีโครงสร้างและสามารถวัดผลได้ ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีม และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรโดยรวมอีกด้วย
แต่คุณจะช่วยให้ทีมของคุณตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนได้อย่างไร เพื่อให้คุณยังคงแข่งขันได้และปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในตลาดเฉพาะของคุณ?
ง่าย: เริ่มวางแผนกลยุทธ์ด้วยเทมเพลต OKR ที่มีโครงสร้างชัดเจน!
บล็อกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับคุณ และแสดงวิธีการใช้เทมเพลต OKR ฟรีอย่างเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณยกระดับกระบวนการตั้งเป้าหมายและการติดตามความก้าวหน้าของคุณอีกด้วย มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือเทมเพลต OKR?
เทมเพลต OKR (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) ทำหน้าที่เป็นระบบการจัดการประสิทธิภาพเพื่อจัดเตรียมกรอบสำหรับการตั้งเป้าหมายของทีมและติดตามผลลัพธ์
ไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือใหญ่ การเข้าใจวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างชัดเจนนั้นคุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน หากจะแบ่งย่อยให้ชัดเจนขึ้น วัตถุประสงค์ คือเป้าหมายเฉพาะที่คุณต้องการบรรลุ ในขณะที่ ผลลัพธ์หลัก คือตัวชี้วัดที่ใช้ในการวัดความก้าวหน้าของคุณ
ใช้ตัวอย่าง OKR นี้: สมมติว่าเป้าหมายของคุณคือการเพิ่มยอดขาย 20% ในไตรมาสหน้า ผลลัพธ์หลักของคุณอาจเป็นการเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ 10% การสร้างลูกค้าเป้าหมายใหม่ 50 ราย หรือการปิดการขายใหม่ 10 รายการ
หากคุณเป็นมือใหม่กับ OKRs, ชมวิดีโอของเราเพื่อคำแนะนำการเขียนที่เป็นประโยชน์!
ประโยชน์ของการติดตาม OKR โดยใช้แบบแผนกรอบการทำงาน OKR
ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณอาจถูกดึงดูดโดยสิ่งที่น่าสนใจและสิ่งที่ไม่สำคัญได้ง่าย ด้วย OKRs คุณสามารถทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดได้ คุณต้องการที่จะนำพลังงานของคุณไปใช้ในด้านการที่สามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจของคุณได้ แทนที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คุณต้องมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรของคุณมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท ด้วย OKRs คุณสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในทีมและทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นในการทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
การปรับปรุงความโปร่งใสและความรับผิดชอบ
ในทีมใด ๆ ความโปร่งใสและความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ อย่างน่าเสียดายที่การบรรลุสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องท้าทายหากไม่มีกรอบการทำงานที่เหมาะสม OKRs ช่วยทีมของคุณให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
นอกจากนี้ การล่าช้าในการตัดสินใจอาจมีค่าใช้จ่ายสูง. คุณต้องการให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ละทิ้งคุณภาพ. วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้การตัดสินใจรวดเร็วขึ้น.
ระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจอย่างรวดเร็วและตัดสินใจตามนั้น การรักษาให้องค์กรของคุณมีความคล่องตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดเป็นประโยชน์
เพิ่มประสิทธิภาพ
บทบาทสูงสุดของ OKR ใด ๆคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อทุกคนในองค์กรของคุณเข้าใจวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญของพวกเขา พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะทำงานหนักขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
กรอบงานนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้ การปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทจะช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
การสร้างกรอบวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากการเข้าใจอย่างชัดเจนว่าคุณต้องการให้องค์กรของคุณบรรลุอะไรและคุณจะวัดความสำเร็จอย่างไร แม้ว่าเจ้าของธุรกิจจะพบว่าการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและผลลัพธ์หลักนั้นง่ายกว่า แต่การนำ OKR ทั้งหมดมาไว้ในมุมมองเดียวกันก็ยังคงเป็นความท้าทายอยู่เสมอ
โชคดีที่มีเทมเพลต OKR ที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับทีมทั้งหมดของคุณให้ไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์เดียวกัน
นี่คือ 11 แม่แบบ OKR ฟรีที่คุณควรพิจารณาในขณะนี้!
11 แม่แบบ OKR ฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
1. แม่แบบ OKR ของบริษัท ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพที่ทีมสามารถมารวมตัวกันเพื่อวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในที่เดียวและด้วยเทมเพลต OKRs และเป้าหมายของบริษัทของ ClickUp ผู้จัดการสามารถสร้างงานและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์สำคัญได้ จะไม่เป็นภาระในการบริหารจัดการสำหรับสมาชิกในทีมที่ต้องส่งอีเมลสถานะรายสัปดาห์อีกต่อไป เพราะเมื่องานคืบหน้า จะมีการติดตามโดยอัตโนมัติภายในเทมเพลต!
ระบบ OKR ใน ClickUp จะเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมและผู้นำระดับสูงสื่อสารลำดับความสำคัญสูงสุดของพวกเขา มันเชื่อมโยงการวางแผนเชิงกลยุทธ์กับขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมในทุกผลลัพธ์หลักเข้าใจว่าผลงานของพวกเขาส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์อย่างไรเริ่มการวางแผน OKR สำหรับไตรมาสหน้าได้ตั้งแต่วันนี้!
2. แม่แบบ OKRs ของ ClickUp
เทมเพลต OKR ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับ OKR ประกอบด้วยกรอบการทำงาน OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและพื้นที่ทำงานเพื่อช่วยให้คุณเริ่มวางแผน OKR ของคุณได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เทมเพลตนี้มาพร้อมกับเทมเพลต OKR ที่ปรับแต่งได้ คู่มือการตั้งเป้าหมาย และตัวอย่าง OKR คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงรายการตรวจสอบ OKR และคู่มือการใช้งาน OKR ซึ่งให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการนำ OKR ไปใช้ในองค์กรของคุณ ทุกส่วนของเทมเพลต OKR นี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและใช้งาน OKR ได้อย่างรวดเร็ว
การเข้าใจกรอบการทำงาน OKR ของทีมคุณคือกุญแจสำคัญสู่การดำเนิน OKR อย่างประสบความสำเร็จ. แบบฟอร์มนี้ช่วยคุณสร้างและกำหนดค่า OKR ได้อย่างรวดเร็วซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ. แบบฟอร์ม OKR นี้ประกอบด้วยเครื่องมือทางการมองเห็น, พื้นที่ทำงาน, และทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจ OKR ของตนและกำลังทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ.
3. แม่แบบกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางกับ OKR ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มีกรอบการทำงาน OKR ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คู่มือที่ให้ข้อมูล และตัวอย่างที่ใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น รายการตรวจสอบ OKR โดยเฉพาะและคู่มือการใช้งาน เทมเพลตนี้มอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นทั้งหมดให้คุณเพื่อผสาน OKR เข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจของคุณ
มันถูกออกแบบมาอย่างเป็นเอกลักษณ์เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย OKR ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลของพวกเขา เปลี่ยนกระบวนการตั้งเป้าหมายและการดำเนินการของคุณในวันนี้ด้วยเทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUp
4. แม่แบบเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
การสร้างเส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จเริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน วัดผลได้ สามารถทำได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ – หรือที่รู้จักกันในนามของเป้าหมาย SMART ด้วยการนำแนวทาง SMART Goals มาใช้ คุณสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเดียวในแต่ละครั้ง เพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายนั้นอย่างสำเร็จ
ClickUpมีเทมเพลต SMART Goalsที่สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการตั้งเป้าหมายของคุณ ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถปรับเป้าหมายของคุณให้เป็นระเบียบ จัดระเบียบเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ ส่วนที่ดีที่สุด? คุณมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ และมั่นใจได้ว่าคุณกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายของคุณ
5. แม่แบบแผนปฏิบัติการเป้าหมาย SMART ของ ClickUp
แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้และพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น เวลา ทรัพยากร และความเชี่ยวชาญ
โดยใช้ตัวย่อ SMART ซึ่งย่อมาจาก ระบุชัดเจน (Specific), วัดผลได้ (Measurable), เป็นไปได้ (Achievable), สอดคล้อง (Relevant), และกำหนดเวลาได้ (Timely) เทมเพลตนี้จะจัดระเบียบเป้าหมายในแต่ละหมวดหมู่และให้คำแนะนำที่มีคุณค่าเพื่อความสำเร็จ เมื่อคุณทำแต่ละหมวดหมู่เสร็จแล้ว เพียงไฮไลต์ข้อความเพื่อสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้และกำหนดวันที่เสร็จสิ้น
6. แม่แบบ OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUp
เทมเพลต OKR การตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpมอบกรอบการทำงาน OKR ที่ครอบคลุมสำหรับทีมการตลาดเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย OKR ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงการมองเห็นและการเข้าถึงของแบรนด์ในตลาด สร้างความภักดีของลูกค้า และเพิ่มยอดขาย ด้วยเทมเพลต OKR นี้ คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น แนวทางในการตั้งเป้าหมาย คำนิยามของ OKR เทมเพลต OKR รายการตรวจสอบ OKR และคู่มือการใช้งาน OKR เทมเพลต OKR นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจาก OKR
7. แม่แบบการติดตาม OKR ใน Google Sheets
Google Sheets มีเทมเพลต OKR ง่ายๆ สำหรับเริ่มต้นจัดระเบียบผลลัพธ์หลักสำหรับทั้งองค์กร มันช่วยให้ผู้จัดการติดตามความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมายรายไตรมาส
สิ่งที่คุณต้องทำคือกรอกวัตถุประสงค์ของคุณและผลลัพธ์หลักเพียงไม่กี่ข้อลงในคอลัมน์ที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถดูสถานะของแต่ละผลลัพธ์หลักได้ด้วยการกำหนดรหัสสีให้กับเซลล์ ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ที่ต้องให้ความสนใจ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากกำลังใช้เทมเพลตนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายของพวกเขาแล้ว!
8. แบบฟอร์มติดตาม OKR ใน Excel
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Microsoft Excel ได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการติดตาม OKRs นั่นเป็นเพราะมันใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นสูง คุณสามารถปรับแต่ง OKRs ของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้อย่างง่ายดาย หากคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ คุณสามารถใช้ sparklines หรือแผนภูมิได้
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการใช้ Excel ในการติดตาม OKR ของคุณคือคุณสามารถแชร์ความคืบหน้ากับผู้อื่นได้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการตั้งการแจ้งเตือนและเพิ่มบันทึกได้อีกด้วย
9. แม่แบบ OKR สำหรับ PowerPoint
นี่คือตัวเลือกการติดตาม OKRที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพ. เทมเพลต PowerPoint OKR ใช้งานง่ายและช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดเวลา.
โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณต้องกรอกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณลงในสไลด์ที่เหมาะสม จากนั้นคุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยการทำเครื่องหมายในเซลล์ที่บรรลุเป้าหมายแล้ว วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ธุรกิจที่กำลังมองหาเทมเพลตการวางแผนที่ใช้งานง่ายและดึงดูดสายตา สามารถเลือกใช้เทมเพลต PowerPoint OKR ได้
10. แม่แบบแดชบอร์ด OKR สำหรับ Google Sheets
คุณต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่คุณต้องกลับไปกลับมา ระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือเพิ่มบันทึก. เทมเพลต Google Sheets ช่วยลดปัญหาให้คุณสามารถทำทุกอย่างได้ในที่เดียว.
เครื่องมือนี้ได้อยู่ในตลาดมาสักพักแล้วและเป็นที่รู้จักในด้านความใช้งานง่าย ด้วยเทมเพลตนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ป้อนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักในคอลัมน์ที่เหมาะสม หลังจากนั้น คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการไฮไลท์เซลล์ที่บรรลุเป้าหมายแล้ว การทำเช่นนี้จะช่วยระบุพื้นที่ที่ต้องการการทำงานเพิ่มเติม
11. แม่แบบ OKR สำหรับทีม Microsoft Word โดย Template.net
เทมเพลต OKR สำหรับทีมใน Microsoft Word นี้มอบความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติของแพลตฟอร์มแก้ไขข้อความ พร้อมด้วยกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามวัตถุประสงค์ เทมเพลต OKR นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ชอบทำงานในโปรแกรมประมวลผลคำสำหรับการร่าง แก้ไข และสรุป OKR ของพวกเขา
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนที่พร้อมใช้งานสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์และระบุผลลัพธ์หลักที่เกี่ยวข้อง ส่วนบันทึกช่วยจำช่วยให้สามารถเพิ่มบริบทและรายละเอียดการติดตาม เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพเฉพาะหรือกรอบเวลา คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ทำให้เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์สำหรับทุกองค์กร
ติดตามความคืบหน้าและบรรลุเป้าหมายด้วยเทมเพลต OKR
การมีแนวทางที่ชัดเจนในการประเมินผลลัพธ์และพิจารณาว่าธุรกิจของคุณกำลังดำเนินการได้ตามความคาดหวังอย่างแท้จริงหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร กรอบผลลัพธ์หลักและวัตถุประสงค์ (OKR) ที่มีความเป็นกลางและชัดเจนผ่านเทมเพลต OKR จะช่วยให้คุณวัดและประเมินผลลัพธ์ของคุณได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
มันช่วยให้คุณทราบว่าคุณกำลังตัดสินใจถูกต้องหรือไม่ และคุณสามารถปรับปรุงการดำเนินงานของคุณให้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของคุณได้อย่างไร. เทมเพลต OKR ของบริษัท ClickUp คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ!
เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้จะสร้างผลลัพธ์ที่จำเป็นสำหรับการเปรียบเทียบได้อย่างรวดเร็ว แล้วคุณรออะไรอยู่?ลงทะเบียนบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน