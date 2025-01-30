15 แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุดในปี 2025

ในขณะที่ทีมขายกำลังเตรียมพร้อมที่จะพิชิตความสำเร็จใหม่ในปี 2024 สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือ: วิธีการที่ล้าสมัยจะไม่เพียงพอในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน กุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จที่ไม่มีใครเทียบได้คือการยอมรับเครื่องมือการเสริมสร้างการขายที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้ทีมขายของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ
หมดยุคของกระบวนการทำงานที่ยุ่งยากและโอกาสที่พลาดไป ด้วยเครื่องมือและแอปพลิเคชันเสริมการขายชั้นนำ 15 รายการนี้ ตัวแทนขายของคุณสามารถเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดและประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ตั้งแต่การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพไปจนถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เตรียมพร้อมที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของทีมขายของคุณ
แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขายคืออะไร?
ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการขายของบริษัท โดยเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายผ่านแพลตฟอร์มศูนย์กลางที่รวบรวมเนื้อหา ข้อมูล และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการขายที่ประสบความสำเร็จ
คุณควรมองหาอะไรในแพลตฟอร์มเสริมการขาย?
กำลังมองหาเครื่องมือเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและลดระยะเวลาการขายของคุณหรือไม่? ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้ตัวแทนขายของคุณสามารถแยกแยะตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณออกจากเครื่องมือวิเคราะห์การขายอื่น ๆ ในตลาดได้
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่ายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากตัวแทนขายของคุณ มันช่วยให้เครื่องมือเสริมการขายใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย ลดระยะเวลาการเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเทคโนโลยีที่มีอยู่: มองหาเครื่องมือเสริมการขายที่สามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เช่นระบบ CRMและแพลตฟอร์มการสื่อสาร การผสานรวมช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และประหยัดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องให้พนักงานขายทำการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองระหว่างแอปพลิเคชัน
- การจัดการและจัดระเบียบเนื้อหา: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการและจัดระเบียบเนื้อหา ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสารการขายที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายสำหรับตัวแทนขายของคุณ การจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ทีมขายสามารถค้นหาทรัพยากรที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วเพื่อสนับสนุนความพยายามในการขาย นำไปสู่การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น
- ตัวเลือกการปรับแต่งและการปรับให้เหมาะกับบุคคล: เลือกเครื่องมือเสริมการขายที่อนุญาตให้ปรับแต่งและปรับให้เหมาะกับบุคคลได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการทำงานของทีมคุณ ทุกทีมขายทำงานแตกต่างกัน และการมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแอปให้เข้ากับกระบวนการของคุณจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
- ฟังก์ชันการวิเคราะห์และรายงานการขาย: มองหาเครื่องมือที่ช่วยเสริมการขายซึ่งมีคุณสมบัติการวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่งสำหรับตัวแทนขายของคุณ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ระบุกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลช่วยให้การตัดสินใจดีขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยรวม
- มาตรการรักษาความปลอดภัย: เลือกใช้เครื่องมือเสริมการขายที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลการขายที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลลูกค้า แอปเสริมการขายอาจมีข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ ข้อมูลลูกค้า และกลยุทธ์การขายที่เป็นความลับ มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดช่วยป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของธุรกิจและลูกค้าของคุณ
แอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและผสานรวมอย่างสมบูรณ์ พร้อมระบบการจัดการเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ ตัวเลือกการปรับแต่ง การวิเคราะห์ข้อมูลที่แข็งแกร่ง และระบบความปลอดภัยชั้นยอด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ปรับปรุงผลการขาย และในที่สุดจะขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับธุรกิจของคุณ
15 แพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุดสำหรับปี 2024 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
1.คลิกอัพ
แอปเสริมการขายที่ดีที่สุดพร้อมฟีเจอร์ฟรี
ClickUp ได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกม ด้วยชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีม และเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของมืออาชีพด้านการขายทุกคน ทำให้มันเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมใด ๆ ได้อย่างแท้จริง
ด้วย ClickUp ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และรับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมได้อย่างง่ายดาย ระบบนี้รวมการสื่อสารไว้ในที่เดียว ทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกัน ช่วยให้ปิดการขายได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลาก่อนสเปรดชีตที่ยุ่งยาก อีเมลที่สับสน และโอกาสที่พลาดไป—ClickUp จัดการทุกอย่างให้คุณ!
แต่สิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากคู่แข่งคือความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการนวัตกรรม ทีมงาน ClickUp ปรับปรุงและพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ล้ำหน้าและตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักขายทั่วโลก ตั้งแต่การเปิดตัวครั้งแรกจนถึงสถานะปัจจุบัน ClickUp ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะพันธมิตรที่เชื่อถือได้และนวัตกรรมสำหรับนักขายทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp's CRMช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกการติดต่อและสัมพันธ์ของคุณไว้ในที่เดียว. นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือ CRM ที่มีอยู่แล้วของคุณ.
- เทมเพลตคู่มือกลยุทธ์การขายของClickUp ช่วยให้ทีมขายสามารถบันทึกกลยุทธ์การเสริมศักยภาพการขาย เพื่อเพิ่มรายได้และปรับปรุงการดำเนินงานด้านการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ClickUp ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการ ตั้งแต่การสื่อสารแบบเรียลไทม์การทำงานร่วมกัน การแชร์เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย
- ClickUp มีฟีเจอร์การจัดการเวลาเพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาวและช่วยจัดสรรกรอบเวลาที่แม่นยำสำหรับงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย
- ด้วย ClickUp คุณสามารถเข้าถึงเทมเพลตการขายและเทมเพลต CRMมากมายที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ และคุณสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยเครื่องมือการขายเพียงหนึ่งเดียว ลองใช้เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp เพื่อเริ่มต้น!
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: มีบริการราคาพิเศษตามความต้องการ
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 6,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
2. ความทะเยอทะยาน
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการขายที่ดีที่สุด
Ambition เป็นแพลตฟอร์มการจัดการการขายที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตในทีมขายโดยเฉพาะ ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบในกระบวนการขาย พร้อมด้วยฟีเจอร์หลากหลายที่เน้นการติดตาม วิเคราะห์ และกระตุ้นประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วย Ambition ผู้นำฝ่ายขายสามารถกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับแต่งได้สำหรับสมาชิกในทีม และมองเห็นความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดแบบไดนามิก คุณสมบัติการทำให้เป็นเกมของแพลตฟอร์มช่วยเพิ่มองค์ประกอบของการแข่งขันและความตื่นเต้น ส่งเสริมให้ตัวแทนขายแต่ละคนบรรลุและเกินเป้าหมายของตน
ผ่านการผสานรวมกับเครื่องมือ CRM ต่าง ๆ Ambition ช่วยให้การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อช่วยส่งเสริมการขายได้ การวิเคราะห์ข้อมูลยังช่วยในการระบุแนวโน้มและจุดที่ต้องปรับปรุง ซึ่งส่งเสริมวัฒนธรรมของการเรียนรู้และการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยรวมแล้ว Ambition ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรขายที่มีขนาดต่างกัน มุ่งมั่นที่จะสร้างทีมขายที่มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และประสบความสำเร็จมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของความทะเยอทะยาน
- เข้าถึงตัวติดตาม KPI, สถิติการจอง และบันทึกการโทร เพื่อทำให้การวัดความก้าวหน้าเป็นเรื่องง่าย
- แรงจูงใจแบบเรียลไทม์สำหรับตัวแทนขาย
- การดำเนินงานโค้ชชิ่งแบบอัตโนมัติ
- การสื่อสารภายในแอป
ข้อจำกัดของความทะเยอทะยาน
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวระหว่างเริ่มดำเนินการกับการแสดงผลบนแอป
- มีฟิลเตอร์มากเกินไป
- การผสานการทำงานกับ Salesforce ที่ไม่ราบรื่นเมื่อเทียบกับเครื่องมือเสริมการขายอื่น ๆ
การตั้งราคาตามความทะเยอทะยาน
- ติดต่อ Ambition เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ambition
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
3. EngageBay
เครื่องมือเสริมการขายแบบครบวงจรที่ดีที่สุด
EngageBay เป็นเครื่องมือที่รวมการสนับสนุนการขาย การตลาด และ CRM ไว้ในที่เดียว เป็นเครื่องมือสนับสนุนการขายที่เหมาะสมสำหรับสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาฟังก์ชันการทำงานและความคุ้มค่าในซอฟต์แวร์เดียว ด้วย EngageBay ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางสามารถหาลูกค้าเป้าหมาย มีส่วนร่วมกับลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้ได้
จากแคมเปญอีเมลไปจนถึงโพสต์บนโซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดเวลาและจัดการกิจกรรมการตลาดต่างๆ ได้ EngageBay มอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อจัดการการขายและขับเคลื่อนการเติบโต มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกระบวนการขายและติดตามการโต้ตอบกับลูกค้า
ส่วนประกอบ CRM ของ EngageBay รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด ช่วยให้การสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ EngageBay
- แผนราคาที่เอื้อมถึงได้
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
- แดชบอร์ดงานที่ทำหน้าที่เป็นตัวติดตามโครงการในตัว
- การตั้งค่าเว็บไซต์ที่ง่ายดาย
- ระบบ CRM ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
ข้อจำกัดของ EngageBay
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม
- ฟีเจอร์การซิงค์อีเมลไม่สามารถใช้งานได้ในแผนที่ต่ำกว่าโปร
- บางคุณสมบัติถูกจำกัดในเวอร์ชันมือถือ
- ตัวเลือกเทมเพลตเพียงไม่กี่แบบสำหรับเนื้อหาการเสริมศักยภาพการขาย
ราคาของ EngageBay
- ฟรี: 0 บาท
- พื้นฐาน: $12.74/ผู้ใช้/เดือน
- การเติบโต: $42.49/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $84.99/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า EngageBay
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 500 รายการ)
4. ฟิชัน
เครื่องมือจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด
นำเสนอแนวทางที่สอดคล้องกันในการเสริมศักยภาพการขายและการทำงานอัตโนมัติทางการตลาด Fision มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสม่ำเสมอของแบรนด์และเร่งกระบวนการขายให้รวดเร็วขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสร้าง, การจัดจำหน่าย, และการติดตามเนื้อหาการขายดิจิทัลที่ปรับแต่งได้เป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้ทีมการตลาดและทีมขายมีความสอดคล้องกัน
ด้วยคลังทรัพยากรแบรนด์และเทมเพลตที่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าอย่างครอบคลุม Fision ช่วยให้สามารถรักษาภาพลักษณ์และข้อความที่สอดคล้องกันในทุกช่องทางการสื่อสาร
ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันช่วยให้สามารถทำแคมเปญที่ตรงเป้าหมายได้, ปรับแต่งการติดต่อสื่อสารให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ และขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการซื้อ.
การผสานรวมกับระบบ CRM ที่มีอยู่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าและประสิทธิภาพของเนื้อหา
เครื่องมือวิเคราะห์ภายใน Fision ช่วยสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและแนะนำจุดที่ควรพัฒนา เป้าหมายโดยรวมของแพลตฟอร์มคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมการตลาดและทีมขาย เพื่อสร้างแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Fision
- ทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว
- แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขายที่ปรับแต่งได้
- การเข้าถึงการวิเคราะห์แคมเปญ
- โซลูชันการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อจำกัดของฟิชัน
- ไม่มีแผนราคาที่แสดงไว้อย่างเป็นสาธารณะบนเว็บไซต์ของ Fision
การกำหนดราคาของ Fision
- ติดต่อ Fision เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Fision
- G2: ไม่พร้อมใช้งาน
- Capterra: ไม่พร้อมใช้งาน
5. ไดอัลแพด
ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารบนคลาวด์
เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารบนคลาวด์ Dialpad นำเสนอแพลตฟอร์มเสริมศักยภาพการขายที่รวมการสื่อสารเสียง วิดีโอ ข้อความ และการประชุมไว้ในอุปกรณ์เดียว ออกแบบมาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมขายและการตลาดยุคใหม่ มอบความยืดหยุ่นและการเข้าถึงได้ ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงานหรือทำงานจากระยะไกล
ฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ขับเคลื่อนด้วยเสียงภายใน Dialpad สามารถถอดเสียงการสนทนาแบบเรียลไทม์ พร้อมนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ เพื่อช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่เชื่อถือได้ ด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันยอดนิยมต่าง ๆ Dialpad มุ่งเน้นการปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรทุกขนาดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โดยมีการเข้ารหัสระดับองค์กรและมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ติดตั้งไว้อย่างครบถ้วน ความหลากหลายในการใช้งานและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Dialpad ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับบริษัทที่ต้องการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารของตน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- การสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนอง
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams และ G Suite
- ความสะดวกในการนำทาง
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
ราคาของ Dialpad
- การสื่อสารทางธุรกิจ มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้ โปร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้ องค์กร: ติดต่อ Dialpad เพื่อขอราคา
- มาตรฐาน: 15 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อ Dialpad เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Dialpad
- G2: 4. 3/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
6. โชว์แพด
ระบบจัดการเนื้อหาการขายที่ดีที่สุด
Showpad เป็นแพลตฟอร์มที่ผสานเนื้อหาการขาย ความพร้อม และการมีส่วนร่วมเข้าด้วยกันเป็นเครื่องมือเดียวที่ทรงพลัง
มุ่งมั่นที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องมือสนับสนุนการขายและการตลาดด้วยการนำเสนอคุณสมบัติที่ช่วยให้ทีมสามารถแบ่งปันเนื้อหาการสนับสนุนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนร่วมกับลูกค้าในรูปแบบที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น
ด้วยข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์ Showpad มอบข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหา ช่วยให้องค์กรเข้าใจว่าสื่อส่งเสริมการขายใดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังมีโมดูลการฝึกอบรมและการโค้ชภายในแพลตฟอร์ม เพื่อให้มั่นใจว่าทีมขายมีความพร้อมและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
การผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหา CRM และระบบสนับสนุนการขายที่หลากหลายช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ทำให้กระบวนการทำงานด้านการสนับสนุนการขายมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น
โดยการเสริมสร้างการทำงานร่วมกันและจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับกระบวนการขายที่มีความคล่องตัวและข้อมูลมากขึ้น Showpad มุ่งหวังที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จของทีมขายในทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Showpad
- Showpad 'SharedSpaces' สำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนเนื้อหาการเสริมสร้างการขาย
- ความสะดวกในการนำทางเนื้อหา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ ได้อย่างดีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- การเริ่มต้นและการให้คำแนะนำโดยอัตโนมัติ
- การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการส่งเสริมการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Showpad
- การค้นหาแท็กอาจมีความยากลำบากเล็กน้อย
- การออกแบบที่จำกัดสำหรับเนื้อหาการสนับสนุนการขายของคุณ
ราคาของ Showpad
- จำเป็น: ติดต่อ Showpad เพื่อขอราคา
- เพิ่มเติม: ติดต่อ Showpad เพื่อขอราคา
- อัลติเมท: ติดต่อ Showpad เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Showpad
- G2: 4. 6/5 (1600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
7. แบบฝึกหัดเติมคำ
ดีที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์ทางการขาย
แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความสัมพันธ์ Cloze ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับเครือข่ายทางธุรกิจของคุณ โดยจะติดตามการติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล การโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย พร้อมรวบรวมข้อมูลที่ช่วยส่งเสริมการขายทั้งหมดไว้ในมุมมองเดียวที่รวมศูนย์
ด้วยการทำเช่นนี้ Cloze ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า และเพื่อนร่วมงานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองตามปกติ Cloze มอบการแจ้งเตือนที่ชาญฉลาดและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้คุณไม่พลาดวันที่สำคัญ การติดตามผล และงานสำคัญอื่น ๆ
เครื่องมือวิเคราะห์และรายงานของCloze ให้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณ ช่วยให้การตัดสินใจและการจัดลำดับความสำคัญดีขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cloze
- การแจ้งเตือนติดตามเพื่อให้คุณไม่ลืมส่งเนื้อหาสนับสนุนการขายในเวลาที่เหมาะสมพอดี
- ความสามารถในการบันทึกการประชุม
- การติดตามอีเมลและข้อความ
- คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือและการผสานรวมกับ Mac
- การผสานรวมกับ Evernote และ Dropbox
ข้อจำกัดของ Cloze
- ให้ความสำคัญกับการผสานการทำงานกับ Google มากเกินไป ในขณะที่ละเลยเครื่องมือสำคัญอื่น ๆ เช่น Asana และ Trello
- ราคาอาจสูงไปหน่อยสำหรับทีมขนาดเล็ก
- กระบวนการทำงานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายอื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบ Cloze
- Cloze Pro: 17 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจระดับเงิน: 21 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจทอง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจแพลทินัม: 42 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Cloze
- G2: 3. 75 (30+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (10+ รีวิว)
8. การเข้าถึงชุมชน
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายที่ดีที่สุด
การเข้าถึงลูกค้าเป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายชั้นนำที่นำเสนอมากกว่าการสื่อสารกับลูกค้าที่มีศักยภาพ ด้วยคุณสมบัติการสนับสนุนการขายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การวางแผนลำดับ การทดสอบ A/B ของข้อความ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันในตัว ทำให้ทีมขายของคุณสามารถออกแบบกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่มีความเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้มีการวิเคราะห์เชิงปฏิบัติที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและประสิทธิภาพการขายอย่างลึกซึ้ง ทำให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การขายได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ความสามารถของ Outreach ในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์สนับสนุนการขายอื่น ๆ รวมถึงระบบ CRM และแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติ ยังช่วยสร้างกระบวนการขายที่เป็นหนึ่งเดียวและราบรื่นยิ่งขึ้น การฝึกอบรมเฉพาะทางและบริการสนับสนุนที่แพลตฟอร์มนำเสนอ ยังช่วยเสริมศักยภาพให้กับทีมขายในการบรรลุเป้าหมายของตนเอง ส่งผลให้ Outreach เป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการยกระดับการฝึกอบรมด้านการขายได้อย่างครอบคลุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- ตัวเลือกโซนเวลาหลายแบบสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีโอกาสทั่วโลก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
- เชื่อมต่อได้ดีกับโซลูชันอื่น ๆ
- ความสามารถในการสร้างแคมเปญแบบหยดน้ำและอัตโนมัติลำดับสำหรับเนื้อหาการขาย
- ความสะดวกในการสร้างตารางเวลาอีเมล
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- อาจค้นหาในระบบได้ยากเล็กน้อย
- เส้นทางการเรียนรู้มีความสูงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การเสริมสร้างการขายอื่น ๆ
- ฟีเจอร์การแจ้งเตือนแบบป๊อปอัปอาจล่าช้าเป็นครั้งคราว
- คุณไม่สามารถสร้างอีเมลจำนวนมากได้อย่างง่ายดายอย่างที่คุณอาจหวังไว้
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้า
- มาตรฐาน: ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามราคา
- มืออาชีพ: ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขอราคา
คะแนนการประเมินลูกค้าจากภายนอก
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (280 รีวิว)
9. เซลส์ลอฟต์
ดีที่สุดสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการขาย
ด้วยการมุ่งเน้นที่การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน Salesloft ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถสร้างลำดับการโต้ตอบที่ปรับแต่งได้ ทำให้ประหยัดเวลาอันมีค่าและรับประกันความสม่ำเสมอ
การติดตามและวิเคราะห์อีเมลแบบเรียลไทม์ของ Salesloft มอบข้อมูลเชิงลึกให้กับตัวแทนขายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการตอบสนองของลูกค้า ช่วยให้ทีมขายปรับกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ
การผสานรวมกับระบบ CRM ชั้นนำและเครื่องมือทางธุรกิจอื่น ๆ ช่วยให้การไหลเวียนของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นในทุกขั้นตอนของวงจรการขาย
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังมีฟีเจอร์การโค้ชและการพัฒนา เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางอาชีพของผู้นำฝ่ายขาย
ด้วยการเน้นย้ำในการเสริมสร้างกลยุทธ์และประสิทธิภาพการสนับสนุนการขายของคุณผ่านการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการฝึกอบรมการขาย Salesloft จึงเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายยุคใหม่
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft
- การเข้าถึงเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับใบเสนอราคาและระบบ CRM
- การเชื่อมต่อลิงก์ Calendly สำหรับการประชุมกับลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างแคมเปญแบบหยดน้ำได้ง่าย
- นำเข้าแม่แบบอีเมล
- ความสามารถในการติดตามการโทรและอีเมล
- การผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Salesloft
- โทรศัพท์บางครั้งติดขัด
- การผสานรวมกับ SalesForce ของมันไม่ได้สะอาดที่สุด
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับส่วนขยายของเบราว์เซอร์
ราคาของ Salesloft
- สิ่งจำเป็น: ติดต่อ Salesloft เพื่อขอราคา
- ขั้นสูง: ติดต่อ Salesloft เพื่อขอราคา
- พรีเมียร์: ติดต่อ Salesloft เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Salesloft
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 200+ รายการ)
10. ไฮสปอต
ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมเพื่อเสริมศักยภาพการขายที่ดีที่สุด
Highspot นำเสนอฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยเสริมศักยภาพทีมขายของคุณในการเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยผสานรวมการจัดการเนื้อหา การฝึกอบรมการขาย การโค้ช และเครื่องมือบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อความสำเร็จในการขายอย่างครบวงจร
คุณสมบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของ Highspot ช่วยให้ผู้แทนขายสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ช่วยเสริมการขายที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลมากที่สุดได้ ซึ่งช่วยให้เกิดการสื่อสารที่น่าสนใจกับลูกค้าที่มีศักยภาพมากขึ้น
การค้นหาและการแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้การค้นหาเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าเนื้อหาการขายที่เหมาะสมจะพร้อมใช้งานเสมอ
Highspot ยังให้บริการการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาการขายและการมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสนับสนุนการขายของคุณอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการเพิ่มโมดูลการฝึกอบรมการขายแบบโต้ตอบและการสนับสนุนแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มของ Highspot ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมขายของคุณเพื่อความเป็นเลิศในสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงในปัจจุบัน
คุณสมบัติเด่นของ Highspot
- การแชร์หน้าจอ
- การนำเข้าเนื้อหา
- สร้างรายงานที่กำหนดเองเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมาย
- การเข้าถึงห้องสมุดทรัพยากรที่อัปเดต
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
- การร่วมมือภายในองค์กร
ข้อจำกัดของ Highspot
- อาจต้องใช้เวลาสักพักในการเรียนรู้วิธีการ
ราคาของ Highspot
- ติดต่อ Highspot เพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Highspot
- G2: 4. 7/5 (1000+ คะแนน)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
11. ฆ้อง
ดีที่สุดสำหรับประสิทธิภาพการขาย
Gong เป็นเครื่องมือเสริมการขายที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตในการขาย โดยใช้การวิเคราะห์การสนทนาเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการโทรและการประชุมขาย ช่วยให้เข้าใจว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผลในการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Gong
- Gong นำเสนอการบันทึกแบบเรียลไทม์ การถอดความ และการวิเคราะห์การโทรขายและการประชุม ให้ข้อมูลเชิงลึกและฝึกอบรมทีมขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ก้องสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม
- แพลตฟอร์มนี้มีฟีเจอร์ติดตามดีลที่ช่วยให้ทีมขายเข้าใจสถานะของตนในวงจรการขาย
ข้อจำกัดของกง
- การผสานรวมกับเครื่องมือการขายที่ได้รับความนิยมบางตัวไม่มีให้ใช้
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่า การถอดเสียงไม่ถูกต้อง 100%
การกำหนดราคาของก้อง
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Gong
- G2: 4. 7/5 (5,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (520+ รีวิว)
12. ลีดลอฟต์
ดีที่สุดสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
LeadLoft เป็นเครื่องมือเสริมการขายที่ครอบคลุมซึ่งช่วยให้ธุรกิจเร่งกระบวนการสร้างโอกาสทางการขายได้รวดเร็วขึ้น มันนำเสนอแพลตฟอร์มแบบบูรณาการสำหรับทีมในการค้นหาและดูแลโอกาสทางการขาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย
คุณสมบัติเด่นของ LeadLoft
- LeadLoft ให้บริการฐานข้อมูลของบริษัทหลายล้านแห่งสำหรับการติดต่อ ซึ่งสามารถคัดกรองให้แคบลงได้โดยใช้ตัวกรองเฉพาะ
- มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งและอัตโนมัติไปยังผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าได้
- ซอฟต์แวร์นี้ยังสามารถผสานการทำงานกับระบบ CRM ที่มีอยู่ของคุณได้ เพื่อให้บริการการวิเคราะห์อย่างละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จของแคมเปญการติดต่อสื่อสารของคุณ
ข้อจำกัดของ LeadLoft
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแพลตฟอร์มนี้ต้องการการเรียนรู้เพื่อเข้าใจคุณสมบัติและความสามารถทั้งหมด
- แพลตฟอร์มนี้ไม่มีบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ ซึ่งผู้ใช้บางรายอาจต้องการ
ราคาของ LeadLoft
- สิทธิ์เข้าถึงทั้งหมด: $100/เดือน (รวมผู้ใช้ 2 คน—ผู้ใช้เพิ่มเติม $100/เดือนต่อผู้ใช้)
- บริการจัดการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LeadLoft
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
13. ไฟลั่กไฟลั่ก ai
เครื่องมือเสริมการขายด้วย AI ที่ดีที่สุด
Fireflies.ai เป็นเครื่องมือเสริมการขายที่ใช้เทคโนโลยี AI โดยอัตโนมัติในการบันทึก ถอดเสียง และสกัดข้อมูลการดำเนินการจากการประชุม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายที่ต้องการมุ่งเน้นไปที่การประชุมเอง แทนที่จะต้องจดบันทึกหรือบันทึกการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง
หิ่งห้อย. คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ai
- การอภิปรายและการตัดสินใจจากการประชุมจะถูกถอดความโดยอัตโนมัติ และข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจะถูกเน้น
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความลับในระดับสูง
- รองรับการผสานรวมกับเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ เช่น Zoom, Google Meet และ Microsoft Teams
- ระบบ AI ของแพลตฟอร์มสามารถตั้งค่าให้เข้าร่วมการประชุมและบันทึกการประชุมได้โดยอัตโนมัติ โดยจะเงียบอยู่ระหว่างการประชุม
หิ่งห้อย ข้อจำกัดของ ai
- บางรีวิวจากผู้ใช้แนะนำว่าการถอดความด้วย AI สามารถปรับปรุงได้และบางครั้งจำเป็นต้องแก้ไขด้วยตนเอง
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสนับสนุนการขายอื่น ๆ ในตลาด
หิ่งห้อย. การกำหนดราคา ai
- ฟรี
- ข้อดี: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
หิ่งห้อย. คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ai
- G2: 4. 5/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (5 รีวิว)
14. ดรอปบ็อกซ์ ซายน์
ดีที่สุดสำหรับการจัดการสัญญา
Dropbox Sign มอบวิธีการที่ง่ายในการส่ง, ลงนาม, และจัดการสัญญา, ข้อตกลง, และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ที่มีการผูกพันทางกฎหมาย. เครื่องมือช่วยเหลือการขายนี้ช่วยให้กระบวนการลงนามง่ายขึ้นสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ ทำให้การจัดการเอกสารสัญญาขายจำนวนมากเป็นเรื่องง่าย.
คุณสมบัติเด่นของ Dropbox Sign
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างและส่งเอกสารเพื่อลงนาม
- เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการและติดตามสถานะของเอกสาร
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Dropbox และการรองรับไฟล์หลากหลายรูปแบบ รวมถึง PDF, Word และ Excel
- การควบคุมทางการบริหารช่วยให้ระดับความปลอดภัยสูงขึ้น และแพลตฟอร์มยังคงปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Dropbox Sign
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานถึงข้อจำกัดในฟังก์ชันการปรับแต่ง
- ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรีหรือเวอร์ชันฟรี ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่กล้าทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ราคาของ Dropbox Sign
- ฟรีตลอดไป
- สิ่งจำเป็น: $15/เดือน
- Dropbox + eSign: $24.99/เดือน
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $25/เดือน
- พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Dropbox Sign
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
15. SalesRabbit
เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายแบบเคาะประตูถึงบ้าน
SalesRabbit เป็นซอฟต์แวร์เสริมการขายที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือทีมขายภาคสนามและทีมขายแบบเคาะประตูบ้านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้เครื่องมือในการติดตามการสร้างโอกาสทางการขาย จัดการและกำหนดเขตพื้นที่ขาย รวมถึงวิเคราะห์ผลการขาย
คุณสมบัติเด่นของ SalesRabbit
- แพลตฟอร์มให้บริการระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ
- เสนอคุณสมบัติในการกำหนดเขตการขายและติดตามตำแหน่งของทีมขายแบบเรียลไทม์
- ให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การขาย
ข้อจำกัดของ SalesRabbit
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าแอปพลิเคชันมือถือทำงานช้าและไม่ตอบสนองในบางครั้ง
- ความสามารถในการผสานรวมกับซอฟต์แวร์การขายอื่น ๆ ที่จำกัดอาจกลายเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ SalesRabbit
- ไลท์: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $25/เดือน
- ข้อดี: $35/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า SalesRabbit
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
เครื่องมือสนับสนุนการขายสามารถช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร?
กระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ
การทำให้กระบวนการทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติและจัดระเบียบเอกสารการขายที่จำเป็น เครื่องมือสนับสนุนการขายช่วยลดเวลาที่พนักงานขายต้องใช้ไปกับงานธุรการได้อย่างมาก ทำให้พวกเขามีเวลามุ่งเน้นการขายมากขึ้น
การปรับปรุงการประสานงานระหว่างฝ่ายขายและการตลาด
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างทีมขายและทีมการตลาดโดยการทำให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงเอกสารและข้อมูลที่อัปเดตเหมือนกัน ซึ่งส่งเสริมแนวทางที่เป็นหนึ่งเดียวในการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า
การฝึกอบรมและการปฐมนิเทศที่พัฒนาขึ้น
ด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงโมดูลการฝึกอบรมและการติดตามประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์เสริมศักยภาพการขายช่วยเร่งกระบวนการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่และส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหมู่ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่มีประสบการณ์
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
แพลตฟอร์มการเสริมศักยภาพการขายที่มาพร้อมกับความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานข้อมูล มอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ซื้อและประสิทธิภาพการขาย ช่วยให้ทีมสามารถปรับกลยุทธ์และปรับปรุงผลลัพธ์ได้
อัตราการชนะเพิ่มขึ้น
การมอบเครื่องมือและข้อมูลที่เหมาะสมให้กับตัวแทนขายในเวลาที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์การเสริมศักยภาพการขายสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของการนำเสนอขายได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
เพิ่มรายได้ธุรกิจของคุณด้วยเครื่องมือสนับสนุนการขายที่ปรับแต่งได้
ด้วยการนำเครื่องมือสนับสนุนการขายที่ปรับแต่งได้สูงเหล่านี้ไปใช้ คุณจะสามารถปลดล็อกโลกแห่งโอกาสสำหรับการจัดการทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพและผลักดันยอดขายของคุณให้ทะยานสู่ระดับใหม่
ClickUp คือแชมป์ที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ของเครื่องมือเสริมการขาย และผลกระทบต่อทีมขายของคุณจะเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เริ่มต้นพื้นที่ทำงาน ClickUp ฟรีและสัมผัสอนาคตของเครื่องมือเสริมการขายด้วยตัวคุณเอง!