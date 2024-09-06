วิธีเขียน OKRs สำหรับการขาย (ตัวอย่าง + แบบฟอร์ม)

ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการขายมากเพียงใดก็ตาม การบรรลุเป้าหมายนั้นอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างแท้จริง ความกดดันอาจรู้สึกหนักหนา และหากไม่มีแผนที่ชัดเจน ก็อาจเสียสมาธิได้ง่าย
นั่นคือจุดที่ OKRs (วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก) เข้ามามีบทบาท พวกมันให้แนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการตั้งเป้าหมายและการบรรลุเป้าหมาย พร้อมทั้งทำให้แน่ใจว่าความพยายามของทีมคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมของบริษัท
ในทศวรรษที่ผ่านมา OKRs สำหรับการขายได้กลายเป็นตัวเปลี่ยนเกม โดย98% ของธุรกิจพบว่ามันช่วยเสริมสร้างการสอดคล้องของกลยุทธ์และการสื่อสารอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การกำหนด OKRs สำหรับยอดขายนั้นซับซ้อนกว่าการตั้งเป้าหมายพื้นฐาน—ต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเล็กน้อย
ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่า OKRs สำหรับการขายคืออะไร นำเสนอตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง 10 ตัวอย่างเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น และแนะนำเครื่องมือการจัดการโครงการชั้นนำเพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างราบรื่น มาเริ่มกันเลยและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ!
อะไรคือ OKRs สำหรับการขาย?
OKRs หรือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก เป็นกรอบการตั้งเป้าหมายเพื่อปรับความพยายามให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร
เป้าหมาย OKR สำหรับฝ่ายขายนำกรอบการทำงาน OKR มาใช้กับทีมขาย วัตถุประสงค์ใน OKR ของฝ่ายขายเป็นเป้าหมายเชิงคุณภาพที่มุ่งสร้างแรงจูงใจและชี้นำทีมขาย ในขณะที่ผลลัพธ์หลักเป็นเมตริกที่สามารถวัดได้ซึ่งใช้ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้
โดยการผสานรวมองค์ประกอบเหล่านี้OKRs ของฝ่ายขายจะติดตามกิจกรรมการขายประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์และสร้างผลลัพธ์ ในกระบวนการนี้ จะช่วยเพิ่มการมุ่งเน้น ความรับผิดชอบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องภายในฝ่ายขาย
นี่คือประโยชน์หลักที่ OKRs สำหรับการขายมอบให้:
- สร้างโฟกัสที่มุ่งเน้นเป้าหมาย: ด้วยการมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพียงไม่กี่ข้อ Sales OKRs ช่วยให้ทีมขายและการตลาดจัดลำดับความสำคัญของความพยายามและลดสิ่งรบกวนให้น้อยที่สุด
- ช่วยวัดเป้าหมายที่ท้าทาย: OKRs ของฝ่ายขายผสานเป้าหมายเชิงคุณภาพของฝ่ายขายเข้ากับผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถติดตามความคืบหน้าในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ
- เสริมสร้างความรับผิดชอบ: นอกเหนือจากการตั้งเป้าหมายแล้ว แนวทางนี้ยังเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสและทำให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมของตน
- ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การทบทวน OKR อย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถระบุกลยุทธ์และผลลัพธ์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นได้ ด้วยการปรับกลยุทธ์เหล่านี้ ธุรกิจจึงสามารถมั่นใจได้ว่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การกำหนดและบรรลุ OKRs ด้านยอดขายอย่างมีประสิทธิภาพ
การเข้าใจศักยภาพของ OKRs ด้านการขายมอบทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณ ความรู้นี้ยังช่วยให้คุณนำวิธีการไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตั้งเป้าหมาย OKRs สำหรับการขาย: คู่มือแบบขั้นตอน
นี่คือรายละเอียดวิธีการสร้างและบรรลุ OKRs ของคุณ:
ขั้นตอนที่ 1: จัดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน
วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องเป็นหัวใจสำคัญของ OKR ที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในความคาดหวังในระดับผู้บริหาร
ทำตามขั้นตอนทั้งสามนี้:
- รวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าฝ่ายงานแต่ละคนเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของพวกเขาสำหรับอนาคตของธุรกิจ
- สร้างภาพที่ชัดเจนของข้อคาดหวังเหล่านี้ในระหว่างการประชุม
- แบ่งปันวัตถุประสงค์ที่สรุปแล้วกับหัวหน้าฝ่ายขายเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความสอดคล้อง
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนแนวคิดและเป้าหมายที่ซับซ้อนได้อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างภาพที่จัดระเบียบด้วยโน้ตติดและรูปร่างต่างๆ ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และแชร์แผนงานของคุณกับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์การส่งออก
เมื่อพูดถึงการปรับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน คุณลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นและจัดโครงสร้างข้อมูลจากทีมต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดวัตถุประสงค์การขาย
เมื่อได้รับข้อคาดหวังจากฝ่ายบริหารแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแปลงข้อคาดหวังเหล่านั้นให้เป็นเป้าหมายการขายที่ชัดเจน
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง OKRs ด้านการขายที่มีประสิทธิภาพ:
- จัดเรียงและจัดหมวดหมู่ความคาดหวังให้เป็นกลุ่มหลักที่เน้น
- สร้างรายการวัตถุประสงค์ที่เป็นไปได้ในวงกว้างตามความคาดหวังเหล่านี้
- ให้แน่ใจว่าแต่ละวัตถุประสงค์มุ่งเน้นผลลัพธ์และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน
- จัดลำดับวัตถุประสงค์ตามผลกระทบและความเป็นไปได้
การสร้างและติดตามเป้าหมายด้วยตนเองอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดจากมนุษย์ เพื่อลดขั้นตอนและลดความเสี่ยงเหล่านี้ ให้ใช้ClickUp Goals ซึ่งช่วยให้ทีมขายแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และวัดผลได้
ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถบรรลุได้ และติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเป้าหมายการขายของคุณได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
เคล็ดลับเพิ่มเติม:ใช้เทมเพลตการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างและมาตรฐานวัตถุประสงค์ของคุณอย่างรวดเร็ว. สิ่งนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลา, ทำให้เกิดความสม่ำเสมอในทีมของคุณ, และทำให้การติดตามและจัดการเป้าหมายการขายของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
เทมเพลต KPI ฝ่ายขายของ ClickUpช่วยให้การสร้างงานเป็นเรื่องง่ายด้วยคุณลักษณะที่ปรับแต่งได้ 15 รายการ ลดความจำเป็นในการปรับแต่งเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยรายงานรายสัปดาห์และมุมมองรายได้รายเดือนเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน
นอกจากนี้ ยังช่วยให้คุณได้รับข้อมูลแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อพึ่งพาและการแจ้งเตือนทางอีเมลที่แจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในผลลัพธ์สำคัญ
วิธีนี้ช่วยสนับสนุนคุณในด้าน:
- การจัดการและติดตาม OKRs ของการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
- การได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความก้าวหน้า
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายได้รับข้อมูลล่าสุด
ขั้นตอนที่ 3: สร้างผลลัพธ์หลัก
ผลลัพธ์หลักคือหมุดหมายสำคัญที่ช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณ ในการทำให้ OKRs ของการขายของคุณเสร็จสมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องสร้างผลลัพธ์หลักที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับวัตถุประสงค์ของคุณ
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างและเชื่อมต่อผลลัพธ์หลักของคุณ:
- ระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ และระบุการเพิ่มขึ้นหรือการปรับปรุงที่ต้องการ
- ระบุปัจจัยทั้งหมดที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ของคุณ
- กำหนดตัวแปรที่มีผลกระทบมากที่สุดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถวัดได้
ClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามผลลัพธ์สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์สำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูล และมอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนเพื่อความรับผิดชอบที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์สำคัญได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถใช้เทมเพลต OKRเพื่อทำให้กระบวนการ OKR ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ตัวอย่างเช่นเทมเพลต OKR ของ ClickUp ช่วยคุณให้บรรลุเป้าหมายการขาย OKR ของคุณด้วยกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมาย
มันประกอบด้วยฟิลด์ที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ผลลัพธ์หลักสอดคล้องกับเป้าหมาย, เครื่องมือทางการมองเห็นเช่นบาร์แสดงความคืบหน้าและสถานะสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ, และมุมมองปฏิทินเพื่อซิงค์ OKRs กับวงจรการขาย. นอกจากนี้ยังมีระบบการจัดการความจุเพื่อปรับกลยุทธ์ตามปริมาณงานของทีม.
นี่ช่วยให้คุณสามารถ:
- ปรับผลลัพธ์สำคัญให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจอย่างไร้รอยต่อ
- ติดตามประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่มองเห็นได้
- ซิงโครไนซ์ OKRs กับวงจรการขายโดยใช้มุมมองปฏิทิน
- ปรับกลยุทธ์ตามปริมาณงานของทีมผ่านการจัดการความสามารถ
นอกจากนี้คุณสามารถใช้เทมเพลตกรอบการทำงาน OKR ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบ OKR การขายของคุณโดยกำหนดระดับความสำคัญให้กับผลลัพธ์หลักแต่ละรายการ วิธีการที่เป็นระบบนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นความพยายามได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
อ่านเพิ่มเติม: 11 แม่แบบฟรีสำหรับการตั้งเป้าหมายและติดตามผลใน Excel และ ClickUp
การติดตามและวัดผล OKRs ของยอดขาย
การติดตามและวัดผล OKRs ของยอดขายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประสบความสำเร็จและให้สอดคล้องกับความพยายามของคุณกับเป้าหมายขององค์กร. หากไม่มีการติดตามอย่างถูกต้อง การบรรลุเป้าหมาย OKR ของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย.
นี่คือขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อติดตามและวัดผล OKRs ของยอดขาย:
- กำหนดการตรวจสอบเป็นประจำ: กำหนดเวลาการทบทวนเป็นระยะเพื่อประเมินความก้าวหน้าและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่า OKR ยังคงมีความเกี่ยวข้องและสามารถบรรลุได้
- ใช้ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs): ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพการขายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ OKR ของคุณ ติดตามตัวชี้วัดเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ OKR ของคุณ ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของประสิทธิภาพและช่วยในการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- นำเครื่องมือติดตามความคืบหน้ามาใช้: ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับการติดตาม OKRs และประสิทธิภาพการขาย เครื่องมือเหล่านี้สามารถอัปเดตความคืบหน้าโดยอัตโนมัติและให้ความโปร่งใสแบบเรียลไทม์
- รักษาความโปร่งใส: แบ่งปันการอัปเดตความคืบหน้าและผลลัพธ์กับทีมของคุณเพื่อรักษาความโปร่งใสและส่งเสริมความรับผิดชอบ สิ่งนี้ยังช่วยในการปรับความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
- ทบทวนและปรับปรุง: ตรวจสอบ OKR และผลลัพธ์หลักของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ปรับเปลี่ยนตามความจำเป็นตามผลการดำเนินงานและสภาวะตลาด
นี่คือเครื่องมือบางประการที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามและวัดผล OKRs ของยอดขาย:
แดชบอร์ดวิเคราะห์
แดชบอร์ดวิเคราะห์ให้การแสดงผลที่ชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ. พวกมันช่วยให้คุณทราบข้อมูลอยู่เสมอโดยการติดตามตัวชี้วัดการขาย, แนวโน้ม, และการระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา, ทั้งหมดในมุมมองที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียว.
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถเลือกจากการแสดงผลที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบและปรับแต่งให้สอดคล้องกับสไตล์ที่ทีมของคุณชื่นชอบได้ แดชบอร์ดช่วยให้คุณติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดการขายด้วยการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ เชื่อมโยงฟิลด์ข้อมูลได้อย่างราบรื่น และวางแผนความสามารถของทีมโดยใช้มุมมองการขายและปริมาณงาน
เครื่องมือรายงาน
รายงานเป็นประจำมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย OKR อย่างไรก็ตาม การสร้างสรุปผู้บริหารที่ละเอียดและรายงานความคืบหน้าเป็นรายบุคคลด้วยตนเองอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก
การใช้ซอฟต์แวร์ติดตามการขายและเครื่องมือรายงานเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเร่งกระบวนการนี้ ช่วยให้คุณสามารถจัดการและติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้าเป้าหมาย, กำไร, และความสำเร็จในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณมีการควบคุมข้อมูลที่คุณติดตามได้มากขึ้น
นอกจากนี้ เครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสามารถทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และให้ข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยให้รายงานของคุณมีความถูกต้อง ทันเวลา และสอดคล้องกับเป้าหมายการขายของคุณ
ClickUp Brainเป็นพันธมิตรด้านการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ยอดเยี่ยม มันทำให้การรายงานและสรุปงานง่ายขึ้น, ผสานรวมเข้ากับเอกสารและหน้าต่างแชทได้อย่างราบรื่น, และทำให้การสร้างและแชร์รายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ยังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จาก OKR ที่กำลังดำเนินอยู่และแหล่งข้อมูลต่างๆ ซึ่งช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายของตนได้โดยไม่ต้องจัดการกับงานปฏิบัติการและการสื่อสารไปพร้อมกัน
ด้วยเทมเพลต ClickUp Sales Tracker คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายการขาย ระบุแนวโน้มและโอกาสในการเติบโต และติดตามความคืบหน้าสู่เป้าหมายของคุณได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและปรับกลยุทธ์การขายให้เหมาะสมในระยะยาว
สำหรับการติดตาม OKR, แบบฟอร์มช่วยโดย:
- ติดตามความก้าวหน้าของยอดขายด้วยสถานะที่กำหนดเองอย่างละเอียด
- ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ OKR ได้อย่างรวดเร็วด้วย 15 ฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้า
- ส่งมอบรายงานที่จัดหมวดหมู่ให้กับผู้บริหารพร้อมมุมมองรายเดือนและเฉพาะผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตรายงานการขาย คุณสามารถสร้างสรุปที่ละเอียดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้ม ระบุโอกาส และสร้างรายงานตัวชี้วัดสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถตรวจสอบและหารือเกี่ยวกับรายงานล่าสุดได้โดยใช้คุณสมบัติการติดแท็กและการแสดงความคิดเห็นที่มีอยู่ในตัว
ซอฟต์แวร์การรวมระบบ
เป้าหมายการขาย (Sales OKRs) มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และข้อมูลประสิทธิภาพการขาย ข้อมูลเช่น ความคิดเห็นของลูกค้า ประวัติการซื้อ และการเติบโตของรายได้ ซึ่งบันทึกไว้ในระบบ CRM และซอฟต์แวร์การขาย เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงการจัดการเป้าหมายการขาย (Sales OKRs) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
ClickUpนำเสนอโซลูชันการจัดการโครงการCRMและการขายที่ครอบคลุมซึ่งผสานรวมกับเครื่องมือจัดการงานและเป้าหมายได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพของ OKR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp CRMเป็นโซลูชันเฉพาะทางที่รวมศูนย์ฐานข้อมูลผู้ติดต่อของคุณ เสริมสร้างกลยุทธ์การจัดการลูกค้า และทำให้การทำธุรกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังให้การเข้าถึงประวัติการซื้อ มูลค่าทางธุรกิจของลูกค้า และข้อเสนอแนะจากลูกค้า ซึ่งสนับสนุนการติดตามและจัดการ OKR อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับโซลูชันที่ครอบคลุมมากขึ้น โปรดพิจารณาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งนี้มอบแนวทางแบบครบวงจรในการจัดการกิจกรรมการขาย และนำเสนอเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อขยายทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์นี้ยังรวมถึงการมอบหมายงานอัตโนมัติและการอัปเดตสถานะ พร้อมกับการผสานรวมกับระบบ CRM การผสานรวมนี้ช่วยให้คุณตรวจสอบปริมาณงานของทีมขายและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
7 ตัวอย่างของ OKRs ด้านการขาย
เพื่อดำเนินการ OKR ด้านการขายในธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่าง OKR ด้านการขายจะเป็นแหล่งอ้างอิงที่มีคุณค่า
นี่คือตัวอย่าง OKR การขาย 7 ข้อเพื่อเป็นแนวทางให้กับทีมของคุณ:
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการเติบโตของรายได้
เป้าหมายการเติบโตของรายได้ (Revenue growth OKRs) มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้รวมของบริษัท โดยตั้งเป้าให้รายได้ประจำปีสูงขึ้น และให้ความสำคัญกับการปรับปรุงตัวชี้วัดหลัก เช่น ขนาดของดีล (deal size) และการสูญเสียลูกค้า (customer churn)
วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้ประจำปีขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลัก 1: ทำรายได้ไตรมาสละ 10 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าใหม่
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มขนาดดีลเฉลี่ยขึ้น 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดอัตราการสูญเสียลูกค้าลง 5%
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการได้มาซึ่งลูกค้า มุ่งขยายฐานลูกค้าผ่านกลยุทธ์การตลาดและการขายที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์: ขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มขึ้น 30%
- ผลลัพธ์หลัก 1: ลูกค้าใหม่ 500 ราย ผ่านช่องทางดิจิทัล
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มอัตราการเปลี่ยนจากลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าจริงขึ้น 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC) ลง 10%
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับประสิทธิภาพการขาย
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ด้านประสิทธิภาพการขายได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลของทีมขาย โดยช่วยให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมุ่งเน้นการปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น ระยะเวลาของวงจรการขายและการสร้างโอกาสทางการขาย
วัตถุประสงค์: เพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายขึ้น 25%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: ลดระยะเวลาของวงจรการขายลง 10 วัน
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มจำนวนโอกาสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉลี่ยที่สร้างขึ้นต่อพนักงานขายแต่ละคนขึ้น 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: เพิ่มการบรรลุเป้าหมายยอดขายขึ้น 15%
การเพิ่มยอดขายและการขายข้ามกลุ่มเป้าหมายด้วย OKR
OKRs เหล่านี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้จากลูกค้าที่มีอยู่เดิม พวกเขาช่วยเพิ่มรายได้จากการขายเพิ่มและการขายข้ามสินค้า และเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อโดยรวม
วัตถุประสงค์: เพิ่มรายได้จากลูกค้าปัจจุบันขึ้น 15%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุรายได้จากการขายเพิ่ม 500,000 ดอลลาร์
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มอัตราการขายข้ามสินค้า 20%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ปรับปรุงมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12%
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าช่วยยกระดับคุณภาพของประสบการณ์ลูกค้าและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์: ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมให้เพิ่มขึ้น 10%
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า (CSAT) ที่ 90%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: ลดข้อร้องเรียนของลูกค้าลง 20%
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: เพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าขึ้น 5%
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการครอบคลุมท่อส่ง
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของการครอบคลุมท่อส่งสินค้าช่วยให้มั่นใจได้ว่าท่อส่งสินค้าขายมีความแข็งแกร่งและสุขภาพดี โดยมุ่งเน้นไปที่การครอบคลุมท่อส่งสินค้าอย่างเพียงพอ เพิ่มจำนวนโอกาสที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และลดระยะเวลาของวงจรการขาย
วัตถุประสงค์: รักษาช่องทางการขายที่แข็งแกร่ง
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุการครอบคลุมของท่อส่งที่ 4 เท่าของโควต้าประจำไตรมาส
- ผลลัพธ์หลักที่ 2: เพิ่มจำนวนโอกาสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกระบวนการให้มากขึ้น 30%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 3: ลดระยะเวลาของวงจรการขายสำหรับโอกาสที่มีคุณสมบัติเหมาะสมลงแปดวัน
การพัฒนาความสามารถด้านการขาย OKRs
การพัฒนาความสามารถด้านการขาย OKRs มุ่งเน้นไปที่การสร้างและรักษาทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง พวกเขาทำงานเพื่อลดอัตราการลาออกและเพิ่มระยะเวลาการทำงานเฉลี่ยในระยะยาว
วัตถุประสงค์: สร้างทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูง
- ผลลัพธ์หลักที่ 1: บรรลุอัตราการลาออกของทีมขายน้อยกว่า 10%
- ผลลัพธ์สำคัญที่ 2: เพิ่มระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของพนักงานขายโดยเฉลี่ยเป็น 12 เดือน
- ผลลัพธ์หลักที่ 3: ปรับปรุงตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีมขายให้เพิ่มขึ้น 15%
อ่านเพิ่มเติม:15 แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุด
เป้าหมายและผลลัพธ์หลักด้านการขาย (OKR): ความท้าทาย, วิธีแก้ไข, และคำแนะนำ
เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) สำหรับการขายเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการเติบโตและประสิทธิภาพ แต่การสร้างและนำไปใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายได้
นี่คือสี่ความท้าทายที่ธุรกิจมักเผชิญ:
- การสร้างการสอดคล้อง: ทีมขายมักประสบปัญหาในการปรับให้ OKR ของตนสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กว้างขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความพยายามที่ไม่สอดคล้องกันและพลาดโอกาส
- เป้าหมายและผลลัพธ์หลัก (OKRs) ที่ทะเยอทะยานหรือไม่สมจริง: การตั้งเป้าหมายและผลลัพธ์หลักที่ทะเยอทะยานเกินไปภายในระยะเวลาอันสั้นและมีทรัพยากรจำกัด อาจนำไปสู่ความผิดหวัง ขาดแรงจูงใจ และอาจล้มเหลวได้
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: การเปลี่ยนผ่านจากวิธีการแบบดั้งเดิมไปสู่กรอบการทำงาน OKR อาจเผชิญกับการต่อต้านเนื่องจากขาดความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในหน้าที่การงาน และการเปลี่ยนแปลงความคาดหวัง
- การไม่ทบทวนและปรับ OKRs: OKRs ต้องพัฒนาไปพร้อมกับสถานะปัจจุบันของธุรกิจและสภาวะตลาด การละเลยการทบทวนและปรับ OKRs อย่างสม่ำเสมออาจทำให้ OKRs ล้าสมัยและไม่เกี่ยวข้อง
นี่คือคำแนะนำและวิธีแก้ไขเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้:
- จัดการประชุมข้ามสายงาน: จัดการประชุมข้ามสายงานเป็นประจำเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน
- วางแผนการดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป: แบ่งแต่ละ OKR ออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้และดำเนินการเป็นขั้นตอน วิธีนี้จะช่วยให้มีแผนงานที่ชัดเจนและสามารถทำได้จริง อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ทีมขายต้องรับภาระงานและแรงกดดันมากเกินไปในคราวเดียว
- PLOY โมดูลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะ: มอบการฝึกอบรมที่ครอบคลุมและให้การสนับสนุนเพื่อช่วยให้พนักงานนำไปใช้ OKRs ได้. ดำเนินการตามวิธีการ OKR เป็นขั้นตอน และดำเนินโครงการทดสอบเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และสร้างสมรรถนะอย่างค่อยเป็นค่อยไป.
- จัดให้ OKRs สอดคล้องกับกระบวนการที่มีอยู่: ทบทวนและปรับ OKRs ให้เหมาะสมกับวงจรการขายและกระบวนการทางบัญชีของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายรายได้รายไตรมาสและกระบวนการทำงานที่มีอยู่
บรรลุความสำเร็จของ OKR ด้านการขายด้วย ClickUp
เป้าหมายหลักด้านยอดขาย (Sales OKRs) มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายด้านรายได้และความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากช่วยเชื่อมโยงความพยายามของทีมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพและการเติบโต อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมาย OKR ที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ความพยายามอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามาช่วย ในฐานะเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ClickUp มีฟีเจอร์ที่ครอบคลุมและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณติดตาม จัดการ และบรรลุ OKRs ด้านการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณให้เหมาะสมที่สุด ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น และติดตามเป้าหมายของคุณได้อย่างใกล้ชิด
พร้อมที่จะยกระดับประสิทธิภาพการขายของคุณและบรรลุเป้าหมายของคุณหรือไม่?ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!