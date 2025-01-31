10 ซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

การขายคือเรื่องของตัวเลข การติดตามความสำเร็จของพนักงานขายแต่ละคน หัวหน้าทีม หรือแคมเปญต่างๆ ต้องใช้ชุดข้อมูลและเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์และติดตามผลลัพธ์ การทำสิ่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เข้าใจถึงประเภทของโครงการที่ประสบความสำเร็จ ใครเป็นผู้นำในการปิดการขาย และพื้นที่ใดที่ต้องปรับปรุง
แต่การติดตามข้อมูลไม่ใช่เรื่องง่าย มันเกี่ยวข้องกับการวิจัย การจัดระเบียบ และทักษะการวิเคราะห์มากมายเพื่อเจาะลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ คุณยังต้องหาวิธีทำงานร่วมกับทีมและรายงานผลการค้นพบของคุณเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
โชคดีที่ซอฟต์แวร์ติดตามการขายสามารถเชื่อมช่องว่างระหว่างการเก็บข้อมูลอย่างง่ายกับการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพได้จริง ๆ เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การติดตามความสำเร็จกลายเป็นเรื่องง่าย และการปรับแต่งให้เหมาะกับธุรกิจของคุณช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ตัวเลขที่มีความหมายมากที่สุดได้
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็น 10 ตัวเลือกซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่ดีที่สุด ตั้งแต่เครื่องมือจัดการโครงการแบบครบวงจรไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) และซอฟต์แวร์การจัดการเส้นทางการขาย นอกจากนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือเหล่านี้เพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับทีมขายของคุณมากที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรใน ซอฟต์แวร์ติดตามการขาย?
พร้อมที่จะค้นพบเครื่องมือติดตามที่สนับสนุนเป้าหมายการขายของคุณหรือไม่? การเลือกแพลตฟอร์มอาจดูน่ากลัวในตอนแรก แต่ด้วยการค้นคว้าเพียงเล็กน้อย คุณจะพบเครื่องมือการขายที่เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจคุณ ?
นี่คือสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ติดตามการขาย:
- ตัวชี้วัดการขายและข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้: เครื่องมือที่ดีที่สุดจะมอบการควบคุมข้อมูลที่คุณติดตาม ไม่ว่าจะเป็นคะแนนลูกค้าเป้าหมาย จำนวนลูกค้าเป้าหมาย ความสามารถในการทำกำไร หรือความสำเร็จในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
- เครื่องมือการคาดการณ์ยอดขาย: การมีข้อมูลเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณควรมองหาเครื่องมือติดตามยอดขายที่มีการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการทำนายเพื่อช่วยในการจัดการเป้าหมายของคุณได้ดีขึ้น
- การผสานรวม: เครื่องมือที่ดีที่สุดทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เลือกซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มที่คุณใช้เป็นประจำได้ รวมถึงแอปส่งข้อความและเครื่องมือจัดการโครงการ
- ระบบอัตโนมัติ และการแจ้งเตือน: ตรวจสอบกิจกรรมการขายและตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อกระตุ้นการแจ้งเตือนทันทีหากดีลมีความเสี่ยงหรือมอบหมายงานติดตามผลหากลูกค้าเป้าหมายต้องการการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม
- เทมเพลต:ประหยัดเวลาและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่มีเทมเพลตให้เลือกใช้ รวมถึงเทมเพลต CRM, เทมเพลตการรายงาน และแผ่นติดตามลูกค้าเป้าหมาย
10 ซอฟต์แวร์ติดตามการขายที่ดีที่สุด ที่ควรใช้ในปี 2024
ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือบริษัทใหญ่ การติดตามยอดขายจะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จและเพิ่มผลกำไรที่ดีขึ้น ตรวจสอบประสิทธิภาพการขายด้วยซอฟต์แวร์ติดตามยอดขายที่ดีที่สุด 10 อันดับนี้ ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นระบบมากขึ้น ง่ายต่อการจัดการ และปรับปรุงกระบวนการขายของคุณให้ดีขึ้น ✨
1. ClickUp
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด โดยมีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับทีมขายและการติดตาม
ใช้ClickUp's CRMเพื่อติดตามยอดขาย, สร้างภาพรวมของกระบวนการทำงานของลูกค้า, และสร้างแดชบอร์ดรายงานเพื่อวัดตัวชี้วัดการขาย (KPIs). วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และใช้มากกว่า 15 มุมมองเพื่อดูความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย. ?
การใช้ClickUp สำหรับการขายจะช่วยให้ทั้งกระบวนการของคุณอยู่ในที่เดียว ทำให้การติดตามตัวชี้วัดและการวัดความสำเร็จง่ายกว่าที่เคยอัตโนมัติกระบวนการขายเพื่อปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ใช้แดชบอร์ดเพื่อกำจัดจุดติดขัด ติดตามการขายและใครกำลังปิดการขาย และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ClickUp ยังมีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมของเทมเพลตการขายและการติดตามเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายงานได้อย่างราบรื่นใช้เทมเพลต Sales Trackerเพื่อประเมินประสิทธิภาพของทีมและจัดการกับกระบวนการขายตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญต่อทีมขายของคุณ และธงความสำคัญจะเน้นงานที่เร่งด่วนที่สุด
เทมเพลต KPI ด้านการขายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับการวัดความสำเร็จของกลยุทธ์การขายของคุณ ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้อย่างรวดเร็วและเพิ่มตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักทั่วทั้งกระบวนการขายของคุณ มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ทันที และติดตามความคืบหน้าเพื่อวัดความสำเร็จของกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แดชบอร์ดแบบภาพช่วยให้รายงานข้อมูลได้ทันทีและปรับแต่งได้ตามต้องการ เพื่อระบุและติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับทีมขายของคุณ
- มีเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ รวมถึงเทมเพลตรายงานการขาย ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ด ติดตามการประเมินผล และตรวจสอบความคืบหน้าของเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp AIช่วยสร้างรายงานสถานะ, สร้างข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์, และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและเร่งความก้าวหน้า
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทั้งทีมสามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานและดำเนินโครงการได้อย่างราบรื่น—ตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ไปจนถึงการปิดการขาย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งได้ไม่จำกัด เพื่อให้คุณสามารถจัดเรียงรายการที่ต้องทำ แผ่นติดตาม และรายงานในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น แต่ราคาเริ่มต้นเพียง $5 ต่อเดือน
- มีคุณสมบัติมากมายจนต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเรียนรู้ทั้งหมด
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,100+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. Pipedrive
Pipedrive เป็นหนึ่งในบริการ CRM ชั้นนำของโลก ติดตามกระบวนการขายของคุณ ตรวจสอบประสบการณ์ของลูกค้า และปรับปรุงช่องทางการขายของคุณได้ในที่เดียว ฟังก์ชันการทำงานรวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระบวนการขายแบบภาพ, และการรายงานที่ใช้งานง่าย ให้ข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการเพื่อติดตามกระบวนการขายและทีมของคุณ
Pipedrive คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รายงานการขายแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยเพื่อให้คุณสามารถตั้งเป้าหมาย ตัดสินใจอย่างมีข้อมูล และดูว่าอะไรที่ได้ผล
- ปรับแต่งตัวชี้วัดในกระบวนการขายให้เหมาะสมเพื่อเน้นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด—และละเว้นข้อมูลที่ไม่จำเป็น
- ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีของคุณได้อย่างไร้รอยต่อด้วยการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Zoom และ HubSpot
- ใช้เครื่องมือการคาดการณ์เพื่อทำนายกำไรตามโครงการที่ผ่านมาหรือผลการขายของตัวแทนขายแต่ละคน
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการกำหนดค่ารายงานอาจมีความซับซ้อนเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- แผนราคาแบบระดับล่างมีคุณสมบัติน้อยกว่าและอาจจำกัดทีมขายบางทีม
Pipedrive ราคา
- จำเป็น: $21.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $37.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $119/เดือน ต่อผู้ใช้
Pipedrive คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,900+ รีวิว)
3. Zendesk Sell
Zendeskเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การสนับสนุนลูกค้าเป็นเรื่องง่าย Zendesk Sales CRM ของพวกเขามีการมองเห็นในกระบวนการขายและข้อมูลเชิงลึกเพื่อติดตามทุกการดำเนินการและประสิทธิภาพของแต่ละบุคคล แพลตฟอร์มการติดตามการขายนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการมองเห็นข้อมูลอย่างครบถ้วนในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์นี้รวบรวมกระบวนการขายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว—ไม่ว่าคุณจะต้องการเจาะลึกการจัดการโอกาสทางการขายหรือประเมินตัวชี้วัดการติดตามสำหรับทีมขายของคุณ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและจุดข้อมูลที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเป้าหมายหรือดีลโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณปรับปรุงการจัดการการขาย
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้นำเสนอแนวทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จด้านกำไรและยอดขาย
- แอปพลิเคชันและการผสานรวมกับบุคคลที่สามช่วยให้การทำงานราบรื่นระหว่างเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ไม่มีแผนฟรี คุณจะต้องเลือกแผนชำระเงินที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ
- แผนระดับล่างไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง
Zendesk Sell ราคา
- ทีมขาย: $25/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
4. อินไซต์ลี
Insightly เป็นระบบ CRM ที่นำเสนอโซลูชันแบบกำหนดเองสำหรับทีมขาย, การตลาด, และบริการ. ระบบ CRM สำหรับทีมขายถูกออกแบบมาเพื่อให้การสร้างระบบท่อการขายง่ายขึ้นกว่าที่เคย, ในขณะที่คุณสมบัติการติดตามช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าของเกมและพร้อมที่จะปรับตัวได้ในทันที.
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- การติดตามลูกค้าเป้าหมายช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบข้อตกลงต่างๆ ขณะที่เคลื่อนผ่านกระบวนการขาย ระบุอุปสรรคและจุดที่มีปัญหา
- ระบบอัตโนมัติช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ สร้างพื้นฐานให้กับทีมขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและตัวชี้วัดที่ดีกว่า
- สิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเห็นตัวชี้วัดที่พวกเขาต้องการเพื่อปฏิบัติงานให้ดีที่สุด
- คุณสามารถตั้งค่า KPI เฉพาะและติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์พร้อมข้อมูลเชิงลึกจากแดชบอร์ดและเครื่องมือรายงาน
ข้อจำกัดของ Insightly
- การสนับสนุนอาจใช้เวลาในการตอบกลับปัญหาและคำขอ
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันสำหรับผู้เริ่มต้น
Insightly ราคา
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
5. SugarCRM
SugarCRM เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและผลกำไรทางธุรกิจ ด้วยการเชื่อมต่อทีมบริการ ทีมขาย และทีมการตลาดไว้ในที่เดียว ใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ตรวจสอบวงจรการขายทั้งหมด และพัฒนาประเด็นสำคัญเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- จัดการระบบงานของคุณ และใช้เครื่องมือทำนายเพื่อประเมินความคืบหน้า และตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้สำหรับตัวแทนขายและผู้นำทีม
- เครื่องมือจัดการงานช่วยลดงานที่ไม่จำเป็น ทำให้ทีมขายของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สร้างผลกำไรสูงสุด
- เครื่องมือ AI ในตัวนำเสนอการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย และรายงานตัวชี้วัด เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสำเร็จในการขาย
- เชื่อมต่อข้อมูลการขายจากแหล่งข้อมูลหลากหลายประเภทด้วยการผสานรวมที่ง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- ผู้ใช้พบว่าเครื่องมือการตลาดทางอีเมลและการติดตามอีเมลอาจใช้งานได้ยาก
- พนักงานขายบางคนต้องการรายงานที่เจาะลึกถึงตัวชี้วัดที่ละเอียดมากขึ้น
SugarCRM ราคา
- ตลาด: เริ่มต้นที่ $1,000/เดือน
- ขาย: เริ่มต้นที่ $49/เดือนต่อผู้ใช้
- ให้บริการ: เริ่มต้นที่ $80/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $85/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 3. 8/5 (400+ รีวิว)
6. HubSpot
HubSpotเป็นเครื่องมือ CRM ชั้นนำที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดการลูกค้าเป้าหมายและการทำงานอัตโนมัติด้านการขาย ไปจนถึงการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการป้อนข้อมูลใช้เครื่องมือนี้เพื่อสร้างกระบวนการขายและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลด้วยคุณสมบัติสำคัญ เช่น การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและรายงานการติดตาม ✍️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot
- เครื่องมือรายงานและการวิเคราะห์สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ให้คุณควบคุมข้อมูลที่คุณติดตามได้
- เครื่องมือการโค้ชช่วยยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสานการพัฒนาวิชาชีพเข้ากับกระบวนการติดตามการขายของคุณ
- การผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 1,400 รายการมอบระดับการปรับแต่งที่สูงเพื่อเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลและติดตามตัวชี้วัด
- HubSpot AI สามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การเขียนแคมเปญสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ไปจนถึงการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลในตารางคำนวณ
ข้อจำกัดของ HubSpot
- พื้นที่การเรียนรู้และการฝึกอบรมมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจใช้เวลาสักครู่ในการหาคู่มือที่คุณต้องการ
- การกำหนดราคาอาจจำกัดได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้หลายสิบคน
HubSpot ราคา
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $500/เดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $1,500/เดือน
HubSpotคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (10,800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
7. SalesNOW
SalesNOW เป็นแพลตฟอร์มการขายที่นำเสนอทุกอย่างตั้งแต่การติดตามลูกค้าไปจนถึงการวิเคราะห์ท่อการขาย ด้วยแอปมือถือและการปรับแต่งตามความต้องการ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ได้ทุกที่และออกแบบแดชบอร์ดที่เหมาะกับกระบวนการขายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ SalesNOW
- การรองรับมือถือและแท็บเล็ตหมายความว่าคุณสามารถติดตามได้ตลอดเวลาแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงาน
- คุณสมบัติของแผนที่ช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มข้อมูลลูกค้าตามสถานที่ ซึ่งช่วยให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่แยกตามสำนักงานขายในแต่ละภูมิภาคได้ดียิ่งขึ้น
- ฟิลด์ที่กำหนดเองและบันทึกบัญชีช่วยให้คุณสามารถควบคุมข้อมูลที่คุณติดตามและตรวจสอบได้
- ด้วยการดำเนินการที่รวดเร็ว คุณไม่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการตั้งค่าแดชบอร์ดและเครื่องมือติดตาม
ข้อจำกัดของ SalesNOW
- ซอฟต์แวร์นี้เป็นแบบเว็บเบส ดังนั้นความเร็วอาจช้าลงได้ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเชื่อมต่อของคุณ
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้อาจดูไม่ลื่นไหลในตอนแรก
SalesNOW ราคา
- ราคาเดียวสุดคุ้ม : $19.95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ SalesNOW
- G2: 4/5 (รีวิว 2+ รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
8. Agile CRM
ซอฟต์แวร์AgileCRMผสานรวมการบริการลูกค้า การตลาดอัตโนมัติ และการวิเคราะห์การขายไว้ในเครื่องมือเดียวที่สะดวกสบาย ใช้เพื่อช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นด้วยการจัดตารางนัดหมายอัตโนมัติ การสร้างเกม และการติดตามการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Agile CRM
- การใช้เกมมิฟิเคชันมอบแรงจูงใจที่สนุกสนานให้กับพนักงานขายเพื่อปิดการขายได้มากขึ้นและดึงดูดลูกค้าเป้าหมายใหม่ ๆ
- กำหนดเป้าหมายความสำเร็จตามที่คุณต้องการและติดตามความคืบหน้าในกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ของคุณ
- การผสานการทำงานเพิ่มเติมมีให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันมากกว่า 30 รายการ
- เครื่องมือรายงาน CRM สร้างแผนภูมิ กราฟ และข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติตาม KPI ที่ติดตาม
ข้อจำกัดของ Agile CRM
- การผสานรวมมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
Agile CRM การกำหนดราคา
- ฟรี: สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- เริ่มต้น: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ปกติ: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $79.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวระบบ CRM แบบ Agile
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
9. ปิด
Close เป็นระบบ CRM ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่การต้อนรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของดีล ไปจนถึงการติดตาม KPI ที่สำคัญ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก พร้อมแผนราคาที่ตอบโจทย์ทุกงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพ ธุรกิจขนาดเล็ก หรือองค์กรขนาดใหญ่ ?️
ปิดคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับสมาชิกทุกคนในทีมขายช่วยให้คุณขายได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- การผสานการทำงานช่วยให้คุณทำงานข้ามระบบเทคโนโลยีของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการและแหล่งข้อมูล
- แดชบอร์ดและภาพรวมกิจกรรมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน ปริมาณงาน และขีดความสามารถ
- เครื่องมือรายงานสามารถปรับแต่งได้ ให้คุณตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เพื่อติดตามตลอดทั้งปี
ข้อจำกัดที่ใกล้เคียง
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเครื่องมือติดตามรายชั่วโมงไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอสำหรับทีมขายของพวกเขา
- การค้นหาคำค้นหาอาจมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วขึ้น
ปิดการตั้งราคา
- เริ่มต้น: $59/เดือน
- มืออาชีพ: $329/เดือน
- องค์กร: $749/เดือน
ปิดการให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. Bitrix24
Bitrix24 เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ให้การสนับสนุนธุรกิจในด้านทรัพยากรบุคคล การขายและการจัดการลูกค้า ใช้เครื่องมือนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายของคุณ ตั้งแต่การติดตามเวลาและการวิเคราะห์แคมเปญ ไปจนถึงการตรวจสอบว่าพนักงานขายของคุณจัดการปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- การติดตามเวลาทำงานและรายงานช่วยให้เห็นภาพรวมของความสามารถและการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับพนักงานขายแต่ละคน
- กฎและทริกเกอร์ที่กำหนดเองจะมอบหมายงานและส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อดีลปิดหรือเมื่อมีการเพิ่มผู้มุ่งหวังรายใหม่เข้าสู่กระบวนการ
- การผสานรวมจะย้ายข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ทันทีเพื่อให้คุณมีเมตริกที่ต้องการติดตาม ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมาจากที่ใด
- ระบบ CRM ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้การชำระเงินออนไลน์ การติดตามลูกค้า และการอัตโนมัติการขายง่ายขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าและปิดการขายได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจดูน่ากลัวในตอนแรก และจะมีประโยชน์มากขึ้นหากมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เริ่มต้น
- มีแอปพลิเคชันมือถือ แต่ไม่ทุกฟีเจอร์ที่สามารถใช้ได้บนแอป
Bitrix24 ราคา
- พื้นฐาน: $61/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคน
- มาตรฐาน: $124/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน
- มืออาชีพ: $249/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 100 คน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $499/เดือน สำหรับ 250 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
ติดตาม เมตริก และบรรลุ KPI ด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์ติดตามการขายเหล่านี้มอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดได้ ติดตามความคืบหน้า และประเมินประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ เลือกซอฟต์แวร์ที่มีการผสานรวม การปรับแต่ง และคุณสมบัติหลักที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้คุณอยู่ในตำแหน่งผู้นำ
ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มจัดการทีมขายของคุณและติดตามเมตริกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น CRM ที่ปรับแต่งได้, แม่แบบการขาย, และการทำงานอัตโนมัติของงาน คุณจะติดตามความคืบหน้าได้ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปจนถึงการดำเนินการที่ดีที่สุดคือ ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือหลายร้อยตัว มอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการสร้างและจัดการกระบวนการขายของคุณ ?